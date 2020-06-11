Полицейские покинули участок после недельных столкновений с активистами. Протестующие оградили часть города, «независимую» от страны.

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Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле Фото Аманды Снайдер, The Seattle Times

Протесты в США достигли нового уровня: в Сиэтле после двух недель протестов полиция города покинула один из участков в районе Капитолийского холма. Активисты объявили территорию Автономной зоной, свободной от американской полиции. У брошенного полицейского участка организовали общественное пространство для акций, обсуждения политики и просмотра фильмов.

Дональд Трамп назвал активистов «внутренними террористами» и потребовал от мэра Сиэтла Дженни Дуркан освободить район, однако она проигнорировала президента. Часть пользователей в соцсетях убеждены, что активисты пользуются движением «Black lives matter», чтобы устроить социалистическую революцию, а другие публикуют фото мирной жизни в Автономной зоне, подразумевающей свободу от насилия силовых органов.

После недели протестов полиция покинула участок. Мэра призывают отправить в отставку

Жители Сиэтла наряду с другими американскими городами до сих пор участвуют в акциях протеста из-за убийства Джорджа Флойда. Полиция разгоняла протестующих в городе светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и применяла насилие. По словам полицейского департамента, сотрудники делали это после провокаций со стороны агрессивных протестующих, в том числе членов антифашистского и анархистского движения «Антифа», которое Доналд Трамп планирует внести в список террористических организаций.

8 июня в толпу протестующих на недалеко от Капитолийского холма въехал автомобиль. Его пытался остановить один из активистов, но водитель в него выстрелил, после чего вышел из машины и, угрожая оружием, направился в центр толпы. Позже полиция его задержала.

Протестующие добились введения тридцатидневного моратория на использование слезоточивого газа и других химических средств для разгона акций. 7 июня мэр Сиэтла Дженни Дуркан извинилась перед протестующими за агрессию полиции, которая не всегда была уместна: «Я знаю, что ощущение безопасности для многих подорвали изображения города, звуки и облака слезоточивого газа, больше подходящие для зоны военных действий, простите за это».

Ранее Дуркан осудила убийство Джорджа Флойда и поддержала мирных протестующих, отметив, что в погромах виновна только группа агрессивных активистов.

Протесты в Сиэтле Фото Эрики Шульц, The Seattle Times

Однако, несмотря на мораторий, спустя несколько дней полиция вновь воспользовалась слезоточивым газом. Полицейский департамент города объяснил это тем, что протестующие бросали в сотрудников бутылки, камни и фейерверки.

Активисты движения «Black lives matter» и журналисты подали иск против властей Сиэтла, возлагая ответственность за насилие в отношении протестующих на Дженни Дуркан и начальника полиции Кармен Бест. Город обвиняют в нарушении конституционного права на свободу слова и в применении «ненужного насилия» во время протестов. Авторы иска признали, что среди протестующих есть и агрессивные люди, но подчеркнули — «в подавляющем большинстве они были мирными».

Протестующие у закрытого полицейского участка Сиэтла Фото Кена Ламберта, The Seattle Times

Одна из главных активисток протестов — политик-социалист и член городского совета Кшама Савант, критиковавшая мэра Сиэтла ещё до протестов в США. Она выступала на Капитолийского холме наряду с другими активистами, призывая к отставке мэра и сокращению финансирования полиции, но подчёркивала, что полная ликвидация полиции при капитализме невозможна: «Нам нужно принципиально другое общество, если мы хотим видеть общество свободным от полиции. Вот почему я социалист».

Полиция применила слезоточивый газ, булаву, резиновые пули, гранаты, комендантский час, аресты и другие репрессивные меры к активистам и жителям Сиэтла, включая детей, в попытке запугать и заставить замолчать протестное движение. Кшама Савант член городского совета Сиэтла

9 июня Савант призвала протестующих отправиться в мэрию, чтобы продолжить обсуждение не на улицах города. Главной темой обсуждения было требование мэру уйти в отставку, но Савант также продвигала идею необходимости изменения системы налогообложения Amazon и другие темы. не касающиеся движения «Black lives matter». Тогда некоторые протестующие напомнили, что о налогах можно поговорить и в другое время. Спустя два часа активисты покинули здание и отправились к Восточному полицейскому участку, где присоединились к другим протестующим.

Протестующие в здании мэрии Сиэтла Фото Кена Ламберта, The Seattle Times

Протестующие в Сиэтле оградили часть города и прозвали её Автономной зоной Капитолийского холма — город свободный от полиции

В течение недели территория у Восточного полицейского участка, который находится неподалёку от Капитолийского холма Сиэтла, где собираются демонстранты, была оцеплена полицией. 8 июня полицейский департамент снял оцепление, закрыл участок и заколотил здание фанерой, опасаясь мародёрства. Полиция покинула район, но будет приезжать на вызовы при необходимости. У закрытого участка продолжились протесты.

Закрытый Восточный участок полиции в Сиэтле с надписью. Слово «полицейский» заменили на «народный» Фото Элейн Томпсон, AP Photo

Мэр Дженни Дуркан подтвердила, что полиция покинула район для того, чтобы остановить эскалацию конфликта между полицией и протестующими. Дуркан пообещала создать комиссию, которая будет заниматься правами темнокожих жителей Сиэтла. Вокруг территории, занятой протестующими, будут дежурить пожарные и медицинские службы.

На следующий день активисты расставили ограждения вокруг района Капитолийского холма, включая территорию Восточного полицейского участка и Капитолийского холма.

Схема самопровозглашённой Автономной зоны Капитолийского холма

На блоках при входе на ограждённую территорию написано «Вы входите в Автономную зону Капитолийского холма, свободную от полиции» и «Вы покидаете территорию США». Полностью автономной зону назвать сложно, так как район зависит от коммуникаций города, а на его территорию может зайти и выйти из неё любой желающий.

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На территории CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone) нет полиции, но есть несколько медицинских пунктов, прилавки с бесплатной едой, палаточные лагеря, туалеты, установленные городскими службами, и площадь у полицейского участка, превращённая в «общественный центр». Там выступают активисты, а по вечерам работает кинотеатр, где показывают документальные фильмы. 10 июня показывали документальный фильм «13» Ава Дюверне о влиянии системы американского правосудия на темнокожих.

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На этой неделе активисты собираются обсудить дальнейшее будущее автономной зоны: пока не ясно, останется ли эта зона автономной. Протестующие составили список требований к правительству Сиэтла, включающий в себя 30 пунктов изменений в системе правосудия, здравоохранения, в экономической и социальной сферах.

Одна из демонстранток Сара Торнай понадеялась, что закрытый полицейский участок в будущем удастся превратить в общественный центр, в котором будут решать проблемы города. Торнай считает, что под «автономностью» протестующие имеют в виду «автономность от того, как полиция охраняет жителей».

Другой протестующий, оказывающий медицинскую помощь в автономной зоне Джон Мур надеется, что району удастся сохранить свой нынешний статус: «Мы пытаемся с помощью действий доказать, что они [полиция] нам не нужны, и мы можем удовлетворить потребности сообщества без них».

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Одна из жительниц района Капитолийского холма рассказала, что после недельных протестов была рада, когда на улицах стало тихо и мирно. Однако, по её словам, в «Автономной зоне» нет «центральной организации или человека, который руководил бы всем».

Трамп назвал активистов «террористами» и призвал мэра разблокировать район. Она посоветовала ему отправиться обратно в бункер

Образование Автономной зоны в Сиэтле резко раскритиковал Дональд Трамп. Он назвал организаторов «внутренними террористами» и потребовал Дуркан освободить город.

Левый радикальный демократ губернатор Джей Инсли и мэр Дженни Дуркан насмехаются и играют на уровне, который наша великая страна не видела прежде. Верни город сейчас. Если этого не сделаешь ты, это сделаю я. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть остановлены немедленно. Шевелись! Дональд Трамп

В ответ Дуркан напомнила Трампу, как он спускался в бункер во время протестов в Вашингтоне: «Оставь нас в безопасности, вернись в свой бункер».

Пользователи в Твиттере и СМИ образование Автономной зоны комментируют по-разному: одни рассказывают о ней как о мирном сообществе, а другие, как о зоне террористов «Антифа». Некоторые пользователи публикуют записи о том, как активисты якобы требуют у местного бизнеса финансовую помощь, полиция получала от них угрозы о поджоге участка, а «вооружённые банды устраивают чистки в рядах несогласных с их намерениями». Подобные сообщения появились и в русскоязычных Telegram-каналах

Dawn Michael, PhD💗 @SexCounseling



This unacceptable in the United States of America.



They must pay for what they are doing. @realDonaldTrump They are terrorists destroying property, monuments and creating chaos.This unacceptable in the United States of America.They must pay for what they are doing. Это террористы, разрушающие имущество, памятники и создающие хаос. Это недопустимо в США. Они должны платить за то, что делают

Melissa A. @TheRightMelissa @realDonaldTrump @JayInslee President Trump please step in. These far left anarchists are using black people as cover for their Marxist revolution. Its black neighborhoods and businesses they have destroyed. Президент Трамп, пожалуйста, вступитесь. Эти левые анархисты используют темнокожих для своей марксистской революции. Свои чёрные кварталы и предприятия они разрушили

Однако другие пользователи опровергают сообщения об опасности на территории Автономной зоны. Под хештегом «CapitolHillAutonomousZone» в Твиттере показывают, как выглядят улицы района Сиэтла. В Reddit создали сабреддит, где пользователи публикуют информацию и отвечают на вопросы о происходящем в Автономной зоне Капитолийского холма.

K.K. Slider Stan 🍊 @Rys0nburger Jesus the amount of fear mongering about #CapitalHillAutonomousZone is mind blowing. It’s a cop-free protest hub with a community co-op, book exchange, and designated smoking area. It’s not a terrorist state run by a warlord that’s extorting local businesses and out of food 🙄 Страх, связанный с Автономной зоной просто поражает воображение. Это протестный центр без полицейских с общественным кооперативом, обменом книгами и местом для курения. Это не террористическое государство, которым управляет военачальник, который вымогает у местного бизнеса еду

͘3rdworld e.n.e.j. @worldcoast_ I see #CapitalHillAutonomousZone trending in the US. I live in this neighborhood and this shit is beautiful, no destruction or violence. People are sharing ideas, food, protesting, expressing themselves and so much more. Not sure where its gonna lead too but theres no chaos here. Я живу в Автономной зоне, это дерьмо прекрасно. Здень нет разрушений и насилия. Люди делятся идеями, едой, протестами, самовыражением и многим другим. Не знаю, куда это приведет, но здесь нет хаоса

Brielle Garcia @tacolamp #CHAZ #capitolhillautonomouszone https://t.co/wkmU5a7uXF Stopped by the Capitol Hill Autonomous Zone and took a few photos. Hard to believe just a few nights ago the cops were out here teargassing peaceful protestors. #seattleprotests [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EaMBmdqUYAIhs7f.jpg","width":1473,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EaMBsSwUMAAOuZ2.jpg","width":1368,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EaMBvc2VAAAJa5W.jpg","width":2048,"height":1368}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EaMBxevUcAAEmAA.jpg","width":2048,"height":1334}}}] Трудно поверить, что пару ночей назад здесь были полицейские, раздирающие мирных протестующих