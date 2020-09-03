По словам правозащитников, у компании есть специальные «разведчики», а сотрудники сравнивают работу с сюжетом «Повелителя мух».

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Склад Amazon Фото Ариэла Замбелич, Wired

Amazon создала жёсткую систему контроля за своими сотрудниками, говорится в исследовании некоммерческой правозащитной организации Институт открытых рынков (Open Markets Institute). Издание The Register назвало уровень «антиутопичным». TJ пересказывает, что стало известно из отчёта об условиях работы на складах, сделанного на основе интервью с работниками и публикаций в СМИ.

Система видеонаблюдения следит за «каждым движением» сотрудников

На складах Amazon использует систему видеонаблюдения, которая призвана исключить кражи и контролирует «каждое движение рабочего». Согласно отчёту, во время пандемии компания ввела систему, которая с помощью искусственного интеллекта отслеживает перемещения сотрудников и соблюдение социальной дистанции.

Система также следит, не задерживается ли работник на перерыве, который делится на три части в течение дня: один раз — 30 минут и два раза по 15 минут. Курьеры тоже ограничены — их перемещения отслеживаются и записываются, а придерживаться им стоит установленного маршрута. Водители под угрозой увольнения должны вовремя доставлять 999 посылок из 1000, что, как говорится в исследовании, приводит к превышению скорости и увеличению количества аварий.

Склад Amazon Фото Getty Images

Сотрудникам запрещено приносить на склад личные вещи, кроме бутылки с водой и «прозрачного пластикового пакета с деньгами. В конце рабочего дня сотрудников тщательно досматривают на предмет возможной кражи. Проверка занимает от 25 до 60 минут, потраченное время компания не компенсирует.

Автоматические предупреждения и увольнения

Amazon внедрила электронную систему контроля за выполнением задач. Устройство, на которое приходит задача, отслеживает все действия, включая время между сканированиями заказов при сборе и упаковке. Например, если сотрудник отстаёт от необходимости скорости, которую автоматически задаёт Amazon, то система делает «выговор», который может привести к предупреждению или даже увольнению.

Сотрудник заранее не понимает, сколько времени выделено на задачу, и узнаёт о «непродуктивной» работе только после вынесения выговора. «Мы не знаем, какая скорость нужна — её меняют скрытно. Вы узнаете об этом, когда получите предупреждение. Amazon не говорит, какой рейтинг вы должны набрать», — рассказала сотрудница.

В отчёте говорится, что компания также запатентовала браслет для слежки за положением рук сотрудника. При необходимости он будет вибрировать, чтобы человек направил руки в нужную сторону.

Сотрудники Amazon сравнили себя с «зомби», а свою работу — с сюжетом книги Ульяма Голдинга «Повелитель мух», так как компания постоянно отсеивает «слабых». Работники жалуются, что чувствуют давление со стороны компании даже в свободное время: «Вы чувствуете, что кто-то наблюдает за вами, пока вы спите».

Компания препятствует появлению профсоюзов

С тяжёлыми условиями труда в Amazon могли бы бороться профсоюзы, однако по словам сотрудников, компания не допускает их возникновения. «Вы не можете разговаривать со своими коллегами. Менеджеры приходят к вам и говорят, что отправят вас на другую станцию», — рассказал один из работников склада.

Слова сотрудников подтвердились, когда Amazon опубликовала вакансии аналитика и старшего аналитика. В описаниях вакансий говорилось, что кандидаты присоединятся к «Программе глобальной разведки» Amazon, чтобы заниматься в том числе сбором информации «об угрозах организации труда против компании». В вакансии «профсоюзы» перечисляются наряду с враждебными группами, террористами и группами активистов. В вакансии упоминается, что собранные данные могут использовать в суде для запрета «групп активистов». После того, как в соцсетях осудили содержание вакансий, Amazon удалил их, отметив, что в ней допустили ошибки.

Фото Vice

«Это ужасающая попытка заставить рабочих замолчать, задавив растущие усилия по объединению в профсоюзы», — отметила журналистка Vice Лорен Гёрли. Позиция Amazon в отношении слежки за сотрудниками должна быть «сигналом» для работников, счёл эксперт Национального проекта закона о занятости Хью Баран: «Это своего рода предупредительный выстрел: если вы будете заниматься этим делом, мы придём за вами».

Представитель Amazon прокомментировал исследование, заявив, что у компании действительно есть ожидания производительности для каждого сотрудника.