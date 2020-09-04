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Екатерина Кузнецова
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11 израильтян обвиняют в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Их осудили власти, а жители вышли на протесты Материал редакции

Протестующие требуют остановить насилие над женщинами и утверждают, что насильников было в три раза больше.

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Протестующие против насилия над женщинами в центре Тель-Авива 20 августа 2020 года Фото Томера Нойберга, Flash90

3 сентября израильская полиция предъявила 11 гражданам обвинения в групповом изнасиловании и совершении непристойных действий с несовершеннолетней. Шестнадцатилетняя девушка была в нетрезвом состоянии, чем воспользовались, по данным СМИ, около 30 мужчин — они выстроились в очередь у номера отеля, в котором находилась жертва.

В нескольких городах Израиля прошли масштабные акции в поддержку пострадавшей и против насилия над женщинами в целом: протестующие заявили, что изнасилования в стране «начинаются в парламенте». В ответ на протесты власти страны осудили подозреваемых, назвав изнасилование «преступлением против человечества». Однако год назад в похожем инциденте израильский суд не привлёк к ответственности ни одного из предполагаемых насильников.

Предполагаемые насильники утверждают, что девушка была согласна на интимную связь. Однако её подруга сообщила, что жертва была «почти без сознания»

В середине августа 2020 года 16-летняя израильтянка (её имя не раскрывается) обратилась в полицию с заявлением о групповом изнасиловании. Девушка с подругой отдыхала в израильском городе Эйлате в прибрежном отеле «Ha-Yam Ha-Adom», а несколько её друзей — в другом отеле Red Sea, сообщило издание The Times Of Israel.

По данным издания 12 августа девушки приехали к своим друзьям в Red Sea. По словам подруги, девушка выпила «слишком много алкоголя» и почувствовала себя плохо, поэтому она отвела её в номер: «Я отвела её в комнату друга, который для меня как брат, которому я полностью доверяю. Она почти не реагировала [тогда]». Затем подруга вышла из комнаты предположительно, за едой.

Издание Mignews пишет, что девушки не были знакомы с компанией мужчин. Они якобы встретились у бассейна отеля, где 27-летний мужчина «приставал» к несовершеннолетним, но девушки его отвергли, так как он был «слишком стар» для них. Когда одной из них стало плохо, мужчина якобы представился доктором, предложил помощь и отвёл в один из номеров.

Отель Red Sea Скриншот репортажа «12 канала», The Times Of Israel

Издание Ynet сообщило, что Рафаилов не снимал этот номер, а «ворвался» в него без ведома администраторов отеля вместе с другом Илизиром Меировым. Они оба не были знакомы с жертвой. Мужчины поочерёдно изнасиловали девушку, несмотря на её просьбы остановиться. По данным Ynet, позже происходящее в номере заметила группа подростков и присоединилась к изнасилованию.

Когда подруга жертвы вернулась, она увидела у номера «толпу людей»: «Я видела, как люди входят и выходят, я стучала в дверь, мне никто не отвечал. Я кричала и выкрикивала её имя, но ответа не было. Внезапно дверь открыл обнажённый мужчина».

Когда свидетельница вбежала в комнату, она увидела пострадавшую «почти без сознания»: «Я чувствовала, что она не понимает, что происходит вокруг неё». Девушка добавила, что её подруга не могла встать и не знала, сколько людей было в комнате и в коридоре отеля.

На следующий день девушки уехали из Эйлата, но не говорили о том, что произошло, рассказала подруга.

Мы были в шоке, травмированы. Нам потребовалось время, чтобы собраться с силами. Мы должны были понять, что именно с нами произошло, а точнее, что с ней. Мы оба знали, что она должна подать жалобу в полицию.

подруга пострадавшей израильтянки

Первоначально следователи установили, что в изнасиловании участвовали 30 человек, сообщило The Times Of Israel. Однако по данным на 4 сентября израильская полиция подозревает 11 человек: четверых — в изнасиловании, а остальных — в различных действиях сексуального характера. Среди подозреваемых есть несовершеннолетние, а также двое судимых за кражу со взломом и драку с холодным оружием — Рафаилов и Меиров, сообщило Israel Info.

Подозреваемые утверждают, что произошедшее не было изнасилованием, так как они вступили с ней в интимные отношения якобы с её согласия.

Очередь в коридоре около номера зафиксировали камеры наблюдения, сообщило издание Israel Info. Однако владелица отеля Пнина Маман это опровергла, отметив, что на записях с камер видеонаблюдения, которые она передала полиции, не видно группы людей.

Как минимум один из тех, кто предположительно участвовал в изнасиловании, снимал процесс на камеру, сообщили израильские СМИ. 20 августа предполагаемый насильник написал девушке, что у него есть видео изнасилования, после чего она обратилась в полицию. Позже видео пыталась получить жительница Израиля через чат в WhatsApp — её задержали, но она заявила, что не имела злого умысла и просила прислать видео не всерьёз, после чего её отпустили.

Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом психологическом состоянии, рассказали общавшиеся с ней соцработники. Жертва опасается, что видео с изнасилованием распространится в интернете. Дом девушки охраняет полиция из-за «жестоких обсуждений» её истории в соцсетях.

Изнасилование подростка вызвало протесты с лозунгами «Культура насилия начинается в правительстве»

Инцидент вызвал недовольство израильтян — 20 августа больше тысячи человек в Тель-Авиве и сотни в других израильских городах вышли на протесты в поддержку пострадавшей и против насилия в отношении женщин. В столице демонстранты перекрыли одну из главных улиц в центре.

Протестующие против насилия над женщинами в центре Тель-Авива 20 августа 2020 года Фото Томера Нойберга, Flash90

Протестующие скандировали «Нет сексуальному насилию», «Культура изнасилования начинается в правительстве» и «Правительство безразлично к насилию в отношении женщин», а главным лозунгом акций был «Больше не будем молчать». Женщины держали в руках плакаты с надписью «30» — предполагаемым числом насильников.

Протестующие израильтянки напомнили, что недавнее изнасилование несовершеннолетней девушки не единственный подобный инцидент: «Этот случай не является изолированным и является прямым продолжением того, как были приняты „молодые люди“ из Айя-Напы», — заявили демонстрантки.

Летом 2019 года 19-летняя британка обвинила 12 израильтян в групповом изнасиловании во время отдыха на Кипре. Однако мужчины не понесли наказания на Кипре и вернулись домой, а вместо них кипрский суд осудил на 4 месяца условно саму жертву — за «причинение вреда обществу» страны. На родине предполагаемых насильников тоже не судили.

Девять из десяти дел об изнасилованиях в Израиле закрываются прокурорами, а предполагаемым преступникам не предъявляют обвинения, сообщило The Times Of Israel.

Количество сексуальных преступлений в стране растёт, отмечает издание. В 2018 году их стало на 12% больше, чем в 2017, и на 40% больше, чем в 2013 году.

20 августа мэрии и госучреждения в нескольких городах устроили символические рабочие забастовки по полчаса в поддержку протестующих. Коммунальщики по решению властей Тель-Авива закрасили граффити «Мецицим» с подглядывающими в раздевалку подростками на одном из пляжей. «Поскольку рисунок воспринимался как признание незаконного и преступного действия, мы решили с ним расстаться. Удаление граффити не стирает прошлого, но передаёт внятный посыл следующим поколениям», — отметил мэр города Рон Хульдаи.

Президент и премьер-министр Израиля на фоне протестов признали насилие в отношении женщин систематической проблемой

После возникновения протестов на групповое изнасилование отреагировали израильские власти. Президент Израиля Реувен Ривлин поддержал жертву и протестующих, а также призвал «остановить насилие над женщинами», отметил, что молодым людям важно соблюдать границы в отношениях. Он указал в своём фейсбуке телефоны психологичной поддержки для жертв: «Изнасилование, сексуальная агрессия, эксплуатация и жестокость — это пятна, которые невозможно оттереть. Это свидетельства непростительной потери границ, и они уничтожают нас как общество».

Насилие в отношении женщин - проблема всего израильского общества. Это проблема жестоких мужчин, это проблема разрушительной динамики, которую нам всем нужно объединить, чтобы бороться вместе.

Реувен Ривлин
президент Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее в Эйлате «шокирующим» событием: «Это не просто преступление против девушки, это преступление против самого человечества, которое заслуживает всякого осуждения и того, что виновные в нём должны быть привлечены к ответственности».

К оперативному расследованию призвал министр иностранных дел Габи Ашкенази, добавив: «Мы все должны серьёзно подумать о том, как это могло произойти среди нас».

#происшествия #израиль #домогательства #протесты

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69 комментариев
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Eldar

27

позже происходящее в номере заметила группа подростков и присоединилась к изнасилованию

ебанутейший твист

Ответить

Пестрый крюк

Eldar
26

Идёт группа подростков по Эйлате, видят: 16-летнюю девушку насилуют, встали в очередь и тоже изнасиловали.

Ответить

Жуткий хичхакер

Пестрый
17

- Извините, а кто последний на изнасилование?
- Я последний, будете за мной.
- А перед вами кто?
- Вон тот парень в красной майке.
- Спасибо.
- Пожалуйста.

Ответить

Романтический каякер

Жуткий
10

- Просили на изнасилование больше не занимать, через 10 минут подъедет полиция

Ответить

Андрей Малинин

Романтический
0

У них льготный, без очереди.

Ответить

Alexey Snooker

Жуткий
1
Ответить

Константин Курасов

Пестрый
1

Да шо ви понимаете, так таки же бесплатно было

Ответить

Jiří Kropočev

Пестрый
1

- А вы что делаете?
- Девушку толпой насилуем
- Это как летом 2019 года на Кипре?
- Да, только в этот раз несовершеннолетнюю.
- Несовершеннолетнюю? Ой как интересно, тогда я тоже буду. Кто тут последний?

Ответить

Разноцветный Влад

Eldar
4

присоединилась к изнасилованию

дикари

Ответить

Энергичный Денис

19

Охуеть, это как вообще? Идёт мужик по отелю, очередь стоит. - Это куда? - насилуем школьницу. - о заебись, кто крайний?

Ответить

alexferman

Энергичный
3

Что за тупак, ты рил думаешь что все они считали это изнасилованием?

Ответить

Alexey Snooker

alexferman
7

Иду значит по отелю, смотрю очередь, ну думаю может кагор бесплатно наливают, подошел оказалось не кагор, девку ебут, ну поздоровался со всеми, познакомился, занял очередь сказали "После Ахмеда будете" ну что поделать вот сижу в очереди...

Ответить

Имя Фамилия

alexferman
3

Просто ебали школьницу по очереди? Ну, тогда норм.

Ответить

Народный бас

alexferman
2

Не уверен, что там где-то на двери была табличка "Free gangbang"

Ответить

Пестрый крюк

alexferman
0

Тут история ебанутая с какой стороны ни посмотри

Ответить

alexferman

Пестрый
3

Хз что в этой истории особенно ебанутого, обычный пьяный разврат. Я конечно допускаю, что там случайно в одном месте оказалось 30 отборнейших отморозков и садистов города, и истязали девку несмотря на её слёзы и мольбы, но куда вероятнее, что она была в полувегетативном состоянии и издавало нечленораздельные звуки, а ебуны пустили слух что некая блядёшка вразнос пошла и принимает во все дыхательно-пихательные.

Ответить

Романелло Кивогенс

alexferman
3

 а ебуны пустили слух что некая блядёшка вразнос пошла и принимает во все дыхательно-пихательные.

Хм, что-то мне это напоминает...

На улице Дубравной в Приволжском районе столицы Татарстана на пустыре водитель фуры оставил открытой дверь прицепа. Он привез на продажу большую партию арбузов, 14 тонн. Раскрыл двери, чтобы после долгого пути проветрить хрупкий груз, и ушел. А когда через два часа вернулся - в прицепе не осталось ничего. Кто-то и вовсе выносил по два арбуза на руках.

Оказалось, что кто-то из местных жителей решил, что распахнутые двери прицепа - это сигнал к бесплатному угощению. По мессенджерам местных жителей распространилась информация о дармовом угощении, и люди поспешили набрать себе ягод.

https://www.kazan.kp.ru/online/news/3998832/

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alexferman

Романел…
0

Всякую групповую дичь как правило и запускают 1-2 мудака, остальные просто попадают под ложную инфу

Ответить

Alexey Snooker

alexferman
2

Бля, братан, ты со своей репутацией даже не пытайся их защищать.

Ответить

Sergey Volkov

Alexey
1

ахахах Дон)))

Ответить

Романтический каякер

alexferman
2

Ну это совсем же мозгов не иметь - не понимать, что за это потом отвечать придется

Ответить

alexferman

Романти…
0

С чего бы? ты не веришь в существование групповой ебли или что?)

Ответить

Романтический

alexfer…
1

Не верю в то, что если просто кинуть клич "там телку в невминозе ебут", то выстроится очередь

Ответить

alexferman

Романти…
0

Если кинут клич "там шлюха хочет побольше хуёв, слышишь как стонет", то из толпы пьяных (и скорее всего, упоротых) наверняка выстроится очередь, тем более если это молодёжь.

Ответить

Пестрый крюк

alexfer…
0

Я бы в таком случае побоялся ЗППП

Ответить

alexferman

Пестрый
0

Я бы просто побрезговал например, но я даже лично знаю людей, которые готовы в любое отверстие присунуть

Ответить

Пестрый крюк

alexferman
1

Я за свою жизнь с подобным не встречался и даже от знакомых не слышал - по этому история мне кажется ёбнутой.

Ответить

Замкнутый рак

3

У нас про эту историю пишут совсем другое. К ней клеился какой то парень, 27 лет, она его отшила, потом набухалась, ей стало плохо, этот же парень сказал что он врач, отвел ее в номер помогать, а потом позвал своих друзей 
Вот кстати и они

Ответить

alexferman

Замкнутый
6

Ебать он доктор сука

Ответить

Сергей Звезда

Замкнутый
2

Кто заявляет об этой версии и где почитать про это? Или это просто картинки в соцсетях?

Ответить

Замкнутый рак

Сергей
0

я ничего не знаю про качество израильских сми но на вестях (израильских, к российским отношения не имеютб та же версия) я гляну сайт мештары конечноб но вряд ли там тчо то будет

Ответить

Екатерина Кузнецова

Замкнутый
0

Просто вот комментарий её подруги: «Я отвела её в комнату друга, который для меня как брат, которому я полностью доверяю. Она почти не реагировала [тогда]», а это расходится с версией, что они не были знакомы

Ответить

Замкнутый рак

Екатерина
1

я тут не могу ничего сказать, я на иврите читаю оч хуево потому читаю русскоязные сми, в Израиле и как бы сказал что пишут у нас в них. Полиция в твиттере оставляет посты только о том кого они задерживают в связи с этим делом

Ответить

Екатерина

Замкнут…
0

в любом случае спасибо

Ответить

Замкнутый рак

Екатери…
1

https://twitter.com/IL_police/status/1296385281470472193 вот твиттер полиции, они там частенько анонсирует задержания и что то постят по этому делу, гугл вроде справляется с переводом

משטרת ישראל @IL_police
חקירת החשד לעבירות מין חמורות שבוצעו בקטינה בבית מלון באילת: צוות החקירה המיוחד עצר עד כה שני חשודים במעורבות באירוע. צפויים מעצרים נוספים בפרשה
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Замкнутый рак

Сергей
0

https://mignews.com/news/disasters/020920_92659_13451.html

Эйлат: полтора часа в комнате изнасилований…
Новости Израиля и Ближнего Востока, Арабо-израильский конфликт, Организация освобождения…
mignews.com
Ответить

Замкнутый рак

Сергей
0

пикча из соц сетей, опять же.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Замкнутый
1

по официальной версии подруга рассказывает другое, щас поищу это

Ответить

God Damn

Замкнутый
0

Думал на всех этих фотках Нариман в разных позах. А «у нас» подумал - на дваче.
Я уже походу ебнулся.

Ответить

Alexey Snooker

–4

Как человек у которого много знакомых в Израиле выскажусь, в Израиле матриархат от слова совсем (это даже близко не Швеция) что бы вы поняли если мужчину обвиняют в износе или сексуальных домогательствах, то оправдаться можно если только есть видео с камер, например что ты девушку оттолкнул, а не пытался сорвать с нее одежду. А конкретно о ситуации, возможно девушка была действительно не против генгбенга, но когда какой то долбоеб снял видео где ее пердолят, короче думаю что люди которые не должны были узнать об этом посмотрели видео и единственный способ оправдаться ей стал обвинить всех в изнасиловании.

Ответить

Kir Kirsky

Alexey
6

На 30 человек мало кто из порно актрис согласиться.

Ответить

Пестрый крюк

Alexey
0

Вариант

Ответить

щекот от сиропки

–1

вот оно, тлетворное действие запада, зумеры просто думали что обычная групповуха по согласию, прямо как в их любимых сериалах из нетфликса и т.д. Посеешь ветер, пожнешь бурю, так то.

Ответить

Екатерина Кузнецова

щекот
12

Если бы это было как в сериалах нетфликса, то они бы: а) убедились, что девушка трезвая б) спросили, точно ли она согласна в) не делали бы это толпой, с которой она не знакома. Это мерзкая ситуация и вина здесь только этих людей

Ответить

щекот от сиропки

Екатерина
0

именно так в сериалах и поступают, за это эти сериалы любят и смотрят, да (сарказм)

Ответить

Екатерина Кузнецова

щекот
1

хорошо, если бы так делали и в жизни

Ответить

Романтический каякер

Екатерина
0

Может предъявим какие-то доказательства сначала?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Романтический
0

предъявят

Ответить

Романтический каякер

Екатерина
0

Вот когда предъявят, тогда и обсудим чья тут вина

Ответить

Екатерина

Романти…
1

*тяжёлый вздох разочарования*

Ответить

Романтический

Екатери…
1

Не привык верить участникам дико странных историй на слово и бежать на марши, начитавшись новостей

Ответить

Alexey Snooker

Екатерина
0

Если бы это было как в сериалах нетфликса, то они бы: а) убедились, что девушка трезвая б) спросили, точно ли она согласна

Ахахаха, смотрела 13 причин почему?

Ответить

Пестрый крюк

щекот
0

Как будто 2020 лет назад никто не насиловал

Ответить

щекот от сиропки

Пестрый
0

пора открывать дело

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Дмитрий Алексеевич

Пестрый
0

2020 лет назад ещё ничего не было, алё

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Явный пришелец

–8

Жертва наверняка арабская девочка

Ответить

Екатерина Кузнецова

Явный
8

не разглашают. да и не важно(

Ответить

Разноцветный Влад

Екатерина
0

Важно, если это "арабская девочка" то многие встанут на сторону насильников и будут их оправдывать. 

Ответить

ouxen

Явный
0

израильтяне != евреи, черные скорее всего

Ответить

God Damn

ouxen
0

Израильтянки
Израилькуны

Ответить

Романтический каякер

3

История выглядит, мягко говоря, странно

Ответить

Дмитрий Пелипас

–5

Короче израильская Шурыгина)

Ответить

Mmmax

1

Интересная подруга.
Сама трезвая

Отвела полусознательную в номер мужика и оставила в постели

Бросила и ушла (Самое время поесть)

Пришла, когда пати уже шло на полную 

Ответить

Илюхер XXX

1

Насколько ж небрезгливые в израиле насильники

Ответить

# realfiddy

–1

Вообще поебать на проблемы животного мира.

Ответить

Serg Bootlegger

–5

«Культура изнасилования начинается в правительстве»

Левым лишь бы поводу побузотерить

Ответить

Eugene Gultyaev

0

Эммм, что с этими людьми не так?

Ответить

Savage Steel

0

Зовите Зохана

Ответить

Академический чувак

0

Израильтян-насилтников весь Голливуд, о чем они?

Ответить
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