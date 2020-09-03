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Екатерина Кузнецова
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«Антиутопия» от Amazon: главное из отчёта о слежке за сотрудниками, тяжёлой работе и борьбе с профсоюзами Материал редакции

По словам правозащитников, у компании есть специальные «разведчики», а сотрудники сравнивают работу с сюжетом «Повелителя мух».

33 комментария
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Склад Amazon Фото Ариэла Замбелич, Wired

Amazon создала жёсткую систему контроля за своими сотрудниками, говорится в исследовании некоммерческой правозащитной организации Институт открытых рынков (Open Markets Institute). Издание The Register назвало уровень «антиутопичным». TJ пересказывает, что стало известно из отчёта об условиях работы на складах, сделанного на основе интервью с работниками и публикаций в СМИ.

Система видеонаблюдения следит за «каждым движением» сотрудников

На складах Amazon использует систему видеонаблюдения, которая призвана исключить кражи и контролирует «каждое движение рабочего». Согласно отчёту, во время пандемии компания ввела систему, которая с помощью искусственного интеллекта отслеживает перемещения сотрудников и соблюдение социальной дистанции.

Система также следит, не задерживается ли работник на перерыве, который делится на три части в течение дня: один раз — 30 минут и два раза по 15 минут. Курьеры тоже ограничены — их перемещения отслеживаются и записываются, а придерживаться им стоит установленного маршрута. Водители под угрозой увольнения должны вовремя доставлять 999 посылок из 1000, что, как говорится в исследовании, приводит к превышению скорости и увеличению количества аварий.

Склад Amazon Фото Getty Images

Сотрудникам запрещено приносить на склад личные вещи, кроме бутылки с водой и «прозрачного пластикового пакета с деньгами. В конце рабочего дня сотрудников тщательно досматривают на предмет возможной кражи. Проверка занимает от 25 до 60 минут, потраченное время компания не компенсирует.

Автоматические предупреждения и увольнения

Amazon внедрила электронную систему контроля за выполнением задач. Устройство, на которое приходит задача, отслеживает все действия, включая время между сканированиями заказов при сборе и упаковке. Например, если сотрудник отстаёт от необходимости скорости, которую автоматически задаёт Amazon, то система делает «выговор», который может привести к предупреждению или даже увольнению.

Сотрудник заранее не понимает, сколько времени выделено на задачу, и узнаёт о «непродуктивной» работе только после вынесения выговора. «Мы не знаем, какая скорость нужна — её меняют скрытно. Вы узнаете об этом, когда получите предупреждение. Amazon не говорит, какой рейтинг вы должны набрать», — рассказала сотрудница.

В отчёте говорится, что компания также запатентовала браслет для слежки за положением рук сотрудника. При необходимости он будет вибрировать, чтобы человек направил руки в нужную сторону.

Сотрудники Amazon сравнили себя с «зомби», а свою работу — с сюжетом книги Ульяма Голдинга «Повелитель мух», так как компания постоянно отсеивает «слабых». Работники жалуются, что чувствуют давление со стороны компании даже в свободное время: «Вы чувствуете, что кто-то наблюдает за вами, пока вы спите».

Компания препятствует появлению профсоюзов

С тяжёлыми условиями труда в Amazon могли бы бороться профсоюзы, однако по словам сотрудников, компания не допускает их возникновения. «Вы не можете разговаривать со своими коллегами. Менеджеры приходят к вам и говорят, что отправят вас на другую станцию», — рассказал один из работников склада.

Слова сотрудников подтвердились, когда Amazon опубликовала вакансии аналитика и старшего аналитика. В описаниях вакансий говорилось, что кандидаты присоединятся к «Программе глобальной разведки» Amazon, чтобы заниматься в том числе сбором информации «об угрозах организации труда против компании». В вакансии «профсоюзы» перечисляются наряду с враждебными группами, террористами и группами активистов.

В вакансии упоминается, что собранные данные могут использовать в суде для запрета «групп активистов». После того, как в соцсетях осудили содержание вакансий, Amazon удалил их, отметив, что в ней допустили ошибки.

Фото Vice

«Это ужасающая попытка заставить рабочих замолчать, задавив растущие усилия по объединению в профсоюзы», — отметила журналистка Vice Лорен Гёрли. Позиция Amazon в отношении слежки за сотрудниками должна быть «сигналом» для работников, счёл эксперт Национального проекта закона о занятости Хью Баран: «Это своего рода предупредительный выстрел: если вы будете заниматься этим делом, мы придём за вами».

Представитель Amazon прокомментировал исследование, заявив, что у компании действительно есть ожидания производительности для каждого сотрудника.

Работа сотрудников измеряется и оценивается в течение длительного периода времени, поскольку мы знаем, что множество факторов может повлиять на способность соответствовать ожиданиям в любой конкретный день или час. Мы поддерживаем людей, которые не достигают ожидаемого уровня, с помощью специального коучинга, чтобы помогите им стать лучше.

представитель Amazon

#бизнес #amazon #исследования

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33 комментария
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Избирательный браслет

6

Многие привыкли поклоняться "акулам капитализма", вот мол крутые же ребята.

Вот вам конкретный пример. Безос - самый настоящий капиталист времен Моргана и Карнеги. Пока его сотрудники за минимальную ставку (разрешал бы закон платить меньше - платил бы меньше) горбатились без минимальных средств защиты в условиях коронавируса (не нравится? увольняем), его благосостояние выросло до 200 млрд долларов. 

Capitalism as it is. 

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Евгений Клочков

Избирательный
4

вот такие люди из-за своей жадности сами себе на голову и плодят комми-чертей 

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Атлант поправил плечи

Евгений
3

Жадным его сложно назвать. Скорее он смотрит на мир вокруг как на инструмент. Люди, деньги, похуй, у нас тут соревнование, любой инструмент подойдёт

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Избирательный
4

Другое дело если бы эти рабочие горбатились за бесплатно под страхом смерти  с портретом Мао на стене во славу коммунизма. Тут главное не перепутать

Ответить

Избирательный браслет

Дмитрий
0

А причем тут коммунизм? Мы обсуждаем коммунизм? Мир делится только на чистый капитализм и на чистый коммунизм Мао? Откуда это идиотская привычка косить стрелки?

Ответить

Какой Кошмар

Избирательный
1

Любую благую идею можно довести до маразма. А уж капитализм и подавно.

Ответить

alexferman

Избирательный
–3

И это всё ещё в 1000 раз лучше социализма

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

Только вот из-за такого социализм и может случиться
А все потому что какая-то лысая залупа пожадничала

Ответить

alexferman

Евгений
0

Не, это вряд ли

Ответить

Евгений Клочков

–1

интересно, после таких материалов все равно при любых разговорах про приструнить амазон будут появляться лучшие друзья Безоса из Усть-Пердюево с истеришным НЕ СМЕТЬ ВМЕШИВАТЬСЯ В РЫНОК?

Ответить

Православный паркур

Евгений
2

Да

Ответить

Евгений Клочков

Православный
1

пи..сковорода

Ответить

Сумасшедший алмаз

Евгений
0

Так без государства им бы платили больше и все были бы счастливы!

Ответить

Евгений Клочков

Сумасшедший
1

могли бы на свои карманные сделать конкурента с более приемлемыми условиями труда!

Ответить

Крафтовый компот

2

чтобы ПОМОГИТЕ им стать лучше

Ответить

# realfiddy

0

У них зп 30K в год, притом берут их н работу по объявлению, и часто без образования.

Ну следят за работниками камеры, да ты сука 30к в год зарабатываешь

Ответить

Евгений Клочков

#
3

2.5к в месяц в США вроде не шибко много, не? 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Евгений
0

Минималка практически, тут от штата и налогов в нём зависит ещё

Ответить

# realfiddy

Дмитрий
0

Загугли где находятся основные склады Амазон, потом приходи с информацией про штаты.

Ответить

# realfiddy

Евгений
0

Ты всё прочитал что я написал?

Ответить

Избирательный браслет

#
0

30к это мусорная зарплата, на самой границе легальной минималки. 

Ответить

# realfiddy

Избирательный
0

Ты все прочитал и действительно понял о чем я написал комментарий?

Ответить

Иван Маслов

1

А в чем проблема?

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Вообще, конечно, выглядит как антиутопия, похоже на бизнес, действующий без учёта интересов работников. Просто потому, что улучшение условий труда не увеличит прибыль, а издержки на затыкание ртов невысокие в сравнении с оборотом. Но я думаю, что шумиха будет нарастать и ситуация изменится, просто амазон стал таким большим и могущественным слишком быстро, общество традиционно не успевает оперативно реагировать. Хотя и демонизировать не стоит, контроль производительности нормальная штука, просто стоит учитывать создаваемый для исполнителя стресс и регулировать чрезмерно провоцирующие его практики. Стресс очень серьёзный фактор здоровья и работодатель или должен его компенсировать высоким уровнем оплаты или нести издержки за его последствия. В ином случае все связанные с ним проблемы ложатся на самого работника и в конечном итоге на систему здравоохранения, что выглядит перекладыванием издержек на третьих лиц. Невыгодно оплачивать рехаб каждому второму кладовщику после года работы на складе? Ну будь добр.

Ответить

Mmmax

0

С выборами и левыми повестками хрен поймешь сгущают краски или действительно там так паршиво

Ответить

Евгений Клочков

Mmmax
2

так изи же
условия работы на амазоне и схожих местах создают предпосылки для левой повестки
а потом ее люди с деньгами смещают в сторону клоунов и загадочного мяса, потому что это дешевле, чем решать рабочий вопрос

Ответить

Mmmax

Евгений
0

Интересно как в самом Амазоне.
Работники выебываются по делу или управленческие процессы автоматизированы толково.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Mmmax
0

Наконец-то загнутся!

Ответить

Mmmax

Дмитрий
2

Амазон?
Само собой, сразу как весь мир перейдет на рубль и базу на Луне Рогозин построит.

Ответить

Внезапный украинец

Mmmax
0

Про хуевые условия работы в амазоне и том, как он убивает любые попытки организации профсоюза в зародыше, разговоры уже ходят годами, выборы тут не при чем

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Чот не похоже, чтобы это было экономически оправданным, там же не алмазы добывают. Хотя речь, наверное не о времени самой проверки, а ожидании в очереди на проверку. 

Ответить

Роман Соллвьев

0

А я то думаю почему у меня дофига мух в комнате а это оказывается фсб....

Ответить

Аристарх Знаменский

0

"В отчёте говорится, что компания также запатентовала браслет для слежки за положением рук сотрудника. При необходимости он будет вибрировать, чтобы человек направил руки в нужную сторону."

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