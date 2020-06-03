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Пожилой Мартингал
12 489

Кем был Джордж Флойд, из-за смерти которого в США начались протесты Материал редакции

Краткая биография погибшего во время задержания полицией мужчины.

197 комментариев
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Аудио
KEREM YUCEL/AFP via Getty Images

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в США начались протесты. Мужчина погиб при задержании полицией. Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны — некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией. Позже акции солидарности начались и за пределами США: их провели во Франции, Нидерландах, Германии.

Джордж Флойд родился в 1973 году в городе Фейетвилл в Северной Каролине и вырос в сердце афроамериканского сообщества Хьюстона. В юности он играл в баскетбол и американский футбол. Близкие называли его «добрым великаном» из-за высокого роста и спортивного телосложения.

С 1993 по 1995 года посещал Южный флоридский общественный колледж, потом вернулся в Хьюстон, чтобы продолжить учёбу, но не сделал этого. Флойд присоединился к хип-хоп-группе Screwed Up Click, взяв творческий псевдоним Big Floyd. По данным сайта iharare, однажды он снялся в порно. Однако точных доказательств этому нет.

Мужчина не менее пяти раз привлекался к уголовной ответственности. Череда арестов за кражу и хранение наркотиков привела к обвинению в вооружённом ограблении в 2007 году, за что в 2009 году его осудили на пять лет. В 2014-м он вышел на свободу и переехал в Миннесоту, чтобы начать новую жизнь.

Флойд жил в Сент-Луис-Парке, штат Миннесота, и работал охранником. В начале 2020 года мужчина потерял работу из-за пандемии коронавируса. На момент смерти ему было 46 лет. Журналистам удалось узнать, что у Флойда остались две дочери шести и 22 лет.

Незадолго до смерти он снял видео, где попросил молодое поколение положить конец вооруженному насилию.

Что произошло с Джорджем Флойдом в день смерти

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его полицейскому Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.

Mike @FuctupMike
This was the video that was deleted. https://t.co/VdABaGwnBb

Шовен в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается. Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Дерека Шовена обвинили в убийстве второй степени, а троих его коллег — в пособничестве и подстрекательстве.

#icantbreathe #сша

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197 комментариев
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alexferman

90

А это имеет значение? В правовом государстве даже гибрид Гитлера с Чикатило нельзя душить при задержании без всякой на то причины. Он должен получить свои триста пожизненных сроков, пребывая в добром здравии.

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
32

Собственно, Брейвик тому пример

Ответить

Pavel Malyshkin

alexferman
1

США не является правовым государством в прямом смысле этого слова.

Ответить

alexferman

Pavel
5

Это почему?

Ответить

Ярослав Чекунов

alexferman
0

по кочану

Ответить

Ярослав Чекунов

Ярослав
0

и по капусте

Ответить

Пожилой Мартингал

alexferman
0

.

Ответить

alexferman

Пожилой
1

Да, это имеет значение

Нет, это не имеет значения.

Ответить

Крепкий бас

Пожилой
0

Хотел выделить цитату, но не получилось. Короче, ты меня конкретно подвесил

Ответить

Пожилой Мартингал

Крепкий
0

????

Ответить

Крепкий бас

Пожилой
6

Да в пизду, я уже нихуя не понимаю, кто троллит, а кто нет. Пойду поработаю

Ответить

Пожилой

Крепкий
1

Я просто не понял, чё @alexferman  доебался до меня, если честно. Я просто накидал фактов, которые нашёл. Никаких оценочных суждений я не написал. Заключительную часть я специально сделал позитивной. Я не знал как ему ещё отвечать.

Ответить

alexferman

Пожилой
1

Я просто не понял, чё @alexferman доебался до меня

Потому что ты чёрный

Ответить

Насущные Проблемы

41

Сука, я подумал это биография копа

Ответить

Классный жар

Насущные
38

Копа звали Дерек Шовин. Шовин давил Джорджу Флойду на горло до тех пор, пока тот не потерял сознание.
 За 19 лет работы в полиции Шовин трижды открывал огонь по подозреваемым. На его счету есть и убийство при исполнении. Начальник полиции Медариа Аррадондо признал, что на Шовина несколько раз поступали жалобы от гражадн и нарушителей общественного порядка: его обвиняли в чрезмерной жестокости. Однако коллеги снова и снова прикрывали мужчину.

Также известно, что в период службы в полиции Дерек подрабатывал в ночном клубе El Nuevo Rodeo. По злой иронии судьбы, в этом же заведении трудился охранником и погибший Джордж Флойд. Полиция уже проверяет, не было ли у мужчин давнего конфликта, который и мог послужить причиной для убийства.

Около десяти лет назад Шовин женился на девушке по имени Келли — ранее работавшая моделью супруга полицейского в прошлом году завоевала титул «Миссис Миннесота» и была широко известна в округе.

После трагического инцидента Келли подала на развод. Об этом в социальных сетях сообщили ее адвокаты. По словам юристов, супруга Дерека была шокирована его поступком, и теперь просит власти обеспечить ей полную безопасность.

Ответить

theLastLetters

Классный
10

Почему-то вспомнился полицейский из "Три биллборда", который напарник Харрельсона.

Ответить

Litnikov Danil

Классный
4

Дерек подрабатывал в ночном клубе 

Кем же интересно, если вакансия охранника уже занята была покойным

Ответить

Крепкий бас

Litnikov
0

Школьник в треде

Ответить

Litnikov Danil

Крепкий
4

Збс, каникулы

Ответить

# realfiddy

Litnikov
1

мусором 

Ответить

alexferman

Классный
0

Однако коллеги снова и снова прикрывали мужчину

Быть такого не может в американской полиции, там за любую провинность свои же сразу сдают и наказывают по всей строгости, мне америкодрочеры рассказывали.

Ответить

Дана Джумагалиева

alexferman
1

Убийц Ахмауда Арбери тоже прикрывали копы. По старой дружбе, бывшие коллеги. Вот и окружной прокурор с одним из убийц.
Парень погиб в феврале и только в Мае удалось их посадить, благодоря слитому видео доказательству и шумихе в соц сетях.

Ответить

alexferman

Дана
3

Да то сарказм был) Мне хорошо известно, что полиция в США весьма коррумпирована и покрыта не только самими копами, но и прокурорами/судьями. Начитался одно время всяких статей в интернете типа этой: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупционный_скандал_вокруг_полицейского_подразделения_«Рампарт»

Ответить

Болезненный

alexfer…
0

у меня пустая страничка в вики :(

Ответить

alexferman

Болезне…
0

Последняя кавычка отклеилась)

Ответить

Дана

alexfer…
0

Лол, я бы поняла, что это сарказм если бы дочитала последнюю строчку, но к тому моменту уже загорелась)

Ответить

Обухов Денис

alexfer…
0

Не верю ...... неужели в фильмах правду снимают про плохих копов ? 

Ответить

Классный жар

alexferman
0

Он прост применял жестокость только к черным, потому и покрывали

Ответить

# realfiddy

Классный
–1

Не смущает что белые не нарушают закон по мелочи? Да и у него могли быть районы патрулирования только чёрные. 

Ответить

Жирный диод

#
5

белые не нарушают закон по мелочи

это что за манямирок такой?

Ответить

# realfiddy

Жирный
–1

Этот мирок называется США 

Ответить

С Осмыслом

#
2

Этот мирок называется США

святая толстота

Ответить

# realfiddy

С
0

@Настя Иванова  тут тебя травят, посмотри 

Ответить

Классный жар

#
0

Не вижу

Ответить

Классный жар

#
1

Не смущает, что я эту фразу только что выдумала?

Ответить

# realfiddy

Классный
–1

Я ко всему твоему копирайтному выбросу в целом, Насть) 

Ответить

Классный жар

#
0

Но ведь в моей копипасте нет ничего про черных

Ответить

# realfiddy

Классный
–1

А какого цвета Джордж Флойд, простите? 

Ответить

Классный жар

#
0

Неуказанного в моей копипасте

Ответить

# realfiddy

Классный
–1

То есть это неизвестный факт еще для тебя? 

Ответить

Классный жар

#
0

Известный, но ведь ты доебалси к пасте с такими словами:

Не смущает что белые не нарушают закон по мелочи? Да и у него могли быть районы патрулирования только чёрные

Вот я и говорю, что в пасте не идет речь про черных, там рассказывается, что на полицейского до этого поступали жалобы. Вполне вероятно, что эти жалобы были от белых гетеросексуальных арийцев.

Ответить

# realfiddy

Классный
–1

Спокойной ночи, завтра твой пенис станет еще короче. 

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Классный
0

Ну... вроде как белых полиция пристрелила гораздо больше. Так что не в черноте дело. Просто когда проявляют жестокость к белым, это, как бы нормально. А черные, они же веками мучились, продавая друг-друга в рабство, их нельзя. Поэтому если полиция валит на землю и душит белого, то это мелкая провинность, за нее могут и не наказать.

Ответить

Abram Dikoy

Евгений
0

Эксперты подъехали

Ответить

Amir Name

Классный
0

что сказать.
мент под стать мертвому преступнику, две противоположности коллапсировали, для общества это бонус, еще бы всех мародёров посадили, тогда было бы вобще класс.

Ответить

Интимный алмаз

Насущные
1

Всё так и было, он просто сел в машину и нажал "2". Пользуйтесь на здоровье.

Ответить

Крепкий бас

Насущные
0

Я сначала подумал, что это очередной пост теомизма в "мемах"

Ответить

Здоровый дебаркадер

30

Кем бы он ни был, полисмен повёл себя как последний мудак. Восемь минут душить обездвиженного человека коленом, это вам даже не из пестика шмальнуть, тут нужно упорство и целеустремлённость. 

Ответить

Потребительский украинец

25

Ну вы знаете Джоржа Флойда

Ответить

Алиса Селезнёва

Потребительский
9

За себя и за Джоржа Флойда

Ответить

Алег Св

Алиса
0

за себя и за сашку

Ответить

Алиса Селезнёва

Потребительский
0

.

Ответить

Evgenii Evgenii

14

@Квадрат Глассевича только так смог

Ответить

Плохой меч

Evgenii
17

Ну такое, бывало и смешнее, мемодел из тебя такой же как вирусолог

Ответить

Slow Dimon

Плохой
4

Ты чёрная?

Ответить

Плохой меч

Slow
1

рыжая

Ответить

anti kuzma

Плохой
6

а там

Ответить

Slow Dimon

anti
4

А там посмотрим...

Ответить

Олег Брюханов

Плохой
0

скинь инсту

Ответить

Плохой меч

Олег
0

не имею нужды в дополнительных подписчиках

Ответить

anti kuzma

Олег
0

мне тоже

Ответить

Здоровый дебаркадер

Evgenii
4

Ебать ты обиженка) Сделай со мной чонить плес.

Ответить

Evgenii Evgenii

Здоровый
0

зачем?

Ответить

Плохой меч

Evgenii
2

Чтобы еще раз обосраться конечно же)

Ответить

Потребительский украинец

Evgenii
2

У неё глаза как у киборга, то ли разные, то ли искусственные.

Ответить

Evgenij Koval

Потребительский
0

один глаз на кавказ, другой в арзамас

Ответить

Типичный корабль

Evgenii
0

Написано "Хабиб шоу", но я не вижу на картинке дагестанцев в октагоне

Ответить

Dear Moscow,

Evgenii
0

eHabibShow.com

HabibShow

Habib

@
умер от удушения

Довыпендривался.

Ответить

# realfiddy

12

Дополни его последнее преступление, так как он расчитался на заправке поддельной 20$ купюрой, из за чего кассир вызвал копов и его скрутили нахуй сразу. 

Ответить

Пожилой Мартингал

#
0

Я думал, но так и не понял это доказано или нет?

Ответить

Glan

Пожилой
14

На записи было видно, как из его штанины один пакетик вываливается. Второй вывалислся из ладони, когда его посадили к стене. Полиция видела, что он под веществами прямо спрашивала его, под чем он находится - отсюда и жёсткое задержание.
Таймкоды - 3:30 и 3:48
https://www.youtube.com/watch?v=WD0dJA_u90Y&t=210s

Ответить

Олег Брюханов

Glan
0

мда, как обычно все орут что уголек не виноват

Ответить

Европейский Макс

#
3

Вот был бы прикол если бы кассир ошибся и короче получается по цепочке он виновн тоже 

Ответить

Олег Брюханов

Европейский
0

невиновен был бы.

Ответить

Bob Kentuki

Олег
0

схерали тогда посадили чувака, который вызвал ментов на тиммейта в контре,
а когда они прибыли на место, то застрелили левого чувака?

Ответить

Потребительский украинец

8

 Так же он однажды снялся в порно

Это ТЖ, надо было начинать разбор с этого тезиса)

Ответить

Пожилой Мартингал

Потребительский
2

На xvideos пиши George Floyd

Ответить

Потребительский украинец

Пожилой
33

Если только когда-нибудь поеду кукухой.

Ответить

theomism

1

в первую очередь это был человек, а все остальное уже вторично; более того, родись он в семье среднего класса или в богатой семье, его жизенный путь был бы, вероятно, совсем другим, возможно, он мог бы стать президентом сша, и в одном из возможных миров, коими полнится океан Возможного, он этим президентом уже является

Ответить

Dear Moscow,

theomism
14

 в одном из возможных миров, коими полнится океан Возможного, он этим президентом уже является

Признайся: ты подобрал один из выпавших у него из кармана пакетиков?

Ответить

Amir Name

theomism
2

можно так еще сказать.
Если бы он работал, а не грабил/наёбывал его бы жизненный путь был бы, вероятно, другим, был бы жив скорее всего.

Ответить

Bob Kentuki

Amir
0

человека определяет его окружение, которое формирует его ценности, так что @theomism прав)

Ответить

Litnikov Danil

1

А кто нибудь в курсе чего хотят протестующие? Ну тип ливс метер и все такое, а конкретно?

Ответить

ouxen

Litnikov
17

Грабить имущество белвх

Ответить

Litnikov Danil

ouxen
1

И Хрустальную сову получает....

Ответить

ouxen

Litnikov
1

И хрустальный атом ( ಠ ͜ʖಠ)

Ответить

Dear Moscow,

Litnikov
0

И Хрустальную сову получает...

Ответить

Евгений Клочков

Litnikov
7

адекватная часть - чтобы ниггеры перестали выполнять роль подвижных мишеней для полицейских в частности и в общем чтобы за стрельбу без веской причины копа было реально осудить без бучи на всю страну. Общее благопожелание - решить социальные противоречия, которые проходят между группами, поделенными по признаку расы

неадекватная - шобы снежки каялись и стояли на коленях, закрывали глаза на их изъебы. Ну и желательно - больше деняк и социалочки в качестве репарации за рабство/неравенство

всякие букашки, дешевки и шваль - ради удали молодецкой попиздить белых и лут уровня не ниже легендарного

Ответить

Amir Name

Евгений
7

полиция не просто так стреляет по ниграм, они в первую очередь стреляют по нарушителям, ну и апартеид в США давно закончился у черных все права и работают они во всех сферах, просто в наркоторговле и подобном им кажется выгоднее.

То есть адекватной части там нет вобще.

Ответить

Евгений Клочков

Amir
4

полиция не просто так стреляет по ниграм

Смотря что понимать под "не просто так". Если понимать как "они всегда стреляют по веской привине" - то нет, к сожалению, инцидентов хватает, когда применяют избыточное насилие. Причем там не только негры страдают, белых и латиносов, погибающих от стрельбы, даже больше чуть выходит по статистике

А если это понимать как "полицейские ведут себя агрессивно потому что есть предпосылки"  - то да, они есть. Будучи бедной и неблагополучной группой с особой культурой (говоря по-русски с "понятиями"), негры чаще совершают преступления чем представители иных рас. Потому да, полиция при общении с ними напрягается сильнее

ну и апартеид в США давно закончился

Не применяйте термины там, где их не было. Апартеид это из схожей оперы, но со своей спецификой и то не в США

у черных все права и работают они во всех сферах, просто в наркоторговле и подобном им кажется выгоднее.

Формальное наличие прав это формальность, которая не всегда пересекается с реальной практикой. Вы наверняка знаете за это, раз мы общаемся на русском. 

По многим причинам (главная из которых низкое качество "социальных лифтов" у угольков из гетто) эта социальная группа беднее и неблагополучные. Как-то слабо вяжется с тезисом о "в наркоторговлей им кажется выгоднее"

И да, то шо эта группа "угнетена" не значит что она святая (скорее наоборот, в неблагополучных группах процент мразей выше по объективным причинам). Или то что они не должны нести ответственность за свои поступки - должны.

И мародёры из гетто заслуживают наказания, несмотря на то что они объективно в менее благополучном положении. Но это не отменяет и тот факт, что они в таком положении находятся.

На ровном месте и при отсутствии реальных проблем такие социальные взрывы не происходят. 

Ответить

Amir Name

Евгений
0

Апартеид

в обиходе апартеид имеет значение расовой сегригации, но я думаю мы друг друга тут поняли.

Я могу сейчас написать простыню текста, но её суть будет проста - "естественный отбор", некоторые называют это социальный дарвинизм.

Я не питаю иллюзий, когда все живут хорошо и в достатке, всегда будут лучше жить люди, которые более предприимчивы, умнее или кто больше трудится. Эти люди создают рабочие места для масс и движут экономику, они являются благотворителями и тд. 
По поводу соц лифтов, я обо всех деталях не в курсе, но на сколько я знаю в США их достаточно, бесплатное образование и гранты дают возможность "подняться с низов", а вот раздутое соц пособие, как раз увеличивают гетто в больше масштабы.

Ответить

Евгений Клочков

Amir
3

я знаю в США их достаточно, бесплатное образование и гранты дают возможность "подняться с низов"

С одной стороны да, туда можно поехать и подняться. С другой - как ни странно, это работает с приезжими, но может не работать с угольками. 

Во-первых, бесплатное образование это крайне иронично в контексте того, что одна из главных социальных проблем США - огромное количество молодежи, закредитованной по уши. И львиная доля из них - те, кто брал кредит на учебу. И это работает со всеми, вне зависимости от расы. Но так как стартовые условия у угольков хуже - то это для них прикрывает двери социального лифта сильнее

Во-вторых, если брать школьное образование - оно в гетто намного хуже. Потому что туда идут работать уже те учителя, которые в приличной школе себе места не нашли (ну или идейные). Плюс общая бедность. Плюс среда, которая не способствует учебе (ибо выросший в среде с "понятиями" малолетний черный предпочтет почилить с братанами). А значит, что даже число тех, кто решился бы взять образовательный кредит и получить вышку, сокращается. Даже квоты тут не помогут. 

В-третьих, проблема медицины, когда при серьезной болячке без хорошей страховки есть риск остаться в бедности до конца жизни. 

Ну и тд и тп, там целый комплекс проблем, которые называют "ловушкой бедности". И на все это накладываются общеамериканские проблемы, типа размывания среднего класса. 

Ответить

Евгений Долгий

Litnikov
4

убивать и унижать белых

Ответить

Shlomo Goldenberg

Евгений
1

Белые сами готовы

Ответить

Сергей Васильев

Shlomo
0

Старое видео кстати, но на этом протесте появляются не менее смешные.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Сергей
1

Это особые нигры, у них там дохуя понамешано каши из иудаизма и христоза головного мозга, сами они себя считают евреями(!), при этом бог у них все равно джизус (кто в курсе что иудеи думают про джизуса, тем очень смешно), а главный их хуй, вон тот жирдяй на видео, считает себя вторым человеком после иисуса. В общем, работы для карательной психиатрии непочатый край 

Ответить

Bob Kentuki

Shlomo
0

ебать

Ответить

красивый комбинатор

Shlomo
0
Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

А белые?

Ответить

Здоровый дебаркадер

Litnikov
1

Судя по истории человечества - убивать и унижать белых, ну и всех остальных заодно)

Ответить

Интимный алмаз

Здоровый
0

Где волонтером записаться?

Ответить

Здоровый

Интимный
4
Главная : Министерство обороны Российской…
Главная
mil.ru
Ответить

Интимный алмаз

Здоровый
0

Спасибо, мне форма не нравица, говорят такую в любом военторге мод/жно купить, я хочу быть уникальным.

Ответить

Litnikov Danil

Интимный
0

Норм форма, бушлат по крайней мере.

Ответить

Litnikov Danil

Интимный
0

Остались места в другой команде, будете брать?

Ответить

Интимный алмаз

Litnikov
0

Че прям сразу в USAF?

Ответить

Евгений Долгий

Litnikov
–1

Убиваются и унижаются ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

Ответить

Классный жар

Litnikov
2

Они кричат, что надо дать им дышать. Наверное они выступают против масочного режима.

Ответить

Litnikov Danil

Классный
0

Поддерживаю, сам задыхаюсь в маске

Ответить

Жирный диод

Litnikov
0

Чтобы полиция перестала охуевать

Ответить

Litnikov Danil

Жирный
0

С этим согласен и полностью за. Просто не понимаю как понять что это требование выполнено, это же процесс

Ответить

theomism

Litnikov
2

оно не будет выполнено, пока существует полиция

Ответить

Жирный диод

Litnikov
–1

Ну насколько я понял из новостей копы даже на протестах все ещё охуевают, и при этом просто напросто не справляются со своей работой https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/02/police-criticized-heavy-handed-response-peaceful-protests-across-us

Ответить

theomism

Жирный
0

протесты уже угасают, еще немного и все кончится, а потом начнется снова

Ответить

Потребительский украинец

Litnikov
0

Хз, идеи на навскидку, справедливого наказания для полицейских-убийц, привлечение внимания к полицейскому произволу.

Ответить

Litnikov Danil

Потребительский
0

Ну это да, вроде как привлекли внимание... и что дальше? 

Я просто не понимаю какое действие должно это все прекратить

Ответить

Здоровый дебаркадер

Litnikov
0

Ну, видимо, начало каких-то реформ, пересмотр процедур для полицейских и тд. Но сейчас уже хуй пойми ибо там протестующих чуть ли не меньше чем всяких "активистов", бандюков и просто праздных долбоёбов. Пока что остаётся только пиздиться))

Ответить

Freon

3

Кем были репрессированные сталиным советские граждане...

Ответить

Интимный алмаз

Freon
2

Кем были забаненые мочераторами вкашеные твинки Орлова...

Ответить

Генетический калькулятор

Интимный
6

)) 

Ответить

Интимный алмаз

Генетический
1

Преисполнись уже, путь значит веди.

Ответить

Генетический калькулятор

Интимный
0

Да (ничего не понял, но очень интересно) 

Ответить

Евгений Долгий

4

Агнец божий 😇

Ответить

theLastLetters

5

Кем был Джордж Флойд? Another brick in the wall.

Ответить

Freon

theLastLetters
1

All in all we just a...

Ответить

Bob Kentuki

theLastLetters
0

протест расправил плечи

Ответить

Daniil Minashkin

5

Ты мог просто сразу сказать, что он нигером был?

Ответить

Константин Санкин

3

Для тех, кто так и не понял зачем нужны были протесты

Ответить

Glan

Константин
5

Для того, что бы пришить дело за смерть наркомана?

Ответить

Константин Санкин

Glan
1

Ну не за смерть, а за убийство, начнем с этого

Ответить

Glan

Константин
1

Единственное, в чём он виноват - что не поверил в то, что задержанный реально помирает, а не играет в опоссума. Никакой асфиксии не было - ему давили на мускулы шеи, а не на трахею или на сами лёгкие, как было несколько лет назад с белым. Зумеры даже челлендж  устроили, показывая, что от такой хуйни умереть нельзя.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8384861/White-teens-start-disgusting-George-Floyd-Challenge-social-media.html
Ну и предварительное вскрытие на находило удушение как причину смерти. Но, там была ещё и "независимое" вскрытие, говорящее о обратном, но ого сделано непонятно кем, непонятно за чьи деньги. 

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Константин Санкин

Glan
2

Ты никогда не слышал про независимую медэкспертизу поэтому решил взять слово в кавычки как какой-то фарс? Детский сад. 

Всё очень даже понятно кто делал вскрытие:

 Dr. Wilson, director of autopsy and forensic services at the University of Michigan, and Dr. Baden, who was the chief medical examiner for New York City in the late 1970s.

Более того:

 Shortly after the family’s autopsy findings were announced, the Hennepin County medical examiner released its own findings, also concluding that the manner of death was homicide.

Коп прекрасно осознавал что он делал, и думал что либо пронесет и чел не умрет, либо спишут на оказание сопротивления. А если он не понимал что он душит, значит он полный неадекват и садист и вопрос что он тогда делает в полиции. Хотя читая его биографию у меня вообще много вопросов. 

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Glan

Констан…
1

Олсо: https://www.hennepin.us/-/media/hennepinus/residents/public-safety/documents/Autopsy_2020-3700_Floyd.pdf

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Константин

Glan
0

Олсо:

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Glan

Констан…
1

Я не знаю, зачем ты мне это кидаешь, когда я уже принёс свежий финальный результат.
зет ани анделайинг сондишион хэд дид нот килл хим

У него в крови буквальный коктейль из разных веществ. Как это не может влиять на смерть?

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Glan

Констан…
1

Литералли ху? 
И вообще он его корона-чан забрала. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8386421/George-Floyd-autopsy-report-reveals-tested-positive-coronavirus.html

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Константин

Glan
0

Ага то есть он под коленом умер от коронавируса

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Glan

Констан…
0

У тебя пикчи не грузятся или что?

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Roman Golovin

Константин
0

Ну это точечное решение. Интересно, будут ли системные изменения

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Андрей Каскадов

1

А что происходило до того, как он оказался на земле? Ну вот приехал коп по вызову о фальшивой банкноте и сразу положил Флойда на землю и начал душить? Сдается мне, такая брутальность была спровоцирована. А если предположить, что коп был осведомлен про бэкграунд Флойда?

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Alex Fielding

Андрей
2

Так он в наручниках уже. Посади в машину и пусть там сидит. Хуль он вообще уселся на него. На месте штата я б ему иск выкатил за общий ущерб от протестов

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Андрей Каскадов

Alex
0

В наручниках, но он же огромный, мог пинаться. Его хотели усмирить прежде чем поднимать на ноги и везти куда-то. Попробуй буйного громилу посадить в авто, даже в наручниках...

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Ded Pihto

Андрей
3

И как сидение на шее может усмирить? Тоесть хотел он чтоб тот вырубился? А почему продолжил душить когда он уже вырубился? А может хватит пиздеть и придумывать отмазки для копа? Копу просто нравилось издеваться над людьми.

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Bob Kentuki

Андрей
0

у них есть перцовка и/или тазер + напарник але

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Андрей Каскадов

Bob
0

Ну перцовку не стоит упоминать, это средство обороны, а не нападения с целью задержания. Можно самого себя легко залить

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красивый комбинатор

Андрей
1

Он очень активно оказывал сопротивление, так делать не стоит.

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Ded Pihto

красивый
0

"когда тебя насилуют лучше расслабиться и получать удовольствие"
- красивый комбинатор

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красивый комбинатор

Ded
1

Дед: "не различаю полицию и насильников".

Когда тебя пакует полиция либо не сопроивляешься, либо принимаешь возможные последствия. В любой стране.

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Ded Pihto

красивый
0

"Паковать" точно также могут совершенно без оснований. А в этом случае его "паковал" коп садист избивавший жену и фоткавшийся в расистских кепочках. Не важно кто применяет к тебе насилие, униформа не делает человека безобидным ангелочком.

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Серьёзный Валера

Ded
1

Как всегда топишь за общее, но тонешь в частном.

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Ded Pihto

Серьёзн…
0

Как всегда восхищаешься силой и произволом. Слезь с бутылки.

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Серьёзный Валера

Ded
1

Слезь с бутылки.

Нормальная бутылка, только начал привыкать.

Ответить

красивый

Ded
1

"Паковать" точно также могут совершенно без оснований.

Конечно могут. По твоей логике, если победишь полицейских в драке, то тебя отпустят?

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Ded Pihto

красивый
0

По моей логике полицейский не должен иметь больше прав на насилие чем любой другой гражданин. Если к тебе в дверь позвонил человек в форме и начал приказывать снять штаны и встать раком то ты должен воспринимать это как нападение и защищаться. В конце концов ты даже не можешь быть уверен что эту форму он не купил в соседнем сексшопе.

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красивый

Ded
0

"Снять штаны и встать раком" и "отвезти в участок" это разные вещи.

Вот он дозащищался. В США у полиция действительно ведет себя слишком агрессивно, а это лишний аргумент не отвечивать при задержании. Или уехать из США.

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