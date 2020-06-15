Решение за 16 секунд и штрафы вместо предупреждения: как российские судьи рассматривали дела о нарушении самоизоляции
Материал редакции
Главное из расследований, из которых следует: судьи порой рассматривали сотни дел в день, копируя тексты решений.
За несколько месяцев за нарушение режима самоизоляции жителей России оштрафовали уже на 407,6 миллионов рублей, а за распространение «фейков» о коронавирусе — почти на один миллион. Некоторые судьи выносили решения даже слишком быстро, рассматривая дела за несколько минут, а иногда и за 16 секунд, при этом «штампуя» одинаковые тексты судебных решений. TJ выбрал главное из исследования изданий «Важные истории» и «Холод».
К середине июня российские суды успели рассмотреть две трети протоколов по двум статьям о нарушении режима самоизоляции (6.3 КоАП и 20.6.1 КоАП). Из 256 тысяч рассмотренных протоколов, виновными в нарушениях признали 88% россиян.
В апреле в Краснодарском крае двое судей рассматривали больше 50 дел в день, выделяя на каждое около 6 минут. Когда журналисты спросили, как можно так быстро вынести решение, в одном из судов им ответили: «Не судебная процедура ревизии судебных актов недопустима»;
Самое большое количество дел в день рассматривал судья Набережных Челнов Ленар Хасимов. С 25 по 31 мая он вынес решения по 800 делам. 27 мая он рассмотрел наибольшее количество протоколов — 252, уделяя каждому в среднем по 2,6 минут. 111 из них он успел рассмотреть всего за полчаса, потратив на одно около 16 секунд;
Уфимский судья Тимур Багаутдинов 7 мая рассмотрел 90 дел. По каждому из них он вынес решения с одинаковым текстом о том, что нарушители находились «в общественном месте по адресу…» и обвиняются «в нарушении режима самоизоляции». В тексте судебных решений Багаутлинова менялись только места составления протокола и личные данные нарушителей;
В 65% случаев судьи в качестве наказания выбирали штраф, а в 35% — только предупреждение;
Минимальный размер штрафа назначали в 79% нарушений режима самоизоляции, и в 57% случаев нарушений карантина;
Пока по российским и местным статьям Москвы и Петербурга, государство оштрафовало россиян, включая юридические лица, на 407,6 миллионов рублей;
При примерно одинаковых обстоятельствах нарушений режима самоизоляции, в регионах выносили разные решения: в Ставропольском крае судьи в 95% случаев ограничивались предупреждением, а в 5% — минимальным штрафом в одну тысячу рублей. В Адыгее 21% нарушителей выписывали штрафы больше 10 тысяч рублей, 65% — до 10 тысяч, а в остальных случаях выдавали предупреждения;
За распространение «фейков» о коронавирусе по данным «ОВД-Инфо» россиян оштрафовали на 960 тысяч рублей. С апреля 2020 года возбудили 42 уголовных дела за «фейки» — 17 из них на журналистов, политиков, блогеров и депутатов.
Владимир Филатов
Судья явно на что-то намекает
Freon
@Рулон Обоев почему редакция не пишет про протесты в США???