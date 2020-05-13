В прошлом против Воронцова, публикации которого приводили к увольнениям в полиции, заводили уголовные дела, а в СМИ его часто критиковали и оскорбляли.

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Фото «Открытой России»

7 мая полиция арестовала Владимира Воронцова — администратор сообщества «ВКонтакте» и Telegram-канала «Омбудсмен полиции». Его подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского, интимные фотографии которого он грозил опубликовать. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э», построивший сильную медийную репутацию за счёт критики МВД и публикации расследований, которые приводили к увольнениям и отставкам полицейских.

Бывшие и действующие сотрудники полиции из разных регионов организовали в соцсетях флешмоб в защиту Воронцова. Часть из них не показывали лица, а другие выступили открыто, призвав освободить «омбудсмена». Полицейские считают, что Воронцова задержали, чтобы отомстить за гражданскую активность.

Воронцова задержали по уголовному делу 2017 года, обвинив в вымогательстве

7 мая Воронцова арестовали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей за «нераспростронение фотографий личного характера» в 2017 году. Сотрудники полиции спилили входную его дверь, одновременно проникнув в квартиру через окна.

Со ссылкой на источник в полиции «Коммерсантъ» рассказал, что в 2017 году Воронцова якобы решили уволить из УМВД Юго-Западного района. Тогда он обратился к знакомому сотруднику кадровой службы полиции метрополитена, который рекомендовал кандидатуру Воронцова своему руководителю генерал-майору полиции Николаю Савченко.

Сотрудник кадровой службы сообщил Савченко, что Воронцов ведёт активную деятельность в соцсетях, рассказывая о проблемах в правоохранительных органах, после чего ему отказали в трудоустройстве, после чего «по версии следствия он решил отомстить коллеге». Якобы про просьбе Воронцова его знакомая переписывалась с сотрудником кадровой службы и убедила его прислать интимные фотографии. Затем Воронцов распространил фотографию в сети, а за её удаление потребовал у сотрудника кадровой службы 300 тысяч рублей, но их у него не оказалось.

Причём, первый вариант фото «мохнатого шмеля» её, а точнее самого Владимира Воронцова, не удовлетворил. В результате полицейский снялся обнажённым в полный рост.

«Коммерсантъ»

После задержания МВД объявило о поиске пострадавших от противоправных действий Владимира Воронцова. Пока о таковых не сообщалось.

Воронцов — создатель сообщества «Омбудсмен полиции» для помощи и разоблачения полицейских

Владимир Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», а позже Telegram-канал и YouTube-канал. В общей сложности в сообществах «Омбудсмена» состоят больше 600 тысяч подписчиков, а «Медиалогия» включала Telegram-канал Воронцова в топ-30 цитируемых СМИ России.

По словам Воронцова, сообщество создавалось для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских. Предложить материалы для сообществ может любой пользователь, но публикует их администрация.

Если ты хороший человек, мы осветим твою ситуацию, чтобы тебя наградили. Если ты негодяй, мы осветим, что тебя надо гнать с позором из органов. И без разницы, кто ты и что ты, именно твои поступки скажут за тебя. Владимир Воронцов администратор паблика «Омбудсмен полиции»

По словам сотрудников международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и Дамира Гайнутдинова, совместно с ними Воронцов защищает интересы двух полицейских в Европейском суде по правам человека. Он помогает им признать запрет на выезд за границу нарушением их прав.

Воронцов действительно выполняет функцию неформального профсоюза полицейских и в таком качестве неминуемо вступает в конфликт с руководством МВД. представители международной правозащитной группы «Агора»

Воронцов часто критиковал и резко высказывался о действиях сотрудников правоохранительных органов. Опубликованные им материалы нередко приводили к увольнениям и отставкам. В конце апреля в Telegram-канале «Омбудсмен полиции» опубликовали аудиозапись, на которой предположительно начальница отдела участковых в Новосибирске Елена Устинова требует от полицейских штрафовать «всех поголовно» за нарушение режима самоизоляции. Она ссылалась на постановление главы управления МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова, который после скандала подал в отставку.

На Воронцова не раз возбуждали административные и уголовные за публикации о полицейских и якобы фейковые новости

В 2017 году на Воронцова возбудили уголовное дело и провели обыски по делу о «Неприкосновенности частной жизни» из-за публикации снимков из домашнего архива сотрудницы полиции из Красноярска. По словам Воронцова, на обыск приехали оперуполномоченные по особо важным делам, хотя предъявляемое преступление небольшой тяжести. Сотрудники обыскали квартиру без разрешения на обыск и не пустили адвокатов Воронцова, но говорили, «что им дали команду это сделать, они заложники ситуации».

В 2018 году восемь полицейских обратились в суд с требованием заблокировать паблик «Омбудсмен полиции» за разглашение личных данных. По мнению Воронцова, сотрудников «скоординировали», потому что они не знакомы между собой, но подали иски в один день. Спустя месяц с подобным иском в суд обратились трое полицейских из Белгорода.

9 апреля 2020 года телеканал RT сообщил, что на Воронцова возбудили административное дело за фейковую публикацию в паблике «Омбудсмен полиции». По словам Воронцова, об этом он узнал из СМИ: «Мне не позвонил сотрудник полиции, не вызвал прокурор в связи с проводимой им прокурорской проверкой».

По данным RT, дело завели из-за записи на стене сообщества, в которой говорится, что «в институте ФСБ Петербурга 70% заболевших коронавирусной инфекцией». Якобы «недостоверные сведения» создают у пользователей мнение о нарушении общественной безопасности. Воронцов сообщил, что записи нет в сообществе — её удалила администрация «ВКонтакте». Он добавил, что пост разместил не он — пользовательскую новость публиковали администраторы, не проверяя информацию из неё на достоверность.

14 апреля Воронцов в своём Telegram-канале сообщил об обыске в квартире: «У меня в квартире обыск, ломают дверь. Просьба сообщить журналистам и адвокатам». Обыск прошёл из-за переквалификации дела о «фейковой» новости из административного в уголовное. По информации ТАСС, дело возбудили в отношение Воронцова, но его адвокат отметил, что «он не подозреваемый и не обвиняемый», так как у него пока нет никакого статуса по уголовному делу.

На РЕН-ТВ вышло больше 20 материалов о якобы участии Воронцова в секс-скандалах, общении с неонацистами и педофилами. Юристы «Агоры» назвали это пропагандой

Павел Чиков и Дамир Гайнутдинов из «Агоры» считают уголовное дело против Воронцова «политически мотивированным». По мнению правозащитников, правоохранительные органы пытались повлиять на «омбудсмена» уголовным делом, где он проходит свидетелем, и медийно — публикуя в СМИ материалы, осуждающие его деятельность.

В материале «Коммерсанта» «„Омбудсмена полиции“ взяли за шмеля» с описанием уголовного дела Воронцова автор не раз подчёркивал его низкий профессионализм и плохой послужной список. В статье также отметили, что по материалам Воронцова «осудили так называемых антифашистов, участвовавших в разборке с националистами».

При этом следует отметить, что послужной список господина Воронцова был не лучшим: он служил в угрозыске и управлении по противодействию экстремизму, но, как говорят его коллеги, за много лет раскрыл только одно преступление, которое, впрочем, до сих пор вызывает вопросы. из материала «Коммерсанта»

7 мая сразу после задержания Воронцова телеканал РЕН-ТВ опубликовал слова потерпевшего сотрудника кадровой службы полиции о вымогательстве, хотя официально подробное описание случившегося МВД не размещали.

В течение последнего месяца телеканал выпустил больше 20 материалов о Владимире Воронцове. В статьях его называют «псевдоомбудсменом», «самопровозглашённым правозащитником» и связывают с секс-скандалами. В одном из сюжетов новостей под названием «Псевдоомбудсмен полиции оказался в центре грязного секс-скандала» Воронцову приписывают переписку с сотрудницей полиции, за оказание помощи с которой он якобы попросил оплату «натурой». TJ не нашёл пост по ссылке, указанной в репортаже.

Также телеканал отметил, что Воронцов «появлялся на вечеринках Михаила Ходорковского, создателя организации, признанной в нашей стране нежелательной (вероятно, речь об «Открытой России» — прим. TJ) и «видели и в компании Михаила Светова, одиозного политика, которого обвиняли в педофилии».

В соцсетях Воронцова открыто поддержали флешмобом полицейские и Ксения Собчак

Вскоре после задержания Воронцова в соцсетях запустили флешмоб в его поддержку: бывшие и действующие полицейские публикуют фотографии в форме, с удостоверениями и надписями «Я/Мы Воронцов» и «Свободу Воронцову». Полицейские также создали петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное преследование Воронцова по «подложному обвинению».

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Ксения Собчак поддержала Воронцова, предположив, что уголовное дело — сведение личных счётов и месть за гражданскую активность. С ней согласны депутат Госдумы Александр Хинштейн и политолог Екатерина Шульман в эфире «Эха Москвы».

Все эти годы Воронцов защищал рядовых сотрудников от ментовского беспредела со стороны начальства. Его паблик фактически превратился в единственный независимый профсоюз полицейских, пускай и цифровой, и это жутко не нравилось генералам. Ксения Собчак

Фото из инстаграма Ксении Собчак