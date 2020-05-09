Социальное дистанцирование и маски останутся обязательными, пока не снимут все ограничения.

В закладки

Фото Владимир Веленгурина, «Комсомольская правда»

6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на совещании с Владимиром Путиным, как Россия собирается выходить из режима самоизоляции. Поздно вечером 8 мая ведомство опубликовало подробные рекомендации, согласно которым нужно ослаблять ограничительные меры в регионах.

Это именно что рекомендации: сначала власти субъектов получили от Кремля полномочия по действиям во время пандемии, а теперь они должны самостоятельно решать, как и когда выходить из карантина — но и тут есть нюансы.

Три этапа:

1

Возобновляют работу «непосредственно связанные с потребителями» предприятия: небольшие непродовольственные магазины (до 400 квадратных метров) и услуги, «исключающие одномоментный контакт большого числа людей». Но не более 1 человека на 4 квадратных метра;

Можно заниматься спортом на улице. Но вместе это делать могут не более двух человек при расстоянии между ними не менее пяти метров;

Можно гулять на улице одному или вдвоём. Но нужно соблюдать социальное дистанцирование от других людей и не ходить в «места массового пребывания». В пример таких мест приводятся детские площадки.

2

Возобновляют работу более крупные непродовольственные магазины (до 800 квадратных метров), уличные торговые точки и «иные форматы» торговли. Ограничение на количество людей в торговом зале такое же;

Возвращаются к работе «отдельные образовательные организации», какие именно — не уточняется.



3

Возобновляет работу вся торговля и сфера услуг. Все ограничения на число посетителей и площадь объекта снимаются;

Возобновляют работу все предприятия общественного питания, включая кафе и рестораны. Есть условие — нужно поставить перегородки или расставить столы на расстоянии 1,5-2 метра минимум;

Возобновляют работу все образовательные учреждения и гостиницы;

Открываются места отдыха, например, парки и скверы. Требование соблюдать социальное дистанцирование остаётся.

Ещё есть правила, которые действуют на всех этапах:

Люди в группе риска должны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без необходимости. Речь идёт о лицах старше 65 лет и людях с хроническими заболеваниями (в первую очередь, с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом);

По возможности, нужно работать удалённо, «если это не нарушает функционирование» компании. Другой вариант — если можно, ввести посменную работу, но люди из группы риска всё равно должны будут работать дистанционно;

Нужно использовать маски в транспорте, общественных местах и при любом выходе на улицу;

Работники на любых предприятиях и в любых организациях должны носить маски, проводить дезинфекцию и соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра);

«Населению целесообразно использовать личный транспорт». Можно расшифровать это как совет ездить на собственной машины или такси вместо условного метро или автобуса, если это возможно.

Кто за что отвечает, пока Россия выходит из карантина:

Федеральные власти

Какой режим работы работы у предприятий и организаций;

Какой режим посещения «территорий общегородского значения», пляжей, парков и иных мест отдыха, кладбищ и мемориалов;

Как работает общественный транспорт.

Региональные власти — каждый субъект отдельно

Когда снимать ограничения из-за карантина;

Например, когда разрешать работу предприятий и организаций;

Например, когда снова разрешать митинги и другие массовые мероприятия.

Как власти в регионах должны решать, когда именно снимать ограничения

Как указано в рекомендациях, чиновники должны ослаблять меры «после стабилизации эпидемической ситуации с учётом рисков её возможного осложнения». Основание – это предложения главных санитарных врачей в регионах.

Есть тот или иной регион уже снял ограничения на какие-то виды деятельности, то решение может не пересматриваться. «То есть предприятия, которые уже открыты в регионах, продолжат свою работу», — отметили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор установил для каждого этапа конкретные значения показателей: если они достигаются, то можно переходить на следующий или полностью возвращаться к обычной жизни. Есть основные показатели и дополнительные, но в каких именно случаях нужно пользоваться последними — не указано.

Основные показатели:

Коэффициент распространения инфекции, то есть среднее число людей, которых инфицирует один заражённый до его изоляции;

Наличие свободных коек в больницах для лечения инфицированных;

Показатель тестирования на 100 тысяч человек;

Дополнительные:

Показатель смертей от коронавируса Covid-19;

Регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении со средним уровнем, рассчитанным за последние три года;

Доля имеющих иммунитет к коронавирусу по результатам «выборочных исследований».

Какие ещё есть детали

Региональные власти должны руководствоваться конкретными показателями, которые указаны в документе Роспотребнадзора. Там есть и методика расчёта. Субъекты могут пользоваться только официальной статистикой — данными информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Но если эпидемическая ситуация изменится, то значения для каждого этапа смогут скорректировать.

Не все вводят «масочный» режим одновременно. В Москве с 12 мая будет обязательно носить маски и перчатки в общественном транспорте и такси, а также при посещении торговых точек. В Петербурге тоже запланировали сделать маски и перчатки обязательными, но пока точно не решили, с какой даты. В апреле или мае ношение масок в общественных местах сделали обязательным ещё более 70 регионов, включая Ленинградскую область (в семи районах) и Подмосковье.

Главная проблема заключается в правомерности штрафов, которыми планируют наказывать за отсутствие маски: их не нужно вводить, отмечает юрист центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьёв, пока средства индивидуальной защиты сложно найти или можно купить только за неадекватную цену. Остро стоит и вопрос расходов: по расчётам РБК, только в мае жители Москвы и Подмосковья в среднем потратят на маски и перчатки не менее двух тысяч рублей на человека.