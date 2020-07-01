Комментарии
Френкель перенёс четырёхчасовую операцию после нападения на избирательном участке. «Бывает», — отреагировал губернатор Петербурга.
30 июня на избирательном участке в Петербурге полицейские сломали руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю. ЦИК заявил, что разберётся в ситуации, а пока чиновники оправдывают произошедшее «избыточным энтузимзмом» полиции и наблюдателей и «неадекватным поведением» журналиста.
Френкель — корреспондент «Медиазоны» в Петербурге. Днём 30 июня он приехал на УИК №2191, потому что узнал о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист начал вести съёмку, и полиция решила вывести с участка и его. Френкель продолжал снимать происходящее на камеру. Тогда его повалили на пол, заломив руки.
«Апология протеста» сообщила, что один из наблюдателей наступил Френкелю на ногу и схватил его за повреждённую руку. В нём узнали бывшего муниципального депутата «Дворцового округа» от «Единой России» Дмитрия Абрамова.
Полицейский, заломивший Френкелю руку, скрывал свой жетон и утверждал, что «потерял его в борьбе». 26-летнего сержанта полиции зовут Денис Дмитриев, номер жетона — 009175. Его личность установили «Медиазона» и «Открытые медиа». После инцидента Дмитриев удалил свою страницу во «ВКонтакте».
В больнице у Френкеля диагностировали перелом плечевой кости. Ему провели четырёхчасовую операцию и оставили в стационаре до понедельника. Ночь он провёл в реанимации. «Прогноз вроде нормальный. Восстановление руки до восьми недель. Сейчас у меня с пальцами всё нормально, но есть опасность, что может быть потеря чувствительности на какое-то время. То есть нужно будет восстанавливать руку», — рассказал журналист.
В МВД сначала заявили, что не знают о произошедшем: «Так можете и написать: „МВД опровергли информацию о нападении сотрудника полиции на журналиста“». Позже ведомство назвало нападение «содействием в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии». «Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало», — подчеркнули в пресс-службе петербургского управления.
Наблюдатель Абрамов отрицает своё участие в инциденте. По его словам, Френкель отказался «зарегистрироваться у председателя» перед съёмкой, скандалил и мешал проходу избирателей в помещение. «Полицейские выполнили то, что должны были сделать. [...] Он начал от полицейских убегать и сам об ручку двери стукнулся», — сказал бывший мундеп. Он добавил, что полицейские не нуждались в его помощи, потому что Френкель «тонкий, как дрищ».
Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил происшествие усталостью и разными характерами людей. «Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы отметить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает», — считает Беглов.
Неназванный чиновник в разговоре с журналистами, которые ведут Telegram-канал «Ротонда», выдвинул версию о заготовленной провокации. «Давид пришёл на участок с уже сломанной ключицей, накаченный обезболивающим. На видео видно, что он всё время держит руку в кармане — это потому что ему больно. Он готовил эту провокацию на американские деньги вместе с Вишневским два дня», — сказал сотрудник администрации Петербурга.
Председатель комиссии №2191 Валентина Ландышко обвинила журналиста в неадекватном поведении и отвергла применение силы: «...он оскорблял присутствующих и неадекватно себя вёл. Когда его попытались отодвинуть от столов, где он мешал избирателям, он упал и начал кричать, чтобы ему вызвали скорую».
По данным «Фонтанки», Ландышко подала в заявление в полицию, расценив поведение Френкеля как хулиганство и попытку сорвать голосование. В городском Горизбиркоме начали проверку, но заявили, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке и «препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав».
Сейчас ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, разбирается в случившемся: «Там разбираются правоохранительные органы. Мы посмотрели видео. Сейчас пока рано что-то говорить». «Апология протеста» подала заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.
Союз журналистов России поддержали Френкеля и предложил ему юридическую помощь. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов призвал всех причастных к ответу. СМИ выразили солидарность с корреспондентом «Медиазоны» и потребовали справедливого расследования.
В «Российской газете» вышла колонка о нападении под авторством Ивана Агафонова. В заметке говорится, что «молодой человек сознательно провоцировал членов избирательного участка», а его рука после инцидента не выглядела, как сломанная.
Это первая публикация на сайте газеты, подписанная Агафоновым. «То есть никто из сотрудников правительственного издания не был готов подписать своим именем лживую заметку о Френкеле, выбрали случайный псевдоним», — написал шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.
«Бывает», — отреагировал губернатор Петербурга
Ну сломал и сломал, чего тут бухтеть? ©Губернатор
Но хотел бы отметить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает
То есть этими словами он сам подтверждает, что в полицию берут кого попало. Сука, какая излишняя рьяность и эмоциональный настрой? Это страж порядка, а не обычный прохожий, где тактичность, где знание законов и прав? Полицейского этому и должны обучать, он не должен быть таким, как описывает «живого» человека Беглов. Пиздец.
Если бы Беглова об колено кинули, как Бэйн Бэтмена, он бы тоже сказал "Бывает, претензий нет"?
Мусора конечно жестканули, но и журналист зачем-то начал бессмысленное сопротивление
Многолетний супер_стар
Рупор на столбе в Half-Life:
- Смысла сопротивляться нет. Сдавайтесь и подчинитесь. У вас нет другого выбора.