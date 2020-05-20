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Данные по умершим расходятся даже в официальных источниках, а врачи предупреждают: «Нас осталось очень мало».
Дагестан — первый регион, с главой которого Владимир Путин отдельно обсудил ситуацию с коронавирусом. Число заражённых там продолжает расти быстрее других регионов, медики просят помощи у президента, а тот возлагает ответственность на жителей республики, которые не обращаются за помощью вовремя.
К 20 мая Дагестан занимает пятое место по числу заражений Covid-19 среди регионов России. По официальным данным, в республике выявлено 3643 случая заражения и зафиксировано 36 смертей. Если в среднем по России положительными оказываются около 10–12% из проведённых тестов, то в Дагестане этот показатель превышает 35%.
Около 700 дагестанцев, умерших за время пандемии от пневмонии, не попали в коронавирусную статистику. Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что к 17 мая в Дагестане в сумме выявили 13,7 тысяч случаев Covid-19 и внебольничной пневмонии. По его словам, болезнь проходит одинаково у пациентов с обоими диагнозами.
В том же интервью министр сообщил, что из 700 умерших от пневмонии дагестанцев 40 были врачами. Сразу после этого Минздрав Дагестана опубликовал разъяснение, в котором говорится, что не все медики «умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы». В ведомстве добавили, что врачи часто заражаются не во время работы, а «от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий».
Глава сельского поселения Тебекмахи Меджид Меджидов сообщил, что более тысячи из 2 150 жителей села болеют «простудно-вирусным заболеванием». За март и апрель скончались 12 человек, хотя раньше, по словам Меджидова, в Тебекмахи умирали 15—17 жителей в год.
Сотрудники «скорой помощи» из города Буйнакск записали видеообращение к Путину, в которых рассказали, что не получили полагающихся им доплат за работу с заражёнными Covid-19 — от 20 до 80 тысяч рублей, в зависимости от должности. «На передовой нас осталось очень мало. Количество наших сотрудников — 151 человек. Выплаты были произведены 41-му. Остальным не выплатили ничего», — рассказали медики.
Ещё одно видео записала другая бригада «скорой помощи»: «Из 150 человек выплаты получили только 31, и то не полную сумму». Медики отметили, что с начала апреля работают с риском заразиться коронавирусной инфекцией, и попросили разобраться в ситуации президента.
Фельдшер из Махачкалы Марина Гаммадова дала интервью о ситуации в больницах. Выступить её попросили коллеги по «скорой помощи»: «Конечно, после этого на меня будут нападки, но мне уже без разницы. Я просто устала выживать». По словам Гаммадовой, из-за нехватки оборудования и бригад десятки вызовов каждые сутки остаются не обслуженными: иногда рассерженные жители оскорбляют врачей и даже нападают на них. Если «на руках» у Гаммадовой оказывается по пять вызовов одновременно, она выбирает, к кому ехать в первую очередь: «Я каждому звоню заранее, чтобы человека успокоить, [что скоро приеду]».
Кроме того, в марте–апреле, говорит фельдшер, заражённые не попадали в коронавирусную статистику, а врачей отправляли к ним без средств защиты. «Я сама похоронила троих родственников, умерших от Covid-19. Они задыхались, потому что «скорая помощь» не ехала по 3–4 часа. [...] Тела нам выдали ночью через сутки, я искала их по больницам и не могла найти», — поделилась Гаммадова.
Врач Салим Халитов вышел на пикет у здания травматологического центра в Махачкале. «Люди погибают каждый день! Не исключение — мои коллеги-медики, и я не могу смотреть на то, как они работают без средств индивидуальной защиты. Это преступление. Есть люди, которые отвечают за это, и они должны ответить за каждого коллегу, который им доверился», — сказал Халитов.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела проверку в Дагестане и подтвердила нехватку лекарств и средств индивидуальной защиты, недостаточное количество тестирований, дефицит кадров и проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью. 19 мая председатель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что 79 процентов врачей, опрошенных ОНФ, подтвердили получение выплат за работу с больными Covid-19.
18 мая Путин провёл с властями Дагестана совещание. Он признал, что система здравоохранения региона столкнулась с серьёзной нагрузкой, и люди жалуются, что не всегда получают помощь своевременно и в полном объёме. Но основной причиной высокой смертности президент назвал поведение самих граждан.
«Есть подвижки», — ответил глава республики Владимир Васильев на вопросы Путина о нехватке лекарств, оборудования и тест-систем. Он также заявил, что число смертей от коронавируса не скрывается, просто отделить их от случаев, когда человек умирает от другого респираторного заболевания, сложно — только три процента жителей соглашаются на вскрытие родственников после смерти.
«Да, можно сказать, что люди сами виноваты в таком огромном количестве заражённых», — заявил на совещании муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев, который сам заразился Covid-19. При этом он назвал не официальную статистику по коронавирусу, а цифры, приведённые выше местным Минздравом: «Уже говорят, более 700 человек умерло, погибло около 50 медработников. Эти цифры, к сожалению, растут с каждый днём».
Глава парламента Дагестана Хизри Шихсаидов в конце речи сменил тему и обратился к Путину: «Люди вспоминают 1999 год и говорят в ваш адрес много слов благодарности. Ещё люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого, и понимание есть».
Сразу после совещания Путин поручил Министерству обороны за две недели возвести в Дагестане мобильный госпиталь на 1600 коек. По мнению местного журналиста Руслана Курбанова, который интервьюировал главу дагестанского Минздрава и фельдшера Гаммадову, в СМИ стало проникать слишком много свидетельств махинаций со статистикой, и властям пришлось признать, как на самом деле обстоят дела в республике.
«Министр [здравоохранения] понимал, что назревает катастрофа. И она грозит разгромом. Пришлось сыграть на опережение, чтобы не стать ответственным за весь этот кошмар. Сейчас он человек, который первым озвучил правду и фактически стал поводом для подключения Кремля», — сказал Курбанов в интервью «Медузе».
На том же совещании с Путиным главный санитарный врач России Анна Попова впервые подтвердила серьёзность проблем в Дагестане. Она признала, что за период с 23 апреля по 5–6 мая заболеваемость в республике увеличилась втрое. Также Попова рассказала, что доля больных коронавирусом с пневмонией в Дагестане составляет 60%, тогда как в среднем по стране этот показатель равен 20%.
Ещё люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого, и понимание есть
Хороший ник
Но основной причиной высокой смертности президент назвал поведение самих граждан.
Неужели может быть президент хуже и ничтожнее. Такое лепить, какой позор. Но с другой стороны россиян можно поздравить, в 21 году у вас будет новый президент.
Если честно то на дагестан нассать