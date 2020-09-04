Протестующие требуют остановить насилие над женщинами и утверждают, что насильников было в три раза больше.

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Протестующие против насилия над женщинами в центре Тель-Авива 20 августа 2020 года Фото Томера Нойберга, Flash90

3 сентября израильская полиция предъявила 11 гражданам обвинения в групповом изнасиловании и совершении непристойных действий с несовершеннолетней. Шестнадцатилетняя девушка была в нетрезвом состоянии, чем воспользовались, по данным СМИ, около 30 мужчин — они выстроились в очередь у номера отеля, в котором находилась жертва.

В нескольких городах Израиля прошли масштабные акции в поддержку пострадавшей и против насилия над женщинами в целом: протестующие заявили, что изнасилования в стране «начинаются в парламенте». В ответ на протесты власти страны осудили подозреваемых, назвав изнасилование «преступлением против человечества». Однако год назад в похожем инциденте израильский суд не привлёк к ответственности ни одного из предполагаемых насильников.

Предполагаемые насильники утверждают, что девушка была согласна на интимную связь. Однако её подруга сообщила, что жертва была «почти без сознания»

В середине августа 2020 года 16-летняя израильтянка (её имя не раскрывается) обратилась в полицию с заявлением о групповом изнасиловании. Девушка с подругой отдыхала в израильском городе Эйлате в прибрежном отеле «Ha-Yam Ha-Adom», а несколько её друзей — в другом отеле Red Sea, сообщило издание The Times Of Israel.

По данным издания 12 августа девушки приехали к своим друзьям в Red Sea. По словам подруги, девушка выпила «слишком много алкоголя» и почувствовала себя плохо, поэтому она отвела её в номер: «Я отвела её в комнату друга, который для меня как брат, которому я полностью доверяю. Она почти не реагировала [тогда]». Затем подруга вышла из комнаты предположительно, за едой.

Издание Mignews пишет, что девушки не были знакомы с компанией мужчин. Они якобы встретились у бассейна отеля, где 27-летний мужчина «приставал» к несовершеннолетним, но девушки его отвергли, так как он был «слишком стар» для них. Когда одной из них стало плохо, мужчина якобы представился доктором, предложил помощь и отвёл в один из номеров.

Отель Red Sea Скриншот репортажа «12 канала», The Times Of Israel

Издание Ynet сообщило, что Рафаилов не снимал этот номер, а «ворвался» в него без ведома администраторов отеля вместе с другом Илизиром Меировым. Они оба не были знакомы с жертвой. Мужчины поочерёдно изнасиловали девушку, несмотря на её просьбы остановиться. По данным Ynet, позже происходящее в номере заметила группа подростков и присоединилась к изнасилованию.

Когда подруга жертвы вернулась, она увидела у номера «толпу людей»: «Я видела, как люди входят и выходят, я стучала в дверь, мне никто не отвечал. Я кричала и выкрикивала её имя, но ответа не было. Внезапно дверь открыл обнажённый мужчина».

Когда свидетельница вбежала в комнату, она увидела пострадавшую «почти без сознания»: «Я чувствовала, что она не понимает, что происходит вокруг неё». Девушка добавила, что её подруга не могла встать и не знала, сколько людей было в комнате и в коридоре отеля.

На следующий день девушки уехали из Эйлата, но не говорили о том, что произошло, рассказала подруга.

Мы были в шоке, травмированы. Нам потребовалось время, чтобы собраться с силами. Мы должны были понять, что именно с нами произошло, а точнее, что с ней. Мы оба знали, что она должна подать жалобу в полицию. подруга пострадавшей израильтянки

Первоначально следователи установили, что в изнасиловании участвовали 30 человек, сообщило The Times Of Israel. Однако по данным на 4 сентября израильская полиция подозревает 11 человек: четверых — в изнасиловании, а остальных — в различных действиях сексуального характера. Среди подозреваемых есть несовершеннолетние, а также двое судимых за кражу со взломом и драку с холодным оружием — Рафаилов и Меиров, сообщило Israel Info.

Подозреваемые утверждают, что произошедшее не было изнасилованием, так как они вступили с ней в интимные отношения якобы с её согласия.

Очередь в коридоре около номера зафиксировали камеры наблюдения, сообщило издание Israel Info. Однако владелица отеля Пнина Маман это опровергла, отметив, что на записях с камер видеонаблюдения, которые она передала полиции, не видно группы людей.

Как минимум один из тех, кто предположительно участвовал в изнасиловании, снимал процесс на камеру, сообщили израильские СМИ. 20 августа предполагаемый насильник написал девушке, что у него есть видео изнасилования, после чего она обратилась в полицию. Позже видео пыталась получить жительница Израиля через чат в WhatsApp — её задержали, но она заявила, что не имела злого умысла и просила прислать видео не всерьёз, после чего её отпустили.

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Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом психологическом состоянии, рассказали общавшиеся с ней соцработники. Жертва опасается, что видео с изнасилованием распространится в интернете. Дом девушки охраняет полиция из-за «жестоких обсуждений» её истории в соцсетях.

Изнасилование подростка вызвало протесты с лозунгами «Культура насилия начинается в правительстве»

Инцидент вызвал недовольство израильтян — 20 августа больше тысячи человек в Тель-Авиве и сотни в других израильских городах вышли на протесты в поддержку пострадавшей и против насилия в отношении женщин. В столице демонстранты перекрыли одну из главных улиц в центре.

Протестующие против насилия над женщинами в центре Тель-Авива 20 августа 2020 года Фото Томера Нойберга, Flash90

Протестующие скандировали «Нет сексуальному насилию», «Культура изнасилования начинается в правительстве» и «Правительство безразлично к насилию в отношении женщин», а главным лозунгом акций был «Больше не будем молчать». Женщины держали в руках плакаты с надписью «30» — предполагаемым числом насильников.

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Протестующие израильтянки напомнили, что недавнее изнасилование несовершеннолетней девушки не единственный подобный инцидент: «Этот случай не является изолированным и является прямым продолжением того, как были приняты „молодые люди“ из Айя-Напы», — заявили демонстрантки.

Летом 2019 года 19-летняя британка обвинила 12 израильтян в групповом изнасиловании во время отдыха на Кипре. Однако мужчины не понесли наказания на Кипре и вернулись домой, а вместо них кипрский суд осудил на 4 месяца условно саму жертву — за «причинение вреда обществу» страны. На родине предполагаемых насильников тоже не судили.

Девять из десяти дел об изнасилованиях в Израиле закрываются прокурорами, а предполагаемым преступникам не предъявляют обвинения, сообщило The Times Of Israel.

Количество сексуальных преступлений в стране растёт, отмечает издание. В 2018 году их стало на 12% больше, чем в 2017, и на 40% больше, чем в 2013 году.

20 августа мэрии и госучреждения в нескольких городах устроили символические рабочие забастовки по полчаса в поддержку протестующих. Коммунальщики по решению властей Тель-Авива закрасили граффити «Мецицим» с подглядывающими в раздевалку подростками на одном из пляжей. «Поскольку рисунок воспринимался как признание незаконного и преступного действия, мы решили с ним расстаться. Удаление граффити не стирает прошлого, но передаёт внятный посыл следующим поколениям», — отметил мэр города Рон Хульдаи.

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Президент и премьер-министр Израиля на фоне протестов признали насилие в отношении женщин систематической проблемой

После возникновения протестов на групповое изнасилование отреагировали израильские власти. Президент Израиля Реувен Ривлин поддержал жертву и протестующих, а также призвал «остановить насилие над женщинами», отметил, что молодым людям важно соблюдать границы в отношениях. Он указал в своём фейсбуке телефоны психологичной поддержки для жертв: «Изнасилование, сексуальная агрессия, эксплуатация и жестокость — это пятна, которые невозможно оттереть. Это свидетельства непростительной потери границ, и они уничтожают нас как общество».

Насилие в отношении женщин - проблема всего израильского общества. Это проблема жестоких мужчин, это проблема разрушительной динамики, которую нам всем нужно объединить, чтобы бороться вместе. Реувен Ривлин президент Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее в Эйлате «шокирующим» событием: «Это не просто преступление против девушки, это преступление против самого человечества, которое заслуживает всякого осуждения и того, что виновные в нём должны быть привлечены к ответственности».