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Сергей Звезда
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«Непуганая молодёжь? У нас тоже такая»: самое примечательное в интервью Лукашенко — это реплики российских журналистов Материал редакции

Примеры диалогов, возможно, даже затмевающих высказывания президента Белоруссии.

81 комментарий
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Фото пресс-службы президента Республики Беларусь

8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ на фоне протестов, которые идут в Белоруссии из-за результатов выборов. Почти сразу же СМИ начали публиковать фрагменты из него, а на следующий день показали полную версию почти что двухчасового разговора. Главные ответы президента пересказаны на TJ.

Однако не менее примечательными во время интервью оказались реплики журналистов — главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, ведущего программы «Вести» на «России 1» Евгения Рожкова, корреспондента Первого канала Антона Верницкого и главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

TJ приводит несколько любопытных диалогов c таймкодами по видео RT.

Симоньян: Судя по всему, настроение у вас хорошее.

Лукашенко: Ну, благодаря тому, что вы приехали, у меня хорошее настроение.

Симоньян: Да...

0:15

Лукашенко: И мы, и россияне знаем, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой через известные телеграм-каналы. Второй центр — это Чехия. Ну а потом уже Литва и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты, чтобы влиять на Беларусь.

Симоньян: Ну, в Чехии – хаб американского иновещания исторически. Их главная распределительная коробка.

2:02

Бабаян: Координационный совет оппозиции — кто эти люди лично для вас и что они значат для белорусского общества сегодня?

Лукашенко: Я честно вам скажу. И вообще я буду честно отвечать на все ваши вопросы. Что бы вы не думали, что я там…

Симоньян: А мы не думаем.

3:37

Лукашенко: Да если бы у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в ковид завалили всю страну. Что такое платное здравоохранение, показала просвещённая Европа.

Симоньян: Америка, в первую очередь.

11:56

Лукашенко: [по ТВ говорят, что] дети президента в Ростове, президент бежал, президент трус.Скажите, на моём месте какие бы были ваши действия?

Бабаян: Показал бы, что я на месте?

Лукашенко: Я показал, что я на месте. И я не трус, и я не боюсь.

24:24

Лукашенко: Если бы не было внешнего [влияния], мы давно бы уже справились с этими проблемами.

Симоньян: Это правда.

Лукашенко: Вы же сами видите, что этими походами управляют телеграм-каналы. И видите, как люди выходят, порой беспечно, с детьми. На прошлом митинге было две трети женщин. Наверное, студентки приехали.

Симоньян: Да мы-то знаем, как это всё работает, Александр Григорьевич. Мы всё это прекрасно понимаем. Это не первая такая…

28:06

Лукашенко: В Хорватии и у нас, в Белоруссии, вдумайтесь, по данным ООН, самая чистая вода. Вы даже не слышали об этом.

Симоньян: И ещё в Дилижане (армянском городе – прим. TJ).

Бабаян: Первое место, да, первое.

Симоньян: Первое — Сан-Франциско!

[смех журналистов]

38:33

Симоньян: Непуганая молодёжь — понятно. У нас тоже такая. Вообще непуганым задурить мозги гораздо проще, чем пуганым. Человек, которому есть, с чем сравнивать, он и сравнивает.

44:46

Симоньян: Спасибо, что вы с нами честны, и что признаёте, что переживаете по этому поводу. Я надеюсь, что скоро у вас не будет повода переживать.

48:28

Лукашенко: [Представьте,] вы президент Беларуси.

Симоньян: Слава богу нет, но я бы не отказалась.

[смех журналистов]

Лукашенко: Да, я говорил, у нас Конституция тяжёлая для женщин.

[смех журналистов]

Лукашенко: Но сейчас будет новая Конституция, и зная вас хорошо — вы вполне впишетесь.

Симоньян: Да я мужик.

49:50

Лукашенко: (про интеграцию с Россией — прим. TJ) Вы знаете, чего мы на это не пошли. Тогда вы все боялись, что Лукашенко прибежит и схватит шапку Мономаха.

Бабаян: Ну, разговоры такие были. Но сейчас многое изменилось.

Симоньян: Антон [Верницкий] говорил, что вы придёте и займёте место русского царя, грубо говоря?

Лукашенко: Почему русского? Русско-белорусского.

1:05:32

Лукашенко: Спросите у Путина, сколько в правительстве и Кремле сидело ЦРУшников. Спроси, Маргарита. А может, спрашивала.

Симоньян: А может, до сих пор.

Лукашенко: Нет, не думаю, что до сих пор.

Симоньян: «Соросовских» точно нет, слава богу.

1:09:50

Бабаян: Многие люди говорят, что и не собирались выходить, вливаться в колонны протестующих, но пошли, потому что увидели вот такую чрезмерную жестокость.

Лукашенко: Роман, они пошли и, что, сейчас ушли с улиц?

Симоньян: Конечно, многие ушли. Сейчас же меньше выходит. Выходило 200 [тысяч], сейчас выходит 30. Разве нет?

1:26:00

Симоньян: Я как раз считаю, что это задача ОМОНа, полиции, Росгвардии, кого угодно — поддерживать порядок, задерживать тех, кто пытается проникнуть к резиденции.

Лукашенко: По закону.

Симоньян: Конечно. [Тех, кто пытается] отрывать асфальт. И даже если в ход идут дубинки, я ничего страшного в этом не вижу. Это во всех странах мира происходит. Я бы хотела, чтобы мой мир и покой охраняли.

1:32:39

Лукашенко: Я бы не сказал, что покатилась бы [Белоруссия без него] куда-то далеко...я думаю, что далеко, но, может, кто-то подставил бы своё могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело...

Симоньян: Мы даже знаем, какое могло бы быть могучее плечо. Кто бы мог его подставить.

1:44:48

Симоньян: Тут спрашивать-то мне вас не о чем, потому что я тоже не хочу вас ставить в такую ситуацию, что вам придётся оправдываться. Я доношу это до вашего сведения, чтобы вы об этом знали и с этим разобрались. ОМОН, который по закону и справедливо защищал вас, в том числе с дубинками, правильно и делал. Но когда безоружных и беззащитных...

Лукашенко: Урки, которые бросались на милицию, получили правильно.

Симоньян: Журналисты.

Лукашенко: Ну неважно, журналист-не журналист, возможно, и случайно попал. Но как случайно? Он там в этой заварухе...

Симоньян: Это его работа.

Лукашенко: Но ты же видела, что там творилось.

Симоньян: Конечно.

Лукашенко: Не специально российского журналиста RT схватили.

Симоньян: У меня нет вопросов, почему их задержали. В огне таких событий кто будет разбираться, ты журналист или ты из Польши приехал, или ты на RT. Но дальше, когда их задержали, прошло несколько дней, их не кормили, били. Вот с этим надо разобраться.

Лукашенко: Может, перевернём эту страницу.

Симоньян: С удовольствием. Я просто хотела вам сказать, чтобы вы об этом знали.

Лукашенко: Думаешь, я не знаю? [...]

Cимоньян: Ну если знаете, договорились. Я вот с расстояния, чтобы меня операторы не поругали, жму вам руку.

1:33:35
костюгова @lessprit
Великолепно, очень хорошо. https://t.co/NsAUs4ZP2k

#белоруссия #протесты #лукашенко #интервью #цитаты

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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81 комментарий
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Неизменный украинец

23

Симоньян: Да я мужик.

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Защитный холод

Неизменный
6

Если Симоньян - мужик, то кто тогда Кеосаян?

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Неизменный украинец

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ТЖшник 

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Илья Гераськин

Неизменный
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ТЖик

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Илья
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вжик

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Немужик

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Неизменный украинец

Неизменный
1

@Александр Лукашенко уведомление!!! ЭТО ТРАП!!!!

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Намерен щит

Неизменный
1

Зачем ты тегаешь своих твинков?

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Кхалиси Бот

Намерен
1

Зячем ты тегяефь своих твинков?

Ответить

Неизменный украинец

Намерен
0

@кто это

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Кто это

Неизменный
1

Дмитрий Орлов еще известен как: Freon

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Неизменный украинец

Намерен
0

@Кхалиси Бот 

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Рыбий Глаз

Неизменный
1

Симоньян: Да...

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Специальный калькулятор

Неизменный
0

Всякого ожидал, но не каминг-аута Симонян

Ответить

Никита Сухов

Неизменный
0

здоровый хуй, ну а дальше - по методичке

Ответить

Дмитрий Григорьев

18
Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
4

Хлеб отнимает

Ответить

Зарубежный Орзэмэс

17

Сергей Звезда после того, как прослушал все интервью Симоньян и сделал расшифровку. 

Ответить

Защитный холод

14

Симоньян так старательно подсказывала шизику правильные ответы. Боялась, наверное, что его мысль опять куда-нибудь не туда заведет.

Ответить

Илья Гераськин

12

Лукашенко: Может, перевернём эту страницу.

Симоньян: С удовольствием. Я просто хотела вам сказать, чтобы вы об этом знали.

Лукашенко: Думаешь, я не знаю? [...]

Cимоньян: Ну если знаете, договорились. Я вот с расстояния, чтобы меня операторы не поругали, жму вам руку.

Он её открытым текстом нахер послал, а она ему руку жмёт. После такого все журналисты РТ с остатками разума должны свалить, на них всем плевать и в случае чего никто за них впрягаться не будет

Ответить

Защитный холод

Илья
7

Ну, за это ей деньги и платят. Бывает клиент нормальный попадется, а бывает и обоссать захочет, но за все уплочено, куда деваться.

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

–1

пасаны, она без лифака

Ответить

Евгений Клочков

Тео
34

фу, зоофил.

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Евгений
1

я это увидел только из-за интереса, хочет ли она быть любовницой лукашенки

Ответить

Alex ey

Евгений
0

скорее копрофил, если ты понимаешь, о чем я

Ответить

Владимир Земсков

Тео
10

с лифаком она. это ткань так простроченная выдает бугорки за сосоки

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Тео
1

бля

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Тео
0

знаете, что это означает?

Ответить

Рыбий Глаз

Тео
0

Соски апутированы?...

Ответить

Владимир Филатов

9

Серёга, а можно на фотках заблюрить их рожи?

Ответить

Евгений Клочков

8

Дейли ремайндер, что Симоньян - не журналист, а украшение фонарного столба

Ответить

po_leen0m

Евгений
0

надгробного

Ответить

Евгений Клочков

6

вообще спич про "переворот страницы" знаковый
всем телеграммным блоггерам за еду взять и намотать на ус, как вас ценит в случае чего Начальница

Ответить

Евгений Кочин

6

Как у этой бобрихи после этого работать можно?
- Но дальше, когда их задержали, прошло несколько дней, их не кормили, били. Вот с этим надо разобраться.

- Может, перевернём эту страницу.

- С удовольствием.

Иными словами:
- Тут это... какбэ... пачиму то... моих ребят... немножко отпиздили. Может Вы...
- Я знаю. Может нахуй пойдешь?
- С удовольствием.

Ответить

Акционерный хот-дог

5

 и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты, чтобы влиять на Беларусь.

Маразматичный дед решил на конце своих годов пересраться со всеми своими друзьями.

Ответить

Рыбий Глаз

–20

Зоголовок так и сочится краснобелыми соплями...

Ответить

Ваня Погост

Рыбий
10
Ответить

Синий паркур

Ваня
7

@Рыбий Глаз он сказал, дед, таблетки прими

Ответить

Рыбий Глаз

Синий
–3

Я тебя не спрашивал...

Ответить

Синий паркур

Рыбий
2

...
Жаль............

Ответить

Рыбий Глаз

Синий
–2

Так бывает...

Ответить

Рыбий Глаз

Ваня
–3

Принял?...

Ответить

Ваня Погост

Рыбий
1

... ... ...

Ответить

Рыбий Глаз

Ваня
–3

Вообщето эти точки означают красно белый флаг...

Ответить

Рыбий Глаз

Рыбий
–5

Столько ботов я еще не видал... Коменты бомба...

Ответить

Честной диод

3

Какая же она мразь

Ответить

YeezySpace

Честной
0

Если падет власть, то надо в первую очередь вешать не политиков, а таких как симоньян.

Ответить

Kir Kirsky

YeezySpace
0

Таких надо в тюрьму за преступления вроде отмыва бабла, воровства гос. субсидий и тд и тп.

Ответить

Alex ey

1

Мне вот интересно, он наших журналистов позвал - это потому что белорусские гос журналисты слишком тупые и пороли бы еще более тупорылую пургу, или наоборот, слишком толковые чтобы такую дичь морозить? С какого перепуга он вообще отчитывается перед нашими журналистами, при чем не самого лучшего разлива? Или своим уже в глаза смотреть стыдно?

Ответить

Ваня Погост

Alex
7

Потому что с говном может работать только говно. 

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Рыбий Глаз

Ваня
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Вообщето если в говно кинуть хоть что то, оно начнет вонять как говно...

Ответить

Alex ey

Ваня
0

Ну и давал бы тогда интервью белорусским телеканалам - там и свои остались, и симоняновские уже есть. Или закрыл бы уже напрочь белорусские телеканалы за ненадобностью. Чего на них деньги тратить, если можно вообще ничего не тратить на российские?

Ответить

Романелло Кивогенс

Alex
1

Это выступление было адресовано российской аудитории, которая не знает  белорусских журналистов.

Ответить

Близкий корабль

Alex
0

Чтоб и в России рейтинг поднять.

Ответить

Andrey Svetlov

3
Ответить

Защитный холод

2

Слева направо:
- Да когда она заткнется уже? Позвали, блять, бабу на серьезный разговор...
- Александр Григорьевич, Александр Григорьевич, а вот еще американцы...
- Скорей бы эта ебала закончилась уже. Домой бы щаз, борща наебнуть...
- Сука, она без лифона...

Ответить

Серебряный Джонни

2

"это реплики российских журналистов" - думаю, что последнее слово, оскорбляет чувства настоящих журналистов, нужно убрать...

Ответить

Scary Lane

2

Симоньян: Непуганая молодёжь — понятно. У нас тоже такая. Вообще непуганым задурить мозги гораздо проще, чем пуганым. Человек, которому есть, с чем сравнивать, он и сравнивает.

ну раз понятно чо бубнить то

Ответить

Soytama Sotnikov

1

Даже не хочется это читать, только настроение портить.

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Что опять за эмоции в тексте!

Ответить

Кузькин отец

–2
Ответить

Неизменный украинец

Кузькин
0

@Вахтёр разберись, пожалуйста

Ответить

Bad Mother Fucker

Неизменный
3
Ответить

Неизменный украинец

Bad
1

Ты нормальный? Это фашизм в чистом виде. @Вахтёр 

Ответить

Bad Mother Fucker

Неизменный
3
Ответить

Неизменный украинец

Кузькин
–1

@Вахтёр за такие высеры надо банить 

Ответить

Неизменный украинец

Кузькин
–1

@Дмитрий Орлов за такое стоит банить?

Ответить

dmzkrsk

0

Какие-то мэрисьюшные фанфики

Ответить

Bad Mother Fucker

0

Не смог дочитать, испугался, что руку себе об лицо отобью

Ответить

Алексей Панкратов

0

Но эти люди не журналисты. Зачем ты позоришь профессию называя их так? Это пропагандисты.  

Ответить

Максим Шпилёв

0

Лукашенко: В Хорватии и у нас, в Белоруссии, вдумайтесь, по данным ООН, самая чистая вода. Вы даже не слышали об этом. Симоньян: И ещё в Дилижане (армянском городе – прим. TJ). Бабаян: Первое место, да, первое. Симоньян: Первое — Сан-Франциско!

Так где самая чистая??

Ответить

Kir Kirsky

Максим
0

Самая чистая - его моча бьющая тугой струёй по лицу боброедки.

Ответить

Rapture

Kir
0

Струя бобра 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Надеюсь я успею погулять до карантина. Хотя бы в кафе с старостой.

Ответить

Dmitry Yashin

0

Про воду в Дилижане смешно было)

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Кто этих шизов в журналисты пустил

Ответить

No Name

0

Мне кажется Симоньян тоже не пуганная

Ответить

Близкий корабль

0

Симоньян походу рюмашку то опрокинула перед интервью

Ответить

Ivan Peterburgsky

0

Больше и добавить нечего...

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