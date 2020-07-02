В эпоху Covid-19 новости о возвращении «Чёрной смерти» звучат тревожно, но на самом деле случаи чумы на границе Монголии и России — не такое уж и редкое явление.

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Фото EPA

Что случилось

В начале июля монгольские власти зафиксировали два случая заражения бубонной чумой в Западной Монголии: вспышка произошла в аймаке (провинции) Ховд, граничащем с Республикой Алтай и Тувой. Заболевшие — 27-летний мужчина и девушка, возраст которой не уточняется. Последняя перед госпитализацией находилась в прямом контакте с 60 людьми, с ещё 400 — в косвенном.

После этого Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в аймаке карантин — он продлится неопределённый срок. По данным ТАСС, у одного из пациентов более опасная форма чумы — лёгочная. Также установлено, что оба заболевших ели сырое мясо тарбагана, монгольского сурка. Этот вид грызунов считается одним из основных переносчиков чумной бактерии Yersinia Pestis.

Тарбаган Фото Getty

Несмотря на два случая чумы и большое количество контактов, представитель ВОЗ в Монголии Сергей Диордицу заявил, что вспышка — сезонное явление, и причин для беспокойства нет. По его словам, заболевших быстро изолировали, а карантин ввели своевременно. Теперь местные эпидемиологические службы выясняют, есть ли в регионе ещё заболевшие.

Уникальная ли это ситуация

В эпоху пандемии коронавируса людям стали хорошо знакомы термины вроде «карантин», «вспышка» и «эпидемия», а также закрытие границ и ожидание наихудшего сценария. Поэтому на подобные новости в 2020 году реагируют гораздо острее: каждый обнаруженный вирус или заболевание воспринимаются как преемник Covid-19, который окажет такое же влияние на мир.

Поэтому сейчас в соцсетях можно встретить настороженные или даже панически посты про чуму. Авторов можно понять: в прошлом бубонная чума становилась причиной масштабных пандемий, самая известная из которых, «Черная смерть», привела к десяткам миллионов смертей в Европе 14-го века. И люди, прочитавшие новости про Монголию, заявились, что им хватит и одной пандемии за год.

.Винтерфелл. @Wizard_Severus Новости в феврале: вспышка коронавируса.

Я: *не сплю ночами, волнуюсь за близких, паникую, обливаюсь антисептиком, постоянно тревожусь*



Новости сегодня: вспышка бубонной чумы.

Я: *включаю сериал*

Я: если заболею, можете меня поджечь, мне уже в принципе всё равно.

OlgaZju @olgazju Я прочитала новость, что в Монголии бубонная чума. 2020, мы уже поняли, прекрати

Ерсұлтан @YersSaliyev



Там чувак был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка. В Монголии вводят каратин после сообщения (внимание!) о бубонной чуме.Там чувак был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка. https://t.co/KjUSvJLXcj

Но при этом нельзя сказать, что ограниченная вспышка бубонной чумы — что-то уникальное для последней декады. По данным ВОЗ, в 2010-2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. В современном мире бубонная чума лечится антибиотиками, проводится вакцинация, и шансы на успех определяются ранней диагностикой. Быстрое обнаружение ещё и не даёт бубонной чуме развиться в более тяжёлую и заразную форму — лёгочную.

ВОЗ называет самыми «эндемическими» (то есть подверженными вспышкам) странами Демократическую Республику Конго, Мадагаскар и Перу. Но и в США каждый год регистрируют от одного до 17 случаев заболевания бубонной чумой, в основном — в сельской местности.

Что до Монголии, то для жителей страны вспышка чумы тоже не считается чем-то из ряда вон выходящим: в стране есть множество природных очагов чумы из-за распространения тарбаганов. Согласно отчётам ВОЗ, с 1989 по 2003 год монгольские власти каждый год сообщали о новых случаях чумы: за этот временной отрезок 115 человек заболели, 36 — умерли.

В 2019 году тема возвращения «Чёрной смерти» уже обсуждалась в СМИ в связи с Монголией: в апреле там об бубонной чумы умерли супруги, которые съели почку больного сурка. Тогда в стране тоже объявляли карантин и временное закрытие границ. А в ноябре вспышку зафиксировали в китайской провинции Внутренняя Монголия.

Есть ли опасность для России

На территории России расположены 11 природных очагов чумы. Самыми «активными» из них как раз являются те, что находятся на границе с Монголией, наиболее опасные регионы — Алтай и Тува. Именно в Западной Монголии, граничащей с этими российскими регионами, и объявили карантин.

В прогнозах на 2016 год российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора называл Горно-Алтайский очаг местом, где есть высокий риск заразиться чумой из-за активности сурков: в регионе на них охотиться нельзя, но процветает браконьерство. Особенно выделяли Кош-Агачский район в нескольких километрах от границы с Монголией: там в 2012 году выделили опасный подвид чумного микроба.

Фото Алексея Дмитриева

С 1961 по 2014 год в России не зафиксировали ни одного случая заболевания чумой. Но в 2014 году бубонной чумой заболел охотник на сурков в Кош-Агачском районе, ещё двое охотников заразились в 2015 году. В 2016 году диагноз «бубонная чума» поставили десятилетнему мальчику, который разделывал с родственниками тушку сурка.

Все вышеперечисленные случаи в России и Монголии объединяет одно: в обеих странах за счёт ранней диагностики и быстрых мер вроде карантина и отслеживания контактов получалось не допустить распространение вспышки. Поэтому пока что нет оснований считать, что июльская вспышка бубонной чумы станет для России и мира «новым коронавирусом».