11 израильтян обвиняют в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Их осудили власти, а жители вышли на протесты Материал редакции
Протестующие требуют остановить насилие над женщинами и утверждают, что насильников было в три раза больше.
3 сентября израильская полиция предъявила 11 гражданам обвинения в групповом изнасиловании и совершении непристойных действий с несовершеннолетней. Шестнадцатилетняя девушка была в нетрезвом состоянии, чем воспользовались, по данным СМИ, около 30 мужчин — они выстроились в очередь у номера отеля, в котором находилась жертва.
В нескольких городах Израиля прошли масштабные акции в поддержку пострадавшей и против насилия над женщинами в целом: протестующие заявили, что изнасилования в стране «начинаются в парламенте». В ответ на протесты власти страны осудили подозреваемых, назвав изнасилование «преступлением против человечества». Однако год назад в похожем инциденте израильский суд не привлёк к ответственности ни одного из предполагаемых насильников.
Предполагаемые насильники утверждают, что девушка была согласна на интимную связь. Однако её подруга сообщила, что жертва была «почти без сознания»
В середине августа 2020 года 16-летняя израильтянка (её имя не раскрывается) обратилась в полицию с заявлением о групповом изнасиловании. Девушка с подругой отдыхала в израильском городе Эйлате в прибрежном отеле «Ha-Yam Ha-Adom», а несколько её друзей — в другом отеле Red Sea, сообщило издание The Times Of Israel.
По данным издания 12 августа девушки приехали к своим друзьям в Red Sea. По словам подруги, девушка выпила «слишком много алкоголя» и почувствовала себя плохо, поэтому она отвела её в номер: «Я отвела её в комнату друга, который для меня как брат, которому я полностью доверяю. Она почти не реагировала [тогда]». Затем подруга вышла из комнаты предположительно, за едой.
Издание Mignews пишет, что девушки не были знакомы с компанией мужчин. Они якобы встретились у бассейна отеля, где 27-летний мужчина «приставал» к несовершеннолетним, но девушки его отвергли, так как он был «слишком стар» для них. Когда одной из них стало плохо, мужчина якобы представился доктором, предложил помощь и отвёл в один из номеров.
Издание Ynet сообщило, что Рафаилов не снимал этот номер, а «ворвался» в него без ведома администраторов отеля вместе с другом Илизиром Меировым. Они оба не были знакомы с жертвой. Мужчины поочерёдно изнасиловали девушку, несмотря на её просьбы остановиться. По данным Ynet, позже происходящее в номере заметила группа подростков и присоединилась к изнасилованию.
Когда подруга жертвы вернулась, она увидела у номера «толпу людей»: «Я видела, как люди входят и выходят, я стучала в дверь, мне никто не отвечал. Я кричала и выкрикивала её имя, но ответа не было. Внезапно дверь открыл обнажённый мужчина».
Когда свидетельница вбежала в комнату, она увидела пострадавшую «почти без сознания»: «Я чувствовала, что она не понимает, что происходит вокруг неё». Девушка добавила, что её подруга не могла встать и не знала, сколько людей было в комнате и в коридоре отеля.
На следующий день девушки уехали из Эйлата, но не говорили о том, что произошло, рассказала подруга.
Первоначально следователи установили, что в изнасиловании участвовали 30 человек, сообщило The Times Of Israel. Однако по данным на 4 сентября израильская полиция подозревает 11 человек: четверых — в изнасиловании, а остальных — в различных действиях сексуального характера. Среди подозреваемых есть несовершеннолетние, а также двое судимых за кражу со взломом и драку с холодным оружием — Рафаилов и Меиров, сообщило Israel Info.
Очередь в коридоре около номера зафиксировали камеры наблюдения, сообщило издание Israel Info. Однако владелица отеля Пнина Маман это опровергла, отметив, что на записях с камер видеонаблюдения, которые она передала полиции, не видно группы людей.
Как минимум один из тех, кто предположительно участвовал в изнасиловании, снимал процесс на камеру, сообщили израильские СМИ. 20 августа предполагаемый насильник написал девушке, что у него есть видео изнасилования, после чего она обратилась в полицию. Позже видео пыталась получить жительница Израиля через чат в WhatsApp — её задержали, но она заявила, что не имела злого умысла и просила прислать видео не всерьёз, после чего её отпустили.
Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом психологическом состоянии, рассказали общавшиеся с ней соцработники. Жертва опасается, что видео с изнасилованием распространится в интернете. Дом девушки охраняет полиция из-за «жестоких обсуждений» её истории в соцсетях.
Изнасилование подростка вызвало протесты с лозунгами «Культура насилия начинается в правительстве»
Инцидент вызвал недовольство израильтян — 20 августа больше тысячи человек в Тель-Авиве и сотни в других израильских городах вышли на протесты в поддержку пострадавшей и против насилия в отношении женщин. В столице демонстранты перекрыли одну из главных улиц в центре.
Протестующие скандировали «Нет сексуальному насилию», «Культура изнасилования начинается в правительстве» и «Правительство безразлично к насилию в отношении женщин», а главным лозунгом акций был «Больше не будем молчать». Женщины держали в руках плакаты с надписью «30» — предполагаемым числом насильников.
Протестующие израильтянки напомнили, что недавнее изнасилование несовершеннолетней девушки не единственный подобный инцидент: «Этот случай не является изолированным и является прямым продолжением того, как были приняты „молодые люди“ из Айя-Напы», — заявили демонстрантки.
Летом 2019 года 19-летняя британка обвинила 12 израильтян в групповом изнасиловании во время отдыха на Кипре. Однако мужчины не понесли наказания на Кипре и вернулись домой, а вместо них кипрский суд осудил на 4 месяца условно саму жертву — за «причинение вреда обществу» страны. На родине предполагаемых насильников тоже не судили.
Девять из десяти дел об изнасилованиях в Израиле закрываются прокурорами, а предполагаемым преступникам не предъявляют обвинения, сообщило The Times Of Israel.
20 августа мэрии и госучреждения в нескольких городах устроили символические рабочие забастовки по полчаса в поддержку протестующих. Коммунальщики по решению властей Тель-Авива закрасили граффити «Мецицим» с подглядывающими в раздевалку подростками на одном из пляжей. «Поскольку рисунок воспринимался как признание незаконного и преступного действия, мы решили с ним расстаться. Удаление граффити не стирает прошлого, но передаёт внятный посыл следующим поколениям», — отметил мэр города Рон Хульдаи.
Президент и премьер-министр Израиля на фоне протестов признали насилие в отношении женщин систематической проблемой
После возникновения протестов на групповое изнасилование отреагировали израильские власти. Президент Израиля Реувен Ривлин поддержал жертву и протестующих, а также призвал «остановить насилие над женщинами», отметил, что молодым людям важно соблюдать границы в отношениях. Он указал в своём фейсбуке телефоны психологичной поддержки для жертв: «Изнасилование, сексуальная агрессия, эксплуатация и жестокость — это пятна, которые невозможно оттереть. Это свидетельства непростительной потери границ, и они уничтожают нас как общество».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее в Эйлате «шокирующим» событием: «Это не просто преступление против девушки, это преступление против самого человечества, которое заслуживает всякого осуждения и того, что виновные в нём должны быть привлечены к ответственности».
К оперативному расследованию призвал министр иностранных дел Габи Ашкенази, добавив: «Мы все должны серьёзно подумать о том, как это могло произойти среди нас».
позже происходящее в номере заметила группа подростков и присоединилась к изнасилованию
ебанутейший твист
Пестрый крюк
Идёт группа подростков по Эйлате, видят: 16-летнюю девушку насилуют, встали в очередь и тоже изнасиловали.
Жуткий хичхакер
- Извините, а кто последний на изнасилование?
- Я последний, будете за мной.
- А перед вами кто?
- Вон тот парень в красной майке.
- Спасибо.
- Пожалуйста.
Романтический каякер
- Просили на изнасилование больше не занимать, через 10 минут подъедет полиция
- А вы что делаете?
- Девушку толпой насилуем
- Это как летом 2019 года на Кипре?
- Да, только в этот раз несовершеннолетнюю.
- Несовершеннолетнюю? Ой как интересно, тогда я тоже буду. Кто тут последний?
Что за тупак, ты рил думаешь что все они считали это изнасилованием?
Иду значит по отелю, смотрю очередь, ну думаю может кагор бесплатно наливают, подошел оказалось не кагор, девку ебут, ну поздоровался со всеми, познакомился, занял очередь сказали "После Ахмеда будете" ну что поделать вот сижу в очереди...
Тут история ебанутая с какой стороны ни посмотри
Хз что в этой истории особенно ебанутого, обычный пьяный разврат. Я конечно допускаю, что там случайно в одном месте оказалось 30 отборнейших отморозков и садистов города, и истязали девку несмотря на её слёзы и мольбы, но куда вероятнее, что она была в полувегетативном состоянии и издавало нечленораздельные звуки, а ебуны пустили слух что некая блядёшка вразнос пошла и принимает во все дыхательно-пихательные.
а ебуны пустили слух что некая блядёшка вразнос пошла и принимает во все дыхательно-пихательные.
Хм, что-то мне это напоминает...
На улице Дубравной в Приволжском районе столицы Татарстана на пустыре водитель фуры оставил открытой дверь прицепа. Он привез на продажу большую партию арбузов, 14 тонн. Раскрыл двери, чтобы после долгого пути проветрить хрупкий груз, и ушел. А когда через два часа вернулся - в прицепе не осталось ничего. Кто-то и вовсе выносил по два арбуза на руках.
Оказалось, что кто-то из местных жителей решил, что распахнутые двери прицепа - это сигнал к бесплатному угощению. По мессенджерам местных жителей распространилась информация о дармовом угощении, и люди поспешили набрать себе ягод.
https://www.kazan.kp.ru/online/news/3998832/
Всякую групповую дичь как правило и запускают 1-2 мудака, остальные просто попадают под ложную инфу
Бля, братан, ты со своей репутацией даже не пытайся их защищать.
Романтический каякер
Ну это совсем же мозгов не иметь - не понимать, что за это потом отвечать придется
С чего бы? ты не веришь в существование групповой ебли или что?)
Романтический
Не верю в то, что если просто кинуть клич "там телку в невминозе ебут", то выстроится очередь
Если кинут клич "там шлюха хочет побольше хуёв, слышишь как стонет", то из толпы пьяных (и скорее всего, упоротых) наверняка выстроится очередь, тем более если это молодёжь.
Пестрый крюк
Я бы в таком случае побоялся ЗППП
Я бы просто побрезговал например, но я даже лично знаю людей, которые готовы в любое отверстие присунуть
Я за свою жизнь с подобным не встречался и даже от знакомых не слышал - по этому история мне кажется ёбнутой.
Кто заявляет об этой версии и где почитать про это? Или это просто картинки в соцсетях?
я ничего не знаю про качество израильских сми но на вестях (израильских, к российским отношения не имеютб та же версия) я гляну сайт мештары конечноб но вряд ли там тчо то будет
Замкнутый рак
я тут не могу ничего сказать, я на иврите читаю оч хуево потому читаю русскоязные сми, в Израиле и как бы сказал что пишут у нас в них. Полиция в твиттере оставляет посты только о том кого они задерживают в связи с этим делом
Замкнутый рак
https://twitter.com/IL_police/status/1296385281470472193 вот твиттер полиции, они там частенько анонсирует задержания и что то постят по этому делу, гугл вроде справляется с переводом
Как человек у которого много знакомых в Израиле выскажусь, в Израиле матриархат от слова совсем (это даже близко не Швеция) что бы вы поняли если мужчину обвиняют в износе или сексуальных домогательствах, то оправдаться можно если только есть видео с камер, например что ты девушку оттолкнул, а не пытался сорвать с нее одежду. А конкретно о ситуации, возможно девушка была действительно не против генгбенга, но когда какой то долбоеб снял видео где ее пердолят, короче думаю что люди которые не должны были узнать об этом посмотрели видео и единственный способ оправдаться ей стал обвинить всех в изнасиловании.
вот оно, тлетворное действие запада, зумеры просто думали что обычная групповуха по согласию, прямо как в их любимых сериалах из нетфликса и т.д. Посеешь ветер, пожнешь бурю, так то.
именно так в сериалах и поступают, за это эти сериалы любят и смотрят, да (сарказм)
Может предъявим какие-то доказательства сначала?
Если бы это было как в сериалах нетфликса, то они бы: а) убедились, что девушка трезвая б) спросили, точно ли она согласна
Ахахаха, смотрела 13 причин почему?
Пестрый крюк
Как будто 2020 лет назад никто не насиловал
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Интересная подруга.
Сама трезвая
Отвела полусознательную в номер мужика и оставила в постели
Бросила и ушла (Самое время поесть)
Пришла, когда пати уже шло на полную
«Культура изнасилования начинается в правительстве»
Левым лишь бы поводу побузотерить