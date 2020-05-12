Российские регионы постепенно отменяют запреты, введённые из-за Covid-19: как и где снимают ограничения
Материал редакции
Обновляемый материал с информацией по регионам.
12 мая в России завершился период нерабочих дней из-за пандемии Covid-19, который распространялся на всю страну. По словам Владимира Путина, мы «подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений».
Принятие решений о том, как каждый регион будет снимать ограничения, президент переложил на местные власти, поэтому теперь ситуация по стране сильно различается. Где-то в мае открыли парикмахерские и детские сады, а где-то допустили лишь незначительные послабления. Субъекты, которых нет в списке, пока не объявили о дополнительном смягчении карантина.
В Москве
с 12 мая возобновили работу промышленные и строительные компании.
В Петербурге
строительные организации и промышленные предприятия возобновили работу.
В Адыгее
начали работать предприятия сферы услуг, рынки и ярмарки выходного дня.
открыли парки, скверы, детские игровые площадки и некоторые непродовольственные магазины;
люди старше 65 лет или с хроническими заболеваниями могут выходить на улицу только с 6 до 18 часов, дети — с 14 до 20 часов;
остальные граждане свободно передвигаются в масках и, желательно, в перчатках.
В Белгородской области
разрешили прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха при соблюдении дистанции, а также занятия спортом на воздухе;
для учащихся выпускных классов и курсов открыли школы и вузы;
детские сады возобновили работу;
непродовольственные магазины в торговых центрах могут работать с понедельника по пятницу;
летние площадки при кафе и общепите открываются при уведомлении Роспотребнадзора.
В Брянской области
открылись парикмахерские, в ближайшее время начнут работать предприятия малого и среднего бизнеса, небольшие по площади магазины и открытые рынки.
В Бурятии
открываются промышленные предприятия, стройки, ремонтные мастерские и торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров.
Во Владимирской области
промышленное и обрабатывающее производства и строительство действуют с апреля, сектор бытовых услуг полностью восстановит работу в ближайшее время.
В Волгоградской области
работают парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви;
с 14 мая разрешат прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе;
с 20 мая откроются стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией и магазины непродовольственных товаров.
В Вологодской области
работают все промышленные предприятия, а также большинство компаний малого и среднего бизнеса.
В Воронежской области
работают стройплощадки, предприятия АПК и промышленности.
В Забайкальском крае
можно гулять с детьми, совершать одиночные пробежки, поездки на велосипедах и заниматься неигровыми видами спорта на улице.
В Ивановской области
разрешаются прогулки пешком и на велосипеде, а также прогулки родителей с детьми;
в период с 20 до 8 часов разрешены индивидуальные тренировки и пробежки;
открываются отдельно стоящие непродовольственные магазины.
В Калининградской области
торговые центры открыты по будням с 10 до 18 часов;
в парикмахерских могут стричь и укладывать волосы;
режим изоляции отменён для всех граждан, кроме людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а также приехавших из других регионов, но в общественных местах все обязаны использовать маски.
В Камчатском крае
разрешили прогулки с детьми и в одиночку, индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе;
предприяти сферы услуг возобновили работу по записи, все посетители обязаны носить маски и перчатки, а в помещении может находиться только один клиент;
открылись магазины непродовольственных товаров, расположенные вне торговых центров, где на одного посетителя приходится не менее десяти квадратных метров.
В Карелии
можно гулять и заниматься спортом возле дома, в парках и скверах;
открылись парикмахерские и салоны красоты.
В Кемеровской области
в городах с низким уровнем заболеваемости Covid-19 работают магазины, расположенные вне торговых центров;
разрешены тренировки на открытых стадионах и спортивных площадках, прогулки в парках, скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях.
В Кировской области
можно гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая дистанцию;
открываются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом.
В Коми
компании, деятельность которых не ограничена по санитарно- эпидемическим соображениям, возобновили работу;
с 15 мая могут частично снять ограничения с парикмахерских, бань, косметических салонов и непродовольственных магазинов, а также разрешить прогулки и занятия спортом на воздухе вдвоём.
В Краснодарском крае
все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи возобновили работу;
санатории Кубани начнут принимать отдыхающих по путёвкам с 1 июня.
В Курганской области
вернулись к работе организации и индивидуальные предприниматели, кроме предприятий общепита, торговых центров, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и спортивных организаций.
В Курской области
работают непродовольственные магазины, парикмахерские, автомастерские и службы по ремонту бытовой техники;
с 5 до 9 часов и с 19 до 21 часа можно заниматься спортом на открытом воздухе, соблюдая дистанцию и не пользуясь общественными тренажёрами и спортплощадками.
В Ленинградской области
«при строгом соблюдении санитарно-эпидемических мероприятий» могут открыться магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, рестораны, турбазы, а также некоторые кинотеатры, музеи, театры и библиотеки;
во всех районах разрешили оказывать стоматологическую помощь и проводить детскую вакцинацию.
В Липецкой области
режим самоизоляции и пропускной режим приостановили, ограничительные меры сохраняются «для приехавших в регион, хронически больных людей и для жителей области в возрасте от 65 лет»;
в семи населённых пунктах разрешили гулять, избегая мест массового скопления людей, заниматься спортом на открытом воздухе по двое или по четверо (если это члены одной семьи);
возобновили розничную торговлю, кроме торговли автомобилями и мотоциклами;
открылись парикмахерские и салоны красоты.
В Московской области
с 18 мая возобновят работу промышленные предприятия и магазины, торгующие товарами для сада, строительными и отделочными материалами, а также организации, выполняющие строительные или ремонтные работы.
В Мурманской области
для всех, кроме людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, отменили режим изоляции, обязав граждан носить маски на улице, в транспорте, на работе, в магазинах и аптеках;
разрешили работу спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.
В Нижегородской области
можно гулять и выходить на одиночные пробежки на расстояние, не превышающее 300 метров от дома один раз в день не более, чем на час;
раз в день можно посещать ближайший магазин, аптеку или больницу;
Дважды в неделю разрешается ездить на дачу и один раз — навещать родственников, находящихся в режиме самоизоляции.
В Новгородской области
разрешили гулять с детьми у дома один раз в день и заниматься спортом на улице;
возобновили медосмотры по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы;
открыли салоны красоты и непродовольственные магазины с отдельным входом, а также бани и душевые при условии, что они заполнены наполовину;
стоматологии могут принимать пациентов, разводя поток;
людям старше 65 лет разрешили выходить из дома с 8 до 11 часов, чтобы погулять, сходить в аптеку или магазин, торгующий продуктами питания или товарами первой необходимости.
В Новосибирской области
можно гулять вдвоём или одной семьёй, не посещая общественные места и детские площадки, заниматься спортом на улице и посещать кладбища;
во всех городах, кроме Новосибирска, открыли продовольственные рынки;
в разрешённые виды работ добавили рекламные агентства и «деятельность, связанную с проведением спасательных археологических полевых работ».
В Оренбургской области
работают все предприятия, кроме общепита, торговых центров и развлекательно-оздоровительной сферы услуг;
разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе группами до двух человек;
суды возобновили работу.
В Орловской области
открылись большинство рынков и ярмарок, разрешена торговля товарами для сада.
В Пермском крае
открыли салоны красоты, парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, компании по ремонту автомобилей и техники, а также некоторые магазины непродовольственных товаров;
возобновили работу МФЦ;
разрешили гулять или заниматься спортом на улице в одиночестве или с членами семьи;
в Перми открыли доступ в парки и скверы, на набережную и другие места отдыха, но детские площадки всё ещё под запретом.
В Псковской области
работают все магазины, у которых есть отдельный вход с улицы;
искусственные цветы внесли в перечень товаров первой необходимости;
разрешена работа компаний, которые обеспечивают безопасность, проводят расследования, занимаются благоустройством, похоронами;
к работе по предварительной записи вернулись стоматологии и фирмы, которые помогают в трудоустройстве и подборе персонала.
В Рязанской области
общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы;
открылись все промышленные предприятия, строительные компании и подрядные организации, а также автосалоны и сервисы техобслуживания автомобилей, ателье, прачечные и химчистки;
посты контроля на въезде в регион закрыли.
В Самарской области
в более 20 городов с небольшим числом заражений разрешили торговлю непродовольственными товарами, индивидуальные занятия спортом на улице и прогулки вдвоём.
solawind
Половина комментаторов
Дневной калькулятор
Это пять!
Влад Мурыгин
Оооо... запоминайте ! Две недели и все будет в разы хуже, чем с шашлыками/Пасхой/метро 🤦🏼♂️
Виновный танк88
Ты думаешь люди должны перестать умирать?
Мультиварка REDMONDВиновный
Ты почему дома не сидишь?
Виновный танк88
Даже опешил немного)))
Мультиварка REDMONDВиновный
Я слежу за тобой.
Артем ПучковВиновный
По хер на людей, пусть дохнут мрази
Художественный Петя
Делаем ставки господа, кто из регионов обгонит Москву ?
Ваня ПогостХудожественный
Мы об этом всё равно уже не узнаем — Солнцеликий своими речами вывел Россию на плато, а значит дальше в статистике только полная и окончательная победа над «этой заразой коронавирусной». Ну, разве что трупы совсем некуда будет девать.
Колючий Мурод
Если брать информацию из госСМИ, то скорее всего Киев
Dc Maniac
Питер думаю догонит Москву 👌
Статью в закрепы на 2 недели добавьте
А главное после случаев с ИВЛ и Отказами от них в стационарах(из за возгораний) мы увидим просто ФАРШ
Сергей ВасильевDc
Горе ты аналитик конечно. Кто-нибудь поскриньте его предсказания, посмеемся попозже.
Небольшой Орзэмэс
В Белгородской области как всегда пиздец.
Служащий пистолет
посоны, я настолько самоизолировалась, что у меня интернет пашет со скоростью улитки, подскажите по речи питуна, чо там с образовательными учреждениями и государственными больницами, они открываются?
x mst
Удалено
Сергей Васильев
В Адыгее: начали работать предприятия сферы услуг, рынки и ярмарки выходного дня.
@Орзэмэс Мирзов тебя сначала повели на ярмарку или в сферу услуг, состригать накопившуюся шерсть?
Maksim Kniazev-Bogatyrev
Ага, в СПБ с сегодняшнего дня действует закон, обязывающий граждан носить маски и перчатки в общественных местах (в т.ч. просто на улице)
Справедливый холод
В Псковской области... Это что бы можно было купить цветы на могилу? ;((
От нас умалчивают настоящее количество умерших?
Никита Гинце
Желающие обосраться от адекватности мер можете посмотреть статистику по заражениям в день по США, Австрии и Германии.
Эти страны сейчас как раз ослабляют карантин.
А потом можете посмотреть эту же статистику по России и обосраться ещё раз.