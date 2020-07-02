Комментарии
В эпоху Covid-19 новости о возвращении «Чёрной смерти» звучат тревожно, но на самом деле случаи чумы на границе Монголии и России — не такое уж и редкое явление.
В начале июля монгольские власти зафиксировали два случая заражения бубонной чумой в Западной Монголии: вспышка произошла в аймаке (провинции) Ховд, граничащем с Республикой Алтай и Тувой. Заболевшие — 27-летний мужчина и девушка, возраст которой не уточняется. Последняя перед госпитализацией находилась в прямом контакте с 60 людьми, с ещё 400 — в косвенном.
После этого Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в аймаке карантин — он продлится неопределённый срок. По данным ТАСС, у одного из пациентов более опасная форма чумы — лёгочная. Также установлено, что оба заболевших ели сырое мясо тарбагана, монгольского сурка. Этот вид грызунов считается одним из основных переносчиков чумной бактерии Yersinia Pestis.
Несмотря на два случая чумы и большое количество контактов, представитель ВОЗ в Монголии Сергей Диордицу заявил, что вспышка — сезонное явление, и причин для беспокойства нет. По его словам, заболевших быстро изолировали, а карантин ввели своевременно. Теперь местные эпидемиологические службы выясняют, есть ли в регионе ещё заболевшие.
В эпоху пандемии коронавируса людям стали хорошо знакомы термины вроде «карантин», «вспышка» и «эпидемия», а также закрытие границ и ожидание наихудшего сценария. Поэтому на подобные новости в 2020 году реагируют гораздо острее: каждый обнаруженный вирус или заболевание воспринимаются как преемник Covid-19, который окажет такое же влияние на мир.
Поэтому сейчас в соцсетях можно встретить настороженные или даже панически посты про чуму. Авторов можно понять: в прошлом бубонная чума становилась причиной масштабных пандемий, самая известная из которых, «Черная смерть», привела к десяткам миллионов смертей в Европе 14-го века. И люди, прочитавшие новости про Монголию, заявились, что им хватит и одной пандемии за год.
Но при этом нельзя сказать, что ограниченная вспышка бубонной чумы — что-то уникальное для последней декады. По данным ВОЗ, в 2010-2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. В современном мире бубонная чума лечится антибиотиками, проводится вакцинация, и шансы на успех определяются ранней диагностикой. Быстрое обнаружение ещё и не даёт бубонной чуме развиться в более тяжёлую и заразную форму — лёгочную.
ВОЗ называет самыми «эндемическими» (то есть подверженными вспышкам) странами Демократическую Республику Конго, Мадагаскар и Перу. Но и в США каждый год регистрируют от одного до 17 случаев заболевания бубонной чумой, в основном — в сельской местности.
Что до Монголии, то для жителей страны вспышка чумы тоже не считается чем-то из ряда вон выходящим: в стране есть множество природных очагов чумы из-за распространения тарбаганов. Согласно отчётам ВОЗ, с 1989 по 2003 год монгольские власти каждый год сообщали о новых случаях чумы: за этот временной отрезок 115 человек заболели, 36 — умерли.
В 2019 году тема возвращения «Чёрной смерти» уже обсуждалась в СМИ в связи с Монголией: в апреле там об бубонной чумы умерли супруги, которые съели почку больного сурка. Тогда в стране тоже объявляли карантин и временное закрытие границ. А в ноябре вспышку зафиксировали в китайской провинции Внутренняя Монголия.
На территории России расположены 11 природных очагов чумы. Самыми «активными» из них как раз являются те, что находятся на границе с Монголией, наиболее опасные регионы — Алтай и Тува. Именно в Западной Монголии, граничащей с этими российскими регионами, и объявили карантин.
В прогнозах на 2016 год российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора называл Горно-Алтайский очаг местом, где есть высокий риск заразиться чумой из-за активности сурков: в регионе на них охотиться нельзя, но процветает браконьерство. Особенно выделяли Кош-Агачский район в нескольких километрах от границы с Монголией: там в 2012 году выделили опасный подвид чумного микроба.
С 1961 по 2014 год в России не зафиксировали ни одного случая заболевания чумой. Но в 2014 году бубонной чумой заболел охотник на сурков в Кош-Агачском районе, ещё двое охотников заразились в 2015 году. В 2016 году диагноз «бубонная чума» поставили десятилетнему мальчику, который разделывал с родственниками тушку сурка.
Все вышеперечисленные случаи в России и Монголии объединяет одно: в обеих странах за счёт ранней диагностики и быстрых мер вроде карантина и отслеживания контактов получалось не допустить распространение вспышки. Поэтому пока что нет оснований считать, что июльская вспышка бубонной чумы станет для России и мира «новым коронавирусом».
Через полгода
и девушка, возраст которой не уточняется.
Естественно, неприлично спрашивать и разглашать возраст женщин.
Зачем это вообще добавил, не понимаю.
Хз, давайте не рисковать, закроем страны Евразии на полуторамесячный карантин, люди хотят жить ☝️
в основном — в сельской местности.
Ну правильно, там люди жрут любое мясо, вот и получается.