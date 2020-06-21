Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Екатерина Кузнецова
2541

Экстремизм, публикация украинской песни или акция на параде Победы: что известно о задержании Верзилова и его причинах Материал редакции

Задержание Верзилова не подтвердило МВД, однако полицейских у его дома видели свидетели и зафиксировала камера.

16 комментариев
В закладки
Слушать
Пётр Верзилов Фото Getty Images

Утром 21 июня издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил, что дверь в его квартиру выламывают — после этого он не выходил на связь. У его дома заметили полицейских с кувалдой — похожих на тех, что были сегодня при обыске галереи, в которой выставлялись работы группы Верзилова.

В СМИ предполагают, что Верзилова могли забрать на допрос по делу об экстремизме из-за размещения видео с песней украинского певца. Другая версия — полиция узнала о том, что он якобы планировал акцию, в которой собирался преградить дорогу танкам во время парада Победы в Москве.

МВД до сих пор не подтвердило задержание Верзилова, однако это видели соседи и зафиксировала камера у подъезда

Соседи по подъезду Верзилова рассказали, что его дверь выламывали около 10 человек, двое из них — в полицейской форме. Издание Baza опубликовало видео с камеры наблюдения у подъезда Верзилова — на нём видно, как в подъезд сначала входят сотрудники полиции с кувалдой, а затем выходят вместе с людьми в штатском.

Анонимный Telegram-канал «Кремлёвская прачка» опубликовал фотографию Верзилова, сидящего у себя дома за столом с незнакомым человеком с подписью: «К Верзилову приходил доктор, а Пётр долго не открывал».

Пётр Верзилов Фото Telegram-канала «Кремлёвская прачка»

Владелец квартиры, в которой живёт Верзилов, не смог открыть дверь снаружи, а на звонок никто не отвечал. Когда в квартиру всё же удалось попасть, в ней никого не было, а следов обыска журналист «Медиазоны» не заметил.

В обед в московский музей современного российского искусства «AРT4» пришло около 15 силовиков. В музее проходили выставки арт-группы «Война», в которую входит Верзилов. Один из полицейских был с кувалдой — ей сотрудники в балаклавах выламывали дверь в квартиру владельца галереи Игоря Маркина.

Фото Александра Бородихина, «Медиазона»

Участник Pussy Riot Александр Софеев подал заявление о похищении Верзилова в полицию, а активист Дмитрий Луценко устроил одиночный пикет у здания ФСБ в Москве в знак протеста против незаконного задержания.

Задержание Верзилова может быть связано с якобы планирующейся акцией во время репетиции парада в Москве

Верзилова задержали и провели в его доме обыск «в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», а дверь выломали, так как он её не открывал, сообщил источник ТАСС из МВД. По данным «Интерфакса», его допрашивают следователи из-за «размещения в соцсетях материалов экстремистской направленности».

По версии телеканала «РЕН-ТВ», его задержали за «публикацию фотографии, сопровождающейся подписью с цитатой из песни украинского исполнителя и сторонника Майдана». Возможно, речь о видео, опубликованном Верзиловым в Инстаграме — на нём под песню украинского музыканта Захара Мая мимо кремля проезжает военная техника. В тексте на видео добавлена фраза из песни: «Когда наши танки въедут в Москву я повешу многих».

Один из друзей Верзилова в разговоре с «Би-би-си» предположил, что его могли задержать за планирование акции во время репетиции парада Победы. Якобы активист с другом собирались встать перед танком, загородив ему путь, как на знаменитом кадре фотографа Джеффа Уайднера.

Фотография сделана 5 июня 1989 года во время одного из студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Колонна танков уезжала после подавления акций, тогда на их пути встал один из протестующих и простоял перед ними в течение нескольких минут — он не отступал даже тогда, когда танк подъехал к нему вплотную.

Мужчина перегородил дорогу танкам в Пекине в 1989 году Фото Джеффа Уайднера, AP

Собеседник издания утверждает, что акция планировалась на 14 июня, однако в этот день парад проходил без техники. Позже друг Верзилова отказался от участия, но не исключает, что Пётр сделал бы задуманное без него.

Верзилова уже задерживали за участие в акциях

В 2008 году Пётр Верзилов вместе с группой «Война» участвовал в акции «***** за наследника медвежонка», в рамках которой несколько пар занимались сексом в биологическом музее.

В 2018 году активиста задерживали в форме полицейского — тогда он вместе с тремя участницами группы Pussy Riot выбежал на футбольное поле во время игры между Францией и Хорватией на Чемпионате мира по футболу в Москве. За акцию «Милиционер вступает в игру» четверых участников арестовали на 15 суток.

Пётр Верзилов на финале ЧМ-2018 Фото Антона Сергиенко, РБК

17 апреля 2020 года Петра Верзилова задержали за незаконное ношение полицейской формы — её он надел для съёмки ролика о введении электронных пропусков в Москве.

#полиция

Екатерина Кузнецова PLUS
+14 446
3
21
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f"], "comments": 16, "likes": 21, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 180644, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 21 Jun 2020 20:25:17 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ленинград Amsterdam

27
Ответить

Усталый рак

Ленинград
0

Хорошо!

Ответить

Рулон Обоев

7

публикация украинской песни

Нет, ну за это расстреливать сразу надо.

Ответить

Населенный ключ

2

«Когда наши танки въедут в Москву я повешу многих»

Проиграл с этой мрии. Бабченко стайл 

Ответить

Evgeniy Smirnov

Населенный
9

Если я не ошибаюсь, эта песня ещё задолго до Майдана была написана

Ответить

Алиса Барышман

Evgeniy
3

Песня 2003 года если что.

Ответить

Населенный ключ

Evgeniy
1

экие маневры

Кто поет, того и танки. Наши танки. Чье радио? Английское, еврейское, свердловское? Оно наше! Вот и танки тоже. Если это поется на концертах в Америке — то они американские. Если поют на ралли Национал-большевистской партии в Москве, как это происходило 1 мая — то это их танки. Мое дело — песню написать.

Ответить

Pavel Reich

Населенный
–3

Эх, в 2014-15 годах в украинцев были такие мечты, но оказалось, что у этой мечты слишком много врагов. Теперь хотя бы в Донецк доехать))

Ответить

Marhal_New _Arleana

Населенный
0

есть за что

Ответить

Дыня из багажника

0

Иш чево зодумол, поминки деду сорвать

Ответить

Критический звук

0

А может, это и есть акция современного искусства под названием "Исчезни!"

Ответить

Алексей Акулов

0

а как они узнали об этой готовящейся акции?

Ответить

Владимир

Алексей
0

Всёж написано - друг Верзилова, который позже отказался от участия в акции.

Ответить

Алексей Акулов

Владимир
0

я про ментов

Ответить

сироп от щекотки

0

Че он в ТЛОУ2 то не играл себе спокойненько

Ответить

Горка Тлетов

0

Похуй.... 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
От Pepsi до «Эскимо»: бренды меняют логотипы и прекращают выпуск товаров с расовыми стереотипами на фоне протестов
С производства сняли крем для осветления кожи, изображения темнокожих уберут с упаковок, а название «Эскимо» изменят, чтобы не обижать эскимосов.
244
Разборы
В Белоруссии продолжается президентская гонка: у кандидатов — обыски и аресты, протестующие выстраиваются в «живые цепи»
Обзор последних событий вокруг оппонентов Лукашенко и тех, кто хочет проголосовать против него.
271
Истории
Учебный курс или как стать любимчиками TJ
Многоуважаемая аудитория TJ заметила наплыв статей от студентов НИУ ВШЭ.
156
Популярное за три дня
Новости
В Чехии на обложке журнала изобразили «чёрного» Гитлера
Чешский еженедельник «Рефлекс» вышел со скандальной обложкой.
151
Новости
«Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет»: главный инфекционист Орловской области о ситуации с Covid-19
Прокуратура проверит слова врача о нехватке мест в больницах.
86
Новости
Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram
Мессенджер был официально заблокирован в России с 2018 года.
294
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Artem Gruzdev

Спасибо за предложение, ВК

Алексей Акулов

Экстремизм, публикация…

Mikhail Lukup

«Патрики» должны стать зелёными!

Ешь Черри

Как я был понятым при обыске…

Обнули меня…

Главное о нападении в…

Пожилой Мартингал

«Патрики» должны стать зелёными!

Сергей Звезда

Главное о нападении в…

MedievalRain

Как я был понятым при обыске…

Evgeniy Smirnov

Запись в подсайте Москва

iFlow Games

Запись в подсайте Москва

Обнули меня…

Главное о нападении в…

Evgeniy Smirnov

Запись в подсайте Москва

Ильнар Самигуллин

Главное о нападении в…