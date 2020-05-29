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Аня Бегиашвили
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«Я задыхаюсь»: жители США протестуют после гибели афроамериканца при задержании. Начались схватки с полицией и пожары Материал редакции

Акции проходят во многих городах, но в Миннеаполисе — самый серьёзный протест. Трамп назвал бунтующих бандитами.

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Фото Стивена Матюрена, Getty Images

В США третий день продолжаются уличные протесты, которые начались после гибели Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, задушенного полицейским при задержании. Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.

Справедливого расследования требуют и американские знаменитости. А сказанная Флойдом перед смертью фраза «Я задыхаюсь» снова стала лозунгом протестного движения, как и в 2014 году, когда полицейский задушил афроамериканца Эрика Гарнера.

Полицейский задушил Флойда, простояв на его шее около семи минут

46-летний афроамериканец Джордж Флойд работал охранником в магазине. 25 мая его полиция задержала его, заподозрив в подделке документов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.

#BLM @seulqx
george floyd was not resisting arrest. this video got taken down, please spread it https://t.co/wh0vBeEEpf

В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.

Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Мэр Миннеаполиса извинился перед семьёй Флойда и всеми чернокожими жителями города. А ФБР начало расследование действий полиции. Несмотря на это, на следующий день в Миннеаполисе вспыхнули протесты.

Уличные протесты в Миннеаполисе привели к столкновениям с полицией. В городе бушуют пожары

На следующий день после смерти Флойда жители Миннеаполиса начали проводить массовые акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Протесты проходят под лозунгами «Я задыхаюсь» и „Black Lives Matter“ (движение против насилия в отношении чернокожего населения — прим. TJ).

Фото The Seattle Times
Фото AFP
Фото Reuters

Часть протестующих стали разбивать витрины, кидать в полицейских бутылки и камни, а те применили к ним слезоточивый газ и и световые гранаты. В ночь на 28 мая начались серьёзные столкновения, которые сопровождаются пожарами. В городе участились случаи грабежа и вандализма, передаёт FOX News. Один человек погиб: его застрелил владелец ломбарда, решивший, что это грабитель.

Прокуратура штата Миннесота Эрика Макдональд заявила о полномасштабном расследовании гибели Флойда и призвала прекратить уличные беспорядки. Помогать полиции приехала Национальная гвардия.

Shay Rosemberg, Esq. @RosenbergShay
#BREAKING The National Guard had just arrived to Minneapolis.
#GeorgeFloyd
#MinneapolisRiot #Minneapolisprotests

https://t.co/5TNkRAgA0v
Нацгвардия приехала в Миннеаполис
gordita hermosa @colocha_rachel
Massive fire at O’Reilly Auto on Lake Street. https://t.co/uzXlbbRBTL
Пожар в магазине автозапчастей
Nick Woltman @nickwoltman
The Arby’s on Lake Street is toast. https://t.co/CtV3MicXqp
Сгорел ресторан Arby’s
Caleb Hull @CalebJHull
The entire police station is now on fire in Minneapolis and police and firefighters have been instructed to stand down. The city is going to burn to the ground tonight. https://t.co/1MtIXAEWtD
Загоревшийся полицейский участок
AFP news agency @AFP
VIDEO: Protesters set Minneapolis police station on fire.

Demonstrators set fire to the Minneapolis police station amid rage in the streets over the shocking police killing of a handcuffed black man https://t.co/w9O6CM00Eg
Ещё одно видео пожара в полицейском участке
khalid hndrxx @freebandzkhalid
looks like the fucking apocalypse in minneapolis #minneapolisriots https://t.co/Iq0sonCIT8
«В Миннеаполисе как будто апокалипсис»

Акции памяти Джорджа Флойда проходят и в других городах.

JOSH SANDERS @JoshSandersTV
In downtown Phoenix, hundreds peacefully protesting the death of George Floyd after a white police officer knelt on the black man’s neck until he passed out in Minneapolis.

Floyd was pleading for his life.

People chanting “I can’t breathe.” “No justice, no peace.” #12News https://t.co/evVvtJJTDf
Мирный протест в Фениксе
day$ha @dayxdivine
SAY HIS NAME 🗣🗣 protest in fontana right now in honor of George Floyd #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd https://t.co/W8t7w2dRfZ
Акция в городе Фонтана
stole ur bitcoin @darkfaee
Protest for #GeorgeFloyd and black lives in Columbus , standing strong https://t.co/e7JYJQRD2r
Акция в Колумбусе
Mitchell @foxynips
The peaceful protests in St. Paul that aren’t getting enough media attention. #GeorgeFloyd https://t.co/vnOq3QAFYC
Марш в Сент-Поле
Jack Dawkins @DawkinsReturns
Violence flares at New York city protests #GeorgeFloyd https://t.co/gRBubkecCm
В Нью-Йорке протесты сопровождались жёсткими задержаниями
Brett #LaunchAmerica Forrest @BrettForrest89
NOW: #GeorgeFloyd protest in Denver now blocking I-25 as protest line confronts police behind me. https://t.co/hedyQZsp79
В Денвере демонстранты перекрыли автомагистраль
🇱🇷BigBo$$JueRain☔️ @BloggedByRain
These two men in Liberia protested in front of the American Embassy for George Floyd. https://t.co/NwJoOvSzsh
Двое мужчин вышли на пикет к посольству США в Либерии

«Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере Дональд Трамп. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Президента раскритиковали за угрозу применения оружия и за то, что он назвал протестующих бандитами. Твиттер ограничл доступ к записи Трампа. Прочитать её можно только после дисклеймера о том, что твит содержит героизацию насилия.

Американские знаменитости требуют справедливого расследования в отношении полицейских

О гибели Джорджа Флойда высказались многие американские знаменитости. Они осудили жестокость полиции и потребовали провести честное расследование их действий.

Баскетболист Леброн Джеймс напомнил о том, как в 2016 году футболист Колин Каперник выразил протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам, отказавшись встать во время исполнения гимна США
DeMarcus Lawrence @TankLawrence
DONE BEING QUIET AND DONE BEING ANGRY. HOW CAN WE FEEL SAFE WHEN THOSE MEANT TO PROTECT US ARE KILLIN’ US?!!!! WHEN WILL MINORITIES BE FREE TO BE AMERICANS IN AMERICA!?
Футболист Демаркус Лоуренс: «С нас хватит молчания и злости. Как мы можем чувствовать себя в безопасности, когда те, кто должен нас защищать, убивают нас? Когда меньшинства смогут быть американцами в Америке?»
Jon Bones Jones @JonnyBones
I wouldnt wish the way George Floyd was murdered on my worst enemy. That officer applied just enough pressure to keep him alive for almost six minutes in that chokehold. In all my years of fighting I can honestly say I’ve never experienced anything close to that level of torture
Боец Джон Джонс: «Я бы врагу не пожелал быть убитым, как Джордж Флойд. Тот офицер применил ровно столько давления, чтобы он оставался живым почти шесть минут в удушении. За все мои годы в борьбе я не испытывал ничего и близко напоминавшего такую пытку»
Lisa Leslie @LisaLeslie
If anybody that follows me is not outraged about these senseless attacks on BLACK MEN, please stop following me! If your spirit is not disturbed, please stop following me! This inflicted Pain but it will never inflict FEAR... sorry, were not made like that! #BlackMenMatter https://t.co/A9tSSzOSh6
Баскетболистка Лиза Лесли: «Если кто-то из моих подписчиков не возмущён этими бессмысленными атаками на чернокожих, пожалуйста, отпишитесь от меня! Если ваш дух не обеспокоен, пожалуйста, отпишитесь от меня! Это причинило боль, но это никогда не внушит страх. Извините, но мы не такими созданы»
Модель Наоми Кэмпбелл: «Чернокожие люди вам не враги»
Alexandria Ocasio-Cortez @AOC
I’ll just say it: a lot of politicians are scared of the political power of the police,and that’s why changes to hold them accountable for flagrant killings don’t happen. That in itself is a scary problem.

We shouldn’t be intimidated out of holding people accountable for murder.
Александрия Окасио-Кортес, член Палаты представителей США: «Я просто скажу это: многие политики боятся политической силы полиции, поэтому перемены, призванные привлечь их к ответственности за грубые убийства, не происходят. Это само по себе страшная проблема. Мы не должны бояться привлекать людей к ответственности за убийство»
Kim Kardashian West @KimKardashian
💔 #JusticeForGeorgeFloyd https://t.co/cFazgClwNe
Ким Кардашьян: «💔#СправедливостьДляДжорджаФлойда»
Деми Ловато: «Я устала писать „Покойся с миром“. Я бы хотела, чтобы чернокожие могли жить в мире».

Произошедшее с Флойдом напомнило американцам о гибели Эрика Гарнера — тоже после удушения

Гибель Джорджа Флойда многие сравнивают с тем, как в 2014 году при задержании был задушен 43-летний афроамериканец Эрик Гарнер. Именно после его смерти активисты стали использовать лозунг «Я задыхаюсь». И Гарнер, и Флойд повторяли эту фразу во время удушения.

Жюри присяжных решило не предъявлять обвинению офицеру Пантелео, который применил к Гарнеру удушающий приём, и в Нью-Йорке начались протесты. За две недели до объявления решения по делу Гарнера обвинение не стали предъявлять офицеру, застрелившему безоружного темнокожего подростка Майкла Брауна в Фергюсоне, и это спровоцировало массовые беспорядки.

20 декабря 2014 года афроамериканец Измаил Бринсли застрелил в упор двух полицейских в Нью-Йорке. Он назвал это местью за Брауна и Гарнера.

#полиция #blacklivesmatter #протесты

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40 комментариев
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Сергей Васильев

15

Трамп назвал его участников бандитами.

Как можно обосраться уже в подводке материала, который писали аж два дня. Трамп назвал бандитами не участников протеста, а конкретно тех, кто грабит магазины.

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
9

Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.

Какой-то путинский новояз. Акция против насилия привела к пожарам. Ага, случайно возникли на пустом месте. Почему здесь же не указано, что акция привела к вандализму, ограблениям и всему прочему? 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
6

Дональд Трамп назвал протестующих бандитами. «Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере президент США. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба».

И опять же неправильное прочтение. Из твита явно следует, что называет бандитами он конкретно мародёров.

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
5

В итоге — очень скучный и поверхностный разбор. За бортом было оставлено достаточно много интересного, например разбор логики тех, кто оправдывает мародёрство, она вот такая, это не чье-то маргинальное мнение, а достаточно мейнстримовая мысль (если в данный момент вы критикуете мародеров, то вы плохой человек потому, что не уделяете всё время на то, чтобы скорбить из-за смерти черного):

Так же можно было упомянуть зародившуюся конспиреси-теори о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ мародерствовать начали переодевшиеся копы, которые подставили мирных протестующих, такая мысль тоже расползается в черном твиттере, но я твиты эти не сохранял, ищите сами.

Ответить

alexferman

Сергей
0

Запретить акции протеста!

Ответить

Алексей Любимцев

alexferman
0
Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

Было одно событие, оно привело к другим. Мне странно видеть, что ты ищешь «произошедшие хлопки» на пустом месте. Видео с вандализмом и прочим есть в материале. 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

Так я про то, что мысль коряво оформлена, это как сказать "Над Украиной собрались тучи, затопило деревню", как бы чего-то в ряду не хватает...

Ответить

Андрей Заварзин

Сергей
0

Ну реально же хуевый заголовок

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
–1

Это ты с чего конкретно взял? 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

С его твита в котором он сказал, что "when the looting starts, the shooting starts", или ты думаешь это относится к мирным проетстующим тоже?

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

Это два разных предложения.

Сначала он говорит, что протестующие в целом — хулиганы/бандиты. 

Потом он угрожает ввести войска из-за возможной эскалации ситуации: «Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмём контроль в свои руки. Когда начинается мародёрство, начинается и стрельба»

Ответить

Новый Филипп

4

Насилие против группы населения недопустимо. Нужно остановить расизм

Йо а давай йобен целый город в охонь потому что?

Давай надо ещё устроить массовые погромы с применением насилия))

Хороший план))))

Ответить

Rayslava

–7

А почему у них белые там ходят в этих протестах? Они-то за что борются?

Ответить

Своеобразный Влад

Rayslava
5

За гражданские права.

Ответить

Dyatlov

Своеобразный
1

Но ведь главный тезис событий - это расизм белых полицейских по отношению к черным. Какие гражданские права белых нарушаются в этом случае?

Ответить

alexferman

Dyatlov
0

Расизм это частное проявление полицейского произвола

Ответить

Алексей Любимцев

Rayslava
5

Невероятно, но не все в мире придерживаются правила- моя хата с краю

Ответить

Своеобразный Влад

3

Resident Evil 3 Remake выглядит отлично

Ответить

Здешний шар

2

Протестующие видимо забыли в какой стране они живут

Ответить

Светский Гоша

2

Бедные негры Америки, белые совсем обнаглели от своей безнаказанности.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Убивать человека при задержании не круто. Сжигать полицейский участок уже перебор, но копы сами виноваты.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
0

В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.

У них на глазах человека убили, а они сука на телефон снимают. Ахуеть. Когда девушку будут избивать, тоже на телефон будут снимать?

Ответить

Женя Кузьмин

Marhal_New
8

предполагаю, что если ты попытаешь отбить человека у полицейского, который таким приемом душит парня, то тебя застрелят нахрен

Ответить

Marhal_New _Arleana

Женя
0

Это повод стоять и нихуя не делать? 

Ответить

Dyatlov

Marhal_New
10

Да, это повод не умереть

Ответить

Dyatlov

Женя
1

Застрелят только, если ты вооружен во время попытки отбить. Если нет - применят спец.средства. Такие, как дубинка и тэйзер.

Ответить

Дмитрий Мозер

Dyatlov
1

Чувака, которого придушили тоже был вооружен?

Ответить

Женя Кузьмин

Dyatlov
1

я понимаю, но мы всё-таки говорим про копа, задушившего чувака коленом + в сша случаев по типу «ну мне показалось он потянулся за стволом, я и выстрелил, я же коп» больше, чем может показаться на первый взгляд 

Ответить

Кисьпись

1

Жареная свинина еее

Ответить

alexferman

0

Весело у них там

Ответить

Dyatlov

0

Копы жёстко относятся к черным и мексиканцев из-за сложнейшей обстановки, связанной с бандами.

Черные устраивают беспорядки, громят магазины и жгут здания из-за расизма офицеров полиции и приравнивания бандитов к обычным мирным гражданским.

Двойные стандарты или животная агрессия, заложенная на генетическом уровне?

Ответить

Евгений Клочков

Dyatlov
0

Не гены проблема, а культура
архаика, поддерживаемая из-за соображений идентичности и из-за социальных предпосылок

Ответить

Бурный Артем

0

Жесть... удивительно почему этих полицейских до сих пор не ограничили в правах.

Ответить

Учебный Мика

0

Когда меньшинства смогут быть американцами в Америке?

Когда перестанут считать себя меньшинствами.

Ответить

Aleksej Fedko

0

Только вот посмотрел на Нетфликсе History 100 про космическую гонку. Как Америке нужен был этот полет на луну, когда у них случился вьетнам и похожие погромы из-за насилия над афро американцами. Срочно нужен запуск Dragon'а и ускорить полет на Марс)

Ответить

Сергей Ахрем

0

Боженька ,если ты есть ,пожалуйста ,пусть у нас начнётся тоже самое

Ответить

Положенный жар

Сергей
0
Ответить

Taktischer Corgi

0

 Начались схватки 

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Max Belkov

0

Надо негров в России завезти может хоть протестовать научат. 

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