Прямой эфир
Краткая биография погибшего во время задержания полицией мужчины.
После смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в США начались протесты. Мужчина погиб при задержании полицией. Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны — некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией. Позже акции солидарности начались и за пределами США: их провели во Франции, Нидерландах, Германии.
Джордж Флойд родился в 1973 году в городе Фейетвилл в Северной Каролине и вырос в сердце афроамериканского сообщества Хьюстона. В юности он играл в баскетбол и американский футбол. Близкие называли его «добрым великаном» из-за высокого роста и спортивного телосложения.
С 1993 по 1995 года посещал Южный флоридский общественный колледж, потом вернулся в Хьюстон, чтобы продолжить учёбу, но не сделал этого. Флойд присоединился к хип-хоп-группе Screwed Up Click, взяв творческий псевдоним Big Floyd. По данным сайта iharare, однажды он снялся в порно. Однако точных доказательств этому нет.
Мужчина не менее пяти раз привлекался к уголовной ответственности. Череда арестов за кражу и хранение наркотиков привела к обвинению в вооружённом ограблении в 2007 году, за что в 2009 году его осудили на пять лет. В 2014-м он вышел на свободу и переехал в Миннесоту, чтобы начать новую жизнь.
Флойд жил в Сент-Луис-Парке, штат Миннесота, и работал охранником. В начале 2020 года мужчина потерял работу из-за пандемии коронавируса. На момент смерти ему было 46 лет. Журналистам удалось узнать, что у Флойда остались две дочери шести и 22 лет.
Незадолго до смерти он снял видео, где попросил молодое поколение положить конец вооруженному насилию.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его полицейскому Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.
Шовен в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается. Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Дерека Шовена обвинили в убийстве второй степени, а троих его коллег — в пособничестве и подстрекательстве.
А это имеет значение? В правовом государстве даже гибрид Гитлера с Чикатило нельзя душить при задержании без всякой на то причины. Он должен получить свои триста пожизненных сроков, пребывая в добром здравии.
США не является правовым государством в прямом смысле этого слова.
Это почему?
Хотел выделить цитату, но не получилось. Короче, ты меня конкретно подвесил
Да в пизду, я уже нихуя не понимаю, кто троллит, а кто нет. Пойду поработаю
Я просто не понял, чё @alexferman доебался до меня
Потому что ты чёрный
Сука, я подумал это биография копа
Классный жар
Копа звали Дерек Шовин. Шовин давил Джорджу Флойду на горло до тех пор, пока тот не потерял сознание.
За 19 лет работы в полиции Шовин трижды открывал огонь по подозреваемым. На его счету есть и убийство при исполнении. Начальник полиции Медариа Аррадондо признал, что на Шовина несколько раз поступали жалобы от гражадн и нарушителей общественного порядка: его обвиняли в чрезмерной жестокости. Однако коллеги снова и снова прикрывали мужчину.
Также известно, что в период службы в полиции Дерек подрабатывал в ночном клубе El Nuevo Rodeo. По злой иронии судьбы, в этом же заведении трудился охранником и погибший Джордж Флойд. Полиция уже проверяет, не было ли у мужчин давнего конфликта, который и мог послужить причиной для убийства.
Около десяти лет назад Шовин женился на девушке по имени Келли — ранее работавшая моделью супруга полицейского в прошлом году завоевала титул «Миссис Миннесота» и была широко известна в округе.
После трагического инцидента Келли подала на развод. Об этом в социальных сетях сообщили ее адвокаты. По словам юристов, супруга Дерека была шокирована его поступком, и теперь просит власти обеспечить ей полную безопасность.
Почему-то вспомнился полицейский из "Три биллборда", который напарник Харрельсона.
Дерек подрабатывал в ночном клубе
Кем же интересно, если вакансия охранника уже занята была покойным
Крепкий бас
Школьник в треде
Однако коллеги снова и снова прикрывали мужчину
Быть такого не может в американской полиции, там за любую провинность свои же сразу сдают и наказывают по всей строгости, мне америкодрочеры рассказывали.
Убийц Ахмауда Арбери тоже прикрывали копы. По старой дружбе, бывшие коллеги. Вот и окружной прокурор с одним из убийц.
Парень погиб в феврале и только в Мае удалось их посадить, благодоря слитому видео доказательству и шумихе в соц сетях.
Да то сарказм был) Мне хорошо известно, что полиция в США весьма коррумпирована и покрыта не только самими копами, но и прокурорами/судьями. Начитался одно время всяких статей в интернете типа этой: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупционный_скандал_вокруг_полицейского_подразделения_«Рампарт»
Болезненный
у меня пустая страничка в вики :(
Классный жар
Он прост применял жестокость только к черным, потому и покрывали
Не смущает что белые не нарушают закон по мелочи? Да и у него могли быть районы патрулирования только чёрные.
Жирный диод
белые не нарушают закон по мелочи
это что за манямирок такой?
Этот мирок называется США
Этот мирок называется США
святая толстота
Не смущает, что я эту фразу только что выдумала?
Я ко всему твоему копирайтному выбросу в целом, Насть)
Но ведь в моей копипасте нет ничего про черных
А какого цвета Джордж Флойд, простите?
Неуказанного в моей копипасте
То есть это неизвестный факт еще для тебя?
Известный, но ведь ты доебалси к пасте с такими словами:
Не смущает что белые не нарушают закон по мелочи? Да и у него могли быть районы патрулирования только чёрные
Вот я и говорю, что в пасте не идет речь про черных, там рассказывается, что на полицейского до этого поступали жалобы. Вполне вероятно, что эти жалобы были от белых гетеросексуальных арийцев.
Ну... вроде как белых полиция пристрелила гораздо больше. Так что не в черноте дело. Просто когда проявляют жестокость к белым, это, как бы нормально. А черные, они же веками мучились, продавая друг-друга в рабство, их нельзя. Поэтому если полиция валит на землю и душит белого, то это мелкая провинность, за нее могут и не наказать.
Интимный алмаз
Всё так и было, он просто сел в машину и нажал "2". Пользуйтесь на здоровье.
За себя и за Джоржа Флойда
@Квадрат Глассевича только так смог
Ну такое, бывало и смешнее, мемодел из тебя такой же как вирусолог
Ты чёрная?
Плохой меч
рыжая
а там
скинь инсту
Здоровый дебаркадер
Ебать ты обиженка) Сделай со мной чонить плес.
зачем?
Потребительский украинец
У неё глаза как у киборга, то ли разные, то ли искусственные.
Типичный корабль
Написано "Хабиб шоу", но я не вижу на картинке дагестанцев в октагоне
Дополни его последнее преступление, так как он расчитался на заправке поддельной 20$ купюрой, из за чего кассир вызвал копов и его скрутили нахуй сразу.
На записи было видно, как из его штанины один пакетик вываливается. Второй вывалислся из ладони, когда его посадили к стене. Полиция видела, что он под веществами прямо спрашивала его, под чем он находится - отсюда и жёсткое задержание.
Таймкоды - 3:30 и 3:48
https://www.youtube.com/watch?v=WD0dJA_u90Y&t=210s
Европейский Макс
Вот был бы прикол если бы кассир ошибся и короче получается по цепочке он виновн тоже
невиновен был бы.
схерали тогда посадили чувака, который вызвал ментов на тиммейта в контре,
а когда они прибыли на место, то застрелили левого чувака?
в первую очередь это был человек, а все остальное уже вторично; более того, родись он в семье среднего класса или в богатой семье, его жизенный путь был бы, вероятно, совсем другим, возможно, он мог бы стать президентом сша, и в одном из возможных миров, коими полнится океан Возможного, он этим президентом уже является
в одном из возможных миров, коими полнится океан Возможного, он этим президентом уже является
Признайся: ты подобрал один из выпавших у него из кармана пакетиков?
человека определяет его окружение, которое формирует его ценности, так что @theomism прав)
А кто нибудь в курсе чего хотят протестующие? Ну тип ливс метер и все такое, а конкретно?
И Хрустальную сову получает....
адекватная часть - чтобы ниггеры перестали выполнять роль подвижных мишеней для полицейских в частности и в общем чтобы за стрельбу без веской причины копа было реально осудить без бучи на всю страну. Общее благопожелание - решить социальные противоречия, которые проходят между группами, поделенными по признаку расы
неадекватная - шобы снежки каялись и стояли на коленях, закрывали глаза на их изъебы. Ну и желательно - больше деняк и социалочки в качестве репарации за рабство/неравенство
всякие букашки, дешевки и шваль - ради удали молодецкой попиздить белых и лут уровня не ниже легендарного
полиция не просто так стреляет по ниграм
Смотря что понимать под "не просто так". Если понимать как "они всегда стреляют по веской привине" - то нет, к сожалению, инцидентов хватает, когда применяют избыточное насилие. Причем там не только негры страдают, белых и латиносов, погибающих от стрельбы, даже больше чуть выходит по статистике
А если это понимать как "полицейские ведут себя агрессивно потому что есть предпосылки" - то да, они есть. Будучи бедной и неблагополучной группой с особой культурой (говоря по-русски с "понятиями"), негры чаще совершают преступления чем представители иных рас. Потому да, полиция при общении с ними напрягается сильнее
ну и апартеид в США давно закончился
Не применяйте термины там, где их не было. Апартеид это из схожей оперы, но со своей спецификой и то не в США
у черных все права и работают они во всех сферах, просто в наркоторговле и подобном им кажется выгоднее.
Формальное наличие прав это формальность, которая не всегда пересекается с реальной практикой. Вы наверняка знаете за это, раз мы общаемся на русском.
По многим причинам (главная из которых низкое качество "социальных лифтов" у угольков из гетто) эта социальная группа беднее и неблагополучные. Как-то слабо вяжется с тезисом о "в наркоторговлей им кажется выгоднее"
И да, то шо эта группа "угнетена" не значит что она святая (скорее наоборот, в неблагополучных группах процент мразей выше по объективным причинам). Или то что они не должны нести ответственность за свои поступки - должны.
И мародёры из гетто заслуживают наказания, несмотря на то что они объективно в менее благополучном положении. Но это не отменяет и тот факт, что они в таком положении находятся.
На ровном месте и при отсутствии реальных проблем такие социальные взрывы не происходят.
Апартеид
в обиходе апартеид имеет значение расовой сегригации, но я думаю мы друг друга тут поняли.
Я могу сейчас написать простыню текста, но её суть будет проста - "естественный отбор", некоторые называют это социальный дарвинизм.
Я не питаю иллюзий, когда все живут хорошо и в достатке, всегда будут лучше жить люди, которые более предприимчивы, умнее или кто больше трудится. Эти люди создают рабочие места для масс и движут экономику, они являются благотворителями и тд.
По поводу соц лифтов, я обо всех деталях не в курсе, но на сколько я знаю в США их достаточно, бесплатное образование и гранты дают возможность "подняться с низов", а вот раздутое соц пособие, как раз увеличивают гетто в больше масштабы.
я знаю в США их достаточно, бесплатное образование и гранты дают возможность "подняться с низов"
С одной стороны да, туда можно поехать и подняться. С другой - как ни странно, это работает с приезжими, но может не работать с угольками.
Во-первых, бесплатное образование это крайне иронично в контексте того, что одна из главных социальных проблем США - огромное количество молодежи, закредитованной по уши. И львиная доля из них - те, кто брал кредит на учебу. И это работает со всеми, вне зависимости от расы. Но так как стартовые условия у угольков хуже - то это для них прикрывает двери социального лифта сильнее
Во-вторых, если брать школьное образование - оно в гетто намного хуже. Потому что туда идут работать уже те учителя, которые в приличной школе себе места не нашли (ну или идейные). Плюс общая бедность. Плюс среда, которая не способствует учебе (ибо выросший в среде с "понятиями" малолетний черный предпочтет почилить с братанами). А значит, что даже число тех, кто решился бы взять образовательный кредит и получить вышку, сокращается. Даже квоты тут не помогут.
В-третьих, проблема медицины, когда при серьезной болячке без хорошей страховки есть риск остаться в бедности до конца жизни.
Ну и тд и тп, там целый комплекс проблем, которые называют "ловушкой бедности". И на все это накладываются общеамериканские проблемы, типа размывания среднего класса.
убивать и унижать белых
Белые сами готовы
Старое видео кстати, но на этом протесте появляются не менее смешные.
Это особые нигры, у них там дохуя понамешано каши из иудаизма и христоза головного мозга, сами они себя считают евреями(!), при этом бог у них все равно джизус (кто в курсе что иудеи думают про джизуса, тем очень смешно), а главный их хуй, вон тот жирдяй на видео, считает себя вторым человеком после иисуса. В общем, работы для карательной психиатрии непочатый край
А белые?
Судя по истории человечества - убивать и унижать белых, ну и всех остальных заодно)
Где волонтером записаться?
Здоровый
Спасибо, мне форма не нравица, говорят такую в любом военторге мод/жно купить, я хочу быть уникальным.
Остались места в другой команде, будете брать?
Классный жар
Они кричат, что надо дать им дышать. Наверное они выступают против масочного режима.
Чтобы полиция перестала охуевать
С этим согласен и полностью за. Просто не понимаю как понять что это требование выполнено, это же процесс
Ну насколько я понял из новостей копы даже на протестах все ещё охуевают, и при этом просто напросто не справляются со своей работой https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/02/police-criticized-heavy-handed-response-peaceful-protests-across-us
Потребительский украинец
Хз, идеи на навскидку, справедливого наказания для полицейских-убийц, привлечение внимания к полицейскому произволу.
Ну это да, вроде как привлекли внимание... и что дальше?
Я просто не понимаю какое действие должно это все прекратить
Ну, видимо, начало каких-то реформ, пересмотр процедур для полицейских и тд. Но сейчас уже хуй пойми ибо там протестующих чуть ли не меньше чем всяких "активистов", бандюков и просто праздных долбоёбов. Пока что остаётся только пиздиться))
Кем были репрессированные сталиным советские граждане...
Интимный алмаз
Кем были забаненые мочераторами вкашеные твинки Орлова...
))
Интимный алмаз
Преисполнись уже, путь значит веди.
Кем был Джордж Флойд? Another brick in the wall.
Для тех, кто так и не понял зачем нужны были протесты
Для того, что бы пришить дело за смерть наркомана?
Ну не за смерть, а за убийство, начнем с этого
Единственное, в чём он виноват - что не поверил в то, что задержанный реально помирает, а не играет в опоссума. Никакой асфиксии не было - ему давили на мускулы шеи, а не на трахею или на сами лёгкие, как было несколько лет назад с белым. Зумеры даже челлендж устроили, показывая, что от такой хуйни умереть нельзя.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8384861/White-teens-start-disgusting-George-Floyd-Challenge-social-media.html
Ну и предварительное вскрытие на находило удушение как причину смерти. Но, там была ещё и "независимое" вскрытие, говорящее о обратном, но ого сделано непонятно кем, непонятно за чьи деньги.
Ты никогда не слышал про независимую медэкспертизу поэтому решил взять слово в кавычки как какой-то фарс? Детский сад.
Всё очень даже понятно кто делал вскрытие:
Dr. Wilson, director of autopsy and forensic services at the University of Michigan, and Dr. Baden, who was the chief medical examiner for New York City in the late 1970s.
Более того:
Shortly after the family’s autopsy findings were announced, the Hennepin County medical examiner released its own findings, also concluding that the manner of death was homicide.
Коп прекрасно осознавал что он делал, и думал что либо пронесет и чел не умрет, либо спишут на оказание сопротивления. А если он не понимал что он душит, значит он полный неадекват и садист и вопрос что он тогда делает в полиции. Хотя читая его биографию у меня вообще много вопросов.
Олсо:
Литералли ху?
И вообще он его корона-чан забрала.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8386421/George-Floyd-autopsy-report-reveals-tested-positive-coronavirus.html
Ага то есть он под коленом умер от коронавируса
Ну это точечное решение. Интересно, будут ли системные изменения
А что происходило до того, как он оказался на земле? Ну вот приехал коп по вызову о фальшивой банкноте и сразу положил Флойда на землю и начал душить? Сдается мне, такая брутальность была спровоцирована. А если предположить, что коп был осведомлен про бэкграунд Флойда?
Так он в наручниках уже. Посади в машину и пусть там сидит. Хуль он вообще уселся на него. На месте штата я б ему иск выкатил за общий ущерб от протестов
В наручниках, но он же огромный, мог пинаться. Его хотели усмирить прежде чем поднимать на ноги и везти куда-то. Попробуй буйного громилу посадить в авто, даже в наручниках...
у них есть перцовка и/или тазер + напарник але
Ну перцовку не стоит упоминать, это средство обороны, а не нападения с целью задержания. Можно самого себя легко залить
Он очень активно оказывал сопротивление, так делать не стоит.
Дед: "не различаю полицию и насильников".
Когда тебя пакует полиция либо не сопроивляешься, либо принимаешь возможные последствия. В любой стране.
Как всегда топишь за общее, но тонешь в частном.
По моей логике полицейский не должен иметь больше прав на насилие чем любой другой гражданин. Если к тебе в дверь позвонил человек в форме и начал приказывать снять штаны и встать раком то ты должен воспринимать это как нападение и защищаться. В конце концов ты даже не можешь быть уверен что эту форму он не купил в соседнем сексшопе.