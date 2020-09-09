Удар по имиджу или победа над Covid-19: что не так с преждевременной регистрацией российской вакцины Материал редакции
Если вакцина окажется эффективной и безопасной, научное сообщество может ускорить регистрацию препаратов, если нет — это ударит по репутации страны и доверию людей к вакцинации.
11 августа в России Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, вовсе пропустив важный третий этап исследований на десятках тысяч человек.
После регистрации разработчики не опубликовали подробности исследований первых двух этапов, за что их раскритиковали зарубежные и российские учёные — ведь эффективность и безопасность вакцины никак нельзя было проверить. Спустя месяц детали испытаний опубликовали, но они не понравились учёным, которые заподозрили российских разработчиков в мошенничестве.
Регистрация российской вакцины может создать две противоположные ситуации. Если она окажется безопасной и эффективной, то это выведет Россию в лидеры по созданию препарата для борьбы с коронавирусом, а научное сообщество может пересмотреть привычную процедуру регистрации препаратов. Однако если попытка провалится, то это сильно ударит по имиджу России и рискует привести к потере доверия людей к вакцинации из-за «срезания углов» в исследованиях.
Зарубежные учёные называют регистрацию российской вакцины «страшной» и «рискованной» из-за недостаточных исследований
11 августа в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром Гамалея, а 25 августа одобрили вакцину в сухом состоянии. Клинические исследования первых двух этапов длились всего два месяца, а необходимый третий этап исследований перед регистрацией производители и вовсе пропустили.
К 4 сентября в мире исследуется около 130 вакцин от коронавируса: 37 из них проходят клинические испытания на людях, а 91 — доклинические на животных. Все исследуемые вакцины делятся на несколько видов:
- В генетической (ДНК- и мРНК-вакцине) используют один или несколько генов коронавируса для вызова иммунного ответа;
- Векторные вакцины используют вирус для доставки коронавируса в клетки, после чего они производят вирусные белки, вызывая иммунный ответ, но при этом вирус не может реплицироваться;
- Белковые вакцины на основе белка вируса;
- Вирусные вакцины — с цельным ослабленным коронавирусом.
После регистрации вакцины Путин заявил, что она работает «достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки», а министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что препарат «эффективен и безопасен». Разработчики вакцины заявили, что 20 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии запросили около миллиарда доз вакцин.
Однако в непубличном отчёте Центра Гамалеи «Фонтанка» заметила, что у 38 человек, на которых тестировали вакцину, зафиксировали 144 побочных эффекта, часть из которых сохранялась в течение полутора месяцев. По мнению ВОЗ и Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов в США (FDA), считать вакцину эффективной можно, если уровень заболеваемости у привитых людей будет минимум на 50% ниже, чем у непривитых. В отчёте центра Гамалеи говорилось, что пока не ясно, насколько длительной и эффективной будет защита — такие исследования просто не проводились.
Вакцина прошла процедуру регистрации, применяемой в условиях возникновения ЧП — вакцинировать ей можно только в медучреждениях. Применять препарат пожилым, беременным женщинам и людям с проблемами со здоровьем нельзя — вакцину проверяли только на молодых здоровых мужчинах. Однако после регистрации Мурашко заявил, что вакцинировать будут в первую очередь врачей и учителей, среди которых немало пожилых людей.
Такая спешка с регистрацией вызвала критику от зарубежных учёных. Экспертов смутило, что вакцину одобрили без крупномасштабных подробных исследований. Директор Института безопасности вакцин Университета Джона Хопкинса Дэниел Сэлмон назвал преждевременную регистрацию «страшной» и «рискованной».
Прежде чем зарегистрировать вакцину, необходимо не только провести исследования на третьем этапе на большом количестве людей разных возрастов и состояния здоровья, но и делиться результатами публично, считает эксперт. «Мне недостаточно сказать, что у меня отличный продукт. Прежде чем использовать его, вам нужно, чтобы другие люди действительно изучили данные и убедились, что польза перевешивает риски», — отметил Сэлмон.
Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в которую входят фармкомпании AstraZeneca, Bayer, Novartis и Pfizer, назвала зарегистрированную вакцину «ящиком Пандоры» из-за недоказанной эффективности и безопасности. «Почему все корпорации соблюдают правила, а российские — нет? Правила проведения клинических исследований написаны кровью. Их нельзя нарушать. Это ящик Пандоры, и мы не знаем, что произойдёт с людьми, которым вводят непроверенную вакцину», — заявила исполнительный директор ACTO Светлана Завидова.
Претензии АОКИ не имеют отношения к науке, а продиктованы коммерческими интересами конкурентов, тоже производящих вакцины, считает доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Как бы они там ни мотивировали, чувствуется, что это — конкуренты, у которых не так уж плохо идут дела, но которые отстают и им регистрацию почему-то не дают», — заявил Альштейн.
Регистрация вакцины до её удачного изучения на третьей фазе говорит о том, что «очень маловероятно, что у [России] есть достаточные данные об эффективности продукта», считает биостатист и эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Флориды Натали Дин. Эксперт добавила, что нередки случаи, когда вакцины, показавшие хорошие результаты во время первой и второй фазы исследований, терпят неудачу на третьей фазе.
Оксфордский университет совместно с фармкомпанией AstraZeneca так же, как и центр Гамалеи, разработал векторную вакцину. Учёные опубликовали результаты первых двух этапов испытаний даже раньше, чем был зарегистрирован «Спутник» — 20 июля. AstraZeneca ещё в мае заключила контракт на поставку вакцин с США, а позже — с Евросоюзом и Великобританией.
Однако оксфордские исследователи не спешат с обнадёживающими результатами, хотя вакцина показала хорошие результаты. Один из разработчиков препарата заявил, что до окончания исследований третьего этапа сложно предугадать, удачной ли будет вакцина.
Учёные усомнились в результатах исследований. Разработчик призывает критиков искать «бревно в своём глазу»
Спустя месяц после регистрации «Спутник V» её разработчики опубликовали подробности первой и второй фазы исследований в медицинском журнале The Lancet. «Публикация показала открытость и готовность России к диалогу, а также стала ответом на вопросы, которые необоснованно критиковали российскую вакцину», — заявил гендиректор РФПИ и инвестор разработки Кирилл Дмитриев.
После публикации результатов исследований издание Sputnik опубликовало ответы на вопросы о вакцине и комментарии Дмитриева. Зарегистрировать вакцину до исследования третьей фазы испытаний позволило то, что «Спутник V» основывался на уже готовой вакцине центра Гамалеи против Эболы, пояснил Дмитриев. Он заявил, что уровень антител после вакцинации «Спутником» «в 1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших коронавирусной инфекцией», а также выше, чем у аналогов, например, британской фармкомпании AstraZeneca.
Дмитриев отметил, что «Россия как очевидный и признанный лидер в создании вакцин и как страна, которая создала самую безопасную и эффективную вакцину против коронавируса», тоже хочет задать вопросы производителям вакцин из других стран. Инвестор поинтересовался, почему разработчики западных вакцин на основе технологии мРНК и аденовирусных векторов обезьян (например, американская Moderna и немецкая BioNTech) не изучили влияние вакцины на фертильность и появление онкологии.
Дмитриев добавил, что подобные вакцины прежде не одобряли регуляторы, а исследования таких препаратов «отстают на 20 лет».
Публикация исследования и комментарии Дмитриева не убедили в эффективности вакцины учёных. В сравнении с другими разрабатываемыми препаратами, уровень нейтрализующих антител в «Спутник V» — ниже, заявил старший преподаватель биохимии и клеточной биологии Университетского колледжа Корка Энн Мур.
Изучив исследование вакцины, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный отметил в интервью с «Проектом», что второй этап исследования был несравнительным, «то есть по факту это были исследования первой фазы».
Ещё один минус — отсутствие публичного экспертного заключения, на котором основывается регистрация вакцины, считает Ясный. В отличие от российского Минздрава, FDA и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) публикуют подробные отчёты, с которыми может ознакомиться каждый. Эксперт отметил, что дело может быть в том числе в количестве работников ведомств: в FDA препараты регистрируют около 6000 человек, в EMA — 4500, тогда как в России всего 60.
Ясный отметил — полагаться на то, что похожие вакцины уже использовалась для борьбы с Эболой, не стоит. Результаты одного из исследований вакцины Гам-Эвак-Комби 2019 года центр Гамалеи не опубликовал, а другую вакцину Гам-Эвак зарегистрировали и вовсе без исследований, сообщил эксперт.
Результаты исследований российской вакцины заинтересовали учёных из разных стран. 8 сентября исследователи из США, Италии, Германии, Франции, Австралии и других стран опубликовали открытое письмо к журналу The Lancet и авторам материала о «Спутнике», в котором указали на «статистические аномалии» в тексте. Учёные отметили, что уровень антител в крови у некоторых добровольцев из разных групп, получавших разные препараты, совпадает, хотя статистически это «весьма маловероятно».
В красных и жёлтых прямоугольниках на рисунке показатели уровня антител (титр) идентичны на 21 и 28 день после введения препарата у девяти из девяти и семи из девяти добровольцев соответственно. В голубых и зелёных прямоугольниках в несвязных экспериментах расположение точек так же похоже.
Считать надёжным опубликованное исследование «Спутника» нельзя, так как в нём нет исходных числовых данных, заявили исследователи. «Среди [разных] групп из девяти пациентов, тестирующих совершенно разные вещи, вы видите одинаковые числа. Очень маловероятно наблюдать такое огромное количество дубликатов. Это как если вы бросите кости и несколько раз и получите одну и ту же последовательность чисел — это очень маловероятно», — заявил создатель открытого письма профессор биологии Университета Темпл в США Энрико Буччи.
Руководитель группы по созданию вакцины Денис Логинов заявил, что «категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. [Они] являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала». The Lancet ответили, что «передали письмо напрямую авторам и призвали их участвовать в научной дискуссии».
Российскую вакцину называют «политизированной». Учёные опасаются, что «срезание углов» в исследованиях повысит недоверие людей к вакцинации
Россия — не единственная страна, которая торопится с созданием вакцины. «Гонка вакцин» между странами и президентские выборы в США оказывают двойное давление на разработчиков вакцины в США. «Есть много людей, вовлечённых в [создание вакцин], которые очень нервничают по поводу того, собирается ли администрация Трампа сказать: „Мы проверили вакцину на нескольких тысячах человек, она выглядит безопасной, и теперь мы собираемся её внедрить“», — отметил член консультативного комитета по вакцинам FDA Пол А.
Подобная спешка уже привела к конфликту в FDA. В августе среди учёных обсуждалась возможная польза плазмы крови переболевших коронавирусом для лечения больных. Это обсуждение подхватил Дональд Трамп, назвав метод «крупным прорывом». Его заявление поддержал глава FDA Стивен Хан, за что его резко осудили коллеги, а СМИ называли поддержку политически мотивированной.
Позже Хан извинился за продвижение недоказанного метода лечения, а использование плазмы приостановили. Трамп резко раскритиковал отказ FDA от способа лечения, заявив, что таким образом ведомство мешает его победе в президентских выборах, замедляя борьбу с коронавирусом.
Научный руководитель американской программы по вакцинированию от коронавируса Warp Speed Монсеф Слауи заявил, что «немедленно уйдёт в отставку», если на него будут давить, чтобы он скорее создал вакцину. Так он намекнул на Трампа и его администрацию, которые могут воспользоваться оперативным созданием препарата может для набора политических очков перед президентскими выборами.
Одна из главных претензий учёных к регистрации российской вакцины без третьего этапа исследований — политизированность разработки. Якобы даже название для вакцины российские разработчики выбрали с отсылкой ко временам Холодной войны между СССР и США — в честь первого в мире запущенного космического спутника, убеждён старший преподаватель биохимии и клеточной биологии университетского колледжа Корка Энн Мур.
Западные эксперты предполагают, что «Спутник» намеренно зарегистрировали не просто преждевременно, а специально первыми в мире, чтобы «национализировать» вакцину. «У Путина нет вакцины, он просто делает политическое заявление», — заявил вирусолог из Медицинского колледжа Вейл Корнелл в Нью-Йорке Джон Мур.
Доктор химии, участвовавший в разработке лекарств от шизофрении, диабета и других заболеваний Дерек Лоу, считает, что регистрация российской вакцины — это «прививочный национализм». Учёный заявил, что не хочет, чтобы другие страны «били себя в грудь подобным образом, заявляя о превосходстве своей системы или своих учёных».
Учёные опасаются, что «срезание углов» Россией в разработке вакцины может спровоцировать гонку и давление на исследователей, которая навредит безопасности препаратов. «Наука требует времени. Мы решили, что будем проходить через процесс, который займёт больше времени. Иногда это сложно сделать, когда на тебя давят, потому что ты говоришь: „Мама Билли позволила ему слишком поздно ложиться спать. Почему я не могу?“», — отметила редактор журнала Ethics & Human Research Карен Машке.
Преждевременное одобрение может привести не только к использованию неэффективных вакцин, но и может в будущем усилить недоверие людей к вакцинации в целом. «Путин уменьшил количество людей, желающих сделать любую вакцину — даже людей здесь [в США]. Изменение научного процесса вредит представлению о безопасности вакцин», — заявил эксперт по России из Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт.
Если российская вакцина окажется безопасной и эффективной несмотря на ускоренную регистрацию, то в дальнейшем учёные могут пересмотреть привычную процедуру многолетних утверждений препаратов. Однако если разработчики поспешили в ущерб качеству вакцины, это может сильно подорвать авторитет российских учёных и ударит по имиджу страны в целом.
Ого, у нас есть имидж!
Претензии АОКИ не имеют отношения к науке, а продиктованы коммерческими интересами конкурентов, тоже производящих вакцины, считает доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Как бы они там ни мотивировали, чувствуется, что это — конкуренты, у которых не так уж плохо идут дела, но которые отстают и им регистрацию почему-то не дают», — заявил Альштейн.
Дмитриев отметил, что «Россия как очевидный и признанный лидер в создании вакцин и как страна, которая создала самую безопасную и эффективную вакцину против коронавируса», тоже хочет задать вопросы производителям вакцин из других стран. Инвестор поинтересовался, почему разработчики западных вакцин на основе технологии мРНК и аденовирусных векторов обезьян (например, американская Moderna и немецкая BioNTech) не изучили влияние вакцины на фертильность и появление онкологии.
Как я уже устал от подобной риторики с российской стороны. Вместо внятных ответов - оскорбления и обвинения. А уж после этих пафосных заявлений про страну, которая создала "самую безопасную и эффективную вакцину против коронавируса", когда третья стадия испытания толком ещё не началась, и вовсе пропадает желание испытывать эту вакцину на себе.
- а можешь колбу вот так поднять над головой и вот так посмотреть, а я сфоткаю. Спасибо
Прикол в том, что на фото маска без фильтра, то есть, не в рабочем состоянии
До одобрения препарата российские учёные всего два месяца проводили клинические испытания, вовсе пропустив важный третий этап исследований на десятках тысяч человек.
Так вот же он, третий этап - начался.
А прикиньте получится и мы хоть раз не обосремся?
Легкий чувак
Не люблю стариковские поговорки, но "от осинки не родятся апельсинки" сюда слишком хорошо подходит.
На любую пословицу можно найти противоположную, ведь раз в год и Россия вакцину сделает
Пу получит некоторое количество очков (за решительность которую ему почему то предписывают на западе) и политический рычаг. Правда чтобы использовать это рычаг надо производить большое количество доз вакцин самим (на что вряд ли есть мощности) и продавать другим странам в обмен на услуги. Либо продавать лицензии на производство, но тогда рычаг становится куда слабее.
А вот опасения в статье, что такое может изменить подходы к разработке в будущем кажутся слишком уж надуманными. Все понимают, что ковид-19 слишком уж экстраординарный случай.
Никто не будет пересматривать эти десятилетиями устоявшиеся процедуры. Долгосрочные последствия требуют долгих сроков исследований. Только если не появится очередной мегавирус и не начнется еще более политизированная гонка за вакциной, где каждая страна будет орать про собственную разработку.
На авось намешали всего. А вдруг прокатит!
Надеюсь это салатная жижа.
К сожалению, скорее всего нет.
а че стикеры в телеграм не засчитываются за пруфы?
В России - да, засчитываются. Но в остальном мире - нет
Как по части правильное имя Хопкинса сперва разучить, а, журналист? И фамилию Гамалеи.