«Посчитали — прослезились»: «Медуза» рассказала, кто и почему продвигал досрочное снятие ограничений в России
Материал редакции
По данным издания, инициатива принадлежит экономическому блоку кабмина и крупному бизнесу.
11 мая Владимир Путин объявил об окончании режима «нерабочих дней» и постепенном снятии карантинных ограничений в России. В тот же день статистика роста числа заразившихся Covid-19 в стране показала рекордный рост — зафиксировали более 11,5 тысяч случаев заболевания.
Досрочный выход из карантина лоббировали правительство и крупный бизнес, пишет «Медуза» со ссылкой на источники. Их мнение перевесило мнение сторонников жёстких ограничительных мер, утверждает издание.
Главными мотивами снятия ограничений стали экономические, а не политические. Одним из главных идеологов выхода России из самоизоляции стал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов, который настаивал на снятии ограничений и посоветовал представителям крупного бизнеса делать то же самое. Идею также поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая говорила, что при долгих ограничениях банковские резервы будут фактически исчерпаны;
Информацию о том, что инициатива принадлежит экономическому блоку кабмина подтверждает ещё один источник «Медузы». Он добавил, что о постепенном снятии карантина начали говорить ещё до того, как премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом;
Главным противником снятия ограничений оказался мэр Москвы Сергей Собянин. По словам одного из собеседников издания, он был готов «идти дальше, закрывать Москву, закрывать метро». Ему противодействовали правительственные чиновники и бизнесмены из ближнего круга президента;
Руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко поддержали выход России из режима «нерабочих дней». Они «скептически относились к ограничениям и их влиянию на экономику и настроения граждан», а Кириенко составил отчёт, в котором пришёл к выводу, что «и без жёсткого карантина справиться можно»;
«Медуза» также рассказала, что Путин в середине марта очень надеялся провести голосование по поправкам в Конституцию и медлил с введением ограничений, но теперь для него на первый план вышли экономические проблемы. При этом отменять голосование он категорически не хочет, поэтому в России срочно ввели возможность голосовать дистанционно по почте и интернету.
Alexander Spiridonov
В итоге и экономика в жопе, и карантина полноценного не было, и помощи никакой. Классека
ouxenAlexander
это саботаж
Bad Bear
Они нихуя не потратили на поддержку населения
Ясный Влад
Всмысле? Обещали втрижды больше, чем обычно. На это ушло слишком много сил.
ouxenЯсный
Мучительный Артем
Щито блять
Ясный Влад
Читай второе слово.
Anton GostevBad
Да ладно, царь сколько раз по телику выступал, когда такое было
Bad BearAnton
Вот именно. Нам только за это должны были заплатить за вредное излучение от его ебала
Андрей РядькинBad
Мы тоже мало плотили нологов за апрель, так что паритет
Ясный Влад
Ну почему же. Налоги ведь не только с зарплат идут.
Андрей РядькинЯсный
Мы не очень много тратили кроме супермаркетов
Противный якорь
Так а зачем? Достаточно просто Пыне циферки показывать
Alexander Petcoglo
Какой-то набор случайных действий и событий. Сначала на полшышечки ввели карантин. Теперь так же снимут. Каким-то образом Кириенко пишет отчёт о том, что можно обойтись без жёсткого карантина. Он один его написал? Светило какой. Все какие-то свои варианты предлагают, дед аж растерялся. Но ща совладал с эмоциями и решил всё-таки пожертвовать Воронежем.
В итоге люди без денег, без работы, по домам оштрафованные. Мусорам руки развязали, голосование по почте придумали. Не растерялись, короче, ребята.
Slow Dimon
О какой поддержке они говорят?
Ясный Влад
Моральной.
Енот ВолшебныйЯсный
Морадержка.
Ясный Влад
Енот ВолшебныйЯсный
Жалб.
Противный якорь
ещё две недели карантина с серьёзной поддержкой бизнеса и населения будут стоить два-три триллиона бюджетных денег
Серьезная поддержка населения — это выплаты семьям с детьми?
Daniil Minashkin
Собянину кстати респект, настоящий мужик
Славный ГОСТ
Героически, волевым усилием, спровоцировал часовые очереди и давку в метро в первый день действия пропусков. Настоящий мужик.
1 2Daniil
Настоящий мужик по фамилии Таджик
Ясный Влад
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого: «два-три триллиона».
Stan Majors
Человеческий капитал под угрозой
Енот ВолшебныйStan
Не слушай его, добавь ещё пару.
Ясный Влад
В левой руке — Сникерс, в правой руке — Марс.
Ясный Влад
Убери первое слово.
CoronadodenЯсный
первое слово.
Ясный Влад
Слово.
Пкшаашер
Путину просто показали цифры: ещё две недели карантина с серьёзной поддержкой бизнеса и населения будут стоить два-три триллиона бюджетных денег.
А куда должны были тратиться (или тратились) эти триллионы? Я что-то не понял.Три триллиона бы ушло, если бы каждому раздали по 20к. Но ведь массовой раздачи денег населению не было. В таком "карантине", какой был, государство не особо тратило деньги.