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Ольга Щербинина
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«Посчитали — прослезились»: «Медуза» рассказала, кто и почему продвигал досрочное снятие ограничений в России Материал редакции

По данным издания, инициатива принадлежит экономическому блоку кабмина и крупному бизнесу.

Фото Виталия Белоусова, РИА «Новости»

11 мая Владимир Путин объявил об окончании режима «нерабочих дней» и постепенном снятии карантинных ограничений в России. В тот же день статистика роста числа заразившихся Covid-19 в стране показала рекордный рост — зафиксировали более 11,5 тысяч случаев заболевания.

Досрочный выход из карантина лоббировали правительство и крупный бизнес, пишет «Медуза» со ссылкой на источники. Их мнение перевесило мнение сторонников жёстких ограничительных мер, утверждает издание.

  • Главными мотивами снятия ограничений стали экономические, а не политические. Одним из главных идеологов выхода России из самоизоляции стал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов, который настаивал на снятии ограничений и посоветовал представителям крупного бизнеса делать то же самое. Идею также поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая говорила, что при долгих ограничениях банковские резервы будут фактически исчерпаны;

Путину просто показали цифры: ещё две недели карантина с серьёзной поддержкой бизнеса и населения будут стоить два-три триллиона бюджетных денег. Общие ограничения в два месяца стоили бы всего бюджета страны. Посчитали — прослезились.

источник «Медузы»
  • Информацию о том, что инициатива принадлежит экономическому блоку кабмина подтверждает ещё один источник «Медузы». Он добавил, что о постепенном снятии карантина начали говорить ещё до того, как премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом;
  • Главным противником снятия ограничений оказался мэр Москвы Сергей Собянин. По словам одного из собеседников издания, он был готов «идти дальше, закрывать Москву, закрывать метро». Ему противодействовали правительственные чиновники и бизнесмены из ближнего круга президента;
  • Руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко поддержали выход России из режима «нерабочих дней». Они «скептически относились к ограничениям и их влиянию на экономику и настроения граждан», а Кириенко составил отчёт, в котором пришёл к выводу, что «и без жёсткого карантина справиться можно»;
  • «Медуза» также рассказала, что Путин в середине марта очень надеялся провести голосование по поправкам в Конституцию и медлил с введением ограничений, но теперь для него на первый план вышли экономические проблемы. При этом отменять голосование он категорически не хочет, поэтому в России срочно ввели возможность голосовать дистанционно по почте и интернету.

#путин #карантинвроссии #covid19

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31 комментарий
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Alexander Spiridonov

17

В итоге и экономика в жопе, и карантина полноценного не было, и помощи никакой. Классека

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ouxen

Alexander
0

это саботаж

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Bad Bear

9

Они нихуя не потратили на поддержку населения

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Ясный Влад

Bad
14

Всмысле? Обещали втрижды больше, чем обычно. На это ушло слишком много сил.

Ответить

ouxen

Ясный
7
Ответить

Мучительный Артем

Ясный
0

Щито блять

Ответить

Ясный Влад

Мучительный
0

Читай второе слово.

Ответить

Anton Gostev

Bad
3

Да ладно, царь сколько раз по телику выступал, когда такое было

Ответить

Bad Bear

Anton
4

Вот именно. Нам только за это должны были заплатить за вредное излучение от его ебала

Ответить

Андрей Рядькин

Bad
1

Мы тоже мало плотили нологов за апрель, так что паритет

Ответить

Ясный Влад

Андрей
1

Ну почему же. Налоги ведь не только с зарплат идут.

Ответить

Андрей Рядькин

Ясный
0

Мы не очень много тратили кроме супермаркетов

Ответить

Противный якорь

Bad
0

Так а зачем? Достаточно просто Пыне циферки показывать

Ответить

Alexander Petcoglo

10

Какой-то набор случайных действий и событий. Сначала на полшышечки ввели карантин. Теперь так же снимут. Каким-то образом Кириенко пишет отчёт о том, что можно обойтись без жёсткого карантина. Он один его написал? Светило какой. Все какие-то свои варианты предлагают, дед аж растерялся. Но ща совладал с эмоциями и решил всё-таки пожертвовать Воронежем.

В итоге люди без денег, без работы, по домам оштрафованные. Мусорам руки развязали, голосование по почте придумали. Не растерялись, короче, ребята.

Ответить

Slow Dimon

6

О какой поддержке они говорят?

Ответить

Ясный Влад

Slow
5

Моральной.

Ответить

Енот Волшебный

Ясный
1

Морадержка.

Ответить

Ясный Влад

Енот
1
Ответить

Енот Волшебный

Ясный
1

Жалб.

Ответить

Противный якорь

4

ещё две недели карантина с серьёзной поддержкой бизнеса и населения будут стоить два-три триллиона бюджетных денег

Серьезная поддержка населения — это выплаты семьям с детьми?

Ответить

Daniil Minashkin

–4

Собянину кстати респект,  настоящий мужик

Ответить

Славный ГОСТ

Daniil
4

Героически, волевым усилием, спровоцировал часовые очереди и давку в метро в первый день действия пропусков. Настоящий мужик. 

Ответить

1 2

Daniil
0

Настоящий мужик по фамилии Таджик

Ответить

Ясный Влад

1

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого: «два-три триллиона».

Ответить

Stan Majors

0

Человеческий капитал под угрозой

Ответить

Енот Волшебный

Stan
1

Не слушай его, добавь ещё пару.

Ответить

Ясный Влад

Енот
0

В левой руке — Сникерс, в правой руке — Марс.

Ответить

Ясный Влад

Stan
0

Убери первое слово.

Ответить

Coronadoden

Ясный
2

первое слово.

Ответить

Ясный Влад

Coronadoden
0

Слово.

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Пкшаашер

0

Путину просто показали цифры: ещё две недели карантина с серьёзной поддержкой бизнеса и населения будут стоить два-три триллиона бюджетных денег.

А куда должны были тратиться (или тратились) эти триллионы? Я что-то не понял.Три триллиона бы ушло, если бы каждому раздали по 20к. Но ведь массовой раздачи денег населению не было. В таком "карантине", какой был, государство не особо тратило деньги.

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