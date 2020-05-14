Новая методика учёта смертей позволяет сознательно скрывать смерти от коронавируcа, заметили врачи, патологоанатомы и родственники погибших.

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«Медуза» опубликовала расследование о манипуляциях со статистикой смертности от коронавируса в России. Врачи, работающие в московских центрах для пациентов с Covid-19 рассказали, что во время эпидемии морги переполнились, а погибших не учитывают в статистике, указывая альтернативную причину смерти.

Патологоанатомы рассказали о поручениях федерального руководства снижать смертность, после чего статистика летальных случаев от коронавируса перестаёт расти, а иногда от Covid-19 «перестают умирать» совсем.

Врачи и родственники погибших заметили, что пациентов не вносят в статистику смертей от Covid-19

Врач одного из крупнейших московских центров для больных коронавирусом рассказал, что морг в больнице переполнился — тогда умерших пациентов стали отправлять на вскрытие в Коммунарку. За одно дежурство врача в центре умирает в среднем полтора пациента: «Если у меня умирает один, то по всей стране должны быть сотни»;

Врач московской больницы №52, перепрофилированной под коронавирусных пациентов, тоже считает, что данные о летальности искажены. В день в клинике умирали 10-20 больных с подтверждённым коронавирусом, но в официальную статистику, по ощущениям врача, они не попали;

Родственник одной из погибших пациенток с подтверждённым коронавирусом сообщил, что в свидетельстве о смерти указали не Covid-19, а «другие бактериальные пневмонии, другие уточнённые поражения сосудов мозга»;

Демографы отметили разницу в предварительных данных о регистрации смертей в апреле в Москве. В городе зарегистрировали на 1800 больше смертей, чем в апреле 2019 года. Демографы считают, что эта «избыточная смертность» — последствия коронавируса, которые не учли в официальной статистике.

В российскую статистику вносят только тех, кто умер непосредственно от коронавируса. Это определяется после вскрытия и анализа

На главную страницу «Стопкоронавирус.рф» попадает не больше трети всех погибших от коронавируса, сообщил демограф;



Близкий к правительству собеседник «Медузы» сообщил, что Татьяна Голикова якобы поручила регионам регистрировать коронавирус как пневмонию;



В официальную статистику погибших от коронавируса попадают не все, у кого он выл выявлен, а только те, у кого его признают главной причиной смерти. Об этом в ответ на расследование Financial Times и The New York Times косвенно заявили в Департаменте здравоохранения Москвы. Подтверждать Covid-19 у больных необходимо вскрытием;

Если из-за коронавируса у больного обострятся хронические заболевания и он от этого погибнет, то причиной смерти укажут именно их, а не Covid-19, соответственно в статистику он не попадёт. В других странах, например, США, Италии и Великобритании в статистику по коронавирусу вносят всех пациентов, у кого подтверждён Covid-19;

Судмедэксперт рассказал, что с начала эпидемии ещё ни разу не указывал в причине смерти диагноз Covid-19. Ему приходится ждать результаты анализа тканей лёгких погибших — согласно рекомендации Минздрава, только положительного теста на коронавирус недостаточно. Он выявил двух погибших с коронавирусом в Сергиевом Посаде, но они не попадут в статистику до постановки точного диагноза: «Я не имею права от балды ставить — вот когда я получу вирусологическое заключение, я поставлю ему коронавирус и сдам эту бумагу в отдел статистики».

Статистика летальности от коронавируса якобы чаще всего искажается патологоанатомами

По данным «Медузы», главной проблемой заниженной статистики может быть не недостатки в методе подсчёта погибших от коронавируса, а намеренное искажение данных «ради выполнения распоряжений центра»;

Патологоанатомы и демографы рассказали, что методичка Минздрава по работе с COVID-19 затруднила процедуру постановки посмертного диагноза «Covid-19», но расширила возможность для «альтернативных» диагнозов;

Собеседники «Медузы» рассказали, что данные о погибших от коронавируса чаще всего искажаются патологоанатомами. Врач одной из больниц для пациентов с коронавирусом сообщил, что в начале эпидемии патологоанатомической службе дали поручение в день регистрировать не больше пяти смертей от Covid-19, поэтому в причинах смерти указывали другие диагнозы;

Патологоанатом из Ставрополя рассказал, что решения федерального руководства и раньше влияли на статистику по разным причинам смерти: «Сказали снизить смертность от инфарктов — идёшь и снижаешь»;

В нескольких российских регионах демограф замечал странности в статистике по погибшим: в одних городах в течение длительного времени число смертей от коронавируса не поднималось выше трёх, зато резко возрастала смертность от пневмонии. В других города от коронавируса «переставали умирать» совсем, хотя до этого наблюдался стремительный рост.

Из федеральной статистики пропал закрытый город Саров

Из статистики Нижегородской области с 1 мая пропал закрытый город Саров. По данным «Медузы», сведения о погибших от коронавируса в Сарове не отображаются на «Стопкоронавирус.рф» — их отдельно публикуют на сайте Федерального медико-биологического агентства;

Жители Сарова предполагают, что искажения статистики необходимы для того, чтобы «цифр не знали, так как нужно открываться [предприятиям города] и не нужно уходить на карантин».