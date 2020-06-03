Похороны заживо, обливание помоями и другой жёсткий контент за пожертвования обсуждают в соцсетях и на федеральных каналах.

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Скриншот одного из видео с участием Валентина Ганичева

На форуме «Двач» рассказали об издевательствах над 32-летним жителем Ярославля Валентином Ганичевым. По данным пользователей, три человека насильно удерживают его на съёмной квартире с 19 апреля. Мужчину якобы заставляют участвовать в стримах, в которых его подвергают унижениям и издевательствам: обливают водой и алкоголем, бьют об него яйца, обсыпают мукой, таскают по полу, в еду добавляют кишки рыбы, заживо закапывают, обливают помоями.

«Медиазона» рассказала, что с конца мая нескольких российских изданий получили информацию человеке, которого, как утверждал автор писем, удерживают в Брянске ради трансляций на YouTube. По словам автора, у Ганичева отняли паспорт, телефон, он постоянно пребывает в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и не может связаться с родственниками. О ситуации также писала активистка Саша Старость: привела ссылку на документ, где анонимы полностью собрали историю мужчины.

Ганичев на некоторых видео говорит, что находится в квартире добровольно, а на других просит вызвать ему скорую и полицию, рассказывает, что у него украли документы и систематически избивают. Пользователи «Двача» считают, что у него могут быть проблемы с психикой, алкоголем и несколько заболеваний головного мозга.

Он говорит, что он гомосексуалист, и называет парней рядом своими парнями. Чтобы создать иллюзию некого благополучия для Ганичева и опять же на потеху зрителям Аркадий, (один из стримеров) подыгрывает ему. Ганичев на камеру целует ему руки, иногда он целует ноги и сосёт пальцы. Выглядит это омерзительно. с форума «Двач»

Кто такой Валентин Ганичев и что такое «трэш-стримы»

Глава волонтёрской организации «Альтернатива» Олег Мельников рассказал, что к ним обратился человек, увидевший один из стримов на YouTube. Волонтёры разыскали Ганичева и уговорили уехать, но вскоре он вернулся назад и отказался от дачи показаний. По словам Мельникова, у мужчины запущенный алкоголизм, он не похож на дееспособного и не хочет обращаться в полицию. Тётя Ганичева «по какой-то причине затягивает» процесс признания племянника недееспособным.

По словам тех, кто следит за так называемыми «трэш-стримами», Валентин Ганичев по прозвищу Депутат принимает в них участие около трёх лет. За это время он поучаствовал в стримах нескольких блогеров: Влада Демона из Ярославля, Стаса Решетникова из Москвы и Шкиллы из Брянска. Последний — молодой человек, скрывающий лицо под маской, которого и обвиняют в незаконном лишении свободы и истязаниях.

Скриншот видео с канала SHKILLA, в котором у Ганичева берут «интервью»

Трэш-стримы — жанр трансляций, в которых любой желающий в обмен на пожертвование может увидеть, как один человек бьет или унижает другого, объясняет «Медиазона». Они предполагают разделение ролей: ведущий-стример общается с аудиторией на равных, а контентмейкер выполняет задания (челленджи) зрителей и сносит испытания.

Один из поклонников таких стримов заявил «Медиазоне», что Валентин — алкоголик и ездит от стримера к стримеру, чтобы делать контент. За это он получает жильё, еду и алкоголь. «Было бы ему плохо — он бы уехал давно к своим родственникам в Ярославль. Он считает себя медиаличностью, а по сути — обыкновенный тунеядец. Все эти челленжи и так далее — просто актёрская игра», — считает он.

Другой зритель подтвердил, что Валентин Депутат действительно популярен, а трансляции с его участием собирают хорошие пожертвования. Поэтому среди любителей подобных видео появилось предположение, что за рассылкой писем о похищении и издевательствах стоит московский блогер Решетников-Панини, решивший насолить конкуренту и вернуть контентмейкера, с которым он раньше работал.

При этом новые ролики с участием Ганичева продолжают появляться — в одном из них он ходит по магазину и заявляет, что участвует в стримах добровольно и без принуждения; ведущий упоминает, что с Ганичевым заключен «контракт». 1 июня появился ролик, в котором стримеры взяли у него «интервью».

Управление МВД России по Брянской области начало проверку стримов. Издание «Такие дела» направило запросы в СК по Брянской области, а также уполномоченному по правам человека в регионе и в России. Блогер Юрий Хованский также обратился в СК. О стриме брянских блогеров рассказали на федеральных каналах.