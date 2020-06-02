Почему предстоящее «голосование» не имеет ни смысла, ни законной силы

Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.

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1 июля россиянам предстоит проголосовать по поправкам в Конституцию. TJ уже рассказывал, что именно хотят поменять в основном законе. Все эти изменения уже многократно обсуждались, по существу к высказанным ранее мнениям добавить нечего.

Гораздо больший интерес представляет собой «голосование», которое по идее должно символизировать всенародное одобрение предложенных изменений. Нюанс здесь, как обычно, заключается в том, что такая процедура не имеет ни смысла, ни законной силы. В зависимости от наличия у вас свободного времени и интереса к теме, объяснение этого тезиса можно прочитать в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

Конституцией такая процедура не предусмотрена.

В 50 словах

Статья 136 Конституции гласит: поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона (2/3 Госдумы, 3/4 Совета Федерации, подпись президента), и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов. Независимо от факта проведения голосования, и тем более от его результатов.

В 500 словах

Проблема Конституции в том, что она сама имеет изъян легитимности. Это связано с тем, что в 1993 году Борис Ельцин, назначая голосование по проекту основного закона, не имел полномочий на это. Действующая на тот момент Конституция РСФСР 1978 года предусматривала, что изменения в Конституцию вносит Съезд народных депутатов законом, принятым большинством не менее двух третей от общего числа избранных депутатов.

Специальным законом №5810-I Съезд народных депутатов допустил вынесение вопроса о принятии Конституции на референдум. Нюанс ситуации в том, что Ельцин не мог объявить и о нём – право принятия решения о референдуме принадлежало опять-таки съезду. Так что указ №1633 ничего не говорил о референдуме – только о процедуре «всенародного голосования». Её статус до настоящего времени служит причиной споров.

Вопрос одобрения Конституции избирателями тоже является дискуссионным. Если бы был объявлен референдум, то для признания его состоявшимся требовалась бы явка более половины всех зарегистрированных избирателей. Положение о «всенародном голосовании» такого требования не содержало. В итоге за принятие новой Конституции высказался только 31,02% от общего числа избирателей. ЦИК РФ вышел из положения, объявив, что проект поддержали 58,43% от числа принявших участие в голосовании.

Так что Владимир Путин, назначая «всероссийское голосование», на самом деле повторил то, что до него уже сделал Ельцин. При этом президент провёл закон о поправке через парламент и законодательные собрания регионов, как того требует Конституция. Таким образом поправки уже считаются принятыми и вступившими в силу.

Несмотря на то, что от результатов «голосования» и даже от факта его проведения судьба поправок не зависит , открытым остался вопрос, насколько законно назначение этой процедуры.

В 1995 году Конституционный суд, разбирая так называемое «Чеченское дело», применил на практике в своём постановлении теорию «скрытых полномочий» президента. Эта теория – не российское изобретение, её раскрыл Верховный суд США в деле «Майерс против США». Суть её в том, что у президента есть полномочия, не только прямо предусмотренные Конституцией, но ещё и те, которые считаются «подразумеваемыми». Такие полномочия выводятся из её духа, из потребностей практики.

Опираясь на эту теорию, можно предположить, что президент использовал одно из «скрытых полномочий». Задействовав формат, который, хотя и не предусмотрен действующим законодательством, ему не противоречит. Такое предположение прежде, чем стать практикой, должно быть проверено компетентным органом, который призван быть арбитром в вопросах конституционного строительства. В российских реалиях это должен быть Конституционный суд.

В своём заключении от 16 марта суд не стал затрагивать эту тему, ограничившись замечанием, что «голосование имеет особую юридическую природу», «является конституционно оправданным» и «не заменяет собой» решения парламента.

Дискуссия о скрытых полномочиях применительно к вопросу о «голосовании», хоть и носит чисто академический характер, показывает, как далеко можно зайти в попытках оправдать то или иное действие. Об этом в том же 1995 году говорил тогда ещё просто судья КС РФ Валерий Зорькин.