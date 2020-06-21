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Подозреваемый — 25-летний мужчина, по данным СМИ, бежавший от войны в своей стране и получивший убежище.
20 июня в центральном парке Рединга, города в 60 километрах от Лондона, мужчина напал с ножом на прохожих. По последним официальным данным, трое человек погибли, ещё трое остались живы после ранений. Британская полиция задержала подозреваемого и на следующий день признала произошедшее терактом.
Около 19:00 20 июня полицейские узнали, что неизвестный ранил несколько человек в парке Форбери Гарденс. Прибывшая туда скорая помощь доставила всех пострадавших в больницу. По данным полиции, троих спасти не удалось, ещё трое получили серьёзные травмы, но выжили. Одного из раненых уже выписали из больницы.
Очевидцами нападения стало более 40 посетителей парка. «Человек шёл по тропинке напротив того места, где мы проходили мимо группы из восьми-десяти человек, потом он вдруг бросился налево и ударил ножом трёх человек в первой группе. Меняя направление, он побежал к нам, а потом, когда понял, что не догонит нас, развернулся и пошёл к другой группе, которая ещё не поняла, что происходит. Там ему удалось нанести кому-то удар ножом», — рассказал Би-би-си один из свидетелей.
На месте происшествия задержали 25-летнего мужчину. По данным Sunday Mirror, получивший сообщение полицейский увидел подозреваемого, убегающего с ножом, и свалил его на землю «как будто в регби».
Подозреваемого арестовали по подозрению в убийстве — именно по этой статье сначала намеревались проводить расследование. На следующий день, 21 июня, местная полиция объявила, что признаёт нападение террористическом актом, и передала расследование контртеррористической полиции (CTPSE).
Первой жертвой нападения, личность которой раскрыли официально, стал учитель Джеймс Фарлонг (James Furlong). Он преподавал историю и политику в школе в городе Уокингем — он, как и Рединг, находится в графстве Беркшир. Из близких родственников у него остались родители, брат и собственная семья.
«Фарлонг искренне вдохновлял каждого ученика, заражал страстью к своему предмету», — отмечается в заявлении школы. Всех учеников и их родителей пригласили на церковную службу, которая состоится 22 июня.
В полицейском пресс-релизе указано, что задержанный по подозрению в теракте жил в Рединге. Официально его личность не раскрывается, но The Guardian со ссылкой на несколько источников пишет, что речь идёт о беженце из Ливии по имени Хаири Саадалла (Khairi Saadallah). Эту информацию подтверждают Би-би-си и CNN.
Саадаллу должны допросить 21 июня, после чего начнётся масштабное расследование. В полиции отметили, что пока не намерены искать каких-либо других подозреваемых, поскольку считается, что теракт совершил преступник-одиночка.
Саадалла приехал в Великобританию в 2012 году как турист, спасаясь от гражданской войны в Ливии. В попытке получить убежище он заявил, что его жизни угрожают исламские экстремисты, поскольку он не ведёт «строго религиозную жизнь». По данным The Guardian, выходец из Ливии получил убежище и отсидел в британской тюрьме за некое «относительно незначительное» преступление. По словам его дальних родственников, в Великобритании он принял христианство и начал ходить в церковь.
Мотив подозреваемого пока неизвестен. Как сообщило Би-би-си со ссылкой на источники, MI5 с 2019 года следила за Саадалой, узнав, что он намеревается поехать в Сирию «для участия в террористической деятельности». По данным CNN, полиция подтвердила психические отклонения у мужчины и стала рассматривать их как одну из возможных причин.
После того, как общественность узнала о нападении, некоторые связали его с акцией Black Lives Matter, которая прошла в парке тем же днём. Однако в полиции отвергли эту версию, отметив, что акция состоялась примерно за три часа до происшествия.
«Хотя это ни для кого не будет утешением, подобное случается очень редко. Я понимаю беспокойство, которое инцидент вызвал у местных жителей», — заявил координатор антитеррористического отделения полиции Лондона Дин Хейдон.
Людей попросили временно избегать посещения парка, вокруг него ещё «некоторое время» будут стоять кордоны. Полиция также попросила всех, у кого есть видео произошедшего, связаться с ней. Несколько роликов с тем, как медики пытаются помочь жертвам, уже опубликованы в соцсетях — в связи с этим власти попросили не распространять их из уважения к близким.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования близким погибшим и благодарность — медикам. В интервью позже он добавил: «Если и есть уроки, которые мы должны выносить из таких случаев и из того, что им предшествует, то мы их усвоим. И без колебаний примем все необходимые меры».
"отсидел в британской тюрьме как минимум 12 месяцев за некое «относительно незначительное» преступление."
"MI5 с 2019 года следила за Саадалой, узнав, что он намеревается поехать в Сирию «для участия в террористической деятельности». "
а давайте подождём что же он выкинет такое?
У терроризма нет национальности! пук-пук-пук!
Скажи это брентону тарранту, чикатило, генри холмсу, и остальному сброду
на 1 белого убийцу, я могу тебе назвать 10 черных\мусульман убийц, так что товй аргумент говно
Есть религия
Интересно, можно ли идти грабить магазины в знак протеста против мигрантов из Ливии? Или это другое?
Критический звук
Я думаю, негритянины будут не против.
1-он в англии, а я нет. Я был бы идеальным гражданином, налогоплательщиком, трудягой, разделял бы культуру, знаю историю. Обидно...
2-вот что ему не хватало? Ты блин в одной из самых комфортных и интересных стран, работай и все будет лучше, чем очко в пустыне камнем вытирать...
3- добро пожаловать, рефюджиз...
Думаю, чтобы осознать свое благополучие, нужно пройти через менее, или вообще неблагополучный путь
На мосту тоже были убиты прекрасных людей, вот таким же выродоком не понятно как появившимся в цивилизованной стране. Как блядь вообще можно таких держать в стране.
Английский холод
Люди склонны к сочувствую. Он просто воспользовался чужой добротой. Нагло и безнравственно.
Они были молодыми, умными, социально ответственными гражданами, которых убил ебучий биомусор только после отсидки
https://www.bbc.com/russian/news-50624341
Но вы продолжайте впускать к себе дикарей из бантустанов с воображаемым другом, который приказывает резать и взрываться
Можно было ещё добавить твит одной BLM активистки, обвинявшей во всем белых, которая сразу же после терракта стала выкладывать фотографии с собой, довольной, в парке и в подписи ставить три эмоджи с фруктами...
Что за активистка?
Я уже не помню, видел когда актуальна эта новость была (часов 14 назад).
самые прикол в том, что он все равно останется в выигрыше. Британская тюряга, наверно, всяко комфортнее Ливии