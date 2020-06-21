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Сергей Звезда
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Главное о нападении в Великобритании: трое погибли, полиция признала это терактом и задержала выходца из Ливии Материал редакции

Подозреваемый — 25-летний мужчина, по данным СМИ, бежавший от войны в своей стране и получивший убежище.

30 комментариев
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Полиция у ворот парка в Рединге после нападения  Фото Jonathan Brady/PA Wire

20 июня в центральном парке Рединга, города в 60 километрах от Лондона, мужчина напал с ножом на прохожих. По последним официальным данным, трое человек погибли, ещё трое остались живы после ранений. Британская полиция задержала подозреваемого и на следующий день признала произошедшее терактом.

На жителей Рединга напали, пока они гуляли по парку

Около 19:00 20 июня полицейские узнали, что неизвестный ранил несколько человек в парке Форбери Гарденс. Прибывшая туда скорая помощь доставила всех пострадавших в больницу. По данным полиции, троих спасти не удалось, ещё трое получили серьёзные травмы, но выжили. Одного из раненых уже выписали из больницы.

Форбери Гарденс (Forbury Gardens) — это управляемый местными властями общественный парк, заново открытый после реставрации в 2005 году. Тогда в парке не только восстановили исторический вид садов, но и улучшили безопасность. Форбери Гарденс практически ежегодно получает профильную награду.

Очевидцами нападения стало более 40 посетителей парка. «Человек шёл по тропинке напротив того места, где мы проходили мимо группы из восьми-десяти человек, потом он вдруг бросился налево и ударил ножом трёх человек в первой группе. Меняя направление, он побежал к нам, а потом, когда понял, что не догонит нас, развернулся и пошёл к другой группе, которая ещё не поняла, что происходит. Там ему удалось нанести кому-то удар ножом», — рассказал Би-би-си один из свидетелей.

На месте происшествия задержали 25-летнего мужчину. По данным Sunday Mirror, получивший сообщение полицейский увидел подозреваемого, убегающего с ножом, и свалил его на землю «как будто в регби».

Подозреваемого арестовали по подозрению в убийстве — именно по этой статье сначала намеревались проводить расследование. На следующий день, 21 июня, местная полиция объявила, что признаёт нападение террористическом актом, и передала расследование контртеррористической полиции (CTPSE).

Пока раскрыты данные только одной из жертв

Первой жертвой нападения, личность которой раскрыли официально, стал учитель Джеймс Фарлонг (James Furlong). Он преподавал историю и политику в школе в городе Уокингем — он, как и Рединг, находится в графстве Беркшир. Из близких родственников у него остались родители, брат и собственная семья.

Джеймс Фарлонг Hyde News & Pictures Ltd

«Фарлонг искренне вдохновлял каждого ученика, заражал страстью к своему предмету», — отмечается в заявлении школы. Всех учеников и их родителей пригласили на церковную службу, которая состоится 22 июня.

Цветы, возложенные возле школы, где преподавал Фарлонг PA

Первый и главный подозреваемый — беженец из Ливии

В полицейском пресс-релизе указано, что задержанный по подозрению в теракте жил в Рединге. Официально его личность не раскрывается, но The Guardian со ссылкой на несколько источников пишет, что речь идёт о беженце из Ливии по имени Хаири Саадалла (Khairi Saadallah). Эту информацию подтверждают Би-би-си и CNN.

Саадаллу должны допросить 21 июня, после чего начнётся масштабное расследование. В полиции отметили, что пока не намерены искать каких-либо других подозреваемых, поскольку считается, что теракт совершил преступник-одиночка.

Хаири Саадалла The Sun

Саадалла приехал в Великобританию в 2012 году как турист, спасаясь от гражданской войны в Ливии. В попытке получить убежище он заявил, что его жизни угрожают исламские экстремисты, поскольку он не ведёт «строго религиозную жизнь». По данным The Guardian, выходец из Ливии получил убежище и отсидел в британской тюрьме за некое «относительно незначительное» преступление. По словам его дальних родственников, в Великобритании он принял христианство и начал ходить в церковь.

Мотив подозреваемого пока неизвестен. Как сообщило Би-би-си со ссылкой на источники, MI5 с 2019 года следила за Саадалой, узнав, что он намеревается поехать в Сирию «для участия в террористической деятельности». По данным CNN, полиция подтвердила психические отклонения у мужчины и стала рассматривать их как одну из возможных причин.

После того, как общественность узнала о нападении, некоторые связали его с акцией Black Lives Matter, которая прошла в парке тем же днём. Однако в полиции отвергли эту версию, отметив, что акция состоялась примерно за три часа до происшествия.

«Хотя это ни для кого не будет утешением, подобное случается очень редко. Я понимаю беспокойство, которое инцидент вызвал у местных жителей», — заявил координатор антитеррористического отделения полиции Лондона Дин Хейдон.

Людей попросили временно избегать посещения парка, вокруг него ещё «некоторое время» будут стоять кордоны. Полиция также попросила всех, у кого есть видео произошедшего, связаться с ней. Несколько роликов с тем, как медики пытаются помочь жертвам, уже опубликованы в соцсетях — в связи с этим власти попросили не распространять их из уважения к близким.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования близким погибшим и благодарность — медикам. В интервью позже он добавил: «Если и есть уроки, которые мы должны выносить из таких случаев и из того, что им предшествует, то мы их усвоим. И без колебаний примем все необходимые меры».

#великобритания #теракт #происшествия

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30 комментариев
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Пальто в коне

37

"отсидел в британской тюрьме как минимум 12 месяцев за некое «относительно незначительное» преступление."

"MI5 с 2019 года следила за Саадалой, узнав, что он намеревается поехать в Сирию «для участия в террористической деятельности». "

а давайте подождём что же он выкинет такое?

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dmzkrsk

Пальто
15

когда убьёт, тогда и приходите

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Serg Bootlegger

Пальто
0

За мыслепреступление зажать удумал?

Ответить

Elect Freak

Пальто
0

презумпция, видимо

Ответить

ouxen

Пальто
0

типичный англичанин

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Ебаный Кошмар

23

У терроризма нет национальности! пук-пук-пук!

Ответить

ouxen

Ебаный
4

у терроризма нет белой национальности

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Обнули меня полностью

ouxen
0

Скажи это брентону тарранту, чикатило, генри холмсу, и остальному сброду

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Vadim Pavlenko

Обнули
0

на 1 белого убийцу, я могу тебе назвать 10 черных\мусульман убийц, так что товй аргумент говно

Ответить

Владимир Филатов

Ебаный
1

Есть религия

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Nikita Zubkov

Владимир
0

Самая миролюбивая?

Ответить

Pavel Reich

9

Интересно, можно ли идти грабить магазины в знак протеста против мигрантов из Ливии? Или это другое?

Ответить

Критический звук

Pavel
2

Я думаю, негритянины будут не против.

Ответить

ouxen

Критический
0

дорогие?

Ответить

Jesus Surfer

Pavel
2

Это другое.

Ответить

Stan Majors

7

1-он в англии, а я нет. Я был бы идеальным гражданином, налогоплательщиком, трудягой, разделял бы культуру, знаю историю. Обидно...
2-вот что ему не хватало? Ты блин в одной из самых комфортных и интересных стран, работай и все будет лучше, чем очко в пустыне камнем вытирать...
3- добро пожаловать, рефюджиз...

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Обнули меня полностью

Stan
0

Думаю, чтобы осознать свое благополучие, нужно пройти через менее, или вообще неблагополучный путь

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Андрей Рядькин

3

На мосту тоже были убиты прекрасных людей, вот таким же выродоком не понятно как появившимся в цивилизованной стране. Как блядь вообще можно таких держать в стране. 

Ответить

dmzkrsk

Андрей
1

прекрасных людей

а вдруг они были леваками и пострадали от того, что сами вырастили?

Ответить

Английский холод

dmzkrsk
0

Люди склонны к сочувствую. Он просто воспользовался чужой добротой. Нагло и безнравственно.

Ответить

Андрей Рядькин

dmzkrsk
0

Они были молодыми, умными, социально ответственными гражданами, которых убил ебучий биомусор только после отсидки
https://www.bbc.com/russian/news-50624341

Ответить

Евгений Клочков

1

Но вы продолжайте впускать к себе дикарей из бантустанов с воображаемым другом, который приказывает резать и взрываться

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
1
Ответить

Accio

Евгений
–1

Хорошо, что в России такие бантустаны в составе федерации, да?

Ответить

Сергей Васильев

0

Можно было ещё добавить твит одной BLM активистки, обвинявшей во всем белых, которая сразу же после терракта стала выкладывать фотографии с собой, довольной, в парке и в подписи ставить три эмоджи с фруктами...

Ответить

Miracle Coming

Сергей
0

Что за активистка?

Ответить

Сергей Васильев

Miracle
0

Я уже не помню, видел когда актуальна эта новость была (часов 14 назад).

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

Видел, но это напрямую к теме уже не относится. И так ситуацию надо подать как можно более сжато, но понятно и с контекстом

Ответить

Оригинальный велосипед

0

@Ded Pihto

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Ильнар Самигуллин

0

самые прикол в том, что он все равно останется в выигрыше. Британская тюряга, наверно, всяко комфортнее Ливии 

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