Преступления из-за «аморального» поведения жертвы и мягкие приговоры. Главное из доклада об «убийствах чести» на Кавказе
Материал редакции
Все преступления совершили близкие родственники жертвы — отцы, братья и дяди.
Проект «Правовая инициатива» выпустил второй доклад об «убийствах чести» на Северном Кавказе, основываясь на уголовных делах. Первую часть доклада опубликовали в 2018 году. Все убийства совершали ближайшие родственники, чаще всего — после продолжительного домашнего насилия. Практически все обвиняемые считали, что жертвы заслужили смерти, так как опорочили семью своим «распущенным» поведением.
С 2005 по 2018 годы в Чечне, Дагестане и Ингушетии совершили 48 «убийств чести», четверо из погибших — мужчины. Возбудили 43 уголовных дела;
Во всех случаях убийцами являлись близкие родственники жертвы: отцы, братья и дяди, которые заподозрили их в «неподобающем», «аморальном» и «неприличном» поведении. Обвиняемые считали, что своей «распущенностью» жертвы оскорбляли семью и должны были понести наказание;
Около 12 убийств обвиняемые совершили из-за слухов и домыслов о жертве. Ни одного из тех, кто распространял слухи, не привлекли по уголовной статье за подстрекание к преступлению;
Все уголовные дела об «убийствах чести» дошли до суда и обвинительного приговора. Доводы части обвиняемых о состоянии аффекта и аморальности поведения жертвы суд не принял, приговорив их к наказанию за преднамеренное убийство;
Треть всех назначенных наказаний за «убийства чести» — заниженные, так как суд использовал «нижний порог» срока лишения свободы. В 16 приговорах из-за якобы аморального поведения жертвы обвиняемым снизили сроки отбывания в тюрьме;
Около 10 приговоров вынесено по статье «Убийство, совершённое в состоянии аффекта». Суд признал, что «аморальное» поведение жертвы стало причиной психотравмирующей ситуации для обвиняемого, что и повлекло за собой убийство. Суд не учёл отягчающие обстоятельства — две убитые были несовершеннолетними, а одна из их была беременна.
Stanley H. Tweedle
В 16 приговорах из-за якобы аморального поведения жертвы обвиняемым снизили сроки отбывания в тюрьме
Пиздец
Около 10 приговоров вынесено по статье «Убийство, совершённое в состоянии аффекта». Суд признал, что «аморальное» поведение жертвы стало причиной психотравмирующей ситуации для обвиняемого
Пиздеееец
За убийства на почве религиозной морали и традиций сроки надо удваивать.
Евгений КочинStanley
За убийства на почве религиозной морали и традиций сроки надо удваивать.
Ты сейчас у кого то психотравмирующую ситуацию спровоцировал.
Божий корабль
подписал себе приговор, так сказать
Алена Яровая
Что они сделали чтоб их не убивали?
Marhal_New _ArleanaАлена
В обоих случаях виноваты обе стороны, но убийцы в большей степени.
Алена ЯроваяMarhal_New
Marhal_New _ArleanaАлена
Но в данном случае жертва сама выбрала жить с хищником, а после преступления еще и остаться с ним.
Саратовский бокал
В обоих случаях виноваты обе стороны,
Дядя Петь, ты дурак?
Marhal_New _ArleanaСаратовский
Ну типо жить с поехавших и жаловаться потом что он тебя пиздит это странно.
Екатерина КузнецоваMarhal_New
А если тебе 14 лет, ты живешь в ауле без документов, транспорт туда не ходит и уехать невозможно, а вокруг тебя жители, которые так же считают переписку с одноклассником, например, позором семьи? Куда деться?
Marhal_NewЕкатери…
вот тут я согласен и поменял точку зрения. Я сразу не подумал о несовершеннолетних.
Евгений КлочковMarhal_…
Дополню
Даже взрослые хрен уйти могут
Ибо денег на руках может не быть
Ибо ехать просто не к кому и некуда
Ибо потом находят, похищают и вывозят в отчий дом на разборки
ЕкатеринаЕвгений
Так и есть. Это очень страшно
ЕкатеринаMarhal_…
А о них в основном и речь. Это очень сложная тема. Такие дети растут в жестокой патриархальной среде, где их морально и физически насилуют за любой взгляд в сторону мужчин. И вырастают из них такие же затюканные взрослые женщины без образования, без денег и без возможности сбежать. А если они и сбегут, их настигнут в другом регионе и что с ними будет — никто не знает.
Андрей ГришинЕкатери…
Вспоминается история (может байка) когда феменистки приехали пропагандировать в какую-то мусульманскую страну, а их там сами женщины-мусульманки камнями закидали
ЕкатеринаАндрей
И я в это верю, зная множество подобных историй с Кавказа. Под постами в инсте одной из феминисток из Дагестана оч много комментов женщин типа «не надо поднимать эту тему»
Андрей ГришинЕкатери…
Может и правда не надо? Что для вас болото - для них привычная знакомая среда
ЕкатеринаАндрей
Если мы хотим, чтобы женщины на Кавказе имели разные права с мужчинами, чтобы они не умирали от побоев и не совершали самоубийств — надо. Они сотни лет жили в таком обществе и просто тупо привыкли. Как и мы, русские, привыкли к «бьёт значит любит», но мы ведь стараемся от этого избавиться, верно?
Андрей ГришинЕкатери…
Ну погодите, мы стараемся избавляться от "бьет значит любит" потому что есть запрос со стороны женщин. Т.е. наши женщины сами хотят это прекратить, ну и работа над этим идет. А женщины Кавказа хотят изменений? У меня такое ощущение, что их не спросили просто
Алена ЯроваяАндрей
Патриархалки могут жить в говне и радоваться говну,а свободы эти ваши им не нужны. Но не беспокойся даже Коран начинают пересматривать с феминисткой точки зрения
Marhal_NewЕкатери…
Так это лишь не проблема, а следствие из нее. Часть страны живет
без образования, без денег и без возможности сбежать.
и судя по всему без защиты. Вот корень всех проблем.
Marhal_New _ArleanaMarhal_New
Не хуйня. Это просто пиздец
Евгений Клочков
Увожайте их традиционную культуру и обычаи, расисты!
(нет, не уважайте, от архаики нужно избавляться, архаика и самой группе вредит, и другим группам, которых они кошмарят)
Andre
Ох уж эти россияне
Костя Васильев
По какому календарю они живут? Там точно 21 век?
Холодный Даниль
Нет
Фёдор КрюковКостя
Судя по всему, в Чечне феодализм и средневековье, а в Дагестане уровень развития африканских племён, так как отрезание девочкам половых органов без наркоза - это не исламская традиция, и так делают африканцы и уроженцы Дагестана, а сами арабы, как бы нет, хоть мусульманам и разрешено бить женщин.
Саратовский бокал
Хорошая программа смотрел в детстве
https://youtu.be/2GiVmYjZ_8I
сироп от щекотки
.
сироп от щекоткисироп
Впизду, ничего не хочу говорить
Екатерина Кузнецовасироп
понимаю
Сергей Зайкевич
Подкуп != организатор
Alex Fielding
хули с дикарей взять