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Екатерина Кузнецова
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Компании в США бойкотируют Facebook. Они отказываются размещать рекламу из-за расизма и призывов к ненависти в соцсети Материал редакции

Очередная реакция крупных компаний на протесты из-за гибели Джорджа Флойда.

40 комментариев
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Офис Facebook Фото Getty Images

17 июня на фоне продолжающихся протестов против расизма несколько общественных организаций создали кампанию «Stop hate to profit», призывающую бренды отказываться от рекламы в Facebook. Так они решили надавить на соцсеть, чтобы та усилила модерацию расистских и ксенофобных публикаций, а также постов с ложной информацией о протестующих.

К кампании присоединились бренды The North Face, Magnolia Pictures, Patagonia и другие, отказавшись от рекламных размещений в Фейсбуке до конца июля. Соцсеть заявила, что уже работает над борьбой с ненавистническими публикациями.

Активисты призывают бренды отказаться от рекламы в Facebook, протестуя против «политики ненависти»

17 июня активисты шести организаций, в том числе еврейской правозащитной Антидиффамационной лиги (ADL) и Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), запустили кампанию «Stop hate to profit», призывающую бренды отказаться от рекламы в Facebook до конца июля.

По мнению активистов и брендов, которые к ним присоединились, Facebook недостаточно активно борется с подстрекательством против протестующих, с ненавистью, травлей, расизмом и дезинформацией о предстоящих выборах. Поэтому реклама может соседствовать с расистским контентом, тем самым ухудшая имидж бренда.

Facebook также обвиняют в потакании дезинформации, связанной с выборами в США. Например, недавнее высказывание Дональда Трампа о том, что результаты голосования по почте якобы легко подделать, Twitter пометил как «информацию, вводящую в заблуждения», а Facebook — нет.

Активисты составили список требований к Facebook.

  • Усилить модерацию после жалобы пользователя на травлю или преследование;
  • Создать прозрачную отчётность о поступивших жалобах и предпринятых компанией действиях;
  • Автоматически удалять рекламу, содержащую дезинформацию или разжигание ненависти;
  • Возвращать деньги рекламодателю, чья реклама появлялась рядом с запрещённым контентом;
  • Модерировать закрытые экстремистские группы.

Организаторы также выступают против поддержки крайне правых изданий. Например, в 2019 году Facebook признал издание Breitbart «заслуживающим доверия», хотя на сайте якобы неоднократно появлялись националистические публикации.

К кампании присоединились The North Face, Patagonia, Magnolia Pictures и другие бренды

За несколько дней кампанию «Stop hate to profit» поддержали несколько крупных брендов. The North Face сообщил в Твиттере, что присоединяется к требования организаций, отказавшись от рекламы в Фейсбуке минимум до июля: «Платформа должна развиваться».

Главный маркетолог бренда одежды Patagonia Кори Байерс заявил, что временно отказывается от рекламы в соцсети, так как «прибыль не стоит пропаганды насилия, антисемитизма, расизма». Байерс считает, что «слишком долго Facebook не предпринимал необходимых шагов, чтобы остановить распространение ненависти, лжи и опасной пропаганды на своей платформе».

Производитель мороженного Ben & Jerry’s, принадлежащий Unilever, присоединился к бойкоту, отменив всю рекламу в Фейсбуке и Инстаграме с 1 июля. Канадская рекламное агентство Arc’teryx также приостановило рекламу в двух соцсетях до конца июля, а оставшиеся деньги отправит на благотворительность.

От рекламы в Фейсбуке до конца июля отказался и дистрибьютор фильмов Magnolia Pictures, заявив в Твиттере, что компания «стремится к значимым изменениям в Facebook и прекращению их разжигания ненависти». К бойкотирующим присоединились бренд одежды REI, компании Dashlane, UpWork и другие. Крупное рекламное агентство 360i не только само отказалось от рекламы, но и призывает своих клиентов через рассылку.

По данным организаций ADL и NAACP, годовая прибыль Facebook составляет примерно 70 миллиардов долларов, 99% из которых — доход от рекламы.

Facebook уверяет бренды, что уже предпринял шаги по борьбе с дезинформацией и расизмом в соцсети

Facebook направила крупнейшим рекламным партнёрам письмо, в котором сообщила о предпринятых шагах по борьбе с контентом, связанным с проявлением ненависти, рассказал The New York Times.

Мы глубоко уважаем решение любого бренда и по-прежнему сосредоточены на важной работе по устранению ненавистнических высказываний и предоставлению критически важной информации для голосования.

Кэролин Эверсон
вице-президент Facebook по глобальным маркетинговым решениям

Большинство бойкотирующих Facebook брендов планируют продолжать рекламные размещения в соцсети после устранения разногласий. Директор рекламного агентства Media Kitchen Барри Ловенталь называет это «лицемерным» и призывает компании переходить на другие рекламные площадки: TikTok, Amazon и Snapchat.

#соцсети #facebook #сша #расизм #деньги #медиа

Екатерина Кузнецова PLUS
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40 комментариев
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Призванный кофе

16

То есть они призывают отказаться не из-за того, что ФБ модерирует записи, строит цифровой гулаг и уничтожает свободу слова, а наоборот, потому что МАЛО РАССТРЕЛИВАЕТ?

Ответить

Neketa Fo

Призванный
8

я все жду когда проснусь 

Ответить

Andre Macareno

13
Ответить

красивый комбинатор

Andre
3

вот это протест всем протестам протест

Ответить

Роман Трусов

9

Барри Ловенталь называет это «лицемерным» и призывает компании переходить на другие рекламные площадки: TikTok

Ловите китайского агента

Ответить

Рулон Обоев

7

Активисты

Очередные сетевые истерички порвались, ну надо же, давайте отреагируем и срочно все запретим, на всякий случай.

Ответить

Евгений Клочков

5

Но сейчас придут свидетели "частная модерация слова - не цензура" и скажут что все нормально? Или не скажут? 

Ответить

Алексей Акулов

Евгений
0

Так это общественная модерация. Она ужасна, это факт. Но что ты предлагаешь с ней делать?

Ответить

Евгений Клочков

Алексей
2

Распространить на наиболее крупные СМИ и соцсети тот же принцип, что действует в отношении государства и защиты свободы слова 

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Евгений
0

☝️😊

Ответить

Владимир Филатов

3

Если на фб политика ненависти, то что же на 4chan?

Ответить

Рулон Обоев

Владимир
6

политика кековости

Ответить

the fart of гейпард

Владимир
1

Я кстати посмотрел в /b, и там процветает таки толерантность

Ответить

Конрад Карлович

the
7

Вот это я называю грамотным социологическим исследованием, хорошая методология.

Ответить

Владимир Филатов

the
0

Весь борд открыл или только сверху?

Ответить

the fart of гейпард

Владимир
0

На нулевой

Ответить

Владимир Филатов

the
0

Могу предположить, что так они разделяют нигеров от темнокожих.

Ответить

the fart of

Владимир
0

Возможно, на все воля Возможного.

Ответить

Alexey Snooker

Владимир
1

Политика доброты и ненависти

Ответить

the fart of гейпард

Владимир
0

Надо двачеров натравить чтобы они туда негров мертвых постили

Ответить

Владимир Филатов

the
0

мёртвые негры не стоят ни цента

Ответить

Amir Name

4

Почему для объективности не показана обратная сторона, что по этому поводу думает тот же Breitbart, консерваторы например?

Ответить

Рулон Обоев

Amir
2

их там за людей не считают

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Amir
0

Почему это важно? 🤔

Ответить

Amir Name

Виталий
2

"объективная журналистика"

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Amir
0

Амир, «объективное» это то, что существует независимо от сознания и воли. Как возможна «объективная журналистика»? Есть какие-то бессознательные журналисты? 🧐

Ответить

Amir Name

Виталий
1

Абсолютное объективное недостижимо, но можно хотябы стремиться к этому, показав иную точку зрения

Ответить

Buck Mulligan

4
Ответить

Влюбленный шмель

2

Ебаный бред просто, и эти же уебки будут визжать во все горло про цензуру в «не западных» странах? Что за время такое, обычные люди сами хотят повсеместную цензуру и начать жить в манямирке, дабы радугой срать и угнетать «угнетателей»

Ответить

Государственный ихтиандр

Влюбленный
2
Ответить

Принципиальный Филипп

2

А стоило бы отказываться, потому что это откровенно ебанутая соцсеть с нечеловеческим интерфейсом и странной политикой модерации. Не в ту сторону воюют, короче.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Принципиальный
1

В том числе поэтому забросил FB пару лет назад.

Ответить

Принципиальный Филипп

Виталий
1

Я скоро сам заброшу, это невозможно просто :)

Ответить

Исполнительный кубок

1

Если бы Марк не был настолько жадным в подходе к заработку других и рекламе, то это было бы обидно.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Исполнительный
0

Можете объяснить? 🤔

Ответить

Виталий Иванович Иванов

1

Потагония, Магнолия… кто все эти люди? 🤨

Ответить

Картошка Фри

1
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Sergey Lukianov

0

reptiloid lives metter

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Имя Фамилия

0

Есть стойкое ощущение, что к концу этого года по нам ёбнет метеорит.

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dimrok

0

Свобода слова, свобода слова, свобода собраний, свобода слова, вероисповедание и т.д.), а также введение в заблуждение людей, которые не хотят ничего делать - это нормально. Это я к тому, что если бы в России было так же свобода слова, как в России, то было бы все правильно.

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