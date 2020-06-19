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Обзор последних событий вокруг оппонентов Лукашенко и тех, кто хочет проголосовать против него.
9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента, и на этот раз результаты голосования не так очевидны, как в 2015 году. В предвыборной гонке с Александром Лукашенко участвуют три ярких кандидата, двое из которых — оппозиционеры. Политики уже собрали необходимое количество голосов, однако их кампании прерывают многократные аресты, возбуждённые уголовные дела и преследования их соратников.
18 июня жители Минска выстроились в многокилометровую живую цепь в поддержку оппозиционных кандидатов и против политики Лукашенко по подавлению конкурентов, а 19 июня подобную акцию провели и в других городах. К позиции протестующих присоединились и представители Евросоюза, заявив, что от того, как Белоруссия проведёт предстоящие выборы, зависят их дальнейшие взаимоотношения.
Предвыборную гонку покинули уже четыре кандидата, в том числе Юрий Губаревич, получивший 15 суток ареста за участие в митинге. Из 15 кандидатов, сейчас за пост президента продолжают бороться шесть человек.
К участию в выборах президента Белоруссии 2020 года допустили 15 человек из 55, пытавшихся зарегистрироваться. 19 июня заканчивается сбор подписей за потенциальных кандидатов — для участия в выборах каждому из них нужно собрать не меньше 100 тысяч подписей, что довольно сложно.
К 19 июня от участия в выборах отказались уже четверо кандидатов в президенты: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель, Александр Таболич и задержанный за участие в митинге Юрий Губарев.
Самыми яркими участниками предвыборной гонки являются Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, которая выступает вместо мужа-блогера Сергея, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Лукашенко к появлению сразу несколько оппозиционных кандидатов, имеющих популярность у белорусов, отнёсся агрессивно, сказав, что «страну они не получат». Однако своими высказываниями действующий президент только сильнее настроил против себя часть белорусов, которые и без того устали от его долгого и бессменного правления.
Больше всего внимания к себе притянул блогер и активист Сергей Тихановский. Для своего YouTube-канала «Страна для жизни» Тихановский снимал видео о жизни простых белорусов, показывая проблемы и недостатки регионов, а также критикуя действующую власть. По словам блогера, о выдвижении в президенты его просили около 130 человек. Кампанию Тихановский проводит под лозунгом «стоп таракан», имея в виду Лукашенко. Главный её символ — тапок, который теперь массово приносят с собой на протестные акции.
Тихановский неоднократно участвовал в различных политических акциях: в конце 2019 года блогера задержали, спустя полгода, в мае, — арестовали на 15 суток. Позже его осудили ещё на 15 суток за якобы участие в других митингах. Арест помешал Тихановскому лично отнести в избирком документы и подписи, а по доверенности их не приняли. Поэтому вместо него зарегистрировалась его жена Светлана — и уже к 15 июня собрала необходимые 100 тысяч подписей.
Бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико считают одним из самых сильных кандидатов в президенты Белоруссии. В течение последнего года Бабарико неоднократно высказывался против действующей власти, а участвовать в выборах пошёл, чтобы не винить себя в том, что «не попытался что-то изменить». Банкир собрал уже 434 тысячи подписей.
Валерий Цепкало — бывший белорусский чиновник, занимавший должность посла в Мексике и США, был членом команды Лукашенко на выборах 1994 года, и возглавлял Парк высоких технологий Белоруссии. После отставки Цепкало не участвовал в политической жизни страны, но 8 мая объявил о выдвижении в президенты. Политологи называют Цепкало провластным кандидатом, одобренным Лукашенко для того, чтобы тот перетянул на себя голоса, уменьшив шансы на победу оппозиционных политиков.
После освобождения Тихановский участвовал в пикете в Гродно, где к нему подошла женщина и, по словам блогера, провоцировала его. Женщина обратилась к милиционерам с просьбой призвать Тихановского к ответу на её вопросы, после чего сотрудники скрутили оппозиционера, в процессе чего один из них упал. Блогера и девятерых его соратников задержали, а МВД возбудило уголовное дело за причинение телесных повреждений милиционерам — за это осуждённые могут получить до шести лет лишения свободы.
Этим воздействие на оппозиционера не ограничилось. 4 июня в доме у матери Тихановского во время обыска нашли 900 тысяч долларов. По словам соратника блогера Александра Кабанова, деньги обнаружила третья команда следователей, а на обыск не пускали мать и друзей Тихановского. Светлана Тихановская предполагает, что деньги им «подкинули».
Жена Тихановского сообщила об угрозах от неизвестных людей, требовавших отказаться от предвыборной гонки. В ином случае её детей якобы хотели забрать, а её «посадить».
11 июня в офисе «Белгазпромбанка», которым руководил Бабарико, прошли обыски. На следующий день милиция задержала нескольких координаторов инициативной группы и соратников банкира, а также 15 сотрудников банка. Следователи возбудили уголовные дела о легализации денег, добытых преступным путём и уклонении от уплаты налогов.
Бабарико назвал обыски «рейдерским захватом со стороны государства» и «устрашением» перед выборами. Банкир уверен, что даже в случае, если он сам «неожиданно пропадёт» и будет арестован, по закону он сможет продолжить участие в предвыборной гонке.
18 июня во время сдачи части подписей Бабарико и его сына Эдуарда задержали сотрудники Комитета государственного контроля. По словам главы ведомства, возможного кандидата подозревают в денежных махинациях, «отмывочных» схемах, взяточничестве и уходе от налогов.
Помимо возможных кандидатов в президенты, белорусская милиция неоднократно задерживала других оппозиционных политиков. Например, Николая Статкевича, чью инициативную группу ЦИК отказался регистрировать, задержали в Минске по пути на пикет.
В мае и июне в Белоруссии неоднократно проходили митинги и пикеты, возникающие во время сбора подписей за оппозиционных кандидатов. Присутствующие в очередях рассказывали, что они стоят по несколько часов, чтобы отдать подпись: «Никогда не видела, чтобы столько людей, и молодых, и пенсионеров, сознательно шли подписываться против Лукашенко. А милиция по углам жалась».
Белорусский милиционер, работавший на митинге, сказал, что из-за кризиса и игнорирования пандемии властями белорусы «сильно обозлены»: «Я впервые чувствовал такое раздражение, такую резко негативную реакцию людей на само присутствие милиции рядом. Видно, что многие перестали бояться того, что боялись ранее — задержания, штрафа, суда, увольнения». Несмотря на то, что в мае задержали около 200 человек, белорусы продолжают выходить на митинги.
18 июня жители Минска выстроились в многокилометровую живую «Цепь солидарности» и выкрикивали слоган «Выпускай» в знак протеста против арестов и подавления мирных митингов. Протестующие не разошлись даже тогда, когда начался сильный дождь. Кандидат в президенты Белоруссии Ольга Ковалькова считает, что люди выстроились «за свободой и потребовали к себе достойного отношения».
19 июня акция протеста «Цепь солидарности» возобновилась и теперь проходит в Витебске, Гомеле, Бресте, Гродно и Лиде. В Минске и других городах жалуются на проблемы с мобильным интернетом сразу у нескольких мобильных операторов.
Лукашенко называет организаторов митингов и пикетов «ветродуями» и подчёркивает, что не допустит повторения «майдана» в Белоруссии.
«Ситуация накануне выборов серьёзно накаляется», считает первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич. Митинги в министрстве рассматривают не как «разовые нарушения общественного порядка», а как «спланированные подготовленные акции».
Политика Лукашенко во время президентской гонки рискует испортить налаженные отношения между Белоруссией и Евросоюзом. Представители ЕС призывают президента «незамедлительно» освободить Тихановского и других задержанных активистов и прекратить преследование оппозиционеров. В противном случае к властям страны грозят применить санкции.
Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано отметил, что то, как пройдут выборы президента в Белоруссии, «будет играть ключевую роль для дальнейшего развития отношений между Белоруссией и ЕС».
надеюсь, усатого свергнут. А потом плешивого
Не будет ничего, они слишком хорошо окопались, надо отдать должное.
Россиянин - это когда называешь Беларусь Белоруссией, а вместо "в Украине" говоришь "на Украине" и недоумеваешь почему тебя ненавидят соседи и почти весь мир. Просто фу.
В Конституции есть только одно название нашей страны - БЕЛАРУСЬ. Считаю употребление других названий -не уважительным и политически не корректным!
А наша страна Россия, какого хуя американцы называют ее russia
короче, это бот, который триггерится, если написать белоруссия))
Ооо... На еблорусь реагирует?
Так инициируй обращение Хубла в Американию, чтобы они исправили оф на Rossiya, ибо это вас ущемляет.
Да никаких нормальных людей это не ущемляет, на каждом языке своя транслитерация и произношение других государств и городов, то что у нас похожие языки не означает, что вы можете указывать, какими правилами нам руководствоваться при произношении и письме
Стоит ли нам, Белорусам говорить Deutschland вместо Германия?
Ну это не правда, если у вас триггерит что кто-то называет страну не так как вам хочется и для вас это повод для ненависти — мне кажется, об этом лучше говорить с психологом
Русские - это жители Галицко-Волынского Княжества и Великого Княжества Литовского, Русского и Жейматского.
Ага, проблемы у мобильных операторов. Да рубанули просто интернет в центре намертво.
Прям сейчас уже 4 журналистов повязали.
А вооще скажу вам изнутри - усатый совсем крышей поехал. Намертво. Не исключено, что в этом году в людей стрелять начнут.
Добрый вечер. Всё это было, и не раз. Память, как у аквариумной рыбки, без негатива.
Добрый. И я все прекрасно помню. И что?
Эта тема про мозаичного зачастую вызывает неподдельное недоумение, наверно, я неправильно прочёл, извините.
Ну да, я тоже с удивлением смотрю на градус офигевания своих коллег, ранее далёких от политики. Их прям рвёт от злости, от несправедливости и всего вот этого вот. Я чуть спокойнее, типа в теме давно уже.
Тем не менее народ реально в этом году рвануло
Хотелось бы почитать, как в Белоруссии проходят сами выборы, насколько там честный подсчёт, есть ли онлайн трансляции, могут ли независимые наблюдатели поучаствовать в выборах, как происходят реакции на жульничество и тд,
Живу в Беларуси и хочу чтобы мою страну называли правильно.
Можешь хотеть что угодно, по-русски правильно Белоруссия
Моя страна Беларусь, а не Белоруссия и меня это бесит.
Белоруссия
я живу в реальной Беларуси, а не выдуманной Белоруссии.
Белоруссия
У него есть лимит?
По закону Беларусь, или Республика Беларусь - единственно правильные названия нашей страны.
Белоруссия
test
Удивляет, что на картах России написано Беларусь
Белоруссия
test2
Называйте вещи своими именами, а страны в соответствии с международно принятыми названиями.
Белоруссия
test3
В официальных документах на русском, именно на русском языке страна называется Беларусь, так зачем каверкать и говорить об особенностях произношения.
Привет любителям Суоми, Эсти, Тюркие, Бедзина, Франс
Потому что невозможно прислушаться ко мнению каждой порвахи, я абсолютно адекватно реагирую, когда за границей меня и мою страну называют русс/руссишь/рашен, я бы выглядел полным ебланом, если бы до докапывался, что бы все говорили именно Россия
А как ты называешь страну, у которой столица Хельсинки?
По какому закон? Так пишут в официальных документах "По закону Беларусь, или Республика Беларусь"
Называй. Мне вот не жалко. Но вот если бы общались, мне бы это было неприятно
Возможно я бы даже намекнул бы на это. Если бы ты упорствовал, то просто записал бы тебя в этих самых русских, котрые любят "братские, старшие, народы") А так в целом уже давно стало пофиг, на самом деле у нас и без названий в России хватает проблем
Во-первых, ты споришь с ботом, во-вторых, гугли общероссийский классификатор стран мира.
White Russia?
Ну конечно должен быть этот срач
https://youtu.be/Fi15JuDSTyk?t=2086
а больше 90% за Лукашенко на прошлых выборах ни о чем не говорят?) хотя это обобщенно, а не в частности
Все фальсифицировано, трансляций нет, а наблюдателей президент называют мудаками
Часовой Валера
Там с 94 года один Лукашенко, о каких выборах вы говорите...
Второй раз читаю про выборы в РБ, поэтому интересно, если кто-то из оппозиционных кандидатов, все таки дойдёт до голосования, можно ли на что-то рассчитывать
Держу пальцы крестом за Беларусь, что тут скажешь. Может хоть они поехавшего деда скинут.
Я вот не понимаю почему диктаторы-президенты не умеют выходить на здоровую пенсию? Лукашенко себе наверняка уже на безбедную старость и похороны заработал, какой пиар зато был бы: отдать свое место другому кандидату, сам себе плюсик в карму, едешь на дачу и спишь на шезлонге двадцать лет не дергая усами.
Эдакое кольцо всевластия: один раз стал президентом и дальше уже тебя не остановить.
Усатый не на одно уголовное дело напрезидентил, устраняя конкурентов без особого стеснения. Он в этом даже Пу большую фору даст. Он прекрасно понимает, что либо останется у власти, либо пойдёт под суд. Никто не даст гарантий безопасности. А бежать в Ростов слишком унизительно, учитывая прошлые игры в независимость от Москвы.
Рашка сейчас со стороны наблюдает и пытается понять, кого же все таки поддерживать
Ничего вы не измените, немайдауны, сосите хуй причмркривая, боягуззы!
А зачем ты свою тупость напоказ выстаиваешь, это какой-то предмет гордости?