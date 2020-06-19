Обзор последних событий вокруг оппонентов Лукашенко и тех, кто хочет проголосовать против него.

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Белорусы во время митинга. Тапок — символ протеста против Лукашенко Фото Dw.com

9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента, и на этот раз результаты голосования не так очевидны, как в 2015 году. В предвыборной гонке с Александром Лукашенко участвуют три ярких кандидата, двое из которых — оппозиционеры. Политики уже собрали необходимое количество голосов, однако их кампании прерывают многократные аресты, возбуждённые уголовные дела и преследования их соратников.

18 июня жители Минска выстроились в многокилометровую живую цепь в поддержку оппозиционных кандидатов и против политики Лукашенко по подавлению конкурентов, а 19 июня подобную акцию провели и в других городах. К позиции протестующих присоединились и представители Евросоюза, заявив, что от того, как Белоруссия проведёт предстоящие выборы, зависят их дальнейшие взаимоотношения.

Предвыборную гонку покинули уже четыре кандидата, в том числе Юрий Губаревич, получивший 15 суток ареста за участие в митинге. Из 15 кандидатов, сейчас за пост президента продолжают бороться шесть человек.

В предвыборной гонке участвуют два оппозиционных кандидата. Лукашенко заявляет, что «страну они не получат»

К участию в выборах президента Белоруссии 2020 года допустили 15 человек из 55, пытавшихся зарегистрироваться. 19 июня заканчивается сбор подписей за потенциальных кандидатов — для участия в выборах каждому из них нужно собрать не меньше 100 тысяч подписей, что довольно сложно.

К 19 июня от участия в выборах отказались уже четверо кандидатов в президенты: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель, Александр Таболич и задержанный за участие в митинге Юрий Губарев.

С начала президентской избирательной кампании 2020 года власти начали действовать нагло, грубо и жёстоко. Репрессии росли с каждой неделей. Здесь нет остатков законности. Юрий Губаревич кандидат в президенты Белоруссии

Самыми яркими участниками предвыборной гонки являются Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, которая выступает вместо мужа-блогера Сергея, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Лукашенко к появлению сразу несколько оппозиционных кандидатов, имеющих популярность у белорусов, отнёсся агрессивно, сказав, что «страну они не получат». Однако своими высказываниями действующий президент только сильнее настроил против себя часть белорусов, которые и без того устали от его долгого и бессменного правления.

Сергей Тихановский

Больше всего внимания к себе притянул блогер и активист Сергей Тихановский. Для своего YouTube-канала «Страна для жизни» Тихановский снимал видео о жизни простых белорусов, показывая проблемы и недостатки регионов, а также критикуя действующую власть. По словам блогера, о выдвижении в президенты его просили около 130 человек. Кампанию Тихановский проводит под лозунгом «стоп таракан», имея в виду Лукашенко. Главный её символ — тапок, который теперь массово приносят с собой на протестные акции.

Сергей Тихановский во время сбора подписей Фото Hrodna.life

Тихановский неоднократно участвовал в различных политических акциях: в конце 2019 года блогера задержали, спустя полгода, в мае, — арестовали на 15 суток. Позже его осудили ещё на 15 суток за якобы участие в других митингах. Арест помешал Тихановскому лично отнести в избирком документы и подписи, а по доверенности их не приняли. Поэтому вместо него зарегистрировалась его жена Светлана — и уже к 15 июня собрала необходимые 100 тысяч подписей.

Светлана Тихановская Фото Belsat.eu

Виктор Бабарико

Бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико считают одним из самых сильных кандидатов в президенты Белоруссии. В течение последнего года Бабарико неоднократно высказывался против действующей власти, а участвовать в выборах пошёл, чтобы не винить себя в том, что «не попытался что-то изменить». Банкир собрал уже 434 тысячи подписей.

Виктор Бабарико Фото Vdbabariko

Валерий Цепкало

Валерий Цепкало — бывший белорусский чиновник, занимавший должность посла в Мексике и США, был членом команды Лукашенко на выборах 1994 года, и возглавлял Парк высоких технологий Белоруссии. После отставки Цепкало не участвовал в политической жизни страны, но 8 мая объявил о выдвижении в президенты. Политологи называют Цепкало провластным кандидатом, одобренным Лукашенко для того, чтобы тот перетянул на себя голоса, уменьшив шансы на победу оппозиционных политиков.

Полиция задержала Тихановского и Бабарико. Близким Тихановского угрожают, у друзей Бабарико обыски

После освобождения Тихановский участвовал в пикете в Гродно, где к нему подошла женщина и, по словам блогера, провоцировала его. Женщина обратилась к милиционерам с просьбой призвать Тихановского к ответу на её вопросы, после чего сотрудники скрутили оппозиционера, в процессе чего один из них упал. Блогера и девятерых его соратников задержали, а МВД возбудило уголовное дело за причинение телесных повреждений милиционерам — за это осуждённые могут получить до шести лет лишения свободы.

Этим воздействие на оппозиционера не ограничилось. 4 июня в доме у матери Тихановского во время обыска нашли 900 тысяч долларов. По словам соратника блогера Александра Кабанова, деньги обнаружила третья команда следователей, а на обыск не пускали мать и друзей Тихановского. Светлана Тихановская предполагает, что деньги им «подкинули».

Это были не какие-то секретные места. Там уже был проведён обыск, и ничего раньше не было найдено. Александр Кабанов белорусский оппозиционер

Жена Тихановского сообщила об угрозах от неизвестных людей, требовавших отказаться от предвыборной гонки. В ином случае её детей якобы хотели забрать, а её «посадить».

11 июня в офисе «Белгазпромбанка», которым руководил Бабарико, прошли обыски. На следующий день милиция задержала нескольких координаторов инициативной группы и соратников банкира, а также 15 сотрудников банка. Следователи возбудили уголовные дела о легализации денег, добытых преступным путём и уклонении от уплаты налогов.

Бабарико назвал обыски «рейдерским захватом со стороны государства» и «устрашением» перед выборами. Банкир уверен, что даже в случае, если он сам «неожиданно пропадёт» и будет арестован, по закону он сможет продолжить участие в предвыборной гонке.

Я, наверное, не предполагал такого масштаба и такого страха, который наведут эти выборы на действующую власть. Но я готов был к, назовём это так, провокационным действиям. И если это тогда не остановило меня, то запуск этого сценария сейчас не может меня остановить. Виктор Бабарико возможный кандидат в президенты Белоруссии

18 июня во время сдачи части подписей Бабарико и его сына Эдуарда задержали сотрудники Комитета государственного контроля. По словам главы ведомства, возможного кандидата подозревают в денежных махинациях, «отмывочных» схемах, взяточничестве и уходе от налогов.

Помимо возможных кандидатов в президенты, белорусская милиция неоднократно задерживала других оппозиционных политиков. Например, Николая Статкевича, чью инициативную группу ЦИК отказался регистрировать, задержали в Минске по пути на пикет.

В Минске проходят митинги и акции в поддержку свободных выборов и кандидатов. Активистов задерживают и издеваются в камерах

В мае и июне в Белоруссии неоднократно проходили митинги и пикеты, возникающие во время сбора подписей за оппозиционных кандидатов. Присутствующие в очередях рассказывали, что они стоят по несколько часов, чтобы отдать подпись: «Никогда не видела, чтобы столько людей, и молодых, и пенсионеров, сознательно шли подписываться против Лукашенко. А милиция по углам жалась».

Очередь на сбор подписей за оппозиционных кандидатов Фото Tut.by

Белорусский милиционер, работавший на митинге, сказал, что из-за кризиса и игнорирования пандемии властями белорусы «сильно обозлены»: «Я впервые чувствовал такое раздражение, такую резко негативную реакцию людей на само присутствие милиции рядом. Видно, что многие перестали бояться того, что боялись ранее — задержания, штрафа, суда, увольнения». Несмотря на то, что в мае задержали около 200 человек, белорусы продолжают выходить на митинги.

18 июня жители Минска выстроились в многокилометровую живую «Цепь солидарности» и выкрикивали слоган «Выпускай» в знак протеста против арестов и подавления мирных митингов. Протестующие не разошлись даже тогда, когда начался сильный дождь. Кандидат в президенты Белоруссии Ольга Ковалькова считает, что люди выстроились «за свободой и потребовали к себе достойного отношения».

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19 июня акция протеста «Цепь солидарности» возобновилась и теперь проходит в Витебске, Гомеле, Бресте, Гродно и Лиде. В Минске и других городах жалуются на проблемы с мобильным интернетом сразу у нескольких мобильных операторов.

Лукашенко называет организаторов митингов и пикетов «ветродуями» и подчёркивает, что не допустит повторения «майдана» в Белоруссии.

Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет. Александр Лукашенко

«Ситуация накануне выборов серьёзно накаляется», считает первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич. Митинги в министрстве рассматривают не как «разовые нарушения общественного порядка», а как «спланированные подготовленные акции».

ЕС призывает Лукашенко к честным выборам. От этого зависят дальнейшие отношения между ЕС и РБ

Политика Лукашенко во время президентской гонки рискует испортить налаженные отношения между Белоруссией и Евросоюзом. Представители ЕС призывают президента «незамедлительно» освободить Тихановского и других задержанных активистов и прекратить преследование оппозиционеров. В противном случае к властям страны грозят применить санкции.

Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано отметил, что то, как пройдут выборы президента в Белоруссии, «будет играть ключевую роль для дальнейшего развития отношений между Белоруссией и ЕС».