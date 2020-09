Фото Александра Земляниченко, Российский фонд прямых инвестиций, Associated Press

Вакцина «Спутник V» Фото Александра Земляниченко, Российский фонд прямых инвестиций, Associated Press

Зарубежные учёные называют регистрацию российской вакцины «страшной» и «рискованной» из-за недостаточных исследований

Учёные усомнились в результатах исследований. Разработчик призывает критиков искать «бревно в своём глазу»

Спустя месяц после регистрации «Спутник V» её разработчики опубликовали подробности первой и второй фазы исследований в медицинском журнале The Lancet. «Публикация показала открытость и готовность России к диалогу, а также стала ответом на вопросы, которые необоснованно критиковали российскую вакцину», — заявил гендиректор РФПИ и инвестор разработки Кирилл Дмитриев.

Результаты исследований российской вакцины заинтересовали учёных из разных стран. 8 сентября исследователи из США, Италии, Германии, Франции, Австралии и других стран опубликовали открытое письмо к журналу The Lancet и авторам материала о «Спутнике», в котором указали на «статистические аномалии» в тексте. Учёные отметили, что уровень антител в крови у некоторых добровольцев из разных групп, получавших разные препараты, совпадает, хотя статистически это «весьма маловероятно».

Руководитель группы по созданию вакцины Денис Логинов заявил, что «категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. [Они] являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала». The Lancet ответили, что «передали письмо напрямую авторам и призвали их участвовать в научной дискуссии».