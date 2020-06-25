Комментарии
Очередная реакция крупных компаний на протесты из-за гибели Джорджа Флойда.
17 июня на фоне продолжающихся протестов против расизма несколько общественных организаций создали кампанию «Stop hate to profit», призывающую бренды отказываться от рекламы в Facebook. Так они решили надавить на соцсеть, чтобы та усилила модерацию расистских и ксенофобных публикаций, а также постов с ложной информацией о протестующих.
К кампании присоединились бренды The North Face, Magnolia Pictures, Patagonia и другие, отказавшись от рекламных размещений в Фейсбуке до конца июля. Соцсеть заявила, что уже работает над борьбой с ненавистническими публикациями.
17 июня активисты шести организаций, в том числе еврейской правозащитной Антидиффамационной лиги (ADL) и Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), запустили кампанию «Stop hate to profit», призывающую бренды отказаться от рекламы в Facebook до конца июля.
По мнению активистов и брендов, которые к ним присоединились, Facebook недостаточно активно борется с подстрекательством против протестующих, с ненавистью, травлей, расизмом и дезинформацией о предстоящих выборах. Поэтому реклама может соседствовать с расистским контентом, тем самым ухудшая имидж бренда.
Facebook также обвиняют в потакании дезинформации, связанной с выборами в США. Например, недавнее высказывание Дональда Трампа о том, что результаты голосования по почте якобы легко подделать, Twitter пометил как «информацию, вводящую в заблуждения», а Facebook — нет.
Активисты составили список требований к Facebook.
Организаторы также выступают против поддержки крайне правых изданий. Например, в 2019 году Facebook признал издание Breitbart «заслуживающим доверия», хотя на сайте якобы неоднократно появлялись националистические публикации.
За несколько дней кампанию «Stop hate to profit» поддержали несколько крупных брендов. The North Face сообщил в Твиттере, что присоединяется к требования организаций, отказавшись от рекламы в Фейсбуке минимум до июля: «Платформа должна развиваться».
Главный маркетолог бренда одежды Patagonia Кори Байерс заявил, что временно отказывается от рекламы в соцсети, так как «прибыль не стоит пропаганды насилия, антисемитизма, расизма». Байерс считает, что «слишком долго Facebook не предпринимал необходимых шагов, чтобы остановить распространение ненависти, лжи и опасной пропаганды на своей платформе».
Производитель мороженного Ben & Jerry’s, принадлежащий Unilever, присоединился к бойкоту, отменив всю рекламу в Фейсбуке и Инстаграме с 1 июля. Канадская рекламное агентство Arc’teryx также приостановило рекламу в двух соцсетях до конца июля, а оставшиеся деньги отправит на благотворительность.
От рекламы в Фейсбуке до конца июля отказался и дистрибьютор фильмов Magnolia Pictures, заявив в Твиттере, что компания «стремится к значимым изменениям в Facebook и прекращению их разжигания ненависти». К бойкотирующим присоединились бренд одежды REI, компании Dashlane, UpWork и другие. Крупное рекламное агентство 360i не только само отказалось от рекламы, но и призывает своих клиентов через рассылку.
Facebook направила крупнейшим рекламным партнёрам письмо, в котором сообщила о предпринятых шагах по борьбе с контентом, связанным с проявлением ненависти, рассказал The New York Times.
Большинство бойкотирующих Facebook брендов планируют продолжать рекламные размещения в соцсети после устранения разногласий. Директор рекламного агентства Media Kitchen Барри Ловенталь называет это «лицемерным» и призывает компании переходить на другие рекламные площадки: TikTok, Amazon и Snapchat.
Барри Ловенталь называет это «лицемерным» и призывает компании переходить на другие рекламные площадки: TikTok
Ловите китайского агента
Активисты
Очередные сетевые истерички порвались, ну надо же, давайте отреагируем и срочно все запретим, на всякий случай.
Но сейчас придут свидетели "частная модерация слова - не цензура" и скажут что все нормально? Или не скажут?
Так это общественная модерация. Она ужасна, это факт. Но что ты предлагаешь с ней делать?
Распространить на наиболее крупные СМИ и соцсети тот же принцип, что действует в отношении государства и защиты свободы слова
Если на фб политика ненависти, то что же на 4chan?
Я кстати посмотрел в /b, и там процветает таки толерантность
Вот это я называю грамотным социологическим исследованием, хорошая методология.
Весь борд открыл или только сверху?
На нулевой
Могу предположить, что так они разделяют нигеров от темнокожих.
Надо двачеров натравить чтобы они туда негров мертвых постили
Почему для объективности не показана обратная сторона, что по этому поводу думает тот же Breitbart, консерваторы например?
Почему это важно? 🤔
Амир, «объективное» это то, что существует независимо от сознания и воли. Как возможна «объективная журналистика»? Есть какие-то бессознательные журналисты? 🧐
В том числе поэтому забросил FB пару лет назад.
Свобода слова, свобода слова, свобода собраний, свобода слова, вероисповедание и т.д.), а также введение в заблуждение людей, которые не хотят ничего делать - это нормально. Это я к тому, что если бы в России было так же свобода слова, как в России, то было бы все правильно.