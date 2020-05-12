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Аня Бегиашвили
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Российские регионы постепенно отменяют запреты, введённые из-за Covid-19: как и где снимают ограничения Материал редакции

Обновляемый материал с информацией по регионам.

Фото Артёма Мазанова, TJ

12 мая в России завершился период нерабочих дней из-за пандемии Covid-19, который распространялся на всю страну. По словам Владимира Путина, мы «подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений».

Принятие решений о том, как каждый регион будет снимать ограничения, президент переложил на местные власти, поэтому теперь ситуация по стране сильно различается. Где-то в мае открыли парикмахерские и детские сады, а где-то допустили лишь незначительные послабления. Субъекты, которых нет в списке, пока не объявили о дополнительном смягчении карантина.

В Москве

  • с 12 мая возобновили работу промышленные и строительные компании.

В Петербурге

  • строительные организации и промышленные предприятия возобновили работу.

В Адыгее

  • начали работать предприятия сферы услуг, рынки и ярмарки выходного дня.

В Астраханской области

  • возобновили работу предприятия, занимающиеся энергетикой, добычей полезных ископаемых, строительством, машиностроением, сельским хозяйством, коммунальными услугами.

В Башкирии

  • открыли парки, скверы, детские игровые площадки и некоторые непродовольственные магазины;
  • люди старше 65 лет или с хроническими заболеваниями могут выходить на улицу только с 6 до 18 часов, дети — с 14 до 20 часов;
  • остальные граждане свободно передвигаются в масках и, желательно, в перчатках.

В Белгородской области

  • разрешили прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха при соблюдении дистанции, а также занятия спортом на воздухе;
  • для учащихся выпускных классов и курсов открыли школы и вузы;
  • детские сады возобновили работу;
  • непродовольственные магазины в торговых центрах могут работать с понедельника по пятницу;
  • летние площадки при кафе и общепите открываются при уведомлении Роспотребнадзора.

В Брянской области

  • открылись парикмахерские, в ближайшее время начнут работать предприятия малого и среднего бизнеса, небольшие по площади магазины и открытые рынки.

В Бурятии

  • открываются промышленные предприятия, стройки, ремонтные мастерские и торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров.

Во Владимирской области

  • промышленное и обрабатывающее производства и строительство действуют с апреля, сектор бытовых услуг полностью восстановит работу в ближайшее время.

В Волгоградской области

  • работают парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви;
  • с 14 мая разрешат прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе;
  • с 20 мая откроются стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией и магазины непродовольственных товаров.

В Вологодской области

  • работают все промышленные предприятия, а также большинство компаний малого и среднего бизнеса.

В Воронежской области

  • работают стройплощадки, предприятия АПК и промышленности.

В Забайкальском крае

  • можно гулять с детьми, совершать одиночные пробежки, поездки на велосипедах и заниматься неигровыми видами спорта на улице.

В Ивановской области

  • разрешаются прогулки пешком и на велосипеде, а также прогулки родителей с детьми;
  • в период с 20 до 8 часов разрешены индивидуальные тренировки и пробежки;
  • открываются отдельно стоящие непродовольственные магазины.

В Калининградской области

  • торговые центры открыты по будням с 10 до 18 часов;
  • в парикмахерских могут стричь и укладывать волосы;
  • режим изоляции отменён для всех граждан, кроме людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а также приехавших из других регионов, но в общественных местах все обязаны использовать маски.

В Камчатском крае

  • разрешили прогулки с детьми и в одиночку, индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе;
  • предприяти сферы услуг возобновили работу по записи, все посетители обязаны носить маски и перчатки, а в помещении может находиться только один клиент;
  • открылись магазины непродовольственных товаров, расположенные вне торговых центров, где на одного посетителя приходится не менее десяти квадратных метров.

В Карелии

  • можно гулять и заниматься спортом возле дома, в парках и скверах;
  • открылись парикмахерские и салоны красоты.

В Кемеровской области

  • в городах с низким уровнем заболеваемости Covid-19 работают магазины, расположенные вне торговых центров;
  • разрешены тренировки на открытых стадионах и спортивных площадках, прогулки в парках, скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях.

В Кировской области

  • можно гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая дистанцию;
  • открываются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом.

В Коми

  • компании, деятельность которых не ограничена по санитарно- эпидемическим соображениям, возобновили работу;
  • с 15 мая могут частично снять ограничения с парикмахерских, бань, косметических салонов и непродовольственных магазинов, а также разрешить прогулки и занятия спортом на воздухе вдвоём.

В Краснодарском крае

  • все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи возобновили работу;
  • санатории Кубани начнут принимать отдыхающих по путёвкам с 1 июня.

В Курганской области

  • вернулись к работе организации и индивидуальные предприниматели, кроме предприятий общепита, торговых центров, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и спортивных организаций.

В Курской области

  • работают непродовольственные магазины, парикмахерские, автомастерские и службы по ремонту бытовой техники;
  • с 5 до 9 часов и с 19 до 21 часа можно заниматься спортом на открытом воздухе, соблюдая дистанцию и не пользуясь общественными тренажёрами и спортплощадками.

В Ленинградской области

  • «при строгом соблюдении санитарно-эпидемических мероприятий» могут открыться магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, рестораны, турбазы, а также некоторые кинотеатры, музеи, театры и библиотеки;
  • во всех районах разрешили оказывать стоматологическую помощь и проводить детскую вакцинацию.

В Липецкой области

  • режим самоизоляции и пропускной режим приостановили, ограничительные меры сохраняются «для приехавших в регион, хронически больных людей и для жителей области в возрасте от 65 лет»;
  • суды вернулись к прежнему режиму работы.

В Магаданской области

  • в семи населённых пунктах разрешили гулять, избегая мест массового скопления людей, заниматься спортом на открытом воздухе по двое или по четверо (если это члены одной семьи);
  • возобновили розничную торговлю, кроме торговли автомобилями и мотоциклами;
  • открылись парикмахерские и салоны красоты.

В Московской области

  • с 18 мая возобновят работу промышленные предприятия и магазины, торгующие товарами для сада, строительными и отделочными материалами, а также организации, выполняющие строительные или ремонтные работы.

В Мурманской области

  • для всех, кроме людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, отменили режим изоляции, обязав граждан носить маски на улице, в транспорте, на работе, в магазинах и аптеках;
  • разрешили работу спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.

В Нижегородской области

  • можно гулять и выходить на одиночные пробежки на расстояние, не превышающее 300 метров от дома один раз в день не более, чем на час;
  • раз в день можно посещать ближайший магазин, аптеку или больницу;
  • Дважды в неделю разрешается ездить на дачу и один раз — навещать родственников, находящихся в режиме самоизоляции.

В Новгородской области

  • разрешили гулять с детьми у дома один раз в день и заниматься спортом на улице;
  • возобновили медосмотры по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы;
  • открыли салоны красоты и непродовольственные магазины с отдельным входом, а также бани и душевые при условии, что они заполнены наполовину;
  • стоматологии могут принимать пациентов, разводя поток;
  • людям старше 65 лет разрешили выходить из дома с 8 до 11 часов, чтобы погулять, сходить в аптеку или магазин, торгующий продуктами питания или товарами первой необходимости.

В Новосибирской области

  • можно гулять вдвоём или одной семьёй, не посещая общественные места и детские площадки, заниматься спортом на улице и посещать кладбища;
  • во всех городах, кроме Новосибирска, открыли продовольственные рынки;
  • в разрешённые виды работ добавили рекламные агентства и «деятельность, связанную с проведением спасательных археологических полевых работ».

В Оренбургской области

  • работают все предприятия, кроме общепита, торговых центров и развлекательно-оздоровительной сферы услуг;
  • разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе группами до двух человек;
  • суды возобновили работу.

В Орловской области

  • открылись большинство рынков и ярмарок, разрешена торговля товарами для сада.

В Пермском крае

  • открыли салоны красоты, парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, компании по ремонту автомобилей и техники, а также некоторые магазины непродовольственных товаров;
  • возобновили работу МФЦ;
  • разрешили гулять или заниматься спортом на улице в одиночестве или с членами семьи;
  • в Перми открыли доступ в парки и скверы, на набережную и другие места отдыха, но детские площадки всё ещё под запретом.

В Псковской области

  • работают все магазины, у которых есть отдельный вход с улицы;
  • искусственные цветы внесли в перечень товаров первой необходимости;
  • разрешена работа компаний, которые обеспечивают безопасность, проводят расследования, занимаются благоустройством, похоронами;
  • к работе по предварительной записи вернулись стоматологии и фирмы, которые помогают в трудоустройстве и подборе персонала.

В Рязанской области

  • общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы;
  • открылись все промышленные предприятия, строительные компании и подрядные организации, а также автосалоны и сервисы техобслуживания автомобилей, ателье, прачечные и химчистки;
  • посты контроля на въезде в регион закрыли.

В Самарской области

  • в более 20 городов с небольшим числом заражений разрешили торговлю непродовольственными товарами, индивидуальные занятия спортом на улице и прогулки вдвоём.

В Саратовской области

  • вернулись к работе все промышленные предприятия.

В Сахалинской области

  • возобновлена работа спортивных секций в специализированных залах и на открытых площадках;
  • в семи районах открылись детские сады и школы для учеников 11 классов — в кабинете могут находиться не более 15 человек, все в масках;
  • вернулись к работе магазины по продаже непродовольственных товаров и компании сферы услуг.

В Севастополе

  • при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер могут работать частные медицинские организации, диагностические центры, лаборатории и цветочные киоски;
  • открываются предприятия судостроения, лёгкой и деревообрабатывающей промышленности, маломерным судам, не оказывающим коммерческие услуги, разрешили выходить в море;
  • работают магазины непродовольственных товаров.

В Ставропольском крае

  • возобновлено движение транспорта по межмуниципальным маршрутам.

В Тульской области

  • разрешили гулять и заниматься спортом в определённых парках культуры и отдыха с соблюдением дистанции;
  • открыли плавательные бассейны, парикмахерские работающие по предварительной записи, МФЦ и органы ЗАГС также по записи;
  • возобновили работу объектов розничной торговли площадью менее 200 квадратных метров с отдельным входом.

В Татарстане

  • отменили пропуска для выхода из дома;
  • режим изоляции для людей старше 65 лет сделали рекомендательным, а не обязательным;
  • пункты контроля на границах 14 городов прекратили работу.

В Тюменской области

  • разрешили гулять вдвоём и заниматься спортом на открытом воздухе, соблюдая дистанцию от прохожих.

В Удмуртии

  • к работе вернулись рынки, на которых продают продовольственные товары и товары для садоводства и огородничества, а также автосалоны и сотрудники обрабатывающих производств.

В Хабаровском крае

  • жителям разрешили совершать прогулки в 500 метрах от дома с 9 до 12 и с 20 до 23 часов;
  • в перечень магазинов, которые могут работать, добавили точки продажи бытовой техники.

В Чечне

  • открылись небольшие магазины и предприятия сферы услуг;
  • с 15 мая большинству жителей разрешат «выходить свободно».

В Чувашии

  • разрешили заниматься спортом на открытом воздухе и гулять вдвоём, в случае родителей с детьми — число не ограничено;
  • можно посещать магазины, аптеки и парикмахерские, а также использовать общественный транспорт, надевая «повязки, маски, респираторы».

В Якутии

  • в восьми городах вернулись к работе компании в сфере услуг, где нет непосредственного контакта с клиентами;
  • разрешили заниматься спортом на открытом воздухе;
  • в сёлах открыли предприятия торговли и парикмахерские;
  • в арктических районах и труднодоступных населённых пунктах отменили все ограничения и разрешили мероприятия с числом участников до 50 человек.

В Ямало-Ненецком автономном округе

  • жителям разрешили выезжать на охоту при соблюдении дистанции;
  • открыли магазины непродовольственных товаров и предприятия бытовых услуг, в том числе парикмахерские и косметические салоны

#covid19 #карантинвроссии

Аня Бегиашвили PLUS
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solawind

24

Половина комментаторов 

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Дневной калькулятор

solawind
1

Это пять!

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Влад Мурыгин

2

Оооо... запоминайте ! Две недели и все будет в разы хуже, чем с шашлыками/Пасхой/метро 🤦🏼‍♂️

Ответить

Виновный танк88

Влад
–1

Ты думаешь люди должны перестать умирать?

Ответить

Мультиварка REDMOND

Виновный
0

Ты почему дома не сидишь?

Ответить

Виновный танк88

Мультиварка
0

Даже опешил немного)))

Ответить

Мультиварка REDMOND

Виновный
1

Я слежу за тобой.

Ответить

Артем Пучков

Виновный
0

По хер на людей, пусть дохнут мрази

Ответить

Художественный Петя

0

Делаем ставки господа, кто из регионов обгонит Москву ?

Ответить

Ваня Погост

Художественный
4

Мы об этом всё равно уже не узнаем — Солнцеликий своими речами вывел Россию на плато, а значит дальше в статистике только полная и окончательная победа над «этой заразой коронавирусной». Ну, разве что трупы совсем некуда будет девать.

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Колючий Мурод

Художественный
0

Если брать информацию из госСМИ, то скорее всего Киев

Ответить

Dc Maniac

0

Питер думаю догонит Москву 👌
Статью в закрепы на 2 недели добавьте

А главное после случаев с ИВЛ и Отказами от них в стационарах(из за возгораний) мы увидим просто ФАРШ

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Сергей Васильев

Dc
0

Горе ты аналитик конечно. Кто-нибудь поскриньте его предсказания, посмеемся попозже.

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Небольшой Орзэмэс

0

В Белгородской области как всегда пиздец.

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Служащий пистолет

0

посоны, я настолько самоизолировалась, что у меня интернет пашет со скоростью улитки, подскажите по речи питуна, чо там с образовательными учреждениями и государственными больницами, они открываются?

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x mst

0

Удалено

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Сергей Васильев

0

В Адыгее: начали работать предприятия сферы услуг, рынки и ярмарки выходного дня.

@Орзэмэс Мирзов тебя сначала повели на ярмарку или в сферу услуг, состригать накопившуюся шерсть?

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Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Ага, в СПБ с сегодняшнего дня действует закон, обязывающий граждан носить маски и перчатки в общественных местах (в т.ч. просто на улице) 

Ответить

Справедливый холод

0

В Псковской области... Это что бы можно было купить цветы на могилу? ;((
От нас умалчивают настоящее количество умерших?

Ответить

Никита Гинце

0

Желающие обосраться от адекватности мер можете посмотреть статистику по заражениям в день по США, Австрии и Германии.
Эти страны сейчас как раз ослабляют карантин.
А потом можете посмотреть эту же статистику по России и обосраться ещё раз.

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