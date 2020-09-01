Сразу после происшествия актёр признал вину, заявив, что не будет «отмазываться», однако во время судебного процесса несколько раз поменял точку зрения.

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Актёр Михаил Ефремов у здания суда Фото Андрея Никеричева, Агентство «Москва»

В Москве продолжают рассматривать уголовное дело актёра Михаила Ефремова — его обвиняют в причинении смерти по неосторожности во время ДТП 8 июня. Сразу после происшествия актёр признал вину, заявив, что не будет «отмазываться» и пользоваться связями, однако судебный процесс говорит об обратном.

На первом заседании Ефремов заявил, что «ничего не помнит», затем отметил, что признал вину только потому, что этого «ожидало общество». Теперь актёр утверждает, что его могли «втянуть в машину», а его адвокаты заявляют, что подзащитного могло вообще не быть за рулём, и обвиняют родственников погибшего водителя в вероятной фальсификации доказательств.

Актёр признал вину, но позже отказался от показаний. Говорил, что ничего не помнит, а вину признал, потому что так хотела общественность

8 июня в Москве на Садовом кольце автомобиль Ефремова, находящегося в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Утром 9 июня мужчина погиб. Против Ефремова возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности.

Место ДТП на Садовом кольце. На чёрном Джипе ехал Ефремов, а на белом фургоне — погибший водитель Фото РИА «Новости»

На кадрах с места ДТП видно, что Ефремов сильно пьян. Позже в его крови помимо алкоголя нашли кокаин и марихуанну. Сразу после аварии актёр заявил, что «виноват», а также отметил, что вылечит пострадавшего, потому что у него «денег д***я».

Спустя пять дней Ефремов записал видеообращение к родственникам погибшего Захарова. Он заявил, что «непростительно садиться по пьянке за руль», а также заверил, что поможет семье погибшего и не будет «отмазываться» от наказания: «Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошёл от шока».

Семья погибшего не приняла извинения и отказалась от денег, однако Ефремов перевёл им 200 тысяч рублей. 18 августа вдова Сергея Маргарита Захарова, его брат Валерий и младший сын Валерий подали иск на рубль — по их словам, никакая сумма денег не сможет «возместить мужа, отца и брата». Старший сын погибшего Виталий заявил иск на 6,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а затем увеличил его до 7,3 миллионов.

Старший сын Сергея Захарова Виталий Фото Андрея Никеричева, Агентство «Москва»

17 июня во время дачи показаний актёр признал вину, сообщив, что 7 и 8 июня выпивал по случаю православных праздников, а затем сел за руль и въехал в автомобиль Захарова.

Я сел в автомобиль. Скорость движения, как мне кажется, составляла 70–80 километров в час. Я не могу пояснить, что произошло, так как находился в невменяемом состоянии. Непосредственно перед ДТП я выехал на встречную сторону. В причинении смерти по неосторожности я признаю вину в полном объёме. Михаил Ефремов актёр

Однако на первом судебном заседании 5 августа Ефремов отказался от своих слов, заявив, что «ничего не помнит»: «Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?». Адвокат актёра Эльман Пашаев считает, что потерпевшие могут фальсифицировать доказательства вины актёра, попросив свидетелей дискредитировать Ефремова: «Мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии».

Пашаев объяснил изменения в показаниях Ефремова новыми «доказательствами» его невиновности: «Протокол допроса, в ходе которого Ефремов полностью признал вину, был составлен 17 июня. А 22 июня я получил доказательства его непричастности, обсудил это с ним. И после этого он отказался от признания».

11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда с инсультом. Он находился в реанимации, а уже 15 августа вернулся домой, где отбывает арест.



Ефремов во время дачи показаний в суде 31 августа заявил, что признав вину, он сказал, что «ожидало общество»: «Я тогда был в шоковом состоянии. У меня было много забот: из-за своего состояния, из-за Сергея Захарова. У меня была сложная жизненная ситуация. Мне было проще согласиться, чем защищать себя, как я это делаю сейчас».

Во время судебного заседания Ефремов неохотно отвечал на вопросы адвокатов потерпевших, а иногда делал это резко. Когда актёра попросили объяснить, почему сейчас он «ничего не помнит», хотя через 10 дней после аварии он заявлял, что за рулём выехал на встречную полосу, он сказал: «Я не комментатор».

Может, это я сам поддался. Может, меня втянули в машину. Но лучше не принимать во внимание мои показания, потому что я был сильно пьяный. И я не понимаю, откуда у меня наркотики. Как в моей крови врач нашла кокаин. Были у меня вечеринки за три дня до этого, но я не помню у себя такой тяги к наркотику.

Михаил Ефремов актёр

«Что ещё я могу сказать? Я ничего не помню. Ни удара, ничего. Я боюсь воспользоваться какими-то из воспоминаний, потому что, может, это я себе придумал. Я не понимаю». На вопрос Пашаева, почему актёр изначально признал свою вину, он ответил: « Потому что с похмелья нервный. Даже не с похмелья, а отравленный ».

Ефремов заявил, что СМИ специально смонтировали ролики с места аварии так, чтобы выставить его виновным, но конкретные издания не назвал. Например, актёр утверждает, в одном из роликов с места ДТП сказал «Я не виноват», однако видео якобы смонтировали, изменив фразу на «Я виноват».Ефремов отвергает, что признавал вину в обращении к семье Захаровых, а «пытался объяснить, что готов идти на контакт». «Я всё равно не хотел признавать, что я — убийца», — заявляет он.

Я понимал, что если признавать вину, срок будет ниже. Тут есть моя вина — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу. Михаил Ефремов актёр

Жена Ефремова Софья Кругликова на вопрос в суде, почему актёр извинялся в видео перед родственниками Захарова, если не признаёт вину, ответила: «Если Михаил попадает в ситуацию, где что-то пошло не так… Если кто-то упадёт, мы пойдём помогать, такие мы люди. Он знал, что погиб человек, что у него остались родственники».

Адвокат Ефремова нашёл троих свидетелей — они утверждают, что актёр был на пассажирском сидении. Свидетели обвинения это отвергли

31 августа Пашаев в поддержку версии о том, что Ефремов находился на пассажирском сидении, попросил судью проверить лобовое стекло автомобиля на наличие биологических следов актёра. Она отказала. Ефремов обратился к судье: «Суд же выполнял последнее желание приговорённых к казни. Меня к казни приговорили уже 9 июня по всем федеральным каналам, куда ходили [адвокаты потерпевших]. Я вас прошу! Это моё последнее желание».

Михаил Ефремов с защитой в суде Фото Агентство «Москва»

Адвокат назвал погибшего курьера «виновной стороной» наравне с Ефремовым. Он просил изучить, какая на какой скорости ехал погибший — и если он её превысил, то могло ли это стать дополнительным вредом его здоровью. Также адвокат интересовался, мог ли Захаров избежать столкновения, применив экстренное торможение.

Пашаев попросил суд отправить Ефремова в институт имени Сербского для «лечения памяти», а также на психиатрическую экспертизу, чтобы установить, мог ли он давать достоверные показания сразу после аварии. Также он ходатайствовал об изучении записей с 22 камер видеонаблюдения недалеко от паба, в котором перед ДТП был Ефремов. Адвокат полагал, что на улице у заведения «кто-то мог бы к нему подсесть». Все просьбы защиты суд отклонил.

21 августа Ефремов отказался от адвоката Пашаева, так как суд и обвинение якобы предвзято к нему относятся, отклоняя практически все ходатайства. Однако 24 августа актёр передумал, вновь заключив соглашение с Пашаевым.

Ефремов тоже предположил, что в момент аварии мог находиться на пассажирском сидении, о чём, по его словам, может говорить шрам на шее: «Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристёгнут».

Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того, я склоняюсь к тому, что меня туда затащили. Михаил Ефремов актёр

Для подтверждения этой теории Пашаев пригласил свидетеля Тевана Бадасяна, который якобы сам на него вышел. Он рассказал, что видел, как в машину Ефремова с «блатным» номером сел некий человек «ростом чуть выше 175» в тёмной одежде и бейсболке. Свидетель отметил, что обратился к Пашаеву, потому что не доверяет следствию: «Я даже вступил в международную группу расследования дела Ефремова. Потому что чувствую, что здесь что-то не то происходит».

На суде выступили ещё двое свидетелей, утверждавших, что видели Ефремова, выходящего с пассажирского сиденья сразу после ДТП. С ними Пашаев познакомился в фейсбуке — он опубликовал пост о поиске свидетелей, а один из них откликнулся. По словам Александра Кобца и его друга Андрея Гаева, они проходили мимо места аварии, выпив полтора литра пива и собираясь купить ещё.

Кобец рассказал в суде, что после столкновения автомобилей подошёл к месту аварии и увидел в джипе Ефремова двоих человек: актёр якобы был на пассажирском, а другой мужчина — за рулём. Когда свидетель предложил помощь водителю, тот пригрозил ему: «Ты же не хочешь, чтобы у тебя были проблемы». Кобец не назвал имя предполагаемого «водителя», но отметил, что тот ему знаком: «Этого человека явно где-то видел, а может, он похож на кого-то».

Александр Кобец у здания суда Фото Зураба Джавахадзе, «Известия»

Гаев подтвердил, что Ефремов вышел с пассажирского сиденья: «Видно по нему, что он нетрезвый или сонный. Выглядит: вот ты напился, тебя разбудили. А ты, когда выпиваешь, хочешь поваляться, а тебя будят „иди работай“, и ты не понимаешь».

Свидетели заявили, что решили давать показания «для истины», так как думали, что «Ефремова пытаются слить». «Медуза» отметила, что свидетели с трудом отвечали на уточняющие вопросы обвинителей, а на некоторые — и вовсе не смогли ответить, а также называли вопросы защиты «провокационными». В суде выяснилось, что обоих свидетелей неоднократно привлекали к административной, Гаева — и к уголовной ответственности.

Показания Кобца и Гаева расходятся с заявлением инспектора ГИБДД Александром Козловым, который 5 августа сообщил, что Ефремов был за рулём джипа.

Когда приехал, увидел Ефремова на проезжей части, а Захаров был зажат в машине. Чтобы его достать, пришлось вызвать МЧС. Спросили у свидетелей, кто был за рулем, — они показали на Ефремова. Я попросил его пройти, у него были признаки алкогольного опьянения, резкий запах. Александр Козлов инспектор ГИБДД

Свидетель обвинения и врач-реаниматолог Илья Бабиков заявил, что подбежал вместе с другом к месту ДТП после случившегося: «Друг побежал к водительской стороне, а я — к пассажирской, там никого не было». По словам Бабикова, только когда они помогли водителю джипа уйти с дороги, они узнали в нём Ефремова.

Момент, когда Бабиков с другом уводили человека от джипа, заметила свидетель обвинения Светлана Набокина. О том, что это был Ефремов, она узнала из новостей: «После того, как Ефремов начал отрицать свою вину, я стала пересматривать видео. И да, действительно это был силуэт человека, который находится здесь». На вопрос Пашаева, как Набокина могла узнать актёра по силуэту, тот выкрикнул: «Это зомбирование! Ей по телевизору сказали».

1 сентября в суде сообщили результаты экспертизы крови и эпителия, взятых с подушек безопасности и поверхностей салона автомобиля Ефремова — на пассажирском месте следов его крови нет, однако «следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета» актёра есть на водительской подушке безопасности.