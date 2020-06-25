Очередная реакция крупных компаний на протесты из-за гибели Джорджа Флойда.

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Офис Facebook Фото Getty Images

17 июня на фоне продолжающихся протестов против расизма несколько общественных организаций создали кампанию «Stop hate to profit», призывающую бренды отказываться от рекламы в Facebook. Так они решили надавить на соцсеть, чтобы та усилила модерацию расистских и ксенофобных публикаций, а также постов с ложной информацией о протестующих.

К кампании присоединились бренды The North Face, Magnolia Pictures, Patagonia и другие, отказавшись от рекламных размещений в Фейсбуке до конца июля. Соцсеть заявила, что уже работает над борьбой с ненавистническими публикациями.

Активисты призывают бренды отказаться от рекламы в Facebook, протестуя против «политики ненависти»

17 июня активисты шести организаций, в том числе еврейской правозащитной Антидиффамационной лиги (ADL) и Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), запустили кампанию «Stop hate to profit», призывающую бренды отказаться от рекламы в Facebook до конца июля.

По мнению активистов и брендов, которые к ним присоединились, Facebook недостаточно активно борется с подстрекательством против протестующих, с ненавистью, травлей, расизмом и дезинформацией о предстоящих выборах. Поэтому реклама может соседствовать с расистским контентом, тем самым ухудшая имидж бренда.

Facebook также обвиняют в потакании дезинформации, связанной с выборами в США. Например, недавнее высказывание Дональда Трампа о том, что результаты голосования по почте якобы легко подделать, Twitter пометил как «информацию, вводящую в заблуждения», а Facebook — нет.

Активисты составили список требований к Facebook.

Усилить модерацию после жалобы пользователя на травлю или преследование;

Создать прозрачную отчётность о поступивших жалобах и предпринятых компанией действиях;

Автоматически удалять рекламу, содержащую дезинформацию или разжигание ненависти;

Возвращать деньги рекламодателю, чья реклама появлялась рядом с запрещённым контентом;

Модерировать закрытые экстремистские группы.

Организаторы также выступают против поддержки крайне правых изданий. Например, в 2019 году Facebook признал издание Breitbart «заслуживающим доверия», хотя на сайте якобы неоднократно появлялись националистические публикации.

К кампании присоединились The North Face, Patagonia, Magnolia Pictures и другие бренды

За несколько дней кампанию «Stop hate to profit» поддержали несколько крупных брендов. The North Face сообщил в Твиттере, что присоединяется к требования организаций, отказавшись от рекламы в Фейсбуке минимум до июля: «Платформа должна развиваться».

Главный маркетолог бренда одежды Patagonia Кори Байерс заявил, что временно отказывается от рекламы в соцсети, так как «прибыль не стоит пропаганды насилия, антисемитизма, расизма». Байерс считает, что «слишком долго Facebook не предпринимал необходимых шагов, чтобы остановить распространение ненависти, лжи и опасной пропаганды на своей платформе».

Производитель мороженного Ben & Jerry’s, принадлежащий Unilever, присоединился к бойкоту, отменив всю рекламу в Фейсбуке и Инстаграме с 1 июля. Канадская рекламное агентство Arc’teryx также приостановило рекламу в двух соцсетях до конца июля, а оставшиеся деньги отправит на благотворительность.

От рекламы в Фейсбуке до конца июля отказался и дистрибьютор фильмов Magnolia Pictures, заявив в Твиттере, что компания «стремится к значимым изменениям в Facebook и прекращению их разжигания ненависти». К бойкотирующим присоединились бренд одежды REI, компании Dashlane, UpWork и другие. Крупное рекламное агентство 360i не только само отказалось от рекламы, но и призывает своих клиентов через рассылку.

По данным организаций ADL и NAACP, годовая прибыль Facebook составляет примерно 70 миллиардов долларов, 99% из которых — доход от рекламы.

Facebook уверяет бренды, что уже предпринял шаги по борьбе с дезинформацией и расизмом в соцсети

Facebook направила крупнейшим рекламным партнёрам письмо, в котором сообщила о предпринятых шагах по борьбе с контентом, связанным с проявлением ненависти, рассказал The New York Times.

Мы глубоко уважаем решение любого бренда и по-прежнему сосредоточены на важной работе по устранению ненавистнических высказываний и предоставлению критически важной информации для голосования. Кэролин Эверсон вице-президент Facebook по глобальным маркетинговым решениям