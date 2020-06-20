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Екатерина Кузнецова
2335

От Pepsi до «Эскимо»: бренды меняют логотипы и прекращают выпуск товаров с расовыми стереотипами на фоне протестов Материал редакции

С производства сняли крем для осветления кожи, изображения темнокожих уберут с упаковок, а название «Эскимо» изменят, чтобы не обижать эскимосов.

58 комментариев
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Реклама смеси для панкейков «Тёти Джемимы» Фото Pinterest

Массовые протесты из-за системного расизма и полицейского беспредела в США приводят не только к реформам в полиции, но и к отказу брендов от расовых предрассудков, используемых в продвижении товаров.

Под давлением движения «Black lives matter» и других организаций одна за другой американские компании заявляют о смене логотипов и названий и снятии продуктов, предполагающих, что якобы светлый цвет кожи лучше, чем тёмный.

Из-за растущего давления во время антирасистских протестов в США сразу несколько брендов собираются изменить упаковку и позиционирование

PepsiCo откажется от названия и дизайна упаковки «Тёти Джемимы» спустя 131 год существования бренда

17 июня представители компании Quaker Oats, «дочки» PepsiCo, которая производит смесь для панкейков и сироп «Тётя Джемима» заявили, что изображение темнокожей женщины на упаковке «основано на расовом стереотипе». Чтобы «добиться прогресса в расовом равенстве», компания вскоре изменит название, логотип и упаковку линейки продуктов.

Ранее Quaker Qats уже дорабатывали дизайн упаковки, но этого оказалось недостаточно: «Мы соберём различные точки зрения как нашей организации, так и сообщества темнокожих для дальнейшего развития бренда».

Бренд «Тётя Джемима» выпускает продукцию с 1889 года. Тогда на упаковке смеси для панкейков была изображена стереотипная «мамочка» — так называли темнокожих полных женщин в шоу менестрелей. В таких шоу в конце 19 века бывших темнокожих рабов иронично изображали глупыми, ленивыми и беспечными. Зачастую их роль исполняли белые американцы, окрасившие свою кожу в чёрный цвет. «Тётя Джемима» с момента создания вплоть до середины 20 века олицетворяла собой темнокожую прислугу для белых людей, которую называли «тётей», чтобы не использовать уважительное «мисс» или «миссис».

Образ «Тёти Джемимы» менялся несколько раз Фото Getty Images

В 1989 году Quaker Qats изменила упаковку, убрав с изображения женщины платок и «осовременив» её. Однако и такие изменения не устраивают борцов за расовое равенство, ведь бренд всё ещё основан на расовых стереотипах.

Отказ от образа «Тёти Джемимы» имеет большое значение в рамках борьбы с расизмом в США, так как Джемима «держала чернокожую женщину в пространстве домашней прислуги», считает профессор истории в Университете Техаса Дайна Рэйми Берри.

Mars Inc. заявила о ребрендинге риса «Дяди Бена»

Вслед за Quaker Qats о ребрендинге риса «Дяди Бена» заявила компания Mars Inc: «Расизму нет места в обществе. Мы солидарны с сообществом темнокожих, нашими партнёрами и партнёрами в борьбе за социальную справедливость. Мы знаем, что для внесения необходимых системных изменений необходимы коллективные усилия всех нас — отдельных людей, сообществ и организаций всех размеров по всему миру».

Бренд риса «Дяди Бена» основали в 1942 году двое предпринимателей. Прототипом образа Бена послужил техасский темнокожий фермер, успешно продававший в то время рис высокого качества, а портрет для логотипа рисовали с официанта одного из чикагских ресторанов.

Употребление обращения «дядя» вместо, например, «мистер» или имени и фамилии также отсылает ко временам, когда в США зачастую обращались к темнокожим не так уважительно, как к белым людям. В The New York Times также отмечает, что бабочку, как у «Бена» на логотипе носили не предприниматели, а обслуживающий персонал отелей и ресторанов.

Старый и новый логотип с упаковки риса «Дяди Бена» Фото Unclebens.com

Conagra Brands также пересмотрит упаковку масла «Миссис Баттерворт»

17 июня компания Conagra Brands присоединилась к другим производителям, сообщив, что также пересмотрит упаковку масла бренда «Миссис Баттерворт»: «Марка миссис Баттерворт, включая упаковку для сиропа, призвана создать образ любящей бабушки. Мы солидарны с нашими темнокожими сообществами и видим, что наша упаковка может быть истолкована таким образом, который полностью не соответствует нашим ценностям».

По мнению критиков, производители «Миссис Баттерворт» также используют образ темнокожей «мамочки».

Масло «Миссис Баттерворт» Фото Мела Эванса, AP

Производитель каши «Cream of wheat» пересмотрит изображение темнокожего повара на упаковке

Компания B&G Foods, производящая каши «Cream of wheat», также под давлением движения против расизма объявила о «немедленном пересмотре» позиционирования бренда: «Мы понимаем, что в отношении имиджа повара существуют опасения».

На упаковке каши с 1890 года изображён темнокожий повар, которого сейчас соотносят с Растусом — карикатурой на необразованного темнокожего повара.

Johnson & Johnson снимут с производства осветляющие крема для лица

Компания Johnson & Johnson снимет с производства и продажи крема для лица Neutrogena «Fine Fairness» и «Clear Fairness» от Clean & Clear. Крема преподносятся как средство для борьбы с пигментными пятнами и не распространены в США и европейских странах, основной их рынок — Азия и Ближний Восток.

В азиатской рекламе крема производители не показывают на лице актрисы пигментных пятен, зато в конце ролика после якобы применения крема от Johnson & Johnson её кожа становится светлее.

Претензии к нашим продуктам для уменьшения тёмных пятен заключаются в том, что [мы показываем, будто] бледность или белый цвет кожи лучше, чем ваш собственный уникальный оттенок. Это никогда не было нашей целью — здоровая кожа — это красивая кожа.

заявление компании Johnson & Johnson

Dreyer's откажется от названия «Эскимо», чтобы не унижать эскимосов

20 июня Dreyer's, дочерняя компания Nestle, объявила об отказе от образа эскимоса в мороженом Eskimo Pie, чтобы не оскорблять коренные народы Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа.

В Гренландии и Канаде уже отказались от употребления слова «эскимос» — вместо этого используют слово «иннуиты». В Аляскинском центре родного языка считают, что обращение «эскимос» унизительно, так как по одной из версий означает «пожиратель мяса».

Производитель масла «Land O'Lakes» отказался от изображения коренной жительницы США ещё в апреле

16 апреля компания Land O'Lakes отказалась от использования изображения коренной жительницы США в пользу пейзажа и надписи «Основано фермерами». Производитель сделал это для того, чтобы уйти от расовых предрассудков спустя почти 100 лет существования компании.

Решение Land O'Lakes похвалила губернатор Миннесоты Пегги Фанаган, сказав, что «коренные жители не являются талисманами или логотипами». Политик Рут Буффало отметила, что подобные упаковки товаров представляют «коренных женщин как сексуальных объектов».

В фильмы с «историческим контекстом» расизма добавляют дисклеймеры

10 июня стриминговый сервис HBO убрал из каталога фильм «Унесённые ветром» на фоне протестов в США. Фильм обвинили в расизме и «увековечивании самых болезненных стереотипов о темнокожих людях» и в романтизации рабовладения. Фильм вернут в каталог после добавления дисклеймера об историческом контексте сюжета. Подобные предупреждения также добавят в мультфильм «Дамбо» и фильм «Флеш Гордон».

Кадр из фильм «Унесённые ветром»

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58 комментариев
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Вечерний Филипп

25

Поменяют названия и упаковки, но на деле останется как было. Я не слышал, что в этой BLM движухе кто-то говорил о финансировании образования, школах, грантах и т.п. Черные без этого как были ебалаями так и останутся.

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Роман Трусов

Вечерний
2

Правильно. Потому что BLM - как и куча других движух создавались определёнными людьми для определённых целей.

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Окончательный инструмент

2

Обожаю комментарии от специалистов по борьбе с расизмом из России, которые с расизмом в жизни не встречались.
Не вижу ничего ужасного в отказе от названий и смен логотипов, если это идёт на благое дело. Некоторые «традиции» прошлого слишком плотно сидят в головах людей, и от этих традиций нужно уметь отказываться.
Главное, чтобы в борьбе за права всё не закончилось вот на этих поверхностных вещах.

Ответить

Mmmax

Окончательный
15

...ведь только ты имеешь право на мнение.
Остальные - Барнаул.

Ответить

Евгений Клочков

Окончательный
8

О, просвещённая прогрессивная белая бвана сейчас разъяснит лохмато-бородатым холопам средней полосы как нынче думать велено?

Ответить

Andre Macareno

Окончательный
5

то есть черный не может выращивать охуенный рис, а черная тетушка не может печь охуенные панкейки?

Ответить

common sense

Окончательный
3

Вот в этом и вся суть, что это не борьба за "угнетённых" чернокожих =) Это борьба за их голоса, и голоса людей, которые не видят этих манипуляций и искренне поддерживают.

3 ноября в США выборы, и демократическая партия ничего больше не придумала, как ухватится за поддержку движения BLM (*и кстати не в первый раз), хотя в действительности им скорее всего плевать, но голоса и поддержка нужна =)
Если сейчас глобально посмотреть на инфопотоки от сторонников Трампа и Байдена, то можно увидеть как демократы давят именно на "BLACK Lives Matter" и пытаются раскрутить свою кампанию именно на этом, в то же время более объективное "ALL Lives Matter" пытаются подать как "расистское" - ну бред же полный ?
Ан нет, на этом жалость, донаты и поддержку не заработать.

Про само движение BLM можно много узнать из гугла, про их "фонды" помощи чернокожим =)
Плюс сами чернокожие, которые пытаются разобраться, а не просто заполоняют хэштегами все соцсети, говорят, что всё движение BLM - это ложь.
https://twitter.com/TheOfficerTatum
https://twitter.com/RealCandaceO
https://twitter.com/hodgetwins
https://www.youtube.com/watch?v=JocOjvPizzY
А "знаменитости", как и многие компании просто идут за лояльностью.
«Ничего личного, это просто бизнес»

В том же твиттере многим чернокожим знаменитостям, которые поддерживают и оправдывают всю херню, которая сейчас происходит под прикрытием мирных протестов, в комментариях им предлагали реально помогать бедным чернокожим, оплачивать их образование или переезд в более хороший район, чтобы они могли выбраться из "гетто", и что в итоге ? На этом дискуссии заканчивались =)

Hodgetwins @hodgetwins
Black Lives Matter Is A Leftist Lie! https://t.co/sbrwWlAa73
Ответить

Nikita Zubkov

Окончательный
0

 которые с расизмом в жизни не встречались

А ты встречался?

Ответить

Grn Wlf

Окончательный
0

Нет у этих корпораций никаких "благих дел". Они переживаю, что продажи продукции пойдут вниз из-за изображений, вот и меняют на скорую руку. Что им мешало это сделать 1 год, 2, 3, 5 лет назад? Вдруг прониклись страданиями ущемлённых меньшинств?

Ответить

Роман Трусов

9

Интересно, насколько далеко это зайдёт? Насколько ещё нужно вылизать жопу ебанутым оскорблённым активистам, чтобы их всё устроило?

Ответить

Yt

Роман
0

Там уже памятники президенту США сносят/ Думаю это только начало так сказать https://twitter.com/jrivanob/status/1274194145838428160

Joe Rivano Barros @jrivanob
Nearby statue of Ulysses S. Grant is also toppled. He was a slave owner too, before the Civil War. That’s three for three this night. https://t.co/Lyw6bXeOTO
Ответить

Victor Ganin

Yt
0

А в Америке разве рабами только чёрные были, а белых рабов не было как во всех нормальных странах? 
Ебанутые думают что рабство только в Америке было и только чёрные рабы были. Попахивает расизмом. С хуя ли это чёрные рабы лучше белых?

Ответить

Abram Dikoy

Victor
0

Да, в Америке рабами были ток черные, на крайняк метисы

Ответить

Klim August

5

Вот и выросло поколение, которое Анкл Бэнс называет дядей Бэном

Ответить

Алексей Селезнев

Klim
0
Ответить

Джордж Харви

4

Что дальше, страну Нигер переименуют в Афро-Америка? Я конечно понимаю, что корпорации делают это только для того, чтобы получить дополнительную прибыль на фоне кризиса, но не на столько опускаться же. Держу пари, в скором времени им это припомнят

Ответить

Nikita Zubkov

Джордж
0

Он же не в Америке, в Афро-Африку

Ответить

Yt

3

Вот это у них либерализм во всей красе. Не то что кровавый Пыня диктатор.

Ответить

Старательный бинокль

Yt
1

Мы пойдем по пути Польши 😎

Ответить

Zero-zero-one

Старательный
0

Никаких геев?)

Ответить

Владимир Филатов

Zero-zero-one
1

И аборты запрещены

Ответить

Zero-zero-one

Zero-zero-one
0

Типа в Польше президент против лгбт

Ответить

Evgenii Evgenii

Zero-zero-one
2

В Польше против ЛГБТ!
Польша:

Ответить

Zero-zero-one

Evgenii
2

Это агенты госдепа против традиционных ценностей

Ответить

Yt

Evgenii
1

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_ideology-free_zone 

LGBT ideology-free zone
An LGBT ideology-free zone (Polish: Strefa wolna od ideologii LGBT) also referred to as LGBT free…
en.wikipedia.org
Ответить

Evgenii Evgenii

Yt
1

Так по-моему норм, Спб гей столица, там нужно проводить. А вот в Дагестане путь запрещают, там кроме секций по борьбе есть вообще что-нибудь?

Ответить

Евгений Клочков

Evgenii
0

там кроме секций по борьбе есть вообще что-нибудь?

Ну да, зачем им парад, если там и так потные разухарившиеся мужики могут и так лапать друг друга 

Ответить

Zero-zero-one

Evgenii
1

Постанова

Ответить

Старательный бинокль

Zero-zero-one
2

Против пропаганды же.

Ответить

Zero-zero-one

Старате…
1

Ааааа,реально?Ну и по какому тогда пути пойдём?

Ответить

Jesus Surfer

Yt
0

Нахуй он не нужен такой либерализм)

Ответить

Eugene Brazgin

3

Сделать на логотипе тётю Джемима и дядю Бена белыми - вот и решение)
Ах нет, тогда будут жаловаться, что чёрных на логотипах не изображают

Ответить

Озорной Лис

1

 Массовые протесты из-за системного расизма и полицейского беспредела в США 

Занятно, но сочетание "системный расизм и полицейский беспредел", встречается и в новостях "Дождя". Это такой общий SMM ?
Мне одному кажется это странным ?

Ответить

Озорной Лис

Озорной
0

О каком "системном расизме" может идти речь,
когда у них был дважды избранный чернокожий президент.

Ответить

Окончательный инструмент

Озорной
–2

О системном расизме, который лежит в основе поведения полиции, которая всегда считает всех афроамериканцев потенциальными преступниками и в целом не спешит относиться к ним уважительно.

Ответить

Yt

Окончательный
9

Негры в США ответственны за 50% от всех преступлений, а самые бедные белые города Алабамы имеют меньше преступлений чем субурбы чернокожего Чикаго. О каком нахуй системном расизме идет речь если каждая корпорация выпрыгнула с поддержкой негра с 9 преступлениями, который умер от передоза на наркоте во время удушения, а людей которые говорят "All lives Matter" увольняют с работы? Что ты нахуй несешь?

Ответить

Олег Ивахнов

Yt
1

Негры в США ответственны за 50% от всех преступлений

При том что их самих 13% от населения

Ответить

Мировой кран

Yt
0

deleted

Ответить

Часовой дым

Yt
0

Точно такой же риторикой, оправдывают пытки в российских тюрьмах.

Ответить

Озорной Лис

Часовой
0

в России полицейский беспредел реальный

Ответить

Всякий волк

Yt
0

че тролля кормить, видно же что он пожрать пришёл

Ответить

Озорной Лис

Окончательный
0

Если возникнет какая-то ошибка, это быстро выяснится,
они принесут извинения и отпустят.

Ответить

Вертикальный цветок

1

Анкл Бэнс в переводе немного странно звучит

Ответить

Болезненный Петя

Вертикальный
0

Если бы ты знал, что в переводе может значить Джонсон...

Ответить

Вертикальный цветок

Болезненный
0

?

Ответить

Болезненный Петя

Вертикальный
0

Хуй

Ответить

Вертикальный цветок

Болезненный
2

Я у тому, что анкл бенс где-то в подкорке сидит название

Ответить

Вертикальный цветок

Вертикальный
0

Сын Джона?

Ответить

Болезненный Петя

Вертикальный
0

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=johnson

Urban Dictionary: johnson
penis; or it can be someones last name (for example Gen. Johnson)
www.urbandictionary.com
Ответить

Nikita Zubkov

Болезне…
0

Ну это как хуй шишкой называть. Не перевод, а слэнг.

Ответить

аятомат

Вертикальный
0

Я сначала увидела фото упаковки и подумал "О, Анкл Бенс!", а потом прочла и текст и не поняла, о каком бренде "дядя бен" идет речь и к чему вообще, если на фото "анкл бенс" 😅

Ответить

Георгий Турманидзе

1

Цветным не нравится детская сказка «Маленький черный Самбо». Сжечь ее. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу. В печку!

Ответить

Vladimir

1

Неужели вам не похуй на них ?

Ответить

Джордж Харви

Vladimir
0

Не похуй, если вместо краснодипломника, олипиадника, лучшего на потоке студента, проходившего многократный стажировки в по профессии на работу возьмут негра, который все студенческие годы дул траву в таких количествах, что обеспечивал Канаде половину ВВП. Даже если эта профессия требует максимальной компетенции

Ответить

Mezzo Deesa

1

Давно пора перейти на безликие упаковки с названиями типа: Арт. номер: 1387-KFC и штрихкод.

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Nikita Zubkov

Mezzo
0

Надо перенимать опыт СССР

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Robo Krabe

0

А помнишь с чего начиналось?

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