Был бы референдум, я бы участвовал. Но когда выборы — это не выборы, какими были президентские, я не участвую.



Обычно со мной в этом случае спорит наблюдательское сообщество, оно говорит: «Алексей, мы всё равно должны пойти на выборы». Но в этот раз даже они — люди, которых хлебом пойми, дай им пойти понаблюдать — говорят: «Да вы чо, так нельзя».

Вы просто ещё не осознали, какие там будут правила. Григорий Мельконьянц из «Голоса» написал большую статью на эту тему. ЦИК говорил, что Роспотребнадзор требует от нас такие правила, в результате которых мы должны поставить палатки на улицах, сделать голосование непонятно где и несколько дней. Выяснилось, что всё ровно наоборот. ЦИК направила предложения в Роспотребнадзор: «Ребята, а давайте голосование пройдёт семь дней, а давайте голосование будет проходить в армейских палатках, а давайте на паспорт будут смотреть с расстояния два метра и не записывать данные».

Мне говорят: «Алексей, призови всё равно идти и голосовать против, призовите заниматься наблюдением». Да это и был наш план — организовать большую кампанию наблюдения. Но правила там такие, что там каждый час из избирательной комиссии будут выгонять всех и дезинфицировать помещение. Вы были на выборах? Когда ты занимаешься наблюдением, ты должен сидеть в избирательной комиссии, а каждому наблюдателю — извините за такую подробность — говорят: «Пожалуйста, сходи в туалет до этого, чтобы потом ты никуда не бегал. Потому что уйдёшь на 10 минут, и всё, кранты всему наблюдению».

А здесь будут выгонять каждый час на 10 минут. Здесь люди будут голосовать где угодно и не будут внесены в список избирателей. Ты можешь прийти, показать издалека паспорт, он есть у всех, и проголосовать — и тебе подарят ручку. А потом ты можешь пойти на другой участок, показать паспорт и снова проголосовать.

Обычно фальсификации делают так: ездят автобусы с 20 людьми, они проголосовали тут, там и сям. Тут не нужно будет даже этого. Потому что не будет никакого наблюдения, там будет упрощённая процедура. Всем СМИ будет запрещено наблюдать за этой процедурой, они смогут только ознакомиться с финальным протоколом. [...]

Но я как человек, как гражданин, как юрист, я не могу туда пойти. [...] Если вас заставляют, идите и голосуйте против. Очень сильно хотите — да идите. Но ваша главная задача — всем вокруг сказать, что всё это фигня и не голосование по Конституции, а акция для того, чтобы сделать Путина царём.

[...]

Я не могу в этом участвовать. Это подлость и мерзость, об этом и нужно говорить. Меня никто не убедит, что я туда должен идти. Но я и не буду сильно осуждать тех, кто пойдёт и проголосует против. Просто помимо того, что проголосовать против, нужно всё оставшееся время нужно вести контркампанию этой тотальной мерзости, которая уже заполонила интернет.