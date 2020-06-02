Прямой эфир
Борьба жителей Гонконга с Китаем, которая вспыхнула летом 2019 года, пошла на второй круг.
Летом 2019 года Гонконг охватили протесты из-за закона об экстрадиции жителей автономии в материковый Китай. Тогда в протестных акциях участвовала треть гонконгцев, а остановились они только после выполнения требований активистов — прекращения правительством рассмотрения закона.
Спустя год протесты возникли вновь — за несколько дней на них вышли тысячи человек, а более 500 задержала полиция. На этот раз из-за законопроекта 2003 года, который угрожает нарушить автономию города.
28 марта китайские власти одобрили закон о национальной безопасности, который запрещает мятежи, подрывную деятельность против государства и расширяет полномочия полиции в Гонконге. США, Евросоюз, Великобритания и другие страны считают, что закон лишит Гонконг автономии и политики «одна страна — две системы».
Американское правительство уже сообщило о введении санкций и отмене экономических преференций для Гонконга, а другие страны выступили с обращением к Пекину с требованием не нарушать китайско-британское соглашение об автономии города.
До 1997 года Гонконг считался британской колонией, а после вошёл в состав Китая с условием, что сохранит автономию до 2047 года. В Гонконге действуют свои законы, обеспечивающие гражданские свободы и экономический строй, а КНР регулирует сферу обороны и внешнюю политику. С момента перехода в автономию в городе действует политика «Одна страна — две системы».
Однако Китай не раз предпринимал попытки контролировать законы Гонконга. В 2003 году правительство обсуждало законопроект о национальной безопасности: он содержал в себе запрет на мятежи, подрывную деятельность против государства, призывы к насильственному свержению власти и расширение полномочий полиции. После прошедших протестов, собравших около полумиллиона человек, его рассмотрение отложили.
Летом 2019 года в Гонконге прошли протесты из-за закона об «экстрадиции», который позволил бы выдавать подозреваемых в преступлениях гонконгцев Китаю. За несколько месяцев в акциях поучаствовало около трети всех жителей автономии — 16 июня количество протестующих достигло двух миллионов. Из-за массовых протестов правительство временно прекратило рассмотрение закона.
21 мая 2020 года Собрание народных представителей Китая вновь начало рассматривать законопроект о национальной безопасности. Согласно закону китайские спецслужбы смогут открывать свои представительства в Гонконге, общенациональные законы будут действовать на территории автономии, а зарубежным и внешним силам запретят вмешиваться в политику. Фактически этот закон нарушает китайско-британское соглашение об автономии Гонконга. Помимо закона о нацбезопасти, протестующие выступали против закона о национальном гимне. Его хотят обязать изучать в школе, а за неуважение к гимну штрафовать или отправлять в тюрьму.
28 мая парламент Китая одобрил принятие закона. Он может вступить в силу после того, как его опубликуют по распоряжению главы администрации Гонконга Кэрри Лам.
Одобрение китайским правительством закона о нацбезопасности вновь возродили в Гонгонге протестные настроения. Многие жители восприняли его, как посягательство на свою свободу и автономию, что привело к нескольким протестным акциям со столкновениями с полицией и массовыми задержаниями.
Помимо закона о нацбезопасти, протестующие выступали против закона о национальном гимне, по которому его необходимо будет изучать в школе, а неуважение к гимну будет наказываться штрафами и тюремными сроками.
24 мая несколько тысяч человек вышли на протест, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина. Часть людей собралась у китайского представительства с лозунгами «Закон о национальной безопасности разрушает политику „Одна страна — две системы“» и «Независимость Гонконга — единственный выход».
Протестующие высказывали опасения, что после принятия закона «вам будет трудно выйти и высказать своё мнение. Вы будете отправлены в тюрьму в Гонконге или Китае, а мы не будем об этом знать». Также они считают, что расширение полномочий полиции из-за закона позволит им арестовать и заставить замолчать любого, кого захотят.
Для разгона акции полиция применяла слезоточивый газ, обстреливала протестующих перцовыми пулями и обливала из водяных пушек. Участники протеста строили баррикады из дорожных ограждений и знаков. По данным The New York Times, 24 мая в Гонконге задержали 360 человек из-за несанкционированного митинга.
26 мая, после онлайн-призывов к новому протесту, ОМОН оцепил территорию перед Законодательным советом Гонконга, установив барьеры. На следующий день на улицах Гонконга вновь начались протесты. Противники закона тормозили движение в утренний час пик, медленно проезжая по главным улицам, а некоторые перекрывали дороги мусором и гвоздями. С улиц полиция разгоняла протестующих, обстреливая их перцовыми пулями и пуская слезоточивый газ. В этот день задержали около 180 человек, в том числе несовершеннолетних.
Против закона об автономии высказались Евросоюз, США, Австралия, Япония и Канада, считая, что действия Китая нарушают британско-китайское соглашение об автономии Гонконга и ставит под угрозу свободу города. В своём заявлении Евросоюз отметил, что принятие закона «не соответствует международным обязательствам» Китая и подрывает принцип «одна страна — две системы»: «Мы будем поднимать этот вопрос в нашем продолжающемся диалоге с Китаем».
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Китай «отойти от края пропасти». Вместе с Раабом шесть предыдущих министров предложили премьер-министру Борису Джонсону создать глобальный альянс для решения проблемы нарушения свобод в Гонконге. По мнению политиков, именно Великобритания несёт «моральную ответственность» за судьбу жителей бывшей британской колонии.
Рааб предположил, что если китайский закон о нацбезопасности примут, гонконгцам позволят постоянно жить и работать в Великобритании, что упростит процедуру получения британского гражданства. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что таким образом Великобритания нарушит свои обязательства и международное право, после чего Китай может принять ответные меры.
Свои опасения по поводу подрыва автономии Гонконга законом о нацбезопасности высказал МИД Японии. В заявлении отметили, что «Япония серьёзно обеспокоена решением» Китая и будет следить за ситуацией в автономии.
Власти Тайваня не только высказались против введения закона, но и поддержали протестующих. Президент Цай Инвэнь сообщила о предоставлении гуманитарной помощи всем, кто пострадал во время протестов в Гонконге: «Мы будем продолжать поддерживать решимость народа Гонконга стремиться к демократии и свободе».
Пока страны Евросоюза только высказывают опасения, госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил, что Гонконг потерял свою автономию.
После заявления Помпео, Дональд Трамп сообщил о ряде мер в ответ на законопроект о нацбезопасности Китая: отмена экономических льгот для Гонконга, введение санкций против китайских и гонконгских политиков, запрет на въезд для китайских студентов, представляющих угрозу безопасности США и блокировка недобросовестных китайских компаний.
Решение США об отмене экономических преференций может негативно сказаться не только на отношениях с Китаем, но и на снижении роли Гонконга, как финансового центра, считают представители одного из крупнейших банков Rabobank.
Нарушение свобод, потеря автономии и полная зависимость от Китая может вынудить часть гонконгцев покинуть страну. В разговоре с Bloomberg директор гонконгской компании Global Home, занимающейся миграцией, Гэри Ленг рассказал, что количество запросов увеличилось в 20 раз, в сравнении с обычным периодом. По словам Ленг, чаще всего клиенты интересуются переездом в Тайвань и Европу.
С начала протестов в июне 2019 года, гонконгцы на 50% чаще стали запрашивать справку об отсутствии судимости — она необходима в том числе для оформления заявления на получение иностранных виз. Американская торговая палата в Гонконге отметила, что отток жителей, особенно работающих в технологических компаниях, будет тяжело остановить из-за роста влияния Китая на Гонконг.
На массовые протесты и международный резонанс власти Гонконга отвечают сдержанно. Глава администрации Кэрри Лам полагает, что беспокойства о потери автономии — излишни. «В течение последних 23 лет, когда люди беспокоились о свободе слова в Гонконге, о свободе выражения мнений и протестах, Гонконг снова и снова доказывал, что мы поддерживаем и сохраняем эти ценности».
Ну чо Мир, Санкции! Китай хочет аннексировать Гонконг! Двойные стандарты!