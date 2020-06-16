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Сторонам нельзя использовать оружие, поэтому военные столкнулись в драке, используя камни и палки.
15 июня на спорной границе Китая и Индии, где проходит линия фактического контроля, произошла массовая драка, в которой погибли 20 индийских военных. Конфликт между странами обострился в начале мая перед открытием индийской дороги вблизи от китайской границы. Тогда стороны начали наращивать военный потенциал у границы.
На следующий день военные командования индийской и китайской армии провели переговоры, чтобы сгладить конфликт, однако пока не ясно, насколько попытка восстановить мир будет удачной. Ведь конфликт на спорной территории возникает уже не в первый раз.
15 июня между военными Индии и Китая на границе стран в долине Галван в Кашмире у линии фактического контроля произошло столкновение. При нём, по первоначальным данным Индии, погибли 3 человека, а позже сообщили о 20 погибших солдатах. Подтверждённых данных о погибших китайских военных нет. Однако, главный редактор издания Global Times, связанного с китайским правительством, рассказал, что среди военных Китая якобы тоже есть жертвы, но «китайская сторона не хочет, чтобы люди двух стран сравнивали число жертв и поднимали общественные волнения».
Так как военнослужащие по давнему соглашению сторон не могут использовать оружие, они устроили драку с камнями и палками. На спорной территории солдаты погибли впервые за 45 лет, последний вооружённый конфликт на границе был в 1975 году.
По словам пресс-секретаря МИД Китая Чжао Лицзянь, 15 июня индийские солдаты дважды пересекали линию фактического контроля, «провоцируя китайских военных и нападая на них, что привело к серьёзной физической конфронтации между пограничными войсками с обеих сторон».
В 2017 году на границе уже возникало столкновение между странами с массовой дракой. Тогда разногласия удалось урегулировать.
Cитуация на границе обострилась в конце апреля 2020 года, сказал отставной генерал-лейтенант индийской армии Харчараджит Сингх Панаг. По его словам, его страна ожидала столкновения: «Мы предупреждали, что в наш район вторглась НОАК [армия Китая], и были готовы к пограничному конфликту или стычкам».
По данным The Telegraph, в мае около 12 тысяч китайских военнослужащих якобы проникли на территорию Индии, оккупировав 60 квадратных километров в Ладакхе.
Последняя смертельная драка произошла после нескольких недель нарастающего напряжения у линии фактического контроля. Её причиной, вероятно, стало строительство на спорной территории: в начале мая индийские власти открыли 80-километровую дорогу вблизи границы с Китаем.
Индия оправдывает строительство развитием инфраструктуры для паломников, двигающихся в Кайлаш-Манасаровар. При этом путь имеет стратегическое значение для Индии, так как ведёт к линии фактического контроля, где располагается их армия. Помимо недавно открытой трассы, индийские власти одобрили строительство других дорог недалеко от границы с Китаем.
5 мая у линии фактического контроля в Сиккиме произошла массовая драка с участием около 400 военных китайской и индийской армии. Спустя несколько дней конфликт вновь повторился — тогда военных Индии ненадолго задержали, но затем отпустили. По данным СМИ, после нескольких конфликтов у границы индийская и китайская армии отправили к границе дополнительные пехотные батальоны и военную технику. 30 мая на границе вновь повторилась драка, в которой ранили нескольких военных.
После продолжающегося конфликта Дональд Трамп предложил враждующим сторонам помощь в урегулировании конфликта: «Мы проинформировали и Индию, и Китай о том, что США готовы, хотят и могут выступить посредниками или арбитражем в их бушующем пограничном споре». В МИДе Индии и Китая отклонили его предложение.
6 июня командование войск Индии и Китая провели переговоры по урегулированию конфликта у линии фактического контроля. Стороны согласились урегулировать ситуацию «мирным путём» и с учётом того, что «мир и спокойствие» в приграничных районах важны для «развития отношений». Несмотря на такое решение, столкновение китайских и индийских военных повторилось — и впервые за десятки лет привело к жертвам.
16 июня представители армий Индии и Китая снова встретились в районе конфликта, «чтобы разрядить обстановку». Они заявили о намерении мирно урегулировать конфликт. Насколько успешной будет эта попытка, пока не ясно, так как столкновения на границе происходят уже не в первый раз.
Я реал не пойму людей, им мало пиздеца в этом году?
Линейный якорь
не откладывай на завтра то что можно сделать сегодня
Ты чего ник поменял?Думал я тебя не узнаю)
Линейный якорь
Я тепер девачка, сейчас пудрю носик, а ты что делаешь?
я читаю это)
Это экстремизм?
Нет,патриотизм
Любимая книга @Константин Курасов
Линейный якорь
девачка
Третья мировая, ожидание: США и СССР обмениваются ядерными ударами. Реальность: по полтора миллиарда китайцев и индийцев сходятся стенка на стенку с камнями и палками.
Современный Китай — национал-социалистическое государство, которое своим существованием обязано Иосифу Джугашвили. Если бы международное сообщество объединилось и уничтожило Китай еще в 1960х, мы бы жили в прекрасном мире
не, за КНР лучше Никсону спасибо сказать, это с него началось раскармливание этого монстра
А вот и индийские солдаты, архивные кадры.
Изящно, блять...
Классный чувак
Китайские же
2020 ухди, хвотиц
у вас CTRL+V залипли
Стоило добавить, что Китай аннексировал 60 км² территории
@Сергей Звезда про фастфуд уже пишется ветка?
блин, я там опечатался и вовремя не поправил, теперь очень больно смотреть на этот скрин
Собачий мангал
Это же насколько нужно забить на личную жизнь, чтобы так пристально следить за сжв-протестами и военными конфликтами по всему миру
ты гиперболизируешь
я просто сел покушать после работы, зашёл на tj, почитать что либо, листал ленту, зашёл куда то в ветку, поскролил коменты, наткнулся на этот что в скрине, потом обновился, и был удивлён что всё таки эту новость выкинули, что и способствовало сделать скрин и дропнуть сюда его
я мало времени провожу тут
Когда "Где тут дрын какой-нибудь" зашло слишком далеко
Они поняли какой пиздецовый 2020ый и решили протестировать будущее вооружение, ну то что будет после ядерной третьей мировой. Готовятся заранее к постапокалиптической эре камней и палок.
Перефразируем классика:
Я не знаю какой закончится третья мировая война, но начнётся она камнями и палками
Херасе редактор дерзкий