Комментарии
И рассказал о быте и прихожанах захваченного монастыря.
Журналист «Таких дел» Дмитрий Сидоров под видом паломника три неполных дня прожил в Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым). В своём материале он описал быт монастыря и его обитателей. TJ пересказывает главное из текста.
В первый день Сидоров не получил благословение отца Сергия на то, чтобы переночевать в монастыре, и вынужденно уехал. На следующий день журналист добился разрешения посетить ночную службу и остаться до утра. В последний день репортёр раскрыл одной из монахинь свою личность: уже через несколько минут казак попросил его уехать и предупредил, что его больше не пустят на территорию монастыря.
Въездные ворота украшены образом Богородицы — Спорительницы хлебов, там же находятся вагончики с охранниками-казаками. Сидоров рассказал, что на территории монастыря идёт стройка, к трём действующим храмам достраивают ещё два, «гигантский и поменьше». На территории обители также есть четырёхэтажный жилой корпус, животноводческая ферма, тепличное хозяйство, пасека и дюжина спрятанных в лесу домиков, а где-то в жилом корпусе — интернат для детей-сирот и больница для онкобольных.
На главной площади — 15-метровый крест, статуя Иисуса Христа и «Меч покаяния», из рукояти которого вылетают православные воины и герои. Отдельно, в самой центральной точке, — бюст царя Николая II. Жильё самого Сергия находится за храмом Казанской Божьей Матери — это «добротная двухэтажная усадьба» — где-то внутри неё та самая «келья» с гробом и портретом Сталина.
В первый день журналист побывал на службе, которую вели прикреплённые к монастырю иеромонах Иоанн (Иванов) и иерей Сергий Берестов. «Завершается пятичасовая служба крестным ходом с иконами царской семьи и с молитвой „Царю Небесный“ по территории вокруг храма», — пишет Сидоров.
Утреннюю службу, на которой побывал Сидоров, вёл уже сам схиигумен Сергий: на неё собрались все обитатели монастыря, около 500 человек. «На Сергии, в отличие от других батюшек до этого, нательный микрофон, разносящий его голос через динамики по всему храму и всей территории монастыря. Начинает он с проповеди, в которой повторяет свои программные тезисы», — описывает журналист.
После этого Сергий начинает «отчитку» — изгнание бесов. «Изыди дух табака, изыди дух алкоголя, изыди дух блуда, изыди дух интернета, изыди дух телевизора, изыди дух айфона», — перечисляет батюшка.
Журналисту удалось пообщаться с несколькими прихожанами. Одна, 84-летняя пенсионерка из Челябинской области, считает, что никакого коронавируса нет: «Простынешь — вот тебе и вирус. А не простынешь — здоровым будешь. Она уверена, что отец Сергий говорит всё правильно: «Это всё политика, чтобы закрыть церкви опять, вот чё они хочут».
50-летняя прихожанка из Екатеринбурга рассказала, что знает священника 20 лет, особенно её впечатляют проводимые им отчитки. На них она оставалась не раз, ночуя перед этим на полу храма.
В монастыре также собирают подписи в поддержку священника, но занимаются этим казаки. Монахиня, которой Сидоров рассказал о цели своего визита, на прямой вопрос о том, одобряет ли она происходящее, заявила: «Вы чего хотите-то? Всё, что делает отец Сергий, он делает правильно».
В мае схиигумена Сергия запретили в служении из-за его взглядов на пандемию коронавируса. 16 июня схиигумен при помощи казаков захватил Среднеуральский женский монастырь и отстранил его настоятельницу.
Ду-у-х! Назови себя!
Интернет! — изображает монашка неестественный бас
охуенно
Конструктивный самолет
Изыди дух табака, изыди дух алкоголя, изыди дух блуда, изыди дух интернета, изыди дух телевизора, изыди дух айфона
— Ду-у-х! Назови себя!
— Интернет! — изображает монашка неестественный бас.
— Д-у-ух! Назови себя! — подходит экзроцист ко второй женщине.
— Чародей! — верещит та.
Это совершенно потрясающе, я бы их стримы посмотрел.
Уважаемый Филипп
как люди устраивают митинг в защиту леса где-то в поле, сразу и полиция и омон, сука, кого там только не приносит. Казаки захватывают женский монастырь - стрекотание кузнечика
Уважаемый Филипп
ширяев создаст нейросеть, очень похожую на паломника
Поч с ним ничего не делают? Менты не имеют право вмешиваться пока рпц заяву не напишет? Если так, то поч они не пишут?
Замечательно быть сектантом,за тебя думают всякого рода ублюдки конченые.