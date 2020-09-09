Симоньян: Тут спрашивать-то мне вас не о чем, потому что я тоже не хочу вас ставить в такую ситуацию, что вам придётся оправдываться. Я доношу это до вашего сведения, чтобы вы об этом знали и с этим разобрались. ОМОН, который по закону и справедливо защищал вас, в том числе с дубинками, правильно и делал. Но когда безоружных и беззащитных...

Лукашенко: Урки, которые бросались на милицию, получили правильно.

Симоньян: Журналисты.



Лукашенко: Ну неважно, журналист-не журналист, возможно, и случайно попал. Но как случайно? Он там в этой заварухе...

Симоньян: Это его работа.



Лукашенко: Но ты же видела, что там творилось.

Симоньян: Конечно.



Лукашенко: Не специально российского журналиста RT схватили.

Симоньян: У меня нет вопросов, почему их задержали. В огне таких событий кто будет разбираться, ты журналист или ты из Польши приехал, или ты на RT. Но дальше, когда их задержали, прошло несколько дней, их не кормили, били. Вот с этим надо разобраться.

Лукашенко: Может, перевернём эту страницу.

Симоньян: С удовольствием. Я просто хотела вам сказать, чтобы вы об этом знали.

Лукашенко: Думаешь, я не знаю? [...]

Cимоньян: Ну если знаете, договорились. Я вот с расстояния, чтобы меня операторы не поругали, жму вам руку.