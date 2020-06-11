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Екатерина Кузнецова
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«Вы покидаете территорию США»: протестующие в Сиэтле создали «автономную зону». Там теперь нет полиции Материал редакции

Полицейские покинули участок после недельных столкновений с активистами. Протестующие оградили часть города, «независимую» от страны.

34 комментария
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Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле Фото Аманды Снайдер, The Seattle Times

Протесты в США достигли нового уровня: в Сиэтле после двух недель протестов полиция города покинула один из участков в районе Капитолийского холма. Активисты объявили территорию Автономной зоной, свободной от американской полиции. У брошенного полицейского участка организовали общественное пространство для акций, обсуждения политики и просмотра фильмов.

Дональд Трамп назвал активистов «внутренними террористами» и потребовал от мэра Сиэтла Дженни Дуркан освободить район, однако она проигнорировала президента. Часть пользователей в соцсетях убеждены, что активисты пользуются движением «Black lives matter», чтобы устроить социалистическую революцию, а другие публикуют фото мирной жизни в Автономной зоне, подразумевающей свободу от насилия силовых органов.

После недели протестов полиция покинула участок. Мэра призывают отправить в отставку

Жители Сиэтла наряду с другими американскими городами до сих пор участвуют в акциях протеста из-за убийства Джорджа Флойда. Полиция разгоняла протестующих в городе светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и применяла насилие. По словам полицейского департамента, сотрудники делали это после провокаций со стороны агрессивных протестующих, в том числе членов антифашистского и анархистского движения «Антифа», которое Доналд Трамп планирует внести в список террористических организаций.

8 июня в толпу протестующих на недалеко от Капитолийского холма въехал автомобиль. Его пытался остановить один из активистов, но водитель в него выстрелил, после чего вышел из машины и, угрожая оружием, направился в центр толпы. Позже полиция его задержала.

Протестующие добились введения тридцатидневного моратория на использование слезоточивого газа и других химических средств для разгона акций. 7 июня мэр Сиэтла Дженни Дуркан извинилась перед протестующими за агрессию полиции, которая не всегда была уместна: «Я знаю, что ощущение безопасности для многих подорвали изображения города, звуки и облака слезоточивого газа, больше подходящие для зоны военных действий, простите за это».

Ранее Дуркан осудила убийство Джорджа Флойда и поддержала мирных протестующих, отметив, что в погромах виновна только группа агрессивных активистов.

Протесты в Сиэтле Фото Эрики Шульц, The Seattle Times

Однако, несмотря на мораторий, спустя несколько дней полиция вновь воспользовалась слезоточивым газом. Полицейский департамент города объяснил это тем, что протестующие бросали в сотрудников бутылки, камни и фейерверки.

Активисты движения «Black lives matter» и журналисты подали иск против властей Сиэтла, возлагая ответственность за насилие в отношении протестующих на Дженни Дуркан и начальника полиции Кармен Бест. Город обвиняют в нарушении конституционного права на свободу слова и в применении «ненужного насилия» во время протестов. Авторы иска признали, что среди протестующих есть и агрессивные люди, но подчеркнули — «в подавляющем большинстве они были мирными».

Протестующие у закрытого полицейского участка Сиэтла Фото Кена Ламберта, The Seattle Times

Одна из главных активисток протестов — политик-социалист и член городского совета Кшама Савант, критиковавшая мэра Сиэтла ещё до протестов в США. Она выступала на Капитолийского холме наряду с другими активистами, призывая к отставке мэра и сокращению финансирования полиции, но подчёркивала, что полная ликвидация полиции при капитализме невозможна: «Нам нужно принципиально другое общество, если мы хотим видеть общество свободным от полиции. Вот почему я социалист».

Полиция применила слезоточивый газ, булаву, резиновые пули, гранаты, комендантский час, аресты и другие репрессивные меры к активистам и жителям Сиэтла, включая детей, в попытке запугать и заставить замолчать протестное движение.

Кшама Савант
член городского совета Сиэтла

9 июня Савант призвала протестующих отправиться в мэрию, чтобы продолжить обсуждение не на улицах города. Главной темой обсуждения было требование мэру уйти в отставку, но Савант также продвигала идею необходимости изменения системы налогообложения Amazon и другие темы. не касающиеся движения «Black lives matter». Тогда некоторые протестующие напомнили, что о налогах можно поговорить и в другое время. Спустя два часа активисты покинули здание и отправились к Восточному полицейскому участку, где присоединились к другим протестующим.

Протестующие в здании мэрии Сиэтла Фото Кена Ламберта, The Seattle Times

Протестующие в Сиэтле оградили часть города и прозвали её Автономной зоной Капитолийского холма — город свободный от полиции

В течение недели территория у Восточного полицейского участка, который находится неподалёку от Капитолийского холма Сиэтла, где собираются демонстранты, была оцеплена полицией. 8 июня полицейский департамент снял оцепление, закрыл участок и заколотил здание фанерой, опасаясь мародёрства. Полиция покинула район, но будет приезжать на вызовы при необходимости. У закрытого участка продолжились протесты.

Закрытый Восточный участок полиции в Сиэтле с надписью. Слово «полицейский» заменили на «народный» Фото Элейн Томпсон, AP Photo

Мэр Дженни Дуркан подтвердила, что полиция покинула район для того, чтобы остановить эскалацию конфликта между полицией и протестующими. Дуркан пообещала создать комиссию, которая будет заниматься правами темнокожих жителей Сиэтла. Вокруг территории, занятой протестующими, будут дежурить пожарные и медицинские службы.

На следующий день активисты расставили ограждения вокруг района Капитолийского холма, включая территорию Восточного полицейского участка и Капитолийского холма.

Схема самопровозглашённой Автономной зоны Капитолийского холма

На блоках при входе на ограждённую территорию написано «Вы входите в Автономную зону Капитолийского холма, свободную от полиции» и «Вы покидаете территорию США». Полностью автономной зону назвать сложно, так как район зависит от коммуникаций города, а на его территорию может зайти и выйти из неё любой желающий.

На территории CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone) нет полиции, но есть несколько медицинских пунктов, прилавки с бесплатной едой, палаточные лагеря, туалеты, установленные городскими службами, и площадь у полицейского участка, превращённая в «общественный центр». Там выступают активисты, а по вечерам работает кинотеатр, где показывают документальные фильмы. 10 июня показывали документальный фильм «13» Ава Дюверне о влиянии системы американского правосудия на темнокожих.

На этой неделе активисты собираются обсудить дальнейшее будущее автономной зоны: пока не ясно, останется ли эта зона автономной. Протестующие составили список требований к правительству Сиэтла, включающий в себя 30 пунктов изменений в системе правосудия, здравоохранения, в экономической и социальной сферах.

Одна из демонстранток Сара Торнай понадеялась, что закрытый полицейский участок в будущем удастся превратить в общественный центр, в котором будут решать проблемы города. Торнай считает, что под «автономностью» протестующие имеют в виду «автономность от того, как полиция охраняет жителей».

Другой протестующий, оказывающий медицинскую помощь в автономной зоне Джон Мур надеется, что району удастся сохранить свой нынешний статус: «Мы пытаемся с помощью действий доказать, что они [полиция] нам не нужны, и мы можем удовлетворить потребности сообщества без них».

Одна из жительниц района Капитолийского холма рассказала, что после недельных протестов была рада, когда на улицах стало тихо и мирно. Однако, по её словам, в «Автономной зоне» нет «центральной организации или человека, который руководил бы всем».

Трамп назвал активистов «террористами» и призвал мэра разблокировать район. Она посоветовала ему отправиться обратно в бункер

Образование Автономной зоны в Сиэтле резко раскритиковал Дональд Трамп. Он назвал организаторов «внутренними террористами» и потребовал Дуркан освободить город.

Левый радикальный демократ губернатор Джей Инсли и мэр Дженни Дуркан насмехаются и играют на уровне, который наша великая страна не видела прежде. Верни город сейчас. Если этого не сделаешь ты, это сделаю я. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть остановлены немедленно. Шевелись!

Дональд Трамп

В ответ Дуркан напомнила Трампу, как он спускался в бункер во время протестов в Вашингтоне: «Оставь нас в безопасности, вернись в свой бункер».

Пользователи в Твиттере и СМИ образование Автономной зоны комментируют по-разному: одни рассказывают о ней как о мирном сообществе, а другие, как о зоне террористов «Антифа». Некоторые пользователи публикуют записи о том, как активисты якобы требуют у местного бизнеса финансовую помощь, полиция получала от них угрозы о поджоге участка, а «вооружённые банды устраивают чистки в рядах несогласных с их намерениями». Подобные сообщения появились и в русскоязычных Telegram-каналах

Dawn Michael, PhD💗 @SexCounseling
@realDonaldTrump They are terrorists destroying property, monuments and creating chaos.

This unacceptable in the United States of America.

They must pay for what they are doing.
Это террористы, разрушающие имущество, памятники и создающие хаос. Это недопустимо в США. Они должны платить за то, что делают
Melissa A. @TheRightMelissa
@realDonaldTrump @JayInslee President Trump please step in. These far left anarchists are using black people as cover for their Marxist revolution. Its black neighborhoods and businesses they have destroyed.
Президент Трамп, пожалуйста, вступитесь. Эти левые анархисты используют темнокожих для своей марксистской революции. Свои чёрные кварталы и предприятия они разрушили
🇺🇸 🐴 Loyal Moses 🐄  @loyalmoses
@rruwidaa Antifa with guns at your little #capitolhillautonomouszone #CapitalHillAutonomousZone https://t.co/cgq1BjZ2Rw
«Антифа» с ружьями

Однако другие пользователи опровергают сообщения об опасности на территории Автономной зоны. Под хештегом «CapitolHillAutonomousZone» в Твиттере показывают, как выглядят улицы района Сиэтла. В Reddit создали сабреддит, где пользователи публикуют информацию и отвечают на вопросы о происходящем в Автономной зоне Капитолийского холма.

love is the drug 🌹 @eyemsimone
@lwburwell @rtyson82 @realDonaldTrump @JayInslee K dude. Keep being afraid of everything and everyone and believing every stupid thing you hear instead of using your brain.

Here's the super scary #CapitalHillAutonomousZone! Don't go there! Whatever you do! Someone might...smile at you. https://t.co/Cb9v7dJ6lU
Продолжайте бояться всего и всех, верьте каждой глупости, которую вы слышите, вместо того, чтобы использовать свой мозг. Вот страшная Автономная зона. Не ходи туда. Что бы ты не делал, кто-то может улыбнуться тебе
K.K. Slider Stan 🍊 @Rys0nburger
Jesus the amount of fear mongering about #CapitalHillAutonomousZone is mind blowing. It’s a cop-free protest hub with a community co-op, book exchange, and designated smoking area. It’s not a terrorist state run by a warlord that’s extorting local businesses and out of food 🙄
Страх, связанный с Автономной зоной просто поражает воображение. Это протестный центр без полицейских с общественным кооперативом, обменом книгами и местом для курения. Это не террористическое государство, которым управляет военачальник, который вымогает у местного бизнеса еду
Raina 🌧 @rain_with_an_a
@SexCounseling @realDonaldTrump Yes...these are horrible terrorists. How dare they watch a movie 🤣 #capitolhillautonomouszone https://t.co/3xhgoETTx8
Как эти ужасные террористы смеют смотреть фильм
͘3rdworld e.n.e.j. @worldcoast_
I see #CapitalHillAutonomousZone trending in the US. I live in this neighborhood and this shit is beautiful, no destruction or violence. People are sharing ideas, food, protesting, expressing themselves and so much more. Not sure where its gonna lead too but theres no chaos here.
Я живу в Автономной зоне, это дерьмо прекрасно. Здень нет разрушений и насилия. Люди делятся идеями, едой, протестами, самовыражением и многим другим. Не знаю, куда это приведет, но здесь нет хаоса
Brielle Garcia @tacolamp
Stopped by the Capitol Hill Autonomous Zone and took a few photos. Hard to believe just a few nights ago the cops were out here teargassing peaceful protestors. #seattleprotests #CHAZ #capitolhillautonomouszone https://t.co/wkmU5a7uXF
Трудно поверить, что пару ночей назад здесь были полицейские, раздирающие мирных протестующих
Exiled @Papa_Cody
Are these the terrorists you are talking about @realDonaldTrump ?

If so, sign me up.

#seattle #chaz #capitolhillautonomouszone #freecapitolhill #blm https://t.co/7ePklxXOod
Это те террористы, о которых говорил Трамп?

Пока непонятно, как будет решаться вопрос с Автономной зоной местными властями и собирается ли Трамп «вернуть город», как он угрожал в Твиттере.

#сша #icantbreathe #протесты

Екатерина Кузнецова PLUS
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34 комментария
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Evgenii Evgenii

7

Найс, сразу же еда кончилась. В принципе негры и их фанаты сделали Африку 2.0.

"Организатор Antifa в «Автономной зоне» Сиэтла просит «Vegan Meat and Soy» продолжить работу после того, как бездомные люди забрали всю их еду"

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Evgenii Evgenii

Evgenii
10

Плюс, Антифа вымогает с местного ип деньги за защиту. Ну это вообще пиздец, террористы ебаные. Прикрываются коммунами, а на деле тупо все за бесплатно хотят и не работать.

https://www.reddit.com/r/Conservative/comments/h122nb/antifa_is_now_extorting_local_business_owners_in/

Ответить

Рулон Обоев

Evgenii
2

Как будто кто-то удивлен) Левый/черный скам только так и умеет.

Ответить

Evgenii Evgenii

Рулон
3

Топ коммент, 1к лайков:

Просто чтобы все были в курсе, вот основные события за последние 3 дня в автономной зоне:

В первый день лидер признался в сексуальном насилии и угрожал самоубийством. Не смогли продержаться 24 часа без скандала.

На следующий день они пригласили бездомных. Бездомные разграбили хранилище продуктов, и один из лидеров зашел в Twitter с просьбой о овсянке и веганской еде.

На следующий день после этого они впервые столкнулись с жестокостью полиции. Рэппер SoundCloud захватил власть и напал на одного из «жителей», пытаясь остановить его как полицейский. 72 часа - все, что потребовалось для их первого случая жестокости полиции.

https://www.reddit.com/r/Conservative/comments/h0wvmj/networks_ignore_blm_militantly_taking_over_part/

Networks Ignore BLM Militantly Taking Over Part…
1,830 votes and 599 comments so far on Reddit
www.reddit.com
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Yt

Evgenii
0

Мне нравится как автор умолчал, что там уже сдеанонили насильника в этом движе . Говно жрать не привыкать, хуле.

Ответить

Георгий Турманидзе

5

Посмотрим, через сколько эта «автономная» область погрузится в хаос и запросит помощи у тех же властей, против которых они выступают 

Ответить

Насущные Проблемы

4

устроить социалистическую революцию

Сука, ну наконец-то!

Ответить

Невыносимый диод

Насущные
1

@Freon 🚨🚨🚨

Ответить

Димитрий Великомученик

Невыносимый
2

я здесь

Ответить

Freon

Невыносимый
0

Жаль Сергей Звезда игнорщик 

Ответить

Невыносимый диод

Freon
–1

А что теперь?

Ответить

Freon

Невыносимый
0

Добавь в аляску

Ответить

Невыносимый диод

Freon
–1

Извини, не понимаю о чем ты.

Ответить

Freon

Невыносимый
0

Молодцы

Ответить

thetrickster

Насущные
1

Союз Американских Социалистических Штатов

Ответить

Master Oogway

2

13-й район

Ответить

Андрей Заварзин

2

зумеры придумали коммунизм

Ответить

Дежурный бас

Андрей
0

Ты коммунизм с социализмом не путай!

Ответить

Олег Ивахнов

2

Предлагаю государству убрать из эго района все свои представительства и пусть поживут.

Ответить

Рулон Обоев

Олег
0

да что, мало примера юар? лучше уж раздавить показательно.

Ответить

PK

2
Ответить

Рулон Обоев

1

Сюр какой-то. И это "полицейское государство". О-о-кей.

Ответить

Aleks Ad

1

Давно пора, заебали уже, выделить каждому негру по штату

Ответить

Glan

1
Ответить

Андрей Коноферчук

1

Чёт язык не поворачивается назвать это протестом, какой то быдло бунт.

Ответить

Организованный томагавк_два

0

Ммм ГАИТИ 2.0

Ответить

1 2

Организованный
0

Гавайи 5.0

Ответить

Рулон Обоев

0

Так это он недавно пригрозил навести там порядки. Сутки обещают быть веселыми, понаблюдаем.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Рулон
0

ага, но надеюсь всё обойдётся

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Недавно смотрел сериал, где Сиэттл тоже выебывался. Но там ещё были инопланетяне. Хз что хуже 

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Собственный украинец

0

Надо у РФ попросить Росгвардию и не знать границ, а РФ помочь с Норильском

Ответить

Собственный украинец

Собственный
0

- И с Воронежем?
- И с Воронежем...

Ответить

Собственный украинец

0

Удален

Ответить

N/a

0

Ну и посмотрим, кто в итоге холодную войну выиграл

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