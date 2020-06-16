Сторонам нельзя использовать оружие, поэтому военные столкнулись в драке, используя камни и палки.

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Индийские военные в Ладакхе в 2019 году Фото Паулы Бронштейн, Getty Images

15 июня на спорной границе Китая и Индии, где проходит линия фактического контроля, произошла массовая драка, в которой погибли 20 индийских военных. Конфликт между странами обострился в начале мая перед открытием индийской дороги вблизи от китайской границы. Тогда стороны начали наращивать военный потенциал у границы.

На следующий день военные командования индийской и китайской армии провели переговоры, чтобы сгладить конфликт, однако пока не ясно, насколько попытка восстановить мир будет удачной. Ведь конфликт на спорной территории возникает уже не в первый раз.

Китайские и индийские военнослужащие столкнулись на границе в Гималаях — 20 человек погибли, но не от оружия. Они дрались палками и камнями

Линия фактического контроля длиной 3448 километров между Индией и Китаем появилась в 1962 году после войны между странами. Тогда Китай оккупировал часть территории в бывшего индийского штата Кашмир. В 1996 году страны подписали соглашение, в котором говорилось, что «ни одно из государств не может предпринимать действий по пересмотру линии фактического контроля». В течение последующих лет у границы постоянно находятся китайские и индийские военные.

15 июня между военными Индии и Китая на границе стран в долине Галван в Кашмире у линии фактического контроля произошло столкновение. При нём, по первоначальным данным Индии, погибли 3 человека, а позже сообщили о 20 погибших солдатах. Подтверждённых данных о погибших китайских военных нет. Однако, главный редактор издания Global Times, связанного с китайским правительством, рассказал, что среди военных Китая якобы тоже есть жертвы, но «китайская сторона не хочет, чтобы люди двух стран сравнивали число жертв и поднимали общественные волнения».

Так как военнослужащие по давнему соглашению сторон не могут использовать оружие, они устроили драку с камнями и палками. На спорной территории солдаты погибли впервые за 45 лет, последний вооружённый конфликт на границе был в 1975 году.

Линия фактического контроля между Индией и Китаем Иллюстрация Югала Пателя

По словам пресс-секретаря МИД Китая Чжао Лицзянь, 15 июня индийские солдаты дважды пересекали линию фактического контроля, «провоцируя китайских военных и нападая на них, что привело к серьёзной физической конфронтации между пограничными войсками с обеих сторон».

Конфликт возник не впервые, но раньше обходилось без жертв

В 2017 году на границе уже возникало столкновение между странами с массовой дракой. Тогда разногласия удалось урегулировать.

Cитуация на границе обострилась в конце апреля 2020 года, сказал отставной генерал-лейтенант индийской армии Харчараджит Сингх Панаг. По его словам, его страна ожидала столкновения: «Мы предупреждали, что в наш район вторглась НОАК [армия Китая], и были готовы к пограничному конфликту или стычкам».

По данным The Telegraph, в мае около 12 тысяч китайских военнослужащих якобы проникли на территорию Индии, оккупировав 60 квадратных километров в Ладакхе.

Последняя смертельная драка произошла после нескольких недель нарастающего напряжения у линии фактического контроля. Её причиной, вероятно, стало строительство на спорной территории: в начале мая индийские власти открыли 80-километровую дорогу вблизи границы с Китаем.

Индия оправдывает строительство развитием инфраструктуры для паломников, двигающихся в Кайлаш-Манасаровар. При этом путь имеет стратегическое значение для Индии, так как ведёт к линии фактического контроля, где располагается их армия. Помимо недавно открытой трассы, индийские власти одобрили строительство других дорог недалеко от границы с Китаем.

Споры в картах Индии и Непала также повышают напряжение в регионе. В ноябре 2019 года индийские власти опубликовали карту, которая включала в территорию Индии часть Непала, а позже в непальские власти включили в свою карту часть спорной индийской территории.

5 мая у линии фактического контроля в Сиккиме произошла массовая драка с участием около 400 военных китайской и индийской армии. Спустя несколько дней конфликт вновь повторился — тогда военных Индии ненадолго задержали, но затем отпустили. По данным СМИ, после нескольких конфликтов у границы индийская и китайская армии отправили к границе дополнительные пехотные батальоны и военную технику. 30 мая на границе вновь повторилась драка, в которой ранили нескольких военных.

Военная техника индийской армии пересекает перевал Чанг Ла в Ладакхе в 2018 году Фото Маниша Сварупа, AP

После продолжающегося конфликта Дональд Трамп предложил враждующим сторонам помощь в урегулировании конфликта: «Мы проинформировали и Индию, и Китай о том, что США готовы, хотят и могут выступить посредниками или арбитражем в их бушующем пограничном споре». В МИДе Индии и Китая отклонили его предложение.

6 июня командование войск Индии и Китая провели переговоры по урегулированию конфликта у линии фактического контроля. Стороны согласились урегулировать ситуацию «мирным путём» и с учётом того, что «мир и спокойствие» в приграничных районах важны для «развития отношений». Несмотря на такое решение, столкновение китайских и индийских военных повторилось — и впервые за десятки лет привело к жертвам.