Если вакцина окажется эффективной и безопасной, научное сообщество может ускорить регистрацию препаратов, если нет — это ударит по репутации страны и доверию людей к вакцинации.

В закладки

Вакцина «Спутник V» Фото Александра Земляниченко, Российский фонд прямых инвестиций, Associated Press

11 августа в России Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, вовсе пропустив важный третий этап исследований на десятках тысяч человек.

После регистрации разработчики не опубликовали подробности исследований первых двух этапов, за что их раскритиковали зарубежные и российские учёные — ведь эффективность и безопасность вакцины никак нельзя было проверить. Спустя месяц детали испытаний опубликовали, но они не понравились учёным, которые заподозрили российских разработчиков в мошенничестве.

Регистрация российской вакцины может создать две противоположные ситуации. Если она окажется безопасной и эффективной, то это выведет Россию в лидеры по созданию препарата для борьбы с коронавирусом, а научное сообщество может пересмотреть привычную процедуру регистрации препаратов. Однако если попытка провалится, то это сильно ударит по имиджу России и рискует привести к потере доверия людей к вакцинации из-за «срезания углов» в исследованиях.

Зарубежные учёные называют регистрацию российской вакцины «страшной» и «рискованной» из-за недостаточных исследований

11 августа в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром Гамалея, а 25 августа одобрили вакцину в сухом состоянии. Клинические исследования первых двух этапов длились всего два месяца, а необходимый третий этап исследований перед регистрацией производители и вовсе пропустили.

К 4 сентября в мире исследуется около 130 вакцин от коронавируса: 37 из них проходят клинические испытания на людях, а 91 — доклинические на животных. Все исследуемые вакцины делятся на несколько видов:

В генетической (ДНК- и мРНК-вакцине) используют один или несколько генов коронавируса для вызова иммунного ответа;

Векторные вакцины используют вирус для доставки коронавируса в клетки, после чего они производят вирусные белки, вызывая иммунный ответ, но при этом вирус не может реплицироваться;

Белковые вакцины на основе белка вируса;

Вирусные вакцины — с цельным ослабленным коронавирусом.

Зарегистрированная российская вакцина «Спутник V» — аденовирусно векторного типа. За её основу взяли разработанную в 2015 году вакцину от лихорадки Эбола. Для выработки иммунитета от коронавируса разработчики использовали два типа вирусов обычной простуды — Ad5 и Ad26, которые вводят в два этапа. Из вируса-вектора удаляют генетически материал, а на его место вставляют «шип» коронавируса, который не распространяется в организме, но создаёт иммунитет. Создатели «Спутника» утверждают, что этот способ — уникальный, отличающий вакцину от других аденовирусных векторных вакцин.

После регистрации вакцины Путин заявил, что она работает «достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки», а министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что препарат «эффективен и безопасен». Разработчики вакцины заявили, что 20 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии запросили около миллиарда доз вакцин.

Однако в непубличном отчёте Центра Гамалеи «Фонтанка» заметила, что у 38 человек, на которых тестировали вакцину, зафиксировали 144 побочных эффекта, часть из которых сохранялась в течение полутора месяцев. По мнению ВОЗ и Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов в США (FDA), считать вакцину эффективной можно, если уровень заболеваемости у привитых людей будет минимум на 50% ниже, чем у непривитых. В отчёте центра Гамалеи говорилось, что пока не ясно, насколько длительной и эффективной будет защита — такие исследования просто не проводились.

Вакцина прошла процедуру регистрации, применяемой в условиях возникновения ЧП — вакцинировать ей можно только в медучреждениях. Применять препарат пожилым, беременным женщинам и людям с проблемами со здоровьем нельзя — вакцину проверяли только на молодых здоровых мужчинах. Однако после регистрации Мурашко заявил, что вакцинировать будут в первую очередь врачей и учителей, среди которых немало пожилых людей.

Третью фазу исследований вакцины начали 26 августа — спустя две недели после регистрации. Изначально Минздрав сообщал, что в третьей фазе будут участвовать около 2000 человек, что в 15 раз меньше, чем в большинстве исследований этого этапа на Западе. Однако позже появилась информация, что разработчики привлекут около 40 тысяч добровольцев. Производство вакцин начали ещё до проведения исследований третьей фазы — 15 августа.

Такая спешка с регистрацией вызвала критику от зарубежных учёных. Экспертов смутило, что вакцину одобрили без крупномасштабных подробных исследований. Директор Института безопасности вакцин Университета Джона Хопкинса Дэниел Сэлмон назвал преждевременную регистрацию «страшной» и «рискованной».

Прежде чем зарегистрировать вакцину, необходимо не только провести исследования на третьем этапе на большом количестве людей разных возрастов и состояния здоровья, но и делиться результатами публично, считает эксперт. «Мне недостаточно сказать, что у меня отличный продукт. Прежде чем использовать его, вам нужно, чтобы другие люди действительно изучили данные и убедились, что польза перевешивает риски», — отметил Сэлмон.

Вакцины «Спутник V» Фото Андрея Рудакова, Раздаточный материал, EPA

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в которую входят фармкомпании AstraZeneca, Bayer, Novartis и Pfizer, назвала зарегистрированную вакцину «ящиком Пандоры» из-за недоказанной эффективности и безопасности. «Почему все корпорации соблюдают правила, а российские — нет? Правила проведения клинических исследований написаны кровью. Их нельзя нарушать. Это ящик Пандоры, и мы не знаем, что произойдёт с людьми, которым вводят непроверенную вакцину», — заявила исполнительный директор ACTO Светлана Завидова.

Претензии АОКИ не имеют отношения к науке, а продиктованы коммерческими интересами конкурентов, тоже производящих вакцины, считает доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Как бы они там ни мотивировали, чувствуется, что это — конкуренты, у которых не так уж плохо идут дела, но которые отстают и им регистрацию почему-то не дают», — заявил Альштейн.

Регистрация вакцины до её удачного изучения на третьей фазе говорит о том, что «очень маловероятно, что у [России] есть достаточные данные об эффективности продукта», считает биостатист и эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Флориды Натали Дин. Эксперт добавила, что нередки случаи, когда вакцины, показавшие хорошие результаты во время первой и второй фазы исследований, терпят неудачу на третьей фазе.

Оксфордский университет совместно с фармкомпанией AstraZeneca так же, как и центр Гамалеи, разработал векторную вакцину. Учёные опубликовали результаты первых двух этапов испытаний даже раньше, чем был зарегистрирован «Спутник» — 20 июля. AstraZeneca ещё в мае заключила контракт на поставку вакцин с США, а позже — с Евросоюзом и Великобританией.

Однако оксфордские исследователи не спешат с обнадёживающими результатами, хотя вакцина показала хорошие результаты. Один из разработчиков препарата заявил, что до окончания исследований третьего этапа сложно предугадать, удачной ли будет вакцина.

Все готовы инвестировать в её производство ещё до окончания клинических исследований. Это, конечно, лестно, но не гарантирует результат. Она может провалиться, может выстрелить, а может оказаться середнячком. Адриан Хилл профессор, директор Института Дженнера при Оксфордском университете и один из разработчиков вакцины AstraZeneca

Учёные усомнились в результатах исследований. Разработчик призывает критиков искать «бревно в своём глазу»

Спустя месяц после регистрации «Спутник V» её разработчики опубликовали подробности первой и второй фазы исследований в медицинском журнале The Lancet. «Публикация показала открытость и готовность России к диалогу, а также стала ответом на вопросы, которые необоснованно критиковали российскую вакцину», — заявил гендиректор РФПИ и инвестор разработки Кирилл Дмитриев.

После публикации результатов исследований издание Sputnik опубликовало ответы на вопросы о вакцине и комментарии Дмитриева. Зарегистрировать вакцину до исследования третьей фазы испытаний позволило то, что «Спутник V» основывался на уже готовой вакцине центра Гамалеи против Эболы, пояснил Дмитриев. Он заявил, что уровень антител после вакцинации «Спутником» «в 1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших коронавирусной инфекцией», а также выше, чем у аналогов, например, британской фармкомпании AstraZeneca.

В опубликованном исследовании говорится, что средний уровень антител оказался выше, чем у переболевших коронавирусом. Однако среди антител есть и нейтрализующие — самые важные, которые блокируют вирус. Уровень таких антител после вакцинации предварительно оказался ниже, чем у некоторых других вакцин.

Дмитриев отметил, что «Россия как очевидный и признанный лидер в создании вакцин и как страна, которая создала самую безопасную и эффективную вакцину против коронавируса», тоже хочет задать вопросы производителям вакцин из других стран. Инвестор поинтересовался, почему разработчики западных вакцин на основе технологии мРНК и аденовирусных векторов обезьян (например, американская Moderna и немецкая BioNTech) не изучили влияние вакцины на фертильность и появление онкологии.

Дмитриев добавил, что подобные вакцины прежде не одобряли регуляторы, а исследования таких препаратов «отстают на 20 лет».

Тем не менее производители уже обеспечили себе контракты на миллиарды долларов от правительств Запада и могут обратиться за ускоренной регистрацией, заранее защитившись от возможных юридических последствий. У вакцины на основе технологии мРНК много достоинств, которые могут играть важную роль в будущем, но наличие доказательств долговременной безопасности к ним пока не относится. Кирилл Дмитриев гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев

Публикация исследования и комментарии Дмитриева не убедили в эффективности вакцины учёных. В сравнении с другими разрабатываемыми препаратами, уровень нейтрализующих антител в «Спутник V» — ниже, заявил старший преподаватель биохимии и клеточной биологии Университетского колледжа Корка Энн Мур.

Изучив исследование вакцины, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный отметил в интервью с «Проектом», что второй этап исследования был несравнительным, «то есть по факту это были исследования первой фазы».

Ещё один минус — отсутствие публичного экспертного заключения, на котором основывается регистрация вакцины, считает Ясный. В отличие от российского Минздрава, FDA и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) публикуют подробные отчёты, с которыми может ознакомиться каждый. Эксперт отметил, что дело может быть в том числе в количестве работников ведомств: в FDA препараты регистрируют около 6000 человек, в EMA — 4500, тогда как в России всего 60.

Ясный отметил — полагаться на то, что похожие вакцины уже использовалась для борьбы с Эболой, не стоит. Результаты одного из исследований вакцины Гам-Эвак-Комби 2019 года центр Гамалеи не опубликовал, а другую вакцину Гам-Эвак зарегистрировали и вовсе без исследований, сообщил эксперт.

Каждый продукт уникален, и его безопасность должна исследоваться отдельно и тщательно. В частности, «Спутник V» содержит ген чужеродного для человека белка. Откуда мы знаем, как экспрессия этого белка скажется на клетках? А как вакцина такого нового типа будет взаимодействовать с коронавирусом, если её получит бессимптомный носитель? Ответы на вопросы могут дать только масштабные клинические исследования. Илья Ясный руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures

Результаты исследований российской вакцины заинтересовали учёных из разных стран. 8 сентября исследователи из США, Италии, Германии, Франции, Австралии и других стран опубликовали открытое письмо к журналу The Lancet и авторам материала о «Спутнике», в котором указали на «статистические аномалии» в тексте. Учёные отметили, что уровень антител в крови у некоторых добровольцев из разных групп, получавших разные препараты, совпадает, хотя статистически это «весьма маловероятно».

В красных и жёлтых прямоугольниках на рисунке показатели уровня антител (титр) идентичны на 21 и 28 день после введения препарата у девяти из девяти и семи из девяти добровольцев соответственно. В голубых и зелёных прямоугольниках в несвязных экспериментах расположение точек так же похоже.

В прямоугольниках одинаковых цветов показаны сходства или дубликаты между титрами у разных людей и в разные дни Иллюстрация Энрико Буччи

Считать надёжным опубликованное исследование «Спутника» нельзя, так как в нём нет исходных числовых данных, заявили исследователи. «Среди [разных] групп из девяти пациентов, тестирующих совершенно разные вещи, вы видите одинаковые числа. Очень маловероятно наблюдать такое огромное количество дубликатов. Это как если вы бросите кости и несколько раз и получите одну и ту же последовательность чисел — это очень маловероятно», — заявил создатель открытого письма профессор биологии Университета Темпл в США Энрико Буччи.

Руководитель группы по созданию вакцины Денис Логинов заявил, что «категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. [Они] являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала». The Lancet ответили, что «передали письмо напрямую авторам и призвали их участвовать в научной дискуссии».

Российскую вакцину называют «политизированной». Учёные опасаются, что «срезание углов» в исследованиях повысит недоверие людей к вакцинации

Россия — не единственная страна, которая торопится с созданием вакцины. «Гонка вакцин» между странами и президентские выборы в США оказывают двойное давление на разработчиков вакцины в США. «Есть много людей, вовлечённых в [создание вакцин], которые очень нервничают по поводу того, собирается ли администрация Трампа сказать: „Мы проверили вакцину на нескольких тысячах человек, она выглядит безопасной, и теперь мы собираемся её внедрить“», — отметил член консультативного комитета по вакцинам FDA Пол А.

Подобная спешка уже привела к конфликту в FDA. В августе среди учёных обсуждалась возможная польза плазмы крови переболевших коронавирусом для лечения больных. Это обсуждение подхватил Дональд Трамп, назвав метод «крупным прорывом». Его заявление поддержал глава FDA Стивен Хан, за что его резко осудили коллеги, а СМИ называли поддержку политически мотивированной.

Позже Хан извинился за продвижение недоказанного метода лечения, а использование плазмы приостановили. Трамп резко раскритиковал отказ FDA от способа лечения, заявив, что таким образом ведомство мешает его победе в президентских выборах, замедляя борьбу с коронавирусом.

Научный руководитель американской программы по вакцинированию от коронавируса Warp Speed Монсеф Слауи заявил, что «немедленно уйдёт в отставку», если на него будут давить, чтобы он скорее создал вакцину. Так он намекнул на Трампа и его администрацию, которые могут воспользоваться оперативным созданием препарата может для набора политических очков перед президентскими выборами.

Дональд Трамп в биотехнологической лаборатории в Северной Каролине Фото Анны Манимейкер, The New York Times

Одна из главных претензий учёных к регистрации российской вакцины без третьего этапа исследований — политизированность разработки. Якобы даже название для вакцины российские разработчики выбрали с отсылкой ко временам Холодной войны между СССР и США — в честь первого в мире запущенного космического спутника, убеждён старший преподаватель биохимии и клеточной биологии университетского колледжа Корка Энн Мур.

Западные эксперты предполагают, что «Спутник» намеренно зарегистрировали не просто преждевременно, а специально первыми в мире, чтобы «национализировать» вакцину. «У Путина нет вакцины, он просто делает политическое заявление», — заявил вирусолог из Медицинского колледжа Вейл Корнелл в Нью-Йорке Джон Мур.

Доктор химии, участвовавший в разработке лекарств от шизофрении, диабета и других заболеваний Дерек Лоу, считает, что регистрация российской вакцины — это «прививочный национализм». Учёный заявил, что не хочет, чтобы другие страны «били себя в грудь подобным образом, заявляя о превосходстве своей системы или своих учёных».

Исследования коронавируса должны быть как можно более интернациональными, с идеями, подходами, публикациями и испытаниями со всего мира. Подобный трюк отбрасывает нас назад —теперь люди будут агитировать за «одобренную» российскую вакцину и недоумевать, почему другие ещё не готовы. Это просто создает путаницу и разногласия. Дерек Лоу доктор химии, участвовал в разработке лекарств

Учёные опасаются, что «срезание углов» Россией в разработке вакцины может спровоцировать гонку и давление на исследователей, которая навредит безопасности препаратов. «Наука требует времени. Мы решили, что будем проходить через процесс, который займёт больше времени. Иногда это сложно сделать, когда на тебя давят, потому что ты говоришь: „Мама Билли позволила ему слишком поздно ложиться спать. Почему я не могу?“», — отметила редактор журнала Ethics & Human Research Карен Машке.

Преждевременное одобрение может привести не только к использованию неэффективных вакцин, но и может в будущем усилить недоверие людей к вакцинации в целом. «Путин уменьшил количество людей, желающих сделать любую вакцину — даже людей здесь [в США]. Изменение научного процесса вредит представлению о безопасности вакцин», — заявил эксперт по России из Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт.

Проблема российской вакцины в том, что способ её тестирования подрывает веру в неё общества. Даже если это сработает, вряд ли он получит широкое распространение в остальном мире. Опасения, что это небезопасно, могут даже разжечь движение против прививок и увеличить количество людей, которые отказываются от прививки, потому что это подпитывает теории заговора в США и других странах.

Мэтью Шмидт эксперт по России из Университета Нью-Хейвена