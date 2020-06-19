Краткий пересказ материала из консервативного американского журнала, который принадлежит организации ведущего Первого канала.

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Владимир Путин Фото Кирилла Зыкова, АГН «Москва»

Владимир Путин опубликовал статью «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском консервативном журнале The National Interest. 19 июня на сайте Кремля и в «Российской газете» выложат версию на русском языке, уточняет ТАСС.

О планах написать статью о Второй мировой войне Путин рассказал на пресс-конференции в декабре 2019 года. Он решил сделать это после того как Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. О том, что статья готова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 14 июня.

Журнал The National Interest, в котором президент опубликовал статью, издаёт консервативный Центр национальных интересов, созданный в 1994 году Ричардом Никсоном. Им руководит Дмитрий Саймс, эмигрант из СССР и ведущий передачи «Большая игра» на Первом канале. Специальный прокурор Роберт Мюллер в докладе о вмешательстве России в выборы в США называл Саймса «прокремлёвским советником».

В предисловии редакции говорится, что в материале Путин «предлагает всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны» и уделяет большое внимание Мюнхенскому сговору, который, по его мнению, европейские политики, в частности, в Польше, «хотят замести под ковёр».

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В статье Путин говорит о влиянии войны на его семью: в блокадном Ленинграде умер его двухлетний брат, а отец, освобождённый от службы, вызвался защищать город и был ранен. Президент признался, что часто думает о том, что бы в такой ситуации делало нынешнее поколение. Он подчеркнул, что мы «несём ответственность перед своим прошлым и нашим будущим», чтобы подобные трагедии не повторились.

В материале Путин рассказывает о причинах войны, размышляет об обвинениях в том, что СССР участвовал в её развязывании, комментирует пакт Молотова-Риббентропа и присоединении Латвии, Литвы и Эстонии. Президент также призывает другие страны к диалогу и говорит об опасности пересмотра итогов войны на Западе.

О Сталине и Гитлере

По мнению Путина, причинами войны стали решения, принятые после Первой мировой. «Версальский договор стал символом серьёзной несправедливости по отношению к Германии. Это в основном подразумевало, что страну нужно было ограбить, заставив платить огромные репарации западным союзникам, которые истощали её экономику», – написал он.

В статье президент высказывает мнение, что Сталин, в отличие от лидеров европейских стран, «не опозорил себя встречей с Гитлером». Он напомнил, что Советский Союз был единственной страной, ставшей на защиту Чехословакии, когда, согласно Мюнхенскому сговору 1938 года, когда отторжение Судетской области стало началом раздела Чехословакии. Путин отметил, что «Мюнхенское предательство» показало Советскому Союзу, что страны Запада будут заниматься вопросами безопасности, не учитывая его интересы.

Об участии СССР в развязывании Второй мировой

Путин считает, что говорить о том, что к началу войны привёл «двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа», несправедливо. 23 августа 1939 года в Москве подписали договор о ненападении между СССР и Германией. В МИД Польши заявляли, что без этого документа война не началась бы. В резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» говорилось, что без этого документа война не началась бы. По словам Путина, резолюция «прямо обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны», а её принятие «показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение послевоенного мирового порядка».

Президент заявил, что СССР подписал пакт о ненападении в качестве крайней меры, перед лицом реальной угрозы войны на двух фронтах — с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные боевые действия. Президент подчеркнул, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку документу. Верховный Совет в своей резолюции от 24 декабря 1989 года официально осудил секретные протоколы как «акт личной власти», который не отражал «волю советских людей, которые не несут ответственности за этот сговор».

По словам Путина, мало кто знает, что сразу после нападения на Польшу в начале сентября 1939 года Берлин неоднократно призывал Москву присоединиться к военным действиям, однако советское руководство «проигнорировало эти призывы и планировало как можно дольше избегать драматических событий». Президент рассказал, что когда стало абсолютно понятно, что Великобритания и Франция не собираются помогать своим союзникам, а Вермахт может быстро оккупировать всю Польшу и появиться на подходах к Минску, подразделения Красной Армии перешли на восточные рубежи, которые в настоящее время входят в состав территорий Белоруссии, Украины и Литвы.

О присоединении прибалтийских стран к СССР

В статье Путин также назвал присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа соответствующим международному праву. Путин написал, что в сентябре 1939 года у СССР была возможность «перенести западные границы ещё дальше на запад, вплоть до Варшавы», но руководство страны не стало этого делать.

Президент отметил, что присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к Советскому Союзу по пакту Молотова-Риббентропа произошло «на договорной основе и с согласия их властей». «Это соответствовало международному и государственному праву того времени», — подчеркнул Путин.

О военных документах

В материале президент неоднократно говорит, что при её написании опирался на архивные документы. Президент призвал все страны ускорить процесс рассекречивания архивов, относящихся к предвоенному и военному периодам. «Мы не знаем, были ли какие-либо секретные „протоколы“ или приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Единственное, что остается сделать, это поверить на слово», — написал он.

Путин отметил, что никаких архивных документов, показывающих, что Советский Союз рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке, не существует. Путин считает, что ряд стран «предпочитают предать забвению соглашения, на которых стоят подписи нацистов и западных политиков».

О ревизионизме итогов Второй мировой войны на Западе

Президент заявил, что опасается попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны, поскольку на Западе таким образом «грубо и цинично искажают понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и в Сан-Франциско». Путин напомнил о крупномасштабных конфликтах в мире в ХХ веке и о разработке ядерных вооружений, способных уничтожить всю планету.

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О дальнейшем сотрудничестве стран

По мнению Путина, важную роль в поиске ответов на современные вызовы может сыграть инициированный им саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании. Президент призвал другие страны к открытому диалогу, чтобы «посмотреть на общее прошлое непредвзято и избежать допущенных ранее ошибок». По его мнению, многие страны ещё не готовы к совместной работе. Он заявил о возросшем числе информационных атак на Россию с целью «заставить нас оправдываться и чувствовать вину, а также принимать лицемерные и политически мотивированные заявления».