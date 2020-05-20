Голосование планируется на лето, но отсутствие точной даты не мешает рекламе поправок.

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Фото Андрея Рогатнева из «ВКонтакте»

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции хотели провести 22 апреля, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату до сих пор не объявили, но различные источники СМИ сообщают, что оно должно пройти летом — скорее всего, в конце июня или начале июля. После распространения коронавируса в России споры о новой Конституции отошли на второй план, но власти о ней не забыли и продолжают продвигать среди граждан.

Что и как предлагают изменить в Конституции

Главная из поправок — обнуление сроков президента, позволяющее Владимиру Путину стать главой государства ещё дважды. Также в новой Конституции упоминают веру в бога, определяют брак как союз мужчины и женщины и определяют русский народ как государствообразующий. Их уже одобрили Госдума, Совет Федерации, сам Путин и Конституционный суд. В бюллетене будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?», выбрать можно между вариантами — «Да» или «Нет». То есть по-разному проголосовать за отдельные поправки нельзя.

Согласно действующей Конституции, закон о поправке в неё считается вступившим в силу, если его одобряет Госдума, Совет Федерации, подписывает президент и утверждает как минимум две трети региональных парламентов. То есть технически поправки в Конституцию уже вступили в силу независимо от факта проведения голосования. Закона о голосовании, который бы описывал его правила, до сих пор нет. Также до сих пор не ясно, как регулируется порядок и финансирование агитации.

Власть не считает голосование референдумом, который регулируется отдельным законом. КС подчеркнул, что оно обладает «особой юридической природой» и только добавляет «конституционную легитимность». Согласно апрельскому опросу «Левада-центра», 47% россиян проголосовали бы за предложенные президентом поправки, а 31% – против, если бы голосование состоялось «в ближайшие месяцы».

Когда может пройти голосование

СМИ со ссылкой на источники называют разные возможные даты голосования по поправкам к Конституции. «Коммерсантъ» рассказал, что обсуждались 24 июня и 8 июля, Znak.com сообщил, что пока предварительной датой голосования считается 8 июля. ТАСС написал, что никакой точной даты не существует. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов писал, что «и ЦИК, и регионы сориентированы на 24 июня».

По данным РБК, администрация президента рассматривает вариант, при котором 24 июня пройдёт не только голосование, но и перенесённый парад в честь 75-летия Победы. В качестве альтернативы для голосования предлагаются дни в начале июля, для парада — 3 сентября, выяснило издание.

27 марта глава ЦИКа Элла Памфилова заявляла, что проводить голосование по поправкам в единый день голосования (13 сентября) нельзя, так как это слишком разные процедуры. По закону о конституционных поправках между назначением голосования и самим голосованием должно пройти не менее 30 дней. Источник «Ъ» отметил, что Кремль хотел бы провести голосование так скоро, как только это будет возможно.

Голосование как возвращение к «мирному» времени

Источник, близкий к АП, говорил Znak.com, что окончательное решение о назначении голосования может подаваться как «победа над коронавирусом». Возврат к этой повестке — символ возвращения «мирного» времени. По словам политолога Александра Пожалова, наиболее выгодное для власти время проведения голосования — это завершение пандемии коронавируса, так как Владимир Путин получит лавры его победителя.

РБК отмечает, что в случае, если голосование и парад Победы решат провести в один день, его сделают выходным. Такой подход называют «формой воодушевления людей» после карантина. Глава парламента Дагестана Хизри Шихсаидов попросил Путина не затягивать с голосованием. «Люди ждут этого, понимание есть!» — сказал он.

По данным «Медузы», в администрации обсуждали два варианта судьбы голосования: его полную отмену под предлогом сохраняющейся эпидемической угрозы и введение дистанционного голосования по почте и интернету. «Сам Путин категорически против отмены, он не привык отступать», — заявил собеседник издания, близкий к АП. Во время пандемии в России приняли закон о дистанционном голосовании.

Как продвигают голосование по поправкам к Конституции

Несмотря на отсутствие даты голосования, поправки в Конституцию продолжают рекламировать и во время пандемии. Например, роликами, связывающими работу врачей с поправками — один из них опубликовала мэрия Омска. Инструкции по размещению видео якобы «получали сотни мелких чиновников по всей России», журналисты составили подборку таких роликов.

В регионах разместили билборды с лозунгами «Защитим память предков», «Сохраним родную культуру и язык», «Сохраним семейные ценности», «Ежегодная индексация пенсий», «Ответственное отношение к животным» и надписью «Конституция 2020». Даты голосования на плакатах нет, но их не убирают даже во время борьбы с Covid-19.

Реклама сохраняется и на телевидении. Голосовать за поправки призывают и знаменитости, например, певец Олег Газманов, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков. При этом в роликах не говорят о ключевых поправках, а рассказывают про важность сохранения русского языка и истории страны. По сведениям «Медузы», наружную агитацию постепенно свернут, а интернет-проекты, наоборот, останутся.

«Открытые медиа» со ссылкой на источник в компании «Наше кино» рассказали, что для агитации используют персонажей серии мультфильмов о трёх богатырях студии «Мельница». На основе материалов из полнометражных мультфильмов создадут ролики по 10-15 секунд, анимацию переозвучат с другим текстом. При этом гендиректор «Мельницы» Александр Боярский заявил, что «ничего не знает про использование персонажей для рекламы поправок к Конституцию».

Кадр из мультфильма «Три богатыря на дальних берегах»