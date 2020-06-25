В чём суть процесса, почему режиссёра хотят посадить на шесть лет и как обе стороны объясняют произошедшее.

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Кирилл Серебренников Фото Павла Головкина, AP

Приговор по делу «Седьмой студии» озвучат 26 июня. «Театральное дело» или «Дело „Седьмой студии“» стало самым резонансным в сфере культуры за последние годы. Режиссёр Кирилл Серебренников, снявший фильмы «Изображая жертву», «Ученик», «Лето», может получить по нему шесть лет лишения свободы.

«Седьмая студия» — это театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012 году на основе его актёрско-режиссёрского курса в Школе-студии МХАТ. Он обучал студентов по собственной методике и воспитывал актёров, готовых к работе в нестандартных проектах. Свои первые спектакли «Седьмая студия» играла в Центре современного искусства «Винзавод» и на Новой сцене МХТ имени Чехова, а в сентябре 2012 года стала одной из групп-резидентов в созданном Серебренниковым «Гоголь-центре».

Вспоминаем события следствия и суда, растянувшихся почти на три года.

В чём обвиняют фигурантов дела

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемыми стали режиссёр и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и её гендиректор Юрий Итин. Ещё одна фигурантка дела — продюсер Екатерина Воронова — покинула Россию. Все они отрицают свою вину.

По версии следствия, руководство «Седьмой студии» обналичило и украло деньги, выделенные Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Сумма ущерба неоднократно менялась — от 66,5 миллиона до 133 миллионов рублей. Всего на проект выделили 216 миллионов рублей.

В ноябре 2018 года Минкульт потребовал взыскать с фигурантов дела больше 133 миллионов рублей. Иск о возмещении ущерба подали на стадии предварительного следствия. Позже прокурор объявил, что эту сумму скорректировали — и теперь она составляет 128 миллионов 974 тысяч рублей.

Какие требования у прокурора

22 июня 2020 года в Мещанском районном суде Москвы прошли заключительные прения сторон по делу «Седьмой студии». Прокурор заявил, что вина подсудимых доказана, они похитили в 128 миллионов рублей, а стоимость спектаклей была завышена. По словам прокурора, проблем с Министерством культуры у них не было благодаря покровительству Апфельбаум, а деньги обналичивали с ведома Серебренникова. Прокурор сослался на слова Элеоноры Филимоновой, помощницы бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — хотя недавно она рассказала о давлении следствия.

Он попросил приговорить Серебренникова к шести годам колонии, пять лет запросил для Малобродского, по четыре года — для Итина и Апфельбаум. Серебренникову также просят назначить 800 тысяч рублей штрафа, Малобродскому — 300 тысяч, Апфельбаум и Итину — по 200 тысяч. Их просят лишить права занимать должности на три года. Также обвинение считает нужным удовлетворить гражданский иск о взыскании 128 миллионов рублей.

Предыстория

Государство решило поддержать проект «Платформа» в 2011 году. Тогда между Минкультом и АНО «Седьмая студия», основанной Серебренниковым, заключили контракт. В 2012 году форма финансирования изменилась: следующие два года власти выделяли на проект федеральные субсидии.

Серебренников стал руководителем Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя в августе 2012 года. На эту должность его назначил тогдашний глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. В сентябре стало известно о планах Серебренникова реформировать театр и переименовать его в «Гоголь-центр». Труппа театра не одобряла назначение режиссёра, сотрудники писали жалобы во все инстанции и называли ситуацию рейдерским захватом. Обновлённый «Гоголь-центр» открылся в феврале 2013 года.

«Гоголь-центр» Фото с сайта localdramaqueen.moscow

О финансовых проблемах «Гоголь-центра» стало известно в начале 2015 года, тогда задолженность театра оценивали в 80 миллионов рублей. По данным «МК», администрация театра перестала платить страховые взносы, а сэкономленные деньги направляла на постановку новых спектаклей и выплаты по договорам.

В декабре 2014 года театр взял срочный кредит на 15 миллионов рублей, а выплачивал его уже за счёт бюджетных денег. Газета утверждает, что так театр до июня исчерпал свой годовой бюджет, хотя в театры Москвы деньги обычно поступают ежемесячно или поквартально.

Заместитель Капкова Евгения Шерменева объясняла ситуацию так: при реформе театра все его старые сотрудники оставались в штате, фонд заработной платы в театре уходил на них. Параллельно с этим там проводили ремонт, набирали административный и технический коллективы, приглашали новых творческих людей и готовили новые постановки. По словам Шерменевой, к концу 2015 года вопрос с дефицитом бюджета театра решился.

В марте 2015 года депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Счётной палаты Татьяне Голиковой с просьбой проверить деятельность «Гоголь-центра». В апреле того же года провести проверку финансовой деятельности театра потребовала Московская территориальная организация «Соцпроф».

Обналичивание субсидий

Деньги, выдаваемые государством, действительно обналичивали. Этим занималась главный бухгалтер Нина Масляева. Екатерина Воронова рассказала, что наличными оплачивались, например, аренда оборудования, гонорары участников спектакля, а также реквизит.

Сначала Масляева снимала бюджетные деньги со счёта организации, клала их в кассу и при необходимости выдавала под отчёт. Позже она начала подписывать договоры на оказание услуг с фирмами и индивидуальными предприятиями, которые за процент обналичивали субсидии Минкульта. Масляева утверждала, что фирмы забирали себе 12%.

В 2014 году, незадолго до окончания проекта «Платформа», по предложению Вороновой в организации провели аудит. По её словам, проверка в основном коснулась договоренностей с Минкультом и показала «не очень хорошие» результаты. Она рассказала, что после этого посчитала, сколько денег было отправлено в фирмы, привлечённые главным бухгалтером и запросила реестр денег, которые Масляева приносила в кассу.

Нина Масляева Фото Александра Вильфа, РИА «Новости»

Цифры не сошлись — по примерным подсчётам бывшего продюсера, за 2014 год из кассы исчезло около пяти-шести миллионов рублей. В полицию обращаться не стали, а бухгалтер после этого исчезла. «Нельзя же пойти в полицию и сказать: „Вы знаете, нам не все деньги с обналички принесли“», — пояснила Воронова. Обвиняемые настаивают, что все средства Минкультуры (в том числе наличные) расходовались строго на проекты.

По версии следствия, в 2011 году режиссёр придумал проект «Платформа», на реализацию которого получил более 214 миллионов рублей от министерства культуры. По указанию Серебренникова и Итина сотрудники «Седьмой студии» якобы завышали стоимость мероприятий, а потом составляли недостоверные отчёты. Кроме того, «Седьмая студия» заключала договоры с фирмами-однодневками, деньги по которым «обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками». Об этом в СК заявили после задержания режиссёра.

Задержания и домашние аресты

23 мая 2017 года дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли первые обыски по делу о хищении 200 миллионов рублей. Режиссёра тогда допросили в качестве свидетеля.

27 мая суд арестовал бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Ёе обвинили в хищении около 1,2 миллионов рублей из средств, выделенных «Седьмой студии», и отправили в СИЗО. 8 июня она признала вину и заключила сделку со следствием. Масляева дала показания против Серебренникова, Итина и Малобродского, которые, по её словам, «разработали план хищения средств» проекта «Платформа». Она также рассказала о схеме обналичивания денег. 6 октября 2017 года женщине изменили меру пресечения на домашний арест и выделили её дело в отдельное производство.

21 июня арестовали Алексея Малобородского, Юрия Итина отправили под домашний арест ещё 25 мая. 22 августа задержали Серебренникова, а на следующий день его также поместили под домашний арест. Режиссёру предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особом крупном размере).

Спектакль «Сон в летнюю ночь» Фото с сайта gogolcenter.com

Следствие считает, что среди украденных денег были и выделенные на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь» — его якобы так и не поставили, хотя это не так. Это один из самых известных спектаклей «Седьмой студии», и один из немногих, который продолжил жить и после закрытия проекта «Платформа». Его премьера прошла в Москве в 2012 году на фестивале «Новый европейский театр». Весной 2013 года «Сон в летнюю ночь» показали во Франции, а осенью 2013 года он участвовал в фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. В 2014 году постановку номинировали на национальную театральную премию «Золотая маска» как «Лучший спектакль малой формы». В СМИ вышло множество рецензий на спектакль.

После задержания Серебренникова СК назвал имя ещё одной фигурантки дела — это исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, она уехала из России. Её заочно арестовали и объявили в розыск.

26 октября арестовали Софью Апфельбаум, которая ранее работала директором департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры и проходила по делу свидетелем. Её заподозрили в «подтасовке документов, благодаря которым „Седьмая студия“ получила госконтракт на 214 миллионов рублей, из которых не менее 68 миллионов были похищены». 27 октября Апфельбаум отправили под домашний арест.

Софья Апфельбаум, Алексей Малобородский, Кирилл Серебренников Фото Петра Кассина, «Коммерсантъ»

СК завершил расследование в сентябре 2018 года. Дело направили в суд 2 октября, а 17 октября начался процесс. Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Софью Апфельбаум отпустили из-под домашнего ареста только в апреле 2019 года — им изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Малобродскому такую меру пресечения назначили в октябре 2018 из-за состояния здоровья, до этого он находился в СИЗО. 16 июля 2019 года под подписку о невыезде освободили и Масляеву.

Три экспертизы по делу

Во время судебного процесса провели три экспертизы. Первая из них легла в основу уголовного дела в отношении Серебренникова и его коллег и показала махинацию с бюджетными средствами. Защита настаивала на проведении ещё одной экспертизы — её выполнили в 2019 году. В этот раз специалисты пришли к выводу, что бюджетных денег, выделенных «Платформе», не хватило бы на все мероприятия проекта, то есть похищать было нечего, а театру даже пришлось привлекать дополнительные средства от спонсоров.

После этого судья решила вернуть уголовное дело в прокуратуру на доработку, но прокуроры оспорили это решение и добились того, чтобы дело рассмотрели заново без дополнительного расследования.

1 июня 2020 года Мещанский районный суд Москвы огласил выводы третьей комплексной экспертизы. В них пришли к выводу, что расходы на проект «Платформа» были завышены в 2,5 раза: якобы стоимость проведённых мероприятий составила около 88 миллионов рублей, то есть оставшиеся деньги пропали. Защита посчитала новую экспертизу некорректной и указала на допущенные в ней нарушения. Ассоциация театральных критиков направила в суд открытое письмо, в котором заявила о недоверии к искусствоведческой части экспертизы.

Что говорят защита и подсудимые

Все адвокаты и подсудимые отвергли обвинения. В частности, адвокат Апфельбаум заявила, что у её подзащитной не было возможности влиять на выделение средств, а первые документы «Седьмой студии» она подписывала и по доверенности и по стечению обстоятельств.

По версии адвоката Итина, в деле нет доказательств того, что обналиченные 130 миллионов рублей потратили не на проекты, как нет и доказательств, что деньги вообще передавались кому-то из руководства «Седьмой студии». На это же указала адвокат Малобородского. Cледствие же приравнивает обналичивание к хищению.

Адвокат Серебренникова уверен, то его подзащитного очерняет «группа Масляевой». «Весь их оговор состоит в том, что Серебренников знал, что денежные средства обналичиваются, или давал об этом показания, или без Серебренникова вообще ничего не происходило», — сказал юрист.

Кирилл Серебренников Фото Павла Головкина, AP

Сам Серебренников в признал, что «бухгалтерия велась из рук вон плохо», и сказал, что не удивился бы, если бы разбирательство велось именно в этой плоскости — «как бухгалтеры обналичивали наши деньги через собственные фирмы».

Есть разные версии, почему вообще возникло «театральное дело». Сейчас это не важно — важно, что мы сделали «Платформу» со всей её многоукладностью, свободным перетеканием жанров, с необычностью, с яркостью и непривычностью, и она оказалась онтологически чужда всей системе культуры бюрократии, культуры лояльности. И теперь понятно, что это «пострадавшее» министерство — совершенно токсичная контора, которая в любой ситуации только предаст и подставит. Кирилл Серебренников

Вместо последнего слова режиссёр прочитал стихотворение Иосифа Бродского «Конец прекрасной эпохи», так как один из экспертов не учёл в своих оценках мероприятие «Платформы», называвшееся в честь произведения поэта.

Что говорит о деле общественность

На тот момент действующий глава Минкультуры Владимир Мединский уверял, что дело против Серебренникова «точно не заказное». Он также сказал, что не может определить виновность или невиновность Серебренникова, потому что он «не следователь и не судья». Министр добавил, что это «очень неприятная ситуация», которая случается во многих странах.

Владимир Путин не увидел в деле цензуры или давления. По словам президента, к творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, но «если власть финансирует — значит, она относится как минимум нейтрально и даёт возможность художнику творить, работать».

На протяжении всего процесса деятели культуры в России и за рубежом выступали в поддержку Серебренникова. Они подписывали петиции, проводили акции, писали письма. Режиссёр Андрей Звягинцев счёл происходящее «политическим жестом устрашения». Писатель Владимир Сорокин посвятил режиссёру рассказ, а председатели двух жюри «Кинотавра» зачитали на фестивале требование освободить режиссёра.

На 71-м Каннском кинофестивале, где прошла премьера фильма «Лето» Серебренникова, также поддержали режиссёра, находившегося на тот момент под домашним арестом. Актёры, продюсер фильма и директор кинофестиваля Тьери Фремо прошлись с баннером с надписью «Kirill Serebrennikov», а гости премьеры разворачивали плакат с фразой «Free Serebrennikov» или надевали поверх поверх платьев футболки с надписью #freekirill .

Премьера фильма «Лето» в Каннах Фото Getty Images

За время следствия Серебренников получил «Золотую маску» за постановку оперы «Чаадский» и ещё одну — за балет «Нуреев». Он также стал лучшим режиссёром 32-й премии «Ника» за фильм «Лето».

22 июня 2020 года более 3,7 тысяч деятелей культуры попросили главу Минкульта Ольгу Любимову отозвать иск по делу «Седьмой студии». Среди подписавших письмо с обращением — режиссёры Павел Лунгин, Александр Хван, Константин Богомолов, актёры Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Данила Козловский, Чулпан Хаматова. Также под обращением оставили подписи писательница Татьяна Толстая, музыкант Андрей Макаревич, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, кинокритик Антон Долин, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.