С производства сняли крем для осветления кожи, изображения темнокожих уберут с упаковок, а название «Эскимо» изменят, чтобы не обижать эскимосов.

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Реклама смеси для панкейков «Тёти Джемимы» Фото Pinterest

Массовые протесты из-за системного расизма и полицейского беспредела в США приводят не только к реформам в полиции, но и к отказу брендов от расовых предрассудков, используемых в продвижении товаров.

Под давлением движения «Black lives matter» и других организаций одна за другой американские компании заявляют о смене логотипов и названий и снятии продуктов, предполагающих, что якобы светлый цвет кожи лучше, чем тёмный.

Из-за растущего давления во время антирасистских протестов в США сразу несколько брендов собираются изменить упаковку и позиционирование

PepsiCo откажется от названия и дизайна упаковки «Тёти Джемимы» спустя 131 год существования бренда

17 июня представители компании Quaker Oats, «дочки» PepsiCo, которая производит смесь для панкейков и сироп «Тётя Джемима» заявили, что изображение темнокожей женщины на упаковке «основано на расовом стереотипе». Чтобы «добиться прогресса в расовом равенстве», компания вскоре изменит название, логотип и упаковку линейки продуктов.

Ранее Quaker Qats уже дорабатывали дизайн упаковки, но этого оказалось недостаточно: «Мы соберём различные точки зрения как нашей организации, так и сообщества темнокожих для дальнейшего развития бренда».

Бренд «Тётя Джемима» выпускает продукцию с 1889 года. Тогда на упаковке смеси для панкейков была изображена стереотипная «мамочка» — так называли темнокожих полных женщин в шоу менестрелей. В таких шоу в конце 19 века бывших темнокожих рабов иронично изображали глупыми, ленивыми и беспечными. Зачастую их роль исполняли белые американцы, окрасившие свою кожу в чёрный цвет. «Тётя Джемима» с момента создания вплоть до середины 20 века олицетворяла собой темнокожую прислугу для белых людей, которую называли «тётей», чтобы не использовать уважительное «мисс» или «миссис».

Образ «Тёти Джемимы» менялся несколько раз Фото Getty Images

В 1989 году Quaker Qats изменила упаковку, убрав с изображения женщины платок и «осовременив» её. Однако и такие изменения не устраивают борцов за расовое равенство, ведь бренд всё ещё основан на расовых стереотипах.

Отказ от образа «Тёти Джемимы» имеет большое значение в рамках борьбы с расизмом в США, так как Джемима «держала чернокожую женщину в пространстве домашней прислуги», считает профессор истории в Университете Техаса Дайна Рэйми Берри.

Mars Inc. заявила о ребрендинге риса «Дяди Бена»

Вслед за Quaker Qats о ребрендинге риса «Дяди Бена» заявила компания Mars Inc: «Расизму нет места в обществе. Мы солидарны с сообществом темнокожих, нашими партнёрами и партнёрами в борьбе за социальную справедливость. Мы знаем, что для внесения необходимых системных изменений необходимы коллективные усилия всех нас — отдельных людей, сообществ и организаций всех размеров по всему миру».

Бренд риса «Дяди Бена» основали в 1942 году двое предпринимателей. Прототипом образа Бена послужил техасский темнокожий фермер, успешно продававший в то время рис высокого качества, а портрет для логотипа рисовали с официанта одного из чикагских ресторанов.

Употребление обращения «дядя» вместо, например, «мистер» или имени и фамилии также отсылает ко временам, когда в США зачастую обращались к темнокожим не так уважительно, как к белым людям. В The New York Times также отмечает, что бабочку, как у «Бена» на логотипе носили не предприниматели, а обслуживающий персонал отелей и ресторанов.

Старый и новый логотип с упаковки риса «Дяди Бена» Фото Unclebens.com

Conagra Brands также пересмотрит упаковку масла «Миссис Баттерворт»

17 июня компания Conagra Brands присоединилась к другим производителям, сообщив, что также пересмотрит упаковку масла бренда «Миссис Баттерворт»: «Марка миссис Баттерворт, включая упаковку для сиропа, призвана создать образ любящей бабушки. Мы солидарны с нашими темнокожими сообществами и видим, что наша упаковка может быть истолкована таким образом, который полностью не соответствует нашим ценностям».

По мнению критиков, производители «Миссис Баттерворт» также используют образ темнокожей «мамочки».

Масло «Миссис Баттерворт» Фото Мела Эванса, AP

Производитель каши «Cream of wheat» пересмотрит изображение темнокожего повара на упаковке

Компания B&G Foods, производящая каши «Cream of wheat», также под давлением движения против расизма объявила о «немедленном пересмотре» позиционирования бренда: «Мы понимаем, что в отношении имиджа повара существуют опасения».

На упаковке каши с 1890 года изображён темнокожий повар, которого сейчас соотносят с Растусом — карикатурой на необразованного темнокожего повара.

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Johnson & Johnson снимут с производства осветляющие крема для лица

Компания Johnson & Johnson снимет с производства и продажи крема для лица Neutrogena «Fine Fairness» и «Clear Fairness» от Clean & Clear. Крема преподносятся как средство для борьбы с пигментными пятнами и не распространены в США и европейских странах, основной их рынок — Азия и Ближний Восток.

В азиатской рекламе крема производители не показывают на лице актрисы пигментных пятен, зато в конце ролика после якобы применения крема от Johnson & Johnson её кожа становится светлее.

Претензии к нашим продуктам для уменьшения тёмных пятен заключаются в том, что [мы показываем, будто] бледность или белый цвет кожи лучше, чем ваш собственный уникальный оттенок. Это никогда не было нашей целью — здоровая кожа — это красивая кожа. заявление компании Johnson & Johnson

Dreyer's откажется от названия «Эскимо», чтобы не унижать эскимосов

20 июня Dreyer's, дочерняя компания Nestle, объявила об отказе от образа эскимоса в мороженом Eskimo Pie, чтобы не оскорблять коренные народы Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа.

В Гренландии и Канаде уже отказались от употребления слова «эскимос» — вместо этого используют слово «иннуиты». В Аляскинском центре родного языка считают, что обращение «эскимос» унизительно, так как по одной из версий означает «пожиратель мяса».

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Производитель масла «Land O'Lakes» отказался от изображения коренной жительницы США ещё в апреле

16 апреля компания Land O'Lakes отказалась от использования изображения коренной жительницы США в пользу пейзажа и надписи «Основано фермерами». Производитель сделал это для того, чтобы уйти от расовых предрассудков спустя почти 100 лет существования компании.

Решение Land O'Lakes похвалила губернатор Миннесоты Пегги Фанаган, сказав, что «коренные жители не являются талисманами или логотипами». Политик Рут Буффало отметила, что подобные упаковки товаров представляют «коренных женщин как сексуальных объектов».

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В фильмы с «историческим контекстом» расизма добавляют дисклеймеры

10 июня стриминговый сервис HBO убрал из каталога фильм «Унесённые ветром» на фоне протестов в США. Фильм обвинили в расизме и «увековечивании самых болезненных стереотипов о темнокожих людях» и в романтизации рабовладения. Фильм вернут в каталог после добавления дисклеймера об историческом контексте сюжета. Подобные предупреждения также добавят в мультфильм «Дамбо» и фильм «Флеш Гордон».