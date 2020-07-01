Френкель перенёс четырёхчасовую операцию после нападения на избирательном участке. «Бывает», — отреагировал губернатор Петербурга.

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Фото Давида Френкеля для «Медиазоны»

30 июня на избирательном участке в Петербурге полицейские сломали руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю. ЦИК заявил, что разберётся в ситуации, а пока чиновники оправдывают произошедшее «избыточным энтузимзмом» полиции и наблюдателей и «неадекватным поведением» журналиста.

Френкель приехал на участок из-за сообщения о нарушении. В нападении на него участвовал бывший мундеп от «Единой России»

Френкель — корреспондент «Медиазоны» в Петербурге. Днём 30 июня он приехал на УИК №2191, потому что узнал о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист начал вести съёмку, и полиция решила вывести с участка и его. Френкель продолжал снимать происходящее на камеру. Тогда его повалили на пол, заломив руки.

Видео «Дождя»

«Апология протеста» сообщила, что один из наблюдателей наступил Френкелю на ногу и схватил его за повреждённую руку. В нём узнали бывшего муниципального депутата «Дворцового округа» от «Единой России» Дмитрия Абрамова.

Полицейский, заломивший Френкелю руку, скрывал свой жетон и утверждал, что «потерял его в борьбе». 26-летнего сержанта полиции зовут Денис Дмитриев, номер жетона — 009175. Его личность установили «Медиазона» и «Открытые медиа». После инцидента Дмитриев удалил свою страницу во «ВКонтакте».

Медиазона @mediazzzona

https://zona.media/chronicle/frenkelya_izbili https://t.co/rAt7fwnk0b Полицейский, который напал на нашего журналиста, аргументирует отсутствие своего жетона «потерей в борьбе». Видео: Иван Остапчук

В больнице у Френкеля диагностировали перелом плечевой кости. Ему провели четырёхчасовую операцию и оставили в стационаре до понедельника. Ночь он провёл в реанимации. «Прогноз вроде нормальный. Восстановление руки до восьми недель. Сейчас у меня с пальцами всё нормально, но есть опасность, что может быть потеря чувствительности на какое-то время. То есть нужно будет восстанавливать руку», — рассказал журналист.

Чиновники оправдывают произошедшее поведением Френкеля и «избыточным энтузиазмом» нападавших. В ЦИК заявили, что «пока разбираются»

В МВД сначала заявили, что не знают о произошедшем: «Так можете и написать: „МВД опровергли информацию о нападении сотрудника полиции на журналиста“». Позже ведомство назвало нападение «содействием в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии». «Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало», — подчеркнули в пресс-службе петербургского управления.

Наблюдатель Абрамов отрицает своё участие в инциденте. По его словам, Френкель отказался «зарегистрироваться у председателя» перед съёмкой, скандалил и мешал проходу избирателей в помещение. «Полицейские выполнили то, что должны были сделать. [...] Он начал от полицейских убегать и сам об ручку двери стукнулся», — сказал бывший мундеп. Он добавил, что полицейские не нуждались в его помощи, потому что Френкель «тонкий, как дрищ».

Люди со сломанной рукой так себя не ведут. Он со сломанной рукой спокойно манипулировал телефоном, звонил, начинал орать, только когда кому-то что-то передавал, у меня весь процесс этот заснят. Дмитрий Абрамов бывший мундеп от «Единой России», по словам Френкеля, участвовал в нападении

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил происшествие усталостью и разными характерами людей. «Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы отметить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает», — считает Беглов.

Неназванный чиновник в разговоре с журналистами, которые ведут Telegram-канал «Ротонда», выдвинул версию о заготовленной провокации. «Давид пришёл на участок с уже сломанной ключицей, накаченный обезболивающим. На видео видно, что он всё время держит руку в кармане — это потому что ему больно. Он готовил эту провокацию на американские деньги вместе с Вишневским два дня», — сказал сотрудник администрации Петербурга.

Председатель комиссии №2191 Валентина Ландышко обвинила журналиста в неадекватном поведении и отвергла применение силы: «...он оскорблял присутствующих и неадекватно себя вёл. Когда его попытались отодвинуть от столов, где он мешал избирателям, он упал и начал кричать, чтобы ему вызвали скорую».

По данным «Фонтанки», Ландышко подала в заявление в полицию, расценив поведение Френкеля как хулиганство и попытку сорвать голосование. В городском Горизбиркоме начали проверку, но заявили, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке и «препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав».

Сейчас ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, разбирается в случившемся: «Там разбираются правоохранительные органы. Мы посмотрели видео. Сейчас пока рано что-то говорить». «Апология протеста» подала заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

Редакции высказываются в поддержку Френкеля. А в «Российской газете» вышла колонка, обвиняющая его в провокации

Союз журналистов России поддержали Френкеля и предложил ему юридическую помощь. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов призвал всех причастных к ответу. СМИ выразили солидарность с корреспондентом «Медиазоны» и потребовали справедливого расследования.

Znak.com @znak_com



https://www.znak.com/2020-07-01/zayavlenie_redakcii_znak_com_po_povodu_incidenta_s_zhurnalistom_davidom_frenkelem Редакция http://Znak.com призывает привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции, сломавшего руку фотокорреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Это вопиющее преступление против журналиста, которое должно быть наказано.

aavst «Журналисты «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге выражают безусловную поддержку и солидарность с корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, ставшим накануне жертвой правового и полицейского беспредела в ходе голосования по поправкам к Конституции на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга. Мы требуем полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств происшествия, в результате которого наш коллега оказался на операционном столе, и наказания тех, кто позволил себе – вопреки закону! – применить силу и воспрепятствовать работе журналиста. Мы призываем коллег присоединиться к нашим требованиям, чтобы совместно добиться справедливости и прекратить произвол в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг.»



Эхо Москвы безусловно солидарно с коллегами «Журналисты «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге выражают безусловную поддержку и солидарность с корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, ставшим накануне жертвой правового и полицейского беспредела в ходе голосования по поправкам к Конституции на одном из избирательных участ...

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Сотрудник полиции и наблюдатель напали на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге. Приехавшие меди...



Сотрудник полиции и наблюдатель напали на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге. Приехавшие медики подтвердили перелом руки. На корреспондента напали сотрудник полиции с номером 009175 и бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. После нападения Френкелю потребовалась операция.



Свобода и безопасность сотрудников средств массовой информации - основа жизни любого современного общества. Применение насилия в отношении журналистов должно пресекаться. Бессмысленно разбивать зеркало, если не нравится то,что оно отражает.



Требуем полного и беспристрастного расследования нападения, а также привлечения к ответственности виновных в причинении вреда здоровью Давида Френкеля. Желаем Давиду скорейшего выздоровления! Редакция Simbirsk.city выражает поддержку всему коллективу «Медиазоны» в связи с инцидентом, который произошел 30 июня 2020 года.Сотрудник полиции и наблюдатель напали на журналиста «Медиазоны»на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге. Приехавшие медики подтвердили перелом руки. На корреспондента напали сотрудник полиции с номером 009175 и бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. После нападения Френкелю потребовалась операция.Свобода и безопасность сотрудников средств массовой информации - основа жизни любого современного общества. Применение насилия в отношении журналистов должно пресекаться. Бессмысленно разбивать зеркало, если не нравится то,что оно отражает.Требуем полного и беспристрастного расследования нападения, а также привлечения к ответственности виновных в причинении вреда здоровью Давида Френкеля. Желаем Давиду скорейшего выздоровления! Редакция Simbirsk.city выражает поддержку всему коллективу «Медиазоны» в связи с инцидентом, который произошел 30 июня 2020 года.Сотрудник полиции и наблюдатель напали на журналиста «Медиазоны»на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге. Приехавшие меди...

В «Российской газете» вышла колонка о нападении под авторством Ивана Агафонова. В заметке говорится, что «молодой человек сознательно провоцировал членов избирательного участка», а его рука после инцидента не выглядела, как сломанная.