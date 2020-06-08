Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Аня Бегиашвили
457

В России появится единый регистр со всей информацией о жителях страны. Его критикуют за угрозу утечек данных Материал редакции

Думская оппозиция попросила отложить принятие закона и внести в него поправки, но документ одобрили. Его осталось подписать Путину.

16 комментариев
В закладки
Фото с сайта Госдумы

Законопроекту о создании единого федерального информационного регистра осталось пройти последнюю стадию — подписание президентом. Его уже одобрили Госдума и Совет Федерации.

Регистр будет отслеживать все этапы жизни людей в России (в том числе иностранных граждан) и предоставлять информацию о них ведомствам. Критики законопроекта утверждают, что обеспечить стопроцентную безопасность данных в этой базе невозможно, и её создание чревато масштабными утечками.

Зачем нужен единый информационный регистр

Законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении, внесло правительство. В пояснительной записке к документу говорится, что создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысить эффективность государственной политики и вообще упростит обмен информацией между ведомствами.

«Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств — всё уже будет доступно через [единую] систему информации», — объяснил бывший председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Леонид Левин, который сейчас работает аппарате правительства.

Кроме того, власти таким образом будут бороться с мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплате налогов. И, по словам первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, смогут эффективнее контролировать доходы и расходы чиновников.

Замруководителя ФНС Виталий Колесников отметил, что с помощью регистра можно будет прогнозировать развитие региона: «Говорить, какие люди, какого возраста, с каким образованием находятся в различных муниципальных образованиях — это очень важно с точки зрения прогноза развития региона». База возьмёт на себя и функцию оперативного статистического учёта, добавил Колесников.

Предполагается, что информационная база заработает в России с 1 января 2023 года. Со дня официального опубликования закона до 31 декабря 2025 года будет длиться переходный период.

Все сведения, которые поступают в эту базу, — это общие данные, которыми государство и так сегодня располагает, но они не соединены воедино.

Грубо говоря, мы предлагаем не срывать яблоки по одному и носить их, а складывать их в корзину. Наши оппоненты говорят о том, что по одному яблоки можно срывать, а в корзину класть нельзя. Но они уже и так сорваны.

Александр Хинштейн
председатель комитета Госдумы по информационным технологиям

Какие данные будут храниться в базе

Федеральный регистр будет содержать сведения о гражданах России, временно или постоянно проживающих в стране иностранных гражданах и лицах без гражданства, людях, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ, а также об иностранных гражданах, временно проживающих здесь из-за работы.

При этом закон предусматривает защиту внутри регистра отдельных категорий лиц. «Внутри этой базы будет еще одна внутренняя база, связанная с деятельностью силовых структур», — рассказал Хинштейн.

В регистре будут храниться сведения о каждом физическом лице и идентификаторы. Понятие «идентификатора» — новое, оно вводится вместе с законом и указывает «на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».

Сведения о физическом лице, которые войдут в единый информационный регистр

  1. ФИО и в случае их изменения — иные ФИО;
  2. дата рождения;
  3. дата смерти;
  4. место рождения;
  5. место смерти;
  6. пол и в случае его изменения иной пол;
  7. сведения о семейном положении физического лица (записи актов о заключении и расторжении брака);
  8. гражданство РФ и (или) гражданство (подданство) иностранного государства/иностранных государств;
  9. сведения о наличии у гражданина РФ документа на право постоянного проживания в иностранном государстве;
  10. сведения об обращении гражданина РФ в полномочный орган иностранного государства о выходе из гражданства этого государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

Идентификаторы

  1. записи акта о рождении;
  2. записи акта о смерти;

  3. документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные сведения о таком документе;

  4. документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

  5. сведений о регистрационном учёте гражданина РФ и миграционном учёте иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ;

  6. сведений о принятом решении по вопросам гражданства РФ;
  7. сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
  8. сведений о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
  9. сведений о постановке на воинский учёт граждан РФ, обязанных на нём состоять;
  10. сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования;
  11. сведений о постановке на учёт в органах службы занятости;
  12. документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая все сведения о таких документах, о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени;
  13. учётной записи физического лица во ФГИС;
  14. записей федерального регистра о родителях физического лица, супруге и детях.

Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков.

Виталий Колесников
замруководителя ФНС, цитата по «Интерфаксу»

Кто будет иметь доступ к регистру

Оператор регистра — Федеральная налоговая служба. А обрабатывать сведения будут в центре в Нижегородской области. Налоговая служба обязана обеспечить защиту всех имеющихся данных. А федеральные органы исполнительной власти будут направлять туда новую, не учтённую ранее информацию.

Государственные органы будут иметь доступ к сведениям «каждый — в части своей компетенции», рассказал председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн: «Если кто-то работает в системе образования, он не сможет посмотреть данные, связанные, скажем, с номером ОМС».

Запрашивать сведения из регистра также смогут муниципальные органы, МФЦ, избирательные комиссии, внебюджетные фонды и нотариусы. Физическое лицо или его представитель может запросить информацию о себе из базы через портал Госуслуги. Если в регистре обнаружится ошибка, её должны исправить по заявлению. Удалять записи из регистра нельзя.

Закон предполагает, что в некоторых случаях сведения из регистра будут предоставляться обезличенными. Например, если их собирают для статистики, при подготовке проектов бюджета или составлении государственных программ.

Закон критикуют за поспешность принятия и сомнительную безопасность данных

Госдума одобрила закон в окончательном чтении 21 мая. За принятие документа проголосовали 243 депутата, 47 высказались против, 14 воздержались. Его раскритиковали представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

«Данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Очевидно, что создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать стопроцентную безопасность хранения данных», — заявил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев. Он отметил, что ЛДПР не намерена «в такой спешке» поддерживать документ, так как он нарушает закон о персональных данных.

Замруководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов предложил перед запуском протестировать реестр, введя в него только информацию о чиновниках и депутатах. «Куда спешим? Что случится? Пусть коллеги сейчас занимаются другими вопросами — спасением экономики России. В такой спешке уже есть подозрения», — возмутился Нилов.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев вообще потребовал снять вопрос с повестки заседания 21 мая. По его словам, законопроект противоречит нескольким статьям Конституции, а также нарушает права граждан на тайну частной жизни. Он предложить внести в документ поправки, чтобы устранить нарушения.

Тем не менее, документ был принят в тот же день, так как большинство депутатов выступили против этого предложения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект рассматривался несколько месяцев, и все процедуры по внесению каких-либо поправок уже прошли. Сергей Боярский из «Единой России» призвал не бояться «новых технологий».

Член «Единой России» Хинштейн уверен, что ФНС в состоянии разработать и эффективно вести систему, потому что из неё «ни разу за всю её историю сведения не утекли». Он также представил перед коллегами ролик о регистре, в котором говорилось, что в нём не будет никаких медицинских, биометрических данных и описаний свойств личности. «Прежде чем будет запущена система, она будет протестирована ФСБ по максимальным уровням защиты», — добавил глава ФНС Даниил Егоров.

#законы #госдума

Аня Бегиашвили PLUS
+16 309
3
8
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Аня Бегиашвили", "author_type": "editor", "tags": ["\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b","\u0433\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0430"], "comments": 16, "likes": 8, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 175480, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Jun 2020 13:15:01 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Купить
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Гениальный жар

3

Думская оппозиция? Серьёзно?

Ответить

Обычный меч

2

Утечки и сейчас есть, но если сейчас за данные о человеке придется на гидре выложить 5т.р. то с такой базой в косарь обойдется, да и мусорских посредников меньше будет, короче только выйграли, хватит бухтеть.

Ответить

Александр Сибирцев

1

*Через год - сливается вся база данных со всей информацией о гражданах РФ
*Правительство РФ:

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

0

Есть инфа, как эти данные будут храниться? Че по шифрованию, хранению ключей по частям в разных местах и вот это вот все.
Или там все в Эксель табличке?

Ответить

Актерский татарин

Мочил
1

Как-то раз в налоговой разбирался со старым долгом, меня повели в кабинет, и там при мне тётка открыла экселевский документ под паролем из пяти цифр, нашла меня и поменяла данные.

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Актерский
0

/b/ — безопасность

Ответить

Талантливый колос

0
Ответить

Далекий химик

0

Налоговая сразу при регистрации ИП даёт номер всем банкам, которые спамят весь день. Дальше думайте сами

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Про гражданство другой страны и документ, предоставляющий право жить в другом государстве не понял.
Знатоки, на каком этапе своей жизни гражданин России должен об этом уведомлять государство?

Ответить

Max Belkov

Maksim
0

Этот закон был принят еще в 2014 если не ошибаюсь. За неуведомление грозит штраф в теории даже уголовка. Уведомить обязан в течении 30 дней по приезду в РФ.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Max
0

А каков у них иной способ об этом узнать, если я им не скажу?

Ответить

# realfiddy

0

Me: delete page VK
Government on next day:

Ответить

Женя Рыкеева

0

"Все сведения, которые поступают в эту базу, — это общие данные, которыми государство и так сегодня располагает, но они не соединены воедино.
Грубо говоря, мы предлагаем не срывать яблоки по одному и носить их, а складывать их в корзину"

Грубо говоря мягко выражаясь, складывать все яйца в одну корзину. Житейская мудрость ни на что не мекает? 

Ответить

DosRaven

0

И, по словам первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, смогут эффективнее контролировать доходы и расходы чиновников.

Ну да, ну да... эта мантра стара как мир.

Ответить

Серьёзный Валера

0

Димон_ващепохуй.jpg

Ответить

Грубый жар

–1

А я уж думал еще и для удобства чтобы не заполнять лишний раз всякие данные, но в статье об этом ничего нет, поэтому ниче интересного

А сольют - сольют, не надо так красноречиво говорить о безопасности, аргументируя "ни разу за всю её историю сведения не утекли". Не утекли, или не было резонанса, вот это вопрос

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
В соцсетях обвинили Джоан Роулинг в трансфобии и расизме. Она пошутила про статью о «людях, которые менструируют»
Ей приписали предубеждения и напомнили о спорных фактах в Гарри Поттере.
200
Новости
Полицейским в Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, запретят применять удушающие приёмы
Для местных полицейских также ужесточат ответственность в случаях насилия с их стороны.
175
Разборы
Был ли нужен Сталин для экономического развития России? Отвечают экономисты
Короткий ответ – нет.
139
Популярное за три дня
Животные
11
Twitter
4
Новости
Facebook начала маркировать страницы контролируемых государством СМИ. Отметки получили RT, Sputnik и РИА «Новости»
Но американские СМИ соцсеть маркировать не будет.
269
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

A big purple…

Песков объяснил отсутствие…

Василий Суслов

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Пётр Козлов

Песков объяснил отсутствие…

Аристарх Знаменский

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Alexander Pestov

Песков объяснил отсутствие…

Alex Fielding

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Maksim…

Песков объяснил отсутствие…

Серьёзный Валера

В России появится единый…

Пылесос DYSON

Песков объяснил отсутствие…

Владимир Филатов

Мода на стабильность: что…

Вячеслав

Песков объяснил отсутствие…

Maksim…

В России появится единый…

Владимир Филатов

Мода на стабильность: что…

Миша Сергеев

Фонд Ахмата Кадырова выплатит…

Андрей Лузин

В Берлине по запросу США…

Max Belkov

В России появится единый…

DosRaven

В России появится единый…

Daria Darko

В соцсетях обвинили Джоан…