Опубликовавших фото называют «исполнителями», а оппозиционера — «кукловодом».

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16 мая Следственный комитет задержал четверых подозреваемых в публикации фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». Задержанные называют публикацию «неудачной шуткой» и раскаиваются.

Во многих изданиях, в том числе на TJ, об этом рассказывалось, пусть и особо пристальное внимание и не привлекалось. Федеральные каналы же, наоборот, призывают к жёсткому наказанию и всячески подчёркивают «связь» подозреваемых с главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

На ТВ поступок обсуждают не с точки зрения отдельного преступления, а отмечают «влияние» оппозиции, которая выступает в роли «кукловода» для «переписывания истории» руками «исполнителей».

СК задержал четверых подозреваемых в уголовном деле о реабилитации нацизма — один из них уже был судим за экстремизм

Из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» в этом году состоялась онлайн. Пользователи могли загрузить фотографии и имена своих родственников на сайт, однако среди реальных участников Великой отечественной войны встречались фотографии нацистов — Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, группенфюрера СС Генриха Мюллера и советского военачальника, перешедшего на сторону гитлеровских войск Андрея Власова.

По словам руководителя движения «Бессмертный полк» Артёма Хуторского, модераторы удалили около 20 тысяч анкет: «Среди них были как откровенно нацистские, так и просто глупые».

Организаторы «Бессмертного полка» передали следователям данные ip-адресов, с которых публиковались фотографии. Большинство из них находятся в Европе, Украине и США, но часть из них зарегистрированы в России. 16 мая следователи задержали четверых подозреваемых в реабилитации нацизма в Самаре, Перми, Ульяновске и Волгограде.

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Подозреваемый из Самары Андрей Шабанов разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию Адольфа Гитлера, изменив имя на Михаила Алоизовича Егерского. На допросе Шабанов сказал, что «в содеянном раскаивается, вину полностью признал».

Житель Перми Даниил Симонов признал вину, добавив, что «решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно». Вячеслав Круглов из Ульяновска сказал следователям, что раскаивается в том, что сделал. По данным следствия, Круглов уже был судим за экстремизм и кражу.

Я не подумал о последствиях своей шутки. Больше такого не повторится. Вячеслав Круглов подозреваемый в реабилитации нацизма

На ТВ и в СМИ подозреваемых называют «навальнятами» и «власовцами», отмечая якобы их тесную связь с оппозицией

«РИА Новости» в статье о подозреваемых сделало акцент на их возможной причастности к штабу Навального. В Инстаграм-аккаунте Даниила Симонова нашли фотографию у штаба Навального с подписью «Юный оппозиционер». В подписках во «ВКонтакте» у Вячеслава Круглова заметили группу «Команда Навального. Ульяновск».

Издание отметило, что Андрей Шибанов придерживается либертарианских политических взглядов и «его вдохновляет политика США», а также «он регулярно публикует записи оппозиционного характера».

Скриншот из Инстаграма Даниила Симонова

Журналист Владимир Соловьёв посвятил две своих авторских передачи на телеканале «Россия 1» ситуации с публикациями нацистов на сайте «Бессмертный полк». В эфире Соловьёв называл подозреваемых «оппозиционерами-навальнятами», «власовцами» и «предателями родины».

Вместе они [подозреваемые] делают одно общее грязное дело: предают память наших ветеранов, оскорбляют нашу историю и реабилитируют нацизм. Владимир Соловьёв телеведущий

Соловьёв всячески подчёркивал причастность молодых людей к Навальному, а отсутствие реакции политика объяснял тем, что его помощники «придумывают текст, которым он сможет себя оправдать». Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн в эфире у Соловьёва объяснил это так: «Если Навальный молчит, значит, отождествляет себя с ними».

Ведущий назвал размещение фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» «спланированной акцией», утверждая, что «кукловоды их много лет к этому готовили».

По мнению гостя программы политика Бориса Надеждина, подозреваемых нельзя обвинять в оправдании нацизма, а судить нужно за хулигантство. В ответ Соловьёв в течение десяти минут обвинял его во вранье, оправдании преступников и добавил: «Ты бы и гауляйтером с радостью стал». Ведущий также отметил, что Надеждин «зомбирован пропагандистскими» телеканалами «Дождь» и «Эхо Москвы».

Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» на «Россия 24» называл подозреваемых «моральными уродами». В новостном сюжете также подчеркнули «причастность» подозреваемых к штабу Навального и влияние на них западной антироссийской пропаганды.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сделала репосты двух публикаций. В одной из них подозреваемых назвали «адептами» и «активистами» Навального, а в другой предположили, что «за идиотской атакой на „Бессмертный полк” стоят даже не националисты, а сторонники Навального».

В опубликованных материалах Следственного комитета нет упоминания причастности подозреваемых к деятельности Алексея Навального. В заявлении следователи только отмечают, что Шабанов, Круглов, Симонов и Воронцов «состояли в одних сообществах в социальных сетях».

На подозрения в причастности подозреваемых к штабу Навального отреагировали координатор пермского штаба Сергей Ухов и руководитель «Команды Навального» Ольга Гусева.

Ухов Сергей @Ukhovs К нам приходит огромное количество людей абсолютно разных взглядов, но Даниил в штаб не заходил, по крайней мере я не помню. А вся политизация этой просто глупой выходки ребят — провокация власти. И конечно нельзя их судить по уголовному делу. https://t.co/XDF4iVXGGl

Алексей Навальный пока не комментировал обвинения от федеральных СМИ в причастности к подозреваемым, но сделал репост новости сатирического издания.