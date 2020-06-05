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Разборы
Сергей Звезда
1415

Обсуждение: что делать 1 июля, если ты не поддерживаешь поправки в Конституцию – бойкотировать или голосовать против Материал редакции

Основные позиции, в том числе Навального и Шульман, а также опрос.

106 комментариев
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Фото Александра Жданова, «Коммерсантъ»

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. Сделать выбор можно будет и в течение недели до этого, с 25 июня, при этом заявление на досрочное голосование не понадобится.

«Особую юридическую природу» предстоящего голосования отмечал ещё Конституционный суд. Оно не руководствуется законом о референдуме и по факту считается плебисцитом, какая-либо агитация — в отличие от любых обычных выборов — формально запрещена, а телевизионные ролики и билборды о принятии поправок ради условной защиты животных называются «информационными». Согласно действующей Конституции, юридически изменения уже считаются принятыми и без голосования. Голосование также пройдёт на фоне пандемии коронавируса Covid-19, хотя Кремль обещает, что к 1 июля «эпидемиологическая обстановка будет существенно лучше».

Главная поправка в Конституцию «обнуляет» президентские сроки прошлых лет, то есть позволяет Владимиру Путину стать главой государства ещё дважды. Также предлагается упомянуть «веру в бога», закрепить брак как «союз мужчины и женщины» и установить приоритет российской Конституции над международными нормами. На TJ можно прочитать обо всех поправках подробно:

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

Как и перед любыми выборами, в соцсетях и СМИ всё чаще спорят, что делать тем, кто выступает не «за», а «против». Стратегий всегда несколько — от голосования за любой протестный вариант и порчи бюллетеня до полноценного бойкота. Нынешняя ситуация усугубляется «особой юридической природой» голосования.

TJ приводит мнения, отражающие основные протестные позиции. В конце мы устраиваем опрос для наших пользователей.

Бойкот

Суть позиции: правила голосования настолько абсурдны, что участвовать в нём нет смысла

Был бы референдум, я бы участвовал. Но когда выборы — это не выборы, какими были президентские, я не участвую.

Обычно со мной в этом случае спорит наблюдательское сообщество, оно говорит: «Алексей, мы всё равно должны пойти на выборы». Но в этот раз даже они — люди, которых хлебом пойми, дай им пойти понаблюдать — говорят: «Да вы чо, так нельзя».

Вы просто ещё не осознали, какие там будут правила. Григорий Мельконьянц из «Голоса» написал большую статью на эту тему. ЦИК говорил, что Роспотребнадзор требует от нас такие правила, в результате которых мы должны поставить палатки на улицах, сделать голосование непонятно где и несколько дней. Выяснилось, что всё ровно наоборот. ЦИК направила предложения в Роспотребнадзор: «Ребята, а давайте голосование пройдёт семь дней, а давайте голосование будет проходить в армейских палатках, а давайте на паспорт будут смотреть с расстояния два метра и не записывать данные».

Мне говорят: «Алексей, призови всё равно идти и голосовать против, призовите заниматься наблюдением». Да это и был наш план — организовать большую кампанию наблюдения. Но правила там такие, что там каждый час из избирательной комиссии будут выгонять всех и дезинфицировать помещение. Вы были на выборах? Когда ты занимаешься наблюдением, ты должен сидеть в избирательной комиссии, а каждому наблюдателю — извините за такую подробность — говорят: «Пожалуйста, сходи в туалет до этого, чтобы потом ты никуда не бегал. Потому что уйдёшь на 10 минут, и всё, кранты всему наблюдению».

А здесь будут выгонять каждый час на 10 минут. Здесь люди будут голосовать где угодно и не будут внесены в список избирателей. Ты можешь прийти, показать издалека паспорт, он есть у всех, и проголосовать — и тебе подарят ручку. А потом ты можешь пойти на другой участок, показать паспорт и снова проголосовать.

Обычно фальсификации делают так: ездят автобусы с 20 людьми, они проголосовали тут, там и сям. Тут не нужно будет даже этого. Потому что не будет никакого наблюдения, там будет упрощённая процедура. Всем СМИ будет запрещено наблюдать за этой процедурой, они смогут только ознакомиться с финальным протоколом. [...]

Но я как человек, как гражданин, как юрист, я не могу туда пойти. [...] Если вас заставляют, идите и голосуйте против. Очень сильно хотите — да идите. Но ваша главная задача — всем вокруг сказать, что всё это фигня и не голосование по Конституции, а акция для того, чтобы сделать Путина царём.

[...]

Я не могу в этом участвовать. Это подлость и мерзость, об этом и нужно говорить. Меня никто не убедит, что я туда должен идти. Но я и не буду сильно осуждать тех, кто пойдёт и проголосует против. Просто помимо того, что проголосовать против, нужно всё оставшееся время нужно вести контркампанию этой тотальной мерзости, которая уже заполонила интернет.

Алексей Навальный
глава Фонда борьбы с коррупцией, цитата по трансляции на «Навальный Live»

И президент, и мы прекрасно понимаем, что поправки уже приняты. Следовательно сам процесс голосования абсурден, абсолютно нелегитимен, противозаконен и просто вреден. Эпидемия коронавируса — во всяком случае, в регионах — откровенно находится на подъёме. По цифрам, которые есть здесь, ситуация ухудшается.

Постарайтесь понять простую вещь: эти поправки уже приняты. Переворот произошёл. И теперь власти за счёт голосования надо легитимизировать уже произошедший конституционный переворот. По сути, поправки дают возможность узурпации власти. В регионах уже ставят задачу создать движение на участках и продемонстрировать максимальную явку. Явка — это поток народа, динамика, визуальная легитимизация происходящего.

То есть задача — показать картинку: её не придумаешь, не нагонишь, не вбросишь. И когда по телевизору начинают гнать эту картинку, там уже не вычленишь того, кто пришёл сказать «нет». Это то, что легимитизирует поправки и внутри страны, и для мирового сообщества. Если люди не идут на участки, то картинки нет и говорить не о чем. И если они сумеют создать эту визуальную картинку явки, то цифры они под неё нарисуют любые.

Евгений Ройзман
бывший мэр Екатеринбурга, цитата по YouTube-каналу

Голосование «против»

Суть: важность явки как показателя легитимности — это миф

В суперпростейшей классификации политтехнологической теории избиратели делятся на пять категорий: «активно за вас», «скорее за вас», «нейтралы», «скорее против вас и «активно против вас». Если вы ведёте кампанию, неважно от оппозиции или власти, вам нужно с каждой из этих аудиторий работать по своему.

Тех, кто «активно за вас» и «скорее за вас», вам нужно агитировать прийти на участок. Вам не нужно объяснять им вашу программу и почему за вас нужно голосовать. [...] Если они придут, эти голоса уже будут вашими. Есть те, кто «скорее против вас» и «активно против вас» — ваша задача сделать так, чтобы они не пришли на выборы. Для оппозиционного штаба это очень сложно достижимая задача, поэтому мы обычно на таком не заморачиваемся, а просто игнорируем их. Но если вы сидите в Кремле, то убедить оппозиционеров не приходить на выборы — это одна из ваших целей.

Что можно сделать, чтобы убедить вас не ходить на выборы? Можно убедить, что всё уже решено и кандидат сто процентов проиграет. Можно убедить, что если вы придёте на выборы, то ваш голос украдут: никто не хочет чувствовать себя дураком, и люди предпочитают не голосовать, если есть высокий риск обмана.

Провластным кандидатам в Москве, например, вообще тяжело — единственное, что спасло власть от потери контроля над столичным парламентом, это стратегия «Не голосуем, чтобы наказать Путина своим отсутствием на выборах». Целых семь округов ушли единороссам с очень маленьким отрывом. В 2013 году нам не хватило двух процентов голосов, чтобы увести Собянина на второй тур с Навальным, при этом явка составила всего 32 процента. Не пришли как раз те, кто против «Единой России»

Помните, на президентских выборах все постили объявления из госучреждений типа «кто не придёт голосовать, того уволим»? Обитатели Твиттера делали вывод, что власти очень важна явка, и они хотят любой ценой её повысить, поэтому лучшим способом наказать власть будет не приходить на выборы. В реальности это мобилизация провластного электората из категории «точно за». Я представляю, как они [власти] хохотали, когда увидели, когда это объявление разошлось по Твиттеру, и кроме мобилизации путинских избирателей оно ещё и демобилизовало избирателей, которые хотели голосовать «против». [...]

Существует распространённый миф, что высокая явка увеличивает легитимность и что вы своим приходом как бы принимаете правила игры, и тогда править вами можно. А если вы не пришли, то всё не считается. Это миф. [...] Есть большая научная работа, изучившая 171 случай бойкотов оппозицией выборов по всему миру — лишь 4% сработали. И это были случаи, когда у оппозиции была очень высокая поддержка, и оппозиция смогла организовать протестные акции, или когда на выборах был порог явки. У нас порога явки давно нет. 96% бойкотов провалились, они не оказали никакого влияния на режимы. [...]

Если резюмировать, на выборах и, уж тем более, на плебисците отсутствие оппозиционных голосов в урне сильно облегчает власти жизнь. Они получают роскошь в виде возможности выиграть честно и не стать в этот сложны для них день жуликами.

Максим Кац
директор фонда «Городские проекты» и участник нескольких избирательных кампаний, цитата по его YouTube-каналу

Суть: фальсифицировать результат сложнее, если ты не бойкотировал выборы, а проголосовал «против»

Правила написаны таким образом, что они чрезвычайно упрощают любые приписки. Но все виды фальсификаций, а их бывает несколько видов — и карусели, и прямые подделки цифр, и ещё много других интересных — имеют своей основой манипуляцию с бюллетенями непришедших.

Голос, поданный «против», уничтожить довольно трудно. Такие случаи тоже бывают. Есть, например, знаменитый «владимирский перевёртыш», когда считают честно, а потом меняют местами стопки за одного кандидата и за другого. Но это не такие частые случаи. В основном фальсификации состоят в том, что берут чистые бюллетени, заполняют их нужным образом, а потом вбрасывают в урну или приписывают при финальном подсчёте. Поэтому голосование «против» затрудняет фальсификацию, хотя не делает её невозможной.

Чем более свободными вы делаете правила голосования, тем [сильнее] вы снижаете их легитимность и эффект. Правила написаны таким образом, что в их результат трудно будет поверить. Будет достаточно всем желающим посмотреть на эти результаты, чтобы понять, что всё было организовано таким образом, что не могло никак случиться по-другому.

Если же вдруг, а такие случаи политической истории известны, результат будет отрицательным, то это произведёт гораздо больший эффект, чем если бы [он оказался таким же, но] голосование проводилось по нормальным правилам.

Это будет выглядеть следующим образом: «После всего, что вы сделали, вы себе устроили, как могли, легко и удобно, но даже тут вы не смогли продемонстрировать нужный результат». Это тоже некоторая политическая ловушка, в которую ловят себя организаторы мероприятия, которые не очень надеются на успех, поэтому стараются подстелить себе соломки, максимально ослабляя и наблюдение, и вообще любые ограничения, которые могут помешать им достигнуть нужного результата.

Екатерина Шульман
политолог, цитата по эфиру на «Эхе Москвы»
На голосовании за поправки в Конституцию я 
проголосую «за»
проголосую «против»
не появлюсь, устроив бойкот
сделаю что-то другое и поясню в комментариях
Показать результаты
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Проголосовать

#обсуждение #конституция #политика

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106 комментариев
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Max Belkov

2

Вообще любое участие в выборах автоматически означает что ты признаешь правила игры и соглашаешься с тем что существующий строй легитимен. 

Ответить

Мягкий рубин

Max
12

Ну 20 лет протестного игнора дали свои плоды я смотрю.

Ответить

Max Belkov

Мягкий
3

А что дали годы голосования за альтернативных кандидатов? Выборы играют какую то роль только в демократическом государстве,  а в суверенной демократии это фикция. 

Ответить

Игорь Туманов

Max
0

Ну в мосдумы кое как кого то пропихнули ж не с едра. хоть что то

Ответить

theLastLetters

Мягкий
0

Голоса "Против" дали свои плоды, я смотрю.

Ответить

Андрей Гришин

theLastLetters
0

А кто где против голосовал?

Ответить

Serg Bootlegger

3

Навальный продолжает дело Явлинского&Немцова, скоро людей с площадей уведёт в самый ответственный момент

Ответить

Litnikov Danil

Serg
0

Его унесут скорее

Ответить

Serg Bootlegger

Litnikov
0

Да ладно, это же Лёха

Ответить

Litnikov Danil

Serg
0

Что не значит что его не боятся

Ответить

Евгений Клочков

Serg
0

Интересно, замешана ли тут бутылка вискарика, как у Венедиктова

Ответить

Serg Bootlegger

Евгений
0

Не в теме) что за история?

Ответить

Сергей Звезда

Serg
0
8 медиаскандалов года
В этом году в медиасреде, взбудораженной перестановками, увольнениями и закрытиями, как никогда…
bg.ru
Ответить

Андрей Заварзин

1

але, правки уже приняты
в фкз нет ни слова о референдумах для правок
нихуя уже не сделаешь

Ответить

Максим Шпилёв

Андрей
2

нихуя уже не сделаешь

Здесь не согласен. Можно вилами..

Ответить

Андрей Заварзин

Максим
0

ну давай, ты первый

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
0

в очереди на бутылку

Ответить

Serg Bootlegger

Андрей
2

Выразить протест голосованием?

Ответить

Насущные Проблемы

Андрей
0

НЕТ НУ ВДРУГ У НАС ВСЁ ЖЕ ПОЛУЧИТСЯ ПЕРЕИГРАТЬ ВОВУ, НУ ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ, ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ

Ответить

Оперативный теркин30см

Андрей
0

Ссылки на фкз, фз и любые другие нориативные акты бессмысленны, так как есть решение конституционного суда по этому поводу, который, в теории имеет высшую юридичискую силу. Можно с ним соглашаться, можно не соглашаться, факт в том что вести дискуссии в правовом поле уже поздно

Ответить

Иван Прохоров

–1

Статью не читал, нет сил

Ответить

Сергей Звезда

Иван
7

Это не статья, тут просто мнения всякие и голосовалка, и даже с тезисами, чтобы всё не читать, если не хочешь...

Ответить

Иван Прохоров

Сергей
1

Отдал свой голос в пользу бойкота

Ответить

Klim August

Сергей
0

Коротко: ходи не ходи голосовать - одна хуйня: мы в жопе.

Ответить

Рулон Обоев

2

Чрезвычайно сложно заставить себя участвовать в этом фарсе, учитывая, что отменили даже надобность в паспортных данных при данном "голосовании", а также определенную разумность позиций 2 и 3. По итогу скорее забью, слишком откровенный цирк.

Ответить

Андрей Гришин

Рулон
0

Так отменили или это была просто фраза поехавшей чиновницы?

Ответить

Рулон Обоев

Андрей
0

Центризбирком РФ намерен упростить порядок голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект обновленного документа.

В частности, в новых правилах будет предложено выдавать гражданам бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. Для получения бланка будет достаточно просто расписаться, указывает газета.

https://meduza.io/news/2020/06/01/kommersant-za-popravki-v-konstitutsiyu-razreshat-golosovat-dosrochno-i-na-domu-bez-uvazhitelnyh-prichin

По первой ссылке в поиске.

Ответить

Андрей Гришин

Рулон
0

Намерен, неделю назад. Я пока не встречал в лентах новость о том, что это утвердили. Я надеюсь, что хоть какие-то остатки совести у них есть и они эту тему не утвердят

Ответить

Рулон Обоев

Андрей
0

Ну время так-то еще есть, могут скорректировать конечно. Но общий тренд на упрощение есть. Не удивлюсь, если оставят.

Ответить

Dear Crow

2

Мне кажется, голосование даже в таких фальшивых и бесполезных выборах необходимо! 
Но! Учитывая фактор коронавируса, лучше остаться дома. 

Ответить

Андрей Гришин

Dear
0

К 1 июля фактор короновируса может ослабнуть достаточно сильно. Например, больше людей заболеют

Ответить

Klim August

Андрей
0

Или сделают меньше тестов

Ответить

Андрей Гришин

Klim
0

Меньше тестов - меньше цифр в статистике. А я про реально заболевших

Ответить

Litnikov Danil

Dear
0

Не думаю что это опаснее похода в магазин если честно, или что будут толпы желающих

Ответить

Андрей Гришин

Litnikov
0

Так какая агитация еще с зимы идет. Мне думается, людей будет как на выборах президента 

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
0

Пф, я даже в очередях переодически слышу раздражение на этот счёт. Потому и стараются провести побыстрее, чтоб раздражение не материализовалось в результат.

Ответить

Андрей Гришин

Litnikov
0

Побыстрее это было бы в середине июня. До июля еще дожить надо

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
0

Потому и рамки голосования делают так, чтобы ну хоть как нибудь.

Ответить

Ilya Chekalsky

2

96% бойкотов провалились, они не оказали никакого влияния на режимы. 

Кто-нибудь знает, а сколько раз участие в выборах помогало свергнуть автократический строй в странах с тотальным контролем избирательной комиссии и судов?

Ответить

Частный Орзэмэс

Ilya
0

Можно конечно и с вилами к Кремлю, но кто пойдёт и кто поведёт - вот вопрос. В 91 вот танк понадобился.

Ответить

Litnikov Danil

1

Я не понимаю тех, кто говорит, в чем смысл идти, если выбрали заранее все. Это не выборы, а перформанс, и отношение должно быть соответственное имхо. Прийти и сказать нет - участие, остальное мало отличается от любого другого дня

Ответить

Егор Сорокин

Litnikov
3

А если "правки уже приняты", то что тебе мешает просто взять и проголосовать против, чтобы хоть куда-то юридически выругаться? Миф про "легитимность через явку"? Уже давно ясно, что эта чушь не работает.
Я вот помню, как народ решил побойкотировать выборы в ГД, было здорово, очень продуктивно.

Ответить

Litnikov Danil

Егор
0

Именно, это  политический спектакль, где ты разве что можешь плюнуть. А можешь сидеть и смотреть молча

Ответить

Antony Divnich

1

Пойду, чтобы со спокойной душой потом говорить, что я за это не голосовал.

Ответить

theLastLetters

Antony
2

Удивительно, но факт: то же самое можно потом говорить и не ходя на это мероприятие. 

Ответить

Владимир Филатов

theLastLetters
3

Так будет больше вероятность, что за тебя проголосуют "за".

Ответить

theLastLetters

Владимир
0

Допустим, "за" проголосовали условные 15%, а не 9%, потомучто пошли голосовать все. Что это даст?

Ответить

Владимир Филатов

theLastLetters
0

ты пися

Ответить

Antony Divnich

theLastLetters
1

Ну тогда скажут "Сам виноват, что не ходил" и будут правы.

Ответить

theLastLetters

Antony
0

В чем виноват?

Ответить

Antony Divnich

theLastLetters
1

что не ходил

Ответить

theLastLetters

Antony
0

Например, учительница говорит "Я купила на собранные деньги в класс кондиционер, приходите в субботу, проголосуйте, чтобы вы хотели купить на собранные деньги. Считать ваши бумажки я, конечно, не буду". Стоит идти на голосование?

Ответить

Litnikov Danil

theLastLetters
0

Пропадает опция "я голосовал не за это", позиция более ответственая

Ответить

common sense

1

Сергей, есть ещё свежий пост от Волкова:
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/3087331541289458
(там мнения в комментария тоже разделились)

Ответить

Сергей Звезда

common
2

Спасибо. Я просто не очень хочу перегружать пост. Просто обозначаю основные аргументы и предлагаю сделать тут свои выводы

Ответить

Прекрасный якорь

1

Эх серега 

Ответить

Сергей Звезда

Прекрасный
1

чо?

Ответить

Александр Демьяненко

Сергей
0

Ты не стой у порога

Ответить

Твиттерский Жук

1

Эскобар, но схожу, наверно

Ответить

Litnikov Danil

1

Хороший разбор, спасибо. Полагаю ближе к дате ещё у многих может позиция поменяться

Ответить

Насущные Проблемы

1

Нахуй и в пизду.

Ответить

Рациональный спрей

1

Я проголосую. Поскольку в ННовгороде это будет онлайн, то смысла, конечно, вообще нет. Однако запишу на видео весь процесс и потом посмотрим. Наивно, бессмысленно, но хочется хоть как-то дёрнуться, чтобы напомнить себе, что я ещё что-то могу сделать для страны (вовсе не имею в виду, что те, кто будет бойкотировать, поступят неверно. в нынешней ситуации вообще непонятно, что делать, и более того, и так понятны результаты)

Ответить

Прекрасный якорь

Рациональный
0

Зачем запишешь?

Ответить

Рациональный спрей

Прекрасный
0

Фиг знает. Может, потом пригодится

Ответить

Прекрасный якорь

Рациональный
0

Полицаям показывать, что за проголосовала

Ответить

Рациональный спрей

Прекрасный
0

Я полицаям только средний палец показываю, когда вижу на улице. Скрыто, типа голову чешу, но по лицам вижу, что понимают

Ответить

bor_vn

1

Нереальный вариант, но все же. 
Большинство проголосует против и дед вновь в открытую обманет и ничего не изменит. 

Маловероятный вариант. 
Чуть меньше половины проголосует против. Эти знаки протестов уже показали своё небольшое, но влияние. 

Вероятный вариант. 
За поправки проголосует подавляющее большинство. Это тоже самое, что и бойкот. По телеку даже при бойкоте покажут кадры с сотнями людей. Достаточно вспомнить Шашлык фест

Ответить

Litnikov Danil

bor_vn
0

Очень интересно что будет при нереальном варианте (как звучит, а)

Ответить

Частный Орзэмэс

0

Люди годами игнорили выборы и в этот раз не пойдут. К сожалению это печально, что в нашей культуре нет понимания важности голоса человека. А он важен. Когда ты получил паспорт, ты юридически приобретаешь голос. 

Ответить

Насущные Проблемы

Частный
1

ты юридически приобретаешь голос

рашка

приобретаешь голос

Ответить

Частный Орзэмэс

Насущные
0

Как бы то ни было, право в стране ещё косо криво работает. 

Ответить

Насущные Проблемы

Частный
0

Конечно.

Ответить

Частный Орзэмэс

Насущные
3

То есть платить налоги ты хочешь, а выразить мнение нет? Это уже реально рабская философия 

Ответить

Насущные

Частный
0

То есть платить налоги ты хочешь

Интересный тезис ты мне приписываешь.

Ответить

Частный Орзэмэс

Насущные
0

Ну как и любой гражданин страны ты платишь их. 

Ответить

Насущные

Частный
–1

И че?

Ответить

Частный Орзэмэс

Насущные
0

И то. Пока ещё остатки прав есть и право голосовать юридически не отняли это надо делать.

Ответить

Насущные

Частный
1

Голосуй, голосуй.

Ответить

Андрей Гришин

Частный
0

В этот раз пойдет часть людей, которая игнорила нормальные выборы. Последние 3 месяца были очевиднее событий 2011 года даже

Ответить

Рациональный спрей

Андрей
0

В смысле очевиднее? Правда не поняла. В 2011 была движуха.

Ответить

Частный Орзэмэс

Рациональный
2

Я помню как нас в колледже умоляли не ходить на болотную 

Ответить

Рациональный спрей

Частный
0

Я ходила в НН. Тоже просили не ходить, а самое смешное, что звонили (вот мне прям лично, не "моим знакомым") из ЕР и предлагали за куртку и 500р сходить на другой митинг. Всё это было очень странно, потому что именно в момент тех событий (когда выборы подтасовывали) у меня в этом плане включилась башка и, собственно, появилась собственная позиция по политике. 18 лет было. Протест был большенный по меркам людей, но менты вели себя на удивление мирно. До сих пор помню одного, который белый цветок держал за спиной, которые раздавали протестующие

Ответить

Частный Орзэмэс

Рациона…
1

Вот да. Те кто за 500 рупей продаёт свой голос это моральные уроды( и как не противно самое главное. 

Ответить

Рациональный

Частный
0

Не знаю. То ли нет совести, то ли ума, то ли и того, и другого. До сих пор поражаюсь папе, который в девяностые гордо называл себя космополитом, а теперь топит за Путина, скрепы и прочее. С той же гордостью.

Ответить

Частный Орзэмэс

Рациона…
0

Ииииииууу( мой те же речи толкает. Я уже даже заикаться перестала на этот счёт.

Ответить

Рациональный

Частный
1

Я тоже перестала с год назад. Просто устала, честно говоря. Там вообще стена. Чуть что - сразу враги народа

Ответить

Litnikov Danil

Рациона…
0

Он про то, что сейчас дай только волю 

Ответить

Андрей Гришин

Рациональный
0

Вот именно. Была движуха, после 2011 был марш миллионов, была реакция властей и т.д. А когда реально кризис пришел - нас всех кинули, типа "спасение утопающих дело рук самих утопающих"

Ответить

Частный Орзэмэс

Андрей
0

Из своего окружения иду я одна 🤷‍♀️ И так было всегда начиная с 18 лет. Правда я по дурости пропустила выборы 18 года.

Ответить

Эмиль Рубанов

–1

щас бы слушать мнение РОЙЗМАНА после всех историй про город без наркотиков
ну помните, зумеры, был такой?
где наркоманов приковывали к батареям, а наркоманок насиловали?
во имя здоровой россии?

Ответить

Насущные Проблемы

Эмиль
1

Блять, при чём здесь город без наркотиков, если он высказывается про опрос.

Ответить

Эмиль Рубанов

Насущные
0

представь, что тут взвешенное и аргументированное мнение Виталия Милонова.
Или Цапка.

Ответить

Насущные Проблемы

Эмиль
2

Или Гитлера?

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Сергей Звезда

Эмиль
0

Тут личность не очень важна. Просто эта позиция распространена, а Ройзман публичен, всё ещё популярен и нормально её формулирует

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Эмиль Рубанов

Сергей
0

да я понимаю, но ужасно бесит, насколько короткая медийная память у интернет-юзеров.

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theomism

0

все сон, ребята, все сон, ом

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Владимир Филатов

theomism
0

Соглашусь. Без сна организм не функционирует правильно -> появляются разные болезни -> мозг не соображает -> голосуешь за питуна

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theomism

Владимир
0

сон - это метафора вечной потенциальности и потенциальной вечности

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Владимир Филатов

theomism
0

нет

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theomism

Владимир
0

в нашей философии так

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Владимир Филатов

theomism
0

я не слежу за вашей философией

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theomism

Владимир
0

когда мы говорим "все сон", речь идет именно об этой метафоре; а вообще советуем ознакомиться

Теомизм
theomism-ru
theomism.ru
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Хороший кубок

0

проголосую "за"

2% 

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Насущные Проблемы

0

Их борьба 

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Алексей Михайлов

0

Ну вот даже если все проголосуют против и этот результат не фальсифицируют. То что тогда? Дед просто встанет и уйдет? Типа не хотите обнулять, ну и ладно, откатим поправки взад?

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Частный Орзэмэс

Алексей
0

Это врят ли. Вообще сложно предугадать что будет. Сидим как пороховой бочке и ждём когда бомбанет. 

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