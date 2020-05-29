Акции проходят во многих городах, но в Миннеаполисе — самый серьёзный протест. Трамп назвал бунтующих бандитами.

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Фото Стивена Матюрена, Getty Images

В США третий день продолжаются уличные протесты, которые начались после гибели Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, задушенного полицейским при задержании. Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.

Справедливого расследования требуют и американские знаменитости. А сказанная Флойдом перед смертью фраза «Я задыхаюсь» снова стала лозунгом протестного движения, как и в 2014 году, когда полицейский задушил афроамериканца Эрика Гарнера.

Полицейский задушил Флойда, простояв на его шее около семи минут

46-летний афроамериканец Джордж Флойд работал охранником в магазине. 25 мая его полиция задержала его, заподозрив в подделке документов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.

#BLM @seulqx george floyd was not resisting arrest. this video got taken down, please spread it https://t.co/wh0vBeEEpf

В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.

Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Мэр Миннеаполиса извинился перед семьёй Флойда и всеми чернокожими жителями города. А ФБР начало расследование действий полиции. Несмотря на это, на следующий день в Миннеаполисе вспыхнули протесты.

Уличные протесты в Миннеаполисе привели к столкновениям с полицией. В городе бушуют пожары

На следующий день после смерти Флойда жители Миннеаполиса начали проводить массовые акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Протесты проходят под лозунгами «Я задыхаюсь» и „Black Lives Matter“ (движение против насилия в отношении чернокожего населения — прим. TJ).

Фото The Seattle Times

Фото AFP

Фото Reuters

Часть протестующих стали разбивать витрины, кидать в полицейских бутылки и камни, а те применили к ним слезоточивый газ и и световые гранаты. В ночь на 28 мая начались серьёзные столкновения, которые сопровождаются пожарами. В городе участились случаи грабежа и вандализма, передаёт FOX News. Один человек погиб: его застрелил владелец ломбарда, решивший, что это грабитель.

Прокуратура штата Миннесота Эрика Макдональд заявила о полномасштабном расследовании гибели Флойда и призвала прекратить уличные беспорядки. Помогать полиции приехала Национальная гвардия.

Caleb Hull @CalebJHull The entire police station is now on fire in Minneapolis and police and firefighters have been instructed to stand down. The city is going to burn to the ground tonight. https://t.co/1MtIXAEWtD Загоревшийся полицейский участок

AFP news agency @AFP



Demonstrators set fire to the Minneapolis police station amid rage in the streets over the shocking police killing of a handcuffed black man VIDEO: Protesters set Minneapolis police station on fire.Demonstrators set fire to the Minneapolis police station amid rage in the streets over the shocking police killing of a handcuffed black man https://t.co/w9O6CM00Eg Ещё одно видео пожара в полицейском участке

Акции памяти Джорджа Флойда проходят и в других городах.

JOSH SANDERS @JoshSandersTV



Floyd was pleading for his life.



People chanting “I can’t breathe.” “No justice, no peace.” https://t.co/evVvtJJTDf In downtown Phoenix, hundreds peacefully protesting the death of George Floyd after a white police officer knelt on the black man’s neck until he passed out in Minneapolis.Floyd was pleading for his life.People chanting “I can’t breathe.” “No justice, no peace.” #12News Мирный протест в Фениксе

day$ha @dayxdivine #JusticeForGeorgeFloyd https://t.co/W8t7w2dRfZ SAY HIS NAME 🗣🗣 protest in fontana right now in honor of George Floyd #BlackLivesMatter Акция в городе Фонтана

🇱🇷BigBo$$JueRain☔️ @BloggedByRain These two men in Liberia protested in front of the American Embassy for George Floyd. https://t.co/NwJoOvSzsh Двое мужчин вышли на пикет к посольству США в Либерии

«Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере Дональд Трамп. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Президента раскритиковали за угрозу применения оружия и за то, что он назвал протестующих бандитами. Твиттер ограничл доступ к записи Трампа. Прочитать её можно только после дисклеймера о том, что твит содержит героизацию насилия.

Американские знаменитости требуют справедливого расследования в отношении полицейских

О гибели Джорджа Флойда высказались многие американские знаменитости. Они осудили жестокость полиции и потребовали провести честное расследование их действий.

Баскетболист Леброн Джеймс напомнил о том, как в 2016 году футболист Колин Каперник выразил протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам, отказавшись встать во время исполнения гимна США

DeMarcus Lawrence @TankLawrence DONE BEING QUIET AND DONE BEING ANGRY. HOW CAN WE FEEL SAFE WHEN THOSE MEANT TO PROTECT US ARE KILLIN’ US?!!!! WHEN WILL MINORITIES BE FREE TO BE AMERICANS IN AMERICA!? Футболист Демаркус Лоуренс: «С нас хватит молчания и злости. Как мы можем чувствовать себя в безопасности, когда те, кто должен нас защищать, убивают нас? Когда меньшинства смогут быть американцами в Америке?»

Jon Bones Jones @JonnyBones I wouldnt wish the way George Floyd was murdered on my worst enemy. That officer applied just enough pressure to keep him alive for almost six minutes in that chokehold. In all my years of fighting I can honestly say I’ve never experienced anything close to that level of torture Боец Джон Джонс: «Я бы врагу не пожелал быть убитым, как Джордж Флойд. Тот офицер применил ровно столько давления, чтобы он оставался живым почти шесть минут в удушении. За все мои годы в борьбе я не испытывал ничего и близко напоминавшего такую пытку»

Lisa Leslie @LisaLeslie https://t.co/A9tSSzOSh6 If anybody that follows me is not outraged about these senseless attacks on BLACK MEN, please stop following me! If your spirit is not disturbed, please stop following me! This inflicted Pain but it will never inflict FEAR... sorry, were not made like that! #BlackMenMatter Баскетболистка Лиза Лесли: «Если кто-то из моих подписчиков не возмущён этими бессмысленными атаками на чернокожих, пожалуйста, отпишитесь от меня! Если ваш дух не обеспокоен, пожалуйста, отпишитесь от меня! Это причинило боль, но это никогда не внушит страх. Извините, но мы не такими созданы»

Модель Наоми Кэмпбелл: «Чернокожие люди вам не враги»

Alexandria Ocasio-Cortez @AOC I’ll just say it: a lot of politicians are scared of the political power of the police,and that’s why changes to hold them accountable for flagrant killings don’t happen. That in itself is a scary problem.



We shouldn’t be intimidated out of holding people accountable for murder. Александрия Окасио-Кортес, член Палаты представителей США: «Я просто скажу это: многие политики боятся политической силы полиции, поэтому перемены, призванные привлечь их к ответственности за грубые убийства, не происходят. Это само по себе страшная проблема. Мы не должны бояться привлекать людей к ответственности за убийство»

Деми Ловато: «Я устала писать „Покойся с миром“. Я бы хотела, чтобы чернокожие могли жить в мире».

Произошедшее с Флойдом напомнило американцам о гибели Эрика Гарнера — тоже после удушения

Гибель Джорджа Флойда многие сравнивают с тем, как в 2014 году при задержании был задушен 43-летний афроамериканец Эрик Гарнер. Именно после его смерти активисты стали использовать лозунг «Я задыхаюсь». И Гарнер, и Флойд повторяли эту фразу во время удушения.

Жюри присяжных решило не предъявлять обвинению офицеру Пантелео, который применил к Гарнеру удушающий приём, и в Нью-Йорке начались протесты. За две недели до объявления решения по делу Гарнера обвинение не стали предъявлять офицеру, застрелившему безоружного темнокожего подростка Майкла Брауна в Фергюсоне, и это спровоцировало массовые беспорядки.