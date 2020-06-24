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Аня Бегиашвили
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Что меняют в Конституции — в семи картинках Материал редакции

Напоминаем про самые громкие поправки, по которым предлагают проголосовать россиянам.

В бюллетене на голосовании по Конституции будет только один вопрос — «Согласны ли вы с поправками в Конституцию?» — и варианты «Да» или «Нет». TJ подготовил для соцсетей карточки с самыми обсуждаемыми поправками, вынесенными на голосование. Публикуем их и на сайте, а ниже — ссылка на более подробный обзор новой версии закона.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru
Обсуждение: что делать 1 июля, если ты не…
Основные позиции, в том числе Навального и Шульман, а также опрос.
tjournal.ru

#конституция

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33 комментария
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Bkmz Иванов

20
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Правильный теркин30см

14

1. Обнуление
2. Вода
3. Вода
4. Вода
5. Вода
6. Вода
7. Вода

Ответить

Шумный Гоша

Правильный
10

Не вода, а повод отжать территории и посадить за несогласие

Ответить

Шумный Гоша

7

Ура! Карточки...картинки!

Ответить

Ответный бинокль

Шумный
1

Я только поэтому на медузу заходил

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Подобный торшер

6

Выбрали, как всегда, самые обсуждаемые поправки.
Про президентскую неприкосновенность ни слова) как и про изменения предметов ведения РФ и субъектов РФ.

Ответить

PK

Подобный
4

Про окончательное решение вопроса местного самоуправления тож забыли.

Ответить

Городской Денис

Подобный
1

чтобы это выбрать - нужно прочитать

Ответить

Люциан Бужор

6

Смешно дон 😏

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Amir Name

Люциан
1

На самом деле довольно тонкая поправка. Не то что я противник или сторонник этого, но.
Человек который говорит и думает на русском, хоть и является иной национальности, по поправке будет государствообразующем народом. С чего тут взяли что тут говорится именно про этнических русских, хз, но националистам зайдет. Так что гос-во сумело на два стула сесть.

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Андрей Гришин

Amir
0

 но националистам зайдет.

Тупым националистам зайдет, пофиксил.
Так-то эта поправка отсылает к нехилому холивару, если бы не русские - татары были бы никем, чукчи бы свои территории не использовали на 100% и т.д (тема завоевания нынешних территорий России это отдельных холивар). Но мы знаем, что имеем дело с российским государством, а значит любая строчка любого предложения направлена на обман населения. 

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Сергей Куторжевский

4

Какой-то странный набор, если честно, собрали в основном те поправки, которые не влекут за собой последствий: Конституционный Суд и так может признавать решения межгосударственных органов незаконными, браков однополых нет и так, запрет к отчуждению, б-г и государствообразующий - это вообще смеха ради.

То ли дело увольнение Конституционных судей Президентом и территории федерального подчинения, что вообще одно из самых важных и страшных, но на таком не покекаешь и плюсов не соберешь наверное))

Ответить

Городской Денис

4

в семи картинках

главное, что в картинках, чтобы твиттерские тоже прочесть могли

Ответить

Показательный ихтиандр

1

Так запрета на иностранное гражданство и имущество у чиновников нет уже?

Ответить

Сергей Звезда

Показательный
2
Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не…
Но он может появиться позже в федеральном законе, допускают эксперты
www.vedomosti.ru
Ответить

Bkmz Иванов

Сергей
0

А вид на жительство, это тоже самое что гражданство? В чем отличие? И могут ли сенаторы или др. члены партии иметь его?

Ответить

Сергей Звезда

Bkmz
2

Чиновникам и депутатам и так запрещено двойное гражданство, для этого не нужны поправки в Конституцию. Статья 2 ФЗ 128, принятого ещё в 2006 году

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
2

Поправки в Конституцию, не считая обнуления, подразумеваются как декларация, которая в чём-то дублирует законы. Не зря же все шутят, что в Конституцию вносят то, что не должно быть в основном законе

Ответить

Bkmz Иванов

Сергей
0

То есть судя по развернотому комментарию от @Сергея Куторжевского, Брилев С.Б. журналист, член обществ государственых, не вправе там находиться?

Ответить

Сергей Звезда

Bkmz
0

Так Брилёва и исключили из совета при Минобороны после того, как всё это выяснилось и Навальный обратился к Шойгу

Ответить

Bkmz Иванов

Сергей
0

Понятно. Спасибо добрый человек

Ответить

Сергей Куторжевский

Bkmz
2

У нас ни на каких государственных и муниципальных должностях, а также на государственной и муниципальной службе нельзя иметь ни гражданство, ни вид на жительство другого государства. 

Отличие в том, что гражданство дает всю полноту социальных, политических и экономических прав, а также устанавливает обязанности и ответственность перед государством вне зависимости от того, где ты находишься. А вид на жительство - это по сути просто разрешение на проживание, но ты считаешься иностранным гражданином, не можешь принимать участие в управлении государством, не получаешь от него социальную помощь, не можешь служить в вооруженных силах, а еще за тобой бесконечно надзирают разные органы по миграции, чтобы ты не выходил за пределы данных тебе прав

Ответить

Bkmz Иванов

Сергей
1

Спасибо добрый человек.

Ответить

Рулон Обоев

Сергей
0

Но он может появиться позже

а может и не появиться

Ответить

Bkmz Иванов

Показательный
0

"Про самые громкие поправки"  Гражданство хз, а имущество можно и на родственников переписать

Ответить

Александр Бунцис

2

Последнее вообще мрак. У любого президента не будет и намека на возможную ответственность за свои действия.

Ответить

Neketa Fo

1

Что с логотипом стряслось?

Ответить

Klim August

Neketa
0

Это? Скос?

Ответить

Neketa Fo

Klim
1

Какой скос? Тень пропала, на ее месте появился вырез

Ответить

Zero-zero-one

1

Крым наш!Теперь только так,иначе посадят(

Ответить

Klim August

0

В 2036 мне будет дохуя лет. Но я дождусь...

Ответить

Nikita Zubkov

Klim
2

Нового обнуления?

Ответить

Своеобразный Орзэмэс

0

Президент же становится сенатором только если сам этого захочет.

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