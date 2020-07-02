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Ольга Щербинина
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Пятичасовые службы и изгнание бесов: журналист «Таких дел» под видом паломника побывал в обители схиигумена Сергия Материал редакции

И рассказал о быте и прихожанах захваченного монастыря.

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Схиигумен Сергий Фото Владислава Лоншакова, «Коммерсантъ»

Журналист «Таких дел» Дмитрий Сидоров под видом паломника три неполных дня прожил в Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым). В своём материале он описал быт монастыря и его обитателей. TJ пересказывает главное из текста.

В первый день Сидоров не получил благословение отца Сергия на то, чтобы переночевать в монастыре, и вынужденно уехал. На следующий день журналист добился разрешения посетить ночную службу и остаться до утра. В последний день репортёр раскрыл одной из монахинь свою личность: уже через несколько минут казак попросил его уехать и предупредил, что его больше не пустят на территорию монастыря.

Как выглядит обитель изнутри

Въездные ворота украшены образом Богородицы — Спорительницы хлебов, там же находятся вагончики с охранниками-казаками. Сидоров рассказал, что на территории монастыря идёт стройка, к трём действующим храмам достраивают ещё два, «гигантский и поменьше». На территории обители также есть четырёхэтажный жилой корпус, животноводческая ферма, тепличное хозяйство, пасека и дюжина спрятанных в лесу домиков, а где-то в жилом корпусе — интернат для детей-сирот и больница для онкобольных.

На главной площади — 15-метровый крест, статуя Иисуса Христа и «Меч покаяния», из рукояти которого вылетают православные воины и герои. Отдельно, в самой центральной точке, — бюст царя Николая II. Жильё самого Сергия находится за храмом Казанской Божьей Матери — это «добротная двухэтажная усадьба» — где-то внутри неё та самая «келья» с гробом и портретом Сталина.

Как проходят службы

В первый день журналист побывал на службе, которую вели прикреплённые к монастырю иеромонах Иоанн (Иванов) и иерей Сергий Берестов. «Завершается пятичасовая служба крестным ходом с иконами царской семьи и с молитвой „Царю Небесный“ по территории вокруг храма», — пишет Сидоров.

Ночная служба идёт до двух ночи, в церквушке скапливаются около 30 человек. Одна из монахинь не отходит от большой иконы с царской семьёй, занимающей всю стену, — самозабвенно крестится, кланяется и целует её все ночь. Завершается служба причащением — с одной лжицы — и проповедью об апостолах Варфоломее и Варнаве, уничтоживших громадного монстра ехидну силами своих молитв.

фрагмент материала «Почти святой»

Утреннюю службу, на которой побывал Сидоров, вёл уже сам схиигумен Сергий: на неё собрались все обитатели монастыря, около 500 человек. «На Сергии, в отличие от других батюшек до этого, нательный микрофон, разносящий его голос через динамики по всему храму и всей территории монастыря. Начинает он с проповеди, в которой повторяет свои программные тезисы», — описывает журналист.

Ковид, признаёт Сергий, существует, но это просто грипп, которого испугался митрополит Кирилл, испугался Священный Синод, испугался патриарх Кирилл, испугался президент, но не уральский схиигумен. [...]
Дальше переходит к позитивной повестке — напоминает пастве про свои эксклюзивные функции. «Кому ты нужен? Ну кому ты нужен, кроме меня?» — обхватывает он за шею парня в инвалидном кресле. «Никому, только вам», — покорно отвечает тот. [...]
К Сергию выводят двух женщин, монахиню и мирянку. Они поочередно, с интервалом в десять секунд, издают страшные звуки, как будто их тошнит. Привычным жестом он хватает за шею монашку и гудит наигранным голосом:

— Ду-у-х! Назови себя!

— Интернет! — изображает монашка неестественный бас.

— Д-у-ух! Назови себя! — подходит экзроцист ко второй женщине.

— Чародей! — верещит та.

фрагмент материала «Почти святой»

После этого Сергий начинает «отчитку» — изгнание бесов. «Изыди дух табака, изыди дух алкоголя, изыди дух блуда, изыди дух интернета, изыди дух телевизора, изыди дух айфона», — перечисляет батюшка.

Что говорят о Сергии прихожане

Журналисту удалось пообщаться с несколькими прихожанами. Одна, 84-летняя пенсионерка из Челябинской области, считает, что никакого коронавируса нет: «Простынешь — вот тебе и вирус. А не простынешь — здоровым будешь. Она уверена, что отец Сергий говорит всё правильно: «Это всё политика, чтобы закрыть церкви опять, вот чё они хочут».

50-летняя прихожанка из Екатеринбурга рассказала, что знает священника 20 лет, особенно её впечатляют проводимые им отчитки. На них она оставалась не раз, ночуя перед этим на полу храма.

Отец Сергий для нас — это всё. Мы его все поддерживаем. Он — почти святой. Без отца Сергия мы вообще не будем здесь ни в храм ходить, ни служить.

Ирина
прихожанка

В монастыре также собирают подписи в поддержку священника, но занимаются этим казаки. Монахиня, которой Сидоров рассказал о цели своего визита, на прямой вопрос о том, одобряет ли она происходящее, заявила: «Вы чего хотите-то? Всё, что делает отец Сергий, он делает правильно».

В мае схиигумена Сергия запретили в служении из-за его взглядов на пандемию коронавируса. 16 июня схиигумен при помощи казаков захватил Среднеуральский женский монастырь и отстранил его настоятельницу.

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#религия #медиа #covid19 #захватмонастыря

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21 комментарий
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Трехтысячелетний пес

37

Ду-у-х! Назови себя!

Интернет! — изображает монашка неестественный бас

охуенно

Ответить

Конструктивный самолет

Трехтысячелетний
8

Изыди дух табака, изыди дух алкоголя, изыди дух блуда, изыди дух интернета, изыди дух телевизора, изыди дух айфона

Ответить

Многолетний Женя

Конструктивный
9

Это помогает чинить баги основы?

Ответить

Аяз Умбатов

Конструктивный
0

В эльдорадо и м видео можно так продаванам говорить

Ответить

Уважаемый Филипп

Трехтысячелетний
3
Ответить

Rail Respect

Трехтысячелетний
0

Так рождается Мем. Аминь.

Ответить

John Doe

28

— Ду-у-х! Назови себя!

— Интернет! — изображает монашка неестественный бас.

— Д-у-ух! Назови себя! — подходит экзроцист ко второй женщине.

— Чародей! — верещит та.

Это совершенно потрясающе, я бы их стримы посмотрел.

Ответить

Илья Щ

John
0

Ты что не в себе, они же могут это прочитать

Ответить

Поперечный ГОСТ

8

Ну и где доблестная психиатрия? Хули они дрочат где-то в сторонке?

Ответить

Уважаемый Филипп

Поперечный
22

как люди устраивают митинг в защиту леса где-то в поле, сразу и полиция и омон, сука, кого там только не приносит. Казаки захватывают женский монастырь - стрекотание кузнечика 

Ответить

Многолетний Женя

9

Когда журналисты ТиЖорнала будут делать такие расследования?

Ответить

Уважаемый Филипп

Многолетний
9

ширяев создаст нейросеть, очень похожую на паломника 

Ответить

Многолетний Женя

Уважаемый
1

*изображает монашка неестественный бас*

Ответить

Eldar

1

Поч с ним ничего не делают? Менты не имеют право вмешиваться пока рпц заяву не напишет? Если так, то поч они не пишут?

Ответить

Уважаемый Филипп

Eldar
5

журналист не озвучил, но там было "изыди, дух полиции" 

Ответить

Крепкий стоячок

1

Вау это что-то на уровне VICE

Ответить

Ирина Голунова

1

ну он уделал собчак, конечно.

Ответить

Stalker 7Q

1

Сюжет Far Cry 5 нереалистичный, говорили они...

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Есть видео, где их отпевают?

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Франсуа Наоборот

0

Замечательно быть сектантом,за тебя думают всякого рода ублюдки конченые.

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Старый ворон

0
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