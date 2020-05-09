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Социальное дистанцирование и маски останутся обязательными, пока не снимут все ограничения.
6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на совещании с Владимиром Путиным, как Россия собирается выходить из режима самоизоляции. Поздно вечером 8 мая ведомство опубликовало подробные рекомендации, согласно которым нужно ослаблять ограничительные меры в регионах.
Это именно что рекомендации: сначала власти субъектов получили от Кремля полномочия по действиям во время пандемии, а теперь они должны самостоятельно решать, как и когда выходить из карантина — но и тут есть нюансы.
Как указано в рекомендациях, чиновники должны ослаблять меры «после стабилизации эпидемической ситуации с учётом рисков её возможного осложнения». Основание – это предложения главных санитарных врачей в регионах.
Есть тот или иной регион уже снял ограничения на какие-то виды деятельности, то решение может не пересматриваться. «То есть предприятия, которые уже открыты в регионах, продолжат свою работу», — отметили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор установил для каждого этапа конкретные значения показателей: если они достигаются, то можно переходить на следующий или полностью возвращаться к обычной жизни. Есть основные показатели и дополнительные, но в каких именно случаях нужно пользоваться последними — не указано.
Основные показатели:
Дополнительные:
Региональные власти должны руководствоваться конкретными показателями, которые указаны в документе Роспотребнадзора. Там есть и методика расчёта. Субъекты могут пользоваться только официальной статистикой — данными информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Но если эпидемическая ситуация изменится, то значения для каждого этапа смогут скорректировать.
Не все вводят «масочный» режим одновременно. В Москве с 12 мая будет обязательно носить маски и перчатки в общественном транспорте и такси, а также при посещении торговых точек. В Петербурге тоже запланировали сделать маски и перчатки обязательными, но пока точно не решили, с какой даты. В апреле или мае ношение масок в общественных местах сделали обязательным ещё более 70 регионов, включая Ленинградскую область (в семи районах) и Подмосковье.
Главная проблема заключается в правомерности штрафов, которыми планируют наказывать за отсутствие маски: их не нужно вводить, отмечает юрист центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьёв, пока средства индивидуальной защиты сложно найти или можно купить только за неадекватную цену. Остро стоит и вопрос расходов: по расчётам РБК, только в мае жители Москвы и Подмосковья в среднем потратят на маски и перчатки не менее двух тысяч рублей на человека.
какой же жирный бизнес - ношение масок
Какие же стремные у нас робокопы
Милый танк88
Прекрасное ношение маски носом наружу. Очень санитарно-эпидемиологически.
Пока что у нас биокопы. Они не просто стремные. Они, к сожалению, не знают и не соблюдают закон. Пи.. грязные, некомпетентные и с удостверениями, дающими индульгенцию на насилие.
Нам нужен другой масочный режим
Носил маску до того как это стало мейнстримом
Тут будет куча несмешных шуток про плато.