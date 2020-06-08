Думская оппозиция попросила отложить принятие закона и внести в него поправки, но документ одобрили. Его осталось подписать Путину.

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Фото с сайта Госдумы

Законопроекту о создании единого федерального информационного регистра осталось пройти последнюю стадию — подписание президентом. Его уже одобрили Госдума и Совет Федерации.

Регистр будет отслеживать все этапы жизни людей в России (в том числе иностранных граждан) и предоставлять информацию о них ведомствам. Критики законопроекта утверждают, что обеспечить стопроцентную безопасность данных в этой базе невозможно, и её создание чревато масштабными утечками.

Зачем нужен единый информационный регистр

Законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении, внесло правительство. В пояснительной записке к документу говорится, что создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысить эффективность государственной политики и вообще упростит обмен информацией между ведомствами.

«Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств — всё уже будет доступно через [единую] систему информации», — объяснил бывший председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Леонид Левин, который сейчас работает аппарате правительства.

Кроме того, власти таким образом будут бороться с мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплате налогов. И, по словам первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, смогут эффективнее контролировать доходы и расходы чиновников.

Замруководителя ФНС Виталий Колесников отметил, что с помощью регистра можно будет прогнозировать развитие региона: «Говорить, какие люди, какого возраста, с каким образованием находятся в различных муниципальных образованиях — это очень важно с точки зрения прогноза развития региона». База возьмёт на себя и функцию оперативного статистического учёта, добавил Колесников.

Предполагается, что информационная база заработает в России с 1 января 2023 года. Со дня официального опубликования закона до 31 декабря 2025 года будет длиться переходный период.

Все сведения, которые поступают в эту базу, — это общие данные, которыми государство и так сегодня располагает, но они не соединены воедино. Грубо говоря, мы предлагаем не срывать яблоки по одному и носить их, а складывать их в корзину. Наши оппоненты говорят о том, что по одному яблоки можно срывать, а в корзину класть нельзя. Но они уже и так сорваны. Александр Хинштейн председатель комитета Госдумы по информационным технологиям

Какие данные будут храниться в базе

Федеральный регистр будет содержать сведения о гражданах России, временно или постоянно проживающих в стране иностранных гражданах и лицах без гражданства, людях, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ, а также об иностранных гражданах, временно проживающих здесь из-за работы.

При этом закон предусматривает защиту внутри регистра отдельных категорий лиц. «Внутри этой базы будет еще одна внутренняя база, связанная с деятельностью силовых структур», — рассказал Хинштейн.

В регистре будут храниться сведения о каждом физическом лице и идентификаторы. Понятие «идентификатора» — новое, оно вводится вместе с законом и указывает «на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».

Сведения о физическом лице, которые войдут в единый информационный регистр

ФИО и в случае их изменения — иные ФИО; дата рождения; дата смерти;

место рождения;

место смерти;

пол и в случае его изменения иной пол;

сведения о семейном положении физического лица (записи актов о заключении и расторжении брака);

гражданство РФ и (или) гражданство (подданство) иностранного государства/иностранных государств;

сведения о наличии у гражданина РФ документа на право постоянного проживания в иностранном государстве;

сведения об обращении гражданина РФ в полномочный орган иностранного государства о выходе из гражданства этого государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.



Идентификаторы

записи акта о рождении; записи акта о смерти;

документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные сведения о таком документе; документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; сведений о регистрационном учёте гражданина РФ и миграционном учёте иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ; сведений о принятом решении по вопросам гражданства РФ; сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; сведений о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; сведений о постановке на воинский учёт граждан РФ, обязанных на нём состоять; сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования; сведений о постановке на учёт в органах службы занятости; документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая все сведения о таких документах, о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени; учётной записи физического лица во ФГИС;

записей федерального регистра о родителях физического лица, супруге и детях.

Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков. Виталий Колесников замруководителя ФНС, цитата по «Интерфаксу»

Кто будет иметь доступ к регистру

Оператор регистра — Федеральная налоговая служба. А обрабатывать сведения будут в центре в Нижегородской области. Налоговая служба обязана обеспечить защиту всех имеющихся данных. А федеральные органы исполнительной власти будут направлять туда новую, не учтённую ранее информацию.

Государственные органы будут иметь доступ к сведениям «каждый — в части своей компетенции», рассказал председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн: «Если кто-то работает в системе образования, он не сможет посмотреть данные, связанные, скажем, с номером ОМС».

Запрашивать сведения из регистра также смогут муниципальные органы, МФЦ, избирательные комиссии, внебюджетные фонды и нотариусы. Физическое лицо или его представитель может запросить информацию о себе из базы через портал Госуслуги. Если в регистре обнаружится ошибка, её должны исправить по заявлению. Удалять записи из регистра нельзя.

Закон предполагает, что в некоторых случаях сведения из регистра будут предоставляться обезличенными. Например, если их собирают для статистики, при подготовке проектов бюджета или составлении государственных программ.

Закон критикуют за поспешность принятия и сомнительную безопасность данных

Госдума одобрила закон в окончательном чтении 21 мая. За принятие документа проголосовали 243 депутата, 47 высказались против, 14 воздержались. Его раскритиковали представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

«Данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Очевидно, что создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать стопроцентную безопасность хранения данных», — заявил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев. Он отметил, что ЛДПР не намерена «в такой спешке» поддерживать документ, так как он нарушает закон о персональных данных.

Замруководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов предложил перед запуском протестировать реестр, введя в него только информацию о чиновниках и депутатах. «Куда спешим? Что случится? Пусть коллеги сейчас занимаются другими вопросами — спасением экономики России. В такой спешке уже есть подозрения», — возмутился Нилов.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев вообще потребовал снять вопрос с повестки заседания 21 мая. По его словам, законопроект противоречит нескольким статьям Конституции, а также нарушает права граждан на тайну частной жизни. Он предложить внести в документ поправки, чтобы устранить нарушения.

Тем не менее, документ был принят в тот же день, так как большинство депутатов выступили против этого предложения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект рассматривался несколько месяцев, и все процедуры по внесению каких-либо поправок уже прошли. Сергей Боярский из «Единой России» призвал не бояться «новых технологий».