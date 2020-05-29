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Акции проходят во многих городах, но в Миннеаполисе — самый серьёзный протест. Трамп назвал бунтующих бандитами.
В США третий день продолжаются уличные протесты, которые начались после гибели Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, задушенного полицейским при задержании. Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.
Справедливого расследования требуют и американские знаменитости. А сказанная Флойдом перед смертью фраза «Я задыхаюсь» снова стала лозунгом протестного движения, как и в 2014 году, когда полицейский задушил афроамериканца Эрика Гарнера.
46-летний афроамериканец Джордж Флойд работал охранником в магазине. 25 мая его полиция задержала его, заподозрив в подделке документов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.
В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.
Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Мэр Миннеаполиса извинился перед семьёй Флойда и всеми чернокожими жителями города. А ФБР начало расследование действий полиции. Несмотря на это, на следующий день в Миннеаполисе вспыхнули протесты.
На следующий день после смерти Флойда жители Миннеаполиса начали проводить массовые акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Протесты проходят под лозунгами «Я задыхаюсь» и „Black Lives Matter“ (движение против насилия в отношении чернокожего населения — прим. TJ).
Часть протестующих стали разбивать витрины, кидать в полицейских бутылки и камни, а те применили к ним слезоточивый газ и и световые гранаты. В ночь на 28 мая начались серьёзные столкновения, которые сопровождаются пожарами. В городе участились случаи грабежа и вандализма, передаёт FOX News. Один человек погиб: его застрелил владелец ломбарда, решивший, что это грабитель.
Прокуратура штата Миннесота Эрика Макдональд заявила о полномасштабном расследовании гибели Флойда и призвала прекратить уличные беспорядки. Помогать полиции приехала Национальная гвардия.
Акции памяти Джорджа Флойда проходят и в других городах.
«Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере Дональд Трамп. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Президента раскритиковали за угрозу применения оружия и за то, что он назвал протестующих бандитами. Твиттер ограничл доступ к записи Трампа. Прочитать её можно только после дисклеймера о том, что твит содержит героизацию насилия.
О гибели Джорджа Флойда высказались многие американские знаменитости. Они осудили жестокость полиции и потребовали провести честное расследование их действий.
Гибель Джорджа Флойда многие сравнивают с тем, как в 2014 году при задержании был задушен 43-летний афроамериканец Эрик Гарнер. Именно после его смерти активисты стали использовать лозунг «Я задыхаюсь». И Гарнер, и Флойд повторяли эту фразу во время удушения.
Жюри присяжных решило не предъявлять обвинению офицеру Пантелео, который применил к Гарнеру удушающий приём, и в Нью-Йорке начались протесты. За две недели до объявления решения по делу Гарнера обвинение не стали предъявлять офицеру, застрелившему безоружного темнокожего подростка Майкла Брауна в Фергюсоне, и это спровоцировало массовые беспорядки.
20 декабря 2014 года афроамериканец Измаил Бринсли застрелил в упор двух полицейских в Нью-Йорке. Он назвал это местью за Брауна и Гарнера.
Трамп назвал его участников бандитами.
Как можно обосраться уже в подводке материала, который писали аж два дня. Трамп назвал бандитами не участников протеста, а конкретно тех, кто грабит магазины.
Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.
Какой-то путинский новояз. Акция против насилия привела к пожарам. Ага, случайно возникли на пустом месте. Почему здесь же не указано, что акция привела к вандализму, ограблениям и всему прочему?
Дональд Трамп назвал протестующих бандитами. «Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере президент США. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба».
И опять же неправильное прочтение. Из твита явно следует, что называет бандитами он конкретно мародёров.
В итоге — очень скучный и поверхностный разбор. За бортом было оставлено достаточно много интересного, например разбор логики тех, кто оправдывает мародёрство, она вот такая, это не чье-то маргинальное мнение, а достаточно мейнстримовая мысль (если в данный момент вы критикуете мародеров, то вы плохой человек потому, что не уделяете всё время на то, чтобы скорбить из-за смерти черного):
Так же можно было упомянуть зародившуюся конспиреси-теори о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ мародерствовать начали переодевшиеся копы, которые подставили мирных протестующих, такая мысль тоже расползается в черном твиттере, но я твиты эти не сохранял, ищите сами.
Запретить акции протеста!
Было одно событие, оно привело к другим. Мне странно видеть, что ты ищешь «произошедшие хлопки» на пустом месте. Видео с вандализмом и прочим есть в материале.
Так я про то, что мысль коряво оформлена, это как сказать "Над Украиной собрались тучи, затопило деревню", как бы чего-то в ряду не хватает...
Это ты с чего конкретно взял?
С его твита в котором он сказал, что "when the looting starts, the shooting starts", или ты думаешь это относится к мирным проетстующим тоже?
Это два разных предложения.
Сначала он говорит, что протестующие в целом — хулиганы/бандиты.
Потом он угрожает ввести войска из-за возможной эскалации ситуации: «Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмём контроль в свои руки. Когда начинается мародёрство, начинается и стрельба»
А почему у них белые там ходят в этих протестах? Они-то за что борются?
Своеобразный Влад
За гражданские права.
Но ведь главный тезис событий - это расизм белых полицейских по отношению к черным. Какие гражданские права белых нарушаются в этом случае?
Невероятно, но не все в мире придерживаются правила- моя хата с краю
Убивать человека при задержании не круто. Сжигать полицейский участок уже перебор, но копы сами виноваты.
В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.
У них на глазах человека убили, а они сука на телефон снимают. Ахуеть. Когда девушку будут избивать, тоже на телефон будут снимать?
предполагаю, что если ты попытаешь отбить человека у полицейского, который таким приемом душит парня, то тебя застрелят нахрен
Это повод стоять и нихуя не делать?
я понимаю, но мы всё-таки говорим про копа, задушившего чувака коленом + в сша случаев по типу «ну мне показалось он потянулся за стволом, я и выстрелил, я же коп» больше, чем может показаться на первый взгляд
Копы жёстко относятся к черным и мексиканцев из-за сложнейшей обстановки, связанной с бандами.
Черные устраивают беспорядки, громят магазины и жгут здания из-за расизма офицеров полиции и приравнивания бандитов к обычным мирным гражданским.
Двойные стандарты или животная агрессия, заложенная на генетическом уровне?
Не гены проблема, а культура
архаика, поддерживаемая из-за соображений идентичности и из-за социальных предпосылок
Только вот посмотрел на Нетфликсе History 100 про космическую гонку. Как Америке нужен был этот полет на луну, когда у них случился вьетнам и похожие погромы из-за насилия над афро американцами. Срочно нужен запуск Dragon'а и ускорить полет на Марс)
Боженька ,если ты есть ,пожалуйста ,пусть у нас начнётся тоже самое