Epic против Apple: почему конфликт неоднозначен, чем он грозит пользователям и могут ли стороны к чему-то прийти Материал редакции
Обзор эпохальной схватки о «монополии» на iOS и мнение редактора TJ о происходящем.
В середине августа создатели Fortnite и популярного игрового движка Epic Games начали войну с Apple: разработчики внедрили в игру собственную платёжную систему, которая работала в обход магазина App Store и позволяла избежать комиссий. После этого Fortnite удалили из магазина, а студия подала на Apple в суд.
Меньше чем за месяц Epic и Apple успели обменяться ударами, которые уже отразились на пользователях, и впервые встретиться в суде, но главная битва ещё впереди. Редактор TJ рассказывает, почему конфликт не так однозначен, что не так с позицией создателей Fortnite и чем всё может кончиться.
- Как развивалась одна из самых крупных схваток в мире технологий
- Всё не так однозначно — почему Apple сложно обвинить в монополии на собственной платформе
- Конфликт Epic и Apple — это больше про деньги, чем про пользователей
- Время перемен — что не так с комиссией App Store и чем может закончиться конфликт
Как развивалась одна из самых крупных схваток в мире технологий
Конфликт между компаниями начал зарождаться ещё в начале лета 2020 года, хотя глава Epic Тим Суини и до этого не раз негативно высказывался о высоких, по его мнению, комиссиях разных площадок. Как стало известно из судебных документов, создатели Fortnite пытались договориться с компанией из Купертино о поблажках до начала активных действий.
Epic открыто просила Apple разрешить ей выпустить собственного конкурента App Store с возможностью установки сторонних приложений. Кроме того, создатели Fortnite надеялись внедрить собственную платёжную систему, которая позволила бы не платить 30%-ную комиссию площадки. Apple тогда отказалась идти на поводу у компании, а спустя несколько месяцев Epic начала действовать в публичном поле.
После этого конфликт начал развиваться очень стремительно: Apple в течение пары часов удалила Fortnite из App Store за нарушение правил. Представители компании тогда заявили, что не намерены идти на особые уступки с Epic Games и пообещали помочь компании с возвращением игры в магазин.
В ответ на это создатели Fortnite подали на Apple в суд и развернули масштабную промо-кампанию в пользу своей позиции. В том числе спародировали культовую рекламу Apple «1984», показав компанию диктатором, и запустили онлайн-флешмоб FreeFortnite в игре.
Формально претензии Epic Games касаются не только Apple, но и Google, который тоже удалил Fortnite из своего магазина после внедрения прямых платежей за нарушение правил. Но к Google у компании куда меньше вопросов, да и в случае с Android разработчики могут воспользоваться другими магазинами для распространения игры или предложить загружать её со своего сайта. Очевидно, что основные претензии направлены против Apple: в 62-страничном иске против компании перечислено множество обвинений.
- Главная претензия заключается в том, что компания из Купертино занимает 100% рынка дистрибуции iOS-приложений. Из-за этого создатели Fortnite считают Apple «монополистом» на её же собственной платформе;
- Epic Games утверждает, что компания из Купертино искусственно ограничивает конкуренцию, не позволяя никому больше выпускать аналоги App Store на iOS. При этом на macOS правила не распространяются: на компьютеры приложения можно устанавливать из любого источника, а не только из магазина, отмечают создатели Fortnite;
- У разработчиков также есть отдельные претензии к платежам внутри приложений: по их мнению, платёжные системы Apple тоже монополизировала. В иске Epic Games утверждается, что отсутствие ограничений позволило бы увеличить выгоду для разработчиков и пользователей;
- По мнению разработчиков, комиссия таких размеров увеличивает стоимость разработки и является необоснованной. Они также считают, что при конкуренции с другими магазинами, комиссия была бы ниже;
- Создатели Fortnite отдельно пожаловались на то, что Apple слишком сильно привязывает пользователей к своей экосистеме. По их мнению, ни один разработчик не в силах переманить пользователей на другую платформу, потому что те не станут менять привычки. Из-за этого между разными системами на рынке на самом деле нет конкуренции, а значит крупные игроки являются монополистами, утверждают в Epic.
За иском создателей Fortnite последовал ответ Apple. Компания предупредила Epic Games, что до 28 августа удалит их аккаунты разработчиков в App Store со всем контентом, включая инструменты для работы с популярным у авторов игр движком Unreal Engine. Скорее всего, такой сценарий обговаривался в контракте разработчиков и Apple.
В ответ Epic Games повторно обратилась в суд. На этот раз компания потребовала в срочном порядке выпустить ордер, запрещающий удалять аккаунты до окончания разбирательства.После этого Apple передала в суд переписку с главой Epic Тимом Суини и заявила, что тот требовал особых условий, которые могли бы «разрушить бизнес-модель» компании.
Суини ответил, что требовал поблажек не только для себя, но и для всех разработчиков. При этом в письмах он упоминал об этом лишь вскользь и один раз, а большая часть его переписки касалась обсуждения условий для Epic.
25 августа Epic и Apple впервые встретились в суде — на чрезвычайных слушаниях по судебному запрету об удалении аккаунта разработчиков из App Store. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) не встала однозначно ни на чью из сторон: она не стала обязывать Apple возвращать Fortnite в App Store, но запретила удалять аккаунты, связанные с движком Unreal Engine.
Следующим шагом Epic стал выпуск обновления Fortnite, которое разделило игру на две части. Пользователи iOS и Mac-версий лишились возможности играть с игроками с других платформ, а также возможности получить новый контент. При этом на macOS игра работает через собственный лаунчер Epic Games Store и гипотетически могла бы получить обновление, а Android изменения не затронули, несмотря на блокировку в магазине и такой же судебный иск.
Риторика Epic Games изначально строилась на заботе о пользователях. После подачи иска на Apple Тим Суини в своём твиттер-аккаунте утверждал, что борьба с комиссиями поможет и разработчикам, и пользователям.
Позиция Apple заключалась в том, что Epic Games нарушила правила магазина, а её требования противоречили бизнес-модели компании. В самом первом комментарии о ситуации представители Apple утверждали, что создатели Fortnite пользовались всеми преимуществами App Store и сами согласились со всеми правилами, а теперь передумали.
Всё не так однозначно — почему Apple сложно обвинить в монополии на собственной платформе
Основной аргумент Epic Games заключается в том, что на айфонах нет других способов распространять приложения, кроме как через магазин App Store, а значит Apple — монополист. При этом Android в компании не считают конкурентом, потому что пользователи «не станут на него переходить». Однако если следовать такой логике, то и сама Epic Games является монополистом, а если сравнивать напрямую с Apple, то даже более злостным.
Создатели Fortnite до сих пор остаются непубличной компанией, а значит не раскрывают информацию о доходах. Но большую часть выручки — примерно по 3,5 миллиарда долларов в год — компания всё ещё получает от внутренней валюты в игре (V-Bucks), за которую пользователи могут приобретать косметические предметы, меняющие внешний вид персонажей.
При этом Fortnite, как и iOS, является одним из лидеров своего рынка с массивной пользовательской базой, но в отличие от Apple, Epic Games не позволяет никому зарабатывать на контенте внутри игры. Компания остаётся единоличным продавцом контента, хотя изредка устраивает коллаборации со знаменитостями.
Чтобы понять, что не так с позицией Epic Games, нужно разобраться, что такое монополия и откуда вообще возникла комиссия в 30%. В широком смысле монополия — это отсутствие альтернатив на рынке, когда цену и объём предложения регулирует всего одна компания. Если перекладывать определение на рынок платформ для смартфонов, то Apple с трудом получится назвать монополистом. Она занимает чуть более 20% рынка по сравнению с 74% у Android. Из этих 74% далеко не всю долю занимает Google — в Китае продаётся немало смартфонов с собственными магазинами приложений, например, с AppGallery от Huawei.
На рынке, скорее, сложилась олигополия, ведь его большую часть занимают несколько очень крупных компаний. И даже если взглянуть со стороны рынка дистрибуции приложений, Apple сложно назвать монополистом, ведь, помимо Android и iOS, есть достаточно других платформ для распространения продуктов. Epic Games и сама прекрасно это знает — её Fortnite доступна на ПК с Windows, на macOS, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.
Однако Epic Games подаёт ситуацию с другого угла: компания считает, что Apple доминирует на рынке дистрибуции мобильных приложений именно на iOS — то есть платформу называют отдельным самостоятельным рынком. И на этом границы понимания уже размываются, потому под такую «монополию» можно подвести вообще что угодно.
Поскольку в США действует прецедентное право, для оценки шансов Epic Games на победу можно вспомнить крупные похожие дела. Например, в 1970-х власти ополчились на IBM за то, что та выпускала компьютеры на собственном программном обеспечении, однако признать её монополистом не удалось, и спустя десять лет дело закрыли.
Другой известный случай — доминирование Microsoft на рынке браузеров. В 1999 году Минюст США выяснил, что компания подговаривала партнёров, чтобы помешать браузеру Netscape конкурировать с Internet Explorer. Тогда компанию чуть не поделили надвое, но она победила в апелляции и согласилась больше не предпринимать подобных действий.
Но чаще всего в таких случаях вспоминают дело «США против Du Pont» 1956 года, которое даже не связано с технологической отраслью. Тогда Верховный суд США признал, что нет никакого экономического смысла наказывать производителей за «естественную монополию» — например, если они сами продают и продвигают свои товары. Судьи тогда также пришли к выводу, что один бренд не может сам по себе представлять рынок, если у него есть конкуренты.
Таким образом, Epic, скорее всего, будет очень сложно доказать, что Apple является монополистом на рынке iOS, потому что система сама по себе лишь продукт компании. А на рынке мобильных систем у Apple нет превосходства.
Конфликт Epic и Apple — это больше про деньги, чем про пользователей
Epic Games развернула масштабную медийную поддержку своей позиции, используя соцсети и собственное «медиа» в виде Fortnite с более чем 200 миллионов игроков. Компания даже опубликовала полный текст судебного иска, что обычно никто не делает.
В Epic не скрывают главного мотива — запустить свой магазин приложений на iOS, а также добиться снижения или обнуления комиссий App Store. Создатели Fortnite исходят из того, что если комиссии снизятся, то освободившиеся деньги можно будет направить на что-то ещё. Однако многим разработчикам, а значит и пользователям такая ситуация может навредить.
К тому же на рынке условно-бесплатных игр крайне высокая конкуренция за внимание пользователей, число которых ограничено, отметил пользователь DTF, участвующий в разработке F2P-проектов. По его словам, студии для привлечения игроков чаще всего покупают трафик: грамотная работа с ним позволяет держать проект на границе окупаемости.
Если Epic добьётся своего, как минимум небольшим командам придётся выбирать между встроенными платежами от Apple и от кого-то со стороны, например, от тех же создателей Fortnite. Можно предположить, что решение Apple — если она не снизит комиссию — будет дороже и менее выгодным, хотя и останется интегрированным в iOS лучше всех. При этом решение Epic обойдётся ей куда дешевле и позволит тратить намного больше денег на привлечение клиентов.
Таким образом, создатели Fortnite (и другие крупные корпорации) получат преимущество перед всеми другими разработчиками на ровном месте только за счёт того, что у них есть ресурсы построить собственную платёжную платформу. Разве не из-за этого же они судятся с Apple?
В иске к Apple компания открыто называет владельцев устройств на iOS «более прибыльной аудиторией» по сравнению с пользователями Android, где Fortnite уже давно можно скачать не из магазина приложений Google. Это подтверждается и доходами компании, которая до сих пор сильно зависит от выручки с продажи косметических товаров в игре.
По данным аналитиков Sensor Tower, Fortnite на iOS принесла Epic Games 1,2 миллиарда долларов с момента выхода на платформе в 2018 году. При этом Android-версия, которую Epic распространяла сама, в первый год принесла только 100 миллионов долларов, а общая выручка от Fortnite за 2019 год составила 1,8 миллиарда долларов.
Компания также зарабатывает на движке Unreal Engine, и, кстати, тоже берёт за его использование комиссию. Как только разработчики игры или приложения на движке начинают зарабатывать больше трёх тысяч долларов за квартал, они должны отчислять 5% Epic Games со всех продаж. Для некоторых студий существуют особые договорённости, которые позволяют им платить комиссию по другой ставке, но Epic названия этих компаний не раскрывает.
Выиграют ли что-то от снижения комиссий и выхода собственного магазина Epic пользователи, тоже неясно. Сторонние магазины из-за отработанной привычки усложняют взаимодействие пользователя с платформой. К примеру, на Android есть огромное количество магазинов-аналогов Google Play, но платёжеспособной аудитории в них нет.
Epic Games сама доказала, что даже такой крупный проект как Fortnite не заставляет расставаться с деньгами так же просто, как магазины приложений. Поэтому в апреле игру всё же выпустили в Google Play, хоть и ненадолго (удалили по той же причине, что и Apple).
Осознать масштабы возможных последствий можно по ситуации вокруг ПК. На Windows существует множество площадок — от Epic Games Store, Microsoft Store и Steam до GOG Origin, Battle.net, UPlay и Bethesda Launcher. У каждой есть свои эксклюзивы, политика возвратов и система оплаты.
Это, к примеру, может вызвать проблемы у родителей: на iOS есть семейные аккаунты, через которые родители могут прозрачно отслеживать детские покупки. Уже давно отработан механизм оспаривания транзакций — зачастую купленный по детской невнимательности контент можно вернуть легко и быстро. При дроблении магазинов вся эта простота и понятные правила игры рискуют исчезнуть.
Помимо прочего, Epic, по сути, сама создаёт неудобства фанатам Fortnite на iOS прямо сейчас. Компания точно знала, что её ждёт из-за подачи иска, поэтому удаление игры из магазина, и, как следствие, запрет играть с пользователями других платформ — это не что-то неожиданное, а цена, которую посчитали приемлемой.
Время перемен — что не так с комиссией App Store и чем может закончиться конфликт
Комиссии — камень преткновения в войне Apple и Epic. Создатели Fortnite принципиально не согласны с тем размером, который действует сейчас, и в этом вопросе претензии компании кажутся куда более справедливыми.
Ставку в 30% задал ещё Стив Джобс в 2008 году, при запуске App Store, а позже такой же процент сбора установили в Google Play. Но Джобс взял ставку не с потолка: на самом деле она пошла как раз от разработчиков игр. Всё началось в 80-х, когда компания Namco, придумавшая Pac-Man, решила выпустить свои игры на консоли Nintendo Famicom. Namco объединилась с Hudson Soft (издатель Bomberman), чтобы убедить Nintendo открыть свою платформу для сторонних разработчиков.
Обе компании хотели вывести проекты на консоль, но Hudson не умела производить картриджи. В итоге Namco предложила платить Nintendo лицензионный сбор в размере 10%, а Hudson — в размере 20% с учётом производства картриджей. В компании с условиями согласились: если сложить два сбора, то получатся те самые 30%, которые стали индустриальным стандартом.
Если раньше 30%-ную комиссию можно было объяснить производством физических копий игры, то сейчас уже нет — магазины их не делают. Ставка сначала распространилась на диски, консоли, а в итоге — на цифровые платформы. Каждая площадка по-разному обосновывает ставку, но, если утрировать, то все сходятся на покрытии банковских издержек, обслуживании серверов и лицензионных отчислениях. В частности, Apple заявляет, что комиссия позволяет «обеспечить безопасность и поддержку» разработчиков.
На эти аналогии легко ответить такими же, только с противоположным выводом, но все они окажутся одинаково далеки от реальности. Просто это первое подобное столь крупное разбирательство, к которому обе стороны сделали «домашнее задание»: похожие иски против Apple были, но они никогда не подавались с таким уровнем подготовки.
У кого больше шансов, пока однозначно сказать нельзя. Учитывая подобные дела, Epic вряд ли сможет доказать монополию Apple, ведь на своей платформе она считается естественной. К тому же дело рассматривает судья, уже встававшая на сторону владельца App Store в похожих случаях. Но суд пока кажется беспристрастным: он запретил удалять аккаунт Epic, связанный с Unreal Engine, но позволил удалить профиль с Fortnite.
Даже среди разработчиков, с которыми пообщался TJ, нет единого мнения о том, кто прав — Epic или Apple. Например, основатель и CEO сервиса App In The Air Байрам Аннаков считает поведение Apple приемлемым, а размеры комиссии справедливыми. При этом решение о том, кто прав, по мнению Аннакова, должен принимать суд.
Гендиректор белорусского сервиса Verv Люба Пашковская, напротив, уверена, что улучшать условия своей работы «нормально для любого бизнеса». И хотя Apple и Google создали «отличные» экосистемы, теперь они должны снизить комиссии для разработчиков, считает Пашковская. Глава Verv уверена, что благодаря действиям Epic рынок так или иначе будет меняться.
Глава игровой студии Nekki Дмитрий Терехин также считает комиссию обоснованной. По его словам, платформы существенно поддерживают игры, но некоторым проектам снижение комиссий бы только помогло.
Большая часть разработчиков, к которым обратился TJ, либо не ответила на запрос, либо отказалась от комментариев, сославшись на деловую этику.
Следующее судебное заседание состоится 28 сентября и уже будет посвящено самому монопольному иску. Учитывая, что стороны каждую пятницу обмениваются «ударами», есть шанс, что расстановка сил ещё поменяется до рассмотрения дела: впереди почти четыре недели.
Так или иначе, конфликт сам по себе показывает, что пришло время изменений в подходе Apple к комиссии в App Store. Когда её только вводили, Джобс не рассчитывал на то, что магазин приложений когда-нибудь станет значимым источником прибыли для компании. В те времена в магазине ещё не было засилья условно-бесплатного контента с микроплатежами: платные приложения покупали за деньги разово, а в бесплатных были запрещены внутренние покупки.
Очевидно, что компания не захочет снижать комиссию, особенно на фоне замедления продаж iPhone и железа в целом. Apple уже несколько лет двигается в сторону перехода к заработку на сервисах, и App Store пока единственный оправдывает эту стратегию с лихвой. Но есть и другие варианты решения проблемы: дать разработчикам больше свободы, ослабить ограничения и рассказать, сколько денег и на что уходит. Что-то из этого компания уже начала делать, а о распределении комиссии наверняка придётся рассказать в суде.
Свой вклад могут внести и государственные регуляторы: пока они тоже атакуют Apple — не только в США, но и в Европе. Им так или иначе нужно будет выработать правила работы подобных площадок — позволить им работать как раньше или придумать ограничения. Российские законодатели уже двигаются в этом направлении, но пока идея обязать Apple добавить в iOS сторонние магазины звучит утопично. Как и требование ФАС поменять правила App Store.
Чтобы ситуация изменилась, достаточно будет решения одного регулятора на одной крупной территории, например, в Евросоюзе: и тогда компании, скорее всего, придётся менять условия для всех. Учитывая прецедентное право, изменения у Apple вызовут «эффект домино» для компаний, работающих по такой модели. Среди них — Facebook, Amazon и Google.
Другим последствием битвы Epic и Apple может стать появление какой-то принципиально новой мобильной платформы как противовеса уже устоявшимся гигантам. Пока эту роль на себя не взяла ни одна компания, но нечто похожее уже происходило как раз с картриджами Nintendo. В какой-то момент компания подняла комиссии выше 30%, после чего Sony выпустила PlayStation с более дешёвыми в производстве дисками и привлекла разработчиков пониженными ставками.
Чем бы всё ни закончилось, и приготовиться к тому, что этот конфликт не прекратится в ближайшие месяцы, и, чего нельзя исключать, растянется на годы. Его результат станет определяющим не только для бизнеса Apple, но и для всей техноиндустрии. А пока в Fortnite лучше поиграть на ПК, консоли или смартфоне на Android.
Однако если следовать такой логике, то и сама Epic Games является монополистом, а если сравнивать напрямую с Apple, то даже более злостным.
Ахинея, в поддержку которой, цитирую:
При этом Fortnite, как и iOS, является одним из лидеров своего рынка с массивной пользовательской базой, но в отличие от Apple, Epic Games не позволяет никому зарабатывать на контенте внутри игры. Компания остаётся единоличным продавцом контента, хотя изредка устраивает коллаборации со знаменитостями.
Это сделанный ими и принадлежащий им контент внутри их игр; в отличие от чужих игр с их микротразакциями (сделанных другими и принадлежащих другим), продающихся через яблокодевайсы.
Такое ощущение, что автору занесли чемодан яблочных огрызков.
Далее там про олигополию вместо монополии при успехе Эпиков, но если это будет юридически адекватный прецедент, ничто не мешает любому Васе из ООО "Индюшатина" продавать игры на яблокодейвайсах вне маркетплейсов со своего сайта.
Судебный велосипед
Это сделанный ими и принадлежащий им контент внутри их игр
Как и AppStore, являющийся частью платформы iOS, сделанной и принадлежащей Apple.
Но приложения внутри AppStore не принадлежат Apple.
А игроки в Fortnite, которые делают игру интересной для других игроков, не принадлежат Epic. Любой маркетплейс берет комиссию за то, что соединяет клиентов. Многопользовательская игра с такой точки зрения - такой же маркетплейс.
И какую собственость игроков Эпики не дают им продавать? Ты перевел стрелки через жопу, словно решается вопрос о юридически корректной продаже рабов. Игроки играют, хотят что-то купить - покупают, что ты ещё хочешь?
Ещё
раз.
Речь в посте идёт о монополии Apple на посредничество при продаже игр и игрового контента (собственники которого - не Apple) через яблокодевайсы, по кр. мере через их трубки. Не хотят платить 30% Apple - не могут продавать игру и её контент для инсталляции на яблочные трубки. Андестенд? Этот рынок для них закрыт. Владельцы яблокодевайсов редко меняют их на не яблочные аналоги, этому фанатизму пример автора и твой пиетет перед яблоконторой.
Что касается Эпиков - какую собственность игроки не могут продать, минуя эпиков? Игровой контент сделан эпиками является собственностью эпиков.
1) Собственники контента не Apple, но они пользуются услугами Apple. CDN, биллинг, система рекомендаций, служба поддержки. Эппл дает возможность заработать третьим лицам на своей аудитории. Да, они при этом усиливают и свою позицию, но это не противозаконно.
2) Fortnite не дает возможности третьим лицам заработать на своей аудитории, а могли бы (смотри продажу пользовательских скинов в Доте). При этом, они так же используют своих игроков для того, чтобы сделать игру привлекательнее для других игроков (у нас большой онлайн - всегда есть, с кем поиграть).
1) И? Если разраб шлёт нахуй яблокомагазин (не нужны ему перечисленные тобой ништяки ценой 30%) и открывает свой, в своей же игре для своего контента, что происходит? Разраб вылетает на мороз из яблочной "экосистемы". Это и есть монопольное ограничение, нет смысла ссылаться на ништяки взамен коммисии, если нельзя отказаться от обоих (и ништяков, и комиссии).
2) Что значит "Fortnite не дает возможности третьим лицам заработать на своей аудитории", как Эпики запрещают зарабатывать на стримах через донаты и рекламу (монетизацию в ютубе, например)?
они так же используют своих игроков для того, чтобы сделать игру привлекательнее для других игроков (у нас большой онлайн - всегда есть, с кем поиграть)
Жесть маразм. Игра популярна , нравиться многим и есть, с кем играть - и? Эпики должны что? Статую кажому игроку обстругать, из яблочной кожуры? "Используют", блядь. Ты ещё про эксплуатацию классовую телегу накати и "Капиталом" пот с мозолистого лба сотри.
Игра популярна , нравиться многим и есть, с кем играть - и?
Ты попробуй отзеркалить свои же слова. Платформа Apple популярна, нравится многим, и есть куча приложений - и? Apple должны что?
Если разраб шлёт нахуй яблокомагазин и открывает свой, в своей же игре для своего контента, что происходит? Разраб вылетает на мороз из яблоочной "экосистемы".
Поздравляю, ты понял, на чем основана бизнес-модель Apple. И закон не запрещает поддерживать только свои методы внутри своих продуктов. Нельзя обязать компанию поддерживать любой сторонний сервис внутри своего продукта.
Сука, иди сбросся с моста. Яблококонтора монополизировала свою экосистему, не давая разрабам продавать свою СОБСТВЕННОСТЬ, минуя их охуевшую 30% комиссию. Игры (эпиков или кого, не суть) продают свою собственность и не регулируют продажу чужой собственности как-либо (по кр. мере связанной с играми), если они продают игровой контент - они продают СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
Энный раз убеждаюсь, любой фанатик чего - угодно - долбоеб в вопросах предмета фанатизма.
Нельзя обязать компанию поддерживать любой сторонний сервис внутри своего продукта.
Нельзя допускать, покуда законодательство против монополий, ограничения рынка (здесь - рынка посредничества при продаже видеоигр и их контента) 1 компанией. Игровой контент на яблокотрубках - отдельный рынок, поскольку переход, тем более из-за игры, на трубку не от яблочников, крайне редок.
Это не собственность, это услуги. Эппл продает свои услуги пользователям. Они делают это настолько хорошо, что им удалось создать огромную базу аудитории за 12 лет работы над своими устройствами и софте для них. При этом Эппл продает свои услуги разработчикам, чтобы те могли продать свои услуги пользователям услуг Эппл.
Fortnite продает свои услуги пользователям. Они тоже делают это очень хорошо, у них тоже огромная аудитория. Но они не дают третьим лицам продавать услуги внутри своих услуг.
Энный раз убеждаюсь, любой фанатик чего - угодно - долбоеб в вопросах предмета фанатизма.
Вот здесь согласен. Кстати, никогда не любил айфоны, у меня Android.
Нельзя допускать, покуда законодательство против монополий, ограничения рынка (здесь - рынка видеоигр) 1 компанией.
Давай на секунду представим, что Epic выиграли суд. Как ты думаешь, что произойдет? Правительства устанавливают предельную маржу для частных компаний? Обязывают поддерживать любой платежный сервис внутри своих продуктов?
Здесь можно провести некую параллель с государством. Вот есть рашка, в ней есть НДС, все его платят. Кому не нравится - пожалуйста, переезжаете в другую страну и платите ей. А есть, допустим, крупный производитель автомобилей. Допустим, он сам клепает все до единой детали в нём, то есть полностью самодостаточен. И тут он решил, что было бы неплохо перестать платить государству НДС с продаж, и вообще, почему бы не замутить свой автомаркет, где будет продаваться всё то же самое, что и на обычных прилавках? Эдакое государство в государстве.
Я думаю не надо объяснять, что сделает государство в подобном случае ;)
Государство обладает монополией на налоги, если этого нет, значит оно дозволяет бандитизм. Отдельная тема про то, что государство - легитимный и в хорошем случае полезный бандит, но тема тут другая.
Аналогия хотя не плохая, но возможна лучше - кто-то ушлый скупил (ок, долгосрочно арендовал, если законодательство не допускает покупки) всю пригодную к с/х землю. И сдает её в субаренду, за дикую ставку. Не хочешь - не покупай, ага. И не занимайся с/х в этой стране. Такой делец и будет примером монополии, и Эппл, продолжая аналогию, пусть не скупили, а создали эти наделы, которые суть отдельный достаточно инертный в плане заменямости рынок.
Ну, вот я как раз таки и не могу воспринимать Эпол как ушлого, потому что да, они создали эти наделы, по аналогии с государством.
И ладно бы, если они просто брали эти 30% и всё. Они же всё таки выполняют свои какие-никакие, но обязательства. Продвигают, устраивают коллаборации, защищают интеллектуальную собственность разработчиков и т.д.
Мне кажется, что суть конфликта в этой самой цифре в 30%. И, учитывая последние действия Эпол, она это прекрасно понимает, поэтому уже начала принимать меры, чтобы снизить градус напряжения.
Отговорка про то, что комиссия оправдана какими-то доп. услугами или плюсами, бьёт мимо факта того, что нельзя от всего этого отказаться и просто продавать, как знаешь, внутри своей же игры.
Это же не отговорка. Раз уж мы тут вышли на уровень аналогий (что само по себе грустно), то вот тебе такая:
Ты построил ТЦ. Рядом с метро, хорошая проходимость, много покупателей. Других ТЦ рядом нет. Ты сдаешь в аренду у себя торговые площади, на особых условиях, берешь процент от выручки. Внезапно приходит арендатор, который сначала соглашается платить аренду, а потом кидает тебя. И ты закрываешь его лавку. А он идет в суд, и обвиняет тебя в монополии, потому что именно тут важный для него трафик, и идти ему больше некуда. Хотя вообще-то на другой станции метро есть другой ТЦ, который, в общем, не требует процента с выручки (на самом деле, требует, но там есть обходные пути), но и люди там другие.
Для полноты аналогии осталось Apple объявить новым органом самостоятельно инициируемого налогооблажения (кстати подобное было в древности, раньше налоги собирали частные конторы, обязались государству собрать столько-то с такой-то земли, а собирали сверху, на свое усмотрение (и дозволение терпил, простите, налогоплательщиков) и что сверху, оставляли себе).
Судебный велосипед
Нет, я об этом и не говорю. Как и продукты в EGS не принадлежат Эпикам(за определенными исключениями).
Если Эпикам так надо - пусть создадут свою линейку смартфонов, планшетов, ноутбуков, свою операционную систему, интегрируют туда свой магазин с лаунчером своим великим, распиарят его на весь мир. А потом позволят всем подряд продавать там свои продукты за комиссию в 2%. Посмотрим, как им понравятся такие условия.
Нахрена нужна такая система, где ты не можешь ставить приложения не из магазина? Что за мазохизм?
Пользовался бы ты Windows, если бы мог ставить программы только из магазина Microsoft?
Фанатики, сэр.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
сквозь статью прям просвечивает любовь и обожание к эплл,однозначно.Необъективная статья.
Из-за этого создатели Fortnite считают Apple «монополистом» на её же собственной платформе
Когда к тебе домой приходит гость и срёт у тебя на полу с важным видом, потому что ты "монополист" в своей квартире.
Вообще, при всем моем отношении к яблоку и его дорогой комиссии, искренне надеюсь, что Эпиков насадят на здоровенный хуй - так просрать свою возможность изменить рынок на iOS - надо еще постараться. А прикрываться "публичными интересами", хотя на самом деле отстаиваешь только свои доходы - это низко, и одобрения не заслуживает.
Это не их квартира. Это огромный рынок с десятками миллионов пользователей.
Они ее создали, развили, привели туда разработчиков. Почему это не "их квартира"?
В чем здесь монополия? Или Эпики в Epic Games Store не берут комиссию с разработчиков? Или позволяют там зарабатывать другим издателям?
Весь вопрос только в том, что только продаваясь в AppStore, вы заходите на рынок iOS устройств - айфонов, айпадов, маков. Но это заслуга экосистемы Apple, которой больше нет нигде, а не надуманной монополии. А скипнуть рынок iOS издателю не хочется из-за его размера и возможной прибыли.
Вот только вести себя как Эпики в такой ситуации - чистой воды лицемерие.
В чем здесь монополия?
В том, что они захватили огромный процент рынка вход в который возможен только через конскую комиссию. На других платформах разработчики имею право выбирать дистрибьюторов контента. Если ты ios разработчик, ты обязан отдавать 30% за услуги, которые стоят значительно меньше.
Представь, если бы другие компании вели бы себя также и ты на windows или android не мог бы поставить собственное ПО в обход гигантского налога.
Почему это не "их квартира"?
Потому что аналогия с квартирой и дефекацией абсолютно некорректна.
С тем же успехом apple может запретить всем сайтам в интернете отображаться в собственном браузере и взымать 30 процентов доходов со всех владельцев сайтов, которые открываются на айфоне или макбуке.
Если ты ios разработчик, ты обязан отдавать 30% за услуги, которые стоят значительно меньше.
Так разрабатывайся на Андроиде, что тебе мешает?
Ты приходишь разработчиком на платформу, где действуют строгие правила и есть комиссия. Ты с ней соглашаешься, разрабатываешь, стрижешь с пользователей деньги, а потом начинаешь жаловаться, что комиссия высокая. Очень интересная логика.
огромный процент рынка
25% рынка мобильных устройств, если я правильно помню. Если разработчикам нужно продавить платформу вместе с ее магазином - не издавайтесь там, не приносите прибыль агрессивной платформе. Тогда она самостоятельно снизит цену рано или поздно.
Apple изначально создавалась экосистема "под себя", как раз для того, что бы не зависеть в определении своих решений от разработчиков, издателей и прочих недовольных элементов. Для этого же писались дикие правила, от которых тоже все плюются.
С тем же успехом apple может запретить всем сайтам в интернете отображаться в собственном браузере
Может, но такой шаг срежет желание потенциального пользователя приобрести девайс. Поэтому так никто не делает.
Я не защищаю здесь ни Эпл, ни Эпиков - в данной ситуации они оба - по своему два мудака. Один клянчит специальные условия только для себя вместо того, что бы попытаться улучшить рынок на платформе для всех. Второй - создал себе платформу с магазином, закрыл ее и устанавливает свои правила, и все их соблюдают, потому что на рынке много пользователей.
Никого здесь, правда, не волнует удобство пользователя, которым являюсь, например, я.
Это война платформодержателя, издателя и разработчика.
Следующий
Так разрабатывайся на Андроиде, что тебе мешает?
Так если суд решит, что позиция apple правильная, то ничто не мешает Гуглу и майкрософту прикрыть все способы альтернативного распространения контента. И все останутся в минусе, кроме трёх компаний, альтернативы которым не появится в ближайшие 10 лет.
Проблема не в самом apple, проблема в том, что фанаты яблока топят за монополизацию рынка и и невыгодные условия для всех участников рынка, кроме гигантских корпораций.
Ты приходишь разработчиком на платформу, где действуют строгие правила и есть комиссия
Ну да, так почему же разработчики, которые приносят apple огромные доходы не имеют права требовать справедливых рыночных условий?
Судебный
Так если суд решит, что позиция apple правильная, то ничто не мешает Гуглу и майкрософту прикрыть все способы альтернативного распространения контента.
Да. И виноваты в этом будут Эпики, потому что вместо того, что бы под своим крылом объединить разработчиков и издателей, которых действующая политика не устраивает, и пойти со своими претензиями к Эпл, а получив отказ, обратиться в суд, - Эпики сначала самовольно нарушили правила, которые обязались соблюдать, а потом подали в суд якобы из публичных интересов, хотя из слитой переписки видно, что Суини заботила лишь выгода его компании.
почему же разработчики, которые приносят apple огромные доходы не имеют права требовать справедливых рыночных условий
Я этого не говорил. Имеют. И должны, если эти правила их не устраивают. Но только требовать это нужно ПЕРЕД выходом на iOS продукта, а не после - в момент ознакомления с условиями выхода на платформе. И уж точно не нужно принимать эти условия, а потом демонстративно их нарушать и жаловаться на блокировку.
я думал правоцентристы на стороне эпплов
Следующий вентилятор
На стороне тех, кто предоставляет максимально выгодные рыночные условия. Я как активный пользователь ue4 топлю за развитие удобного мне инструмента.
Безумный магнит
Я думаю это нужно в описание сайта добавить
Чтож в статье умолчали, что айфон примерно у 50% жителей США и если ты хочешь быть разраьом, то тебе придется сесть на бутылку эппл? У андроид остальные 50%, но там ты можешь ввоюде не входить в goole.play, как сейчас это сделано у Фортнайта, они просто напрямую через сайт это делают.
Взяли стату по количеству пользователей во всем мире, что необьективно, так как нет айфона за условные 2к рублей, офк их будет меньше в мире.
Короче проблема в том, что если ты хочешь юыть разрабом и зарабатывать на этом, делать свой бизнес и т.д., то только через постель с эппл, которая будет навязывать тебе любые свои усллвия и ты нихуя сделать не сможешь, даже если ты гигант уровня фейсбук.
Поэтому однодначно у эппл есть монополия, её доля на рынке слишком большая, чтобы просто быть компанией, они знают, что никто от них не уйдет из-за такого количетчва пользователей и ебут своих клиентов, т.е. рыночные механизмы не работают и тут нужно всешаться государству, обязав эппл открыть доступ к пользователем всем подряд. Комиссиб снижать не обязательно, если на айфоне появятся другие магазины комиссия снизится сама по себе, ибо появится конкуренция, которой сейчас нет.
Ты тупой? На Андроиде можно устанавливать приложения вне магазина и тупо обходить покупку. На Андроиде можно устанавливать взломанные версии приложения. На свой яблокодевайс ты так сможешь?
нет, не снизилась, значит это норма. Но тот эе фортнайт там продает через собственный сайт, чтоб комиссия была 0, Из-за чего цена внутри игры уменьшилась.
И там комиссия не снижается потому что нет конкурентов достойных, но это уже проблема конкурентов, что не могут потягаться с андроидом.
Но представь, если эппл откроется и туда зайдет гугл плей, тогда и эппл сторе скорее всего будет вынужден зайти в андроид и комиссии хочешь не хочешь, а уйдут. Может эпики вообще все устроили чтоб свой магазин сделать.
И, кстати, из-за конкуренции app.gallery на андроид предлагает бабки тем, кто придет к ним со своим приложением) Там первое время вообще ноль комиссия будет, плюс бабки на продвижениие просто так дают.
Сначала хотел запостить картинку с жабой и гадюкой - в борьбе Apple и Epic интересы потребителя не защищает ни одна, ни другая сторона. Эпики хотят больше денег, эппл хочет контроля и больше денег.
Но я всё же больше за Apple. Потому что донатные f2p-дрочильни это зло в чистом виде, это буквально выкачивание денег из воздуха. Apple хоть устройства делает.
А эпики на эти деньги дают инди разработчикам и студентам абсолютно бесплатные инструменты для создания игр.
Не абсолютно бесплатные - эпики берут свой процент, правда, только с тех, кто смог заработать от 100к баксов.
И не забывай, что сейчас Epic наполовину принадлежит Tencent - китайскому монстру из мира мобильных игр.
да, и он 12%, когда в других магазинах он 30%, что-то ты про это забыл написать?
Следующий вентилятор
@Дитковская я вижу, что ты не согласен, а теперь представь, что рынок кофе полностью захватил Старбакс, который запретил тебе заваривать кофейные зерна без 30% налога со всех твоих кофейных доходов.
Следующий вентилятор
Она даёт понять что чувствуют разработчики, когда вынуждены отдавать огромный процент ни за что.
Кстати, твоя аналогия с продуктовыми магазинами куда более некорректная.
Следующий
На самом деле, если почитать учебники по логике, то любые аналогии некорректны, потому их нельзя использовать в качестве аргумента. Аналогии служат исключительно в качестве эмоциональной окраски текста.
Безумный магнит
Эм, ты считаешь что Эпл полностью захватила рынок? Если бы старбакс полностью захватил рынок, то вписалась бы антимонопольная комиссия и правительства стран. Но хорошо, давай представим что старбакс создал страну и что-бы на ней жить ты должен платить налог 30%. Ты можешь уехать из этой страны, но кто в здравом уме уедет с Нидерландов в условную Нигерию, что-бы платить меньше налога
Следующий вентилятор
Да, эпл полностью захватила рынок. Ты не можешь никаким способам дать пользователям apple поставить твое приложение на их телефон в обход магазина. Это единственная операционная система с такой политикой.
старбакс создал страну
Apple не создавали страну. Разработчики должны платить налоги как государству, так и apple, при этом процент за примерно одинаковые деньги государство предоставляет услуги за налоги (инфраструктура, полиция, медицина, суды), а apple за гигантский процент в одной из самых больших индустрий даже не может организовать адекватную техподдержку.
Они создали этот рынок, на котором невозможно пиратство, на котором разработчики получают больше платящих пользователей, и с большим чеком.
Добавь больше «сторов», начнётся кривая поддержка приложений, снизится их качество, из-за чего и сами устройства начнут восприниматься менее качественными, зачем это эпл?
Безумный магнит
единственная операционная система с такой политикой
А плойка икс бокс? А если я не хочу ставить приложение не из эпстора? И многие на андроиде пользуются сторонними магазинами? А платят ли они? Сколько из них скачало apk файл и послало нахуй разрабов? И почему ты так накинулась на эппл, ведь гугл поступает так же, имея еще хуевее техподдержку с таким же процентом от доходов?
Неведомый огонь
Потому что донатные f2p-дрочильни это зло в чистом виде, это буквально выкачивание денег из воздуха. Apple хоть устройства делает.
Стоп стоп. Я сам не очень люблю форточку, но это игра нового поколения, какой для нас стала кс напрмер, но на счёт шмота разе он у них даёт игровое преимущество? Там вроде просто косметика.
Эпол - бляди понятные, старые, привычные. Всё, в чем они (и не только они) оборзели - размер комиссии.
Эпики - бляди лицемерные, выдающие жажду собственной наживы за борьбу за всеобщее благо, при этом не гнушаясь самых мерзких подлянок и одновременно делая вид, что продавать неразумным детям пиксели - это честный бизнес.
В целом, весь срач о монополия/не монополия упирается в простую вещь: айфоны имеют нехуевую маржу (которую почему-то мало кто отмечает). Если бы айфоны продавались без маржи, или вообще в минус, никто бы и не возмущался (точно так же как работают консоли и форточка; не вижу никаких проблем с ними). А раз есть существенная прибыль с айфонов и с приложений для них, то получаются два разных рынка, пусть и довольно связанных, и (если мы смотрим только на второй) попахивает монополией.
Точно такая же ситуация (на мой взгляд) в платных играх с микротранзакциями (при условии, что доход с покупки и тразакций не отличается на пару порядков).
В любой момент этого спора считать что эпики ввязались в это не ради бабла — откровенно наивно. Но если они продавят любое решение: отдельные ли платежки или другие сторы, то это будет пользователям лучше. Другое дело, если Apple заключит с ними мировое соглашение выдав отдельную комиссию, то вот это будет хуево, да.
А нихуевая маржа это простите сколько? Ну вот просто интересно.
Айфон 11 Про Макс при цене а 1100 долларов в производстве стоит 500 долларов. Казалось бы, два раза доход с одного устройства, но работу инженеров по кристаллам, по софту, по камере и прочих мы учитывать не будем? Исследования и разработка технологий вроде Face ID тоже бесплатно Apple обошлась, видимо.
Меня просто поражает как можно считать устройство тупо в стоимости транзисторов на процессоре, и похуй что эти транзисторы год проектировали лучшие цпу-инженеры планеты.
Патриотический Даниль
Они продают такое количество миллионов экземпляров айфона, что работа инженеров окупается еще на старте продаж.
Они не разрабатывают новый телефон каждый раз, а дорабатывают технические характеристики.
В андроидах тоже есть качественные процессоры (самим эплам же до 2015 года их производил самсунг), разблокировка и оплата с помощью сканирования ебла и прочие плюшки. Но андроиды с сопоставимыми с айфоном характеристиками стоят часто минимум вдвое дешевле. Там не платят инженерам?
А нихуевая маржа это простите сколько?
In the fiscal year 2019, Apple's services business posted gross margins of 63.7%, approaching double the 32.2% gross margin of the company's product sector.
Меня просто поражает как можно считать устройство тупо в стоимости транзисторов на процессоре
Ну не все такие умные как ты, иногда в отчет компании смотрят.
32.2% с устройств.
Ну то есть если условно взять тот же Pro Max, то маржа уже не НИХУЕВАЯ, а всего 32%, что составляет 352 бакса от 1100?
Будь по вашему :^)
32% чистой прибыли — это дохуя, да.
Не понял момент про
Если бы айфоны продавались без маржи, или вообще в минус, никто бы и не возмущался
Какая связь с сутью конфликта? Те же эпики не конкурируют же с Эппл на рынке продажи мобилок.
Возможно речь про то, что так отбиваются деньги с производства железа.
Консоли фактически окупаются собственно за счёт внутренних магазинов, у Apple явно не так.
Нет, те, кто за эпиков топят за выгодные рыночные условия для разработчиков и против завышенных цен. А вот люди, которые в этой ситуации за apple, топят за сверхприбыль их любимой компании, которая продаёт ножки от системного блока по цене компьютера.
Эпики считают, что сейчас всё крутится вокруг них во всех областях и топят в первую очередь за выгодные условия для себя. Если спустя месяцок Apple согласится на особые условия, эпики почти наверняка дадут заднюю. Июньское их письмо в Apple сильно намекает на это. А прикрывать желание заработать побольше прикрываясь благими намерениями и детьми - это слишком низко и поддерживать это не могу. Если разработчики F2P параш хотят этой ценой лишнее баблишко, то на них это похоже
Какая разница что там они считают и каким теориям заговора соответствуют? Они предоставляют мне самые выгодные условия на рынке? Да, предоставляют. Когда они перестанут это делать, я перестану за них топить.
Твой голос купили. Мои поздравления
ты просто тупой и забываешь тот факт, что налог в эпик сторе 12% и 0% когда игра создана на Unreal Engine, когда в других сторах он 30%. Твой голос купили. Мои поздравления.
Смелый шар
Мой голос нельзя купить, так как я тут ни за кого не топлю. Какая бы компания не "победила" пользователям лучше не станет
любые рещения из-за денег, но это не отменяет факта полезности, которую могут принести эти действия.
А вот люди, которые в этой ситуации за apple, топят за сверхприбыль их любимой компании, которая продаёт ножки от системного блока по цене компьютера.
Вот не могу понять, ты толстишь так или нет.
Ах да, мне кажется, в статью нужно добавить еще контекста вокруг Эпиков в целом.
Они агрессивно применяют тактику Embrace, extend and extinguish, примерно как Майкрософт в начале нулевых, например, для раскрутки своего магазина банально заваливают деньгами разработчиков за эксклюзивность, при этом толком этот магазин не развивая.
Это поведение не компании-конкурента, а претендента на монополию. Майкрософту в своё время за такое знатно наваляли американские антимонопольные органы.
Их конкурентные преимущества рассчитаны в первую очередь на разработчиков
Это они так рекламируют свои конкурентные преимущества для разработчиков. Но разработчики почему-то к ним идут только из-за денег за эксклюзивность.
Так это и есть конкурентное преимущество, тебе платят деньги за то, что ты эксклюзивно размещашь свой продукт на их площадке. То есть мало того, что они страхуют разработчиков от низких продаж, так они ещё и продвигают их продукт на своей площадке, взымая самую низкую комиссию на рынке.
только из-за денег за эксклюзивность.
Не только, разработчики идут за одним из лучших движков на рынке - ue4. При этом этот движок предоставляется бесплатно, до тех пор, пока прибыль не превысила 1 млн долларов, после идёт комиссия с продаж 5%. При этом разработчикам дают такие инструменты, как qixel mixer с их офигенным материалами высокого разрешения megascans, так ещё и эпики донатят некоммерческой blender foundation (программа для 3d моделирования, скульптинга и создания 3d и 2d анимации)
Это значит, что доля Epic вырастет, в то время как доля всех остальных снизится. Компаниям, неспособным создать собственную платежную систему, станет жить ещё тяжелее,
Пользователь дтф написал хуету. Естественно, появятся сторонние платежки и разница будет условно 4% у Epic и 8% у мелких (вместо 30% от Apple).
Более того, на F2P игры в целом поебать, а вот 8% достанутся всем остальным, кто что-то через приложения продает (как тот же почтовик Hey, с которого недавно и начался срач о платежной системе).
А можно выделить мнение редактора в отдельный раздел, а то я чисто за ним пришел почитать и пришлось искать абзац, с которого закончился пересказ и началось изложение позиции?
У нас и так тематические разделы, плюс всё переплетено, море нитей, но потяни за нить – за ней потянется клубок
Не, я про внутри статьи, а не в подсайты
Да, я как раз про материал. Есть оглавление же
Я бы просто с этого места
Так или иначе, конфликт сам по себе показывает, что пришло время изменений в подходе Apple к комиссии в App Store. Когда её только вводили, Джобс
Намутил бы еще один раздел
Но да ладно, это все доебки по мелочам, в общем и целом атлична
Дамир тем временем традиционно выступает в роли конформных медиа, делающих именно то, на что их и байтят.
В данном случае - делая акцент на эполе, хотя размер комиссии - дело всей индустрии.
Я думаю, что Apple введет градацию в размере комиссии в зависимо от кол-во установок, подписок, etc. Например, если вы только начинаете, то у вас 1-й уровень, для вас комиссия будет 30%, если через полгода вы достигаете 2-го уровня, то комиссия снижается до 15%, и если вы дошли до уровня Fortnite, то комиссия снижается до 5%, как-то так.
А у меня были мысли на подобии прогрессивного процента комиссии. Например от дохода, чем выше доход, тем выше % комиссии. Ну и как доп. критерий можно внести те же кол-ва установок и так далее. Для новичков будет низкая например, приложение стрельнуло, доход поднялся и комиссия, соответственно, тоже.
Эпики хотя бы не тоталитарная контора
Скажем так, нет
То есть эпл конечно те еще черти
Но судя по утекшей в свое время информации, та часть эпиков, что пашет над форточкой - та еще ебаная потогонка со всеми прелестями добровольно-принудительного манагмента
Ладно, зря быканул
в войне двух панов надо подтапливать за того, у которого оброк пониже будет
но без фанатизму
Спорно: контора, может, и не тоталитарная, но её акционеры - китайский Tencent, - вполне таковой может быть.
чувак, ты написал откровенно плохой материал.
Epic Games не позволяет никому зарабатывать на контенте внутри игры. Компания остаётся единоличным продавцом контента
Epic сама создала игру и сама будет создавать скины, в то время как Apple всего лишь создала ВОЗМОЖНОСТЬ дистрибьюции товара. Она не заявляла о том, что ты или я смогу выпускать свои скины внутри игры. То что эта функция есть в других популярных играх, по типу Dota 2 и CS:GO, не говорит о том, что она есть и должна быть во всех игра. Если мы говорим про популярные игры в стиме, и прошу помнить, что процент, который получают создатели скина менее 25%, остальные более 75% получает Valve, почему ты об этом не написал?
Главная претензия заключается в том, что компания из Купертино занимает 100% рынка дистрибуции iOS-приложений. Из-за этого создатели Fortnite считают Apple «монополистом» на её же собственной платформе;
Если перекладывать определение на рынок платформ для смартфонов, то Apple с трудом получится назвать монополистом. Она занимает чуть более 20% рынка по сравнению с 74% у Android.
и что это блять? зачем было писать второй комментарий, если на него тебе уже ответили сами Epic выше?
Всего лишь ещё один гвоздь в крышку гроба ссаной империи эпл.
Отдельно доставляет как сейчас эпло жертвы сели на бутылку, потому что устанавливать не из appstore, яблочный диктат не позволяет.
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Решение с комиссией в 30% на самом деле простое - надо, чтобы в сторе у каждого покупателя был свой денежный депозит для покупок. При поступлении средств на него сразу должен сниматься процент в пользу магазина. А то, что останется после уплаты "тридесятины", пользователь сможет отдать разработчикам приложений.
Переложить оплату "налога за удобство и безопасность" с кармана разработчиков на карман пользователя стора будет по-моему честнее и нагляднее.
Ммм, я больше про наглядность того, куда и кому уходят деньги пользователя стора. К тому же так уравниваются все разработчики, никаких "особых" условий ни для кого уже не будет. К Эппл были претензии у Спотифая за неравные условия конкуренции с Эппл Мьюзик - при таком порядке оплаты на равных будут и приложения Эппл. Честная и равная конкуренция всех со всеми.
А в стор кстати можно поставить любую цену "за удобство и безопасность", хоть 99%. Но разработчик все равно получит свое и окупит затраты, а не будет бороться за выживаемость
от Epic Games Store, Microsoft Store и Steam до GOG Origin, Battle.net, UPlay и Bethesda Launcher
И кто там остался посреди этого "от и до"? Несчастный Рокстар? Дамир, ты же и так почти всё перечислил)
Например?
UPD. Перечитал. Да, ты же не про лаунчеры, а про дистрибьюцию. Тогда, да, можно добавить Indiegala, Itch и прочие Gamesplanet до кучи
Даже если эпики и добьются своего, они наверняка таки прошляпятся об закономерный результат: вместе с Epic Games Store в iOS появится и Steam с нативными приложениями и играми для телефонов.
Комментарий удален
Epic прикрываются благими намерениями - снижением цены для конечного пользователя, а по факту просто хотят торговать на площадке без процентов(либо со сниженными).
Представьте себе ситуацию, что бы какой-нибудь производитель поставил бы свою точку внутри Магнита/Пятёрочки и пользовался всеми условиями которые создавал магазин: площади, привлеченные в магазин покупатели и т.п. при этом не арендуя площадь у магазина. Требования Epic сразу начинают по другому смотреться?)
Ведь по факту тот же магазин закупает товар(молоко по 40р), ставит маржу(+20р) и мы видим на выходе 60р за молоко. А тут в магазин врывается очень весёлый молочник и говорит " Я так люблю своих покупателей, что буду продавать молоко по 50!".
30% сложно назвать комиссией. Это доля - партнёрство. Полноценная доля за готовый рынок для твоего продукта. Ты делаешь продукт - мы его реализуем. Но вот нужен ли Большим конторам готовый рынок? У них уже поставленный бренд, реклама - о них знают. На них не натыкаются на Площадке, их просто ищут и качают. Так для таких контор можно просто выпустить ТЗ и нормативы к их продукту и позволить распространять вне Площадки(условное скачивание арк с сайта)
При этом оставить вариант скачивания и на Площадке - для тех кто узнает через Площадку. Оставить вариант на удобные покупки через Площадку, когда просто оплачиваешь пальцем/лицом и вариант на покупку на сайте. И тут уже сами пользователи смогут сделать выбор где им удобнее покупать: сэкономить время и силы или деньги?
Но кто захочет отпустить самых крупных и красивых рыб в своём аквариуме?