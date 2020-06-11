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Полицейские покинули участок после недельных столкновений с активистами. Протестующие оградили часть города, «независимую» от страны.
Протесты в США достигли нового уровня: в Сиэтле после двух недель протестов полиция города покинула один из участков в районе Капитолийского холма. Активисты объявили территорию Автономной зоной, свободной от американской полиции. У брошенного полицейского участка организовали общественное пространство для акций, обсуждения политики и просмотра фильмов.
Дональд Трамп назвал активистов «внутренними террористами» и потребовал от мэра Сиэтла Дженни Дуркан освободить район, однако она проигнорировала президента. Часть пользователей в соцсетях убеждены, что активисты пользуются движением «Black lives matter», чтобы устроить социалистическую революцию, а другие публикуют фото мирной жизни в Автономной зоне, подразумевающей свободу от насилия силовых органов.
Жители Сиэтла наряду с другими американскими городами до сих пор участвуют в акциях протеста из-за убийства Джорджа Флойда. Полиция разгоняла протестующих в городе светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и применяла насилие. По словам полицейского департамента, сотрудники делали это после провокаций со стороны агрессивных протестующих, в том числе членов антифашистского и анархистского движения «Антифа», которое Доналд Трамп планирует внести в список террористических организаций.
Протестующие добились введения тридцатидневного моратория на использование слезоточивого газа и других химических средств для разгона акций. 7 июня мэр Сиэтла Дженни Дуркан извинилась перед протестующими за агрессию полиции, которая не всегда была уместна: «Я знаю, что ощущение безопасности для многих подорвали изображения города, звуки и облака слезоточивого газа, больше подходящие для зоны военных действий, простите за это».
Ранее Дуркан осудила убийство Джорджа Флойда и поддержала мирных протестующих, отметив, что в погромах виновна только группа агрессивных активистов.
Однако, несмотря на мораторий, спустя несколько дней полиция вновь воспользовалась слезоточивым газом. Полицейский департамент города объяснил это тем, что протестующие бросали в сотрудников бутылки, камни и фейерверки.
Активисты движения «Black lives matter» и журналисты подали иск против властей Сиэтла, возлагая ответственность за насилие в отношении протестующих на Дженни Дуркан и начальника полиции Кармен Бест. Город обвиняют в нарушении конституционного права на свободу слова и в применении «ненужного насилия» во время протестов. Авторы иска признали, что среди протестующих есть и агрессивные люди, но подчеркнули — «в подавляющем большинстве они были мирными».
Одна из главных активисток протестов — политик-социалист и член городского совета Кшама Савант, критиковавшая мэра Сиэтла ещё до протестов в США. Она выступала на Капитолийского холме наряду с другими активистами, призывая к отставке мэра и сокращению финансирования полиции, но подчёркивала, что полная ликвидация полиции при капитализме невозможна: «Нам нужно принципиально другое общество, если мы хотим видеть общество свободным от полиции. Вот почему я социалист».
9 июня Савант призвала протестующих отправиться в мэрию, чтобы продолжить обсуждение не на улицах города. Главной темой обсуждения было требование мэру уйти в отставку, но Савант также продвигала идею необходимости изменения системы налогообложения Amazon и другие темы. не касающиеся движения «Black lives matter». Тогда некоторые протестующие напомнили, что о налогах можно поговорить и в другое время. Спустя два часа активисты покинули здание и отправились к Восточному полицейскому участку, где присоединились к другим протестующим.
В течение недели территория у Восточного полицейского участка, который находится неподалёку от Капитолийского холма Сиэтла, где собираются демонстранты, была оцеплена полицией. 8 июня полицейский департамент снял оцепление, закрыл участок и заколотил здание фанерой, опасаясь мародёрства. Полиция покинула район, но будет приезжать на вызовы при необходимости. У закрытого участка продолжились протесты.
Мэр Дженни Дуркан подтвердила, что полиция покинула район для того, чтобы остановить эскалацию конфликта между полицией и протестующими. Дуркан пообещала создать комиссию, которая будет заниматься правами темнокожих жителей Сиэтла. Вокруг территории, занятой протестующими, будут дежурить пожарные и медицинские службы.
На следующий день активисты расставили ограждения вокруг района Капитолийского холма, включая территорию Восточного полицейского участка и Капитолийского холма.
На блоках при входе на ограждённую территорию написано «Вы входите в Автономную зону Капитолийского холма, свободную от полиции» и «Вы покидаете территорию США». Полностью автономной зону назвать сложно, так как район зависит от коммуникаций города, а на его территорию может зайти и выйти из неё любой желающий.
На территории CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone) нет полиции, но есть несколько медицинских пунктов, прилавки с бесплатной едой, палаточные лагеря, туалеты, установленные городскими службами, и площадь у полицейского участка, превращённая в «общественный центр». Там выступают активисты, а по вечерам работает кинотеатр, где показывают документальные фильмы. 10 июня показывали документальный фильм «13» Ава Дюверне о влиянии системы американского правосудия на темнокожих.
На этой неделе активисты собираются обсудить дальнейшее будущее автономной зоны: пока не ясно, останется ли эта зона автономной. Протестующие составили список требований к правительству Сиэтла, включающий в себя 30 пунктов изменений в системе правосудия, здравоохранения, в экономической и социальной сферах.
Одна из демонстранток Сара Торнай понадеялась, что закрытый полицейский участок в будущем удастся превратить в общественный центр, в котором будут решать проблемы города. Торнай считает, что под «автономностью» протестующие имеют в виду «автономность от того, как полиция охраняет жителей».
Другой протестующий, оказывающий медицинскую помощь в автономной зоне Джон Мур надеется, что району удастся сохранить свой нынешний статус: «Мы пытаемся с помощью действий доказать, что они [полиция] нам не нужны, и мы можем удовлетворить потребности сообщества без них».
Одна из жительниц района Капитолийского холма рассказала, что после недельных протестов была рада, когда на улицах стало тихо и мирно. Однако, по её словам, в «Автономной зоне» нет «центральной организации или человека, который руководил бы всем».
Образование Автономной зоны в Сиэтле резко раскритиковал Дональд Трамп. Он назвал организаторов «внутренними террористами» и потребовал Дуркан освободить город.
В ответ Дуркан напомнила Трампу, как он спускался в бункер во время протестов в Вашингтоне: «Оставь нас в безопасности, вернись в свой бункер».
Пользователи в Твиттере и СМИ образование Автономной зоны комментируют по-разному: одни рассказывают о ней как о мирном сообществе, а другие, как о зоне террористов «Антифа». Некоторые пользователи публикуют записи о том, как активисты якобы требуют у местного бизнеса финансовую помощь, полиция получала от них угрозы о поджоге участка, а «вооружённые банды устраивают чистки в рядах несогласных с их намерениями». Подобные сообщения появились и в русскоязычных Telegram-каналах
Однако другие пользователи опровергают сообщения об опасности на территории Автономной зоны. Под хештегом «CapitolHillAutonomousZone» в Твиттере показывают, как выглядят улицы района Сиэтла. В Reddit создали сабреддит, где пользователи публикуют информацию и отвечают на вопросы о происходящем в Автономной зоне Капитолийского холма.
Пока непонятно, как будет решаться вопрос с Автономной зоной местными властями и собирается ли Трамп «вернуть город», как он угрожал в Твиттере.
Найс, сразу же еда кончилась. В принципе негры и их фанаты сделали Африку 2.0.
"Организатор Antifa в «Автономной зоне» Сиэтла просит «Vegan Meat and Soy» продолжить работу после того, как бездомные люди забрали всю их еду"
Плюс, Антифа вымогает с местного ип деньги за защиту. Ну это вообще пиздец, террористы ебаные. Прикрываются коммунами, а на деле тупо все за бесплатно хотят и не работать.
https://www.reddit.com/r/Conservative/comments/h122nb/antifa_is_now_extorting_local_business_owners_in/
Как будто кто-то удивлен) Левый/черный скам только так и умеет.
Топ коммент, 1к лайков:
Просто чтобы все были в курсе, вот основные события за последние 3 дня в автономной зоне:
В первый день лидер признался в сексуальном насилии и угрожал самоубийством. Не смогли продержаться 24 часа без скандала.
На следующий день они пригласили бездомных. Бездомные разграбили хранилище продуктов, и один из лидеров зашел в Twitter с просьбой о овсянке и веганской еде.
На следующий день после этого они впервые столкнулись с жестокостью полиции. Рэппер SoundCloud захватил власть и напал на одного из «жителей», пытаясь остановить его как полицейский. 72 часа - все, что потребовалось для их первого случая жестокости полиции.
https://www.reddit.com/r/Conservative/comments/h0wvmj/networks_ignore_blm_militantly_taking_over_part/
Посмотрим, через сколько эта «автономная» область погрузится в хаос и запросит помощи у тех же властей, против которых они выступают
устроить социалистическую революцию
Сука, ну наконец-то!
Жаль Сергей Звезда игнорщик
А что теперь?
Добавь в аляску
зумеры придумали коммунизм
Предлагаю государству убрать из эго района все свои представительства и пусть поживут.
Так это он недавно пригрозил навести там порядки. Сутки обещают быть веселыми, понаблюдаем.
Недавно смотрел сериал, где Сиэттл тоже выебывался. Но там ещё были инопланетяне. Хз что хуже