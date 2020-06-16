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Официально агитации за поправки нет, но широкая рекламная кампания говорит об обратном.
До начала общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт с 25 июня по 1 июля, остаётся меньше двух недель. И его реклама повсюду — на улице, в соцсетях, на телевидении. Несмотря на то, что ЦИК заявил, что закон о голосовании не предусматривает агитацию «за» или «против» поправок, у большинства роликов и баннеров конкретный посыл — поправки надо принять, чтобы защитить русский язык, детей или ветеранов.
TJ собрал основные методы, которыми россиян привлекают на избирательные участки — от конкурсов и подарков до принуждения на работе.
ЦИК, который выступал против агитации за или против поправок, выпустил серию видео, в которых известные россияне рассказывают, почему важно проголосовать «за». Самым известным стал ролик с Сергеем Безруковым, который под трогательную музыку шепчет о том, как важно защитить с помощью поправок язык Пушкина.
На многих телеканалах вышли свои видео по теме. Герои ролика RT (среди них дизайнер Артемий Лебедев, актёры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, фигуристка Аделина Сотникова) зачитывают преамбулу к Конституции, которая заканчивает фразой: «[Мы] принимаем Конституцию Российской Федерации». На этих словах на экране появляется надпись о том, что 1 июля мы «принимаем поправки».
Это видео стало поводом для уголовного дела против Алексея Навального. Политик опубликовал его в твиттере, назвав участников «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями». Одним из снявшихся в рекламе был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. 9 июня РИА «Новости» сообщило, что ветерану стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Навального. А 15 июня СК возбудил в отношении политика уголовное дело о клевете.
Это не единственный ролик о поправках, из-за которого произошёл конфликт с Навальным. Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская сняли в рекламе голосования своего сына Сашу, которого родители называют Гном Гномычем. Навальный оставил под видео комментарий, в котором пожалел мальчика и назвал его родителей «алчными» и «бессовестными».
В ответ Плющенко заявил, что ему стыдно жить в одной стране с Навальным. «Если у тебя есть вопросы ко мне, готов по-мужски обсудить! Надеюсь, не зассышь?» — обратился он к политику.
На ТВЦ показывают бюллетень, в котором дворник ставит галочку в графе «да».
Телеканалы подстраиваются под свою аудиторию. На Матч ТВ проводят аналогию с хоккейным матчем между сборными России и Германии и говорят: «Прими участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Сделай ставку на победу России».
«Пятница» показывает видео для более молодой аудитории: кот Дональда Трампа собирается уехать в Россию, потому что «там права животных в Конституции прописать хотят». «И ты приходи, котик», — говорит он, поворачиваясь к зрителям.
Но больше всего распространились ролики издания РИА ФАН — о ребёнке, которого из детского дома забирает гей-пара, и о мальчике, который не может стать министром, потому что его родители в 2020 году не проголосовали за поправки в Конституцию. YouTube заблокировал видео поправок, в котором изображена семья геев. При попытке открыть ролик появляется сообщение о содержании в нём дискриминационных высказываний. Однако видео по-прежнему можно найти — его неоднократно перезаливали.
Последние вышедшие ролики о поправках «по собственной инициативе» сняло агентство Big Agency. Одно из их видео набрало больше миллиона просмотров за два дня при 52 подписчиках на канале. Оно называется «Самый главный документ» и рассказывает о молодом человеке, превратившемся в отсидевшего в тюрьме эльфа с шестью детьми из-за того, что он не проверил, что написали в его паспорте. Закадровый голос говорит: «Мало приятного, если в главном документе напишут не то, что ты хочешь. 1 июля приходи и решай судьбу главного документа страны».
Важная особенность всех этих видео — они рассказывают только об определённых поправках, обычно связанных с защитой детей, ветеранов, русского языка и памяти предков. Никто не упоминает самые обсуждаемые изменения, например, «обнуление» президентских сроков Владимира Путина или включение в закон «веры в бога».
На двери каждого подъезда вешают по несколько плакатов о голосовании. При этом акцент делается на поправках в социальной сфере, вроде индексации пенсий.
А на постерах о способах голосования нарисована огромная зелёная галка со словом «Да!», намекающая, за какой именно вариант надо проголосовать в бюллетене.
Рекламные щиты по всей стране заполнены баннерами с пенсионерами, ветеранами, детьми и Пушкиным. Омские власти потратили на подобную рекламу, а также листовки, брошюры и информационные стенды больше пяти миллионов рублей.
На улице граждан агитируют «Волонтёры Конституции». В феврале Ассоциация волонтёрских центров подписала с ЦИК соглашение о том, что более ста тысяч добровольцев по всей России займутся информированием населения о голосовании, но их деятельность прервалась из-за пандемии Covid-19. В июне волонтёры возобновили работу. Сейчас они работают на информационных точках, а во время голосования должны будут помогать маломобильным гражданам и выполнять функции наблюдателей на участках.
Например, в Новосибирской области волонтёры обходят квартиры и уговаривают людей прийти на общероссийское голосование. «Для волонтёров в Новосибирске поставлена „норма“ в 250 квартир с 9 июня до начала голосования. За это обещают 10 тысяч рублей, то есть по 40 рублей за квартиру», — пишет «Тайга.Инфо».
«Новая газета» выяснила, что Ассоциация волонтёрских центров получает субсидии из бюджета как минимум с 2016 года. В 2020 году государство выделило организации 357 миллионов рублей. Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило, что волонтёры не просто информируют граждан, а агитируют их голосовать «за», и их действия сложно назвать нейтральными.
Перед каждыми выборами в Инстаграме появляются посты от артистов и блогеров с призывом принять в них участие. Голосование по поправкам в своих блогах прорекламировали Айза Анохина, Кэти Топурия, Эвелина Блёданс, Анфиса Чехова и Евгений Плющенко. Доказательств того, что эти посты проплачены, нет, но подписчики отметили их однотипность. Особенно это выделялось в инстаграме Топурии, которая всегда пишет латиницей и только рекламные посты публикует на русском языке.
Один из пользователей заметил странность с пунктуацией в посте Евгения Плющенко: как будто часть текста он скопировал, а конец добавил от себя.
YouTube-блогер Екатерина Конасова отказалась принимать в этом участие, но рассказала о расценках и условиях. По её словам, за рекламу поправок в Конституцию в формате «нативной интеграции» ей предложили миллион рублей: «Тему нужно было преподнести трогательно. Под соусом материнства, детства, через заботу о будущем поколении нашей страны. Ещё можно было затронуть народное единство, а лучше и то, и другое».
Во «ВКонтакте» запустили таргетированную рекламу голосования.
Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев обратил внимание на то, что слоганы о голосовании на сайте Госуслуг различаются в зависимости от того, в каком регионе находится человек. Если пользователь — москвич, он увидит: «Изменения в Конституцию на Госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!».
Когда Плющев отметил в местоположении Белгородскую область, он увидел: «С Госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию!». Такую же версию показывают и жителям Московской области. Подписчики Александра обнаружили третий вариант слогана для некоторых регионов: «Изменения в Конституцию: голосуйте мобильно с Госуслугами!».
Сотрудник одного из комитетов правительства Санкт-Петербурга прислал TJ скриншот из рабочего чата: руководство потребовало от всех, кто работает в бизнес-центре «Невская ратуша», проголосовать предварительно — 25 июня.
TJ также написал продавец-кассир Московского дома книги. Дом книги — государственное унитарное предприятие, но, по словам нашего собеседника, министерство культуры отказалось поддерживать его, сославшись на «нелояльность». На фоне карантина сотрудники остались почти без денег.
«Чтобы показать свою лояльность и получить деньги на выплату зарплаты, нам всем надо зарегистрироваться на портале mos.ru для электронного голосования. В противном случае мы останемся без денег. До 14:00 сегодняшнего дня все [наши] магазины должны отослать списки тех, кто подал заявку на электронное голосование. Иначе зарплату не ждите. Вот такие дела в нашем государстве. Предприятие уже должно нам более 40 тысяч рублей на каждого сотрудника. И цена получения выплат — на принудительной основе поучаствовать в фарсе под названием голосование по поправкам в Конституцию», — рассказал продавец.
Обозреватель «Новой газеты», учитель Ирина Лукьянова сообщила, что сотрудников московских школ обязывают регистрироваться на городском портале mos.ru для участия в электронном голосовании и отчитываться об этом перед начальством. В некоторых учреждениях этого требуют и от родителей учеников.
«Нам в чате родительском написал учитель. Вот цитата из вотсапа: „Уважаемые родители, на mos.ru или на Портале государственных услуг РФ подайте, пожалуйста, сегодня-завтра заявление на участие в электронном голосовании по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ. И, пожалуйста, сообщите об этом мне. С уважением (ФИО учителя)“. Так и написала: с нас требуют», — написала «Новой» мать ученицы лицея в Троицке.
Такие же поручения получили и сотрудники московских библиотек, домов культуры, домов и студий детского творчества, пишет Лукьянова. По её словам, их спускают напрямую из Департамента образования и Департамента культуры Москвы.
«Медуза» сообщила, что к онлайн-голосованию по Конституции принуждают также врачей и сотрудников предприятий из сферы ЖКХ. Один из читателей издания утверждает, что в одном из районов Москвы подразделение ГБУ «Жилищник» заставляет сотрудников регистрироваться на mos.ru и убедить сделать это троих своих друзей или родственников. По информации «Русской службы Би-би-си», такое требование получили руководители всех организаций, которыми управляет департамент соцзащиты Москвы.
Сотрудник строительной группы компаний ПИК рассказал «Дождю», что руководство разослало всем письмо с просьбой «обеспечить явку» на голосовании по Конституции. «Важен сам факт участия. За что отдать свой голос — это дело лично каждого человека», — говорилось в сообщении. Источник издания сообщил, что сотрудники, имеющие прописку в Москве, должны проголосовать в электронном виде. Если они не пришлют руководителям отделов подтверждение регистрации для голосования, им придётся писать объяснительную.
Учитель московской гимназии № 1540 Арман Туганбаев публично осветил ситуацию с принуждением к голосованию. «Учителей в школах заставляют регистрироваться на онлайн-голосование. И у Департамента образования, видимо, есть пофамильные списки тех, кто из школы зарегистрировался, потому что буквально приходит сообщение: „От вашей организации зарегистрировалось 10 человек“. Тем, кто не зарегистрируется, обещают проблемы. Не директор, а департамент», — написал Туганбаев в фейсбуке.
Сообщения «бюджетников и работников крупных предприятий», которых заставляют голосовать, опубликовал и Навальный. Он отметил, что им не говорят, какой вариант выбирать — «за» или «против»: «Голосуй, как хочешь, это не проблема».
Телеканал ТВК обратил внимание на то, что на избирательных участках в Красноярском крае проведут лотерею. Среди жителей разыграют 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Инициатор викторины — красноярское отделение «Ассоциации юристов России». Председатель отделения Светлана Зылевич в январе вместе с сенатором Андреем Клишасом представляла в краевой Общественной палате первую редакцию поправок в Конституцию. Она заявила, что призовой фонд лотереи сформировали предприниматели.
Znak.com ещё в феврале писал, что несколько регионов готовятся привлекать избирателей на участки праздничными мероприятиями. В Ханты-Мансийском автономном округе уже тогда начали искать спонсоров для лотереи.
Среди москвичей, проголосовавших по поправкам в Конституцию, разыграют подарочные сертификаты на сумму около 10 миллиардов рублей. Призы будут выданы в виде сертификатов номиналом от 1000 до 4000 призовых баллов. Их можно будет обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, потратить на билеты в театр или использовать для пополнения карты «Тройка» и оплаты парковки.
В ЦИК заявили, что проведение конкурсов и викторин в ходе голосования по Конституции не запрещено законом. «Если мероприятия будут организованы таким образом, что все рекомендации по охране здоровья выполнены, гражданам это интересно, то у нас по этому поводу никаких возражений нет», — сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Источник «Открытых медиа», близкий к администрации президента, сообщил, что избирательные комиссии во всех регионах будут дарить символические подарки: блокноты с календарями, лотерейные билеты, билеты на концерты. По его словам, на избирательных участках сохранится традиция развлекать людей, но «в меру», в рамках соблюдения санитарных норм. «Близкий к власти политтехнолог» объяснил изданию, что выборы, особенно в небольших городах, воспринимаются как массовые мероприятия, по которым люди соскучились на карантине.
«Русская служба Би-би-си» обнаружила на портале госзакупок 280 действующих или исполненных госконтрактов, заключённых при подготовке к голосованию. 17 из них заключены избиркомами, остальные заказчики — структуры региональных и местных органов власти. На Сахалине правительство заказало брендированные обложки для паспортов, термокружки, магниты на холодильники и наборы из разных видов семян.
Кроме того, параллельно с голосованием по Конституции в регионах проведут опросы по местным темам. В Приморье избиратели смогут поучаствовать в опросе в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» — проголосовать за краевые объекты, которые необходимо благоустроить. В Приамурье и Орле тоже можно будет не только проголосовать по поправкам в Конституцию, но и выбрать территории для благоустройства. В Волгоградской области 1 июля пройдёт голосование за возвращение к московскому времени, в 2018 году часы там перевели на час вперёд.
Мне кажется, что это отличная статья!
И она показывает юридический нигилизм граждан России (не элитных читателей ТЖ, а рядовых граждан). Я насчитал штук 5 потенциальных дел только на поверхности, могу сказать с уверенностью, что в Британии за такое народ активно бы требовал привлечь к уголовной ответственности ответственных.
Проблема в том, что люди, которые всё это делают, они не понимают, что совершают преступление, за которое светит реальный срок. Отчасти, это от безнаказанности, потому что и ежу понятно, что никто никого не посадит, но ведь реально общаясь со многими людьми, работающими на избирательных участках, можно смело сказать, что большинство не понимает, что это не штраф и увольнение, это от 5 лет как минимум и выше, вплоть до 25-30 лет.
Воинский шмель
Проблема в том, что люди, которые всё это делают, они не понимают, что совершают преступление
Золотая, бессмертная паста про пидарах на спецзадании как нельзя лучше подходит к моменту.
"Пидopaxи вовсе не наивные дурачки, они хитрые и лживые. Они пиздят как русские из идеологических соображений. Пидopaxa прекрасно знает что ихтамнеты на самом деле там есть, прекрасно знают то, в чём их пытаются переубедить, иными словами они спрашивают пруфов на то, о чём и так прекрасно сами знают. Пидopaxи рассматривают это как своеобразную миссию по защите "своих". По этой причине они до последнего защищают всякий скам, который еще вчера сами хуесосили. Ходил со свастоном и зиговал? Это не важно, сейчас он герой и антифашист, а то ошибки прошлого. Обосрался? Подверг "миссию" опасности? Из антифашиста ты моментосом превратишься в кусок дерьма.
Пока Пыня или кто-либо из бояр прямо не признает то о чём пидopaxи лгут, они будут продолжать врать, изворачиваться и маневрировать. Когда "миссия" выполнена, у пидopax наступает то, что ошибочно называют "стадией принятия", на самом деле пидopaxи просто начинают играть в открытую, мол "никто ничего не отрицал", "ну и что вы нам сделаете? Хахаха" миссия-то выполнена.
По сути, каждая пидopaxa считает себя неким спецагентом, выполняющим сверхсекретное задание, и он любой ценой должен сохранить секретность, не спалить своего командира.
Именно поэтому пидopaxaм не нужно ничего доказывать, объяснять, давать пруфы, потому что он всё прекрасно знает, он просто выполняет свою миссию. Сколько бы пруфов вы не доставили, он будет яростно всё отрицать, маневировать, уходить от темы и переводить стрелки."
не элитных читателей ТЖ
Это тех, кто требовал линчевать завхоза за то, что тот замазал фотообои на стене, что он и обязан был сделать по закону, но никто об этом на тж не знал?)
Да тут точно столько же безграмотных, просто смотрят в другую сторону. Дислайк тебе за такое дешёвое подлизывание
Исполнительный диод
за такое народ активно бы требовал привлечь к уголовной ответственности ответственных
Обвинить виновных и наказать наказуемых.
Никчемный през, карикатурная полит система, глубинный народец.
Тот самый случай, когда все это слилось воедино и родило вонючий кусок говна, а пиарщику надо из этого сделать что-то и не расплескать, и не уколоться.
Я очень рад поправкам! Дай бог всем вам здоровья и хорошей жизни! :)
Незначительный дым
И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!....
И котлет без мух!
котлет без мух
Нет такой поправки в конституцию. Так что извините, будет как раньше. На этом наши полномочия всё
Но ведь ты ещё не поправился
не рвитесь ребята, я честно рад.
у вас пенсии раз в год будут индексироваться, разве есть какие-то минусы?
Поразительный Абдужаббор
А сейчас они не должны индексироваться?
Ведь в нынешней конституции написано что "индексировать — нельзя", и зарплаты написано "низкими должны быть". Вот примем поправки — сразу заживём.
лол, так никто же не говорит, как и на сколько, индексировать могут как на 1р, так и вообще в отрицательную сторону и такое уже было, короче как обычно - ыыыыыы, пенсия, ыыыыы, семья
Вам заплатили чтобы вы так много писали о какой-то незначащей поправке? Почему не пишете про то, что ночью леваков в сша наконец-то отстреляли в ответ?
можно ссылочку?
Сегодня по радио говорили сколько зарабатывают на участках. Типа секретарь комиссии 7к за день, а там они работают почти две недели
Незначительный дым
ха, стандартный такой ценник проституток, если верить всяким статейкам с вилладжа
слышал про 8к, но за неделю.
не, недавно как раз наткнулась в телеге на какой-то пост про то, что элитные могут сделать за день 25к
Элитные точно стоят дороже, но я про членов УИК
а, ну так ты сразу говори, что про придорожных блядей говоришь, а не про проституток
Будущего у эрефии однозначно нет. Есть кучка воров, Великая Победа и миллионы дебилов.
после статьи я уже и сам захотел пойти проголосовать за, c этими всеми рекламами, но бля забыл что настанет огромная деградация и стагнация государства