Прямой эфир
Кем оказался злоумышленник и чего он хотел, захватив отделение банка в центре Москвы.
Днём 23 мая мужчина взял в заложники четверых сотрудников и одного посетителя отделения «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве. Он забаррикадировал дверь и сказал, что у него с собой бомба. Заложников удалось освободить, а захватчика — задержать. Правда, находясь в банке, он выпил столько вина, что его не получалось опросить.
У злоумышленника обнаружили судимость и двухмиллионные долги. А Ольга Бузова, которую он требовал привезти в банк, заявила, что поехала бы на встречу с захватчиком, если бы это потребовалось.
Задержанным оказался 34-летний Алексей Барышников из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). У него накопились непогашенные задолженности на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. Это штрафы от ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, имущественные взыскания в пользу физических и юридических лиц, а также долги по исполнительным сборам, рассказал источник ТАСС.
«Интерфакс» пишет, что долги по кредитам стали одной из причин произошедшего. Кроме того, собеседник агенства сообщил, что у мужчины «есть видимые признаки душевного расстройства», и его отправят на психиатрическую экспертизу.
По данным «MK», Барышников ранее был судим. «В 2007 году его задерживали со стрельбой сотрудники ГИБДД, когда тот пытался скрыться от них. В 2014 и 2017 годах он привлекался к уголовной ответственности за угон. И позднее, в мае 2019-го, был объявлен в розыск за неоплаченные штрафы», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.
В сумке Барышникова обнаружили муляж взрывного устройства. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 206 УК РФ — «Захват заложников». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Находясь в здании банка, захватчик пил вино — это видно по видео, сделанному одним из заложников. На месте происшествия нашли бутылку. Как пишет ТАСС, Барышников при задержании был в состоянии настолько сильного опьянения, что его не получалось опросить. Собеседник агентства не исключил, что задержанный находился под действием наркотиков.
Изначально в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что захватчик одет, как курьер Delivery Club, и пронёс бомбу в фирменном рюкзаке. «Зашёл человек в костюме Delivery Club, сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка», — цитировала Baza очевидца событий.
Позже в компании опровергли эту информацию. По опубликованным после задержания Барышникова фото видно, что он был в обычной зелёной куртке.
Когда четверым заложникам удалось покинуть здание, наедине с Барышниковым остался один мужчина. Он запустил прямой эфир в Instagram. Захватчик с ним беседовал, рассказывал о жизни и о том, что Ольга Бузова «забрала всё» у него. Заложник вступил в диалог и сам стал расспрашивать Барышникова о Бузовой.
Несколько цитат Барышникова:
Бузова опубликовала в инстаграме пост и сториз о произошедшем. Она заявила, что приехала бы на встречу с захватчиком, если бы к ней обратились правоохранительные органы.
На запись заложника попал и момент штурма офиса «Альфа-Банка». При задержании Барышникова никто не пострадал. Движение у банка восстановлено.
Дело не стоит и выеденного яйца. Обычный пьяный дебош. А Бузову вообще к слову приплели, могли хоть Ивлеееву, хоть Билли Айлиш припомнить.
По трансляции видно, что чувак уже и сам понял какую ерунду заварил.
ну, если бы на тж вели сериал новостей по нападениям на банк/банковское имущество - была бы видна цельная картина. хотя, чего это я. вот она: у народа денег нихуя, долгов дохуя.
Криминальный алмаз
хоть Билли Айлиш
На тж был бы видео-пост от ее местного амбассадора?
«У меня есть до сих пор ощущение: я стою на Луне один и с Луны смотрю на землю, огромный шар. Просто смотрю, я ощутил страх. Просыпаюсь в поту, меня несёт. Я встал с кровати, только что был на Луне. Я ощутил масштаб. Потом я понял, что это не страх, а чувство одиночества. Люди все там, а я здесь, на Луне стою. Один. Как будто я телепортировался в кровать»
А в чём-то его можно понять.
Как же бездарно Бузова играет переживание и сочувствие, хорошо будет смотреться в наших сериалах
А Ольга Бузова, которую он требовал привезти в банк, заявила, что поехала бы на встречу с захватчиком, если бы это потребовалось.
шлюха, так он и потребовал
и мрази из деливери тут как тут попиарились
"Посетителей в этот момент не было, сотрудники успели уйти, предупредив полицию, но в этот момент в банк зашел пьяный посетитель, который заявил: "А я, брат, останусь с тобой". И остался"