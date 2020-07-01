Обзор уголовных дел за публикацию откровенных картинок и мнение юриста о том, как работает закон о порнографии и кому он грозит.

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Акция в поддержку Юлии Цветковой в Петербурге Фото Telegram-канала «СоцФем Альтернатива»

В середине июля состоится суд по делу художницы Юлии Цветковой — её обвиняют в распространении порнографии, под которой полицейские понимают бодипозитивные рисунки женских тел. Юле грозит лишение свободы от двух до шести лет.

С изменением закона о порнографии в 2012 году осудить человека стало гораздо проще — теперь под категорию «порно» попадают рисунки женских половых органов и хентай. Если эксперты признают, что на рисунке изображён взрослый, выглядящий, как несовершеннолетний, то лишить свободы могут и на срок до 10 лет.

Случай Цветковой далеко не первый — за последнее время три года условно получила трансгендерная женщина за хентай-рисунки, опубликованные во «ВКонтакте», столько же дали осуждённому за публикацию аниме-ролика, а недавно задержали ЛГБТ-активиста за видеозапись, добавленную им в соцсети в 2017 году.

Нынешний закон о порнографии — жёсткий. Можно лишиться свободы даже за рисунки взрослых, выглядящих как подростки

Статья 242 о «Незаконном изготовлении порнографии в целях распространения и/или рекламирования» появилась в российском Уголовном кодексе в 1996 году. Тогда она состояла из одной части — по ней предусматривалось лишение свободы до двух лет.

В 2012 году в статью добавили ещё две части и изменили формулировку на «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» — в неё внесли положения о порнографии с участием несовершеннолетних. Теперь, в зависимости от части, она предполагает до 15 лет лишения свободы.

В 2016 году статья вновь претерпела изменения. По инициативе главы комитета Совета Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Елены Мизулиной в закон внесли приложения к части о несовершеннолетних. Сенатор, как и другие сторонники поправки, называла её главной целью борьбу не с порнографией, а с педофилией: «Закон повышает защиту прав несовершеннолетних граждан и расширяет возможности правоохранительных органов по пресечению любых попыток сексуальной эксплуатации детей и подростков».

С того момента лишиться свободы можно даже за публикацию изображения «совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего». Под это определение подпадают любые фотографии, рисунки и видео, которые искусствоведческая экспертиза признает порнографией, в том числе хентай.

Роскомнадзор пояснил, что возраст персонажей определяют с помощью атрибутики на изображениях — например, детских игрушек, школьной формы или пропорций головы и черт лица. Также эксперты выясняют, присутствует ли художественная, научная или культурная ценность.

«Антипедофильский» законопроект „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях противодействия изготовлению и обороту порнографической продукции“ Мизулина активно продвигала с 2012 года. Однако, по словам сенатора, она встречала сопротивление в правительстве, Верховном суде и правовом управлении Госдумы. Текст документа считали «неясным» и «двусмысленным», отправляя его на доработку. Обновлённый закон приняли спустя четыре года после изменения текста поправок.

Трудности в принятии закона Мизулина объясняла влиянием «богатого лобби», зарабатывающего на распространении детской порнографии «миллиарды рублей».

У этого законопроекта непростая судьба. Работа над ним продолжалась не один год, изначально он был частью небезызвестного „антипедофильского“ законопроекта, который принимался „с боем“. Попытки остановить его рассмотрение предпринимались неоднократно Елена Мизулина глава комитета Совета Федерации по вопросам семьи, женщин и детей

После введения примечаний Мизулиной в статью 242.1 о распространении изображений несовершеннолетних или совершеннолетних, изображающих несовершеннолетних, количество уголовных дел по этой части резко возросло. В 2016 году по статье о порнографии осудили 214 человек, а в 2017 и 2018 — в два раза больше. Однако чаще всего по таким делам дают условные сроки, несмотря на формальную «тяжесть» преступления.

Цветкову судят за распространение порнографии — бодипозитивных рисунков женского тела. И штрафуют за пропаганду ЛГБТ

История уголовного преследования активистки и художницы Юлии Цветковой началась в марте 2019 года. Юля работала режиссёром местного театра «Мерак» для детей от 6 до 16 лет — ставила спектакли о подростковой травле, стереотипах и других социальных темах.

В Доме молодёжи Комсомольска-на-Амуре должна была состояться постановка «Розовые и голубые». Цветкова пояснила, что спектакль «рассказывал о стереотипах про мальчиков и девочек — будто бы девочки должны быть милыми и носить только розовое, а мальчики — быть воинственными, активными и в голубом».

Незадолго до премьеры Дом молодёжи отказал «Мераку» в предоставлении площадки, а затем Цветковой начали задавать вопросы из администрации города: «О чём ваши постановки? Что значит „розовые“ и „голубые“?».

Юлия на показе видео спектакля «Розовые и голубые» в Петербурге, 14 ноября 2019 года Фото со страницы во «ВКонтакте » Юлии

Владельцы второй площадки также отказали Юле в проведении фестиваля «Цвет шафрана», где должен был пройти спектакль «Розовые и голубые». Они объяснили своё решение давлением со стороны администрации. Представление всё же показали, но в другом помещении, а после опубликовали его на YouTube, «чтобы ни у кого не было сомнений — это не про ЛГБТ». Театр Юлия вскоре закрыла.

Юлию вызывали в Центр «Э» из-за многократных анонимных жалоб. В театр и в школу к актёрам театра приходила полиция — расспрашивала детей и родителей, пропагандирует ли она ЛГБТ. Во время одной из таких бесед один из детей якобы под давлением полиции подписал документ о том, что Цветкова вела пропаганду.

В марте Юлю вызвали в полицию, где впервые сообщили о том, что она «распространяет порнографию». Под порнографией сотрудники имели в виду рисунки женских гениталий, а также женщины без одежды со складками, растяжками, морщинами, сопровождающиеся, например, надписью «У живых женщин не идеальная кожа, и это нормально!». Юля разместила их в своём паблике во «ВКонтакте» «Монологи вагины». Она сделала это для проекта «Женщина не кукла», с помощью которого пыталась снять негласный запрет на обсуждение женского тела и его якобы недостатков. Полицейские отметили, что в группе Юли состоят около 100 несовершеннолетних.

В марте Юлия рассказывала изданию Wonderzine, что у сотрудников Центра «Э» есть «толстая папка с её объяснительными и скриншотами». Тогда активистка не была уверена, что материалы будут использовать для уголовного преследования. Юля сказала, что «эта история крутилась полгода. Всё это время к нам ходили с проверками и искали за что бы зацепиться».

В ноябре 2019 года Цветкова показала на фемфестивале «Рёбра Евы» в Петербурге запись спектакля «Розовые и голубые». Во время фестиваля Юле и другим активистками поступали угрозы от питерского активиста Тимура Булатова, которого СМИ называли «борцом с представителями ЛГБТ-сообщества». Как позже выяснилось, именно он неоднократно писал заявления в полицию о якобы пропагандистской деятельности Юлии.

Цветкову задержали по приезде из Петербурга в Комсомольск-на-Амуре, прямо на перроне. Изначально девушка получила статус свидетеля, а когда она отказалась давать показания, её переквалифицировали в подозреваемую по уголовному делу о распространении порнографии в интернете (пункт «б» ч. 3 ст. 242). Юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик рассказал TJ, что у его организации есть данные о том, что делом Цветковой в том числе занимался хабаровский ФСБ, хотя обычно подобные дела управление не ведёт.

В доме Юлии и в обучающем центре её матери прошли обыски, ей выдали подписку о невыезде. В конце ноября Цветкова поехала к подруге в Хабаровск, так как полицейские разрешили «ездить в гости». В Хабаровске её задержали из-за нарушения подписки. Суд отправил Юлию под домашний арест, хотя следователь просил заключить её в СИЗО. Спустя месяц Цветкову оштрафовали на 50 тысяч рублей за «пропаганду гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних».

11 февраля правозащитная организация «Мемориал» признала Цветкову политзаключённой.

В марте 2020 года Цветкову освободили из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. Тогда же после многочисленных угроз, в том числе убийством от организации «Пила против ЛГБТ», Юлия обращалась в полицию с жалобой, однако ей вынесли предупреждение о «недопустимости злоупотребления правом на обращение».

Спустя полгода после следствия, 9 июня, Цветковой предъявили обвинение в распространении порнографии с «преступным умыслом и особо-тяжкими» за публикацию рисунков во «ВКонтакте». Если Юлию признают виновной, её могут осудить от двух до шести лет лишения свободы.

26 июня Цветкова сообщила, что её вновь будут судить по административному делу за пропаганду ЛГБТ с помощью картинки в соцсетях. Ей грозит штраф 50 тысяч рублей.

Скриншот поста на странице Юлии в Фейсбуке

В случае с Цветковой непонятно, почему её рисунки признаются порнографией, а распространение обнажённых или частично обнажённых тел в соцсетях — нет. По словам Юлии, статья за распространение порнографии сейчас — способ остановить деятельность активистов.

Вы думаете, что если полиция научится сажать активистов за порнографию, она остановится на нас? Вы думаете, что у вас не найдётся старый ролик или пара картинок, за которые можно закрыть? Юлия Цветкова ЛГБТ-активистка

Дело Цветковой стало знаковым и собрало немало сочувствующих. В её поддержку проводят акции и пишут обращения

Суд над Юлией должен состояться в середине июня, а пока активисты призывают освещать ситуацию публично. 9 и 27 июня в разных российских городах прошли одиночные пикеты в поддержку Цветковой, а в соцсетях запустили хештеги «За Юлю» и «Свободу Юле Цветковой».

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Цветкову поддержали журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актёры Евгений Стычкин, Рената Литвинова и Максим Матвеев, писательница Людмила Петрушевская, активисты Pussy Riot и другие. Они заявили о недопустимости происходящего с Цветковой, призвали освободить её и обеспечить защиту из-за поступающих угроз.

27 июня активисты организовали «Медиастрайк», разместив баннеры и информацию о деле Юле в изданиях. К акции присоединились «Новая газета», «DOXA» и профсоюз журналистов. По словам организаторов, так они хотят привлечь внимание к делу Цветковой и сделать «нечто похожее на то, что было сделано для Голунова».

Активисты создали петицию, требуя прекратить уголовное преследование Цветковой. К 30 июня она набрала уже больше 233 тысяч подписей.

Дела о распространении порно в соцсетях заводили неоднократно — из-за публикации хентай-рисунков и роликов в личных видеозаписях трёхлетней давности

Дело на соратника Цветковой завели из-за порноролика во «ВКонтакте»

В конце февраля 2020 года прокуратура возбудила уголовное дело о распространении порно в интернете на хабаровского ЛГБТ-активиста и соратника Цветковой Сергея (полное имя не разглашается). По словам Юлии, в 2019 году они вместе хотели открыть в Хабаровске отделение «Российской ЛГБТ-сети».

21 февраля к Сергею домой приехала полиция, попросив открыть дверь под предлогом жалоб соседей на громкую музыку. Затем следователи провели обыск, изъяли у мужчины компьютер и телефон. Организация «Российская ЛГБТ-сеть», занимавшаяся делом Сергея, утверждает, что расследование по нему вело в том числе хабаровское ФСБ.

26 февраля Сергею сообщили, что его подозревают в распространении порнографии в интернете за публикацию порноролика во «ВКонтакте» в 2017 году. Ему выдали подписку о невыезде. В «Российской ЛГБТ-сети» считают, что Сергея преследуют из-за активистской деятельности.

Это старое видео, 2017 года. Он добавил его себе в видеозаписи и даже не публиковал на стене. То есть это просто повод для возбуждения дела, а не реальные основания. Возбуждают против него, против Цветковой из-за активизма, а не из-за того, что какие-то ролики обнаружили. Александр Белик юрист российской ЛГБТ-сети

В начале июня Сергея, как и Цветкову, обвинили в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Основанием для административного дела стало заключение экспертов аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

В экспертизе говорится, что в группе Хабаровского общественного движения «ЛадоХА» Сергей «неоднократно упоминал аббревиатуру ЛГБТКИАПП», размещал руководства к действию по защите интересов членов ЛГБТ-сообществ» и пропагандировал «нормы нетрадиционных сексуальных отношений среди “гомо-, бисексуалов и трансгендеров“».

Среди экспертов были военный в отставке, педагог с повышением квалификации в Роскомнадзоре и лингвист. Только последняя специалистка обладала достаточной квалификацией и стажем экспертной деятельности, «но это не спасло экспертизу», считает юрист.

Центр независимых социальных исследований провёл экспертизу решения аппарата Уполномоченного по правам ребенка, выяснив, что оно не соответствует критериям научной обоснованности. Однако приобщена ли экспертиза к делу Сергея — неизвестно.

8 июня Сергея признали виновным в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Перед судом он отказался от помощи юриста «Российской ЛГБТ-сети». Белик рассказал TJ, что на Сергея, вероятно, оказали давление из-за освещения его дела.

Трансгендерную женщину Мишель осудили на три года лишения свободы за хентай-картинки

Одним из самых громких дел по обвинению в распространении порнографии в интернете стало дело брянского врача-эпидемиолога Мишель (настоящее имя не разглашается). Она находится в процессе перехода в трансгендерную женщину.

Её дело началось с публикации трёх хентай-рисунков во «ВКонтакте». Женщина выложила их себе на страницу в 2014 году. Полиция заинтересовалась картинками спустя четыре года, заведя дело ещё спустя полгода.

Рисунки отправили на исследование в Центр социокультурных экспертиз — его сотрудники участвовали в экспертизе акции «Панк-молебен» группы Pussy Riot. Эксперты посчитали, что рисунки, опубликованные Мишель, «являются статическими порнографическими изображениями несовершеннолетнего лица: мальчика в возрасте (с учетом погрешности используемой методики определения возраста) 12 лет», хотя возраст людей на изображениях нигде не указан.

Один из рисунков, за который осудили Мишель

У Мишель провели обыск без ордера, но сотрудники, по её словам, были такими доброжелательными, что она не обратила на это внимание. Затем её опросили, но она не воспринимала происходящее всерьёз, поэтому не искала адвоката и отказывалась от помощи подруг. Назначенный бесплатный адвокат Владимир Емельянов посоветовал женщине признать свою вину, чтобы ограничиться условным сроком — Мишель так и сделала.

Я как только её ни уговаривала, что надо срочно искать адвоката, но они с женой считали, что ничего серьёзного нет. Следователи хихикали, все хихикали, Мишель говорила, что никто серьёзно к этому не относится. Лада Преображенская подруга Мишель

В декабре 2019 года Мишель осудили на три года лишения свободы за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних. По словам осуждённой, она не ожидала такого приговора и думала, что её отпустят из зала суда, так что даже не брала отгул на работе.

Подруга Мишель Лана считает, что назначенный адвокат не пытался защитить подсудимую: «Когда прокурор сказал в суде, что условный срок невозможен, потому что якобы совершённое — это реальная педофилия, адвокат ничего не возразил». Возможно, если бы интересы Мишель защищал другой адвокат, можно было бы добиться другого решения. Ведь в деле нет ни потерпевшего, ни гражданского иска.

До приговора Мишель находилась под подпиской о невыезде, а после её отправили в СИЗО в отдельную мужскую камеру. Она не могла попасть в женскую камеру, так как проходила гормональную терапию самостоятельно, и не успела подтвердить свою трансгендерность в психиатрической комиссии, соответственно — не завершила трансгендерный переход и не получила новый паспорт.

В январе 2020 года после апелляции приговор Мишель отменили из-за процессуальных нарушений во время следствия. Дело отправили на пересмотр в ином составе суда, а женщину отпустили из СИЗО.

Мишель приговорили к исправительным работам и штрафу, рассказала TJ директор московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив Татьяна Винниченко, которая занималась делом. Юрист центра Мария Чащилова сказала TJ, что сейчас Мишель находится на свободе, восстанавливает здоровье и ищет новую работу. Из больницы, где работала женщина, ей пришлось уволиться из-за поступающих угроз.

Жителя Вологды осудили на три года условно за аниме-видео во «ВКонтакте»

В 2014 году уже рассматривали дело, подобное делу Мишель. С 2010 по 2013 годы житель Вологды опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» шесть хентай-видео. Ролики заметили «Кибердружинники», входящие в Лигу безопасности интернета (ЛБИ) — её создали в 2011 году для поиска материалов, содержащих педофилию и экстремизм.

Лигу безопасного интернета создал православный бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Он сообщал, что «кибердружинниками» будут работать «православые IT-специалисты». Директором Лиги назначили дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерину.

«Кибердружинники» якобы неоднократно пытались связаться с мужчиной для того, чтобы он удалил ролики, но тот не отвечал, после чего они передали информацию о «порнороликах» в МВД. Во время суда сторона обвинения подчёркивала, что видео, размещённые обвиняемым, были доступны для свободного просмотра и скачивания, а, значит, он их распространял.

Обвинение основывалось на экспертизе сотрудников ЛБИ, решивших, что в роликах содержатся сцены с участием несовершеннолетних. Однако как именно «православные IT-специалисты» лиги определили, что в анимационных роликах изображены дети — непонятно.

Эксперты лиги дали свою оценку этим материалам, однозначно признав их детской порнографией. Суд принял во внимание наши выводы и, в том числе, на их основании вынес решение по этому делу. Денис Давыдов исполнительный директор Лиги безопасности интернета

Давыдов рассказал, что в 2013 году лига проводила «исследование хентай», из которого сделали вывод, что «некоторые персонажи мультфильмов — несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет, а сюжет сконцентрирован на сексуальном насилии над детьми». Вероятно, руководствуясь этим, «кибердружинники» сделали вывод о несовершеннолетии героев видео, размещённых жителем Вологды.

Жителя Вологды признали виновным по статье 242 в «распространении материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних», осудив его на 3 года условно.

Омбудсмена полиции обвинили в распространении порнонографии — после долгого преследования органов из-за активистской деятельности

23 мая на создателя паблика «Омбудсмен полиции» и бывшего сотрудника Центра «Э» Владимира Воронцова возбудили уголовное дело о распространении порнографии. Он якобы опубликовал интимные фотографии женщины, которая пожаловалась в полицию. К тому моменту Воронцова уже задержали по другому делу — за вымогательство 300 тысяч рублей у полицейского, обнажённые фотографии которого он грозился опубликовать в 2017 году.

Воронцов вёл активистскую деятельность — публиковал в паблике и Telegram-канале «Омбудсмен полиции» разоблачения и расследования о деятельности полицейских, которые не раз приводили к увольнениям и отставкам.

С момента создания «Омбудсмена полиции», в 2017 году, на Воронцова неоднократно заводили административные и уголовные дела за разглашение личных данных и публикацию фейковых новостей.

После задержания Воронцова поддержали полицейские и журналисты, а Ксения Собчак и политолог Екатерина Шульман предположили, что дело о порнографии возбудили, чтобы отомстить ему за гражданскую активность.

Станислав Селезнёв юрист международной правозащитной группы «Агора»

Статья 242 в последнее время стала активно применяться для преследования активистов. Мы это видим на примере Юли Цветковой, Владимира Воронцова и других обвиняемых.

Что является порнографией

Сейчас закон о порнографии не отвечает на вопрос: что является порнографией, а что — точно нет. Объяснения нет ни в разъяснениях пленума Верховного суда, ни в самом Уголовном кодексе. Примечания о порнографии с использованием изображения несовершеннолетних есть в статье 242.1, но они содержат формулировку «иные». Слово «иные» в законе подразумевает расширительные трактовки, однако это тоже создаёт ситуацию правовой неопределённости.

Если люди вынуждены прибегать к помощи профессиональных юристов для того, чтобы понять суть закона, если даже юристы не могут сойтись во мнении — какие действия будут являться преступлением, а какие нет, то это однозначно говорит о том, что закон создаёт правовую неопределённость.

Правовая неопределённость — основание для признания вмешательства власти в право на свободу выражения мнения ненадлежащим, избыточным и необоснованным. Не может власть вмешиваться в способы выражения мнения, если граждане не могут предусмотреть: какие способы выражения мнения законны, а какие нет.

С принятием закона о порнографии власти взяли на себя право определять, какую информацию допустимо распространять, а какую нет — причём среди взрослых людей.

Что является распространением порнографии

Хранение порнографии — не преступление, а вот распространение или публичная демонстрация — да. Распространением могут признать даже потенциальную возможность того, что кто-то увидит порнографические материалы. Например, есть случаи, когда люди скачивали порноролики через торрент-трекеры и не отключали их раздачу.

Российские суды уклоняются от оценки реального вреда, нанесённого подозреваемым обществу — они не устанавливают, были ли просмотры на «распространяемых» материалах, скачал ли их кто-то. В европейских судах видят разницу между тем, увидели материалы тысячи человек или несколько. В нашем законодательстве само по себе размещение уже является преступлением.

Как суды определяют, являются ли материалы порнографией

Правовая неопределённость закона о порнографии есть, но выносить приговоры судам каким-то образом нужно. Поэтому им приходится «выдумывать» правовые конструкции, которые позволят привлекать к ответственности.

Чтобы определить, являются ли материалы дела порнографией, суд привлекает к делу экспертов самых разных специализаций: психологов, сексологов, искусствоведов. Поскольку Министерство юстиции не утвердило необходимые для исследования методики, эксперты в каждом конкретном деле вынуждены давать личную оценку того, являются ли материалы порнографическими или нет.

Тут их «творчество» не ограничено ничем, кроме собственных знаний. Эксперты ссылаются на словари, на научные статьи юристов, педагогов и психологов. Зачастую эти материалы не современные — не 21 века, а чаще начала 20 и конца 19 века. На позицию эксперта может влиять и регион, откуда он прибыл — где-то традиционные семейные ценности, мораль и религия играют большую роль. Бывали случаи, когда в заключении экспертов использовались религиозные тексты.

Из-за отсутствия общей методики в определении порнографии, появляется большая проблема оспаривания решений экспертов. Нельзя установить — соответствовала ли экспертиза каким-то нормам или нет.

Та формулировка, которая в законе о порнографии есть сейчас, позволяет судам ссылаться на закон о защите детей. Но в соответствии с ним к порнографии относятся и медицинские атласы, и предметы искусства. А значит, изучать человеческое тело по анатомическому атласу или разглядывать картины мирового культурного наследия детям нельзя.