Подозреваемый — 25-летний мужчина, по данным СМИ, бежавший от войны в своей стране и получивший убежище.

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Полиция у ворот парка в Рединге после нападения Фото Jonathan Brady/PA Wire

20 июня в центральном парке Рединга, города в 60 километрах от Лондона, мужчина напал с ножом на прохожих. По последним официальным данным, трое человек погибли, ещё трое остались живы после ранений. Британская полиция задержала подозреваемого и на следующий день признала произошедшее терактом.

На жителей Рединга напали, пока они гуляли по парку

Около 19:00 20 июня полицейские узнали, что неизвестный ранил несколько человек в парке Форбери Гарденс. Прибывшая туда скорая помощь доставила всех пострадавших в больницу. По данным полиции, троих спасти не удалось, ещё трое получили серьёзные травмы, но выжили. Одного из раненых уже выписали из больницы.

Форбери Гарденс (Forbury Gardens) — это управляемый местными властями общественный парк, заново открытый после реставрации в 2005 году. Тогда в парке не только восстановили исторический вид садов, но и улучшили безопасность. Форбери Гарденс практически ежегодно получает профильную награду.

Очевидцами нападения стало более 40 посетителей парка. «Человек шёл по тропинке напротив того места, где мы проходили мимо группы из восьми-десяти человек, потом он вдруг бросился налево и ударил ножом трёх человек в первой группе. Меняя направление, он побежал к нам, а потом, когда понял, что не догонит нас, развернулся и пошёл к другой группе, которая ещё не поняла, что происходит. Там ему удалось нанести кому-то удар ножом», — рассказал Би-би-си один из свидетелей.

На месте происшествия задержали 25-летнего мужчину. По данным Sunday Mirror, получивший сообщение полицейский увидел подозреваемого, убегающего с ножом, и свалил его на землю «как будто в регби».

Подозреваемого арестовали по подозрению в убийстве — именно по этой статье сначала намеревались проводить расследование. На следующий день, 21 июня, местная полиция объявила, что признаёт нападение террористическом актом, и передала расследование контртеррористической полиции (CTPSE).

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Пока раскрыты данные только одной из жертв

Первой жертвой нападения, личность которой раскрыли официально, стал учитель Джеймс Фарлонг (James Furlong). Он преподавал историю и политику в школе в городе Уокингем — он, как и Рединг, находится в графстве Беркшир. Из близких родственников у него остались родители, брат и собственная семья.

Джеймс Фарлонг Hyde News & Pictures Ltd

«Фарлонг искренне вдохновлял каждого ученика, заражал страстью к своему предмету», — отмечается в заявлении школы. Всех учеников и их родителей пригласили на церковную службу, которая состоится 22 июня.

Цветы, возложенные возле школы, где преподавал Фарлонг PA

Первый и главный подозреваемый — беженец из Ливии

В полицейском пресс-релизе указано, что задержанный по подозрению в теракте жил в Рединге. Официально его личность не раскрывается, но The Guardian со ссылкой на несколько источников пишет, что речь идёт о беженце из Ливии по имени Хаири Саадалла (Khairi Saadallah). Эту информацию подтверждают Би-би-си и CNN.

Саадаллу должны допросить 21 июня, после чего начнётся масштабное расследование. В полиции отметили, что пока не намерены искать каких-либо других подозреваемых, поскольку считается, что теракт совершил преступник-одиночка.

Хаири Саадалла The Sun

Саадалла приехал в Великобританию в 2012 году как турист, спасаясь от гражданской войны в Ливии. В попытке получить убежище он заявил, что его жизни угрожают исламские экстремисты, поскольку он не ведёт «строго религиозную жизнь». По данным The Guardian, выходец из Ливии получил убежище и отсидел в британской тюрьме за некое «относительно незначительное» преступление. По словам его дальних родственников, в Великобритании он принял христианство и начал ходить в церковь.

Мотив подозреваемого пока неизвестен. Как сообщило Би-би-си со ссылкой на источники, MI5 с 2019 года следила за Саадалой, узнав, что он намеревается поехать в Сирию «для участия в террористической деятельности». По данным CNN, полиция подтвердила психические отклонения у мужчины и стала рассматривать их как одну из возможных причин.

После того, как общественность узнала о нападении, некоторые связали его с акцией Black Lives Matter, которая прошла в парке тем же днём. Однако в полиции отвергли эту версию, отметив, что акция состоялась примерно за три часа до происшествия.

«Хотя это ни для кого не будет утешением, подобное случается очень редко. Я понимаю беспокойство, которое инцидент вызвал у местных жителей», — заявил координатор антитеррористического отделения полиции Лондона Дин Хейдон.

Людей попросили временно избегать посещения парка, вокруг него ещё «некоторое время» будут стоять кордоны. Полиция также попросила всех, у кого есть видео произошедшего, связаться с ней. Несколько роликов с тем, как медики пытаются помочь жертвам, уже опубликованы в соцсетях — в связи с этим власти попросили не распространять их из уважения к близким.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования близким погибшим и благодарность — медикам. В интервью позже он добавил: «Если и есть уроки, которые мы должны выносить из таких случаев и из того, что им предшествует, то мы их усвоим. И без колебаний примем все необходимые меры».