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Думская оппозиция попросила отложить принятие закона и внести в него поправки, но документ одобрили. Его осталось подписать Путину.
Законопроекту о создании единого федерального информационного регистра осталось пройти последнюю стадию — подписание президентом. Его уже одобрили Госдума и Совет Федерации.
Регистр будет отслеживать все этапы жизни людей в России (в том числе иностранных граждан) и предоставлять информацию о них ведомствам. Критики законопроекта утверждают, что обеспечить стопроцентную безопасность данных в этой базе невозможно, и её создание чревато масштабными утечками.
Законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении, внесло правительство. В пояснительной записке к документу говорится, что создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысить эффективность государственной политики и вообще упростит обмен информацией между ведомствами.
«Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств — всё уже будет доступно через [единую] систему информации», — объяснил бывший председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Леонид Левин, который сейчас работает аппарате правительства.
Кроме того, власти таким образом будут бороться с мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплате налогов. И, по словам первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, смогут эффективнее контролировать доходы и расходы чиновников.
Замруководителя ФНС Виталий Колесников отметил, что с помощью регистра можно будет прогнозировать развитие региона: «Говорить, какие люди, какого возраста, с каким образованием находятся в различных муниципальных образованиях — это очень важно с точки зрения прогноза развития региона». База возьмёт на себя и функцию оперативного статистического учёта, добавил Колесников.
Предполагается, что информационная база заработает в России с 1 января 2023 года. Со дня официального опубликования закона до 31 декабря 2025 года будет длиться переходный период.
Федеральный регистр будет содержать сведения о гражданах России, временно или постоянно проживающих в стране иностранных гражданах и лицах без гражданства, людях, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ, а также об иностранных гражданах, временно проживающих здесь из-за работы.
При этом закон предусматривает защиту внутри регистра отдельных категорий лиц. «Внутри этой базы будет еще одна внутренняя база, связанная с деятельностью силовых структур», — рассказал Хинштейн.
В регистре будут храниться сведения о каждом физическом лице и идентификаторы. Понятие «идентификатора» — новое, оно вводится вместе с законом и указывает «на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».
документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные сведения о таком документе;
сведений о регистрационном учёте гражданина РФ и миграционном учёте иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ;
Оператор регистра — Федеральная налоговая служба. А обрабатывать сведения будут в центре в Нижегородской области. Налоговая служба обязана обеспечить защиту всех имеющихся данных. А федеральные органы исполнительной власти будут направлять туда новую, не учтённую ранее информацию.
Государственные органы будут иметь доступ к сведениям «каждый — в части своей компетенции», рассказал председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн: «Если кто-то работает в системе образования, он не сможет посмотреть данные, связанные, скажем, с номером ОМС».
Запрашивать сведения из регистра также смогут муниципальные органы, МФЦ, избирательные комиссии, внебюджетные фонды и нотариусы. Физическое лицо или его представитель может запросить информацию о себе из базы через портал Госуслуги. Если в регистре обнаружится ошибка, её должны исправить по заявлению. Удалять записи из регистра нельзя.
Закон предполагает, что в некоторых случаях сведения из регистра будут предоставляться обезличенными. Например, если их собирают для статистики, при подготовке проектов бюджета или составлении государственных программ.
Госдума одобрила закон в окончательном чтении 21 мая. За принятие документа проголосовали 243 депутата, 47 высказались против, 14 воздержались. Его раскритиковали представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.
«Данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Очевидно, что создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать стопроцентную безопасность хранения данных», — заявил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев. Он отметил, что ЛДПР не намерена «в такой спешке» поддерживать документ, так как он нарушает закон о персональных данных.
Замруководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов предложил перед запуском протестировать реестр, введя в него только информацию о чиновниках и депутатах. «Куда спешим? Что случится? Пусть коллеги сейчас занимаются другими вопросами — спасением экономики России. В такой спешке уже есть подозрения», — возмутился Нилов.
Депутат от КПРФ Николай Коломейцев вообще потребовал снять вопрос с повестки заседания 21 мая. По его словам, законопроект противоречит нескольким статьям Конституции, а также нарушает права граждан на тайну частной жизни. Он предложить внести в документ поправки, чтобы устранить нарушения.
Тем не менее, документ был принят в тот же день, так как большинство депутатов выступили против этого предложения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект рассматривался несколько месяцев, и все процедуры по внесению каких-либо поправок уже прошли. Сергей Боярский из «Единой России» призвал не бояться «новых технологий».
Член «Единой России» Хинштейн уверен, что ФНС в состоянии разработать и эффективно вести систему, потому что из неё «ни разу за всю её историю сведения не утекли». Он также представил перед коллегами ролик о регистре, в котором говорилось, что в нём не будет никаких медицинских, биометрических данных и описаний свойств личности. «Прежде чем будет запущена система, она будет протестирована ФСБ по максимальным уровням защиты», — добавил глава ФНС Даниил Егоров.
*Через год - сливается вся база данных со всей информацией о гражданах РФ
*Правительство РФ:
Есть инфа, как эти данные будут храниться? Че по шифрованию, хранению ключей по частям в разных местах и вот это вот все.
Или там все в Эксель табличке?
Актерский татарин
Как-то раз в налоговой разбирался со старым долгом, меня повели в кабинет, и там при мне тётка открыла экселевский документ под паролем из пяти цифр, нашла меня и поменяла данные.
Про гражданство другой страны и документ, предоставляющий право жить в другом государстве не понял.
Знатоки, на каком этапе своей жизни гражданин России должен об этом уведомлять государство?
Этот закон был принят еще в 2014 если не ошибаюсь. За неуведомление грозит штраф в теории даже уголовка. Уведомить обязан в течении 30 дней по приезду в РФ.
А каков у них иной способ об этом узнать, если я им не скажу?
"Все сведения, которые поступают в эту базу, — это общие данные, которыми государство и так сегодня располагает, но они не соединены воедино.
Грубо говоря, мы предлагаем не срывать яблоки по одному и носить их, а складывать их в корзину"
Грубо говоря мягко выражаясь, складывать все яйца в одну корзину. Житейская мудрость ни на что не мекает?
И, по словам первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, смогут эффективнее контролировать доходы и расходы чиновников.
Ну да, ну да... эта мантра стара как мир.
А я уж думал еще и для удобства чтобы не заполнять лишний раз всякие данные, но в статье об этом ничего нет, поэтому ниче интересного
А сольют - сольют, не надо так красноречиво говорить о безопасности, аргументируя "ни разу за всю её историю сведения не утекли". Не утекли, или не было резонанса, вот это вопрос