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Разборы
Екатерина Кузнецова
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В Белоруссии продолжается президентская гонка: у кандидатов — обыски и аресты, протестующие выстраиваются в «живые цепи» Материал редакции

Обзор последних событий вокруг оппонентов Лукашенко и тех, кто хочет проголосовать против него.

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Белорусы во время митинга. Тапок — символ протеста против Лукашенко Фото Dw.com

9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента, и на этот раз результаты голосования не так очевидны, как в 2015 году. В предвыборной гонке с Александром Лукашенко участвуют три ярких кандидата, двое из которых — оппозиционеры. Политики уже собрали необходимое количество голосов, однако их кампании прерывают многократные аресты, возбуждённые уголовные дела и преследования их соратников.

18 июня жители Минска выстроились в многокилометровую живую цепь в поддержку оппозиционных кандидатов и против политики Лукашенко по подавлению конкурентов, а 19 июня подобную акцию провели и в других городах. К позиции протестующих присоединились и представители Евросоюза, заявив, что от того, как Белоруссия проведёт предстоящие выборы, зависят их дальнейшие взаимоотношения.

Предвыборную гонку покинули уже четыре кандидата, в том числе Юрий Губаревич, получивший 15 суток ареста за участие в митинге. Из 15 кандидатов, сейчас за пост президента продолжают бороться шесть человек.

В предвыборной гонке участвуют два оппозиционных кандидата. Лукашенко заявляет, что «страну они не получат»

К участию в выборах президента Белоруссии 2020 года допустили 15 человек из 55, пытавшихся зарегистрироваться. 19 июня заканчивается сбор подписей за потенциальных кандидатов — для участия в выборах каждому из них нужно собрать не меньше 100 тысяч подписей, что довольно сложно.

К 19 июня от участия в выборах отказались уже четверо кандидатов в президенты: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель, Александр Таболич и задержанный за участие в митинге Юрий Губарев.

С начала президентской избирательной кампании 2020 года власти начали действовать нагло, грубо и жёстоко. Репрессии росли с каждой неделей. Здесь нет остатков законности.

Юрий Губаревич
кандидат в президенты Белоруссии

Самыми яркими участниками предвыборной гонки являются Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, которая выступает вместо мужа-блогера Сергея, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

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Лукашенко к появлению сразу несколько оппозиционных кандидатов, имеющих популярность у белорусов, отнёсся агрессивно, сказав, что «страну они не получат». Однако своими высказываниями действующий президент только сильнее настроил против себя часть белорусов, которые и без того устали от его долгого и бессменного правления.

Сергей Тихановский

Больше всего внимания к себе притянул блогер и активист Сергей Тихановский. Для своего YouTube-канала «Страна для жизни» Тихановский снимал видео о жизни простых белорусов, показывая проблемы и недостатки регионов, а также критикуя действующую власть. По словам блогера, о выдвижении в президенты его просили около 130 человек. Кампанию Тихановский проводит под лозунгом «стоп таракан», имея в виду Лукашенко. Главный её символ — тапок, который теперь массово приносят с собой на протестные акции.

Сергей Тихановский во время сбора подписей Фото Hrodna.life

Тихановский неоднократно участвовал в различных политических акциях: в конце 2019 года блогера задержали, спустя полгода, в мае, — арестовали на 15 суток. Позже его осудили ещё на 15 суток за якобы участие в других митингах. Арест помешал Тихановскому лично отнести в избирком документы и подписи, а по доверенности их не приняли. Поэтому вместо него зарегистрировалась его жена Светлана — и уже к 15 июня собрала необходимые 100 тысяч подписей.

Светлана Тихановская Фото Belsat.eu

Виктор Бабарико

Бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико считают одним из самых сильных кандидатов в президенты Белоруссии. В течение последнего года Бабарико неоднократно высказывался против действующей власти, а участвовать в выборах пошёл, чтобы не винить себя в том, что «не попытался что-то изменить». Банкир собрал уже 434 тысячи подписей.

Виктор Бабарико Фото Vdbabariko

Валерий Цепкало

Валерий Цепкало — бывший белорусский чиновник, занимавший должность посла в Мексике и США, был членом команды Лукашенко на выборах 1994 года, и возглавлял Парк высоких технологий Белоруссии. После отставки Цепкало не участвовал в политической жизни страны, но 8 мая объявил о выдвижении в президенты. Политологи называют Цепкало провластным кандидатом, одобренным Лукашенко для того, чтобы тот перетянул на себя голоса, уменьшив шансы на победу оппозиционных политиков.

Полиция задержала Тихановского и Бабарико. Близким Тихановского угрожают, у друзей Бабарико обыски

После освобождения Тихановский участвовал в пикете в Гродно, где к нему подошла женщина и, по словам блогера, провоцировала его. Женщина обратилась к милиционерам с просьбой призвать Тихановского к ответу на её вопросы, после чего сотрудники скрутили оппозиционера, в процессе чего один из них упал. Блогера и девятерых его соратников задержали, а МВД возбудило уголовное дело за причинение телесных повреждений милиционерам — за это осуждённые могут получить до шести лет лишения свободы.

Этим воздействие на оппозиционера не ограничилось. 4 июня в доме у матери Тихановского во время обыска нашли 900 тысяч долларов. По словам соратника блогера Александра Кабанова, деньги обнаружила третья команда следователей, а на обыск не пускали мать и друзей Тихановского. Светлана Тихановская предполагает, что деньги им «подкинули».

Это были не какие-то секретные места. Там уже был проведён обыск, и ничего раньше не было найдено.

Александр Кабанов
белорусский оппозиционер

Жена Тихановского сообщила об угрозах от неизвестных людей, требовавших отказаться от предвыборной гонки. В ином случае её детей якобы хотели забрать, а её «посадить».

11 июня в офисе «Белгазпромбанка», которым руководил Бабарико, прошли обыски. На следующий день милиция задержала нескольких координаторов инициативной группы и соратников банкира, а также 15 сотрудников банка. Следователи возбудили уголовные дела о легализации денег, добытых преступным путём и уклонении от уплаты налогов.

Бабарико назвал обыски «рейдерским захватом со стороны государства» и «устрашением» перед выборами. Банкир уверен, что даже в случае, если он сам «неожиданно пропадёт» и будет арестован, по закону он сможет продолжить участие в предвыборной гонке.

Я, наверное, не предполагал такого масштаба и такого страха, который наведут эти выборы на действующую власть. Но я готов был к, назовём это так, провокационным действиям. И если это тогда не остановило меня, то запуск этого сценария сейчас не может меня остановить.

Виктор Бабарико
возможный кандидат в президенты Белоруссии

18 июня во время сдачи части подписей Бабарико и его сына Эдуарда задержали сотрудники Комитета государственного контроля. По словам главы ведомства, возможного кандидата подозревают в денежных махинациях, «отмывочных» схемах, взяточничестве и уходе от налогов.

Помимо возможных кандидатов в президенты, белорусская милиция неоднократно задерживала других оппозиционных политиков. Например, Николая Статкевича, чью инициативную группу ЦИК отказался регистрировать, задержали в Минске по пути на пикет.

В Минске проходят митинги и акции в поддержку свободных выборов и кандидатов. Активистов задерживают и издеваются в камерах

В мае и июне в Белоруссии неоднократно проходили митинги и пикеты, возникающие во время сбора подписей за оппозиционных кандидатов. Присутствующие в очередях рассказывали, что они стоят по несколько часов, чтобы отдать подпись: «Никогда не видела, чтобы столько людей, и молодых, и пенсионеров, сознательно шли подписываться против Лукашенко. А милиция по углам жалась».

Очередь на сбор подписей за оппозиционных кандидатов Фото Tut.by

Белорусский милиционер, работавший на митинге, сказал, что из-за кризиса и игнорирования пандемии властями белорусы «сильно обозлены»: «Я впервые чувствовал такое раздражение, такую резко негативную реакцию людей на само присутствие милиции рядом. Видно, что многие перестали бояться того, что боялись ранее — задержания, штрафа, суда, увольнения». Несмотря на то, что в мае задержали около 200 человек, белорусы продолжают выходить на митинги.

18 июня жители Минска выстроились в многокилометровую живую «Цепь солидарности» и выкрикивали слоган «Выпускай» в знак протеста против арестов и подавления мирных митингов. Протестующие не разошлись даже тогда, когда начался сильный дождь. Кандидат в президенты Белоруссии Ольга Ковалькова считает, что люди выстроились «за свободой и потребовали к себе достойного отношения».

19 июня акция протеста «Цепь солидарности» возобновилась и теперь проходит в Витебске, Гомеле, Бресте, Гродно и Лиде. В Минске и других городах жалуются на проблемы с мобильным интернетом сразу у нескольких мобильных операторов.

Лукашенко называет организаторов митингов и пикетов «ветродуями» и подчёркивает, что не допустит повторения «майдана» в Белоруссии.

Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет.

Александр Лукашенко

«Ситуация накануне выборов серьёзно накаляется», считает первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич. Митинги в министрстве рассматривают не как «разовые нарушения общественного порядка», а как «спланированные подготовленные акции».

ЕС призывает Лукашенко к честным выборам. От этого зависят дальнейшие отношения между ЕС и РБ

Политика Лукашенко во время президентской гонки рискует испортить налаженные отношения между Белоруссией и Евросоюзом. Представители ЕС призывают президента «незамедлительно» освободить Тихановского и других задержанных активистов и прекратить преследование оппозиционеров. В противном случае к властям страны грозят применить санкции.

Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано отметил, что то, как пройдут выборы президента в Белоруссии, «будет играть ключевую роль для дальнейшего развития отношений между Белоруссией и ЕС».

Власти Белоруссии стоят перед важным выбором. Чрезвычайно важно, чтобы основные права и свободы граждан Белоруссии соблюдались в полной мере и чтобы власти обеспечили среду для настоящей политической конкуренции.

Петер Стано
представитель Евросоюза по внешней политике

#белоруссия #политика #протесты #митинги

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74 комментария
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Андрей Рядькин

22

надеюсь, усатого свергнут. А потом плешивого 

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Семен Семеныч

Андрей
5

Не будет ничего, они слишком хорошо окопались, надо отдать должное.

Ответить

Илья Чиркин

Семен
5

Будет стыдно, если даже у белорусов получится.

Ответить

Костя Шевчук

4

Россиянин - это когда называешь Беларусь Белоруссией, а вместо "в Украине" говоришь "на Украине" и недоумеваешь почему тебя ненавидят соседи и почти весь мир. Просто фу.

Ответить

Беларускi шэриф

Костя
2

В Конституции есть только одно название нашей страны - БЕЛАРУСЬ. Считаю употребление других названий -не уважительным и политически не корректным!

Ответить

Горка Тлетов

Беларускi
5

А наша страна Россия, какого хуя американцы называют ее russia

Ответить

Андрей Заварзин

Горка
3

короче, это бот, который триггерится, если написать белоруссия))

Ответить

Беларускi шэриф

Андрей
–2

Нет такого государства и страны "Белоруссия"

Ответить

Горка Тлетов

Андрей
0

Ооо... На еблорусь реагирует? 

Ответить

Андрей Заварзин

Горка
1

не знаю)

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Горка
0

Так инициируй обращение Хубла в Американию, чтобы они исправили оф на Rossiya, ибо это вас ущемляет.

Ответить

Алексей Любимцев

Овжешко
0

Да никаких нормальных людей это не ущемляет, на каждом языке своя транслитерация и произношение других государств и городов, то что у нас похожие языки не означает, что вы можете указывать, какими правилами нам руководствоваться при произношении и письме

Ответить

Mikalai Vyhouski

Беларускi
1

Стоит ли нам, Белорусам говорить Deutschland вместо Германия?

Ответить

Vsevolod Leonov

Mikalai
0

Это не то!

Ответить

Vsevolod Leonov

Vsevolod
1

И это тоже

Ответить

Vsevolod Leonov

Беларускi
0

Срочно пиши петицию в посольство Чехии

Ответить

Mikalai Vyhouski

Костя
5

Ну это не правда, если у вас триггерит что кто-то называет страну не так как вам хочется и для вас это повод для ненависти — мне кажется, об этом лучше говорить с психологом

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Костя
1

Русские - это жители Галицко-Волынского Княжества и Великого Княжества Литовского, Русского и Жейматского. 

Ответить

Костя Шевчук

Овжешко
1

Вылетело, исправил)

Ответить

FaroucheMn

6

Ага, проблемы у мобильных операторов. Да рубанули просто интернет в центре намертво.
Прям сейчас уже 4 журналистов повязали.
А вооще скажу вам изнутри - усатый совсем крышей поехал. Намертво. Не исключено, что в этом году в людей стрелять начнут.

Ответить

Семен Семеныч

FaroucheMn
3

Добрый вечер. Всё это было, и не раз. Память, как у аквариумной рыбки, без негатива.

Ответить

FaroucheMn

Семен
1

Добрый. И я все прекрасно помню. И что?

Ответить

Семен Семеныч

FaroucheMn
1

Эта тема про мозаичного зачастую вызывает неподдельное недоумение, наверно, я неправильно прочёл, извините.

Ответить

FaroucheMn

Семен
0

Ну да, я тоже с удивлением смотрю на градус офигевания своих коллег, ранее далёких от политики. Их прям рвёт от злости, от несправедливости и всего вот этого вот. Я чуть спокойнее, типа в теме давно уже.
Тем не менее народ реально в этом году рвануло

Ответить

Константин Г.

5

У Лукашенко там уже Газпром майданы устраивает, совсем крыша течёт

Ответить

Алексей Любимцев

0

Хотелось бы почитать, как в Белоруссии проходят сами выборы, насколько там честный подсчёт, есть ли онлайн трансляции, могут ли независимые наблюдатели поучаствовать в выборах, как происходят реакции на жульничество и тд,

Ответить

Беларускi шэриф

Алексей
0

Живу в Беларуси и хочу чтобы мою страну называли правильно.

Ответить

Алексей Любимцев

Беларускi
1

Можешь хотеть что угодно, по-русски правильно Белоруссия

Ответить

Беларускi шэриф

Алексей
6

Моя страна Беларусь, а не Белоруссия и меня это бесит.

Ответить

Алексей Любимцев

Беларускi
2

Белоруссия

Ответить

Беларускi шэриф

Алексей
0

я живу в реальной Беларуси, а не выдуманной Белоруссии.

Ответить

Алексей Любимцев

Беларус…
2

Белоруссия
У него есть лимит?

Ответить

Беларускi шэриф

Алексей
0

По закону Беларусь, или Республика Беларусь - единственно правильные названия нашей страны.

Ответить

Алексей Любимцев

Беларус…
2

Белоруссия
test

Ответить

Беларускi шэриф

Алексей
1

Удивляет, что на картах России написано Беларусь

Ответить

Алексей Любимцев

Беларус…
0

Белоруссия
test2

Ответить

Беларускi шэриф

Алексей
1

Называйте вещи своими именами, а страны в соответствии с международно принятыми названиями.

Ответить

Алексей Любимцев

Беларус…
1

Белоруссия
test3

Ответить

Беларускi шэриф

Алексей
0

В официальных документах на русском, именно на русском языке страна называется Беларусь, так зачем каверкать и говорить об особенностях произношения.

Ответить

Алексей Любимцев

Беларус…
0

Я сдаюсь

Ответить

Овжешко

Беларус…
–3

Приятно видеть как бот обучает ватана

Ответить

Алексей Любимцев

Овжешко
–1

Привет любителям Суоми, Эсти, Тюркие, Бедзина, Франс

Ответить

Овжешко

Алексей
0

Если их будет смущать другое название, то почему бы мне не обращаться к ним так, как они хотят?

Ответить

Алексей Любимцев

Овжешко
2

Потому что невозможно прислушаться ко мнению каждой порвахи, я абсолютно адекватно реагирую, когда за границей меня и мою страну называют русс/руссишь/рашен, я бы выглядел полным ебланом, если бы до докапывался, что бы все говорили именно Россия

Ответить

Олег Мельник

Алексей
0

А еще Нихон, Чжуньго, Сакартвело, Айастан.

Ответить

Андрей Николаев

Беларус…
0

А как ты называешь страну, у которой столица Хельсинки? 
По какому закон? Так пишут в официальных документах  "По закону Беларусь, или Республика Беларусь"

Ответить

Худой крюк

Алексей
3

Ты с ботом говоришь

Ответить

FaroucheMn

Алексей
0

Называй. Мне вот не жалко. Но вот если бы общались, мне бы это было неприятно
Возможно я бы даже намекнул бы на это. Если бы ты упорствовал, то просто записал бы тебя в этих самых русских, котрые любят "братские, старшие, народы") А так в целом уже давно стало пофиг, на самом деле у нас и без названий в России хватает проблем

Ответить

Семен Семеныч

Алексей
0

Во-первых, ты споришь с ботом, во-вторых, гугли общероссийский классификатор стран мира.

Ответить

Марк Дубровский

Алексей
0

Добра, расеец

Ответить

Илья Волочков

Беларускi
0

White Russia?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Илья
0

White Rus

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Беларускi
0
Ответить

Arthur Litovko

Беларускi
0

Ну конечно должен быть этот срач
https://youtu.be/Fi15JuDSTyk?t=2086

Ответить

Пальто в коне

Алексей
0

а больше 90% за Лукашенко на прошлых выборах ни о чем не говорят?) хотя это обобщенно, а не в частности

Ответить

FaroucheMn

Алексей
0

Там все уже украдено до нас. Считают голоса как надо

Ответить

Илья Перапечка

Алексей
0

Все фальсифицировано, трансляций нет, а наблюдателей президент называют мудаками

Ответить

Часовой Валера

Алексей
0

Там с 94 года один Лукашенко, о каких выборах вы говорите...

Ответить

Алексей Любимцев

Часовой
0

Второй раз читаю про выборы в РБ, поэтому интересно, если кто-то из оппозиционных кандидатов, все таки дойдёт до голосования, можно ли на что-то рассчитывать

Ответить

Arthur Litovko

Алексей
0

 насколько там честный подсчёт

(простите)

Ответить

Sergey Wieser

4

Спасибо Автору за хороший разбор. 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Sergey
0

Спасибо!

Ответить

Roman Sapon

2

Пожалуйста, Боже, пусть будет что-то иное, а не Лукашенко, молю тебя!

Ответить

John Doe

2

Держу пальцы крестом за Беларусь, что тут скажешь. Может хоть они поехавшего деда скинут.

Ответить

Дмитрий Крюгер

2

Надеюсь не кончится как в 11

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

1

Я вот не понимаю почему диктаторы-президенты не умеют выходить на здоровую пенсию? Лукашенко себе наверняка уже на безбедную старость и похороны заработал, какой пиар зато был бы: отдать свое место другому кандидату, сам себе плюсик в карму, едешь на дачу и спишь на шезлонге двадцать лет не дергая усами.

Эдакое кольцо всевластия: один раз стал президентом и дальше уже тебя не остановить.

Ответить

Mordegard Glezgorv

unidentified
2

Усатый не на одно уголовное дело напрезидентил, устраняя конкурентов без особого стеснения. Он в этом даже Пу большую фору даст. Он прекрасно понимает, что либо останется у власти, либо пойдёт под суд. Никто не даст гарантий безопасности. А бежать в Ростов слишком унизительно, учитывая прошлые игры в независимость от Москвы. 

Ответить

Екатерина Кузнецова

unidentified
0

Видимо зависимость от власти

Ответить

Человекоподобный кот

1

Рашка сейчас со стороны наблюдает и пытается понять, кого же все таки поддерживать 

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Хай жыве Беларусь

Ответить

Arthur Litovko

1

А почему с Цепкало нет фотки?

Ответить

Zero-zero-one

0

Как всегда топ!

Ответить

Roman Sapon

–2

Ничего вы не измените, немайдауны, сосите хуй причмркривая, боягуззы!

Ответить

Mikalai Vyhouski

Roman
0

А зачем ты свою тупость напоказ выстаиваешь, это какой-то предмет гордости?

Ответить
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