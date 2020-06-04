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Экологию региона повредили на десятки лет вперёд, а губернатор заявил, что узнал о масштабах аварии из социальных сетей.
29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки, окрасив их в ярко-красный цвет. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. Руководство электростанции отвергает обвинения и настаивает, что вовремя доложило об аварии.
МЧС устраняет последствия попадания нефтепродуктов в почву и воду, но это осложняется труднодоступностью мест. Природоохранные ведомства утверждают, что даже после окончания работ на восстановление экосистемы уйдут десятки лет.
Федеральный режим ЧС в Норильске ввели только после того, как на проблему обратил внимание Путин. Из-за аварии возбудили несколько уголовных дел и задержали одного из сотрудников ТЭЦ.
29 мая на промышленной дороге у ТЭЦ-3 в Норильске загорелся автомобиль. Пожар перекинулся на близлежащую территорию и распространился на 300 квадратных метров. Водитель не пострадал. В день происшествия МЧС сообщило, что автомобиль врезался в резервуары с топливом ТЭЦ, после чего они разгерметизировались и начался пожар.
Позже АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» («НТЭК», входит в группу «Норникель»), которому принадлежит ТЭЦ, сообщило, что авария произошла не из-за автомобиля. Под резервуаром в 30 тысяч тонн просели опоры, «прослужившие без нареканий 30 лет», из-за этого оторвалось днище и вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Проезжавший автомобиль загорелся из-за соприкосновения с дизелем.
По словам операционного директора компании Сергея Дьяченко, опоры могли просесть из-за того, что мерзлота растопилась от аномально мягких температур. Около 6 тонн топлива вылилось в грунт. 15 тонн попало в ручей у ТЭЦ, а из него — в реки Далдыкан и Амбарную, окрасив их в ярко-красный цвет.
По словам представителей компании, сотрудники приступили к очистке территории сразу после утечки топлива, а позже к ним присоединился отряд морской спасательной службы из Мурманска.
Полностью избавиться от топлива в реке «при хорошем стечении обстоятельств» удастся в течение 10–14 дней, рассказал операционный директор «Норникеля» Сергей Дьяченко.
Сейчас последствия аварии устраняют около 190 человек, в том числе сотрудники МЧС. Они установили в реках боновые заграждения, предотвращающие распространения топлива, и откачивают загрязнённую воду.
Воду с нефтепродуктами собирают специальными системами во временные резервуары. Там топливо отделяют от воды и сжигают, рассказал «Известиям» начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев.
Мэр Норильска заявил, что знал о пожаре и утечке топлива с вечера 29 мая, но ему не было известно количество протёкшего дизеля. В тот же день специалисты обследовали загрязнённую территорию и решили отправить туда необходимую технику 31 мая. 1 июня в крае ввели межмуниципальный режим ЧС.
3 июня на совещании с Владимиром Путиным губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что региональные власти узнали о масштабе утечки только спустя два дня — 31 мая. До этого, по его словам, руководство ТЭЦ утверждало, что угрозы для экологии нет.
Путин резко отреагировал на доклад Усса: «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?». Глава МЧС Евгений Зиничев подтвердил слова красноярского губернатора. По его инициативе Путин объявил федеральный режим ЧС — это позволило привлечь к ликвидации последствий аварии федеральные ресурсы.
Несмотря на заявления Усса и Зиничева, генеральный директор «НТЭК» Сергей Липин сообщил Путину, что компания действовала в соответствии с регламентом и вовремя рассказала об утечке. После этого президент поручил правоохранительным органам разобраться в происшествии. Зиничев отметил, что «время [сообщения об аварии] зафиксировано, поэтому опровергать что-то будет трудно».
По данным «Коммерсанта», в правительстве узнали об аварии в Норильске через полчаса после происшествия. Газета опубликовала хронологию обмена информацией.
Прокуратура возбудила три уголовных дела из-за «порчи земли», «нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнения вод». Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК».
Главная проблема аварии — утилизации нефтепродуктов, считает Усс. Река, в которой находится топливо, не судоходная, добраться до неё можно на вездеходах или вертолётах. Губернатор предположил, что регион не сможет самостоятельно справиться с последствиями аварии за две недели.
Глава Росприроднадзора Светлана Родионова выступила против сжигания нефтепродуктов, так как это может нанести сильный урон экологии региона. 30 мая сотрудники ведомства побывали у загрязнённой реки. Но охрана ТЭЦ не пустила их к месту аварии. Специалисты установили, что толщина нефтепродуктов на реке составляет 4–5 сантиметров.
Река Далдыкан — приток реки Амбарная, впадающая в озеро Пясино. Из озера проистекает река Пясино, которая впадает в Карское море. По данным мониторинга Росрыболовства, топливо успело попасть в озеро, несмотря на установленные в реке ограничители. При сильном ветре в сторону Карского моря загрязнённая вода вскоре может попасть и в него, считает представитель пресс-службы ведомства Дмитрий Клоков.
Последствия аварии в Норильске заметны даже со спутника. На «Яндекс.Картах» видно, что реки окрасились в ярко-красный цвет.
Попавший в воду дизель опаснее, чем нефть, и нанесёт большой вред арктической экосистеме, считает руководитель общественной организации «Реки без границ», эколог Александр Колотов: «Дизельное топливо токсичнее, чем нефть, и содержит в себе химические соединения, которые не улавливаются бонами. Часть соединений хорошо взаимодействует с водой, растворяется и просачивается через боны».
Загрязнение рек нефтепродуктами может повлиять не только на экосистему, но и на жителей ближайших поселений, рассказала старший научный сотрудник географического факультета МГУ Татьяна Пузанова. В неглубокие колодцы, в которых люди набирают питьевую воду, могут попасть высококанцерогенные полициклические ароматические углеводороды.
Специалисты сходятся во мнении, что авария в Норильске нанесёт большой вред экологии, а восстановление займёт десятки лет. Клоков отметил, что масштабы происшествия недооцениваются и происходящее является «экологической катастрофой». Замминистра природных ресурсов Елена Панова предположила, что на восстановление экосистемы потребуется не меньше десяти лет и более миллиарда рублей.
Норильск и до аварии на ТЭЦ можно было называть «зоной экологического бедствия», считает координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков. Эколог Александр Колотов обратил внимание на то, что в реку Далдыкан и раньше попадали вредные вещества — это можно было заметить по её необычному цвету.
Инструкция на двери каждого постсоветского предприятия:
Товарищ! Если случился пиздец:
1. Наблюдаем
2. Наблюдаем
3. Наблюдаем
4. Наблюдаем
5. Если все стало очень критично, пробуем что-то сделать. Людям ничего не говорить.
6. Если получается - кричим на весь мир какие мы молодцы, празднуем каждый год
7. Если не получается - находим Васю, чтобы сделать козлом отпущения. Людям ничего не говорить.
8. Наблюдаем
Весь Норильск сам по себе экологический пиздец, не понимаю как там вообще живут.
Потребительский украинец
Есть ТЖ с норильска?
Есть с Челябинска. Тот же Норильск. Задавай ответы.
Уехал месяц назад из Норильска, прожил там 20 лет. Да, с экологией там полный бардак.
ну с такими резервуарами не удивительно
по документах небось каждый год обновляют резервуары
Утечку топлива в Норильске называют экологической катастрофой. Редакция Tj отреагировала с опозданием, кого винить в этом?
Яндекс.Карты показывают со спутника в реальном времени что ли? Как так с них видно?
Если очень надо то для резонансных мест снимки можно получить очень быстро, вспомните историю прошлого года со взрывом ракеты в Иране - ещё до того, как Трамп опубликовал секретный снимок, коммерческие спутниковые системы выпустили снимки той же местности сделанные в течение нескольких часов после катастрофы. Так и тут, «Яндекс» просто срочно купил актуальные картинки, а не стал ждать очередного обновления через полгода
Откровенный якорь
Но ведь источник окрашивания реки вот тут, и эта ржавая хуевина из труб вдоль дорог вытекает не один год.
Откровенный якорь
Угу, я тоже сейчас ищу актуальные снимки, они никогда в реальном времени не показывают.
Это же насколько надо было забить хер, что днище просто вот взяло и оторвалось
Прогрессивный теркин30см
Халатность и мерзлый грунт. Сейчас же весна, а это Норильск.
Жесть какая-то... У нас Арктика — это зона отчуждения уже давно. Вместо того, чтобы сделать ее заповедной зоной и наращивать там туризм, мы только гробим ее экосистему и нарушаем природный баланс. Думаю, что на восстановление не миллиард рублей тратить надо, а переносить производства в другие районы, которые менее подвержены распространению бедствий. И обязательно по всем правилам заботы об экологии. А тех, кто считает, что ими можно пренебречь, нужно изолировать от общества.
Федеральный режим ЧС в Норильске ввели только после того, как на проблему обратил внимание Пыня.
Охлол, какое же ничтожное и искусственное образование РФ что никто ничего не будет делать, пока начальник не прикажет.
Всех вас нужно привлечь за распространение фейкоф, а тех кто клевещет на матушку Россию в соцсетях - тем более. Нет никакой катастрофы, это провокация, все у нас в стране хорошо. Посмотрите лучше какой хаос творится в пендосии
Былой Илья
Глава Росприроднадзора Светлана Родионова выступила против сжигания нефтепродуктов, так как это может нанести сильный урон экологии региона
Ну хоть кто-то
Да похуй. Всё равно живём по принципу выжженной земли. После нас — хоть потоп.
Дед: «У вас там все в порядке со здоровьем?»
Песков на ухо: «Дед, это про другое совещани»
губернатор заявил, что узнал о масштабах аварии из социальных сетей
А это разве не нормально?