Комментарии
что происходит в интернете
Напоминаем про самые громкие поправки, по которым предлагают проголосовать россиянам.
В бюллетене на голосовании по Конституции будет только один вопрос — «Согласны ли вы с поправками в Конституцию?» — и варианты «Да» или «Нет». TJ подготовил для соцсетей карточки с самыми обсуждаемыми поправками, вынесенными на голосование. Публикуем их и на сайте, а ниже — ссылка на более подробный обзор новой версии закона.
Bkmz Иванов
Правильный теркин30см
1. Обнуление
2. Вода
3. Вода
4. Вода
5. Вода
6. Вода
7. Вода
Шумный Гоша
Не вода, а повод отжать территории и посадить за несогласие
Шумный Гоша
Ура! Карточки...картинки!
Ответный бинокль
Я только поэтому на медузу заходил
Подобный торшер
Выбрали, как всегда, самые обсуждаемые поправки.
Про президентскую неприкосновенность ни слова) как и про изменения предметов ведения РФ и субъектов РФ.
PKПодобный
Про окончательное решение вопроса местного самоуправления тож забыли.
Городской Денис
чтобы это выбрать - нужно прочитать
Люциан Бужор
Смешно дон 😏
Amir NameЛюциан
На самом деле довольно тонкая поправка. Не то что я противник или сторонник этого, но.
Человек который говорит и думает на русском, хоть и является иной национальности, по поправке будет государствообразующем народом. С чего тут взяли что тут говорится именно про этнических русских, хз, но националистам зайдет. Так что гос-во сумело на два стула сесть.
Андрей ГришинAmir
но националистам зайдет.
Тупым националистам зайдет, пофиксил.
Так-то эта поправка отсылает к нехилому холивару, если бы не русские - татары были бы никем, чукчи бы свои территории не использовали на 100% и т.д (тема завоевания нынешних территорий России это отдельных холивар). Но мы знаем, что имеем дело с российским государством, а значит любая строчка любого предложения направлена на обман населения.
Сергей Куторжевский
Какой-то странный набор, если честно, собрали в основном те поправки, которые не влекут за собой последствий: Конституционный Суд и так может признавать решения межгосударственных органов незаконными, браков однополых нет и так, запрет к отчуждению, б-г и государствообразующий - это вообще смеха ради.
То ли дело увольнение Конституционных судей Президентом и территории федерального подчинения, что вообще одно из самых важных и страшных, но на таком не покекаешь и плюсов не соберешь наверное))
Городской Денис
в семи картинках
главное, что в картинках, чтобы твиттерские тоже прочесть могли
Показательный ихтиандр
Так запрета на иностранное гражданство и имущество у чиновников нет уже?
Сергей ЗвездаПоказательный
Bkmz ИвановСергей
А вид на жительство, это тоже самое что гражданство? В чем отличие? И могут ли сенаторы или др. члены партии иметь его?
Сергей ЗвездаBkmz
Чиновникам и депутатам и так запрещено двойное гражданство, для этого не нужны поправки в Конституцию. Статья 2 ФЗ 128, принятого ещё в 2006 году
Сергей ЗвездаСергей
Поправки в Конституцию, не считая обнуления, подразумеваются как декларация, которая в чём-то дублирует законы. Не зря же все шутят, что в Конституцию вносят то, что не должно быть в основном законе
Bkmz ИвановСергей
То есть судя по развернотому комментарию от @Сергея Куторжевского, Брилев С.Б. журналист, член обществ государственых, не вправе там находиться?
Сергей ЗвездаBkmz
Так Брилёва и исключили из совета при Минобороны после того, как всё это выяснилось и Навальный обратился к Шойгу
Bkmz ИвановСергей
Понятно. Спасибо добрый человек
Сергей КуторжевскийBkmz
У нас ни на каких государственных и муниципальных должностях, а также на государственной и муниципальной службе нельзя иметь ни гражданство, ни вид на жительство другого государства.
Отличие в том, что гражданство дает всю полноту социальных, политических и экономических прав, а также устанавливает обязанности и ответственность перед государством вне зависимости от того, где ты находишься. А вид на жительство - это по сути просто разрешение на проживание, но ты считаешься иностранным гражданином, не можешь принимать участие в управлении государством, не получаешь от него социальную помощь, не можешь служить в вооруженных силах, а еще за тобой бесконечно надзирают разные органы по миграции, чтобы ты не выходил за пределы данных тебе прав
Bkmz ИвановСергей
Спасибо добрый человек.
Рулон ОбоевСергей
Но он может появиться позже
а может и не появиться
Bkmz ИвановПоказательный
"Про самые громкие поправки" Гражданство хз, а имущество можно и на родственников переписать
Александр Бунцис
Последнее вообще мрак. У любого президента не будет и намека на возможную ответственность за свои действия.
Neketa Fo
Что с логотипом стряслось?
Klim AugustNeketa
Это? Скос?
Neketa FoKlim
Какой скос? Тень пропала, на ее месте появился вырез
Zero-zero-one
Крым наш!Теперь только так,иначе посадят(
Klim August
В 2036 мне будет дохуя лет. Но я дождусь...
Nikita ZubkovKlim
Нового обнуления?
Своеобразный Орзэмэс
Президент же становится сенатором только если сам этого захочет.