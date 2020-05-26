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FAQ от специалиста центра «Насилию.нет».
Домашнее насилие в последний год стали особенно активно обсуждать в российских СМИ благодаря борьбе за закон о его профилактике. Эта тема так или иначе всплывает постоянно. Из недавних инфоповодов — кейс Регины Тодоренко и резкое увеличение случаев домашнего насилия во время карантина.
Каждый раз истории о домашнем насилии вызывают бурное обсуждение. Общество всё ещё не пришло к единому мнению о том, как на них реагировать. Под публикациями в СМИ и соцсетях начинаются споры разной степени ожесточённости — в зависимости от того, как сильно пострадала жертва, насколько несимпатичным выглядит агрессор и какие вопросы читателя остались без ответа.
Но есть комментарии, которые повторяются от одной дискуссии к другой — без них не обходится ни один материал по теме. По просьбе TJ на них ответила психолог центра «Насилию.нет» Татьяна Орлова.
В начале отношений агрессоры выглядят как романтические герои. Они очень красиво ухаживают. Говорят, что встретили, наконец, свою половину: «Все были ужасные, а ты прекрасна». Это происходит потому, что агрессоры, в целом, неплохие люди. Но они когда-то пережили травму. Например, наблюдали за плохими отношениями в семье в детстве. И они очень надеются, что в их семье это не повторится.
У них записан этот травматический сценарий и все связанные с ним чувства, но они туда не хотят. Надевают на себя маску и искренне верят, что встретят человека, который им идеально подойдет, и они тоже будут действовать идеально в этих отношениях. И вот эту идеальную картинку на первом этапе удаётся контролировать. За ней достаточно сложно разглядеть, как на самом деле человек проявит себя в семье.
Когда возникнет угроза для опор, на которых человек стоит, — например, ощущения собственного финансового благополучия — из-за сильной тревоги он переместится в эту травмированную часть. Там хранится его ощущение беспомощности, непереработанный гнев и те способы, которыми он может с ними справиться. В основном, это идёт из детства: как он ребёнком реагировал на что-то страшное, так он и поступает — бьёт другого человека.
Такие же сценарии существуют и у людей, которые оказываются в позиции жертвы. Но жертвы и так работают над собой, потому что берут вину на себя, считают, что с ними что-то не так. Агрессоры же — это те, кто работает над другими. Чтобы избавиться от возвращения в травму, они не обращаются за помощью, а говорят: «Вы все должны измениться, чтобы стало лучше». И до тех пор, пока агрессор работает над другими, у него нет ощущения беспокойства. Он не захочет меняться, пока совершает насилие, а жертве в этой ситуации плохо, поэтому она скорее обратится за помощью.
Срабатывают адаптивные механизмы нашего мозга, которые учат привыкать к любой ситуации. Мозг делает всё, чтобы мы сохраняли гомеостаз (постоянство — прим. TJ), не меняли ситуацию. Рождаясь, ребёнку приходится держаться за тех родителей, у которых он оказался. Если он их покинет — погибнет. Поэтому когда родители применяют к ребёнку насилие, его мозг выстраивает адаптивные механизмы, заставляющие его к этому приспособиться.
Это работает на протяжении всей жизни. Даже если в детстве механизмы не запустились, они могут сработать на любом этапе. Допустим, семья была хорошая и поддерживающая, но совершенно не принимающая развод. Тогда для человека развод – это катастрофа. Он делает всё, чтобы не выходить из отношений. У него включаются механизмы вины, надежды и другие. Он внушает себе, что надо попробовать ещё раз, надо постараться. И это не патология жертвы: такие механизмы существуют в любом сознании, они нужны для переживания травмы.
При этом, если жертва найдёт в себе силы завершить отношения, это не значит, что абьюзер не захочет их сохранить.
Абьюзер может преследовать жертву, и защититься от этого очень сложно. Многие выбирают оставаться с человеком, чтобы концентрировать его агрессию. Потому что иначе вообще неизвестно, в какой момент он тебя поймает в подъезде. Это может быть ещё страшнее. Кроме того, у нас совсем не развита поддержка со стороны общества. Когда жертва пытается что-то изменить, на неё часто кидаются, и из-за этого она ещё сильнее хочет спрятаться.
Многих жертв домашнего насилия убивают именно при попытке уйти или после расставания. Осенью 2017 года жительница Серпухова Маргарита Грачёва сообщила своему мужу, что хочет с ним развестись. Мужчина съехал из квартиры, но через несколько дней вывез её в лес и угрожал ножом. Маргарита обратилась в полицию, участковый отнёсся к этому спокойно и «поговорил с бывшим мужем чуть ли не на лавочке во дворе».
В декабре 2017 года мужчина снова отвёз Маргариту в лес. Он издевался над ней полтора часа, а затем отрубил кисти обеих рук. По словам девушки, за несколько лет в браке он ни разу её не бил.
Бразильянку Сандру Люсию Аммер Маура убил бывший муж, с которым она прожила почти 25 лет. Спустя пять месяцев после развода женщина вступила в новые отношения. Мужчина расценил это как предательство и ударил её ножом в шею.
Нет. Изначально человек не хочет, чтобы его били. Если он понимает, что избежать этого невозможно, то принимает это как цену отношений. Смиряется, выстраивает какую-то собственную систему защиты, принимает происходящее. Потому что в его сознании иначе не получится. Если в детстве ты переживал телесные наказания, высока вероятность, что ты не сможешь получать отношения и любовь без них, пока не переосмыслишь это.
Когда к человеку применяют насилие, это приносит ему огромные страдания. И он чувствует себя беспомощным, потому что когда-то давно не мог сам выйти из этого положения. Поэтому ему безусловно надо помогать. Прежде всего, человеку важно поверить, что боль не обязательное условие любви.
Это действительно самый тонкий и довольно скользкий вопрос. Отношения — это всегда привязанность. Когда привязанность добровольная, в паре нет психологического насилия. Оно начинается, если кто-то из партнёров боится, что его могут покинуть, отнестись к нему неправильно, когда второй человек не соответствует его картинке. Психологическое насилие состоит в нескольких базовых стратегиях.
Все эти стратегии нужны агрессору, чтобы не попасть в свою детскую травму. Психологическое насилие предотвращает его ощущение беспомощности. В какой-то момент этого становится недостаточно, человек чувствует, что всё равно скатывается в беспомощность. Тогда у него происходит выплеск гнева и начинается физическое насилие.
Агрессорам тоже надо помогать. На них давит вытесненный травматический опыт. Кто-то его осознаёт и считает, что это уже в прошлом, а кто-то вообще забывает. И это всплывает только тогда, когда он снова получает похожее переживание. Вытесненный опыт активизируется, и человек начинает вести себя неадекватно. Поэтому это надо прорабатывать, лечить.
Поведение абьюзера тоже адаптация, только он для построения своей картинки «пилит» партнёра. Проблемы, которые растут из травмы, автоматизированы. И справиться с ними самому, к сожалению, почти невозможно. Но если и жертва, и агрессор пролечат свои травмы, пройдут реальную психотерапию — что трудно, ведь у последних меньше мотивации меняться, они смогут вступить в здоровые отношения.
Бесплатную юридическую и психологическую поддержку жертвам домашнего насилия в России оказывают центры «Насилию.нет» и «Анна», сеть «ТыНеОдна», Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, Московский кризисный центр помощи женщинам и детям, а также правозащитный проект «Зона права».
А наличие причин что-то меняет?
Благодарный кот
Послать ее нахуй и найти другую
Мирный химик
Потому что люди не меняются, да
Благодарный кот
Обычно у таких людей свойство меняться в еще худшую сторону. Но сужу только по своему опыту, так что не претендую на истину в последней инстанции
А если на поиск новой уже денег нет.
Благодарный кот
Заняться поиском денег. Гораздо более полезное занятие, чем какие-то там отношения
Принятый микрофон
создать тред на 2ch.hk
Мирный химик
Не водиться с такими девушками. У меня был схожий опыт, я просто ушёл и всё
Значительный Гоша
Уйти. Она не прекратит, а злость за то что ты не такой какого она себе придумала будет только расти
Литературный Даниль
А ты угнетаешь?
Значительный Гоша
Нет, зачем? Если человек мне не подходит, то я и встречаться с ним не буду.
Надо не пояснять, надо создавать свои
Это не абстрактный человек. По силуэту видно что он не гендерно нейтральный. Вы сравниваете рисунок о насилии, с фоткой мужика который курьером пашет?
Отличный пример это реклама спотифай в инстатори, гендерно нейтральные приятные люди. Просто признайте что в обществе сложно представить себе иллюстрацию, которая с точностью наоборот описывает ситуацию. А такое происходит.
Там еще и такой прикол
оказывают центры «Насилию.нет» и «Анна», сеть «ТыНеОдна», Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, Московский кризисный центр помощи женщинам и детям, а также правозащитный проект «Зона права»
ТыНеОдн__а__
центр помощи __женщинам и детям__
__Анна___
Нет, ты осознаешь масштаб?
https://vk.com/stronger_than_him
Можешь обратиться сюда, здесь всем помогают. Это гендерно-нейтральный центр помощи "Ты сильнее его (абьюза)".
Нищий Даниль
хорошо, что гендерно-нейтральный, но считывается всё равно смысл про мужчину. было б идеально просто "Ты сильнее"
Ну, это проблема нашего языка в целом. Мне кажется, какой-нибудь английский в этом плане гораздо круче. "You are stronger than it". Проблема родов у нас в целом стоит глобально. Те же ситуации с "теорема была выведена математиком А. Лавлейсом", хотя это женщина Ада Лавлейс. Вот такие ошибки постоянно.
А как бы английский решил проблему с математиком?
Ну и вообще, можно ж написать "Теорему вывела А. Лавлейс, математик". Так что при желании проблема обходится
Английский вообще не делает акцента на роде, поэтому ты никогда не знаешь, кто скрывается за фамилией. А здесь в слове "математик" уже присутствует мужской род (из-за чего и может казаться, что это мужчина), тогда как в английском профессии, как правило, нейтральны. Типа "writer" это тот, кто пишет. Нет никаких феминитов. Всё по умолчанию нейтрально. Как и "mathematician", кстати.
Ну а как писать, вопрос другой. Это уже вопрос к писателям учебников. Иногда для красоты текста и повествования они могут написать "автором данной теории является А. Лавлейс", несмотря на неопределённость. Это очень распространённая ситуация. Да и иногда просто при переписывании ошибки допускаются. Была "теорема Лавлейс", а стала теорема "Лавлейса".
Вот согласна с Клочковым, ниже привёл пример с "вывела ... математик А.Лавлейс". Я ничего против феминитивов не имею, но язык - штука органическая и живая, она выводит новые правила и обороты сама, тут не сработает искусственное навязывание просто потому, что не приживётся
Я как раз-таки вижу удобство в том, чтобы вообще не иметь родов в некоторых словах типа профессий, но такое не во всех языках возможно. Конкретно у нас в русском деление по родам довольно строгое и заметное.
Да, я примерно о том же. Формат англ языка изначально другой, в русском дело с родами иначе обстоит и в итоге очень вряд ли изменится путём "психолог_инь". По сути, кстати, идея феминитивов всё порушила уже на первом этапе внедрения этим нижним подчёркиванием, поскольку оно автоматически вызывало ощущение чего-то неестественного и машинного
Дак эти подчёркивания просто по рофлу же были, не?
Не. На серьёзных щщах пихали
Не везде и не всегда можно написать или сказать "вывела ... математик А. Лавлейс", писатели не будут так заёбываться, чтобы каждый раз подстраиваться под настоящий род человека. Да и переписыватель сам может не знать рода, в итоге переписать так, что женский станет мужским. Добавим сюда ещё то, что более вероятно, что этим математиком по статистике был мужчина.
Да, в русском языке нет нейтрального рода, по умолчанию всегда ставится мужской.
Гендерно нейтрально про абьюз было бы stronger than it, в английском. Не засчитано.
"если жертва сама станет агрессором, то агрессоров будет двое, и они будут биться пока из них не останется один агрессор" (с)
@the art of гепард так не считает
Как я понимаю, есть ряд причин:
1) жертва считает происходящее нормой ("да у всех так!")
2) жертва до одури боится рассердить агрессора, считая, что от него никто и ничто не защитит
3) жертва комплексует и считает себя виноватой в чём-либо (агрессоры часто внушают такое своим жертвам)
4) жертва очень боится неопределённости, считает, что без агрессора ей не выжить
5) жертва играет роль спасителя агрессора от его несчастного детства/юности/текущего положения
6) жертве некуда пойти, она боится с кем-то связаться, боясь связи с агрессором
Мирный химик
Сообщение удалено
Рациональное мышление довольно легко блокируется сильными эмоциями типа страха и т.д. В таких ситуациях-ловушках абсолютно любой человек может вести себя как долбоёб. Это с дивана легко сидеть гыгыкать.
Был я в подобной ситуации и ничего у меня не блокировалось. На основании этого и написал 6 пункт.
Серьёзно, ты считаешь 1 случай из 1 (своей) жизни достаточной выборкой, чтобы судить о всех подобных случаях у всех людей на свете?
Кто сказал, что я сужу о всех случаях? Я лишь привёл пример, что жертва может бояться быть высмеяенной и обращаться к кому-то.
А, просто я подумал, что ты подвергаешь сомнению то, что у людей в стрессовых ситуациях может отключаться мозг, что называется.
У некоторых и в обычных ситуациях он не работает, так что нет - я так не считаю. У каждого свой путь.
Здешний супер_стар
Точно кетванц
Здешний супер_стар
твой стиль общения, типа такой весь сам за себя, нигилист, пессимист, гитарист, хз как описать, но ощущение строго такое, не рвись пожалуйста, прости есличе
пусичка
В смысле - пиздёнка?
Pussy это пизда
Обращайся
Странный паркур
Тебе вон психолог рассказал все
Художественный ключ
Поздравляю! После реинкарнации в женщину вам не дадут пизды
Еще вот эта вот хуйня типа я так много сил вложил в эти отношения, что теперь взять и бросить?
Как когда автобуса ждешь в два раза дольше по времени чем заняло бы пешком дойти. Банальная но до одури популярная причина.
Блин, сам таким страдаю иногда) Но этот принцип неоднозначен, в некоторых случаях упорство оправдано.
Как когда автобуса ждешь в два раза дольше по времени чем заняло бы пешком дойти.
Бляяяяяяя
Флэшбочок болеть аж начал
А ещё, бывает, заходишь в магазинчик, а там какая-нибудь одна бабка затаривается, а тебе надо жвачку взять, и ты стоишь, думаешь "ща эта бабка отвалит", а эта карга "дай мне ещё вон те печеньки", "а давай ещё вон тех конфеток ", "ой, а эти мармеладки не давнишние?", "знаешь, поменяй мне эту колбасу вон на ту", и ты уже теряешь терпение и пытаешься влезть со своей жвачкой когда бабка задумчиво затихает над очередным кульком, но эта карга в ту же секунду снова переключает продавца на себя, и ты стоишь аж потеешь потому что мозг ВЖЖЖЖЖЖ хуярит многоэтажные формулы теории игр и вероятностей, и тебя тянет уйти, но думаешь "сука я же стоял тут 7 минут, и теперь уйти? это совсем тупо будет!" и стоишь ненавидишь эту ёбаную бабку, убить готов.
Идеальный вариант отношений - это когда оба абьюзеры. В итоге никто друг друга не абьюзит
Ну а если без шуток, то статья хорошая, я ничего нового для себя в ней не нашла, но кому-то пригодится этот текст. Не поняла только термина "агрессор" - имеется ли в виду именно человек с агрессивным поведением или условный социопат, который намеренно или ненамеренно ведёт себя подобным образом.
Если в детстве ты переживал телесные наказания, высока вероятность, что ты не сможешь получать отношения
Не только о физических отношениях речь, тут чаще всего именно роль жертвы на первый план вылезает, мне кажется. По крайней мере, все люди, которых я наблюдала в нездоровых отношениях, именно "нуждались" в страданиях психологических, а не чтобы им прилетело по лицу
Идеальный вариант отношений - это когда оба абьюзеры. В итоге никто друг друга не абьюзит
Это так не работает, это не программирование. Если оба абьюзеры — они будут абьюзить друг друга. Я был абьюзером и моя девушка была абьюзером, поэтому мы абьюзили-абьюзили, абьюзили-абьюзили и доаббьюзились.
Ну вот я щас именно в таких отношениях, живём душа в душу, вместе весело и не скучно, но при этом нет никакого психологического давления, до этого причиняли стродания предыдущим партнёрам
Может потому что вы не абьюзеры? М? М?
Слыш я тебя щас заабьюзю!
Здешний
А меня сможеш?
Нищий Даниль
Я полиабьюзер, смогу
Не трогай его блять!
Ревнуешь, ага!
Ревную, да.
Не поняла только термина "агрессор" - имеется ли в виду именно человек с агрессивным поведением или условный социопат, который намеренно или ненамеренно ведёт себя подобным образом
Уместнее будет слово "токсичный" или "ядовитый". Физическое насилие ведь лишь верхушка айсберга. А вообще деструктивных, отравляющих психику людей дофига вокруг. Они даже на уровне типичных интонаций и выражений нетрудно определяются.
Нищий Даниль
Да, хорошее слово "ядовитый". Получается, и что человек ядом полон, и его распространяет. Стереотипично, но, мне кажется, верно - большинство этой хрени набирается в детстве
большинство этой хрени набирается в детстве
Тут хз, надо исследование делать. На мой взгляд, жизнь тоже часто портит людей. Какие-то душевные травмы или просто накопление злобы и обиды из-за расхождения действительного с желаемым.
Идеальный вариант отношений - это когда оба абьюзеры. В итоге никто друг друга не абьюзит
Пацаны, если не врубаетесь как вы такой хороший мальчик можете быть плохим – почитайте книжку "Хватит быть славным парнем".
Перекликается со статьей, но не с позиции жертвы, а как раз с позиции агрессора, в первую очередь преподнося минусы такого поведения – например привычка к негласным контрактам, когда "я хороший мальчик, делаю все для нее", превращается "ты че епта как ты посмела мне отказать". А так же другие сферы, например на работе "делаешь все правильно", а оказывается что занимаешься хуйней, никого не предупредив.
Че те сучара прояснить нахуй?
Ладно бро, скажи что непонятно, я готов помочь
Могу поделиться таблетками 💕
Я только слез с них блять
Честно, здорово!
Первую неделю был синдром отмены и пиздец как колбасило, в голове будто током било. Этого не должно было быть
Извини, такие темы тяжело обсуждать, мне нужно больше знаний(я дурак).
А я не дурак, я сроду так))
Сейчас прочитаю клиническую психофармакологию, через час вернусь и открою вам глаза на тонкие грани этого мира.
ну про ады понял сразу
Ну да, у них очень долгий накопительный эффект. Золофт где-то месяца 3 накапливался
месяцок курсанул?
2 года сидел
А если руку резать начнешь?
Да под такое описание агрессоров попадают почти все, наверное. У многих были псих. травмы в детстве, наверное
Прекрасная статья, всё очень понятно объясняется. Поняла мотивы поведения сразу нескольких родственников, например, из этого:
до тех пор, пока агрессор работает над другими, у него нет ощущения беспокойства. Он не захочет меняться, пока совершает насилие
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