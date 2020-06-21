Задержание Верзилова не подтвердило МВД, однако полицейских у его дома видели свидетели и зафиксировала камера.

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Пётр Верзилов Фото Getty Images

Утром 21 июня издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил, что дверь в его квартиру выламывают — после этого он не выходил на связь. У его дома заметили полицейских с кувалдой — похожих на тех, что были сегодня при обыске галереи, в которой выставлялись работы группы Верзилова.

В СМИ предполагают, что Верзилова могли забрать на допрос по делу об экстремизме из-за размещения видео с песней украинского певца. Другая версия — полиция узнала о том, что он якобы планировал акцию, в которой собирался преградить дорогу танкам во время парада Победы в Москве.

МВД до сих пор не подтвердило задержание Верзилова, однако это видели соседи и зафиксировала камера у подъезда

Соседи по подъезду Верзилова рассказали, что его дверь выламывали около 10 человек, двое из них — в полицейской форме. Издание Baza опубликовало видео с камеры наблюдения у подъезда Верзилова — на нём видно, как в подъезд сначала входят сотрудники полиции с кувалдой, а затем выходят вместе с людьми в штатском.

Анонимный Telegram-канал «Кремлёвская прачка» опубликовал фотографию Верзилова, сидящего у себя дома за столом с незнакомым человеком с подписью: «К Верзилову приходил доктор, а Пётр долго не открывал».

Пётр Верзилов Фото Telegram-канала «Кремлёвская прачка»

Владелец квартиры, в которой живёт Верзилов, не смог открыть дверь снаружи, а на звонок никто не отвечал. Когда в квартиру всё же удалось попасть, в ней никого не было, а следов обыска журналист «Медиазоны» не заметил.

В обед в московский музей современного российского искусства «AРT4» пришло около 15 силовиков. В музее проходили выставки арт-группы «Война», в которую входит Верзилов. Один из полицейских был с кувалдой — ей сотрудники в балаклавах выламывали дверь в квартиру владельца галереи Игоря Маркина.

Фото Александра Бородихина, «Медиазона»

Участник Pussy Riot Александр Софеев подал заявление о похищении Верзилова в полицию, а активист Дмитрий Луценко устроил одиночный пикет у здания ФСБ в Москве в знак протеста против незаконного задержания.

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Задержание Верзилова может быть связано с якобы планирующейся акцией во время репетиции парада в Москве

Верзилова задержали и провели в его доме обыск «в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», а дверь выломали, так как он её не открывал, сообщил источник ТАСС из МВД. По данным «Интерфакса», его допрашивают следователи из-за «размещения в соцсетях материалов экстремистской направленности».

По версии телеканала «РЕН-ТВ», его задержали за «публикацию фотографии, сопровождающейся подписью с цитатой из песни украинского исполнителя и сторонника Майдана». Возможно, речь о видео, опубликованном Верзиловым в Инстаграме — на нём под песню украинского музыканта Захара Мая мимо кремля проезжает военная техника. В тексте на видео добавлена фраза из песни: «Когда наши танки въедут в Москву я повешу многих».

Один из друзей Верзилова в разговоре с «Би-би-си» предположил, что его могли задержать за планирование акции во время репетиции парада Победы. Якобы активист с другом собирались встать перед танком, загородив ему путь, как на знаменитом кадре фотографа Джеффа Уайднера.

Фотография сделана 5 июня 1989 года во время одного из студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Колонна танков уезжала после подавления акций, тогда на их пути встал один из протестующих и простоял перед ними в течение нескольких минут — он не отступал даже тогда, когда танк подъехал к нему вплотную.

Мужчина перегородил дорогу танкам в Пекине в 1989 году Фото Джеффа Уайднера, AP

Собеседник издания утверждает, что акция планировалась на 14 июня, однако в этот день парад проходил без техники. Позже друг Верзилова отказался от участия, но не исключает, что Пётр сделал бы задуманное без него.

Верзилова уже задерживали за участие в акциях

В 2008 году Пётр Верзилов вместе с группой «Война» участвовал в акции «***** за наследника медвежонка», в рамках которой несколько пар занимались сексом в биологическом музее.

В 2018 году активиста задерживали в форме полицейского — тогда он вместе с тремя участницами группы Pussy Riot выбежал на футбольное поле во время игры между Францией и Хорватией на Чемпионате мира по футболу в Москве. За акцию «Милиционер вступает в игру» четверых участников арестовали на 15 суток.

Пётр Верзилов на финале ЧМ-2018 Фото Антона Сергиенко, РБК