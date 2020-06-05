Прямой эфир
Основные позиции, в том числе Навального и Шульман, а также опрос.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. Сделать выбор можно будет и в течение недели до этого, с 25 июня, при этом заявление на досрочное голосование не понадобится.
«Особую юридическую природу» предстоящего голосования отмечал ещё Конституционный суд. Оно не руководствуется законом о референдуме и по факту считается плебисцитом, какая-либо агитация — в отличие от любых обычных выборов — формально запрещена, а телевизионные ролики и билборды о принятии поправок ради условной защиты животных называются «информационными». Согласно действующей Конституции, юридически изменения уже считаются принятыми и без голосования. Голосование также пройдёт на фоне пандемии коронавируса Covid-19, хотя Кремль обещает, что к 1 июля «эпидемиологическая обстановка будет существенно лучше».
Главная поправка в Конституцию «обнуляет» президентские сроки прошлых лет, то есть позволяет Владимиру Путину стать главой государства ещё дважды. Также предлагается упомянуть «веру в бога», закрепить брак как «союз мужчины и женщины» и установить приоритет российской Конституции над международными нормами. На TJ можно прочитать обо всех поправках подробно:
Как и перед любыми выборами, в соцсетях и СМИ всё чаще спорят, что делать тем, кто выступает не «за», а «против». Стратегий всегда несколько — от голосования за любой протестный вариант и порчи бюллетеня до полноценного бойкота. Нынешняя ситуация усугубляется «особой юридической природой» голосования.
TJ приводит мнения, отражающие основные протестные позиции. В конце мы устраиваем опрос для наших пользователей.
Вообще любое участие в выборах автоматически означает что ты признаешь правила игры и соглашаешься с тем что существующий строй легитимен.
Мягкий рубин
Ну 20 лет протестного игнора дали свои плоды я смотрю.
А что дали годы голосования за альтернативных кандидатов? Выборы играют какую то роль только в демократическом государстве, а в суверенной демократии это фикция.
Голоса "Против" дали свои плоды, я смотрю.
Навальный продолжает дело Явлинского&Немцова, скоро людей с площадей уведёт в самый ответственный момент
Его унесут скорее
Да ладно, это же Лёха
Интересно, замешана ли тут бутылка вискарика, как у Венедиктова
але, правки уже приняты
в фкз нет ни слова о референдумах для правок
нихуя уже не сделаешь
нихуя уже не сделаешь
Здесь не согласен. Можно вилами..
ну давай, ты первый
НЕТ НУ ВДРУГ У НАС ВСЁ ЖЕ ПОЛУЧИТСЯ ПЕРЕИГРАТЬ ВОВУ, НУ ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ, ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ
Оперативный теркин30см
Ссылки на фкз, фз и любые другие нориативные акты бессмысленны, так как есть решение конституционного суда по этому поводу, который, в теории имеет высшую юридичискую силу. Можно с ним соглашаться, можно не соглашаться, факт в том что вести дискуссии в правовом поле уже поздно
Статью не читал, нет сил
Чрезвычайно сложно заставить себя участвовать в этом фарсе, учитывая, что отменили даже надобность в паспортных данных при данном "голосовании", а также определенную разумность позиций 2 и 3. По итогу скорее забью, слишком откровенный цирк.
Так отменили или это была просто фраза поехавшей чиновницы?
Центризбирком РФ намерен упростить порядок голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект обновленного документа.
В частности, в новых правилах будет предложено выдавать гражданам бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. Для получения бланка будет достаточно просто расписаться, указывает газета.
https://meduza.io/news/2020/06/01/kommersant-za-popravki-v-konstitutsiyu-razreshat-golosovat-dosrochno-i-na-domu-bez-uvazhitelnyh-prichin
По первой ссылке в поиске.
Намерен, неделю назад. Я пока не встречал в лентах новость о том, что это утвердили. Я надеюсь, что хоть какие-то остатки совести у них есть и они эту тему не утвердят
Ну время так-то еще есть, могут скорректировать конечно. Но общий тренд на упрощение есть. Не удивлюсь, если оставят.
Мне кажется, голосование даже в таких фальшивых и бесполезных выборах необходимо!
Но! Учитывая фактор коронавируса, лучше остаться дома.
К 1 июля фактор короновируса может ослабнуть достаточно сильно. Например, больше людей заболеют
Или сделают меньше тестов
Не думаю что это опаснее похода в магазин если честно, или что будут толпы желающих
Так какая агитация еще с зимы идет. Мне думается, людей будет как на выборах президента
Пф, я даже в очередях переодически слышу раздражение на этот счёт. Потому и стараются провести побыстрее, чтоб раздражение не материализовалось в результат.
Побыстрее это было бы в середине июня. До июля еще дожить надо
96% бойкотов провалились, они не оказали никакого влияния на режимы.
Кто-нибудь знает, а сколько раз участие в выборах помогало свергнуть автократический строй в странах с тотальным контролем избирательной комиссии и судов?
Частный Орзэмэс
Можно конечно и с вилами к Кремлю, но кто пойдёт и кто поведёт - вот вопрос. В 91 вот танк понадобился.
Я не понимаю тех, кто говорит, в чем смысл идти, если выбрали заранее все. Это не выборы, а перформанс, и отношение должно быть соответственное имхо. Прийти и сказать нет - участие, остальное мало отличается от любого другого дня
А если "правки уже приняты", то что тебе мешает просто взять и проголосовать против, чтобы хоть куда-то юридически выругаться? Миф про "легитимность через явку"? Уже давно ясно, что эта чушь не работает.
Я вот помню, как народ решил побойкотировать выборы в ГД, было здорово, очень продуктивно.
Именно, это политический спектакль, где ты разве что можешь плюнуть. А можешь сидеть и смотреть молча
Пойду, чтобы со спокойной душой потом говорить, что я за это не голосовал.
Удивительно, но факт: то же самое можно потом говорить и не ходя на это мероприятие.
Так будет больше вероятность, что за тебя проголосуют "за".
Допустим, "за" проголосовали условные 15%, а не 9%, потомучто пошли голосовать все. Что это даст?
Ну тогда скажут "Сам виноват, что не ходил" и будут правы.
В чем виноват?
что не ходил
Например, учительница говорит "Я купила на собранные деньги в класс кондиционер, приходите в субботу, проголосуйте, чтобы вы хотели купить на собранные деньги. Считать ваши бумажки я, конечно, не буду". Стоит идти на голосование?
Пропадает опция "я голосовал не за это", позиция более ответственая
Сергей, есть ещё свежий пост от Волкова:
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/3087331541289458
(там мнения в комментария тоже разделились)
Хороший разбор, спасибо. Полагаю ближе к дате ещё у многих может позиция поменяться
Я проголосую. Поскольку в ННовгороде это будет онлайн, то смысла, конечно, вообще нет. Однако запишу на видео весь процесс и потом посмотрим. Наивно, бессмысленно, но хочется хоть как-то дёрнуться, чтобы напомнить себе, что я ещё что-то могу сделать для страны (вовсе не имею в виду, что те, кто будет бойкотировать, поступят неверно. в нынешней ситуации вообще непонятно, что делать, и более того, и так понятны результаты)
Зачем запишешь?
Фиг знает. Может, потом пригодится
Полицаям показывать, что за проголосовала
Я полицаям только средний палец показываю, когда вижу на улице. Скрыто, типа голову чешу, но по лицам вижу, что понимают
Нереальный вариант, но все же.
Большинство проголосует против и дед вновь в открытую обманет и ничего не изменит.
Маловероятный вариант.
Чуть меньше половины проголосует против. Эти знаки протестов уже показали своё небольшое, но влияние.
Вероятный вариант.
За поправки проголосует подавляющее большинство. Это тоже самое, что и бойкот. По телеку даже при бойкоте покажут кадры с сотнями людей. Достаточно вспомнить Шашлык фест
ты юридически приобретаешь голос
рашка
приобретаешь голос
Как бы то ни было, право в стране ещё косо криво работает.
Конечно.
То есть платить налоги ты хочешь, а выразить мнение нет? Это уже реально рабская философия
В этот раз пойдет часть людей, которая игнорила нормальные выборы. Последние 3 месяца были очевиднее событий 2011 года даже
Рациональный спрей
В смысле очевиднее? Правда не поняла. В 2011 была движуха.
Частный Орзэмэс
Я помню как нас в колледже умоляли не ходить на болотную
Рациональный спрей
Я ходила в НН. Тоже просили не ходить, а самое смешное, что звонили (вот мне прям лично, не "моим знакомым") из ЕР и предлагали за куртку и 500р сходить на другой митинг. Всё это было очень странно, потому что именно в момент тех событий (когда выборы подтасовывали) у меня в этом плане включилась башка и, собственно, появилась собственная позиция по политике. 18 лет было. Протест был большенный по меркам людей, но менты вели себя на удивление мирно. До сих пор помню одного, который белый цветок держал за спиной, которые раздавали протестующие
Вот да. Те кто за 500 рупей продаёт свой голос это моральные уроды( и как не противно самое главное.
Не знаю. То ли нет совести, то ли ума, то ли и того, и другого. До сих пор поражаюсь папе, который в девяностые гордо называл себя космополитом, а теперь топит за Путина, скрепы и прочее. С той же гордостью.
Вот именно. Была движуха, после 2011 был марш миллионов, была реакция властей и т.д. А когда реально кризис пришел - нас всех кинули, типа "спасение утопающих дело рук самих утопающих"
Частный Орзэмэс
Из своего окружения иду я одна 🤷♀️ И так было всегда начиная с 18 лет. Правда я по дурости пропустила выборы 18 года.
щас бы слушать мнение РОЙЗМАНА после всех историй про город без наркотиков
ну помните, зумеры, был такой?
где наркоманов приковывали к батареям, а наркоманок насиловали?
во имя здоровой россии?
Блять, при чём здесь город без наркотиков, если он высказывается про опрос.
представь, что тут взвешенное и аргументированное мнение Виталия Милонова.
Или Цапка.
да я понимаю, но ужасно бесит, насколько короткая медийная память у интернет-юзеров.
все сон, ребята, все сон, ом
Соглашусь. Без сна организм не функционирует правильно -> появляются разные болезни -> мозг не соображает -> голосуешь за питуна
нет
я не слежу за вашей философией
когда мы говорим "все сон", речь идет именно об этой метафоре; а вообще советуем ознакомиться
Ну вот даже если все проголосуют против и этот результат не фальсифицируют. То что тогда? Дед просто встанет и уйдет? Типа не хотите обнулять, ну и ладно, откатим поправки взад?
Частный Орзэмэс
Это врят ли. Вообще сложно предугадать что будет. Сидим как пороховой бочке и ждём когда бомбанет.