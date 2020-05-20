Данные по умершим расходятся даже в официальных источниках, а врачи предупреждают: «Нас осталось очень мало».

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Фото Елены Синеок, Юга.ру

Дагестан — первый регион, с главой которого Владимир Путин отдельно обсудил ситуацию с коронавирусом. Число заражённых там продолжает расти быстрее других регионов, медики просят помощи у президента, а тот возлагает ответственность на жителей республики, которые не обращаются за помощью вовремя.

Заболеваемость в Дагестане выше, чем в среднем по России. Данные по смертности расходятся и, по словам активистов, занижаются

К 20 мая Дагестан занимает пятое место по числу заражений Covid-19 среди регионов России. По официальным данным, в республике выявлено 3643 случая заражения и зафиксировано 36 смертей. Если в среднем по России положительными оказываются около 10–12% из проведённых тестов, то в Дагестане этот показатель превышает 35%.

Около 700 дагестанцев, умерших за время пандемии от пневмонии, не попали в коронавирусную статистику. Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что к 17 мая в Дагестане в сумме выявили 13,7 тысяч случаев Covid-19 и внебольничной пневмонии. По его словам, болезнь проходит одинаково у пациентов с обоими диагнозами.

В том же интервью министр сообщил, что из 700 умерших от пневмонии дагестанцев 40 были врачами. Сразу после этого Минздрав Дагестана опубликовал разъяснение, в котором говорится, что не все медики «умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы». В ведомстве добавили, что врачи часто заражаются не во время работы, а «от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий».

«Сообщество врачей Республики Дагестан» называет официальную статистику сомнительной. Работающие в республике НКО фиксируют более высокую смертность от Covid-19 — 157 случаев к шестому мая. Они пожаловались на острый дефицит масок и средств индивидуальной защиты для медиков, лекарств, современных ИВЛ и аппаратов для компьютерного исследования лёгких.

Глава сельского поселения Тебекмахи Меджид Меджидов сообщил, что более тысячи из 2 150 жителей села болеют «простудно-вирусным заболеванием». За март и апрель скончались 12 человек, хотя раньше, по словам Меджидова, в Тебекмахи умирали 15—17 жителей в год.

Врачи пожаловались, что не получили «коронавирусные выплаты». По их словам, здоровых медиков осталось мало

Сотрудники «скорой помощи» из города Буйнакск записали видеообращение к Путину, в которых рассказали, что не получили полагающихся им доплат за работу с заражёнными Covid-19 — от 20 до 80 тысяч рублей, в зависимости от должности. «На передовой нас осталось очень мало. Количество наших сотрудников — 151 человек. Выплаты были произведены 41-му. Остальным не выплатили ничего», — рассказали медики.

Ещё одно видео записала другая бригада «скорой помощи»: «Из 150 человек выплаты получили только 31, и то не полную сумму». Медики отметили, что с начала апреля работают с риском заразиться коронавирусной инфекцией, и попросили разобраться в ситуации президента.

Фельдшер из Махачкалы Марина Гаммадова дала интервью о ситуации в больницах. Выступить её попросили коллеги по «скорой помощи»: «Конечно, после этого на меня будут нападки, но мне уже без разницы. Я просто устала выживать». По словам Гаммадовой, из-за нехватки оборудования и бригад десятки вызовов каждые сутки остаются не обслуженными: иногда рассерженные жители оскорбляют врачей и даже нападают на них. Если «на руках» у Гаммадовой оказывается по пять вызовов одновременно, она выбирает, к кому ехать в первую очередь: «Я каждому звоню заранее, чтобы человека успокоить, [что скоро приеду]».

Кроме того, в марте–апреле, говорит фельдшер, заражённые не попадали в коронавирусную статистику, а врачей отправляли к ним без средств защиты. «Я сама похоронила троих родственников, умерших от Covid-19. Они задыхались, потому что «скорая помощь» не ехала по 3–4 часа. [...] Тела нам выдали ночью через сутки, я искала их по больницам и не могла найти», — поделилась Гаммадова.

Сотрудницы больниц рассказывают: «Трупы в коридорах там и тут, и никто их не забирает». Военные ходили по домам, искали хозяев этих трупов (родственников — прим. TJ), [...] потому что о них не сообщают. Медработники живут в больницах. Заражённых очень много. Но, извините, если вы не оснащаете «скорую помощь» — как не будет заражённых. Здесь происходит хаос. Так ощущение, как будто никто не болеет за Махачкалу, как будто мы остались одни. Марина Гаммадова фельдшер «скорой помощи» из Махачкалы

Врач Салим Халитов вышел на пикет у здания травматологического центра в Махачкале. «Люди погибают каждый день! Не исключение — мои коллеги-медики, и я не могу смотреть на то, как они работают без средств индивидуальной защиты. Это преступление. Есть люди, которые отвечают за это, и они должны ответить за каждого коллегу, который им доверился», — сказал Халитов.

Монитор пациента @monitor_pacienta

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Мы связались с ним. Свой поступок @salim_khalitov объяснил так:

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"Наша республика и весь мир сегодня находятся в очень тяжёлом… Салим Халитов вышел сегодня к зданию травматологического центра в Махачкале с плакатом, где было написано: "Лживый министр хуже коронавируса".

⠀

Мы связались с ним. Свой поступок @salim_khalitov объяснил так:

⠀

"Наша республика и весь мир сегодня находятся в очень тяжёлом положении. Люди погибают каждый день! Не исключение мои коллеги - медики, и я не могу смотреть на то, как они работают без средств индивидуальной защиты.

⠀

Это преступление. Есть люди которые отвечают за это, и они должны ответить за каждого коллегу, который им доверился!".

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Напомним, что Салим Халитов работал в республиканской травматологии заведующим отделения лучевой диагностики. Он записал видео обращение к министру здравоохранения с просьбой разобраться в нарушениях, которые происходят в учреждении. Жалоба Салима была рассмотрена без него, и врач решил уволиться по собственному желанию.

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Фото: @khaleedblog



#МониторПациента Салим Халитов вышел сегодня к зданию травматологического центра в Махачкале с плакатом, где было написано: "Лживый министр хуже коронавируса".Мы связались с ним. Свой поступок @salim_khalitov объяснил так:"Наша республика и весь мир сегодня находятся в очень тяжёлом…

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела проверку в Дагестане и подтвердила нехватку лекарств и средств индивидуальной защиты, недостаточное количество тестирований, дефицит кадров и проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью. 19 мая председатель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что 79 процентов врачей, опрошенных ОНФ, подтвердили получение выплат за работу с больными Covid-19.

Путин переложил ответственность за высокую смертность на жителей Дагестана. А парламент республики попросили скорее провести голосование по поправкам к Конституции

18 мая Путин провёл с властями Дагестана совещание. Он признал, что система здравоохранения региона столкнулась с серьёзной нагрузкой, и люди жалуются, что не всегда получают помощь своевременно и в полном объёме. Но основной причиной высокой смертности президент назвал поведение самих граждан.

По оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому. Владимир Путин

«Есть подвижки», — ответил глава республики Владимир Васильев на вопросы Путина о нехватке лекарств, оборудования и тест-систем. Он также заявил, что число смертей от коронавируса не скрывается, просто отделить их от случаев, когда человек умирает от другого респираторного заболевания, сложно — только три процента жителей соглашаются на вскрытие родственников после смерти.

«Да, можно сказать, что люди сами виноваты в таком огромном количестве заражённых», — заявил на совещании муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев, который сам заразился Covid-19. При этом он назвал не официальную статистику по коронавирусу, а цифры, приведённые выше местным Минздравом: «Уже говорят, более 700 человек умерло, погибло около 50 медработников. Эти цифры, к сожалению, растут с каждый днём».

Глава парламента Дагестана Хизри Шихсаидов в конце речи сменил тему и обратился к Путину: «Люди вспоминают 1999 год и говорят в ваш адрес много слов благодарности. Ещё люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого, и понимание есть».

После того, как разговоры о сокрытии данных участились, федеральным властям пришлось заговорить о происходящем в Дагестане

Сразу после совещания Путин поручил Министерству обороны за две недели возвести в Дагестане мобильный госпиталь на 1600 коек. По мнению местного журналиста Руслана Курбанова, который интервьюировал главу дагестанского Минздрава и фельдшера Гаммадову, в СМИ стало проникать слишком много свидетельств махинаций со статистикой, и властям пришлось признать, как на самом деле обстоят дела в республике.

«Министр [здравоохранения] понимал, что назревает катастрофа. И она грозит разгромом. Пришлось сыграть на опережение, чтобы не стать ответственным за весь этот кошмар. Сейчас он человек, который первым озвучил правду и фактически стал поводом для подключения Кремля», — сказал Курбанов в интервью «Медузе».