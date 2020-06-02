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Из-за коронавируса голосование продлят и проведут в особых условиях.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию в условиях пандемии коронавируса. Основной день голосования — 1 июля, его планируют сделать выходным.
Ко 2 июня в России зафиксировано более 420 тысяч случаев заражения Covid-19, поэтому на избирательных участках будут действовать дополнительные нормы безопасности.
Число голосующих на избирательном участке не может превышать 8-12 человек в час. Определяя этот показатель, ЦИК ориентировался на «высокую явку по стране — 60%». Гражданам порекомендуют соблюдать график голосования по домам, но следовать ему необязательно. Вход и выход с участков разведут.
Проводить голосование можно будет не только в помещениях, но и на открытом воздухе, на придомовых территориях. Также ЦИК планирует сформировать мобильные избирательные участки и расширить возможности для голосования на дому: подать заявку смогут не только маломобильные граждане, но и те, кто, например, не может оставить больного родственника или маленького ребенка.
Чтобы сократить личный контакт, на участках развесят плакаты по всем вопросам, которые могут возникнуть у голосующих. Дистанция между людьми должна составлять два метра. Это касается и членов комиссии. Перед получением бюллетеня гражданину не нужно будет давать передавать паспорт из рук в руки — достаточно предъявить документ на расстоянии двух метров. Кроме того, ЦИК решил отказаться от подомовых обходов.
Памфилова предложила начать голосование по конституционным поправкам за шесть дней до основной даты, чтобы минимизировать контакты. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников сообщил, что россияне смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля.
Всю неделю избирательные участки и избирательные комиссии будут работать в обычном режиме: «будут бюллетени, ящики, кабины, опечатывание ящиков на ночь». Писать заявление на досрочное голосование не потребуется.
Всех членов избирательных комиссий проверят на Covid-19. Их, наблюдателей и представителей СМИ обеспечат масками. На участках будут выдавать одноразовые маски, перчатки, санитайзеры, а также бесконтактно измерять температуру.
Если у избирателя окажется повышенная температура, он сможет проголосовать в отдельном помещении: там поставят переносной ящик. За ним будет следить наблюдатель, экипированный средствами индивидуальной защиты.
ЦИК отказался от голосования по почте, но два-три региона смогут провести дистанционное голосование в электронном формате. При этом они должны будут обеспечить и возможность проголосовать на участках.
Памфилова заявила, что отбор на электронное голосование будет жёстким. Из регионов, направивших заявки, выберут три наиболее готовых. По информации главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, электронное голосование предположительно пройдёт в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.
У граждан, имеющих право голосовать на дому, сохранится эта возможность. Член УИК должен будет продезинфицировать дверь и звонок, поставить близко к двери ящик для голосования, надеть на ручку двери пакет, позвонить в дверь и отойти на два метра. В пакете — бюллетень, бланк заявления, маска, перчатки, антисептическая салфетка и ручка.
Избиратель, не выходя с порога, показывает паспорт, берёт пакет и уходит голосовать и расписываться в бланке. Затем открывает дверь и в маске и перчатках опускает бюллетень в ящик. Если гражданин не может передвигаться самостоятельно, все действия за него совершает доверенное лицо.
Йобобо и бутылка рома 🤷🏻♂️😂 неделя голосования — дно (21 век — нахуя вы госуслуги делали спрашивается)
Ещё удивляетесь зачем налоговой данные СНИЛС всех Россиян? То есть единая база всех россиян. Все, кто интернетом-то не пользуется (50 миллионов человек) - в Госуслуги, и вперёд, за Родину!
Невысокий паркур
Хз почему государство не делает электронное голосования повсеместным. Способов как его скомпрометировать — миллион, даже не надо бюллетени вбрасывать на камеру.
Ещё в начале марта выделили 15 миллиардов рублей на ничего не значащее мероприятие, щас, я так понимаю, сумму можно даже удвоить "в связи с организацией спецусловий во время эпидемии". Ахуенно, как всегда, и заработают, и результат удобно нарисовать, который нахуй не нужен. Вот это реально театр
Занимательная математика: по 12 человек в час могут проголосовать в течение 7 дней. Значит на одном участке могут проголосовать 12 человек * 12 часов (время работы избирательного участка) * 7 дней = 1008 человек. В одной Москве действует 3650 участков, значит согласно представленной схеме всего на референдуме сможет проголосовать максимум 1008*3650=3 679 200 человек. При этом в Москве зарегистрировано 7 352 343 избирателей, то есть проголосовать сможет только половина. Кто знаком с избирательным правом, так и должно быть? Или может я неправильно считаю?
Интересно, как глава ЦИК относится к продаже своей совести
легко
Немой Абдужаббор
разваливать страну - бесценно, для всего остального есть налоги граждан России
Электронного не будет?
Будет в некоторых городах, Венедиктов говорит про Нижний, МСК и Питер
Ну после этого не рассказывайте нам об природном происхождении коронавируса. Торн был прав! не зря на него уголовное дело завели!
От каждой похожей темы только веселее.
Местные детишки комментируют так усердно, что никакие пригожинские боты не нужны: "цирк! Всё подстроено! Не иду голосовать! Сидим дома! Навальный, где новый видос?!".
Играем в оппозицию при максимально пассивной позиции.
Этот же проще чем собраться и выйти на манежную площадь с требованиями полной отставки президента? Там ведь и дубинкой можно по голове получить.