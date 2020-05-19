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Опубликовавших фото называют «исполнителями», а оппозиционера — «кукловодом».
16 мая Следственный комитет задержал четверых подозреваемых в публикации фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». Задержанные называют публикацию «неудачной шуткой» и раскаиваются.
Во многих изданиях, в том числе на TJ, об этом рассказывалось, пусть и особо пристальное внимание и не привлекалось. Федеральные каналы же, наоборот, призывают к жёсткому наказанию и всячески подчёркивают «связь» подозреваемых с главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.
На ТВ поступок обсуждают не с точки зрения отдельного преступления, а отмечают «влияние» оппозиции, которая выступает в роли «кукловода» для «переписывания истории» руками «исполнителей».
Из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» в этом году состоялась онлайн. Пользователи могли загрузить фотографии и имена своих родственников на сайт, однако среди реальных участников Великой отечественной войны встречались фотографии нацистов — Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, группенфюрера СС Генриха Мюллера и советского военачальника, перешедшего на сторону гитлеровских войск Андрея Власова.
По словам руководителя движения «Бессмертный полк» Артёма Хуторского, модераторы удалили около 20 тысяч анкет: «Среди них были как откровенно нацистские, так и просто глупые».
Организаторы «Бессмертного полка» передали следователям данные ip-адресов, с которых публиковались фотографии. Большинство из них находятся в Европе, Украине и США, но часть из них зарегистрированы в России. 16 мая следователи задержали четверых подозреваемых в реабилитации нацизма в Самаре, Перми, Ульяновске и Волгограде.
Подозреваемый из Самары Андрей Шабанов разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию Адольфа Гитлера, изменив имя на Михаила Алоизовича Егерского. На допросе Шабанов сказал, что «в содеянном раскаивается, вину полностью признал».
Житель Перми Даниил Симонов признал вину, добавив, что «решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно». Вячеслав Круглов из Ульяновска сказал следователям, что раскаивается в том, что сделал. По данным следствия, Круглов уже был судим за экстремизм и кражу.
«РИА Новости» в статье о подозреваемых сделало акцент на их возможной причастности к штабу Навального. В Инстаграм-аккаунте Даниила Симонова нашли фотографию у штаба Навального с подписью «Юный оппозиционер». В подписках во «ВКонтакте» у Вячеслава Круглова заметили группу «Команда Навального. Ульяновск».
Издание отметило, что Андрей Шибанов придерживается либертарианских политических взглядов и «его вдохновляет политика США», а также «он регулярно публикует записи оппозиционного характера».
Журналист Владимир Соловьёв посвятил две своих авторских передачи на телеканале «Россия 1» ситуации с публикациями нацистов на сайте «Бессмертный полк». В эфире Соловьёв называл подозреваемых «оппозиционерами-навальнятами», «власовцами» и «предателями родины».
Соловьёв всячески подчёркивал причастность молодых людей к Навальному, а отсутствие реакции политика объяснял тем, что его помощники «придумывают текст, которым он сможет себя оправдать». Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн в эфире у Соловьёва объяснил это так: «Если Навальный молчит, значит, отождествляет себя с ними».
Ведущий назвал размещение фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» «спланированной акцией», утверждая, что «кукловоды их много лет к этому готовили».
По мнению гостя программы политика Бориса Надеждина, подозреваемых нельзя обвинять в оправдании нацизма, а судить нужно за хулигантство. В ответ Соловьёв в течение десяти минут обвинял его во вранье, оправдании преступников и добавил: «Ты бы и гауляйтером с радостью стал». Ведущий также отметил, что Надеждин «зомбирован пропагандистскими» телеканалами «Дождь» и «Эхо Москвы».
Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» на «Россия 24» называл подозреваемых «моральными уродами». В новостном сюжете также подчеркнули «причастность» подозреваемых к штабу Навального и влияние на них западной антироссийской пропаганды.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сделала репосты двух публикаций. В одной из них подозреваемых назвали «адептами» и «активистами» Навального, а в другой предположили, что «за идиотской атакой на „Бессмертный полк” стоят даже не националисты, а сторонники Навального».
На подозрения в причастности подозреваемых к штабу Навального отреагировали координатор пермского штаба Сергей Ухов и руководитель «Команды Навального» Ольга Гусева.
Алексей Навальный пока не комментировал обвинения от федеральных СМИ в причастности к подозреваемым, но сделал репост новости сатирического издания.
Я бы оставил только Киселёва.
Бля, Соловьев снял фильмец где втирал, что Муссолини крут и вообще все было очень хорошо при дуче. Киселев втирал зрителям, что Краснову надо ставить памятники. Это биполярочка?
Это профессиональное блядство
Они и богу, и черту и Мумбе-Юмбе подставят свое известное место
А почему в будущем времени? ИМХО им Мумба-Юмба уже давно палки на всю длину бросет.
Это двоемыслие. Нормальное и обязательное явление для ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ.
Чёрт, какая глупость и мерзость одновременно. С каким упоением эти люди мусолят совершенно не стоящую тему. Они ведь действительно давно потеряли грань между имитацией лизоблюдства и лизоблюдством настоящим. То есть, по-моему, они искренне уже упиваются этой темой с "навальнятами"
С каким упоением эти люди мусолят совершенно не стоящую тему
Все мусолят, а Соловьев ещё и муссолит...
Ебать, кто это придумывает, какие иностранцы хотят стать частью Даунбаса?
Страна признала
Больной ключ
Бля, думал написано про ублюдков
Добровольный шмель
Увидишь фото Гиммлера и поедешь инспектировать свой мухоскранск
А коллеги педерастической обезьяны не хотят проверить его на любовь к балканскому хулигану Бенито?
А боброедка не желает заняться своими колумнистами, среди которых есть открыто называющие себя фашней?
Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн в эфире у Соловьёва объяснил это так: «Если Навальный молчит, значит, отождествляет себя с ними».
Советское время:
Сегодня он играет джаз, а завтра - Родину продаст.
Наше время:
Уж коль неделю он молчит, то значит он в душе нацист.
А не пользуются ли они доставкой Яндекс Еды случаем?
придумывают текст, которым он сможет себя оправдать
И сколько раз Путин оправдывался за то что творили представители Единой России?
Можно подумать, что кто-то ожидал другого от государственных СМИ. Видим проблему/плохое событие и сваливаем на "тупых либерах". Тошнит уже от форсированной демагогии.
Не скажи.
У них фермы ботов, неограниченные бюджеты, подавляющее лояльное ЦА. Та и нет святых людей в России, накопать на Ляксея и вообще любую даже типа-оппозицию - дело техники. А они педалят тему контактика, актуальности 2014-го года - это плохо совсем.
На месте *патриотов*, с них спросить по всей строгости за вредительство и растрату народных ресурсов.
Напомните, кому Киселёв призывал памятник поставить??
Божественный Петя
Это была "Педерастическая обезьяна", ака Соловьев. А тот, о ком он говорил, к нацистам не относиться, на Нюрнбергском процессе его дружки не засветились, и вообще, им даже бензоколонку украсили, как ёлку новогоднюю. А, как говорится, Россия - это большая бензоколонка, так что все вроде логично со стороны выглядит.
Все россияне связаны с Навальным, так как как минимум живут с ним в одной стране, а вообще любой житель планеты Земля связан с Навальным.
Интересно как это жить со статьей по реабилитации нацизма😁 на работу думаю нереально устроиться в компанию крупнее чебуречной🤷🏼♂️
Ооо там еще один за кражу и экстримизм статью имеет, получается рецидивист значит точно сядет)
Когда заигрываешь в своей пропаганде с малолетними дурачками, это начинает нести свои издержки😀
Ну это как связывать всяких долбоебов типа serb автоматом с Путиным.
Эскобар с небольшим перевесом Кремля
Справедливости ради, серборастов-то менты не вяжут, когда они какой-то движ проводят
стоят рядом и все
Админ ресурс даёт это самое преимущество
ну от того их и связывают с властями
а уж дальше разбираться никто не хочет, кто им подкидывает денюжку и прикрывает от ментов - мэр, какой-то начальник поменьше или лично АП и личнопутин
Издание отметило, что Андрей Шибанов придерживается либертарианских политических взглядов и «его вдохновляет политика США», а также «он регулярно публикует записи оппозиционного характера».
Соловьёв называл подозреваемых «оппозиционерами-навальнятами», «власовцами» и «предателями родины».
Здесь нет противоречия, это последовательно. Впаять смачные штрафы, будет вполне уместно.
многоплановый парень, умудрился собрать (по мнению пропагандонов) комбо из всех видов политического спектра
Анархист, косвенно притянутый за уши к Навальному. Это далеко не весь спектр.
ну смотри
либертарианец - это правое анархическое
нэвэльне - это лево анархическое
власовцы - это лево авторитарное, которые работали на правых (на самую писечку) авторитарных
так что да, тут по эпитетам комбо из противоречий
Анархист == власовское движение (борьба против государства, в том числе своего)
Нэвэльный == социал демократ
Все.
(борьба против государства, в том числе своего)
Ну вы явно с их прокламациями не знакомились, они там ближе к "советам без большевиков"
Я говорю про политические практики скорее, а не интенции.
Ну про практику я уже говорил - люди с лево-авторитарными интенциями по факту работали на право-авторитарное государство