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Екатерина Кузнецова
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«Россия 1» выпустила фильм о Беслане, борющийся с альтернативной версией трагедии. Что с ним не так Материал редакции

Некоторые местные жители утверждают, что показ организовали по поручению ФСБ, и называют фильм «издевательством над погибшими».

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Маргарита Симоньян в школе Беслана Скриншот фильма «Беслан» Александра Рогаткина телеканала «Россия 1»

3 сентября телеканал «Россия 1» выпустил фильм журналиста Александра Рогаткина «Беслан», в котором он сделал акцент на борьбе с «теориями заговора» и объяснениями, расходящимися с официальной позицией следствия. По словам Рогаткина, он снимал фильм для зрителей, «которых все эти годы кормили альтернативными версиями».

В фильме Рогаткин спорит с профессором Юрием Савельевым — он входил в расследовательную комиссию по Беслану, и придерживается мнения, что большинство заложников погибло из-за ошибок спецназа и руководства спецоперации. Журналист акцентировал внимание на том, что версию Савельева распространяют только «либеральная пресса» и «прозападные СМИ, которые живут за счёт иностранных грантов и дотаций».

Порция негатива досталась и «Матерям Беслана» — журналист намекал, что они поддерживают недостоверную информацию и даже способствуют её появлению. Такой подход к освещению трагедии в Беслане не понравился жителям пострадавшего города и журналистам.

Профессора-автора альтернативной версии, по мнению жительницы Беслана, «выставили дурачком»

Рогаткин взял интервью у профессора, доктора технических наук и бывшего депутата Госдумы Юрия Савельева — он входил в комитет по расследованию теракта в Беслане. Савельев не согласился с версией следствия, по котороой большинство заложников погибло во время взрывов бомб террористов и не поставил свою подпись в официальном отчёте комиссии. Вместо этого профессор провёл своё расследование, собрав 700-страничный доклад «Беслан: правда заложников» на основе показаний заложников и свидетелей, фотодокументах и анализе экспертиз.

По версии Савельева, спецназ выпустил два залпа из гранатомёта — один снаряд попал в чердак, а второй пролетел через спортзал и разорвался под окном, через которое начали выбегать заложники и проник спецназ. По официальной версии — разорвались две бомбы боевиков. Рогаткин спросил у Савальева: «Ну а зачем? Логическое объяснение должно быть?». Савельев ответил, что не хочет давать объяснений, чтобы его не привлекли к суду.

Савельев считает, что многие заложники пострадали из-за использования российскими силовиками гранатомётов, гранат и огнемётов, а не от расстрелов террористов, как утверждает следствие. Он показал фотографии двора — на них нет трупов на траве, в отличие от официальной версии.

Савельев показывает фотографию двора бесланской школы Скриншот фильма «Беслан» Александра Рогаткина телеканала «Россия 1»

В фильм вставили всего несколько коротких обрывающихся реплик Савельева без подробных объяснений его версии, а сразу после показывали «опровержения» его слов — эксперименты со стрельбой по стенам из гранатомёта, беседы с главой парламентской комиссии Александром Торшиным и другими экспертами. Рогаткин отметил, что версию Савельева давно опровергли различные экспертизы.

Председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева, которая также участвовала в программе, сказала, что недовольна фильмом.

Я понимаю, что есть заказ и какие-то указания, но у каждого человека есть совесть и своё отношение к этому событию. Не разобрался — не выставляй другого в ненужном свете. Но в рамках одного интервью Александр Рогаткин и Маргарита Симоньян не могут понять всё то, что раскрыто в расследовании Юрия Петровича Савельева.

Сусанна Дудиева
председатель комитета «Матери Беслана»

Жительница Беслана, посмотревшая фильм во дворе школы, сказала журналистке Ольге Алленовой, написавшей книгу «Форпост. Беслан и его заложники», что Савельева «выставили каким-то дурачком». «Часть людей стала уходить, когда поняли, зачем этот фильм сняли. Савельева выставили каким-то дурачком. Академика, профессора, основателя кафедры техники горения и взрыва — единственной в России. Бессовестные. Дали им команду фас, отработали», — прокомментировала фильм женщина.

В фильме утверждают, что альтернативную версию трагедии тиражируют «либеральные и прозападные СМИ», которые живут за счёт «западных грантов»

В фильме Рогаткин сказал, что трагедия породила множество слухов и мифов: «Почему-то некоторые считают, что глава сепаратистской Ичкерии Аслан Масхадов, который наверняка ещё и является соучастником теракта, мог спасти жизнь заложникам, а его не захотели пускать в Беслан, поэтому все и умерли. Эти сплетни распространяются годами». Затем он показал отрывок из интервью журналистки «Новой Газеты» Еленой Милашиной из фильма «Беслан. Помним» на YouTube-канале Юрия Дудя.

В фильме «России 1» упомянули, что Милашина получила «награду от Госдепа», показав фотографии с вручения премии выдающимся женщинам International Women of Courage рядом с Мишель Обамой и Джоном Керри в 2013 году. Рогаткин добавил, что «Милашина уже 15 лет рассказывает, что спецназ по приказу российских властей убил заложников». Помимо журналистки «Новой Газеты», Рогаткин иронично упомянул журналистов Павла Фельгенгауэра и «ожившего» Аркадия Бабченко.

Елена Милашина на вручении премии International Women of Courage рядом с Мишель Обамой и Джоном Керри в 2013 году. Премия вручается выдающимся женщинам  Скриншот фильма «Беслан» Александра Рогаткина телеканала «Россия 1»

В фильме говорится, что «романтизация терроризма в России была любимой и популярной темой западной и либеральной отечественной прессы». Журналист считает, что альтернативная версия произошедшего от Савельева появилась «как нельзя кстати для уже раскрученной в западной прессе антироссийской истерии»: «Её тут же подхватила либеральная отечественная пресса».

Эту историю к каждой годовщине трагедии раскручивают «Радио Свобода» и прозападные СМИ, которые живут за счёт иностранных грантов и дотаций.

Александр Рогаткин
журналист

В фильме намекают на ложь «Матерей Беслана» — главной независимой организации, созданной после трагедии

В фильме заявили, что после теракта учителей и директора школы начали обвинять в пособничестве террористам. Якобы с их согласия боевики под видом рабочих делали ремонт в школе, когда и спрятали оружие в актовом зале. «Комитет „Матери Беслана” даже записал на видеокамеру мальчика, который рассказывал, как боевики заставили его доставать это оружие [из-под сцены]», — заявил автор фильма.

Скриншот фильма «Беслан» Александра Рогаткина телеканала «Россия 1» 

Глава МИА «России сегодня» Маргарита Симоньян в интервью сказала, что не осуждает матерей погибших детей, которые могут «говорить неправду». «Люди, которые пользуются этим адом, в котором оказались пострадавшие, для своих политических целей, лайков и просмотров, для своих отчётов в Госдепы — их ад ещё ждёт», — отметила она. Симоньян обвиняют в неискренней работе с места трагедии в 2004 году, вменяя ей слова об отсутствии требований у террористов и заниженном числе заложников.

Председатель «Матерей Беслана» Сусанна Дудиева назвала фильм «России 1» «непрофессиональным» и «предсказуемым», а также созданным в противовес работе Юрия Дудя. «Им не удалось перекрыть своим фильмом фильм Дудя. Ребячество такое — дали задание, надо отрапортовать», — подчеркнула она. Рогаткин подтвердил, что сделал свою документальную ленту в ответ на фильм Дудя, потому что «хотел докопаться до истины».

Год назад вышли фильмы Юрия Дудя и «Новой газеты», авторы которых придерживались альтернативной точки зрения. Они подняли важные вопросы, но почему-то уцепились за ангажированную версию.

Александр Рогаткин
журналист

Фильм до премьеры «по поручению ФСБ» показали во дворе школы — ранее транслировать фильмы о трагедии там не разрешали

Председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева рассказала «МБХ Медиа», что фильм Рогаткина стал первым, который разрешили показать во дворе школы. По словам Дудиевой, это сделали по поручению ФСБ: «Я спросила администрацию нашего района, почему новые фильмы, когда мы просили показать, не разрешали, а этот фильм показали. Сказали, что это было такое указание Федеральной службы безопасности. Вот как мне сказали, вот так и отвечаю».

Некоторые жители Беслана, посмотревшие фильм во дворе школы, назвали его «издевательством над погибшими. «Это ж надо через 16 лет снять и предложить в противовес всему — свидетелям, суду, документам, расследованию парламентской комиссии и так далее, — такую шнягу. Это только канал „Россия“ может», — сказала одна из жительниц пострадавшего города.

Нет даже слов, чтоб выразить степень возмущения! Прямое стравливание всех со всеми, неправда о событиях, попытка оправдать действия властей — вот что мы увидели в этом фильме. Этот фильм издевательство и над погибшими и над оставшимися в живых заложниками.

жительница Беслана
Оригинал поста Ольги Алленовой в фейсбуке
Вадим КОРОВИН @Pjatak
И чего она припёрлись рыдать с оператором и микрофоном-петличкой, ещё и спрятала? Всё равно все помнят, как жители просили ее сказать правду, а она продолжала врать про 320 заложников. https://t.co/n1ZZ90pSJX
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#происшествия #сми #соцсети #медиа #беслан #тв

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36 комментариев
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Романтический каякер

32

Цинизму этих мразей нет предела

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Bad Mother Fucker

16

нет приличных слов

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Системный ихтиандр

14

Редкое фото: Маргарита Симоньян возле цветов погибшим в боях за суп бобрам

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Вова А.

6

Такое ощущение, что все летит в пипду, и окружение пыни, их окружение и все, кто возится у кормушки уже даже не пытаются что-то изображать, топорно исполняют, на отвали работают

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Сергей Звезда

4

Если не будет YouTube-шоу, в котором Катя смотрит федеральные каналы, то я даже не знаю

Ответить

Екатерина Кузнецова

Сергей
2

Ну теперь я уже задумалась над этим!

Ответить

Безумный химик

Сергей
0

вот, на дтф давно тянки стримят, а у нас чо?

Ответить

Сергей Звезда

Безумный
0

Ещё бы в издании про игры не было стримов

Ответить

Противный диод

4

Найдите Рогаткина и напоите его чаем. Ты знаешь, что делать, анон. Я в тебя верю

Ответить

A big purple banana 🍆

Противный
0

Кто тут анон то нахуй?

Ответить

Илюхер XXX

3

Имя Ирады Зейналовой мне на всю жизнь запомнилось именно по Беслану - она вела прямой репортаж, сидя на земле и накрывшись бронежилетом, находясь настолько близко к школе, насколько это было возможно.

Теперь про Беслан она ведет вот это.

Ответить

Вова А.

Илюхер
3

Бабло победило принципы, печально это все.

Ответить

Шкала Шакалова

Вова
0

Можно и баблом прикрыться, но нет, просто люди такие же как мои вонючие ножищща, я просто меняю обувь, потому-что она есть и не носить же всю жизнь одну и ту же

Ответить

Bad Mother Fucker

Илюхер
–6

они имеет право вопросы задавать, а вы все нахуй пошли

Ответить

Илюхер XXX

Bad
4

вопросы имеют право задавать матери беслана, а эти хуилы дают только однозначные ответы

Ответить

Bad Mother Fucker

Илюхер
–5

надо ещё разобраться, с чьих грантов эти матери поют.

Ответить

ziggy stardust

Bad
3

Да и не говори. То десятидолларовые шлюхи, то эти грантоедки. Ох уж эти американцы, не знают как еще Президента очернить!

Ответить

Bkmz Иванов

Bad
1

Ты это на серьёзных щах написал или что, не пойму как-то тебя

Ответить

Илюхер XXX

3

и вы ничего с этим не сделаете

Ответить

Bad Mother Fucker

Илюхер
0

а зачем что-то с ними делать. Они сами себя наказали. Представь, какой степени оподления нужно достичь, чтобы такое снимать. 

Ответить

Подсолнух

3

Мне кажется у неё реальная беда с башкой, ну не будет вменяемый человек такое делать, она подходит к мемориалу, рыдает там на камеру зная на сколько это больная тема для людей, при этом выпускают вот такой репортаж, ну это же пиздец.

Ответить

Lee

Подсолнух
0

Чем меньше люди начинают подвергать что-либо сомнениям и в целом задумываться о какой-то проблеме, уступая личному желанию самосохранения в виде принципа «сделал, что сказали - заработал на завтра», тем быстрее они теряют свою человечность. Эти люди давно уже не задумываются о нравственности своих действий, у них есть задача - они ее делают. И эта бюрократически-политическая машина не остановится, до тех пор, пока что-то, что заденет лично их самих и их семью, не посеет зерно в их пустые башни.

Ответить

Bkmz Иванов

2

Вот ты Екатерина молодец, Спасибо тебе.
А они педерасты и лжецы. Ненавижу

Ответить

Lee

2

Как они доебали уже своей «либеральной прессой» и «прозападными СМИ, которые живут за счёт иностранных грантов и дотаций». Столько лет пиздеть одно и то же в уши всем подряд про давление извне - наверняка, они уже сами в это откровенно поверили. Когда этот манямирок пропагандонов начнет уже рушиться?

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Zoid Q

1

1984. Министерство Правды.

Ответить

Игорь Царев

1

Ну от Симоньян другого ждать и не приходилось)))

Ответить

Шкала Шакалова

1

Бог им судья. В голове миллион мыслей из ряда - чтоб они все подохли(Симоньян и все подобные сволоты и пиздюки). А мой бог - космос, и если я не прав и мой бог меня наказать захочет - и им пизда. Ну и вам

Ответить

merzikin

0

Так там этот профессор реально дурачок. Делать версии в стиле Рэмбо с шмелями из вертолета.

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Григорий Марченко

0

Читаю вот комментарии, и не могу понять, почему вы такие обиженые на жизнь, как вы ещё живёте?

Ответить

Bkmz Иванов

Григорий
0

Сам поражаюсь, как я с каждым разом прохожу мимо чьей-то боли. Черствеют потихоньку

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Светлана Кузнецова

0

Я вчера посмотрела этот фильм. И честно говоря, не вникала те перепетыми о которых Катя пишет и рассуждают в комментариях. Я просто ещё раз вспомнила тот ужас... С уважением отношусь к людям, которые высказывают точку зрения отличающуюся от официальной, но мне не показался этот фильм каким то оскорбляющим чувства людей пострадавших в этом терракоте. Всегда есть разные мнения, а истина где-то посередине. Катя умница!

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Романелло Кивогенс

0

 По версии Савельева, спецназ выпустил два залпа из гранатомёта — один снаряд попал в чердак, а второй пролетел через спортзал и разорвался под окном, через которое начали выбегать заложники и проник спецназ. По официальной версии — разорвались две бомбы боевиков. Рогаткин спросил у Савальева: «Ну а зачем? Логическое объяснение должно быть?». Савельев ответил, что не хочет давать объяснений, чтобы его не привлекли к суду.

Да здесь догадаться несложно. Одно дело если начинают взрываться бомбы боевиков, и у власти нет выбора кроме как отдать приказ штурмовать здание, пытаясь спасти оставшихся в живых заложников. Здесь никаких претензий к власти быть не может. А вот если бы выяснилось, что на самом деле эти взрывы были делом рук ... и использовались .... чтобы оправдать ... Как хорошо, что последнее лишь нелепый вымысел, который был опровергнут объективным и независимым расследованием государственных правоохранительных органов...

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