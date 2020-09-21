Ротенберг и возможный обход санкций, Усманов и миллионы для советника Путина, МТС и переводы сыну азербайджанского чиновника.

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Министерство финансов США Фото Жаклин Мартин, АР

20 сентября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные, полученные из утечки FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. В России расследование представило издание «Важные истории».

Журналисты изучили самую крупную в истории США утечку секретных финансовых документов и обнаружили подозрительные транзакции на общую сумму 2 триллиона долларов. Выяснилось, что крупнейшие банки допускают проводки огромных потоков «грязных» денег по всему миру.

В расследовании фигурируют миллиардер Алишер Усманов, советник президента Валентин Юмашев, друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, братья Ротенберги и другие россияне.

Как секретные документы попали к журналистам

В 2017 году BuzzFeed News получило доступ к более чем 2100 секретным файлам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Это подразделение Минфина США занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма.

Файлами из утечки были SAR — отчёты о подозрительной деятельности, которые банки направляют в FinCEN, обеспокоившись действиями кого-то из клиентов. Банки обязаны информировать FinCEN о своих подозрениях, даже если транзакции производятся за пределами Штатов, главное — чтобы они были в долларах США.

Составление такого отчёта о клиенте не всегда означает, что он вовлечён в отмывание денег. Вопросы к нему могут возникнуть по разным причинам: от негативных публикаций в СМИ до отсутствия у компании сайта и отзывов в интернете. Изучив эти файлы, журналисты обнародовали сведения, показавшиеся им наиболее подозрительными.

BuzzFeed News не раскрывает свой источник. Но в январе 2020 года бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс признала вину в передаче данных журналистам. По словам её адвоката, Эдвардс не верила в то, что государственные чиновники должным образом разберутся с многочисленными фактами отмывания денег. Хотя имена журналистов и название СМИ, с которыми контактировала экс-сотрудница FinCEN, публично не сообщали, «Важные истории» пишут, что по многим косвенным признакам очевидно, что речь идёт о BuzzFeed News.

Так как объём данных, которые предстояло проанализировать, был слишком большим, BuzzFeed News обратилось к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). В этой организации состоят больше 400 репортёров из 88 стран. Они уже работали над совместными расследованиями, включая нашумевший «Панамский архив». Проект по исследованию утечки FinCEN получил кодовое название «Кассандра». Российская часть опубликована в «Важные историях», потому что некоторые сотрудники издания, в том числе главред Роман Анин, являются членами ICIJ.

Что обнаружилось в банковских отчётах

К журналистам попали данные о подозрительных проводках через такие крупные банки, как HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Barclays. По правилам, если к клиенту есть вопросы, и дополнительные документы их не удовлетворяют, банк может заблокировать счёт и до проверки FinCEN. Если же после получения SAR финансовые разведчики обнаруживают явные признаки преступления, они передают их в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного или административного дела.

Как выяснил ICIJ, многие крупные мировые банки формально относились к своим обязанностям проверять клиентов и отчитываться перед государственными органами. Например, они пропускали явные случаи отмывания денег и прекращали расследования, получая отписки о том, что существующие только на бумаге фирмы «принадлежат каким-то крестьянам из Молдавии».

Из утечки FinCEN стало известно, что банк HSBC позволял аферистам перемещать миллионы долларов даже после того, как узнал от американских следователей, что клиенты использовали мошенническую схему. JP Morgan позволил перевести более миллиарда долларов компании, которая, как выяснилось позже, могла принадлежать человеку, входившему в десятку самых разыскиваемых преступников в США.

Центральный банк ОАЭ не принял мер в отношении местной компании, которая помогала Ирану уклоняться от санкций. Deutsche Bank перемещал «грязные» деньги людей, связанных с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами. А Standard Chartered продолжал перемещать деньги Arab Bank, клиентские счета которого использовались для финансирования терроризма.

Отчёты, изученные ICIJ, были отправлены министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год. Они содержат сведения о транзакциях на сумму около двух триллионов долларов. По словам одного из авторов расследования Фергуса Шила, это лишь малая часть SARs, отправленных за тот период времени.

Кого из россиян уличили в подозрительных транзакциях

Друг Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин был фигурантом опубликованного в 2016 году «Панамского архива». Тогда выяснилось, что он связан с несколькими зарегистрированными в офшорах компаниями, на счета которых поступали миллиарды долларов от российских госбанков и бизнесменов. В отчётах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о не упоминавшихся ранее платежах в адрес Ролдугина.

Согласно SARs, в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. Последняя фигурирует в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

В октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В «Панамском архиве» Dulston не упоминается. Но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Сделки со структурами Мордашова упоминались и в «Панамском архиве».

Ещё один друг Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций. Принадлежащая ему, по данным американских следователей, компания Advantage Alliance с 2012 по 2016 годы провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов (77,5 миллионов долларов). Многие из них произошли уже после того, как США и Евросоюз ввели против Аркадия и Бориса Ротенбергов санкции, и использовались для покупки произведений искусства. О том, что Ротенберги использовали рынок искусства, чтобы уклоняться санкций, Сенат США уже сообщал. Ротенберг назвал данные о транзакциях бредом.

Судя по файлам FinCEN, советник президента Валентин Юмашев получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited, которая принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. Неизвестно, какие услуги имеются в виду. «Важные истории» отмечают, что зять Бориса Ельцина и бывший глава его администрации Юмашев — лоббист, вхожий в «высокие кабинеты». Он неоднократно участвовал в урегулировании конфликтов крупных ведомств и бизнесменов. Сам он объяснял высокий уровень жизни своей семьи тем, что его дочь была замужем за Олегом Дерипаской.

В отчётах о подозрительных транзакциях МТС обнаружили платежи в адрес офшорной компании, близкой к Анару Махмудову, сыну бывшего министра нацбезопасности Азербайджана. 5,3 миллиона долларов выплачивались несколькими переводами в 2015 году офшорной компанией Caspian Telecommunication. Её владельца Аяза Керимова через несколько месяцев обвинили в присвоении и растрате средств в особо крупных размере и объявили в розыск.

В МТС утверждают, что у компании никогда не было бизнеса в Азербайджане. Платежи же объяснили тем, что в 2013 году МТС и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане».

Также в отчётах упоминаются: