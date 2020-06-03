Краткая биография погибшего во время задержания полицией мужчины.

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KEREM YUCEL/AFP via Getty Images

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в США начались протесты. Мужчина погиб при задержании полицией. Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны — некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией. Позже акции солидарности начались и за пределами США: их провели во Франции, Нидерландах, Германии.

Джордж Флойд родился в 1973 году в городе Фейетвилл в Северной Каролине и вырос в сердце афроамериканского сообщества Хьюстона. В юности он играл в баскетбол и американский футбол. Близкие называли его «добрым великаном» из-за высокого роста и спортивного телосложения.

С 1993 по 1995 года посещал Южный флоридский общественный колледж, потом вернулся в Хьюстон, чтобы продолжить учёбу, но не сделал этого. Флойд присоединился к хип-хоп-группе Screwed Up Click, взяв творческий псевдоним Big Floyd. По данным сайта iharare, однажды он снялся в порно. Однако точных доказательств этому нет.

Мужчина не менее пяти раз привлекался к уголовной ответственности. Череда арестов за кражу и хранение наркотиков привела к обвинению в вооружённом ограблении в 2007 году, за что в 2009 году его осудили на пять лет. В 2014-м он вышел на свободу и переехал в Миннесоту, чтобы начать новую жизнь.

Флойд жил в Сент-Луис-Парке, штат Миннесота, и работал охранником. В начале 2020 года мужчина потерял работу из-за пандемии коронавируса. На момент смерти ему было 46 лет. Журналистам удалось узнать, что у Флойда остались две дочери шести и 22 лет.

Незадолго до смерти он снял видео, где попросил молодое поколение положить конец вооруженному насилию.

Что произошло с Джорджем Флойдом в день смерти

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его полицейскому Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.

Шовен в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается. Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Дерека Шовена обвинили в убийстве второй степени, а троих его коллег — в пособничестве и подстрекательстве.