Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Екатерина Кузнецова
3516

На спорной границе Китая и Индии обострился давний конфликт — убиты 20 индийских военных. Главное Материал редакции

Сторонам нельзя использовать оружие, поэтому военные столкнулись в драке, используя камни и палки.

60 комментариев
В закладки
Слушать
Индийские военные в Ладакхе в 2019 году Фото Паулы Бронштейн, Getty Images

15 июня на спорной границе Китая и Индии, где проходит линия фактического контроля, произошла массовая драка, в которой погибли 20 индийских военных. Конфликт между странами обострился в начале мая перед открытием индийской дороги вблизи от китайской границы. Тогда стороны начали наращивать военный потенциал у границы.

На следующий день военные командования индийской и китайской армии провели переговоры, чтобы сгладить конфликт, однако пока не ясно, насколько попытка восстановить мир будет удачной. Ведь конфликт на спорной территории возникает уже не в первый раз.

Китайские и индийские военнослужащие столкнулись на границе в Гималаях — 20 человек погибли, но не от оружия. Они дрались палками и камнями

Линия фактического контроля длиной 3448 километров между Индией и Китаем появилась в 1962 году после войны между странами. Тогда Китай оккупировал часть территории в бывшего индийского штата Кашмир. В 1996 году страны подписали соглашение, в котором говорилось, что «ни одно из государств не может предпринимать действий по пересмотру линии фактического контроля». В течение последующих лет у границы постоянно находятся китайские и индийские военные.

15 июня между военными Индии и Китая на границе стран в долине Галван в Кашмире у линии фактического контроля произошло столкновение. При нём, по первоначальным данным Индии, погибли 3 человека, а позже сообщили о 20 погибших солдатах. Подтверждённых данных о погибших китайских военных нет. Однако, главный редактор издания Global Times, связанного с китайским правительством, рассказал, что среди военных Китая якобы тоже есть жертвы, но «китайская сторона не хочет, чтобы люди двух стран сравнивали число жертв и поднимали общественные волнения».

Так как военнослужащие по давнему соглашению сторон не могут использовать оружие, они устроили драку с камнями и палками. На спорной территории солдаты погибли впервые за 45 лет, последний вооружённый конфликт на границе был в 1975 году.

Линия фактического контроля между Индией и Китаем Иллюстрация Югала Пателя

По словам пресс-секретаря МИД Китая Чжао Лицзянь, 15 июня индийские солдаты дважды пересекали линию фактического контроля, «провоцируя китайских военных и нападая на них, что привело к серьёзной физической конфронтации между пограничными войсками с обеих сторон».

Конфликт возник не впервые, но раньше обходилось без жертв

В 2017 году на границе уже возникало столкновение между странами с массовой дракой. Тогда разногласия удалось урегулировать.

Cитуация на границе обострилась в конце апреля 2020 года, сказал отставной генерал-лейтенант индийской армии Харчараджит Сингх Панаг. По его словам, его страна ожидала столкновения: «Мы предупреждали, что в наш район вторглась НОАК [армия Китая], и были готовы к пограничному конфликту или стычкам».

По данным The Telegraph, в мае около 12 тысяч китайских военнослужащих якобы проникли на территорию Индии, оккупировав 60 квадратных километров в Ладакхе.

Последняя смертельная драка произошла после нескольких недель нарастающего напряжения у линии фактического контроля. Её причиной, вероятно, стало строительство на спорной территории: в начале мая индийские власти открыли 80-километровую дорогу вблизи границы с Китаем.

Индия оправдывает строительство развитием инфраструктуры для паломников, двигающихся в Кайлаш-Манасаровар. При этом путь имеет стратегическое значение для Индии, так как ведёт к линии фактического контроля, где располагается их армия. Помимо недавно открытой трассы, индийские власти одобрили строительство других дорог недалеко от границы с Китаем.

Споры в картах Индии и Непала также повышают напряжение в регионе. В ноябре 2019 года индийские власти опубликовали карту, которая включала в территорию Индии часть Непала, а позже в непальские власти включили в свою карту часть спорной индийской территории.

5 мая у линии фактического контроля в Сиккиме произошла массовая драка с участием около 400 военных китайской и индийской армии. Спустя несколько дней конфликт вновь повторился — тогда военных Индии ненадолго задержали, но затем отпустили. По данным СМИ, после нескольких конфликтов у границы индийская и китайская армии отправили к границе дополнительные пехотные батальоны и военную технику. 30 мая на границе вновь повторилась драка, в которой ранили нескольких военных.

Военная техника индийской армии пересекает перевал Чанг Ла в Ладакхе в 2018 году Фото Маниша Сварупа, AP

После продолжающегося конфликта Дональд Трамп предложил враждующим сторонам помощь в урегулировании конфликта: «Мы проинформировали и Индию, и Китай о том, что США готовы, хотят и могут выступить посредниками или арбитражем в их бушующем пограничном споре». В МИДе Индии и Китая отклонили его предложение.

6 июня командование войск Индии и Китая провели переговоры по урегулированию конфликта у линии фактического контроля. Стороны согласились урегулировать ситуацию «мирным путём» и с учётом того, что «мир и спокойствие» в приграничных районах важны для «развития отношений». Несмотря на такое решение, столкновение китайских и индийских военных повторилось — и впервые за десятки лет привело к жертвам.

16 июня представители армий Индии и Китая снова встретились в районе конфликта, «чтобы разрядить обстановку». Они заявили о намерении мирно урегулировать конфликт. Насколько успешной будет эта попытка, пока не ясно, так как столкновения на границе происходят уже не в первый раз.

#китай #индия #происшествия #политика

Екатерина Кузнецова PLUS
+13 473
9
18
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439","\u0438\u043d\u0434\u0438\u044f"], "comments": 60, "likes": 18, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 178890, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Jun 2020 23:02:00 +0300", "is_special": false }
Музыка
Послушать новое: The 1975 — Notes On A Conditional Form
Среди тем песен — речь Греты Тунберг и желание заняться сексом с Бараком Обамой. На альбоме — огромное количество…
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
60 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Stan Majors

24

Я реал не пойму людей, им мало пиздеца в этом году?

Ответить

Линейный якорь

Stan
12

не откладывай на завтра то что можно сделать сегодня

Ответить

Zero-zero-one

Линейный
1

Ты чего ник поменял?Думал я тебя не узнаю)

Ответить

Линейный якорь

Zero-zero-one
1

Я тепер девачка, сейчас пудрю носик, а ты что делаешь?

Ответить

Zero-zero-one

Линейный
1

я читаю это)

Ответить

Линейный якорь

Zero-ze…
1

Это экстремизм?

Ответить

Zero-zero-one

Линейный
2

Нет,патриотизм

Ответить

Линейный якорь

Zero-ze…
1

Пешка алекса фермана, фу.

Ответить

Zero-zero-one

Линейный
1
Ответить

Freon

Zero-ze…
1

Любимая книга @Константин Курасов 

Ответить

Zero-zero-one

Freon
0

Курасов:

Ответить

Freon

Линейный
–1

@кто это

Ответить

Линейный якорь

Freon
2

девачка

Ответить

Линейный якорь

Линейный
1

пипеточка

Ответить

Freon

Линейный
1

Он твой мальчик

Ответить

anti kuzma

Freon
0

@кто это

Ответить

Кто это

anti
0

Я не знаю других имен Freon

Ответить

Кто это

Freon
2

бревно без задач еще известен как: Столярный верстачок BOSCH, Жёлтый Березовый Лист

Ответить

Zero-zero-one

Freon
0

ЗАЧЕМ?

Ответить

Al

Stan
3

Надо доесть, а то испортится 

Ответить

Собачий мангал

Stan
0

Винни-Пух не дремлет.

Ответить

Insaf Basirov

Stan
0

Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец

Ответить

theomism

16

камни и палки

червертая мировая по версии эйнштейна

Ответить

Nikita B

11

Третья мировая, ожидание: США и СССР обмениваются ядерными ударами. Реальность: по полтора миллиарда китайцев и индийцев сходятся стенка на стенку с камнями и палками.

Ответить

Евгений Долгий

8

Ебаный китай. Опять Китай. Везде Китай, в каждом пиздеце.

Ответить

Freon

6

Современный Китай — национал-социалистическое государство, которое своим существованием обязано Иосифу Джугашвили. Если бы международное сообщество объединилось и  уничтожило Китай еще в 1960х, мы бы жили в прекрасном мире

Ответить

Евгений Клочков

Freon
0

не, за КНР лучше Никсону спасибо сказать, это с него началось раскармливание этого монстра

Ответить

Линейный якорь

1

зачетная военная техника

Ответить

Линейный якорь

Линейный
8

А вот и индийские солдаты, архивные кадры.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Линейный
7

Изящно, блять...

Ответить

Линейный якорь

Ипполит
1

офицеры.....

Ответить

Mmmax

Линейный
0

Ответить

Классный чувак

Линейный
2

Китайские же

Ответить

Линейный якорь

Классный
0

двойные агенты, ты не шариш

Ответить

Евгений Мартынов

Классный
0

Обычные буряты же, китайские сильно скромнее.

Ответить

Дмитрий Крюгер

Линейный
1

В части говорили, что буряты жёсткие суки были

Ответить

Denis Shiryaev

3

2020 ухди, хвотиц

Ответить

Marhal_New _Arleana

Denis
0

Не хвотиц

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

1

у вас CTRL+V залипли

Ответить

Сергей Звезда

Maksim
1

спасиб

Ответить

Германский хичхакер

1

Сторонам нельзя использовать оружие, поэтому военные столкнулись в драке, используя камни и палки.

ну хоть без танцев обошлось

Ответить

Евгений Мартынов

1

Стоило добавить, что Китай аннексировал 60 км² территории

China annexes 60 square km of India in Ladakh as…
China has occupied more than sixty square kilometres of Indian territory in eastern Ladakh…
www.telegraph.co.uk
Ответить

Артемий Исламов

1

Кунг-фу победило песни и пляски. 

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Начинается, блядь

Ответить

Алексей Дудырев

0

@Сергей Звезда про фастфуд уже пишется ветка?

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
0

блин, я там опечатался и вовремя не поправил, теперь очень больно смотреть на этот скрин

Ответить

Алексей Дудырев

Сергей
0

)

Ответить

Собачий мангал

Алексей
0

Это же насколько нужно забить на личную жизнь, чтобы так пристально следить за сжв-протестами и военными конфликтами по всему миру

Ответить

Алексей Дудырев

Собачий
0

ты гиперболизируешь
я просто сел покушать после работы, зашёл на tj, почитать что либо, листал ленту, зашёл куда то в ветку, поскролил коменты, наткнулся на этот что в скрине, потом обновился, и был удивлён что всё таки эту новость выкинули, что и способствовало сделать скрин и дропнуть сюда его
я мало времени провожу тут 

Ответить

Конкретный кот

0

А пакистанцы чего не подтянулись

Ответить

Евгений Клочков

0

Когда "Где тут дрын какой-нибудь" зашло слишком далеко

Ответить

Mmmax

Евгений
0

*в ход пошли заборные штафеты

Ответить

Классный чувак

0
Ответить

Kekovski

0

Они поняли какой пиздецовый 2020ый и решили протестировать будущее вооружение, ну то что будет после ядерной третьей мировой. Готовятся заранее к постапокалиптической эре камней и палок.

Ответить

Алексей Дудырев

Kekovski
0

Тренируются

Ответить

Руслан Шекуров

0

Перефразируем классика:

Я не знаю какой закончится третья мировая война, но начнётся она камнями и палками

Ответить

Mmmax

0

Суровое там месиво было, чтоб +-40 человек забить палками и камнями.

Ответить

Предвыборный Артем

0

Ахах, долбоебы

Ответить

Илья Гераськин

0

Херасе редактор дерзкий

Hu Xijin 胡锡进 @HuXijin_GT
Based on what I know, Chinese side also suffered casualties in the Galwan Valley physical clash. I want to tell the Indian side, don’t be arrogant and misread China’s restraint as being weak. China doesn’t want to have a clash with India, but we don’t fear it.
Ответить

Аристарх Знаменский

0

Получается индийцы только в кино хорошо пиздятся?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Навальный пожалел Гном Гномыча из-за ролика про Конституцию. Плющенко в ответ предложил разобраться «по-мужски»
Фигурист заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране.
310
Интернет
Nickelodeon назвал Спанч-Боба представителем ЛГБТ. В соцсетях не удивились, но осудили канал за переписывание сценария
ЛГБТ-сообщество давно считало Губку геем. Теперь в Твиттере пытаются понять, к какой букве аббревиатуры отнести персонажа.
186
Новости
В Москве прохожий открыл стрельбу по полицейским. По данным СМИ, пострадали два инспектора ДПС и сам нападавший
Изначально сообщалось, что стрельбу начал таксист.
184
Популярное за три дня
Новости
Отстранённый от служения уральский священник захватил монастырь и выставил вокруг охрану из казаков
На территорию пускают только паломников.
97
Интернет
Навальный пожалел Гном Гномыча из-за ролика про Конституцию. Плющенко в ответ предложил разобраться «по-мужски»
Фигурист заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране.
310
Разборы
Лотерея с квартирой, посты блогеров и угрозы на работе: как россиян привлекают к голосованию по Конституции
Официально агитации за поправки нет, но широкая рекламная кампания говорит об обратном.
108
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Vladimir Yakimenko

Ростех: камеры системы «Оруэлл…

Посторонний

Как информацию наших профилей в…

Roflan Rofler

Как я сделал ГейДетектор…

Эдуард Тункевичус

Как информацию наших профилей в…

Эдуард Тункевичус

Как информацию наших профилей в…

Посторонний

Как информацию наших профилей в…