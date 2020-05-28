Журналиста арестовали за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции».

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28 мая журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток из-за одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Азара признали виновным по ч. 8, ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга).

В поддержку журналиста на одиночные пикеты вышли несколько человек в Москве и Петербурге, начались задержания. Согласно законодательству, одиночные пикеты не требуют согласования, но для участников действует запрет скрывать своё лицо, в том числе использовать маски.

К моменту написания заметки у здания ГУ МВД на Петровке, 38 в Москве полиция задержала восемь человек, это:

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. На него составили протокол по ч.5 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга) и отпустили;

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. На неё составили два протокола: за одиночный пикет (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) и за нарушение «режима самоизоляциии» (статья 3.18.1 КоАП Москвы);



Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. На него составили аналогичные Фельгенгауэр протоколы. Их обоих уже отпустили из полиции;



Главный редактор «Таких дел» Настя Лотарева. Её планировали оставить в отделе полиции на ночь из-за повторного нарушения правил пикетирования, но позже решили освободить после оформления протокола;



Фотограф Виктория Ивлева;

Писательница Алиса Ганиева. Её отпустили, составив два протокола;

Журналист «Дождя» Михаил Фишман;

Журналист Russia Today Илья Васюнин.

Обновлено в 21:10: на Петровке, 38 на Петровке, 38 задержаны либертарианцы Роза Позднякова, Мила Земцова и Денис Мищенко.

К Фишману и Васюнину не пускают адвокатов в ОВД Замоскворечье. Ранее правозащитники сообщали, что в ОВД Тверское адвокатов не пускали из-за соблюдения «социальной дистанции».

ilya @vasyunin к Фишману в отдел не пустили адвоката, так как по словам дежурного Фишмана нет в отделе

Задержания начались и в Петербурге. В полицию попали активист движения «Весна» Илья Любимов и пресс-секретарь «Весны» Соня Уляшева. По данным «Апологии протеста», всего задержали семь человек, «Медиазона» сообщает о девяти.

24 мая журналист Илья Азар вышел на одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Его задержала полиция: это объяснили тем, что Азар нарушил запрет на проведение публичных мероприятий.

8 мая суд арестовал Владимира Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве, 23 мая в его отношении завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». Он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» в 2017 году, позже появились Telegram-канал и YouTube-канал проекта. По словам Воронцова, они нужны для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав.