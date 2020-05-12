Как продажа издания повлияла на него, как Демьян Кудрявцев заработал на этом 14 миллионов евро и причём здесь Игорь Сечин.

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В марте 2020 года издание «Ведомости» сменили владельца, назначив новым исполняющим обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Новый руководитель вступил в конфликт с редакцией: сообщил, что не читает «Ведомости», заменил заголовок критического материала про «Роснефть», удалил статью о главе нефтяной компании, запретил публиковать материалы «Левада-центра» и критику поправок в Конституцию.

Журналисты издания обращались к новым владельцам с просьбой заменить главного редактора. По их мнению, назначение Шмарова может привести деловую газету к деградации и потере ключевых сотрудников.

Издания «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes на фоне больших изменений в «Ведомостях» объединились для расследования подробностей её продажи. Журналисты узнали, что Шмарова назначили с согласия администрации президента, а издание фактически находится под контролем «Роснефти». В ходе расследования выяснилось, что бывший владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев передавал компанию «из рук в руки», заработав на перепродаже издания собственной жене около 14 миллионов евро.

Редакция «Ведомостей» жаловалась на нового главреда Андрея Шмарова. По данным расследования, его назначили с согласия администрации президента

17 марта 2020 года «Ведомости» объявили о продаже издания главе издательства «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Спустя неделю новые владельцы назначили исполняющим обязанности главного редактора Андрея Шмарина, заменив им Илью Булавинова.

Разногласия с новым главным редактором начались на первой встрече с редакцией «Ведомостей». Тогда Шмаров сказал, что не читает издание, не знаком с его «Догмой» (внутренними стандарты издания — прим. TJ), а в желании собственника подредактировать статью «нет ничего такого». Главред раскритиковал колонку «Мнения» в «Ведомостях» и назвал некоторых экспертов «слабыми».

31 марта Шмаров нарушил редакционную политику издания, без согласования с автором изменив заголовок статьи о «Роснефти» на противоположный по смыслу, выгодный нефтяной компании. Шмаров объяснил это «тренировкой» и отметил, что «Роснефть» — ни при чём. В тот же день сотрудники редакции «Ведомостей» опубликовали открытое письмо к владельцам издания с просьбой сменить главного редактора. По мнению журналистов, назначение Шмарова может может привести к потере ключевых сотрудников и деградации издания.

На сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой Шмарова. По мнению журналистов издания, изменение редполитики подорвёт доверие читателей. Редакторы отметили, что позиция Шмарова сделает «Ведомости» «ещё одним зависимым и управляемым медиа», которое будет служить реализации «интересов и амбиций официальных и негласных владельцев».

Через две недели Шмаров вновь нарушил редакционные правила издания, удалив с сайта колонку экономиста Константина Сонина с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Затем статью вернули, но позже вновь удалили. По данным журналистов, Шмаров запретил упоминать опросы «Левада-центра», потому что их в издании не хочет видеть администрация президента. Также главный редактор запретил сотрудникам «плохо писать про поправку в Конституции про обнуление сроков Путина», угрожая увольнением.

Комментируя запрет на опросы «Левады», Шмаров сказал «Медузе»: «А вам-то какое дело до нашей газеты? „Медуза“ не входит в круг изданий, с которым я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймёте».

Кудрявцев выкупил «Ведомости» у трёх иностранных компаний, согласовав сделку с администрацией президента

До 2015 года у газеты «Ведомости» было три иностранных совладельца: Dow Jones, FT Group, владеющая Financial Times и холдинг Sanoma. Компании владели кипрском офшором Delovoi Standard Ltd, которому принадлежало ЗАО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее «Ведомости».

В 2015 году долю холдинга Sanoma после долгих переговоров выкупила компания Демьяна Кудрявцева — Ivania Ltd. Источник «Ведомостей» сообщил, что сделку согласовывали с администрацией президента — в этом помог друг и партнёр Кудрявцева Дмитрий Босов, покончивший с собой 6 мая 2020 года. Кудрявцев отрицал, что получал одобрение на покупку «Ведомостей».

Получив 33% компании Delovoi Standard Ltd, в ноябре 2015 года Кудряевцев выкупил оставшиеся 66% компании у FT Group и Dow Jones & Co. Договор о покупке оформили на жену Демьяна Яну Мозель-Кудрявцеву. Сумму сделок не разглашали, но, по данным «Медузы», она составила 10 миллионов евро, включая 3 миллиона евро за выкупленные долги по лицензионным платежам. По данным «Ведомостей», сделка обошлась в 13 миллионов евро.

Схема владения «Ведомостями» с 2015 года Схема «Ведомостей»

Кудрявцев утверждал, что купил «Ведомости» за собственные деньги совместно с партнёрами Владимиром Вороновым и Мартином Помпадуром: «Они не стали акционерами. Они забрали долги, выступили кредиторами, а моя семья купила акции».

Из расследования выяснилось, что Кудрявцев продал «Ведомости» компании жены, получив 14 миллионов евро

В 2016 году акции Delovoi Standard Ltd продали российской компании АО «Аркан инвестмент», также принадлежащей жене Кудрявцева за 24,204 миллиона евро. По данным «Медузы», компания Кудряевцева заработала на продаже 10 миллионов евро, а «Ведомости» сообщают о доходе в 14 миллионов евро. По данным «Медузы», сделка совершилась на кредит, который в 2016 году «Аркану» предоставил «Газпромбанк».

По данным источника Forbes, в 2017 году долг «Аркана» выкупила компания «Константа» за счёт кредита на 28 миллионов евро во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР), которым владеет «Роснефть». «Константа» находится в залоге у ВБРР с 2017 до 2029 года.

Вывод расследования изданий: банк «Роснефти» контролирует «Ведомости» через долги между ВБРР, ООО «Константа», «Аркан инвестмент» и БНМ.

Демьян Кудрявцев пока не прокомментировал расследование журналистов.

Представители «Роснефти» участвовали в назначении нового и.о. главного редактора «Ведомостей»

17 марта 2020 года «Ведостости» объявили о продаже издания Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Кудрявцев объяснил продажу невозможностью получать финансирование на «оппозиционную» газету.

Как рассказало The Bell, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев лично участвовал в выборе нового главного редактора . Леонтьев ответил на запрос издания об участии в сделке: «Это трэш какой-то, отстаньте от меня, большего говна, чем эта газета, я не видел в жизни».

Источник из «Ведомостей» рассказал «Медузе», что из-за конфликта Шмарова с редакцией Голубович хотел заменить и.о главного редактора, но Леонтьев ему отказал, потому что его кандидатура согласована с администрацией президента.

В конце апреля Алексей Голубевич вышел из сделки, оставив единственным покупателем Константина Зятькова. По словам Кудрявцева, он делает всё необходимое, чтобы довести продажу «Ведомостей» до конца. В разговоре с «Ведомостями» Кудрявцев отрицал причастность «Роснефти» к сделке.

После двух судов «Ведомостей» с этой известной корпорацией, лишения меня гражданства и, по сути, теперь выдавливания из страны подозревать меня в сговоре с этими людьми просто нелепо. Думаю, что они всегда хотели съесть «Ведомости», но перед тем, как что-то съесть, надо сначала перестать пить. Демьян Кудрявцев

В соцсетях расследование стало событием дня — его обсуждали журналисты других изданий

На расследование отреагировал Алексей Навальный, который ещё два года назад обвинял «Ведомости» в цензуре из-за своего расследования про спикера Госдумы Вячеслава Володина. По мнению главы Фонда борьбы с коррупцией, издание с тех пор «ехало по крутой наклонной горке». Он также напомнил, что ещё в апреле называл Кудрявцева «жуликом, вором и виновником происходящего».

Причём схема получения не может быть описана иначе, чем «украл 14 миллионов евро». Ну окей, можно ещё «организовал мошенническую схему, в результате которой получил 14 миллионов евро». То есть он в буквальном смысле жулик и вор. [Бывший главный редактор «Ведомостей»] Татьяна Лысова явно всё знала с самого начала, но молчала. А вытаскивать из-за пазухи документы начала после недавнего самоубийства бизнесмена Босова. Единственный классный момент этой истории в том, что её опубликовали и в «Ведомостях». Помирать, так с музыкой.

Особое внимание читателей в расследовании привлекла прибыль, которую получил бывший владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Pavel Chikov @pchikov А еще получается, что номинал Кудрявцев за чужие $10 млн купил "Веды", затем продал их сам себе за $24 млн, взяв кредит в Газпромбанке, а потом уступил долг фирме, которая под него взяла кредит $28 млн в банке Роснефти.

Pavel Chikov @pchikov В итоге стоимость выкупа "Ведомостей" из рабства выросла с $10 млн до $28 млн.

La Russie parle @Russia_calls Сечин: Я хотел бы представить наш новый проект "Ведомости".



Путин: Зачем? У вас уже есть проект "Навальный".



Сечин: Диверсификация рисков.

Скриншот поста Александра Губского

Скриншот поста Олеси Шмагун

Скриншот поста Ивана Филиппова