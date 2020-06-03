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Ольга Щербинина
3459

На YouTube проводят стримы с издевательствами: полиция начала проверку, добровольно ли там человек — сказать сложно Материал редакции

Похороны заживо, обливание помоями и другой жёсткий контент за пожертвования обсуждают в соцсетях и на федеральных каналах.

17 комментариев
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Скриншот одного из видео с участием Валентина Ганичева

На форуме «Двач» рассказали об издевательствах над 32-летним жителем Ярославля Валентином Ганичевым. По данным пользователей, три человека насильно удерживают его на съёмной квартире с 19 апреля. Мужчину якобы заставляют участвовать в стримах, в которых его подвергают унижениям и издевательствам: обливают водой и алкоголем, бьют об него яйца, обсыпают мукой, таскают по полу, в еду добавляют кишки рыбы, заживо закапывают, обливают помоями.

«Медиазона» рассказала, что с конца мая нескольких российских изданий получили информацию человеке, которого, как утверждал автор писем, удерживают в Брянске ради трансляций на YouTube. По словам автора, у Ганичева отняли паспорт, телефон, он постоянно пребывает в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и не может связаться с родственниками. О ситуации также писала активистка Саша Старость: привела ссылку на документ, где анонимы полностью собрали историю мужчины.

Ганичев на некоторых видео говорит, что находится в квартире добровольно, а на других просит вызвать ему скорую и полицию, рассказывает, что у него украли документы и систематически избивают. Пользователи «Двача» считают, что у него могут быть проблемы с психикой, алкоголем и несколько заболеваний головного мозга.

Он говорит, что он гомосексуалист, и называет парней рядом своими парнями. Чтобы создать иллюзию некого благополучия для Ганичева и опять же на потеху зрителям Аркадий, (один из стримеров) подыгрывает ему. Ганичев на камеру целует ему руки, иногда он целует ноги и сосёт пальцы. Выглядит это омерзительно.

с форума «Двач»

Кто такой Валентин Ганичев и что такое «трэш-стримы»

Глава волонтёрской организации «Альтернатива» Олег Мельников рассказал, что к ним обратился человек, увидевший один из стримов на YouTube. Волонтёры разыскали Ганичева и уговорили уехать, но вскоре он вернулся назад и отказался от дачи показаний. По словам Мельникова, у мужчины запущенный алкоголизм, он не похож на дееспособного и не хочет обращаться в полицию. Тётя Ганичева «по какой-то причине затягивает» процесс признания племянника недееспособным.

По словам тех, кто следит за так называемыми «трэш-стримами», Валентин Ганичев по прозвищу Депутат принимает в них участие около трёх лет. За это время он поучаствовал в стримах нескольких блогеров: Влада Демона из Ярославля, Стаса Решетникова из Москвы и Шкиллы из Брянска. Последний — молодой человек, скрывающий лицо под маской, которого и обвиняют в незаконном лишении свободы и истязаниях.

Скриншот видео с канала SHKILLA, в котором у Ганичева берут «интервью»

Трэш-стримы — жанр трансляций, в которых любой желающий в обмен на пожертвование может увидеть, как один человек бьет или унижает другого, объясняет «Медиазона». Они предполагают разделение ролей: ведущий-стример общается с аудиторией на равных, а контентмейкер выполняет задания (челленджи) зрителей и сносит испытания.

Один из поклонников таких стримов заявил «Медиазоне», что Валентин — алкоголик и ездит от стримера к стримеру, чтобы делать контент. За это он получает жильё, еду и алкоголь. «Было бы ему плохо — он бы уехал давно к своим родственникам в Ярославль. Он считает себя медиаличностью, а по сути — обыкновенный тунеядец. Все эти челленжи и так далее — просто актёрская игра», — считает он.

Другой зритель подтвердил, что Валентин Депутат действительно популярен, а трансляции с его участием собирают хорошие пожертвования. Поэтому среди любителей подобных видео появилось предположение, что за рассылкой писем о похищении и издевательствах стоит московский блогер Решетников-Панини, решивший насолить конкуренту и вернуть контентмейкера, с которым он раньше работал.

При этом новые ролики с участием Ганичева продолжают появляться — в одном из них он ходит по магазину и заявляет, что участвует в стримах добровольно и без принуждения; ведущий упоминает, что с Ганичевым заключен «контракт». 1 июня появился ролик, в котором стримеры взяли у него «интервью».

Управление МВД России по Брянской области начало проверку стримов. Издание «Такие дела» направило запросы в СК по Брянской области, а также уполномоченному по правам человека в регионе и в России. Блогер Юрий Хованский также обратился в СК. О стриме брянских блогеров рассказали на федеральных каналах.

#youtube #происшествия

Ольга Щербинина PLUS
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17 комментариев
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Дыня

11

 Он говорит, что он гомосексуалист, и называет парней рядом своими парнями.Мужчину якобы заставляют участвовать в стримах, в которых его подвергают унижениям и издевательствам, обливают помоями.

TJ

Ответить

Юридический жар

Дыня
3

Хватит, прекрати, я больше не могу!

Ответить

Страшный ящик

Дыня
1

на TJ еще и за щеку кидают...

Ответить

Evgenii Evgenii

5

Никогда такого не было и вот опять. Все там добровольно, зарабатывают за стрим как большая часть росиян за месяц на роботе

Ответить

Молочный корабль

Evgenii
0

это сисян щадило и мопс дядя пёс

Ответить

Страшный ящик

2

Они бы в комментарии на TJ заглянули. 

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Секноватый Вурлапюк

2

Да явно дурачок, он невменяемый получается, согласие его не действительно. А пидоры с ютуба даже и не чешуться удалять контент.

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Эмиль Рубанов

2

Пользователи «Двача» считают, что у него могут быть проблемы с психикой, алкоголем и несколько заболеваний головного мозга.

Пользователи «Двача» считают

проблемы с психикой, алкоголем и несколько заболеваний головного мозга.

Ответить

Макс Бескоровайный

1

Бьют, значит любят

Ответить

Промежуточный диод

1

Он вполне вменяемый. Только на стримах он постоянно бухой в хлам, оттого и кажется, что у него кукуха поехала. Точно такой же трэш-контент, который снимается сейчас, снимался и до этого в его собственной квартире, так что версия про похищение и насильное удержание в хате мне кажется хуетой на постном масле. Всё с ним ок. Чел зарабатывает себе на бухнину и жракич

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Александр Кувайцев

1
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Freon

0

Дмитрий Орлов

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Солёная Капля

0

создатели интернета: сеть даёт уникальную возможность изучать мир

пользователи интернета: ахахах прикольно чуваки придумали заработать, выливая на приятеля рыбьи кишки

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Ой и ссылочки на яндекс диск с издевательствами приложили, как мило.

Ответить

Линк Зырянов

0

До этого Валентин был у садиста который его избивал и издевался за деньги, у него даже в прайсе на стриме указаны цены. 

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Pavel Reich

0

 Стасу Решетникову не так давно челюсть сломали)

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Стёпа Маслов

0

Зачем эту шляпу вообще смотреть ?

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