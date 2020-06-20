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С производства сняли крем для осветления кожи, изображения темнокожих уберут с упаковок, а название «Эскимо» изменят, чтобы не обижать эскимосов.
Массовые протесты из-за системного расизма и полицейского беспредела в США приводят не только к реформам в полиции, но и к отказу брендов от расовых предрассудков, используемых в продвижении товаров.
Под давлением движения «Black lives matter» и других организаций одна за другой американские компании заявляют о смене логотипов и названий и снятии продуктов, предполагающих, что якобы светлый цвет кожи лучше, чем тёмный.
17 июня представители компании Quaker Oats, «дочки» PepsiCo, которая производит смесь для панкейков и сироп «Тётя Джемима» заявили, что изображение темнокожей женщины на упаковке «основано на расовом стереотипе». Чтобы «добиться прогресса в расовом равенстве», компания вскоре изменит название, логотип и упаковку линейки продуктов.
Ранее Quaker Qats уже дорабатывали дизайн упаковки, но этого оказалось недостаточно: «Мы соберём различные точки зрения как нашей организации, так и сообщества темнокожих для дальнейшего развития бренда».
Бренд «Тётя Джемима» выпускает продукцию с 1889 года. Тогда на упаковке смеси для панкейков была изображена стереотипная «мамочка» — так называли темнокожих полных женщин в шоу менестрелей. В таких шоу в конце 19 века бывших темнокожих рабов иронично изображали глупыми, ленивыми и беспечными. Зачастую их роль исполняли белые американцы, окрасившие свою кожу в чёрный цвет. «Тётя Джемима» с момента создания вплоть до середины 20 века олицетворяла собой темнокожую прислугу для белых людей, которую называли «тётей», чтобы не использовать уважительное «мисс» или «миссис».
В 1989 году Quaker Qats изменила упаковку, убрав с изображения женщины платок и «осовременив» её. Однако и такие изменения не устраивают борцов за расовое равенство, ведь бренд всё ещё основан на расовых стереотипах.
Отказ от образа «Тёти Джемимы» имеет большое значение в рамках борьбы с расизмом в США, так как Джемима «держала чернокожую женщину в пространстве домашней прислуги», считает профессор истории в Университете Техаса Дайна Рэйми Берри.
Вслед за Quaker Qats о ребрендинге риса «Дяди Бена» заявила компания Mars Inc: «Расизму нет места в обществе. Мы солидарны с сообществом темнокожих, нашими партнёрами и партнёрами в борьбе за социальную справедливость. Мы знаем, что для внесения необходимых системных изменений необходимы коллективные усилия всех нас — отдельных людей, сообществ и организаций всех размеров по всему миру».
Бренд риса «Дяди Бена» основали в 1942 году двое предпринимателей. Прототипом образа Бена послужил техасский темнокожий фермер, успешно продававший в то время рис высокого качества, а портрет для логотипа рисовали с официанта одного из чикагских ресторанов.
Употребление обращения «дядя» вместо, например, «мистер» или имени и фамилии также отсылает ко временам, когда в США зачастую обращались к темнокожим не так уважительно, как к белым людям. В The New York Times также отмечает, что бабочку, как у «Бена» на логотипе носили не предприниматели, а обслуживающий персонал отелей и ресторанов.
17 июня компания Conagra Brands присоединилась к другим производителям, сообщив, что также пересмотрит упаковку масла бренда «Миссис Баттерворт»: «Марка миссис Баттерворт, включая упаковку для сиропа, призвана создать образ любящей бабушки. Мы солидарны с нашими темнокожими сообществами и видим, что наша упаковка может быть истолкована таким образом, который полностью не соответствует нашим ценностям».
По мнению критиков, производители «Миссис Баттерворт» также используют образ темнокожей «мамочки».
Компания B&G Foods, производящая каши «Cream of wheat», также под давлением движения против расизма объявила о «немедленном пересмотре» позиционирования бренда: «Мы понимаем, что в отношении имиджа повара существуют опасения».
На упаковке каши с 1890 года изображён темнокожий повар, которого сейчас соотносят с Растусом — карикатурой на необразованного темнокожего повара.
Компания Johnson & Johnson снимет с производства и продажи крема для лица Neutrogena «Fine Fairness» и «Clear Fairness» от Clean & Clear. Крема преподносятся как средство для борьбы с пигментными пятнами и не распространены в США и европейских странах, основной их рынок — Азия и Ближний Восток.
В азиатской рекламе крема производители не показывают на лице актрисы пигментных пятен, зато в конце ролика после якобы применения крема от Johnson & Johnson её кожа становится светлее.
20 июня Dreyer's, дочерняя компания Nestle, объявила об отказе от образа эскимоса в мороженом Eskimo Pie, чтобы не оскорблять коренные народы Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа.
В Гренландии и Канаде уже отказались от употребления слова «эскимос» — вместо этого используют слово «иннуиты». В Аляскинском центре родного языка считают, что обращение «эскимос» унизительно, так как по одной из версий означает «пожиратель мяса».
16 апреля компания Land O'Lakes отказалась от использования изображения коренной жительницы США в пользу пейзажа и надписи «Основано фермерами». Производитель сделал это для того, чтобы уйти от расовых предрассудков спустя почти 100 лет существования компании.
Решение Land O'Lakes похвалила губернатор Миннесоты Пегги Фанаган, сказав, что «коренные жители не являются талисманами или логотипами». Политик Рут Буффало отметила, что подобные упаковки товаров представляют «коренных женщин как сексуальных объектов».
10 июня стриминговый сервис HBO убрал из каталога фильм «Унесённые ветром» на фоне протестов в США. Фильм обвинили в расизме и «увековечивании самых болезненных стереотипов о темнокожих людях» и в романтизации рабовладения. Фильм вернут в каталог после добавления дисклеймера об историческом контексте сюжета. Подобные предупреждения также добавят в мультфильм «Дамбо» и фильм «Флеш Гордон».
Правильно. Потому что BLM - как и куча других движух создавались определёнными людьми для определённых целей.
Обожаю комментарии от специалистов по борьбе с расизмом из России, которые с расизмом в жизни не встречались.
Не вижу ничего ужасного в отказе от названий и смен логотипов, если это идёт на благое дело. Некоторые «традиции» прошлого слишком плотно сидят в головах людей, и от этих традиций нужно уметь отказываться.
Главное, чтобы в борьбе за права всё не закончилось вот на этих поверхностных вещах.
О, просвещённая прогрессивная белая бвана сейчас разъяснит лохмато-бородатым холопам средней полосы как нынче думать велено?
то есть черный не может выращивать охуенный рис, а черная тетушка не может печь охуенные панкейки?
Вот в этом и вся суть, что это не борьба за "угнетённых" чернокожих =) Это борьба за их голоса, и голоса людей, которые не видят этих манипуляций и искренне поддерживают.
3 ноября в США выборы, и демократическая партия ничего больше не придумала, как ухватится за поддержку движения BLM (*и кстати не в первый раз), хотя в действительности им скорее всего плевать, но голоса и поддержка нужна =)
Если сейчас глобально посмотреть на инфопотоки от сторонников Трампа и Байдена, то можно увидеть как демократы давят именно на "BLACK Lives Matter" и пытаются раскрутить свою кампанию именно на этом, в то же время более объективное "ALL Lives Matter" пытаются подать как "расистское" - ну бред же полный ?
Ан нет, на этом жалость, донаты и поддержку не заработать.
Про само движение BLM можно много узнать из гугла, про их "фонды" помощи чернокожим =)
Плюс сами чернокожие, которые пытаются разобраться, а не просто заполоняют хэштегами все соцсети, говорят, что всё движение BLM - это ложь.
https://twitter.com/TheOfficerTatum
https://twitter.com/RealCandaceO
https://twitter.com/hodgetwins
https://www.youtube.com/watch?v=JocOjvPizzY
А "знаменитости", как и многие компании просто идут за лояльностью.
«Ничего личного, это просто бизнес»
В том же твиттере многим чернокожим знаменитостям, которые поддерживают и оправдывают всю херню, которая сейчас происходит под прикрытием мирных протестов, в комментариях им предлагали реально помогать бедным чернокожим, оплачивать их образование или переезд в более хороший район, чтобы они могли выбраться из "гетто", и что в итоге ? На этом дискуссии заканчивались =)
Нет у этих корпораций никаких "благих дел". Они переживаю, что продажи продукции пойдут вниз из-за изображений, вот и меняют на скорую руку. Что им мешало это сделать 1 год, 2, 3, 5 лет назад? Вдруг прониклись страданиями ущемлённых меньшинств?
Интересно, насколько далеко это зайдёт? Насколько ещё нужно вылизать жопу ебанутым оскорблённым активистам, чтобы их всё устроило?
Там уже памятники президенту США сносят/ Думаю это только начало так сказать https://twitter.com/jrivanob/status/1274194145838428160
А в Америке разве рабами только чёрные были, а белых рабов не было как во всех нормальных странах?
Ебанутые думают что рабство только в Америке было и только чёрные рабы были. Попахивает расизмом. С хуя ли это чёрные рабы лучше белых?
Вот и выросло поколение, которое Анкл Бэнс называет дядей Бэном
Что дальше, страну Нигер переименуют в Афро-Америка? Я конечно понимаю, что корпорации делают это только для того, чтобы получить дополнительную прибыль на фоне кризиса, но не на столько опускаться же. Держу пари, в скором времени им это припомнят
Вот это у них либерализм во всей красе. Не то что кровавый Пыня диктатор.
Старательный бинокль
Мы пойдем по пути Польши 😎
Никаких геев?)
Типа в Польше президент против лгбт
В Польше против ЛГБТ!
Польша:
Так по-моему норм, Спб гей столица, там нужно проводить. А вот в Дагестане путь запрещают, там кроме секций по борьбе есть вообще что-нибудь?
там кроме секций по борьбе есть вообще что-нибудь?
Ну да, зачем им парад, если там и так потные разухарившиеся мужики могут и так лапать друг друга
Старательный бинокль
Против пропаганды же.
Сделать на логотипе тётю Джемима и дядю Бена белыми - вот и решение)
Ах нет, тогда будут жаловаться, что чёрных на логотипах не изображают
Массовые протесты из-за системного расизма и полицейского беспредела в США
Занятно, но сочетание "системный расизм и полицейский беспредел", встречается и в новостях "Дождя". Это такой общий SMM ?
Мне одному кажется это странным ?
О каком "системном расизме" может идти речь,
когда у них был дважды избранный чернокожий президент.
Окончательный инструмент
О системном расизме, который лежит в основе поведения полиции, которая всегда считает всех афроамериканцев потенциальными преступниками и в целом не спешит относиться к ним уважительно.
Негры в США ответственны за 50% от всех преступлений, а самые бедные белые города Алабамы имеют меньше преступлений чем субурбы чернокожего Чикаго. О каком нахуй системном расизме идет речь если каждая корпорация выпрыгнула с поддержкой негра с 9 преступлениями, который умер от передоза на наркоте во время удушения, а людей которые говорят "All lives Matter" увольняют с работы? Что ты нахуй несешь?
Негры в США ответственны за 50% от всех преступлений
При том что их самих 13% от населения
Часовой дым
Точно такой же риторикой, оправдывают пытки в российских тюрьмах.
Если возникнет какая-то ошибка, это быстро выяснится,
они принесут извинения и отпустят.
Если бы ты знал, что в переводе может значить Джонсон...
?
Хуй
Вертикальный цветок
Сын Джона?
Я сначала увидела фото упаковки и подумал "О, Анкл Бенс!", а потом прочла и текст и не поняла, о каком бренде "дядя бен" идет речь и к чему вообще, если на фото "анкл бенс" 😅
Цветным не нравится детская сказка «Маленький черный Самбо». Сжечь ее. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу. В печку!
Неужели вам не похуй на них ?
Не похуй, если вместо краснодипломника, олипиадника, лучшего на потоке студента, проходившего многократный стажировки в по профессии на работу возьмут негра, который все студенческие годы дул траву в таких количествах, что обеспечивал Канаде половину ВВП. Даже если эта профессия требует максимальной компетенции
Давно пора перейти на безликие упаковки с названиями типа: Арт. номер: 1387-KFC и штрихкод.
А помнишь с чего начиналось?