Официально агитации за поправки нет, но широкая рекламная кампания говорит об обратном.

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Фото Александра Кряжева, РИА «Новости»

До начала общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт с 25 июня по 1 июля, остаётся меньше двух недель. И его реклама повсюду — на улице, в соцсетях, на телевидении. Несмотря на то, что ЦИК заявил, что закон о голосовании не предусматривает агитацию «за» или «против» поправок, у большинства роликов и баннеров конкретный посыл — поправки надо принять, чтобы защитить русский язык, детей или ветеранов.

TJ собрал основные методы, которыми россиян привлекают на избирательные участки — от конкурсов и подарков до принуждения на работе.

На телевидении: Безруков с Пушкиным и кот Трампа

ЦИК, который выступал против агитации за или против поправок, выпустил серию видео, в которых известные россияне рассказывают, почему важно проголосовать «за». Самым известным стал ролик с Сергеем Безруковым, который под трогательную музыку шепчет о том, как важно защитить с помощью поправок язык Пушкина.

На многих телеканалах вышли свои видео по теме. Герои ролика RT (среди них дизайнер Артемий Лебедев, актёры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, фигуристка Аделина Сотникова) зачитывают преамбулу к Конституции, которая заканчивает фразой: «[Мы] принимаем Конституцию Российской Федерации». На этих словах на экране появляется надпись о том, что 1 июля мы «принимаем поправки».

Это видео стало поводом для уголовного дела против Алексея Навального. Политик опубликовал его в твиттере, назвав участников «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями». Одним из снявшихся в рекламе был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. 9 июня РИА «Новости» сообщило, что ветерану стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Навального. А 15 июня СК возбудил в отношении политика уголовное дело о клевете.

Это не единственный ролик о поправках, из-за которого произошёл конфликт с Навальным. Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская сняли в рекламе голосования своего сына Сашу, которого родители называют Гном Гномычем. Навальный оставил под видео комментарий, в котором пожалел мальчика и назвал его родителей «алчными» и «бессовестными».

В ответ Плющенко заявил, что ему стыдно жить в одной стране с Навальным. «Если у тебя есть вопросы ко мне, готов по-мужски обсудить! Надеюсь, не зассышь?» — обратился он к политику.

На ТВЦ показывают бюллетень, в котором дворник ставит галочку в графе «да».

Олег Овчаренко @Ovcharenko95 У нас агитация за или против поправок запрещена, говорил ранее ЦИК. Но это тогда что по столичному каналу? Там же впрямую ставят галочку «да»! Я такого ещё не видел, если честно https://t.co/vQFHTGY8CP

Телеканалы подстраиваются под свою аудиторию. На Матч ТВ проводят аналогию с хоккейным матчем между сборными России и Германии и говорят: «Прими участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Сделай ставку на победу России».

La Russie parle @Russia_calls



Кто же довёл нас до ПОЗОРА? Неужели Путин?



КАК ЭТО ПОНИМАТЬ? Матч-ТВ сообщает, что сейчас мы живём внутри позорнейшего хоккейного матча с немцами, поэтому надо голосовать ЗА поправки в Конституцию.Кто же довёл нас до ПОЗОРА? Неужели Путин?КАК ЭТО ПОНИМАТЬ? https://t.co/on9hyWQeLT

«Пятница» показывает видео для более молодой аудитории: кот Дональда Трампа собирается уехать в Россию, потому что «там права животных в Конституции прописать хотят». «И ты приходи, котик», — говорит он, поворачиваясь к зрителям.

Но больше всего распространились ролики издания РИА ФАН — о ребёнке, которого из детского дома забирает гей-пара, и о мальчике, который не может стать министром, потому что его родители в 2020 году не проголосовали за поправки в Конституцию. YouTube заблокировал видео поправок, в котором изображена семья геев. При попытке открыть ролик появляется сообщение о содержании в нём дискриминационных высказываний. Однако видео по-прежнему можно найти — его неоднократно перезаливали.

Последние вышедшие ролики о поправках «по собственной инициативе» сняло агентство Big Agency. Одно из их видео набрало больше миллиона просмотров за два дня при 52 подписчиках на канале. Оно называется «Самый главный документ» и рассказывает о молодом человеке, превратившемся в отсидевшего в тюрьме эльфа с шестью детьми из-за того, что он не проверил, что написали в его паспорте. Закадровый голос говорит: «Мало приятного, если в главном документе напишут не то, что ты хочешь. 1 июля приходи и решай судьбу главного документа страны».

Важная особенность всех этих видео — они рассказывают только об определённых поправках, обычно связанных с защитой детей, ветеранов, русского языка и памяти предков. Никто не упоминает самые обсуждаемые изменения, например, «обнуление» президентских сроков Владимира Путина или включение в закон «веры в бога».

На улице: инструкции на каждом подъезде и «Волонтёры Конституции»

На двери каждого подъезда вешают по несколько плакатов о голосовании. При этом акцент делается на поправках в социальной сфере, вроде индексации пенсий.

Фото TJ

А на постерах о способах голосования нарисована огромная зелёная галка со словом «Да!», намекающая, за какой именно вариант надо проголосовать в бюллетене.

Фото TJ

Рекламные щиты по всей стране заполнены баннерами с пенсионерами, ветеранами, детьми и Пушкиным. Омские власти потратили на подобную рекламу, а также листовки, брошюры и информационные стенды больше пяти миллионов рублей.

Фото РИА «Новости»

Фото «Коммерсанта»

На улице граждан агитируют «Волонтёры Конституции». В феврале Ассоциация волонтёрских центров подписала с ЦИК соглашение о том, что более ста тысяч добровольцев по всей России займутся информированием населения о голосовании, но их деятельность прервалась из-за пандемии Covid-19. В июне волонтёры возобновили работу. Сейчас они работают на информационных точках, а во время голосования должны будут помогать маломобильным гражданам и выполнять функции наблюдателей на участках.

Например, в Новосибирской области волонтёры обходят квартиры и уговаривают людей прийти на общероссийское голосование. «Для волонтёров в Новосибирске поставлена „норма“ в 250 квартир с 9 июня до начала голосования. За это обещают 10 тысяч рублей, то есть по 40 рублей за квартиру», — пишет «Тайга.Инфо».

«Новая газета» выяснила, что Ассоциация волонтёрских центров получает субсидии из бюджета как минимум с 2016 года. В 2020 году государство выделило организации 357 миллионов рублей. Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило, что волонтёры не просто информируют граждан, а агитируют их голосовать «за», и их действия сложно назвать нейтральными.

В интернете: посты о голосовании у блогеров и слоганы на Госуслугах

Перед каждыми выборами в Инстаграме появляются посты от артистов и блогеров с призывом принять в них участие. Голосование по поправкам в своих блогах прорекламировали Айза Анохина, Кэти Топурия, Эвелина Блёданс, Анфиса Чехова и Евгений Плющенко. Доказательств того, что эти посты проплачены, нет, но подписчики отметили их однотипность. Особенно это выделялось в инстаграме Топурии, которая всегда пишет латиницей и только рекламные посты публикует на русском языке.

Один из пользователей заметил странность с пунктуацией в посте Евгения Плющенко: как будто часть текста он скопировал, а конец добавил от себя.

Алексей Проворов @provorov



Когда же люди научаться ставить пробел после запятой а не наоборот По пунктуации видно, что последний абзац написал сам, а остальное скопировалКогда же люди научаться ставить пробел после запятой а не наоборот https://t.co/3E5raw2bgE

YouTube-блогер Екатерина Конасова отказалась принимать в этом участие, но рассказала о расценках и условиях. По её словам, за рекламу поправок в Конституцию в формате «нативной интеграции» ей предложили миллион рублей: «Тему нужно было преподнести трогательно. Под соусом материнства, детства, через заботу о будущем поколении нашей страны. Ещё можно было затронуть народное единство, а лучше и то, и другое».

Во «ВКонтакте» запустили таргетированную рекламу голосования.

Запись экрана TJ

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев обратил внимание на то, что слоганы о голосовании на сайте Госуслуг различаются в зависимости от того, в каком регионе находится человек. Если пользователь — москвич, он увидит: «Изменения в Конституцию на Госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!».

Когда Плющев отметил в местоположении Белгородскую область, он увидел: «С Госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию!». Такую же версию показывают и жителям Московской области. Подписчики Александра обнаружили третий вариант слогана для некоторых регионов: «Изменения в Конституцию: голосуйте мобильно с Госуслугами!».

На работе: бюджетников заставляют голосовать

Сотрудник одного из комитетов правительства Санкт-Петербурга прислал TJ скриншот из рабочего чата: руководство потребовало от всех, кто работает в бизнес-центре «Невская ратуша», проголосовать предварительно — 25 июня.

TJ также написал продавец-кассир Московского дома книги. Дом книги — государственное унитарное предприятие, но, по словам нашего собеседника, министерство культуры отказалось поддерживать его, сославшись на «нелояльность». На фоне карантина сотрудники остались почти без денег.

«Чтобы показать свою лояльность и получить деньги на выплату зарплаты, нам всем надо зарегистрироваться на портале mos.ru для электронного голосования. В противном случае мы останемся без денег. До 14:00 сегодняшнего дня все [наши] магазины должны отослать списки тех, кто подал заявку на электронное голосование. Иначе зарплату не ждите. Вот такие дела в нашем государстве. Предприятие уже должно нам более 40 тысяч рублей на каждого сотрудника. И цена получения выплат — на принудительной основе поучаствовать в фарсе под названием голосование по поправкам в Конституцию», — рассказал продавец.

Обозреватель «Новой газеты», учитель Ирина Лукьянова сообщила, что сотрудников московских школ обязывают регистрироваться на городском портале mos.ru для участия в электронном голосовании и отчитываться об этом перед начальством. В некоторых учреждениях этого требуют и от родителей учеников.

«Нам в чате родительском написал учитель. Вот цитата из вотсапа: „Уважаемые родители, на mos.ru или на Портале государственных услуг РФ подайте, пожалуйста, сегодня-завтра заявление на участие в электронном голосовании по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ. И, пожалуйста, сообщите об этом мне. С уважением (ФИО учителя)“. Так и написала: с нас требуют», — написала «Новой» мать ученицы лицея в Троицке.

Скриншот «Новой газеты»

Скриншот «Новой газеты»

Такие же поручения получили и сотрудники московских библиотек, домов культуры, домов и студий детского творчества, пишет Лукьянова. По её словам, их спускают напрямую из Департамента образования и Департамента культуры Москвы.

«Медуза» сообщила, что к онлайн-голосованию по Конституции принуждают также врачей и сотрудников предприятий из сферы ЖКХ. Один из читателей издания утверждает, что в одном из районов Москвы подразделение ГБУ «Жилищник» заставляет сотрудников регистрироваться на mos.ru и убедить сделать это троих своих друзей или родственников. По информации «Русской службы Би-би-си», такое требование получили руководители всех организаций, которыми управляет департамент соцзащиты Москвы.

Сотрудник строительной группы компаний ПИК рассказал «Дождю», что руководство разослало всем письмо с просьбой «обеспечить явку» на голосовании по Конституции. «Важен сам факт участия. За что отдать свой голос — это дело лично каждого человека», — говорилось в сообщении. Источник издания сообщил, что сотрудники, имеющие прописку в Москве, должны проголосовать в электронном виде. Если они не пришлют руководителям отделов подтверждение регистрации для голосования, им придётся писать объяснительную.

Учитель московской гимназии № 1540 Арман Туганбаев публично осветил ситуацию с принуждением к голосованию. «Учителей в школах заставляют регистрироваться на онлайн-голосование. И у Департамента образования, видимо, есть пофамильные списки тех, кто из школы зарегистрировался, потому что буквально приходит сообщение: „От вашей организации зарегистрировалось 10 человек“. Тем, кто не зарегистрируется, обещают проблемы. Не директор, а департамент», — написал Туганбаев в фейсбуке.

Сообщения «бюджетников и работников крупных предприятий», которых заставляют голосовать, опубликовал и Навальный. Он отметил, что им не говорят, какой вариант выбирать — «за» или «против»: «Голосуй, как хочешь, это не проблема».

На избирательных участках: проводят лотерею и совмещают голосование с региональным опросами

Телеканал ТВК обратил внимание на то, что на избирательных участках в Красноярском крае проведут лотерею. Среди жителей разыграют 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Инициатор викторины — красноярское отделение «Ассоциации юристов России». Председатель отделения Светлана Зылевич в январе вместе с сенатором Андреем Клишасом представляла в краевой Общественной палате первую редакцию поправок в Конституцию. Она заявила, что призовой фонд лотереи сформировали предприниматели.

Znak.com ещё в феврале писал, что несколько регионов готовятся привлекать избирателей на участки праздничными мероприятиями. В Ханты-Мансийском автономном округе уже тогда начали искать спонсоров для лотереи.

Среди москвичей, проголосовавших по поправкам в Конституцию, разыграют подарочные сертификаты на сумму около 10 миллиардов рублей. Призы будут выданы в виде сертификатов номиналом от 1000 до 4000 призовых баллов. Их можно будет обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, потратить на билеты в театр или использовать для пополнения карты «Тройка» и оплаты парковки.

В ЦИК заявили, что проведение конкурсов и викторин в ходе голосования по Конституции не запрещено законом. «Если мероприятия будут организованы таким образом, что все рекомендации по охране здоровья выполнены, гражданам это интересно, то у нас по этому поводу никаких возражений нет», — сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Источник «Открытых медиа», близкий к администрации президента, сообщил, что избирательные комиссии во всех регионах будут дарить символические подарки: блокноты с календарями, лотерейные билеты, билеты на концерты. По его словам, на избирательных участках сохранится традиция развлекать людей, но «в меру», в рамках соблюдения санитарных норм. «Близкий к власти политтехнолог» объяснил изданию, что выборы, особенно в небольших городах, воспринимаются как массовые мероприятия, по которым люди соскучились на карантине.

«Русская служба Би-би-си» обнаружила на портале госзакупок 280 действующих или исполненных госконтрактов, заключённых при подготовке к голосованию. 17 из них заключены избиркомами, остальные заказчики — структуры региональных и местных органов власти. На Сахалине правительство заказало брендированные обложки для паспортов, термокружки, магниты на холодильники и наборы из разных видов семян.