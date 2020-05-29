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Екатерина Кузнецова
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Преступления из-за «аморального» поведения жертвы и мягкие приговоры. Главное из доклада об «убийствах чести» на Кавказе Материал редакции

Все преступления совершили близкие родственники жертвы — отцы, братья и дяди.

Проект «Правовая инициатива» выпустил второй доклад об «убийствах чести» на Северном Кавказе, основываясь на уголовных делах. Первую часть доклада опубликовали в 2018 году. Все убийства совершали ближайшие родственники, чаще всего — после продолжительного домашнего насилия. Практически все обвиняемые считали, что жертвы заслужили смерти, так как опорочили семью своим «распущенным» поведением.

  • С 2005 по 2018 годы в Чечне, Дагестане и Ингушетии совершили 48 «убийств чести», четверо из погибших — мужчины. Возбудили 43 уголовных дела;
  • Во всех случаях убийцами являлись близкие родственники жертвы: отцы, братья и дяди, которые заподозрили их в «неподобающем», «аморальном» и «неприличном» поведении. Обвиняемые считали, что своей «распущенностью» жертвы оскорбляли семью и должны были понести наказание;

Женщин, подозреваемых в нарушении «чести» на основе слухов, домыслов, клеветы, продолжают рассматривать как преступивших границы подобающего сексуального поведения. Выход за эти рамки наказывается убийством их нарушивших.

из доклада «Правовой инициативы»

  • Около 12 убийств обвиняемые совершили из-за слухов и домыслов о жертве. Ни одного из тех, кто распространял слухи, не привлекли по уголовной статье за подстрекание к преступлению;
  • Все уголовные дела об «убийствах чести» дошли до суда и обвинительного приговора. Доводы части обвиняемых о состоянии аффекта и аморальности поведения жертвы суд не принял, приговорив их к наказанию за преднамеренное убийство;
  • Треть всех назначенных наказаний за «убийства чести» — заниженные, так как суд использовал «нижний порог» срока лишения свободы. В 16 приговорах из-за якобы аморального поведения жертвы обвиняемым снизили сроки отбывания в тюрьме;
  • Около 10 приговоров вынесено по статье «Убийство, совершённое в состоянии аффекта». Суд признал, что «аморальное» поведение жертвы стало причиной психотравмирующей ситуации для обвиняемого, что и повлекло за собой убийство. Суд не учёл отягчающие обстоятельства — две убитые были несовершеннолетними, а одна из их была беременна.

#россия #кавказ #преступления #расследования

Екатерина Кузнецова PLUS
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Stanley H. Tweedle

16

В 16 приговорах из-за якобы аморального поведения жертвы обвиняемым снизили сроки отбывания в тюрьме

Пиздец
Около 10 приговоров вынесено по статье «Убийство, совершённое в состоянии аффекта». Суд признал, что «аморальное» поведение жертвы стало причиной психотравмирующей ситуации для обвиняемого

Пиздеееец
За убийства на почве религиозной морали и традиций сроки надо удваивать.

Ответить

Евгений Кочин

Stanley
9

За убийства на почве религиозной морали и традиций сроки надо удваивать.

Ты сейчас у кого то психотравмирующую ситуацию спровоцировал.

Ответить

Божий корабль

Евгений
0

подписал себе приговор, так сказать

Ответить

Алена Яровая

15

Что они сделали чтоб их не убивали?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Алена
–3

В обоих случаях виноваты обе стороны, но убийцы в большей степени.

Ответить

Алена Яровая

Marhal_New
1
Ответить

Marhal_New _Arleana

Алена
–1

Но в данном случае жертва сама выбрала жить с хищником, а после преступления еще и остаться с ним.

Ответить

Саратовский бокал

Marhal_New
0

В обоих случаях виноваты обе стороны,

Дядя Петь, ты дурак?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Саратовский
0

Ну типо жить с поехавших и жаловаться потом что он тебя пиздит это странно.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Marhal_New
5

А если тебе 14 лет, ты живешь в ауле без документов, транспорт туда не ходит и уехать невозможно, а вокруг тебя жители, которые так же считают переписку с одноклассником, например, позором семьи? Куда деться?

Ответить

Marhal_New

Екатери…
2

вот тут я согласен и поменял точку зрения. Я сразу не подумал о несовершеннолетних.

Ответить

Евгений Клочков

Marhal_…
2

Дополню
Даже взрослые хрен уйти могут

Ибо денег на руках может не быть
Ибо ехать просто не к кому и некуда
Ибо потом находят, похищают и вывозят в отчий дом на разборки 

Ответить

Екатерина

Евгений
0

Так и есть. Это очень страшно

Ответить

Екатерина

Marhal_…
0

А о них в основном и речь. Это очень сложная тема. Такие дети растут в жестокой патриархальной среде, где их морально и физически насилуют за любой взгляд в сторону мужчин. И вырастают из них такие же затюканные взрослые женщины без образования, без денег и без возможности сбежать. А если они и сбегут, их настигнут в другом регионе и что с ними будет — никто не знает.

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Андрей Гришин

Екатери…
0

Вспоминается история (может байка) когда феменистки приехали пропагандировать в какую-то мусульманскую страну, а их там сами женщины-мусульманки камнями закидали

Ответить

Екатерина

Андрей
0

И я в это верю, зная множество подобных историй с Кавказа. Под постами в инсте одной из феминисток из Дагестана оч много комментов женщин типа «не надо поднимать эту тему»

Ответить

Андрей Гришин

Екатери…
0

Может и правда не надо? Что для вас болото - для них привычная знакомая среда

Ответить

Екатерина

Андрей
0

Если мы хотим, чтобы женщины на Кавказе имели разные права с мужчинами, чтобы они не умирали от побоев и не совершали самоубийств — надо. Они сотни лет жили в таком обществе и просто тупо привыкли. Как и мы, русские, привыкли к «бьёт значит любит», но мы ведь стараемся от этого избавиться, верно?

Ответить

Андрей Гришин

Екатери…
0

Ну погодите, мы стараемся избавляться от "бьет значит любит" потому что есть запрос со стороны женщин. Т.е. наши женщины сами хотят это прекратить, ну и работа над этим идет. А женщины Кавказа хотят изменений? У меня такое ощущение, что их не спросили просто

Ответить

Алена Яровая

Андрей
0

Патриархалки могут жить в говне и радоваться говну,а свободы эти ваши им не нужны. Но не беспокойся даже Коран начинают пересматривать с феминисткой точки зрения

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Marhal_New

Екатери…
0

Так это лишь не проблема, а следствие из нее. Часть страны живет
без образования, без денег и без возможности сбежать.

и судя по всему без защиты. Вот корень всех проблем.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
0

Не хуйня. Это просто пиздец

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Евгений Клочков

4

Увожайте их традиционную культуру и обычаи, расисты!

(нет, не уважайте, от архаики нужно избавляться, архаика и самой группе вредит, и другим группам, которых они кошмарят) 

Ответить

Andre

4

Ох уж эти россияне

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Костя Васильев

2

По какому календарю они живут? Там точно 21 век? 

Ответить

Холодный Даниль

Костя
3

Нет

Ответить

Фёдор Крюков

Костя
0

Судя по всему, в Чечне феодализм и средневековье, а в Дагестане уровень развития африканских племён, так как отрезание девочкам половых органов без наркоза - это не исламская традиция, и так делают африканцы и уроженцы Дагестана, а сами арабы, как бы нет, хоть мусульманам и разрешено бить женщин.

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Саратовский бокал

1

Хорошая программа смотрел в детстве 

https://youtu.be/2GiVmYjZ_8I

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сироп от щекотки

0

.

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сироп от щекотки

сироп
0

Впизду, ничего не хочу говорить

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Екатерина Кузнецова

сироп
4

понимаю

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Сергей Зайкевич

0

Подкуп != организатор

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Alex Fielding

0

хули с дикарей взять

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