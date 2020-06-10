Очевидцы аварии назвали разные версии произошедшего: одни говорят, что водитель избегал столкновения с автомобилем, а другие, что «лихачил» на дороге.

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Фото с места происшествия в Воронеже Фото «РИА Воронеж»

9 июня в Воронеже полицейский сбил троих человек, выехав с дороги на тротуар. Один из них погиб, двое находятся в реанимации, а водитель не пострадал. Полицейского задержали.

Очевидцы аварии не сошлись в версии произошедшего, называя как вынужденный уход от столкновения с другой машиной, так и ошибку полицейского, который не смог справиться с управлением на большой скорости. Свидетели говорят, что после аварии водитель с другими полицейскими пытался снять номера с его автомобиля.

В соцсетях привлекают к происшествию внимание СМИ, опасаясь, что полицейский сможет уйти от наказания, воспользовавшись связями. Критика строится вокруг того, что федеральные каналы и другие медиа, который активно освещают ДТП с участием Михаила Ефремова, якобы не обращают внимание на случай в Воронеже.

Полицейский в Воронеже вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. Его арестовали, СК возбудил дело

Вечером 9 июня в Воронеже 24-летний участковый отдела городского УМВД на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил троих человек. 42-летний мужчина погиб ещё до приезда скорой, а 42-летняя и 71-летняя женщины находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Пользователи в соцсетях узнали, что полицейского зовут Владимир Шейкин. Его страницу нашли во «ВКонтакте», но на момент написания заметки она уже удалена.

Осторожно, на видео присутствует чувствительный контент

Видео @mrmaaay

«[Участковый] не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трёх пешеходов», — признало МВД. Ведомство подчеркнуло, что тот ехал на своей машине и в свободное от работы время. В ведомстве не нашли «признаков опьянения» водителя, но отправили анализы крови на исследование.

Пока рассматривается несколько версий причин произошедшего: нарушение правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля и попытка избежать столкновения с другим автомобилем. СК возбудил уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы, но наказать его могут и принудительными работами.

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Участкового задержали, он отказался давать показания, руководствуясь правом не свидетельствовать против себя. На время служебной проверки и виновника аварии, и его начальника отстранили от работы.

Момент происшествия попал на видео автомобильного регистратора. Видно, как автомобиль участкового Toyota Crown едет по крайней левой полосе и перед перекрёстком резко выворачивает вправо, видимо, чтобы избежать столкновение с машиной, находящейся впереди. Toyota вылетела на тротуар справа, задела дерево, затем 71–летнюю женщину, двоих других пострадавших и врезалась в магазин «Пятёрочка».

Показания очевидцев различаются. Одни говорят, что полицейский уходил от столкновения, другие — что он «играл в шашки» на дороге

Часть очевидцев утверждает, что водитель пытался уйти от столкновения с автомобилем, вылетевшим ему навстречу. По другой версии, участковый ехал на большой скорости и чтобы не столкнуться с едущей впереди машиной вывернул вправо, но не справился с управлением. Некоторые свидетели говорят, что водитель потерял управление, поскольку «играл в шашки» на скорости, перестраиваясь между автомобилями.

В сообществе «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте» под публикацией о происшествии есть несколько подробных рассказов о нём. Очевидцы также объясняют аварию по-разному.

Свидетели аварии рассказали, что полицейский и его коллеги, приехавшие на место происшествия, пытались снять с автомобиля номерной знак. Действия, которые похожи на это, видны на одном из видео.

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ДТП в Воронеже случилось на следующий день после аварии с Ефремовым — теперь в соцсетях проводят параллели

В Твиттере призывают СМИ активнее освещать аварию с участием полицейского, которая привела к смерти мужчины. Пользователи опасаются. что сотрудник может воспользоваться связями и избежать объективного расследования и наказания.

Происшествие так же сравнивают с недавней аварией с Михаилом Ефремовым, в которой по вине актёра погиб водитель газели. В Твиттере сомневаются, что авария в Воронеже добьётся такого «шума» в медиа, а значит и избежать наказания полицейскому будет проще.

Tania Felgengauer @t_felg Простите, но эта история в Воронеже меня триггерит. Понятно, Ефремов - медийное лицо, поэтому о нем пишут все: от Симонян до Собчак. Но это "в случае с Ефремовым шум не утихнет" очень хочется увидеть и в случае с аварией в Воронеже. Чтобы все писали так же активно и об этом ДТП.

Геннадий Гудков @gudkov_g Вот вам двойные стандарты: Ефремова 2 дня полощет вся кремлевская пропаганда(не оправдываю его проступок), а драма в Воронеже с еще более тяжкими последствиями - в тени. Хотя я не за жестокость, а за справедливость и равенство перед законом, чего при Путине уже никогда не будет! https://twitter.com/mrmaaay/status/1270472196331356161

AngryFoxy @angrry_foxxy @gudkov_g В Воронеже участковый вылетел на тротуар, сбил троих, один скончался. Жду эфиров на ТВ и орущих из каждой дырки журналюг, как и об ужасном "воре обоев", которого застрелили в Екатеринбурге.