Из-за коронавируса голосование продлят и проведут в особых условиях.

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Элла Памфилова инспектирует работу цифрового избирательного участка Фото ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию в условиях пандемии коронавируса. Основной день голосования — 1 июля, его планируют сделать выходным.

Ко 2 июня в России зафиксировано более 420 тысяч случаев заражения Covid-19, поэтому на избирательных участках будут действовать дополнительные нормы безопасности.

Через избирательный участок должно проходить не больше 12 человек в час. Все контакты максимально сократятся

Число голосующих на избирательном участке не может превышать 8-12 человек в час. Определяя этот показатель, ЦИК ориентировался на «высокую явку по стране — 60%». Гражданам порекомендуют соблюдать график голосования по домам, но следовать ему необязательно. Вход и выход с участков разведут.

Проводить голосование можно будет не только в помещениях, но и на открытом воздухе, на придомовых территориях. Также ЦИК планирует сформировать мобильные избирательные участки и расширить возможности для голосования на дому: подать заявку смогут не только маломобильные граждане, но и те, кто, например, не может оставить больного родственника или маленького ребенка.

Чтобы сократить личный контакт, на участках развесят плакаты по всем вопросам, которые могут возникнуть у голосующих. Дистанция между людьми должна составлять два метра. Это касается и членов комиссии. Перед получением бюллетеня гражданину не нужно будет давать передавать паспорт из рук в руки — достаточно предъявить документ на расстоянии двух метров. Кроме того, ЦИК решил отказаться от подомовых обходов.

Модель избирательного участка, представленная ЦИК Фото ИА Закон

Голосование растянут на несколько дней

Памфилова предложила начать голосование по конституционным поправкам за шесть дней до основной даты, чтобы минимизировать контакты. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников сообщил, что россияне смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля.

Всю неделю избирательные участки и избирательные комиссии будут работать в обычном режиме: «будут бюллетени, ящики, кабины, опечатывание ящиков на ночь». Писать заявление на досрочное голосование не потребуется.

Избирателям измерят температуру, но проголосовать можно будет и с повышенной

Всех членов избирательных комиссий проверят на Covid-19. Их, наблюдателей и представителей СМИ обеспечат масками. На участках будут выдавать одноразовые маски, перчатки, санитайзеры, а также бесконтактно измерять температуру.

Если у избирателя окажется повышенная температура, он сможет проголосовать в отдельном помещении: там поставят переносной ящик. За ним будет следить наблюдатель, экипированный средствами индивидуальной защиты.

Голосования по почте не будет, электронное — в трёх регионах

ЦИК отказался от голосования по почте, но два-три региона смогут провести дистанционное голосование в электронном формате. При этом они должны будут обеспечить и возможность проголосовать на участках.

Памфилова заявила, что отбор на электронное голосование будет жёстким. Из регионов, направивших заявки, выберут три наиболее готовых. По информации главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, электронное голосование предположительно пройдёт в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.

Членам УИК придётся дезинфицировать двери голосующих на дому

У граждан, имеющих право голосовать на дому, сохранится эта возможность. Член УИК должен будет продезинфицировать дверь и звонок, поставить близко к двери ящик для голосования, надеть на ручку двери пакет, позвонить в дверь и отойти на два метра. В пакете — бюллетень, бланк заявления, маска, перчатки, антисептическая салфетка и ручка.

Избиратель, не выходя с порога, показывает паспорт, берёт пакет и уходит голосовать и расписываться в бланке. Затем открывает дверь и в маске и перчатках опускает бюллетень в ящик. Если гражданин не может передвигаться самостоятельно, все действия за него совершает доверенное лицо.