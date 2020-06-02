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Разборы
Анатолий Чиквин
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Почему предстоящее «голосование» не имеет ни смысла, ни законной силы

Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.

21 комментарий
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1 июля россиянам предстоит проголосовать по поправкам в Конституцию. TJ уже рассказывал, что именно хотят поменять в основном законе. Все эти изменения уже многократно обсуждались, по существу к высказанным ранее мнениям добавить нечего.

Гораздо больший интерес представляет собой «голосование», которое по идее должно символизировать всенародное одобрение предложенных изменений. Нюанс здесь, как обычно, заключается в том, что такая процедура не имеет ни смысла, ни законной силы. В зависимости от наличия у вас свободного времени и интереса к теме, объяснение этого тезиса можно прочитать в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

Конституцией такая процедура не предусмотрена.

В 50 словах

Статья 136 Конституции гласит: поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона (2/3 Госдумы, 3/4 Совета Федерации, подпись президента), и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов. Независимо от факта проведения голосования, и тем более от его результатов.

В 500 словах

Проблема Конституции в том, что она сама имеет изъян легитимности. Это связано с тем, что в 1993 году Борис Ельцин, назначая голосование по проекту основного закона, не имел полномочий на это. Действующая на тот момент Конституция РСФСР 1978 года предусматривала, что изменения в Конституцию вносит Съезд народных депутатов законом, принятым большинством не менее двух третей от общего числа избранных депутатов.

Специальным законом №5810-I Съезд народных депутатов допустил вынесение вопроса о принятии Конституции на референдум. Нюанс ситуации в том, что Ельцин не мог объявить и о нём – право принятия решения о референдуме принадлежало опять-таки съезду. Так что указ №1633 ничего не говорил о референдуме – только о процедуре «всенародного голосования». Её статус до настоящего времени служит причиной споров.

Вопрос одобрения Конституции избирателями тоже является дискуссионным. Если бы был объявлен референдум, то для признания его состоявшимся требовалась бы явка более половины всех зарегистрированных избирателей. Положение о «всенародном голосовании» такого требования не содержало. В итоге за принятие новой Конституции высказался только 31,02% от общего числа избирателей. ЦИК РФ вышел из положения, объявив, что проект поддержали 58,43% от числа принявших участие в голосовании.

Так что Владимир Путин, назначая «всероссийское голосование», на самом деле повторил то, что до него уже сделал Ельцин. При этом президент провёл закон о поправке через парламент и законодательные собрания регионов, как того требует Конституция. Таким образом поправки уже считаются принятыми и вступившими в силу.

Несмотря на то, что от результатов «голосования» и даже от факта его проведения судьба поправок не зависит, открытым остался вопрос, насколько законно назначение этой процедуры.

В 1995 году Конституционный суд, разбирая так называемое «Чеченское дело», применил на практике в своём постановлении теорию «скрытых полномочий» президента. Эта теория – не российское изобретение, её раскрыл Верховный суд США в деле «Майерс против США». Суть её в том, что у президента есть полномочия, не только прямо предусмотренные Конституцией, но ещё и те, которые считаются «подразумеваемыми». Такие полномочия выводятся из её духа, из потребностей практики.

Опираясь на эту теорию, можно предположить, что президент использовал одно из «скрытых полномочий». Задействовав формат, который, хотя и не предусмотрен действующим законодательством, ему не противоречит. Такое предположение прежде, чем стать практикой, должно быть проверено компетентным органом, который призван быть арбитром в вопросах конституционного строительства. В российских реалиях это должен быть Конституционный суд.

В своём заключении от 16 марта суд не стал затрагивать эту тему, ограничившись замечанием, что «голосование имеет особую юридическую природу», «является конституционно оправданным» и «не заменяет собой» решения парламента.

Дискуссия о скрытых полномочиях применительно к вопросу о «голосовании», хоть и носит чисто академический характер, показывает, как далеко можно зайти в попытках оправдать то или иное действие. Об этом в том же 1995 году говорил тогда ещё просто судья КС РФ Валерий Зорькин.

Апелляция к скрытым полномочиям всегда опасна. Ни разгул банд, ни интервенция такой апелляции не оправдывает.

И если мы это примем сегодня, то завтра для использования так называемых скрытых полномочий окажется достаточно ничтожных поводов, может быть разбитых витрин универмага. А это путь не к господству права и закона, а к произволу и тирании. Этого допустить нельзя.

Валерий Зорькин
В 1995 году – судья Конституционного суда

#мнения #путин #конституция #выборы

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21 комментарий
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Здешний глобус

37

Крутая идея писать статьи в стиле
В 5 словах
В 50 словах
В 500 словах
И можно было добавить в 5000 словах.

Я бы даже подписался на такой новостной сайт. Своеобразный новостной твиттер с ограничениями.

Ответить

Андрей Рядькин

Здешний
3

заголовок и сразу комментарии

Ответить

Жирный турник

Андрей
3

Всегда кликаю сразу сюда

Ответить

subprocess.check_output

Андрей
1

Было бы идеально

Ответить

Скромный корабль

Здешний
0

Я так делаю в своём блоге, только там ограничение не на слова, а на абзацы. По определённым тегам ровно 4 абзаца на всё про всё. Очень стимулирует не лить воду

Ответить

Ваня Погост

9

О предстоящем «голосовании» в одной картинке:

Ответить

Тактический месяц

6

В 5 словах:

Это попытка Путина удержать власть

Ответить

Плохой нос

Тактический
2

Ты пессимистична и везде видишь плохое! Не попытка, а план

Ответить

Тактический месяц

Плохой
0

Тогда надо будет написать "Это план Путина по удержанию власти", а это уже 6 слов

Ответить

Плохой нос

Тактический
2

План путина по удержанию власти
И точка в конце. 

Ответить

Тактический месяц

Плохой
2

Хорошо, ок, понела тебя

Ответить

Мухаммад Рахмонов

0

Смешно ору)

Ответить

Dc Maniac

Мухаммад
2

Ору вместе с тобой

Ответить

Сильный кот

Dc
7
Ответить

Эмиль Рубанов

0

Удивительный конечно за 16 лет мы как страна проделали путь от прессы с такой первой полосой до...вот этого вот.

Ответить

Степан Маслов

Эмиль
2

Нормальный путь для страны, 20 лет назад выбравшей КГБшника и вернувшей гимн СССР

Ответить

Unknown

0

Что с картиной не так?

Ответить

Евгений Клочков

0

А с точки зрения политической практики? Что целесообразнее, бойкот выборов (который в 18 году пробовали уже, не взлетел) или поход даже на такую клоунаду, но с целью бросить в клоуна гнилой помидор? 

Ответить

Степан Маслов

Евгений
0

Так бесплатным клоуном-то будешь ты, когда туда попрёшься.
С точки зрения политической практики это тест на лояльность регионов, кто обеспечит красивую явку на участки и нарисует хороший результат. Население политической субъектности в данном случае не имеет. Все эти "стратегии" голосования это показали неоднократно. Тем более при такой ебанутой процедуре, как сейчас.

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PK

0

Всё так. В январе о том же писал.
https://tjournal.ru/u/145862-pk/137440-kak-budut-menyat-konstituciyu

Ответить

Pavel Doronin

0

А где-нибудь можно почитать разбор того, что теоретически будет в случае, если большинство проголосует против поправок? Или в случае, когда люди массово проигнорируют голосование?
Я понимаю, что на практике это вряд ли случится, но всё-таки интересно, какая логика заложена?

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