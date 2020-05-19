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Екатерина Кузнецова
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Дело о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» стало главным на ТВ. Там говорят о «связях» подозреваемых с Навальным Материал редакции

Опубликовавших фото называют «исполнителями», а оппозиционера — «кукловодом».

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16 мая Следственный комитет задержал четверых подозреваемых в публикации фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». Задержанные называют публикацию «неудачной шуткой» и раскаиваются.

Во многих изданиях, в том числе на TJ, об этом рассказывалось, пусть и особо пристальное внимание и не привлекалось. Федеральные каналы же, наоборот, призывают к жёсткому наказанию и всячески подчёркивают «связь» подозреваемых с главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

На ТВ поступок обсуждают не с точки зрения отдельного преступления, а отмечают «влияние» оппозиции, которая выступает в роли «кукловода» для «переписывания истории» руками «исполнителей».

СК задержал четверых подозреваемых в уголовном деле о реабилитации нацизма — один из них уже был судим за экстремизм

Из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» в этом году состоялась онлайн. Пользователи могли загрузить фотографии и имена своих родственников на сайт, однако среди реальных участников Великой отечественной войны встречались фотографии нацистов — Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, группенфюрера СС Генриха Мюллера и советского военачальника, перешедшего на сторону гитлеровских войск Андрея Власова.

Скриншот Pavlo Khryshchanovych

По словам руководителя движения «Бессмертный полк» Артёма Хуторского, модераторы удалили около 20 тысяч анкет: «Среди них были как откровенно нацистские, так и просто глупые».

Организаторы «Бессмертного полка» передали следователям данные ip-адресов, с которых публиковались фотографии. Большинство из них находятся в Европе, Украине и США, но часть из них зарегистрированы в России. 16 мая следователи задержали четверых подозреваемых в реабилитации нацизма в Самаре, Перми, Ульяновске и Волгограде.

Подозреваемый из Самары Андрей Шабанов разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию Адольфа Гитлера, изменив имя на Михаила Алоизовича Егерского. На допросе Шабанов сказал, что «в содеянном раскаивается, вину полностью признал».

Житель Перми Даниил Симонов признал вину, добавив, что «решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно». Вячеслав Круглов из Ульяновска сказал следователям, что раскаивается в том, что сделал. По данным следствия, Круглов уже был судим за экстремизм и кражу.

Я не подумал о последствиях своей шутки. Больше такого не повторится.

Вячеслав Круглов
подозреваемый в реабилитации нацизма

На ТВ и в СМИ подозреваемых называют «навальнятами» и «власовцами», отмечая якобы их тесную связь с оппозицией

«РИА Новости» в статье о подозреваемых сделало акцент на их возможной причастности к штабу Навального. В Инстаграм-аккаунте Даниила Симонова нашли фотографию у штаба Навального с подписью «Юный оппозиционер». В подписках во «ВКонтакте» у Вячеслава Круглова заметили группу «Команда Навального. Ульяновск».

Издание отметило, что Андрей Шибанов придерживается либертарианских политических взглядов и «его вдохновляет политика США», а также «он регулярно публикует записи оппозиционного характера».

Скриншот из Инстаграма Даниила Симонова

Журналист Владимир Соловьёв посвятил две своих авторских передачи на телеканале «Россия 1» ситуации с публикациями нацистов на сайте «Бессмертный полк». В эфире Соловьёв называл подозреваемых «оппозиционерами-навальнятами», «власовцами» и «предателями родины».

Вместе они [подозреваемые] делают одно общее грязное дело: предают память наших ветеранов, оскорбляют нашу историю и реабилитируют нацизм.

Владимир Соловьёв
телеведущий

Соловьёв всячески подчёркивал причастность молодых людей к Навальному, а отсутствие реакции политика объяснял тем, что его помощники «придумывают текст, которым он сможет себя оправдать». Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн в эфире у Соловьёва объяснил это так: «Если Навальный молчит, значит, отождествляет себя с ними».

Ведущий назвал размещение фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» «спланированной акцией», утверждая, что «кукловоды их много лет к этому готовили».

По мнению гостя программы политика Бориса Надеждина, подозреваемых нельзя обвинять в оправдании нацизма, а судить нужно за хулигантство. В ответ Соловьёв в течение десяти минут обвинял его во вранье, оправдании преступников и добавил: «Ты бы и гауляйтером с радостью стал». Ведущий также отметил, что Надеждин «зомбирован пропагандистскими» телеканалами «Дождь» и «Эхо Москвы».

Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» на «Россия 24» называл подозреваемых «моральными уродами». В новостном сюжете также подчеркнули «причастность» подозреваемых к штабу Навального и влияние на них западной антироссийской пропаганды.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сделала репосты двух публикаций. В одной из них подозреваемых назвали «адептами» и «активистами» Навального, а в другой предположили, что «за идиотской атакой на „Бессмертный полк” стоят даже не националисты, а сторонники Навального».

В опубликованных материалах Следственного комитета нет упоминания причастности подозреваемых к деятельности Алексея Навального. В заявлении следователи только отмечают, что Шабанов, Круглов, Симонов и Воронцов «состояли в одних сообществах в социальных сетях».

На подозрения в причастности подозреваемых к штабу Навального отреагировали координатор пермского штаба Сергей Ухов и руководитель «Команды Навального» Ольга Гусева.

Ухов Сергей @Ukhovs
К нам приходит огромное количество людей абсолютно разных взглядов, но Даниил в штаб не заходил, по крайней мере я не помню. А вся политизация этой просто глупой выходки ребят — провокация власти. И конечно нельзя их судить по уголовному делу. https://t.co/XDF4iVXGGl
Olya Guseva @GusevaOlyaa
Подозреваемые, разместившие фотографии нацистов на сайте "Бессмертного полка", были зарегистрированы на госуслугах и имели ОМС https://twitter.com/rianru/status/1261677141718155265

Алексей Навальный пока не комментировал обвинения от федеральных СМИ в причастности к подозреваемым, но сделал репост новости сатирического издания.

ИА «Панорама» @ia_panorama
«РИА Новости»: задержанные за распитие на публике барнаульцы оказались сторонниками Навального

Агентство сообщило об этом с пометкой «Молния».

https://panorama.pub/37920-ria-novosti.html

#медиа #сми #навальный #тв

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57 комментариев
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Прикладной мангал

90

Киселёв в правильный список встал

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Иван Иванов

Прикладной
11

Я бы оставил только Киселёва.

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Денис Файзулин

Иван
0

и оператора

Ответить

Пожилой Мартингал

25

Бля, Соловьев снял фильмец где втирал, что Муссолини крут и вообще все было очень хорошо при дуче. Киселев втирал зрителям, что Краснову надо ставить памятники. Это биполярочка? 

Ответить

Евгений Клочков

Пожилой
15

Это профессиональное блядство

Они и богу, и черту и Мумбе-Юмбе подставят свое известное место

Ответить

Comrade EightEightSeven

Евгений
1

А почему в будущем времени? ИМХО им Мумба-Юмба уже давно палки на всю длину бросет.

Ответить

Пожилой Мартингал

Евгений
0

Дуче топ, пили бы баварское!

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Пожилой
3

Всё как обычно - им можно, другим нельзя. RT  и центральным каналам можно сочинять фейки, но если у Медузы выходит фейк, то они первые бегут его разоблачать.

Ответить

Насущные Проблемы

Пожилой
2

Это двоемыслие. Нормальное и обязательное явление для ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ.

Ответить

Внимательный Петя

16

Чёрт, какая глупость и мерзость одновременно. С каким упоением эти люди мусолят совершенно не стоящую тему. Они ведь действительно давно потеряли грань между имитацией лизоблюдства и лизоблюдством настоящим. То есть, по-моему, они искренне уже упиваются этой темой с "навальнятами" 

Ответить

Романелло Кивогенс

Внимательный
5

  С каким упоением эти люди мусолят совершенно не стоящую тему

Все мусолят, а Соловьев ещё и муссолит...

Ответить

Денис Файзулин

Внимательный
0

ну про украину ща не говорят, вот надо забивать эфир

Ответить

Насущные Проблемы

15
Ответить

Екатерина Кузнецова

Насущные
4

обожаю эти цитатки в «60 минут»

Ответить

Насущные Проблемы

Екатерина
6
Ответить

Екатерина Кузнецова

Насущные
3

уже представляю статью на тж «Как я просил политубежище в ЛНР»

Ответить

Насущные Проблемы

Екатерина
5

Просил его не давать.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Насущные
2

што господи серьёзно?!?

Ответить

Насущные Проблемы

Екатерина
4
Ответить

Посторонний

Насущные
1

Ебать, кто это придумывает, какие иностранцы хотят стать частью Даунбаса?

Ответить

Jiří Kropočev

Посторонний
1

Граждане Приднестровья или там Южной Осетии наверное.

Ответить

Уютный Багажник

11

Страна признала 

Ответить

Больной ключ

Уютный
4

Бля, думал написано про ублюдков 

Ответить

Уютный Багажник

Больной
4

Я Орлова зассал оскорблять просто.

Ответить

Страстной американец

6

А карточек Яроша не находили? И как фоточки могут тянуть на "реабилитацию фашизма"?

Ответить

Добровольный шмель

Страстной
0

Увидишь фото Гиммлера и поедешь инспектировать свой мухоскранск

Ответить

Дмитрий Алексеевич

5

Кошка бросила котят — цэ Нэвэльны виноват

Ответить

Евгений Клочков

3

А коллеги педерастической обезьяны не хотят проверить его на любовь к балканскому хулигану Бенито? 

А боброедка не желает заняться своими колумнистами, среди которых есть открыто называющие себя фашней? 

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн в эфире у Соловьёва объяснил это так: «Если Навальный молчит, значит, отождествляет себя с ними».

Советское время:
Сегодня он играет джаз, а завтра - Родину продаст.

Наше время:
Уж коль неделю он молчит, то значит он в душе нацист.

Ответить

пиу-пиу

2

А не пользуются ли они доставкой Яндекс Еды случаем?

Ответить

Mmmax

пиу-пиу
0

*Участвовали в несогласованных онлайн-митингах

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

2

придумывают текст, которым он сможет себя оправдать

И сколько раз Путин оправдывался за то что творили представители Единой России?

Ответить

Stas N.

1

Можно подумать, что кто-то ожидал другого от государственных СМИ. Видим проблему/плохое событие и сваливаем на "тупых либерах". Тошнит уже от форсированной демагогии.

Ответить

Mmmax

Stas
2

Не скажи.
У них фермы ботов, неограниченные бюджеты, подавляющее лояльное ЦА. Та и нет святых людей в России, накопать на Ляксея и вообще любую даже типа-оппозицию - дело техники. А они педалят тему контактика, актуальности 2014-го года - это плохо совсем. 
На месте *патриотов*, с них спросить по всей строгости за вредительство и растрату народных ресурсов.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Stas
1

И никогда они не приплетают что-то связанное с правительством. Если какой-нибудь стрелок по людям, состоял в проправительственных группах или писал что-то в поддержку власти, то это не важно

Ответить

Максим Шпилёв

1

Напомните, кому Киселёв призывал памятник поставить??

Ответить

Божественный Петя

Максим
0

Это была "Педерастическая обезьяна", ака Соловьев. А тот, о ком он говорил, к нацистам не относиться, на Нюрнбергском процессе его дружки не засветились, и вообще, им даже бензоколонку украсили, как ёлку новогоднюю. А, как говорится, Россия - это большая бензоколонка, так что все вроде логично со стороны выглядит.

Ответить

Владимир Филатов

1

Все россияне связаны с Навальным, так как как минимум живут с ним в одной стране, а вообще любой житель планеты Земля связан с Навальным.

Ответить

Jesus Surfer

0

Интересно как это жить со статьей по реабилитации нацизма😁 на работу думаю нереально устроиться в компанию крупнее чебуречной🤷🏼‍♂️

Ответить

Mmmax

Jesus
0

Если в статье не прописано какого именно, то вполне может и даже  легче

Ответить

theomism

0

совпадение

Ответить

Яня

0

Все было хорошо, пока не появился Навальный

Ответить

Jesus Surfer

–1

Ооо там еще один за кражу и экстримизм статью имеет, получается рецидивист значит точно сядет)

Ответить

Serg Bootlegger

–1

Когда заигрываешь в своей пропаганде с малолетними дурачками, это начинает нести свои издержки😀
Ну это как связывать всяких долбоебов типа serb автоматом с Путиным.
Эскобар с небольшим перевесом Кремля

Ответить

Евгений Клочков

Serg
0

Справедливости ради, серборастов-то менты не вяжут, когда они какой-то движ проводят
стоят рядом и все

Ответить

Serg Bootlegger

Евгений
0

Админ ресурс даёт это самое преимущество

Ответить

Евгений Клочков

Serg
0

ну от того их и связывают с властями
а уж дальше разбираться никто не хочет, кто им подкидывает денюжку и прикрывает от ментов - мэр, какой-то начальник поменьше или лично АП и личнопутин

Ответить

Серый кардинал

–5

Издание отметило, что Андрей Шибанов придерживается либертарианских политических взглядов и «его вдохновляет политика США», а также «он регулярно публикует записи оппозиционного характера».

Соловьёв называл подозреваемых «оппозиционерами-навальнятами», «власовцами» и «предателями родины».

Здесь нет противоречия, это последовательно. Впаять смачные штрафы, будет вполне уместно.

Ответить

Евгений Клочков

Серый
0

многоплановый парень, умудрился собрать (по мнению пропагандонов) комбо из всех видов политического спектра

Ответить

Серый кардинал

Евгений
0

Анархист, косвенно притянутый за уши к Навальному. Это далеко не весь спектр.

Ответить

Евгений Клочков

Серый
1

ну смотри
либертарианец - это правое анархическое
нэвэльне - это лево анархическое
власовцы - это лево авторитарное, которые работали на правых (на самую писечку) авторитарных

так что да, тут по эпитетам комбо из противоречий

Ответить

Серый кардинал

Евгений
0

Анархист == власовское движение (борьба против государства, в том числе своего)
Нэвэльный == социал демократ
Все.

Ответить

Евгений Клочков

Серый
2

(борьба против государства, в том числе своего)

Ну вы явно с их прокламациями не знакомились, они там ближе к "советам без большевиков" 

Ответить

Серый кардинал

Евгений
0

Я говорю про политические практики скорее, а не интенции.

Ответить

Евгений Клочков

Серый
0

Ну про практику я уже говорил - люди с лево-авторитарными интенциями по факту работали на право-авторитарное государство 

Ответить

Серый кардинал

Евгений
0

право-авторитарное в ультралевом дискурсе == левое

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Посторонний

Серый
0
Дело о фото нацистов на сайте «Бессмертного…
16 мая Следственный комитет задержал четверых подозреваемых в публикации фотографий нацистов на…
tjournal.ru
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