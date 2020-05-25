И как противостояние может ухудшить и без того тяжёлые последствия кризиса для остального мира.

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Фото Ляу Чунг-рен, Getty Images

18 мая Дональд Трамп объявил о результатах расследования связи Китая и ВОЗ — он обвинил организацию в зависимости от страны и в промедлении объявления режима чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Трамп настаивает, что из-за скрытности Китая мир не успел подготовиться к пандемии и понёс больший урон, чем мог.

К позиции США присоединяются и другие страны, формируя коалицию против Китая для «справедливого расследования». А в Пекине тем временем ищут способы защититься от множества обвинений и возможных санкций за распространение коронавируса. Эта ситуация ухудшает и без того напряжённые отношения между США и Китаем, что может привести к очередной торговой войне и повлиять на мировую экономику, ослабленную пандемией.

США и другие страны подозревают ВОЗ в сговоре с Китаем и требуют расследования

14 апреля Дональд Трамп сообщил о прерывании финансирования Всемирной организации здравоохранения, подозревая её в ряде ошибок, которые привели к распространению коронавируса за пределами Китая.

Спустя месяц президент объявил о результатах американского расследования реакции ВОЗ на вспышку коронавируса и влияния Китая на решения организации. Из него следует, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы оказывал давление на организацию, требуя не вводить режим чрезвычайной ситуации. Также ВОЗ «преждевременно» хвалила китайское правительство за «прозрачность», несмотря на сообщения Тайваня и китайских врачей о сокрытии реальной опасности заболевания.

Трамп настаивает, что главе ВОЗ необходимо доказать мировому сообществу независимость от Китая, но не уточнил, как именно. Он пообещал прекратить выплаты и пересмотрит членство США в ВОЗ, если организация «существенно не улучшит» работу в течение 30 дней, то есть до 17 июня.

Я не могу позволить американцам продолжать финансировать организацию, которая не служит интересам Америки. Дональд Трамп

Позицию Трампа по отмене финансирования ВОЗ во время кризиса здравоохранения и проведения немедленного расследования не поддержали в России и Евросоюзе и Китае. Пресс-секретарь Европейской комиссии Вирджиния Бату-Хенрикссон и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что во время пандемии не нужно «указывать пальцем» на виновных, а лучше бороться с болезнью сообща.

Тем не менее более 120 стран, включая Россию, Австралию, Канаду, Великобританию, Японию и Евросоюз, призвали к расследованию действий стран и ВОЗ во время пандемии. Представленный Австралией проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения предполагает не поиск виновных в пандемии, а «беспристрастное и всестороннее» исследование, чтобы вынести уроки и получить опыт. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус согласился с необходимостью такого расследования.

Желание стран-участниц ВОЗ провести расследование поддержал Си Цзиньпин, но призвал сделать это после окончания пандемии коронавируса. О расследовании негативно высказались государственные китайские СМИ. Издание Global Times раскритиковало власти Австралии Global Times, назвав страну «жвачкой, прилипшей к китайской подошве» и призвал власти в будущем «осознавать риски ведения бизнеса с Австралией», а китайский посол Цзин Чэн сказал, что расследование может привести к бойкоту австралийских товаров.

ВОЗ обвиняют в игнорировании сообщений из Тайваня о появлении коронавируса в Ухане

Одной из причин расследования против ВОЗ, на котором настаивает Трамп и ряд других стран, послужило якобы игнорирование ВОЗ предупреждений из Тайваня о вспышке нового вируса в Ухане в конце декабря 2019 года. Тогда сотрудники центра по мониторингу заболеваний заметили в соцсетях сообщения о появлении «неизвестной пневмонии» в Ухане, что подтвердила комиссия здравоохранения китайской провинции.

О подозрениях вспышки нового заболевания тайваньские специалисты сообщили в ВОЗ с просьбой исследовать, передаётся ли пневмония от человека к человеку. Вместо самостоятельного расследования организация якобы доверилась официальным сообщениям Китая о том, что вирус, скорее всего, не передаётся, чем дала «ложное чувство безопасности миру».

ВОЗ называют «Китайской организацией здравоохранения», подозревая её в сильной зависимости от Китая

ВОЗ критиковали за «необоснованную» похвалу методов борьбы с коронавирусом китайского правительства в начале эпидемии. В то время как международные эксперты не могли попасть в Ухань для оценки реальной ситуации с Covid-19 до середины февраля, ВОЗ отмечал «прозрачность и открытость» Китая. Специалисты смогли посетить китайскую провинцию только после встречи Гебреисуса с Си Цзиньпинем в конце января.

В нейтральности и объективности ВОЗ в ситуации с пандемией коронавируса сомневается помощник премьер-министра Японии Таро Асо, так как вместо контроля за числом заболевших и погибших в Китае, организация поверила официальной предоставленной статистике.

Люди считают, что Всемирная организация здравоохранения должна сменить название. Её следует переименовать в Китайскую организацию здравоохранения. Это обращение находит отклик у людей. Таро Асо помощник премьер-министра Японии

ВОЗ подозревают в зависимости от Китая не в первый раз. Китайские власти долгое время лоббировали внесение традиционной китайской медицины в Международную статистическую классификацию болезней ВОЗ. В 2018 году организация предложила включить её в список, но после критики учёных о недоказанной эффективности и недовольства защитников животных решение отложили.

Во время пандемии Covid-19 китайские власти сообщили, что традиционная медицина помогает в лечении коронавируса, после чего ВОЗ убрала со своего сайта предупреждение о неэффективности таких средств, таким образом поддерживая китайскую медицину. Трамп отмечал более выгодные условия членства Китая в ВОЗ в сравнении с другими странами. В 2018 и 2019 годы США передали в ВОЗ около 893 миллиона долларов, тогда как Китай за тот же период — всего 83 миллиона.

Почему в течение десятилетий Китай с населением, намного превышающим наше, платит крошечную долю ВОЗ, ООН и Всемирной торговой организации, где они считаются так называемой «развивающейся страной» и, следовательно, получают огромные преимущества перед США и остальным миром? Дональд Трамп

ВОЗ якобы долго не подтверждала опасность коронавируса и затянула объявление мировой пандемии

В конце января, когда коронавирус вышел за пределы Китая, ВОЗ не торопился объявлять режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении. По словам Гебреисуса, специалисты организации разделились во мнении и решили, что объявлять режим ещё рано.

В начале марта, когда число заболевших в мире достигло 88 тысяч, 90% из которых — в Китае, Гебреисус говорил, что объявление пандемии рассматривается ВОЗ в перспективе. Только 11 марта, когда заражённых в мире было больше 118 тысяч в 116 странах, ВОЗ объявил пандемию. Гебреисус отмечал, что «серьёзно озабочен уровнем бездействия» и призывал государства вводить «срочные агрессивные меры».

По мнению советника по Азии института Монтейн Франсуа Годемана, из-за промедления ВОЗ многие страны не успели подготовиться к эпидемии коронавируса и понесли более значительный ущерб, чем могли бы. При этом в организации отвергли обвинения в задержке объявления чрезвычайной ситуации, сказав, что «предупредили государства о значительных рисках и последствиях Covid-19 и предоставили им постоянный поток информации».

Помимо критики ВОЗ, США активно выступают против Китая, считая его главным виновником пандемии

С началом эпидемии коронавируса в США американские СМИ часто вспоминают хронологию неполных, а порой якобы лживых сведений от Китая о ситуации с Covid-19 в стране. В СМИ публикуют расследования американской разведки о занижении официальной китайской статистики и об уничтожении данных по коронавирусу в Китае, а американцы подают в суд на китайское правительство из-за последствий пандемии.

Губернатор штата Миссури Эрик Шмитт от лица жителей подал в суд на правительство Китая: «Китайское правительство солгало миру об опасности и заразности Covid-19, подавило информаторов и почти ничего не сделало, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия». Помимо Шмитта, в суд обратились около десятка американцев. Правда, юристы усомнились в том, что заявления рассмотрят в суде.

Власти США подозревают, что коронавирус появился в лаборатории Уханя

Власти США неоднократно высказывали теорию о лабораторном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы сообщали, что вирус может быть биологическим оружием, которое случайно или специально попало за пределы лаборатории. Эту теорию поддерживает Трамп и часть его сторонников.

В середине апреля президент призывал провести расследование возникновения коронавируса, так как летучие мыши, от которых, как предполагается, передался вирус, якобы не обитают в зоне уханьского рынка. Позже на вопрос журналиста, есть ли у него данные об искусственном происхождении вируса, он ответил: «Да, есть».

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил слова Трампа, сказав, что существует «огромное доказательство» лабораторного происхождения коронавируса. Сомнения усиливаются тем, что вблизи уханьского рынка находится лаборатория, в которой изучаются коронавирусы. По данным СМИ, в 2018 году её посещали сотрудники американского посольства и сообщали в Госдепартамент о «серьёзной нехватке» компетентных сотрудников.

Позицию Трампа и его сторонников критикует множество специалистов. Среди них — директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его словам, вирус возник в природе естественным путём и, эволюционировав, передался человеку.

Китай обвиняют в замалчивании начала эпидемии коронавируса

Доверие к точности предоставляемых данных Китай подорвал ещё в 2003 году, когда в стране вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии. В течение нескольких месяцев Китай не сообщал о заболевании, чем спровоцировал его распространение в ближайшие страны. Тогда глава ВОЗ Харлем Брунтланн открыто осудила местное правительство за попытку скрыть вспышку вируса. В этот раз компартию Китая подозревают в том, что в течение месяца они не сообщали о вспышке «неизвестной пневмонии», заставляя молчать медработников и блокируя публикации о болезни в китайских соцсетях.

В середине декабря 2019 года китайский врач Ли Вэньлян распространил среди коллег сообщение о появление нового вируса, похожего на SARS, вызвавшего эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. Полиция Китая обвинила Вэньляна в распространении «ложных данных» и «подрыве общественного порядка».

Позже Вэньлян скончался от пневмонии, а в соцсетях организовали флешмоб с требованием властей Китая прекратить замалчивать проблему. На следующий день, тысячи подобных постов удалили из соцсети. Позже Верховный суд Китая признал, что действия полиции помешали сдержать распространение коронавируса.

Люди возлагают цветы к портрету погибшего доктора Ли Вэньляна Фото Тайрона Сиу, Reuters

Сомнения в официальных данных подкрепились заявлением медицинского советника китайского правительства Чжуна Наньшаня о том, что мэр Уханя намеренно занижал статистику заражённых. Также выяснилось, что китайские власти ввели ограничения на публикацию исследований, связанных с происхождением Covid-19. Согласно новым правилам, перед размещением работу проверяют в правительстве.

Госсекретарь США Майк Помпео возложил вину за пандемию и последующий экономический кризис на китайское правительство, а также добавил, что «с этим согласны австралийцы, то же самое начинают говорить в Европе, весь мир объединился во мнении, что этот вирус в мир принес Китай».

Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в причинении серьёзного ущерба мировой экономике, а также за ущерб жизни американцев и людей во всём мире. Сейчас мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасность людей. Но придёт время, когда не только США, но весь мир поймёт, что произошло. Я думаю, что в конечном итоге коммунистическая партия Китая будет нести ответственность за то, что было сделано. Майк Помпео госсекретарь США

На обвинения Помпео отказался отвечать пресс-секретарь МИДа Китая Чжао Лицзянь: «Этот американский политик распространяет ложь. Ответ на его ложь — пустая трата времени каждого». Замминистра иностранных дел Китая Ле Юйчэн назвал слова Помпео «нелепыми» и «политическим фарсом»: «Нет международного закона, который бы поддерживал обвинения против страны, которая просто первой сообщила о болезни».

Китай заподозрили в хакерских атаках с целью кражи информации о вакцине

5 мая агентства по кибербезопасности США и Великобритании опубликовали совместное заявление о кибератаках на системы здравоохранения разных стран. По данным агентств, хакеры атакуют системы, чтобы получить «ценные данные об интеллектуальной собственности и здравоохранении», в том числе данные исследований вакцины от коронавируса. В заявлении не упоминаются, из каких стран происходят кибератаки, но но американские СМИ пишут, что к ним причастен Китай.

На фоне обвинений Китай выделил ВОЗ два миллиарда долларов. США считают, что так страна отвлекает внимание от своей «вины»

18 мая лидер Китая Си Цзиньпин выступил на открытии сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения — в тот же день поздно вечером Трамп опубликовал расследование, исходя из результатов которого США приостановили финансирование ВОЗ. Си Цзиньпин подчеркнул, что во время пандемии Китай действовал «открыто, прозрачно и ответственно» и своевременно предоставил информацию о распространении Covid-19 ВОЗ.

Си Цзиньпин во время обращения на ассамблее Фото Getty Images

В обращении говорится, что «Китай берёт на себя ответственность за обеспечение общественного здравоохранения во всём мире». Си Цзиньпин пообещал выделить ВОЗ два миллиарда долларов в течение двух лет на борьбу с последствиями коронавируса. Также Китай собирается создать глобальный склад и центр гуманитарного реагирования, помочь Африке в борьбе с инфекционными заболеваниями, разработать и распространить вакцину от Covid-19 и вместе с участниками G20 поддержать пострадавшие страны.

Во время конференции Китай представил самую масштабную поддержку ВОЗ среди других стран. Предложенный взнос в два раза превышает финансирование США в ВОЗ в 2018 и 2019 годах, и может полностью компенсировать решение Трампа остановить выплаты.

Давайте работать вместе, чтобы защитить планету Земля, наш общий дом. Давайте работать вместе, чтобы построить глобальное сообщество здоровья для всех. Си Цзиньпин генеральный секретарь компартии Китая

По мнению представителя Совета национальной безопасности США Джона Уиллиота, объёмным финансированием и миротворческой риторикой китайский лидер хочет отвлечь внимание от желания 120 стран провести расследование возникновения и распространения коронавируса.

Взнос двух миллиардов долларов — это попытка отвлечь внимание от призывов стран, требующих нести ответственность за невыполнение правительством Китая своих обязательств по международным медико-санитарным правилам. Джон Уиллиот представитель Совета национальной безопасности США

На фоне обвинений китайские власти начали помогать в борьбе с коронавирусом в других странах. В середине марта, когда в Италии возникла вспышка коронавируса, Китай отправил врачей и выслал гуманитарную помощь с медицинскими масками и защитными костюмами. После этого в Твиттере начался флешмоб с благодарностями в адрес Китая под хештегом «GrazieCina», однако выяснилось, что большинство твитов публиковали боты.

Противники Трампа считают, что через нападки на ВОЗ и Китай глава США готовит почву для президентских выборов

США больше, чем другие страны пострадали от коронавируса — более 1,5 миллиона заболевших и около 90 тысяч погибших. Карантин привёл к резкому росту уровня безработицы: с 3,5% в докризисное время к началу мая он достиг 14,7%. С конца марта работу потеряли около 20,5 миллиона американцев, однако 18 миллионов из них планируют вернуться на прежнее место работы после снятия ограничений. Из-за коронавируса за первые три месяца 2020 года рецессия американской экономики составила 4,8% — это крупнейший экономический спад после кризиса 2008 года.

В начале эпидемии в США Трамп отрицал опасность вируса, называя «обманом» вспышку заболеваемости в стране и заявляя, что «риск заражения для американцев остаётся очень низким» и «вирус хорошо контролируется в США». В течение нескольких недель с начала января Совет национальной безопасности и Министерство здравоохранение США советовали Трампу ввести ограничения, но он согласился на это только в середине марта.

В январе президент открыто поддерживал китайское правительство и благодарил за борьбу с коронавирусом. Как и представители ВОЗ, он подчёркивал «прозрачность» действий китайского правительства.

Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса. США высоко ценят усилия и прозрачность.От имени американского народа я хочу поблагодарить президента Си. Дональд Трамп

Однако, когда вирус распространился по территории всей страны и стало понятно, что США выходит в лидеры по количеству заболевших, президент сменил курс и начал обвинять ВОЗ и Китай в распространении коронавируса. Позднее Трамп объяснял введение ограничений тем, что руководствовался советами ВОЗ, которая призывала не закрывать границы стран и объявила вспышку коронавируса пандемией только 12 марта.

На быстрое распространение коронавируса в США повлияло отсутствие массового доступного тестирования. Хотя Трамп обещал обеспечить американцев «миллионами» тестов в течение нескольких недель, их не могли сделать даже те, кто контактировал с больным и проявлял симптомы коронавируса. Глава Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи назвал ошибки администрации президента «провалом».

Для поддержки жителей, пострадавших от экономического кризиса, Трамп выделил около 2,2 триллиона долларов — выплаты полагались владельцам бизнеса и обычным людям. Американцы получили не только деньги на счёт в банке, но и письма с уведомлением о выплате с подписью Трампа, в которой он подчёркивает, что благодарить за материальную помощь нужно американское правительство.

Спустя месяц после объявления мировой пандемии в США прошли митинги за отмену карантина. Среди протестующих были также «группы поддержки» Трампа. Уже тогда США заняли первое месте в мире по количеству заболевших и погибших от коронавируса. Несмотря на это, президент поддержал протестующих, назвав их «хорошими людьми, которые просто хотят работать», и призвал штаты ослаблять карантин.

Фото Рейчел Вишневски, Reuters

Критики Трампа считают, что все его действия во время кризиса продиктованы желанием выиграть в грядущих президентских выборах в ноябре 2020 года. Соперник президента Джо Байден подчеркнул, что Трамп знал об опасности вируса, но преуменьшал угрозу, а теперь, столкнувшись с критикой перед выборами, «набрасывается» на ВОЗ и Китай, «пытаясь скрыть свою некомпетентность и неумелое руководство».

Пресс-секретарь МИДа Китая Чжао Лицзянь считает, что Трамп обвиняет ВОЗ, чтобы снять с себя ответственность за 1,5 миллиона заболевших, более 90 тысяч погибших от коронавируса, за резкий рост безработицы и экономический кризис в преддверии президентских выборов.

В январе США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, которое должно было прекратить «торговую войну» между странами. Однако издание Foreign Policy пишет, что основой предвыборной кампании Трампа станет возобновление торговой войны якобы из-за ущерба мировой экономики по вине Китая.



На фоне пандемии и критики Китая Трамп планирует вывести часть производств США из Китая и повысить размер пошлин на китайские товары, сообщают источники Reuters. Торговый советник Белого дома Питер Наварро также сообщил, что Трамп движется в сторону изменения товарных отношений с Китаем. По словам Наварро, президент подписал приказ об ограничении импорта товаров для энергосистемы США из России и Китая, а позже подпишет указ о закупке федеральных ведомств медицинских средств в американских компаниях.

По данным издания, теперь США работают над созданием альянса «надёжных партнёров». Слухи подтверждают слова Помпео о том, что правительство работает с Австралией, Японией, Индией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Вьетнамом для «продвижения мировой экономики вперёд».