«Непуганая молодёжь? У нас тоже такая»: самое примечательное в интервью Лукашенко — это реплики российских журналистов Материал редакции
Примеры диалогов, возможно, даже затмевающих высказывания президента Белоруссии.
8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ на фоне протестов, которые идут в Белоруссии из-за результатов выборов. Почти сразу же СМИ начали публиковать фрагменты из него, а на следующий день показали полную версию почти что двухчасового разговора. Главные ответы президента пересказаны на TJ.
Однако не менее примечательными во время интервью оказались реплики журналистов — главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, ведущего программы «Вести» на «России 1» Евгения Рожкова, корреспондента Первого канала Антона Верницкого и главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
TJ приводит несколько любопытных диалогов c таймкодами по видео RT.
Защитный холод
Если Симоньян - мужик, то кто тогда Кеосаян?
Неизменный украинец
ТЖшник
ТЖик
Неизменный украинец
@Александр Лукашенко уведомление!!! ЭТО ТРАП!!!!
Намерен щит
Зачем ты тегаешь своих твинков?
@кто это
Лукашенко: Может, перевернём эту страницу.
Симоньян: С удовольствием. Я просто хотела вам сказать, чтобы вы об этом знали.
Лукашенко: Думаешь, я не знаю? [...]
Cимоньян: Ну если знаете, договорились. Я вот с расстояния, чтобы меня операторы не поругали, жму вам руку.
Он её открытым текстом нахер послал, а она ему руку жмёт. После такого все журналисты РТ с остатками разума должны свалить, на них всем плевать и в случае чего никто за них впрягаться не будет
Защитный холод
Ну, за это ей деньги и платят. Бывает клиент нормальный попадется, а бывает и обоссать захочет, но за все уплочено, куда деваться.
пасаны, она без лифака
фу, зоофил.
я это увидел только из-за интереса, хочет ли она быть любовницой лукашенки
с лифаком она. это ткань так простроченная выдает бугорки за сосоки
Дейли ремайндер, что Симоньян - не журналист, а украшение фонарного столба
вообще спич про "переворот страницы" знаковый
всем телеграммным блоггерам за еду взять и намотать на ус, как вас ценит в случае чего Начальница
Как у этой бобрихи после этого работать можно?
- Но дальше, когда их задержали, прошло несколько дней, их не кормили, били. Вот с этим надо разобраться.
- Может, перевернём эту страницу.
- С удовольствием.
Иными словами:
- Тут это... какбэ... пачиму то... моих ребят... немножко отпиздили. Может Вы...
- Я знаю. Может нахуй пойдешь?
- С удовольствием.
Зоголовок так и сочится краснобелыми соплями...
Синий паркур
@Рыбий Глаз он сказал, дед, таблетки прими
Я тебя не спрашивал...
Принял?...
... ... ...
Если падет власть, то надо в первую очередь вешать не политиков, а таких как симоньян.
Таких надо в тюрьму за преступления вроде отмыва бабла, воровства гос. субсидий и тд и тп.
Мне вот интересно, он наших журналистов позвал - это потому что белорусские гос журналисты слишком тупые и пороли бы еще более тупорылую пургу, или наоборот, слишком толковые чтобы такую дичь морозить? С какого перепуга он вообще отчитывается перед нашими журналистами, при чем не самого лучшего разлива? Или своим уже в глаза смотреть стыдно?
Потому что с говном может работать только говно.
Это выступление было адресовано российской аудитории, которая не знает белорусских журналистов.
"это реплики российских журналистов" - думаю, что последнее слово, оскорбляет чувства настоящих журналистов, нужно убрать...
Симоньян: Непуганая молодёжь — понятно. У нас тоже такая. Вообще непуганым задурить мозги гораздо проще, чем пуганым. Человек, которому есть, с чем сравнивать, он и сравнивает.
ну раз понятно чо бубнить то
Но эти люди не журналисты. Зачем ты позоришь профессию называя их так? Это пропагандисты.
Лукашенко: В Хорватии и у нас, в Белоруссии, вдумайтесь, по данным ООН, самая чистая вода. Вы даже не слышали об этом. Симоньян: И ещё в Дилижане (армянском городе – прим. TJ). Бабаян: Первое место, да, первое. Симоньян: Первое — Сан-Франциско!
Так где самая чистая??
Самая чистая - его моча бьющая тугой струёй по лицу боброедки.