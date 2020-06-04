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Екатерина Кузнецова
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Утечку топлива в Норильске называют экологической катастрофой. Власти отреагировали с опозданием и винят в этом ТЭЦ Материал редакции

Экологию региона повредили на десятки лет вперёд, а губернатор заявил, что узнал о масштабах аварии из социальных сетей.

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Загрязнённая река в Норильске с боновыми заграждениями Фото РИА «Новости»

29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки, окрасив их в ярко-красный цвет. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. Руководство электростанции отвергает обвинения и настаивает, что вовремя доложило об аварии.

МЧС устраняет последствия попадания нефтепродуктов в почву и воду, но это осложняется труднодоступностью мест. Природоохранные ведомства утверждают, что даже после окончания работ на восстановление экосистемы уйдут десятки лет.

Федеральный режим ЧС в Норильске ввели только после того, как на проблему обратил внимание Путин. Из-за аварии возбудили несколько уголовных дел и задержали одного из сотрудников ТЭЦ.

Из-за проседания опор 20 тысяч тонн дизеля вылились из резервуаров и попали в реки

29 мая на промышленной дороге у ТЭЦ-3 в Норильске загорелся автомобиль. Пожар перекинулся на близлежащую территорию и распространился на 300 квадратных метров. Водитель не пострадал. В день происшествия МЧС сообщило, что автомобиль врезался в резервуары с топливом ТЭЦ, после чего они разгерметизировались и начался пожар.

Фото МЧС

Позже АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» («НТЭК», входит в группу «Норникель»), которому принадлежит ТЭЦ, сообщило, что авария произошла не из-за автомобиля. Под резервуаром в 30 тысяч тонн просели опоры, «прослужившие без нареканий 30 лет», из-за этого оторвалось днище и вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Проезжавший автомобиль загорелся из-за соприкосновения с дизелем.

По словам операционного директора компании Сергея Дьяченко, опоры могли просесть из-за того, что мерзлота растопилась от аномально мягких температур. Около 6 тонн топлива вылилось в грунт. 15 тонн попало в ручей у ТЭЦ, а из него — в реки Далдыкан и Амбарную, окрасив их в ярко-красный цвет.

По словам представителей компании, сотрудники приступили к очистке территории сразу после утечки топлива, а позже к ним присоединился отряд морской спасательной службы из Мурманска.

Полностью избавиться от топлива в реке «при хорошем стечении обстоятельств» удастся в течение 10–14 дней, рассказал операционный директор «Норникеля» Сергей Дьяченко.

К ликвидации загрязнения будут привлечены лучшие умы, которые сегодня работают в области экологии и науки, для того чтобы очистить территорию и предотвратить негативные последствия для водных объектов.

Сергей Дьяченко
операционный директор «Норникеля»

Сейчас последствия аварии устраняют около 190 человек, в том числе сотрудники МЧС. Они установили в реках боновые заграждения, предотвращающие распространения топлива, и откачивают загрязнённую воду.

Воду с нефтепродуктами собирают специальными системами во временные резервуары. Там топливо отделяют от воды и сжигают, рассказал «Известиям» начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев.

Руководство ТЭЦ утверждает, что сразу сообщило об аварии региональным властям. Но те якобы не знали о реальных масштабах происшествия

Мэр Норильска заявил, что знал о пожаре и утечке топлива с вечера 29 мая, но ему не было известно количество протёкшего дизеля. В тот же день специалисты обследовали загрязнённую территорию и решили отправить туда необходимую технику 31 мая. 1 июня в крае ввели межмуниципальный режим ЧС.

3 июня на совещании с Владимиром Путиным губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что региональные власти узнали о масштабе утечки только спустя два дня — 31 мая. До этого, по его словам, руководство ТЭЦ утверждало, что угрозы для экологии нет.

Только после появления тревожащей информации из социальных сетей и настойчивых вопросов соответствующим должностным лицам была выяснена реальная картина происшествия.

Александр Усс
губернатор Красноярского края

Путин резко отреагировал на доклад Усса: «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?». Глава МЧС Евгений Зиничев подтвердил слова красноярского губернатора. По его инициативе Путин объявил федеральный режим ЧС — это позволило привлечь к ликвидации последствий аварии федеральные ресурсы.

Несмотря на заявления Усса и Зиничева, генеральный директор «НТЭК» Сергей Липин сообщил Путину, что компания действовала в соответствии с регламентом и вовремя рассказала об утечке. После этого президент поручил правоохранительным органам разобраться в происшествии. Зиничев отметил, что «время [сообщения об аварии] зафиксировано, поэтому опровергать что-то будет трудно».

По данным «Коммерсанта», в правительстве узнали об аварии в Норильске через полчаса после происшествия. Газета опубликовала хронологию обмена информацией.

  • 29 мая в 12:55 по местному времени (8:55 по Москве) диспетчер сообщил об утечке топлива в Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Норильска;
  • В 12:57 (8:57) информацию подтвердили в ТЭЦ;
  • В 13:08 (9:08) сообщение передали в объединённое диспетчерское управление Сибири;
  • В 13:20 (9:20) об этом узнали в Минэнерго РФ;
  • В 13:49 (9:49) сообщение поступило в Ситуационно-аналитический центр Москвы;
  • В 18:40 (14:40) «НТЭК» отправила приказ о введении режима ЧС властям Норильска;
  • 31 мая «НТЭК» отправила Единая дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) МЧС четыре справки о принятых мерах ликвидации аварии;
  • 1 июня «НТЭК» выслала план ликвидации аварии в Минэнерго и ЕДДС.

Прокуратура возбудила три уголовных дела из-за «порчи земли», «нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнения вод». Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК».

Эксперты считают, что после утечки топлива экология края будет восстанавливаться десятки лет

Главная проблема аварии — утилизации нефтепродуктов, считает Усс. Река, в которой находится топливо, не судоходная, добраться до неё можно на вездеходах или вертолётах. Губернатор предположил, что регион не сможет самостоятельно справиться с последствиями аварии за две недели.

Основной вариант утилизации — это сжигание в соответствующих ёмкостях, опыта такого в Красноярском крае нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу.

Александр Усс
губернатор Красноярского края

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова выступила против сжигания нефтепродуктов, так как это может нанести сильный урон экологии региона. 30 мая сотрудники ведомства побывали у загрязнённой реки. Но охрана ТЭЦ не пустила их к месту аварии. Специалисты установили, что толщина нефтепродуктов на реке составляет 4–5 сантиметров.

Река Далдыкан — приток реки Амбарная, впадающая в озеро Пясино. Из озера проистекает река Пясино, которая впадает в Карское море. По данным мониторинга Росрыболовства, топливо успело попасть в озеро, несмотря на установленные в реке ограничители. При сильном ветре в сторону Карского моря загрязнённая вода вскоре может попасть и в него, считает представитель пресс-службы ведомства Дмитрий Клоков.

Последствия аварии в Норильске заметны даже со спутника. На «Яндекс.Картах» видно, что реки окрасились в ярко-красный цвет.

Скриншот «Яндекс.Карт»

Попавший в воду дизель опаснее, чем нефть, и нанесёт большой вред арктической экосистеме, считает руководитель общественной организации «Реки без границ», эколог Александр Колотов: «Дизельное топливо токсичнее, чем нефть, и содержит в себе химические соединения, которые не улавливаются бонами. Часть соединений хорошо взаимодействует с водой, растворяется и просачивается через боны».

Загрязнение рек нефтепродуктами может повлиять не только на экосистему, но и на жителей ближайших поселений, рассказала старший научный сотрудник географического факультета МГУ Татьяна Пузанова. В неглубокие колодцы, в которых люди набирают питьевую воду, могут попасть высококанцерогенные полициклические ароматические углеводороды.

Специалисты сходятся во мнении, что авария в Норильске нанесёт большой вред экологии, а восстановление займёт десятки лет. Клоков отметил, что масштабы происшествия недооцениваются и происходящее является «экологической катастрофой». Замминистра природных ресурсов Елена Панова предположила, что на восстановление экосистемы потребуется не меньше десяти лет и более миллиарда рублей.

Норильск и до аварии на ТЭЦ можно было называть «зоной экологического бедствия», считает координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков. Эколог Александр Колотов обратил внимание на то, что в реку Далдыкан и раньше попадали вредные вещества — это можно было заметить по её необычному цвету.

Это вполне может быть признаком того, что подобные нарушения были и в прошлые годы, просто оставались по каким-то причинам незамеченными.

Александр Колотов
руководитель общественной организации «Реки без границ», эколог

#экология #происшествия #россия

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53 комментария
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Дыня

30

Инструкция на двери каждого постсоветского предприятия:

Товарищ! Если случился пиздец:

1. Наблюдаем
2. Наблюдаем
3. Наблюдаем
4. Наблюдаем
5. Если все стало очень критично, пробуем что-то сделать. Людям ничего не говорить.
6. Если получается - кричим на весь мир какие мы молодцы, празднуем каждый год
7. Если не получается - находим Васю, чтобы сделать козлом отпущения. Людям ничего не говорить.
8. Наблюдаем

Ответить

Konstantin Tsevelev

Дыня
5

врем

Ответить

Ваня Погост

22

Штош, ждём сериал от HBO.

Ответить

Tellst

20

Весь Норильск сам по себе экологический пиздец, не понимаю как там вообще живут.

Ответить

Потребительский украинец

Tellst
0

Есть ТЖ с норильска?

Ответить

Насущные Проблемы

Потребительский
1

Есть с Челябинска. Тот же Норильск. Задавай ответы.

Ответить

Alexander

Насущные
1

Не тот же Норильск. 

Ответить

Потребительский украинец

Насущные
0

Это не то.

Ответить

Евгений Бочегуров

Потребительский
1

Уехал месяц назад из Норильска, прожил там 20 лет. Да, с экологией там полный бардак.

Ответить

Потребительский украинец

Евгений
0

А как с зарплатой, почему уехал?

Ответить

Tellst

Потребительский
0

Только за Новый Уренгой могу пояснить

Ответить

GARDO/I

5

ну с такими резервуарами не удивительно

Ответить

Pavel Reich

GARDO/I
16

по документах небось каждый год обновляют резервуары

Ответить

Kyler

Pavel
1

Думаю бюджет на обслуживание там осваивается успешно

Ответить

Игорь Рачук

Pavel
0

Это просто краска пожелтела с солнечной стороны! 

Ответить

Насущные Проблемы

GARDO/I
0

При Сталине ещё сварили, небось.

Ответить

Словесный Интервент

4

 Утечку топлива в Норильске называют экологической катастрофой. Редакция Tj отреагировала с опозданием, кого винить в этом?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Словесный
3

меня

Ответить

Рулон Обоев

Екатерина
0

шейм он ю

Ответить

Екатерина Кузнецова

Рулон
0

:(

Ответить

Рулон Обоев

Екатерина
0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Владимир Сапсаенко

3

Яндекс.Карты показывают со спутника в реальном времени что ли? Как так с них видно?

Ответить

Andrey

Владимир
0

Если очень надо то для резонансных мест снимки можно получить очень быстро, вспомните историю прошлого года со взрывом ракеты в Иране - ещё до того, как Трамп опубликовал секретный снимок, коммерческие спутниковые системы выпустили снимки той же местности сделанные в течение нескольких часов после катастрофы. Так и тут, «Яндекс» просто срочно купил актуальные картинки, а не стал ждать очередного обновления через полгода 

Ответить

Откровенный якорь

Andrey
1

Но ведь источник окрашивания реки вот тут, и эта ржавая хуевина из труб вдоль дорог вытекает не один год.

Ответить

Откровенный якорь

Откровенный
1

Для сравнения: зима (видимо, этого) года:

Ответить

Откровенный якорь

Владимир
0

Угу, я тоже сейчас ищу актуальные снимки, они никогда в реальном времени не показывают.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Владимир
0

По ссылке показывает красную реку, она ж вряд ли такая всегда была. Видимо, довольно часто обновляется

Ответить

Антон Т

Екатерина
0

2016 год, если что 

NASA: река под Норильском краснеет уже не первый…
Специалисты NASA выложили сделанные в разные годы спутниковые снимки реки Далдыкан под Норильском…
www.bbc.com
Ответить

Kyler

2

Это же насколько надо было забить хер, что днище просто вот взяло и оторвалось

Ответить

Прогрессивный теркин30см

Kyler
0

Халатность и мерзлый грунт. Сейчас же весна, а это Норильск.

Ответить

Kyler

Прогрессивный
3

Все оправданы!

Ответить

aka

Kyler
1

Россия — страна халатности

Ответить

Животный Кирилл

2

Жесть какая-то... У нас Арктика — это зона отчуждения уже давно. Вместо того, чтобы сделать ее заповедной зоной и наращивать там туризм, мы только гробим ее экосистему и нарушаем природный баланс. Думаю, что на восстановление не миллиард рублей тратить надо, а переносить производства в другие районы, которые менее подвержены распространению бедствий. И обязательно по всем правилам заботы об экологии. А тех, кто считает, что ими можно пренебречь, нужно изолировать от общества.

Ответить

Lim Kirsanov

0

Федеральный режим ЧС в Норильске ввели только после того, как на проблему обратил внимание Пыня.

Охлол, какое же ничтожное и искусственное образование РФ что никто ничего не будет делать, пока начальник не прикажет.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Lim
4

господи, я испугалась, что и у меня в тексте «пыня»!

Ответить

Lim Kirsanov

Екатерина
0

а что не так? Пынечка по зернышку клюёт - пынь-пынь-пынь-пынь

Ответить

Иван Богданов

Екатерина
0

Вы напугали пыню

Ответить

kexitt

1

21 тысячи тонн*
Поправь

Ответить

Екатерина Кузнецова

kexitt
0

ага, пасиба

Ответить

Иван Кукушкин

1

Всех вас нужно привлечь за распространение фейкоф, а тех кто клевещет на матушку Россию в соцсетях - тем более. Нет никакой катастрофы, это провокация, все у нас в стране хорошо. Посмотрите лучше какой хаос творится в пендосии

Ответить

Былой Илья

0

топливо отделяют от воды и сжигают

сжигают

А это точно экологично?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Былой
1

как сказала глава Росприроднадзора — нет

Ответить

Иван Богданов

Екатерина
0

Спасибо, что всю реку не подожгли

Ответить

Былой Илья

Былой
0

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова выступила против сжигания нефтепродуктов, так как это может нанести сильный урон экологии региона

Ну хоть кто-то

Ответить

Насущные Проблемы

0

Да похуй. Всё равно живём по принципу выжженной земли. После нас — хоть потоп.

Ответить

Повышенный кубок

0

1) Чернобыль
2) Можем повторить: Норильск

Ответить

Насущные Проблемы

Повышенный
0

Северодвинск

Ответить

Прогрессивный теркин30см

0

Тихушники и кабы чего не вышло. В итоге исторический обсёр.

Ответить

Валерiя Казанцева

0

Очень грустно

Ответить

Gregory Galperin

0

Дед: «У вас там все в порядке со здоровьем?»
Песков на ухо: «Дед, это про другое совещани»

Ответить

Евгений Иванов

0

Теперь в любой проблеме ждут разрешения от Царя?

Ответить

Джордж Харви

0

Все в лучших традициях СССР

Ответить

alexferman

–2

губернатор заявил, что узнал о масштабах аварии из социальных сетей

А это разве не нормально?

Ответить
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