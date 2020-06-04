Экологию региона повредили на десятки лет вперёд, а губернатор заявил, что узнал о масштабах аварии из социальных сетей.

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Загрязнённая река в Норильске с боновыми заграждениями Фото РИА «Новости»

29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки, окрасив их в ярко-красный цвет. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. Руководство электростанции отвергает обвинения и настаивает, что вовремя доложило об аварии.

МЧС устраняет последствия попадания нефтепродуктов в почву и воду, но это осложняется труднодоступностью мест. Природоохранные ведомства утверждают, что даже после окончания работ на восстановление экосистемы уйдут десятки лет.

Федеральный режим ЧС в Норильске ввели только после того, как на проблему обратил внимание Путин. Из-за аварии возбудили несколько уголовных дел и задержали одного из сотрудников ТЭЦ.

Из-за проседания опор 20 тысяч тонн дизеля вылились из резервуаров и попали в реки

29 мая на промышленной дороге у ТЭЦ-3 в Норильске загорелся автомобиль. Пожар перекинулся на близлежащую территорию и распространился на 300 квадратных метров. Водитель не пострадал. В день происшествия МЧС сообщило, что автомобиль врезался в резервуары с топливом ТЭЦ, после чего они разгерметизировались и начался пожар.

Фото МЧС

Позже АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» («НТЭК», входит в группу «Норникель»), которому принадлежит ТЭЦ, сообщило, что авария произошла не из-за автомобиля. Под резервуаром в 30 тысяч тонн просели опоры, «прослужившие без нареканий 30 лет», из-за этого оторвалось днище и вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Проезжавший автомобиль загорелся из-за соприкосновения с дизелем.

По словам операционного директора компании Сергея Дьяченко, опоры могли просесть из-за того, что мерзлота растопилась от аномально мягких температур. Около 6 тонн топлива вылилось в грунт. 15 тонн попало в ручей у ТЭЦ, а из него — в реки Далдыкан и Амбарную, окрасив их в ярко-красный цвет.

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По словам представителей компании, сотрудники приступили к очистке территории сразу после утечки топлива, а позже к ним присоединился отряд морской спасательной службы из Мурманска.

Полностью избавиться от топлива в реке «при хорошем стечении обстоятельств» удастся в течение 10–14 дней, рассказал операционный директор «Норникеля» Сергей Дьяченко.

К ликвидации загрязнения будут привлечены лучшие умы, которые сегодня работают в области экологии и науки, для того чтобы очистить территорию и предотвратить негативные последствия для водных объектов. Сергей Дьяченко операционный директор «Норникеля»

Сейчас последствия аварии устраняют около 190 человек, в том числе сотрудники МЧС. Они установили в реках боновые заграждения, предотвращающие распространения топлива, и откачивают загрязнённую воду.

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Воду с нефтепродуктами собирают специальными системами во временные резервуары. Там топливо отделяют от воды и сжигают, рассказал «Известиям» начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев.

Руководство ТЭЦ утверждает, что сразу сообщило об аварии региональным властям. Но те якобы не знали о реальных масштабах происшествия

Мэр Норильска заявил, что знал о пожаре и утечке топлива с вечера 29 мая, но ему не было известно количество протёкшего дизеля. В тот же день специалисты обследовали загрязнённую территорию и решили отправить туда необходимую технику 31 мая. 1 июня в крае ввели межмуниципальный режим ЧС.

3 июня на совещании с Владимиром Путиным губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что региональные власти узнали о масштабе утечки только спустя два дня — 31 мая. До этого, по его словам, руководство ТЭЦ утверждало, что угрозы для экологии нет.

Только после появления тревожащей информации из социальных сетей и настойчивых вопросов соответствующим должностным лицам была выяснена реальная картина происшествия. Александр Усс губернатор Красноярского края

Путин резко отреагировал на доклад Усса: «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?». Глава МЧС Евгений Зиничев подтвердил слова красноярского губернатора. По его инициативе Путин объявил федеральный режим ЧС — это позволило привлечь к ликвидации последствий аварии федеральные ресурсы.

Несмотря на заявления Усса и Зиничева, генеральный директор «НТЭК» Сергей Липин сообщил Путину, что компания действовала в соответствии с регламентом и вовремя рассказала об утечке. После этого президент поручил правоохранительным органам разобраться в происшествии. Зиничев отметил, что «время [сообщения об аварии] зафиксировано, поэтому опровергать что-то будет трудно».

По данным «Коммерсанта», в правительстве узнали об аварии в Норильске через полчаса после происшествия. Газета опубликовала хронологию обмена информацией.

29 мая в 12:55 по местному времени (8:55 по Москве) диспетчер сообщил об утечке топлива в Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Норильска;

В 12:57 (8:57) информацию подтвердили в ТЭЦ;

В 13:08 (9:08) сообщение передали в объединённое диспетчерское управление Сибири;

В 13:20 (9:20) об этом узнали в Минэнерго РФ;

В 13:49 (9:49) сообщение поступило в Ситуационно-аналитический центр Москвы;

В 18:40 (14:40) «НТЭК» отправила приказ о введении режима ЧС властям Норильска;

31 мая «НТЭК» отправила Единая дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) МЧС четыре справки о принятых мерах ликвидации аварии;

1 июня «НТЭК» выслала план ликвидации аварии в Минэнерго и ЕДДС.

Прокуратура возбудила три уголовных дела из-за «порчи земли», «нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнения вод». Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК».

Эксперты считают, что после утечки топлива экология края будет восстанавливаться десятки лет

Главная проблема аварии — утилизации нефтепродуктов, считает Усс. Река, в которой находится топливо, не судоходная, добраться до неё можно на вездеходах или вертолётах. Губернатор предположил, что регион не сможет самостоятельно справиться с последствиями аварии за две недели.

Основной вариант утилизации — это сжигание в соответствующих ёмкостях, опыта такого в Красноярском крае нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Александр Усс губернатор Красноярского края

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова выступила против сжигания нефтепродуктов, так как это может нанести сильный урон экологии региона. 30 мая сотрудники ведомства побывали у загрязнённой реки. Но охрана ТЭЦ не пустила их к месту аварии. Специалисты установили, что толщина нефтепродуктов на реке составляет 4–5 сантиметров.

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Река Далдыкан — приток реки Амбарная, впадающая в озеро Пясино. Из озера проистекает река Пясино, которая впадает в Карское море. По данным мониторинга Росрыболовства, топливо успело попасть в озеро, несмотря на установленные в реке ограничители. При сильном ветре в сторону Карского моря загрязнённая вода вскоре может попасть и в него, считает представитель пресс-службы ведомства Дмитрий Клоков.

Последствия аварии в Норильске заметны даже со спутника. На «Яндекс.Картах» видно, что реки окрасились в ярко-красный цвет.

Скриншот «Яндекс.Карт»

Попавший в воду дизель опаснее, чем нефть, и нанесёт большой вред арктической экосистеме, считает руководитель общественной организации «Реки без границ», эколог Александр Колотов: «Дизельное топливо токсичнее, чем нефть, и содержит в себе химические соединения, которые не улавливаются бонами. Часть соединений хорошо взаимодействует с водой, растворяется и просачивается через боны».

Загрязнение рек нефтепродуктами может повлиять не только на экосистему, но и на жителей ближайших поселений, рассказала старший научный сотрудник географического факультета МГУ Татьяна Пузанова. В неглубокие колодцы, в которых люди набирают питьевую воду, могут попасть высококанцерогенные полициклические ароматические углеводороды.

Специалисты сходятся во мнении, что авария в Норильске нанесёт большой вред экологии, а восстановление займёт десятки лет. Клоков отметил, что масштабы происшествия недооцениваются и происходящее является «экологической катастрофой». Замминистра природных ресурсов Елена Панова предположила, что на восстановление экосистемы потребуется не меньше десяти лет и более миллиарда рублей.

Норильск и до аварии на ТЭЦ можно было называть «зоной экологического бедствия», считает координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков. Эколог Александр Колотов обратил внимание на то, что в реку Далдыкан и раньше попадали вредные вещества — это можно было заметить по её необычному цвету.