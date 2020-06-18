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Жители Пекина в очереди на тестирование 15 июня Фото Томаса Питера, Reuters

В России в большинстве регионов снимают ограничения, введённые из-за коронавируса. Например, в Москве уже открылись предприятия, кафе, отменили пропуска и разрешили прогулки.

Ослабевание ограничений действительно рискует спровоцировать повторную волну заболеваний. В Китае после двух месяцев без регистрации новых заболевших внутри страны за неделю коронавирусом заразились 157 человек. В США спустя несколько недель снятия ограничений в части штатов резко выросло число заболевших, а в Новой Зеландии после месяца без новых случаев заболеваний зафиксировали двоих заражённых коронавирусом.

В Пекине два месяца не было новых заражённых, а за последнюю неделю Covid-19 нашли у 157 человек. Всё вновь началось с рынка

В Китае на 18 июня зарегистрировали 84434 заражённых и 4638 погибших. Новых случаев передачи заболевания внутри страны не было 55 дней. В течение этого времени вирус выявляли только у приезжих.

11 июня в Пекине обнаружили нового инфицированного коронавирусом. На следующий день в городе зарегистрировали ещё двоих заболевших, работающих в китайском Центре по контролю мясной продукции. Выяснилось, что все трое заражённых посещали пекинский рынок мяса и морепродуктов «Синьфади». К 17 июня число заболевших достигло 137 человек за неделю.

После выявления новых случаев заражения власти Пекина закрыли рынок «Синьфади» — крупнейший оптовый рынок города, обеспечивающий продуктами магазины по всему городу. Всю продукцию на рынке сотрудники эпидемиологической службы проверили на наличие коронавируса, обнаружив его на разделочных досках для лосося из Европы. Однако 16 июня китайские власти опровергли наличие коронавируса в импортном лососе.

Рынок «Синьфади» в Пекине до закрытия Фото Reuters

Генетический анализ штамма Covid-19 с пекинского рынка показал, что вирус мог происходить из Европы. Однако пока это нельзя доказать из-за отсутствия данных о вирусном разнообразии в Китае, считает руководитель отдела вирусологии Университета Эразма в Роттердаме Марион Купманс.

Сотрудников рынка протестировали на наличие Covid-19 и обнаружили его у 40 человек. В Пекине объявили вторую степень чрезвычайного режима из трёх, отменили открытие детских садов, младших и средних школ, запретили массовые мероприятия с 17 июня. Власти отменяют авиарейсы из Пекина и обратно, а железнодорожное сообщение с городом ограничили до 9 июня.

Жителям 28 микрорайонов со средней и высокой эпидемиологической угрозой посоветовали оставаться дома в течение 14 дней и запретили покидать город. Остальным пекинцам выезжать можно только после сдачи теста на коронавирус.

В США в 14 штатах резко возросло число заражённых после Дня поминовения и протестов

США находится на первом месте по числу заражённых — сейчас в стране их больше 2,1 миллионов человек. К 18 июня зафиксировали 117663 погибших. Количество заражённых в целом по стране постепенно снижается, но каждый день регистрируют около 20 тысяч новых случаев.

Издание The Washington Post заметило, что в 14 штатах США резко возросло среднее количество заболевших и госпитализированных с Covid-19 за первую неделю июня. Это может быть связано с массовыми мероприятиями в честь Дня поминовения в США 25 мая и продолжающимися протестами.

В то время, как вирус постепенно отступает из самых пострадавших крупных штатов, он активизируется в небольших городах, показывающих рекордные увеличения числа заражённых после снятия ограничений.

В 18 штатах число заражённых постепенно увеличивается, в 10 штатах их количество не растёт, но и не падает, а в 22 — эпидемия коронавируса идёт на спад.

В Техасе 8 июня из-за коронавируса госпитализировали 1935 человек, тогда как 5 мая было 1888 госпитализированных. В Далласе 5 июня отметили рекордное число заражённых в день. В тот же день во Флориде зарегистрировали самое большое число заболевших с марта.

В Аризоне количество госпитализаций с коронавирусом после Дня поминовения увеличилось на 49%, а ежедневный прирост заболевших с начала июня в штате увеличился в два раза. Власти штата оправдывают скачок увеличением количества тестирований.

Изменение количества заболевших Covid-19 за неделю в разных штатах Иллюстрация The Guardian

Число госпитализаций в Арканзасе с 92 человек 25 мая увеличилось до 173 9 июня, то есть на 88%. В Южной Каролине, Миссисипи и Юте пациентов в больнице в первые две недели июня также стало больше. Целевая группа по Covid-19 штата Юта считает, что возросшее число заболеваний связано не с увеличение количества тестирований, а с ослаблением режима и не соблюдением мер социального дистанцирования.

Чтобы вновь не вводить ограничительные меры после их снятия, штатам необходимо проводить больше тестирований и отслеживать контакты инфицированных, считает профессор биостатистики в Университете Флориды Ира Лонгини.

Если вы [снимите ограничения] без тщательного тестирования и отслеживания контрактов, вы увидите рост эпидемии. Во Флориде это происходит не организованно, а бессистемно. Это приведёт к росту [эпидемии] в течение лета, а затем потенциально гораздо большему росту осенью. Ира Лонгини профессор биостатистики в Университете Флориды

В Новой Зеландии заражённых не было месяц. Теперь там обнаружили двоих заболевших, но они успели объехать полстраны

С начала эпидемии коронавируса к 17 июня в Новой Зеландии при пяти миллионах жителей зафиксировали 1506 заболевших и 22 погибших. 25 марта в стране ввели жёсткий карантин: закрыли практически все предприятия, школы и ввели режим самоизоляции.

8 июня власти Новой Зеландии объявили, что справились с Covid-19, так как в течение почти месяца не фиксировали новых заболевших и выписали из больницы последнего больного коронавирусом. Однако 17 июня сообщили о двух жительницах Новой Зеландии, заражённых Covid-19.

Недавно они вернулись из Великобритании, после чего по правилам Новой Зеландии находились в карантине в отеле, однако их выпустили раньше положенного срока и не взяли тесты на коронавирус. Девушки отправились на похороны к родственнику в 650 километрах от своего города, где одна из них почувствовала недомогание. После сдачи анализов у обеих обнаружили Covid-19. По данным властей, девушки контактировали примерно с 320 людьми, чьи связи сейчас тоже отслеживаются.

Министр здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд сообщил, что точно не знает, сколько ещё людей могли покинуть обязательный карантин раньше времени.