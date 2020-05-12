12 мая в России завершился период нерабочих дней из-за пандемии Covid-19, который распространялся на всю страну. По словам Владимира Путина, мы «подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений».

Принятие решений о том, как каждый регион будет снимать ограничения, президент переложил на местные власти, поэтому теперь ситуация по стране сильно различается. Где-то в мае открыли парикмахерские и детские сады, а где-то допустили лишь незначительные послабления. Субъекты, которых нет в списке, пока не объявили о дополнительном смягчении карантина.