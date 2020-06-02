Борьба жителей Гонконга с Китаем, которая вспыхнула летом 2019 года, пошла на второй круг.

В закладки

Небоскрёбы Гонконга Фото Тайрона Сиу, Reuters

Летом 2019 года Гонконг охватили протесты из-за закона об экстрадиции жителей автономии в материковый Китай. Тогда в протестных акциях участвовала треть гонконгцев, а остановились они только после выполнения требований активистов — прекращения правительством рассмотрения закона.

Спустя год протесты возникли вновь — за несколько дней на них вышли тысячи человек, а более 500 задержала полиция. На этот раз из-за законопроекта 2003 года, который угрожает нарушить автономию города.

28 марта китайские власти одобрили закон о национальной безопасности, который запрещает мятежи, подрывную деятельность против государства и расширяет полномочия полиции в Гонконге. США, Евросоюз, Великобритания и другие страны считают, что закон лишит Гонконг автономии и политики «одна страна — две системы».

Американское правительство уже сообщило о введении санкций и отмене экономических преференций для Гонконга, а другие страны выступили с обращением к Пекину с требованием не нарушать китайско-британское соглашение об автономии города.

Китай хочет лишить Гонконг автономии законом о национальной безопасности, уверены местные жители

До 1997 года Гонконг считался британской колонией, а после вошёл в состав Китая с условием, что сохранит автономию до 2047 года. В Гонконге действуют свои законы, обеспечивающие гражданские свободы и экономический строй, а КНР регулирует сферу обороны и внешнюю политику. С момента перехода в автономию в городе действует политика «Одна страна — две системы».

Однако Китай не раз предпринимал попытки контролировать законы Гонконга. В 2003 году правительство обсуждало законопроект о национальной безопасности: он содержал в себе запрет на мятежи, подрывную деятельность против государства, призывы к насильственному свержению власти и расширение полномочий полиции. После прошедших протестов, собравших около полумиллиона человек, его рассмотрение отложили.

Летом 2019 года в Гонконге прошли протесты из-за закона об «экстрадиции», который позволил бы выдавать подозреваемых в преступлениях гонконгцев Китаю. За несколько месяцев в акциях поучаствовало около трети всех жителей автономии — 16 июня количество протестующих достигло двух миллионов. Из-за массовых протестов правительство временно прекратило рассмотрение закона.

21 мая 2020 года Собрание народных представителей Китая вновь начало рассматривать законопроект о национальной безопасности. Согласно закону китайские спецслужбы смогут открывать свои представительства в Гонконге, общенациональные законы будут действовать на территории автономии, а зарубежным и внешним силам запретят вмешиваться в политику. Фактически этот закон нарушает китайско-британское соглашение об автономии Гонконга. Помимо закона о нацбезопасти, протестующие выступали против закона о национальном гимне. Его хотят обязать изучать в школе, а за неуважение к гимну штрафовать или отправлять в тюрьму.

28 мая парламент Китая одобрил принятие закона. Он может вступить в силу после того, как его опубликуют по распоряжению главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Закон о национальной безопасности вызвал протесты в Гонконге. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ

Одобрение китайским правительством закона о нацбезопасности вновь возродили в Гонгонге протестные настроения. Многие жители восприняли его, как посягательство на свою свободу и автономию, что привело к нескольким протестным акциям со столкновениями с полицией и массовыми задержаниями.

Помимо закона о нацбезопасти, протестующие выступали против закона о национальном гимне, по которому его необходимо будет изучать в школе, а неуважение к гимну будет наказываться штрафами и тюремными сроками.

24 мая несколько тысяч человек вышли на протест, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина. Часть людей собралась у китайского представительства с лозунгами «Закон о национальной безопасности разрушает политику „Одна страна — две системы“» и «Независимость Гонконга — единственный выход».

Фото Тайрона Сиу, Reuters

Протестующие высказывали опасения, что после принятия закона «вам будет трудно выйти и высказать своё мнение. Вы будете отправлены в тюрьму в Гонконге или Китае, а мы не будем об этом знать». Также они считают, что расширение полномочий полиции из-за закона позволит им арестовать и заставить замолчать любого, кого захотят.

Для разгона акции полиция применяла слезоточивый газ, обстреливала протестующих перцовыми пулями и обливала из водяных пушек. Участники протеста строили баррикады из дорожных ограждений и знаков. По данным The New York Times, 24 мая в Гонконге задержали 360 человек из-за несанкционированного митинга.

[{"title":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442 \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 24 \u043c\u0430\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0422\u0430\u0439\u0440\u043e\u043d\u0430 \u0421\u0438\u0443, Reuters","image":{"type":"image","data":{"uuid":"27d3f9cd-3b9f-563b-6f12-57632d7d6933","width":831,"height":554,"size":1369364,"type":"png","color":"a8a4a4","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442 \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 24 \u043c\u0430\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0422\u0430\u0439\u0440\u043e\u043d\u0430 \u0421\u0438\u0443, Reuters","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e8880ff4-be47-3188-19d9-ce455f7f58d9","width":834,"height":545,"size":1367465,"type":"png","color":"777170","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442 \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 24 \u043c\u0430\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0422\u0430\u0439\u0440\u043e\u043d\u0430 \u0421\u0438\u0443, Reuters","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d680a43c-fbdc-2e44-483e-19bce65927db","width":834,"height":543,"size":1280663,"type":"png","color":"979898","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442 \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 24 \u043c\u0430\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0422\u0430\u0439\u0440\u043e\u043d\u0430 \u0421\u0438\u0443, Reuters","image":{"type":"image","data":{"uuid":"23845fa5-ec10-6e8d-dc04-96c2dd810d75","width":840,"height":547,"size":1460610,"type":"png","color":"3d3a3c","external_service":[]}}}]

26 мая, после онлайн-призывов к новому протесту, ОМОН оцепил территорию перед Законодательным советом Гонконга, установив барьеры. На следующий день на улицах Гонконга вновь начались протесты. Противники закона тормозили движение в утренний час пик, медленно проезжая по главным улицам, а некоторые перекрывали дороги мусором и гвоздями. С улиц полиция разгоняла протестующих, обстреливая их перцовыми пулями и пуская слезоточивый газ. В этот день задержали около 180 человек, в том числе несовершеннолетних.

[{"title":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442 27 \u043c\u0430\u044f \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0422\u0430\u0439\u0440\u043e\u043d\u0430 \u0421\u0438\u0443, Reuters","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d5f9d733-917b-cf17-0b22-299fd9fe7508","width":840,"height":540,"size":1403440,"type":"png","color":"353537","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442 27 \u043c\u0430\u044f \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0422\u0430\u0439\u0440\u043e\u043d\u0430 \u0421\u0438\u0443, Reuters","image":{"type":"image","data":{"uuid":"c820c726-26bf-cdc5-2e87-46caf580dac5","width":844,"height":549,"size":1469066,"type":"png","color":"beb3a8","external_service":[]}}}]

США, Великобритания и другие страны не поддержали новый закон. США угрожает Гонконгу экономическими санкциями, а Великобритания облегчит получение паспортов иммигрантам

Против закона об автономии высказались Евросоюз, США, Австралия, Япония и Канада, считая, что действия Китая нарушают британско-китайское соглашение об автономии Гонконга и ставит под угрозу свободу города. В своём заявлении Евросоюз отметил, что принятие закона «не соответствует международным обязательствам» Китая и подрывает принцип «одна страна — две системы»: «Мы будем поднимать этот вопрос в нашем продолжающемся диалоге с Китаем».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Китай «отойти от края пропасти». Вместе с Раабом шесть предыдущих министров предложили премьер-министру Борису Джонсону создать глобальный альянс для решения проблемы нарушения свобод в Гонконге. По мнению политиков, именно Великобритания несёт «моральную ответственность» за судьбу жителей бывшей британской колонии.

Рааб предположил, что если китайский закон о нацбезопасности примут, гонконгцам позволят постоянно жить и работать в Великобритании, что упростит процедуру получения британского гражданства. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что таким образом Великобритания нарушит свои обязательства и международное право, после чего Китай может принять ответные меры.

Свои опасения по поводу подрыва автономии Гонконга законом о нацбезопасности высказал МИД Японии. В заявлении отметили, что «Япония серьёзно обеспокоена решением» Китая и будет следить за ситуацией в автономии.

Давняя политика Японии заключается в том, чтобы придавать большое значение поддержке свободной и открытой системы, которой пользовался Гонконг, и демократическому и стабильному развитию Гонконга в рамках политики «одна страна — две системы». из заявления МИД Японии

Власти Тайваня не только высказались против введения закона, но и поддержали протестующих. Президент Цай Инвэнь сообщила о предоставлении гуманитарной помощи всем, кто пострадал во время протестов в Гонконге: «Мы будем продолжать поддерживать решимость народа Гонконга стремиться к демократии и свободе».

Пока страны Евросоюза только высказывают опасения, госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил, что Гонконг потерял свою автономию.

Ни один здравомыслящий человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах. Если раньше Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, то теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг вслед за собой. Майк Помпео госсекретарь США

После заявления Помпео, Дональд Трамп сообщил о ряде мер в ответ на законопроект о нацбезопасности Китая: отмена экономических льгот для Гонконга, введение санкций против китайских и гонконгских политиков, запрет на въезд для китайских студентов, представляющих угрозу безопасности США и блокировка недобросовестных китайских компаний.

Китай заменил формулу «одна страна — две системы» на «одна страна — одна система». Это трагедия для жителей Китая, Гонконга и всего мира. Дональд Трамп

Введение закона грозит Китаю и Гонконгу ухудшением экономики, оттоком жителей и обострением конфликта с США

Решение США об отмене экономических преференций может негативно сказаться не только на отношениях с Китаем, но и на снижении роли Гонконга, как финансового центра, считают представители одного из крупнейших банков Rabobank.

Нарушение свобод, потеря автономии и полная зависимость от Китая может вынудить часть гонконгцев покинуть страну. В разговоре с Bloomberg директор гонконгской компании Global Home, занимающейся миграцией, Гэри Ленг рассказал, что количество запросов увеличилось в 20 раз, в сравнении с обычным периодом. По словам Ленг, чаще всего клиенты интересуются переездом в Тайвань и Европу.

С начала протестов в июне 2019 года, гонконгцы на 50% чаще стали запрашивать справку об отсутствии судимости — она необходима в том числе для оформления заявления на получение иностранных виз. Американская торговая палата в Гонконге отметила, что отток жителей, особенно работающих в технологических компаниях, будет тяжело остановить из-за роста влияния Китая на Гонконг.