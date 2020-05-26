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Аня Бегиашвили
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Как можно не понять, что партнёр — агрессор? Почему бы просто не уйти? Психолог отвечает на вопросы о домашнем насилии Материал редакции

FAQ от специалиста центра «Насилию.нет».

145 комментариев
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Иллюстрация Софьи Гражевич

Домашнее насилие в последний год стали особенно активно обсуждать в российских СМИ благодаря борьбе за закон о его профилактике. Эта тема так или иначе всплывает постоянно. Из недавних инфоповодов — кейс Регины Тодоренко и резкое увеличение случаев домашнего насилия во время карантина.

Каждый раз истории о домашнем насилии вызывают бурное обсуждение. Общество всё ещё не пришло к единому мнению о том, как на них реагировать. Под публикациями в СМИ и соцсетях начинаются споры разной степени ожесточённости — в зависимости от того, как сильно пострадала жертва, насколько несимпатичным выглядит агрессор и какие вопросы читателя остались без ответа.

Но есть комментарии, которые повторяются от одной дискуссии к другой — без них не обходится ни один материал по теме. По просьбе TJ на них ответила психолог центра «Насилию.нет» Татьяна Орлова.

Как можно не распознать агрессора в начале отношений? Был идеальным мужем, а потом начал бить — почему?

В начале отношений агрессоры выглядят как романтические герои. Они очень красиво ухаживают. Говорят, что встретили, наконец, свою половину: «Все были ужасные, а ты прекрасна». Это происходит потому, что агрессоры, в целом, неплохие люди. Но они когда-то пережили травму. Например, наблюдали за плохими отношениями в семье в детстве. И они очень надеются, что в их семье это не повторится.

У них записан этот травматический сценарий и все связанные с ним чувства, но они туда не хотят. Надевают на себя маску и искренне верят, что встретят человека, который им идеально подойдет, и они тоже будут действовать идеально в этих отношениях. И вот эту идеальную картинку на первом этапе удаётся контролировать. За ней достаточно сложно разглядеть, как на самом деле человек проявит себя в семье.

Если потенциальный агрессор старается справиться со своим травматическим опытом, он сможет «держать лицо», пока на это есть ресурсы. Но это не значит, что его опыт куда-то делся.

Когда возникнет угроза для опор, на которых человек стоит, — например, ощущения собственного финансового благополучия — из-за сильной тревоги он переместится в эту травмированную часть. Там хранится его ощущение беспомощности, непереработанный гнев и те способы, которыми он может с ними справиться. В основном, это идёт из детства: как он ребёнком реагировал на что-то страшное, так он и поступает — бьёт другого человека.

Такие же сценарии существуют и у людей, которые оказываются в позиции жертвы. Но жертвы и так работают над собой, потому что берут вину на себя, считают, что с ними что-то не так. Агрессоры же — это те, кто работает над другими. Чтобы избавиться от возвращения в травму, они не обращаются за помощью, а говорят: «Вы все должны измениться, чтобы стало лучше». И до тех пор, пока агрессор работает над другими, у него нет ощущения беспокойства. Он не захочет меняться, пока совершает насилие, а жертве в этой ситуации плохо, поэтому она скорее обратится за помощью.

Почему нельзя просто встать и уйти?

Срабатывают адаптивные механизмы нашего мозга, которые учат привыкать к любой ситуации. Мозг делает всё, чтобы мы сохраняли гомеостаз (постоянство — прим. TJ), не меняли ситуацию. Рождаясь, ребёнку приходится держаться за тех родителей, у которых он оказался. Если он их покинет — погибнет. Поэтому когда родители применяют к ребёнку насилие, его мозг выстраивает адаптивные механизмы, заставляющие его к этому приспособиться.

Это работает на протяжении всей жизни. Даже если в детстве механизмы не запустились, они могут сработать на любом этапе. Допустим, семья была хорошая и поддерживающая, но совершенно не принимающая развод. Тогда для человека развод – это катастрофа. Он делает всё, чтобы не выходить из отношений. У него включаются механизмы вины, надежды и другие. Он внушает себе, что надо попробовать ещё раз, надо постараться. И это не патология жертвы: такие механизмы существуют в любом сознании, они нужны для переживания травмы.

При этом, если жертва найдёт в себе силы завершить отношения, это не значит, что абьюзер не захочет их сохранить.

«Просто уйти» не всегда помогает спастись от насилия.

Абьюзер может преследовать жертву, и защититься от этого очень сложно. Многие выбирают оставаться с человеком, чтобы концентрировать его агрессию. Потому что иначе вообще неизвестно, в какой момент он тебя поймает в подъезде. Это может быть ещё страшнее. Кроме того, у нас совсем не развита поддержка со стороны общества. Когда жертва пытается что-то изменить, на неё часто кидаются, и из-за этого она ещё сильнее хочет спрятаться.

Многих жертв домашнего насилия убивают именно при попытке уйти или после расставания. Осенью 2017 года жительница Серпухова Маргарита Грачёва сообщила своему мужу, что хочет с ним развестись. Мужчина съехал из квартиры, но через несколько дней вывез её в лес и угрожал ножом. Маргарита обратилась в полицию, участковый отнёсся к этому спокойно и «поговорил с бывшим мужем чуть ли не на лавочке во дворе».

В декабре 2017 года мужчина снова отвёз Маргариту в лес. Он издевался над ней полтора часа, а затем отрубил кисти обеих рук. По словам девушки, за несколько лет в браке он ни разу её не бил.

Бразильянку Сандру Люсию Аммер Маура убил бывший муж, с которым она прожила почти 25 лет. Спустя пять месяцев после развода женщина вступила в новые отношения. Мужчина расценил это как предательство и ударил её ножом в шею.

Может быть, кому-то нравятся абьюзивные отношения?

Нет. Изначально человек не хочет, чтобы его били. Если он понимает, что избежать этого невозможно, то принимает это как цену отношений. Смиряется, выстраивает какую-то собственную систему защиты, принимает происходящее. Потому что в его сознании иначе не получится. Если в детстве ты переживал телесные наказания, высока вероятность, что ты не сможешь получать отношения и любовь без них, пока не переосмыслишь это.

Когда к человеку применяют насилие, это приносит ему огромные страдания. И он чувствует себя беспомощным, потому что когда-то давно не мог сам выйти из этого положения. Поэтому ему безусловно надо помогать. Прежде всего, человеку важно поверить, что боль не обязательное условие любви.

Что такое психологическое насилие? Кажется, люди ругаются и давят друг на друга в любых отношениях

Это действительно самый тонкий и довольно скользкий вопрос. Отношения — это всегда привязанность. Когда привязанность добровольная, в паре нет психологического насилия. Оно начинается, если кто-то из партнёров боится, что его могут покинуть, отнестись к нему неправильно, когда второй человек не соответствует его картинке. Психологическое насилие состоит в нескольких базовых стратегиях.

  • Если человек боится, что партнёр уйдёт, он пресекает его контакты с противоположным полом, подрывает уверенность в самостоятельности, отрицательно отзывается о делах, которые делает партнёр. Обычно это связано с ревностью.
  • Второй тип связан с ощущением, что партнёр не соответствует ожиданиям человека и не будет о нём заботиться. Такую стратегию применяют те, на кого не обращали внимание родители. Это постоянная попытка исправить партнёра: заставить его делать гимнастику, питаться по-определённому, изменить образ жизни и мыслей.
  • Третий вид психологического насилия самый известный: манипуляции, оскорбления, различные проявления раздражения и гнева. Он связан с тем, что партнёр воспринимается, как опасность. Его хочется обезвредить, но не вступая в прямой конфликт.

Все эти стратегии нужны агрессору, чтобы не попасть в свою детскую травму. Психологическое насилие предотвращает его ощущение беспомощности. В какой-то момент этого становится недостаточно, человек чувствует, что всё равно скатывается в беспомощность. Тогда у него происходит выплеск гнева и начинается физическое насилие.

И агрессор, и жертва — травмированные люди. Но одним мы будем помогать, а других наказывать?

Агрессорам тоже надо помогать. На них давит вытесненный травматический опыт. Кто-то его осознаёт и считает, что это уже в прошлом, а кто-то вообще забывает. И это всплывает только тогда, когда он снова получает похожее переживание. Вытесненный опыт активизируется, и человек начинает вести себя неадекватно. Поэтому это надо прорабатывать, лечить.

Поведение абьюзера тоже адаптация, только он для построения своей картинки «пилит» партнёра. Проблемы, которые растут из травмы, автоматизированы. И справиться с ними самому, к сожалению, почти невозможно. Но если и жертва, и агрессор пролечат свои травмы, пройдут реальную психотерапию — что трудно, ведь у последних меньше мотивации меняться, они смогут вступить в здоровые отношения.

Бесплатную юридическую и психологическую поддержку жертвам домашнего насилия в России оказывают центры «Насилию.нет» и «Анна», сеть «ТыНеОдна», Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, Московский кризисный центр помощи женщинам и детям, а также правозащитный проект «Зона права».

#домашнеенасилие #психология

Аня Бегиашвили PLUS
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145 комментариев
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Советский дым

30

Но главный вопрос остается неизменным: что жертва насилия сделала для того, что бы ее не били?

Ответить

Владимир Земсков

Советский
0

А наличие причин что-то меняет?

Ответить

Kyler

Владимир
1

Вы видимо не в теме )))

Ответить

Stanley H. Tweedle

Владимир
1

Это мем

Ответить

Слепой динозавр

20

На меня психологически давила девушка, постоянные упреки и сравнения с другими. Мужчины не защищены от такого, друзьям не расскажешь — засмеют, родственникам тем более. А плакать нельзя, ты же мужик, терпи. Что делать в такой ситцации?

Ответить

Благодарный кот

Слепой
21

Послать ее нахуй и найти другую

Ответить

Мирный химик

Благодарный
1

Потому что люди не меняются, да

Ответить

Благодарный кот

Мирный
4

Обычно у таких людей свойство меняться в еще худшую сторону. Но сужу только по своему опыту, так что не претендую на истину в последней инстанции

Ответить

Кисьпись

Благодарный
1

А если на поиск новой уже денег нет.

Ответить

Благодарный кот

Кисьпись
4

Заняться поиском денег. Гораздо более полезное занятие, чем какие-то там отношения

Ответить

Принятый микрофон

Слепой
7

создать тред на 2ch.hk

Ответить

Мирный химик

Принятый
0

Level up

Ответить

Принятый микрофон

Мирный
1

левел ап, это тред в /fg/

Ответить

Принятый микрофон

Принятый
0

Вот ты и спалился, Ширяев.

Ответить

Мирный химик

Принятый
1

Ух блят

Ответить

Мирный химик

Слепой
5

Не водиться с такими девушками. У меня был схожий опыт, я просто ушёл и всё

Ответить

Значительный Гоша

Слепой
4

Уйти. Она не прекратит, а злость за то что ты не такой какого она себе придумала будет только расти

Ответить

Литературный Даниль

Значительный
0

А ты угнетаешь?

Ответить

Значительный Гоша

Литературный
0

Нет, зачем? Если человек мне не подходит, то я и встречаться с ним не буду.

Ответить

Сергей Васильев

Слепой
2

Хахаха

Ответить

Литературный Даниль

Слепой
2

Уйти к другому.

Ответить

Mkel

Слепой
1

Хах:)

Я из провинции, здесь такое повсеместно)

Ответить

Stanley H. Tweedle

Слепой
0

Найти себе друзей получше, я думаю

Ответить

Слепой динозавр

8

Картинка на превью предвзята, почему там девушка по центру? Считаете что у парней не может быть таких ситуаций?

Ответить

Аня Бегиашвили

Слепой
4

Почему тут на фото женщина — мужчины не сидят в самоизоляции? https://tjournal.ru/internet/150077

Почему тут на картинке мужчина, женщины не работают курьерами? https://tjournal.ru/analysis/158742

Почему тут на иллюстрации девушка, не бывает парней с ограниченным возможностями? https://tjournal.ru/s/health/154679

Серьезно будем ущемляться из-за иллюстрации, изображающей абстрактного человека? Тем более, когда в тексте и жертв, и агрессоров называют словами «человек» и «партнёр».

Ответить

Кисьпись

Аня
4

За сексизм в названиях центров помощи лучше поясни, слышь.

Ответить

Аня Бегиашвили

Кисьпись
2

Конечно, всем российским кризисным центрам давала названия лично я, так что обязательно поясню. 

Ответить

Кисьпись

Аня
0

Ты их рекламируешь в своей статье, значит поддерживаешь деятельность во всем её многообразии (в т.ч. сексизм).

Ответить

Никита Смирнов

Кисьпись
0

Надо не пояснять, надо создавать свои

Ответить

Кисьпись

Никита
0

Многие пытались но на выходе почему-то всегда получается мужское государство.

Ответить

Слепой динозавр

Аня
0

Это не абстрактный человек. По силуэту видно что он не гендерно нейтральный. Вы сравниваете рисунок о насилии, с фоткой мужика который курьером пашет?

Ответить

Аня Бегиашвили

Слепой
1

А по какому силуэту было бы видно гендерную нейтральность? Дай угадаю: без платья и длинных волос = больше похожему на то, как обычно выглядят мужчины.

Когда речь идет не о конкретном герое, а об абстрактном образе человека, этим человеком может быть и мужчина, и женщина. 

Ответить

Слепой динозавр

Аня
–1

Отличный пример это реклама спотифай в инстатори, гендерно нейтральные приятные люди. Просто признайте что в обществе сложно представить себе иллюстрацию, которая с точностью наоборот описывает ситуацию. А такое происходит.

Ответить

Кисьпись

Слепой
4

Там еще и такой прикол
оказывают центры «Насилию.нет» и «Анна», сеть «ТыНеОдна», Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, Московский кризисный центр помощи женщинам и детям, а также правозащитный проект «Зона права»

ТыНеОдн__а__
центр помощи __женщинам и детям__
__Анна___
Нет, ты осознаешь масштаб?

Ответить

Мультиварка REDMOND

Кисьпись
0

https://vk.com/stronger_than_him

Можешь обратиться сюда, здесь всем помогают. Это гендерно-нейтральный центр помощи "Ты сильнее его (абьюза)".

Ответить

Нищий Даниль

Мультиварка
2

хорошо, что гендерно-нейтральный, но считывается всё равно смысл про мужчину. было б идеально просто "Ты сильнее"

Ответить

Мультиварка REDMOND

Нищий
1

Ну, это проблема нашего языка в целом. Мне кажется, какой-нибудь английский в этом плане гораздо круче. "You are stronger than it". Проблема родов у нас в целом стоит глобально. Те же ситуации с "теорема была выведена математиком А. Лавлейсом", хотя это женщина Ада Лавлейс. Вот такие ошибки постоянно.

Ответить

Евгений Клочков

Мультив…
2

А как бы английский решил проблему с математиком? 

Ну и вообще, можно ж написать "Теорему вывела А. Лавлейс, математик". Так что при желании проблема обходится

Ответить

Мультиварка

Евгений
0

Английский вообще не делает акцента на роде, поэтому ты никогда не знаешь, кто скрывается за фамилией. А здесь в слове "математик" уже присутствует мужской род (из-за чего и может казаться, что это мужчина), тогда как в английском профессии, как правило, нейтральны. Типа "writer" это тот, кто пишет. Нет никаких феминитов. Всё по умолчанию нейтрально. Как и "mathematician", кстати.

Ну а как писать, вопрос другой. Это уже вопрос к писателям учебников. Иногда для красоты текста и повествования они могут написать "автором данной теории является А. Лавлейс", несмотря на неопределённость. Это очень распространённая ситуация. Да и иногда просто при переписывании ошибки допускаются. Была "теорема Лавлейс", а стала теорема "Лавлейса".

Ответить

Нищий Даниль

Мультив…
0

Вот согласна с Клочковым, ниже привёл пример с "вывела ... математик А.Лавлейс". Я ничего против феминитивов не имею, но язык - штука органическая и живая, она выводит новые правила и обороты сама, тут не сработает искусственное навязывание просто потому, что не приживётся

Ответить

Мультиварка

Нищий
1

Я как раз-таки вижу удобство в том, чтобы вообще не иметь родов в некоторых словах типа профессий, но такое не во всех языках возможно. Конкретно у нас в русском деление по родам довольно строгое и заметное.

Ответить

Нищий Даниль

Мультив…
0

Да, я примерно о том же. Формат англ языка изначально другой, в русском дело с родами иначе обстоит и в итоге очень вряд ли изменится путём "психолог_инь". По сути, кстати, идея феминитивов всё порушила уже на первом этапе внедрения этим нижним подчёркиванием, поскольку оно автоматически вызывало ощущение чего-то неестественного и машинного 

Ответить

Мультиварка

Нищий
0

Дак эти подчёркивания просто по рофлу же были, не?

Ответить

Нищий Даниль

Мультив…
0

Не. На серьёзных щщах пихали

Ответить

Мультиварка

Нищий
1

Ну это клиника.

Ответить

Мультиварка

Нищий
0

Не везде и не всегда можно написать или сказать "вывела ... математик А. Лавлейс", писатели не будут так заёбываться, чтобы каждый раз подстраиваться под настоящий род человека. Да и переписыватель сам может не знать рода, в итоге переписать так, что женский станет мужским. Добавим сюда ещё то, что более вероятно, что этим математиком по статистике был мужчина.

Ответить

Кисьпись

Мультив…
0

Самая главная вещь которая мне не нравится в русском языке, даже если ты объективно не знаешь пола человека, его надо предположить (мужской), чтобы построить предложение без этих вот "был(а)" и прочей дичи.

Ответить

Кисьпись

Кисьпись
0

Средний вроде есть, но его почему-то не вежливо применять к людям. Втф.

Ответить

Нищий Даниль

Кисьпись
0

ну я бы триггернулась, если б мне прилетело "Гепард няшечка, но оно заебало"

Ответить

Кисьпись

Нищий
0

Мне в отношении меня похуй, хоть горшком. Просто знаю что это считается оскорблением.

Ответить

Мультиварка

Кисьпись
0

Да, в русском языке нет нейтрального рода, по умолчанию всегда ставится мужской.

Ответить

Кисьпись

Мультиварка
0

Гендерно нейтрально про абьюз было бы stronger than it, в английском. Не засчитано.

Ответить

Мультиварка REDMOND

Кисьпись
0

Я вот как раз про английский писала.

Ответить

theomism

7

"если жертва сама станет агрессором, то агрессоров будет двое, и они будут биться пока из них не останется один агрессор" (с)

Ответить

Нищий Даниль

theomism
7

(с) Мысли Джокера

Ответить

Мирный химик

theomism
0

@the art of гепард так не считает

Ответить

theomism

Мирный
1

ее право)

Ответить

alexferman

4

Как я понимаю, есть ряд причин:

1) жертва считает происходящее нормой ("да у всех так!")
2) жертва до одури боится рассердить агрессора, считая, что от него никто и ничто не защитит
3) жертва комплексует и считает себя виноватой в чём-либо (агрессоры часто внушают такое своим жертвам)
4) жертва очень боится неопределённости, считает, что без агрессора ей не выжить
5) жертва играет роль спасителя агрессора от его несчастного детства/юности/текущего положения

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
4

6) жертве некуда пойти, она боится с кем-то связаться, боясь связи с агрессором

Ответить

Мирный химик

alexferman
–5

Сообщение удалено

Ответить

alexferman

Мирный
8

Рациональное мышление довольно легко блокируется сильными эмоциями типа страха и т.д. В таких ситуациях-ловушках абсолютно любой человек может вести себя как долбоёб. Это с дивана легко сидеть гыгыкать.

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
–1

Был я в подобной ситуации и ничего у меня не блокировалось. На основании этого и написал 6 пункт.

Ответить

alexferman

Владимир
2

Серьёзно, ты считаешь 1 случай из 1 (своей) жизни достаточной выборкой, чтобы судить о всех подобных случаях у всех людей на свете?

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

Кто сказал, что я сужу о всех случаях? Я лишь привёл пример, что жертва может бояться быть высмеяенной и обращаться к кому-то.

Ответить

alexferman

Владимир
0

А, просто я подумал, что ты подвергаешь сомнению то, что у людей в стрессовых ситуациях может отключаться мозг, что называется.

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

У некоторых и в обычных ситуациях он не работает, так что нет - я так не считаю. У каждого свой путь.

Ответить

Жесткий Орзэмэс

alexferman
0

Собственно, то же самое происходит и с агрессором.

Ответить

Здешний супер_стар

Мирный
0

Точно кетванц

Ответить

Кисьпись

Здешний
1

Че сразу гитлер-то?

Ответить

Здешний супер_стар

Кисьпись
0

твой стиль общения, типа такой весь сам за себя, нигилист, пессимист, гитарист, хз как описать, но ощущение строго такое, не рвись пожалуйста, прости есличе

Ответить

Кисьпись

Здешний
1

Это твинк Михаила Подивилова, и нет у меня не такой стиль, я пусичка и лапочка.

Ответить

alexferman

Кисьпись
0

пусичка

В смысле - пиздёнка?

Ответить

Кисьпись

alexfer…
1

Я понимаю что в Казахстане тяжело с русским языком, так и быть помогу.

Пуся — это что-то абстрактно милое.
Пися — это вульва в не сексуальном контексте.

Не за что, обращайся.

Ответить

alexferman

Кисьпись
0

Pussy это пизда

Обращайся

Ответить

Кисьпись

alexfer…
0

TJ это русское издание про Россию 🇷🇺

Твой аргумент инвалид.

Ответить

alexferman

Кисьпись
0

Вообще-то, аргумент с ограниченными возможностями!

Ответить

Странный паркур

alexferman
0

Тебе вон психолог рассказал все 

Ответить

alexferman

Странный
0

Я писатель, а не читатель

Ответить

Художественный ключ

alexferman
0

Поздравляю! После реинкарнации в женщину вам не дадут пизды

Ответить

Кисьпись

alexferman
0

Еще вот эта вот хуйня типа я так много сил вложил в эти отношения, что теперь взять и бросить?

Как когда автобуса ждешь в два раза дольше по времени чем заняло бы пешком дойти. Банальная но до одури популярная причина.

Ответить

Кисьпись

Кисьпись
0

Сам этому подвержен невероятно сильно.

Ответить

alexferman

Кисьпись
0

Блин, сам таким страдаю иногда) Но этот принцип неоднозначен, в некоторых случаях упорство оправдано.

Ответить

Евгений Клочков

Кисьпись
0

Как когда автобуса ждешь в два раза дольше по времени чем заняло бы пешком дойти.

Бляяяяяяя
Флэшбочок болеть аж начал

Ответить

alexferman

Евгений
0

А ещё, бывает, заходишь в магазинчик, а там какая-нибудь одна бабка затаривается, а тебе надо жвачку взять, и ты стоишь, думаешь "ща эта бабка отвалит", а эта карга "дай мне ещё вон те печеньки", "а давай ещё вон тех конфеток ", "ой, а эти мармеладки не давнишние?", "знаешь, поменяй мне эту колбасу вон на ту", и ты уже теряешь терпение и пытаешься влезть со своей жвачкой когда бабка задумчиво затихает над очередным кульком, но эта карга в ту же секунду снова переключает продавца на себя, и ты стоишь аж потеешь потому что мозг ВЖЖЖЖЖЖ хуярит многоэтажные формулы теории игр и вероятностей, и тебя тянет уйти, но думаешь "сука я же стоял тут 7 минут, и теперь уйти? это совсем тупо будет!" и стоишь ненавидишь эту ёбаную бабку, убить готов.

Ответить

Нищий Даниль

1

Идеальный вариант отношений - это когда оба абьюзеры. В итоге никто друг друга не абьюзит

Ну а если без шуток, то статья хорошая, я ничего нового для себя в ней не нашла, но кому-то пригодится этот текст. Не поняла только термина "агрессор" - имеется ли в виду именно человек с агрессивным поведением или условный социопат, который намеренно или ненамеренно ведёт себя подобным образом.

 Если в детстве ты переживал телесные наказания, высока вероятность, что ты не сможешь получать отношения

Не только о физических отношениях речь, тут чаще всего именно роль жертвы на первый план вылезает, мне кажется. По крайней мере, все люди, которых я наблюдала в нездоровых отношениях, именно "нуждались" в страданиях психологических, а не чтобы им прилетело по лицу

Ответить

Мирный химик

Нищий
6

Идеальный вариант отношений - это когда оба абьюзеры. В итоге никто друг друга не абьюзит

Это так не работает, это не программирование. Если оба абьюзеры — они будут абьюзить друг друга. Я был абьюзером и моя девушка была абьюзером, поэтому мы абьюзили-абьюзили, абьюзили-абьюзили и доаббьюзились.

Ответить

Нищий Даниль

Мирный
0

Ну вот я щас именно в таких отношениях, живём душа в душу, вместе весело и не скучно, но при этом нет никакого психологического давления, до этого причиняли стродания предыдущим партнёрам

Ответить

Мирный химик

Нищий
1

Может потому что вы не абьюзеры? М? М?

Ответить

Нищий Даниль

Мирный
0

Слыш я тебя щас заабьюзю!

Ответить

Здешний

Нищий
1

А меня сможеш?

Ответить

Нищий Даниль

Здешний
2

Я полиабьюзер, смогу

Ответить

Мирный химик

Нищий
1

Не трогай его блять!

Ответить

Нищий Даниль

Мирный
2

Ревнуешь, ага! 

Ответить

Мирный химик

Нищий
0

Ревную, да. 

Ответить

Нищий Даниль

Мирный
2

Не ревнуй, я когда его абьюзю, всё равно думаю о тебе

Ответить

Мирный химик

Нищий
1

Ты блять понимаешь что говоришь? Ты меня только что зааббьюзила

Ответить

Нищий Даниль

Мирный
1

Ну я же предупреждала, ты сам виноват, что не отказался :(

Ответить

Мирный химик

Здешний
0

Сейчас. Ты стырил себе на аву переделанную старую аву Московского, который стырил её у medium.com

Ответить

Здешний

Мирный
0

Я не стырил, мне ее московский сам сделал

Ответить

Мирный химик

Здешний
1

Я знаю

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Мирный химик

Нищий
1

Омае вон шиндейру

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theomism

Мирный
0

и где ты ее похоронил?)

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Мирный химик

theomism
1

В своём сердечке

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theomism

Мирный
0

как мило)

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alexferman

Нищий
3

Не поняла только термина "агрессор" - имеется ли в виду именно человек с агрессивным поведением или условный социопат, который намеренно или ненамеренно ведёт себя подобным образом

Уместнее будет слово "токсичный" или "ядовитый". Физическое насилие ведь лишь верхушка айсберга. А вообще деструктивных, отравляющих психику людей дофига вокруг. Они даже на уровне типичных интонаций и выражений нетрудно определяются.

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Нищий Даниль

alexferman
0

Да, хорошее слово "ядовитый". Получается, и что человек ядом полон, и его распространяет. Стереотипично, но, мне кажется, верно - большинство этой хрени набирается в детстве 

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alexferman

Нищий
0

большинство этой хрени набирается в детстве

Тут хз, надо исследование делать. На мой взгляд, жизнь тоже часто портит людей. Какие-то душевные травмы или просто накопление злобы и обиды из-за расхождения действительного с желаемым.

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Евгений Клочков

Нищий
1

Идеальный вариант отношений - это когда оба абьюзеры. В итоге никто друг друга не абьюзит

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Нищий Даниль

Евгений
0

секси

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Обязательный Слава

3

Это происходит потому, что агрессоры, в целом, неплохие люди. Но они когда-то пережили травму.

Психолог уровня бэ

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плюшевый батон

2

Пацаны, если не врубаетесь как вы такой хороший мальчик можете быть плохим – почитайте книжку "Хватит быть славным парнем". 

Перекликается со статьей, но не с позиции жертвы, а как раз с позиции агрессора, в первую очередь преподнося минусы такого поведения – например привычка к негласным контрактам, когда "я хороший мальчик, делаю все для нее", превращается "ты че епта как ты посмела мне отказать". А так же другие сферы, например на работе "делаешь все правильно", а оказывается что занимаешься хуйней, никого не предупредив.

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IO

плюшевый
1

Че бля

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плюшевый батон

IO
1

Че те сучара прояснить нахуй?

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IO

плюшевый
1
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плюшевый батон

IO
1

Ладно бро, скажи что непонятно, я готов помочь

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С Осмыслом

плюшевый
1

что будет, если в унитаз поезда на полном ходу бросить лом?

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Мирный химик

1

Мне кажется, конструкция «Как можно НЕ понять» — не лучший вариант для заголовка. Я, например, прочитал как «Как можно понять» и запутался

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Аня Бегиашвили

Мирный
2

Так суть как раз в том, что все спрашивают: «Как можно было этого НЕ понять сразу?»

Ответить

Принятый микрофон

Мирный
0

Могу поделиться таблетками 💕

Ответить

Мирный химик

Принятый
1

Я только слез с них блять

Ответить

Принятый микрофон

Мирный
0

Честно, здорово!

Ответить

Мирный химик

Принятый
0

Первую неделю был синдром отмены и пиздец как колбасило, в голове будто током било. Этого не должно было быть

Ответить

Принятый

Мирный
1

Извини, такие темы тяжело обсуждать, мне нужно больше знаний(я дурак).

Ответить

Мирный химик

Принятый
1

А я не дурак, я сроду так))

Ответить

Принятый

Мирный
1

Сейчас прочитаю клиническую психофармакологию, через час вернусь и открою вам глаза на тонкие грани этого мира.

Ответить

Мирный химик

Принятый
0

Я так в дурку загремел

Ответить

Принятый

Мирный
0

Всегда знал что книги колечат! Поэтому я сейчас так успешен.

Ответить

Мирный химик

Принятый
1

Если бы я был столярным столиком — я бы тоже был успешен

Ответить

Serg Bootlegger

Мирный
0

ну про ады понял сразу

Ответить

Мирный химик

Serg
1

Ну да, у них очень долгий накопительный эффект. Золофт где-то месяца 3 накапливался

Ответить

Serg Bootlegger

Мирный
0

месяцок курсанул?

Ответить

Мирный химик

Serg
1

2 года сидел

Ответить

Serg Bootlegger

Мирный
0

жестка

Ответить

Мирный химик

Serg
0

Нейролептики + ады

Ответить

Благодарный кот

1

Проблемы отношениеблядей. Не заводишь партнера — пиздиться не с кем. Профит

Ответить

Странный паркур

Благодарный
1

Сомнительный профит ни с кем не пиздиться, конечно 

Ответить

Евгений Клочков

Благодарный
0

А если руку резать начнешь?

Ответить

Благодарный кот

Евгений
2

Я что дурак ее резать, чем дрочить тогда

Ответить

Dmitry Soroka

1

Да под такое описание агрессоров попадают почти все, наверное. У многих были псих. травмы в детстве, наверное

Ответить

Прочий инструмент

1

благодаря борьбе за закон о его профилактике

Аня, можно вопрос лично к вам? Вы читали закон?

Ответить

Прочий инструмент

Прочий
0

@Аня Бегиашвили 

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Евгений Клочков

0

[комментарий удален по просьбе комментатора]

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alien invasion

0

Прекрасная статья, всё очень понятно объясняется. Поняла мотивы поведения сразу нескольких родственников, например, из этого:
до тех пор, пока агрессор работает над другими, у него нет ощущения беспокойства. Он не захочет меняться, пока совершает насилие

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Stanley H. Tweedle

0

В тред призывается Миша Давыдов

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Литературный Даниль

0

Все неагрессоры — во френдзоне.

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Комментарий удален

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