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Аня Бегиашвили
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«Пришёл с уже сломанной ключицей»: журналисту сломали руку на УИКе. Чиновники по-разному это оправдывают Материал редакции

Френкель перенёс четырёхчасовую операцию после нападения на избирательном участке. «Бывает», — отреагировал губернатор Петербурга.

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Фото Давида Френкеля для «Медиазоны»

30 июня на избирательном участке в Петербурге полицейские сломали руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю. ЦИК заявил, что разберётся в ситуации, а пока чиновники оправдывают произошедшее «избыточным энтузимзмом» полиции и наблюдателей и «неадекватным поведением» журналиста.

Френкель приехал на участок из-за сообщения о нарушении. В нападении на него участвовал бывший мундеп от «Единой России»

Френкель — корреспондент «Медиазоны» в Петербурге. Днём 30 июня он приехал на УИК №2191, потому что узнал о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист начал вести съёмку, и полиция решила вывести с участка и его. Френкель продолжал снимать происходящее на камеру. Тогда его повалили на пол, заломив руки.

Видео «Дождя»

«Апология протеста» сообщила, что один из наблюдателей наступил Френкелю на ногу и схватил его за повреждённую руку. В нём узнали бывшего муниципального депутата «Дворцового округа» от «Единой России» Дмитрия Абрамова.

Полицейский, заломивший Френкелю руку, скрывал свой жетон и утверждал, что «потерял его в борьбе». 26-летнего сержанта полиции зовут Денис Дмитриев, номер жетона — 009175. Его личность установили «Медиазона» и «Открытые медиа». После инцидента Дмитриев удалил свою страницу во «ВКонтакте».

Медиазона @mediazzzona
Полицейский, который напал на нашего журналиста, аргументирует отсутствие своего жетона «потерей в борьбе». Видео: Иван Остапчук
https://zona.media/chronicle/frenkelya_izbili https://t.co/rAt7fwnk0b

В больнице у Френкеля диагностировали перелом плечевой кости. Ему провели четырёхчасовую операцию и оставили в стационаре до понедельника. Ночь он провёл в реанимации. «Прогноз вроде нормальный. Восстановление руки до восьми недель. Сейчас у меня с пальцами всё нормально, но есть опасность, что может быть потеря чувствительности на какое-то время. То есть нужно будет восстанавливать руку», — рассказал журналист.

Чиновники оправдывают произошедшее поведением Френкеля и «избыточным энтузиазмом» нападавших. В ЦИК заявили, что «пока разбираются»

В МВД сначала заявили, что не знают о произошедшем: «Так можете и написать: „МВД опровергли информацию о нападении сотрудника полиции на журналиста“». Позже ведомство назвало нападение «содействием в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии». «Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало», — подчеркнули в пресс-службе петербургского управления.

Наблюдатель Абрамов отрицает своё участие в инциденте. По его словам, Френкель отказался «зарегистрироваться у председателя» перед съёмкой, скандалил и мешал проходу избирателей в помещение. «Полицейские выполнили то, что должны были сделать. [...] Он начал от полицейских убегать и сам об ручку двери стукнулся», — сказал бывший мундеп. Он добавил, что полицейские не нуждались в его помощи, потому что Френкель «тонкий, как дрищ».

Люди со сломанной рукой так себя не ведут. Он со сломанной рукой спокойно манипулировал телефоном, звонил, начинал орать, только когда кому-то что-то передавал, у меня весь процесс этот заснят.

Дмитрий Абрамов
бывший мундеп от «Единой России», по словам Френкеля, участвовал в нападении

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил происшествие усталостью и разными характерами людей. «Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы отметить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает», — считает Беглов.

Неназванный чиновник в разговоре с журналистами, которые ведут Telegram-канал «Ротонда», выдвинул версию о заготовленной провокации. «Давид пришёл на участок с уже сломанной ключицей, накаченный обезболивающим. На видео видно, что он всё время держит руку в кармане — это потому что ему больно. Он готовил эту провокацию на американские деньги вместе с Вишневским два дня», — сказал сотрудник администрации Петербурга.

Председатель комиссии №2191 Валентина Ландышко обвинила журналиста в неадекватном поведении и отвергла применение силы: «...он оскорблял присутствующих и неадекватно себя вёл. Когда его попытались отодвинуть от столов, где он мешал избирателям, он упал и начал кричать, чтобы ему вызвали скорую».

По данным «Фонтанки», Ландышко подала в заявление в полицию, расценив поведение Френкеля как хулиганство и попытку сорвать голосование. В городском Горизбиркоме начали проверку, но заявили, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке и «препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав».

Сейчас ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, разбирается в случившемся: «Там разбираются правоохранительные органы. Мы посмотрели видео. Сейчас пока рано что-то говорить». «Апология протеста» подала заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

Редакции высказываются в поддержку Френкеля. А в «Российской газете» вышла колонка, обвиняющая его в провокации

Союз журналистов России поддержали Френкеля и предложил ему юридическую помощь. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов призвал всех причастных к ответу. СМИ выразили солидарность с корреспондентом «Медиазоны» и потребовали справедливого расследования.

Znak.com @znak_com
Редакция http://Znak.com призывает привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции, сломавшего руку фотокорреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Это вопиющее преступление против журналиста, которое должно быть наказано.

https://www.znak.com/2020-07-01/zayavlenie_redakcii_znak_com_po_povodu_incidenta_s_zhurnalistom_davidom_frenkelem
«Бумага» @paperpaper_ru
Команда «Бумаги» выражает поддержку Давиду Френкелю @merr1k и требует скорейшего, справедливого и непредвзятого расследования преступления, совершенного в отношении нашего коллеги https://t.co/0NqwoLSbKh
aavst
«Журналисты «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге выражают безусловную поддержку и солидарность с корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, ставшим накануне жертвой правового и полицейского беспредела в ходе голосования по поправкам к Конституции на одном из избирательных участ...
«Журналисты «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге выражают безусловную поддержку и солидарность с корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, ставшим накануне жертвой правового и полицейского беспредела в ходе голосования по поправкам к Конституции на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга. Мы требуем полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств происшествия, в результате которого наш коллега оказался на операционном столе, и наказания тех, кто позволил себе – вопреки закону! – применить силу и воспрепятствовать работе журналиста. Мы призываем коллег присоединиться к нашим требованиям, чтобы совместно добиться справедливости и прекратить произвол в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг.»

Эхо Москвы безусловно солидарно с коллегами
SIMBIRSK.CITY
Редакция Simbirsk.city выражает поддержку всему коллективу «Медиазоны» в связи с инцидентом, который произошел 30 июня 2020 года.

Сотрудник полиции и наблюдатель напали на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге. Приехавшие меди...
Редакция Simbirsk.city выражает поддержку всему коллективу «Медиазоны» в связи с инцидентом, который произошел 30 июня 2020 года.

Сотрудник полиции и наблюдатель напали на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге. Приехавшие медики подтвердили перелом руки. На корреспондента напали сотрудник полиции с номером 009175 и бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. После нападения Френкелю потребовалась операция.

Свобода и безопасность сотрудников средств массовой информации - основа жизни любого современного общества. Применение насилия в отношении журналистов должно пресекаться. Бессмысленно разбивать зеркало, если не нравится то,что оно отражает.

Требуем полного и беспристрастного расследования нападения, а также привлечения к ответственности виновных в причинении вреда здоровью Давида Френкеля. Желаем Давиду скорейшего выздоровления!

В «Российской газете» вышла колонка о нападении под авторством Ивана Агафонова. В заметке говорится, что «молодой человек сознательно провоцировал членов избирательного участка», а его рука после инцидента не выглядела, как сломанная.

Это первая публикация на сайте газеты, подписанная Агафоновым. «То есть никто из сотрудников правительственного издания не был готов подписать своим именем лживую заметку о Френкеле, выбрали случайный псевдоним», — написал шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

#полиция #конституция #петербург

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Ksenobait

9

«Бывает», — отреагировал губернатор Петербурга

Ну сломал и сломал, чего тут бухтеть? ©Губернатор

Ответить

Ян Китаев

8

Но хотел бы отметить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает

То есть этими словами он сам подтверждает, что в полицию берут кого попало. Сука, какая излишняя рьяность и эмоциональный настрой? Это страж порядка, а не обычный прохожий, где тактичность, где знание законов и прав? Полицейского этому и должны обучать, он не должен быть таким, как описывает «живого» человека Беглов. Пиздец.

Ответить

Неопределенный алмаз

Ян
1

При этом за брошенный стаканчик у нас уголовка, да

Ответить

karamazoffff

5

Бля, какая же всё это мерзость.....

Ответить

Wlad Richter

1

Губернатор тем временем:

Ответить

1 2

1

Если бы Беглова об колено кинули, как Бэйн Бэтмена, он бы тоже сказал "Бывает, претензий нет"?

Ответить

Serg Bootlegger

–10

Мусора конечно жестканули, но и журналист зачем-то начал бессмысленное сопротивление

Ответить

Многолетний супер_стар

Serg
1

Рупор на столбе в Half-Life:
- Смысла сопротивляться нет. Сдавайтесь и подчинитесь. У вас нет другого выбора.

Ответить

Виктор Семаев

Serg
1

Мы вас сейчас будем пиздить , вы главное не сопротивляйтесь 

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

сам об ручку двери стукнулся

Часто ведь, в детстве, так все руки ломали?

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Потом про кого-нибудь скажут, что пришёл уже мёртвый

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