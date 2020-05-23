Кем оказался злоумышленник и чего он хотел, захватив отделение банка в центре Москвы.

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Днём 23 мая мужчина взял в заложники четверых сотрудников и одного посетителя отделения «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве. Он забаррикадировал дверь и сказал, что у него с собой бомба. Заложников удалось освободить, а захватчика — задержать. Правда, находясь в банке, он выпил столько вина, что его не получалось опросить.

У злоумышленника обнаружили судимость и двухмиллионные долги. А Ольга Бузова, которую он требовал привезти в банк, заявила, что поехала бы на встречу с захватчиком, если бы это потребовалось.

У захватчика накопились долги на сумму 1,8 миллиона рублей. Это могло стать одной из причин произошедшего

Задержанным оказался 34-летний Алексей Барышников из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). У него накопились непогашенные задолженности на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. Это штрафы от ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, имущественные взыскания в пользу физических и юридических лиц, а также долги по исполнительным сборам, рассказал источник ТАСС.

«Интерфакс» пишет, что долги по кредитам стали одной из причин произошедшего. Кроме того, собеседник агенства сообщил, что у мужчины «есть видимые признаки душевного расстройства», и его отправят на психиатрическую экспертизу.

По данным «MK», Барышников ранее был судим. «В 2007 году его задерживали со стрельбой сотрудники ГИБДД, когда тот пытался скрыться от них. В 2014 и 2017 годах он привлекался к уголовной ответственности за угон. И позднее, в мае 2019-го, был объявлен в розыск за неоплаченные штрафы», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Барышникову грозит до 15 лет лишения свободы

В сумке Барышникова обнаружили муляж взрывного устройства. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 206 УК РФ — «Захват заложников». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Находясь в здании банка, захватчик пил вино — это видно по видео, сделанному одним из заложников. На месте происшествия нашли бутылку. Как пишет ТАСС, Барышников при задержании был в состоянии настолько сильного опьянения, что его не получалось опросить. Собеседник агентства не исключил, что задержанный находился под действием наркотиков.

СМИ писали, что захватчик был одет в форму Delivery Club, но компания это опровергла

Изначально в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что захватчик одет, как курьер Delivery Club, и пронёс бомбу в фирменном рюкзаке. «Зашёл человек в костюме Delivery Club, сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка», — цитировала Baza очевидца событий.

Позже в компании опровергли эту информацию. По опубликованным после задержания Барышникова фото видно, что он был в обычной зелёной куртке.

Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении «Альфа-Банка». У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зелёной куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения. Наши курьеры ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы. Особенно в период борьбы с коронавирусом, когда их работа стала невероятно важной для жителей нашей страны Полный комментарий Delivery Club

Один из заложников запустил прямую трансляцию прямо из захваченного банка. Барышников обвинил в своих бедах Бузову и заявил, что она должна приехать

Когда четверым заложникам удалось покинуть здание, наедине с Барышниковым остался один мужчина. Он запустил прямой эфир в Instagram. Захватчик с ним беседовал, рассказывал о жизни и о том, что Ольга Бузова «забрала всё» у него. Заложник вступил в диалог и сам стал расспрашивать Барышникова о Бузовой.

Несколько цитат Барышникова:

«Сейчас у людей на автомате безо всяких употреблений ЛСД на уровне сознания — „парабау“. Физик, политик что-то сделал, и они у тебя все в голове. Эта ступень тебя расширяет, и она тебя сама съедает изнутри. Натворил делов, живёшь бухаешь. Есть ядро вселенной: как будто бы это ядро проходит через меня, я его ощущаю»;

«У меня есть до сих пор ощущение: я стою на Луне один и с Луны смотрю на землю, огромный шар. Просто смотрю, я ощутил страх. Просыпаюсь в поту, меня несёт. Я встал с кровати, только что был на Луне. Я ощутил масштаб. Потом я понял, что это не страх, а чувство одиночества. Люди все там, а я здесь, на Луне стою. Один. Как будто я телепортировался в кровать»;

«[Ольга Бузова] дома. Сама приедет. Она забрала у меня всё. Всё, что было во мне. Жил, кайфовал, а она забрала у меня всё. Я с ней не знаком, но она меня знает. Ощущение, что мы с ней знакомы очень давно, очень хорошо. Я её не видел. Что-то говорит, что мы с ней знакомы: она виновата во всём, она верхушка пирамиды».



Бузова опубликовала в инстаграме пост и сториз о произошедшем. Она заявила, что приехала бы на встречу с захватчиком, если бы к ней обратились правоохранительные органы.

На запись заложника попал и момент штурма офиса «Альфа-Банка». При задержании Барышникова никто не пострадал. Движение у банка восстановлено.