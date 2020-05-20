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Ольга Щербинина
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Что там с поправками в Конституцию: голосование как символ победы над коронавирусом и агитация во время пандемии Материал редакции

Голосование планируется на лето, но отсутствие точной даты не мешает рекламе поправок.

29 комментариев
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Фото Андрея Рогатнева из «ВКонтакте»

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции хотели провести 22 апреля, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату до сих пор не объявили, но различные источники СМИ сообщают, что оно должно пройти летом — скорее всего, в конце июня или начале июля. После распространения коронавируса в России споры о новой Конституции отошли на второй план, но власти о ней не забыли и продолжают продвигать среди граждан.

Что и как предлагают изменить в Конституции

Главная из поправок — обнуление сроков президента, позволяющее Владимиру Путину стать главой государства ещё дважды. Также в новой Конституции упоминают веру в бога, определяют брак как союз мужчины и женщины и определяют русский народ как государствообразующий. Их уже одобрили Госдума, Совет Федерации, сам Путин и Конституционный суд. В бюллетене будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?», выбрать можно между вариантами — «Да» или «Нет». То есть по-разному проголосовать за отдельные поправки нельзя.

Согласно действующей Конституции, закон о поправке в неё считается вступившим в силу, если его одобряет Госдума, Совет Федерации, подписывает президент и утверждает как минимум две трети региональных парламентов. То есть технически поправки в Конституцию уже вступили в силу независимо от факта проведения голосования. Закона о голосовании, который бы описывал его правила, до сих пор нет. Также до сих пор не ясно, как регулируется порядок и финансирование агитации.

Власть не считает голосование референдумом, который регулируется отдельным законом. КС подчеркнул, что оно обладает «особой юридической природой» и только добавляет «конституционную легитимность». Согласно апрельскому опросу «Левада-центра», 47% россиян проголосовали бы за предложенные президентом поправки, а 31% – против, если бы голосование состоялось «в ближайшие месяцы».

Когда может пройти голосование

СМИ со ссылкой на источники называют разные возможные даты голосования по поправкам к Конституции. «Коммерсантъ» рассказал, что обсуждались 24 июня и 8 июля, Znak.com сообщил, что пока предварительной датой голосования считается 8 июля. ТАСС написал, что никакой точной даты не существует. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов писал, что «и ЦИК, и регионы сориентированы на 24 июня».

По данным РБК, администрация президента рассматривает вариант, при котором 24 июня пройдёт не только голосование, но и перенесённый парад в честь 75-летия Победы. В качестве альтернативы для голосования предлагаются дни в начале июля, для парада — 3 сентября, выяснило издание.

27 марта глава ЦИКа Элла Памфилова заявляла, что проводить голосование по поправкам в единый день голосования (13 сентября) нельзя, так как это слишком разные процедуры. По закону о конституционных поправках между назначением голосования и самим голосованием должно пройти не менее 30 дней. Источник «Ъ» отметил, что Кремль хотел бы провести голосование так скоро, как только это будет возможно.

Голосование как возвращение к «мирному» времени

Источник, близкий к АП, говорил Znak.com, что окончательное решение о назначении голосования может подаваться как «победа над коронавирусом». Возврат к этой повестке — символ возвращения «мирного» времени. По словам политолога Александра Пожалова, наиболее выгодное для власти время проведения голосования — это завершение пандемии коронавируса, так как Владимир Путин получит лавры его победителя.

РБК отмечает, что в случае, если голосование и парад Победы решат провести в один день, его сделают выходным. Такой подход называют «формой воодушевления людей» после карантина. Глава парламента Дагестана Хизри Шихсаидов попросил Путина не затягивать с голосованием. «Люди ждут этого, понимание есть!» — сказал он.

По данным «Медузы», в администрации обсуждали два варианта судьбы голосования: его полную отмену под предлогом сохраняющейся эпидемической угрозы и введение дистанционного голосования по почте и интернету. «Сам Путин категорически против отмены, он не привык отступать», — заявил собеседник издания, близкий к АП. Во время пандемии в России приняли закон о дистанционном голосовании.

Как продвигают голосование по поправкам к Конституции

Несмотря на отсутствие даты голосования, поправки в Конституцию продолжают рекламировать и во время пандемии. Например, роликами, связывающими работу врачей с поправками — один из них опубликовала мэрия Омска. Инструкции по размещению видео якобы «получали сотни мелких чиновников по всей России», журналисты составили подборку таких роликов.

В регионах разместили билборды с лозунгами «Защитим память предков», «Сохраним родную культуру и язык», «Сохраним семейные ценности», «Ежегодная индексация пенсий», «Ответственное отношение к животным» и надписью «Конституция 2020». Даты голосования на плакатах нет, но их не убирают даже во время борьбы с Covid-19.

Реклама сохраняется и на телевидении. Голосовать за поправки призывают и знаменитости, например, певец Олег Газманов, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков. При этом в роликах не говорят о ключевых поправках, а рассказывают про важность сохранения русского языка и истории страны. По сведениям «Медузы», наружную агитацию постепенно свернут, а интернет-проекты, наоборот, останутся.

«Открытые медиа» со ссылкой на источник в компании «Наше кино» рассказали, что для агитации используют персонажей серии мультфильмов о трёх богатырях студии «Мельница». На основе материалов из полнометражных мультфильмов создадут ролики по 10-15 секунд, анимацию переозвучат с другим текстом. При этом гендиректор «Мельницы» Александр Боярский заявил, что «ничего не знает про использование персонажей для рекламы поправок к Конституцию».

Кадр из мультфильма «Три богатыря на дальних берегах»

#политика #конституция #голосование #реклама

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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29 комментариев
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Пожилой Мартингал

12

 Голосование

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Насущные Проблемы

Пожилой
1

Я видел предыдущую пикчу. Отправил в фсб.

Ответить

Пожилой Мартингал

Насущные
2

Шептухин, ты?

Ответить

Насущные Проблемы

Пожилой
2

хочю

Ответить

Иван Семёныч

5

Три богатыря на дальних берегах

три это глагол, повелительное наклонение. кароч это парнуха

Ответить

Кавказский цвет

4

Правильней надо картинку к посту-то прикреплять.

Ответить

Ловец Слов

3

Статья клёвая. Поправки — нет.

Ответить

Частый Денис

2

И ни одной рекламы против этих поправок 

Ответить

alexferman

Частый
0

Россия - демократическая страна! Просто единодушная

Ответить

Частый Денис

alexferman
0

Единодушно едим Россию?

Ответить

alexferman

Частый
0

Ты не ешь, вот и бесишься)

Ответить

Илья Политов

2

Что за дичь, реклама по запросу "Конституция". Дорого такой запрос стоит?

Добавить в Статью 2: "Высшим смыслом является сохранение жизни на планете Земля".

Произвести поиск и рассмотреть варианты замены западной теоретической основы мировоззрения, антропоцентризма, в Конституции РФ на исконно российскую теоретическую основу мировоззрения. Например, русский космизм

Ответить

Главный велосипед

1

При этом гендиректор «Мельницы» Александр Боярский заявил, что «ничего не знает про использование персонажей для рекламы поправок к Конституцию».

Да кто б его спрашивал. Тут холопов надо заманить знакомыми рожами, а то пугаться будут.

Ответить

Романелло Кивогенс

Главный
2

Ему на одного только "Урфин Джюс возвращается" 200 лямов из бюджета безвозвратных выдали при общем бюджете мультика в 300 миллионов. Так что старая мельница может сколь угодно вертеться и крутиться, но в конечном счёте всё равно пойдёт на попятную. Если разумеется, это не утка.

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Чеченский алмаз

0

Как же он меня бесит. Гнилая мразь. Сука, а ведь я в 4 года танцевал на семейных праздниках, подпевая магнитофону «Мои мысли - мои скакуны»

Ответить

Романелло Кивогенс

Чеченский
1

Да это ещё со "Скакунов" было понятно. Многие тогдашние звёзды внаглую пользовались тем, что интернета в ту пору не было, и услышать нашим гражданам зарубежную эстраду было проблематично.

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Сергей Ахрем

Чеченский
0

тогда он и мудаком не был особо

Ответить

Rafael

Сергей
0

Ага, конечно 😆

Ответить

Седой велосипед

1

Что и как предлагают изменить в Конституции

Ответить

Антон Курочкин

1

так как Владимир Путин получит лавры его победителя

Чего блять

Ответить

Алексей Селезнев

0

Звонили на днях откуда то 
Проводили опрос, как отношусь к поправкам, планирую ли идти голосовать 

Ответить

Частый Денис

Алексей
2

Мне даже с соцопросами не звонят (

Ответить

Vladimir Vorobyev

Частый
0

Мне звонили два раза. Спрашивали, смотрю ли я телевизор. Я сказал, что там нечего смотреть, всё интересное только в Ютубе.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Алексей
0

Поскольку ты ещё не на допросе в "Э", попробую угадать твои ответы...

Ответить

Алексей Селезнев

Ипполит
0

Нет кстати, я так понял они как раз узнавали чем люди недовольны в поправках, что бы агитацию правильно сформировать

Ответить

Сергей Ахрем

0

тем не менее есть мыслишка сходить проголосовать ,чтобы позже было моральное право на протесты

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Егор Музыка

0

Зачем мне отправили пуш на это?

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tapav

0

Еще есть время внести поправку о запрете второй волны короновируса в России. И в шаблон агитплакатов такое вписывается идеально. Да и по смыслу всех остальных поправок тоже.

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ouxen

0

так это не голосование, а опрос

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