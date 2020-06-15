За несколько месяцев за нарушение режима самоизоляции жителей России оштрафовали уже на 407,6 миллионов рублей, а за распространение «фейков» о коронавирусе — почти на один миллион. Некоторые судьи выносили решения даже слишком быстро, рассматривая дела за несколько минут, а иногда и за 16 секунд, при этом «штампуя» одинаковые тексты судебных решений. TJ выбрал главное из исследования изданий «Важные истории» и «Холод».