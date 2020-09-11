Чем примечательно голосование, которое проходит в десятках регионов по разным поводам.

В закладки

Фото «Контент Сибирь»

13 сентября в России — единый день голосования. В регионах проходят выборы разных уровней, от губернаторских до местных парламентских, и первые избирательные участки уже открылись. TJ рассказывает, чем примечательны выборы-2020, что за дискуссию они вызвали и за какими регионами любопытно следить.

Одновременно проходят выборы нескольких уровней. Голосование продлится три дня

Несмотря на то, что основной день голосования — 13 сентября, избиратели могут проголосовать досрочно, как это было с изменениями к Конституции. Правда, в этот раз голосование длится не неделю, а три дня, с 11 по 13 число. Благодаря закону, который Госдума приняла в июле, теперь можно растягивать любые выборы. Все три дня избирательные участки будут работать в обычном режиме.

В разных регионах пройдут голосования разных уровней:

выборы глав субъектов (в 18 регионах);

выборы депутатов местных парламентов (в 11);

выборы в городские советы (в 22 столицах регионов);



дополнительные выборы депутатов Госдумы (в 4 регионах).



Жители Москвы в этих выборах не участвуют, но в столице работают цифровые избирательные участки для тех, кто не может проголосовать по месту регистрации. Дистанционное электронное голосование доступно только двум избирательным округам: Сеймскому одномандатному избирательному округу № 110 в Курской области и Ярославскому №194 в Ярославской области. Там проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы.

На участках должны соблюдать антикоронавирусные меры: измерять температуру, разводить потоки прибывающих и проголосовавших, обеспечивать социальную дистанцию и средства для дезинфекции. Члены комиссий и наблюдатели должны быть в масках и перчатках.

Какие выборы проходят в российских регионах Инфографика «Российской газеты»

Узнать, какие именно выборы проходят в вашем регионе, можно на сайте ЦИК. Одновременно с прямыми выборами пройдут голосования в парламентах нескольких регионов — там, где кандидатуры глав субъектов выдвигает президент.

Команда Навального снова продвигает «Умное голосование» — систему для разрушения монополии «Единой России»

В день единого голосования команда Навального призывает избирателей использовать «Умное голосование» — систему, рекомендующую кандидатов, которые смогут обойти «Единую Россию».

«Умное голосование» — это не новая идея, Навальный рассказал о ней ещё в 2018 году. Главная цель — разрушение «монополии» «Единой России». которая, по версии Фонда борьбы с коррупцией, побеждает в том числе из-за разброса голосов на все партии — от КПРФ до «Яблока». Команда Навального призывает избирателей сплотиться вокруг одного самого сильного, пусть и не оппозиционного, кандидата в каждом округе.

Navalny.com

Чтобы найти кандидатов «Умного голосования» в своём округе, нужно зайти на сайт, с регистрацией или без неё вбить точный адрес своего дома — на это система выдаст либо имя кандидата, либо призыв голосовать за любого, кроме провластного, чтобы добиться второго тура выборов. Помимо сайта есть телеграм-бот и приложения на iOS и Android. Команда Навального самостоятельно выбирает рекомендованных кандидатов — их не добавляют и не удаляют по просьбе, отметил Волков: «Это чисто техническая штука, мы померим — у кого больше шансов, того и поддержим».

Команда Навального самостоятельно выбирает рекомендованных кандидатов — их не добавляют и не удаляют по просьбе, отметил Волков: «Это чисто техническая штука, мы померим — у кого больше шансов, того и поддержим».

Скриншот Votesmart.appspot.com

Однако некоторые победители на выборах в Мосгордуму сомневались, что обязаны этим системе Навального. Её эффективность оценить сложно, счёл глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, чья партия в 2019 году получила 13 оппозиционных мандатов из 20. Член «Яблока» Дарья Беседина не смогла понять, сколько именно голосов дала поддержка ФБК: «Есть сильное пересечение моих сторонников, которые и так поддержали бы меня, и сторонников „Умного голосования“». В тех округах, где нет сильного оппозиционного кандидата, тактика может быть полезна для «опрокидывания» выборов, считает Беседина.

В выборах в Мосгордуму платформа Навального сыграла неоднозначную роль, поскольку обеспечила победу одним, но помешала другим оппозиционным кандидатам, отметили в докладе аналитики «Яблока». В регионах система вряд ли сможет сработать так же удачно, как в Москве и Петербурге, считает координатор движения «Голос», занимающегося подсчётом голосов, Станислав Андрейчук. По его словам, в более бедных российских регионах избиратели склонны голосовать не против «Единой России», а за знакомые ЛДПР и КПРФ.

В этом году количество регионов, которое охватывает «Умное голосование», увеличилось с 30 до 39. Поддержкой кандидатов занимаются региональные штабы Навального, но сам он агитировать за использование системы в этом году уже не будет. Глава ФБК, которого, по данным немецких учёных, отравили новым типом яда «Новичок», только на днях пришёл в себя после продолжительной комы. До отравления политик снял фильмы-расследования о коррупции в Новосибирске и Томске, где намечаются основные столкновения с участием его кандидатов.

Отравление Навального вызвало «всплеск» регистраций на сайте «Умного голосования», вероятно, потому что избирателей это разозлило, из-за чего они только сильнее сплотились, сообщил глава его штаба в Хабаровске Алексей Ворсин. Однако процесс кампании не остановится из-за болезни политика — он уже работает «автоматически», отметил он.

«Умное голосование» в этом году будет голосованием за список Навального, считает политолог Константин Калачев. «В этом году у кампании особенности, Навальный призвал голосовать за людей из его списка. Для него доказательство успеха было очень важно, важно было перед выборами следующего года застолбить тему, что Навальный не только большой политик, но и один из лучших политтехнологов», — сказал политолог.

«Городские проекты» поддерживают 63 оппозиционных кандидатов. Из-за «Умного голосования» у них завязался конфликт с командой Навального

С лета «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца ведут избирательную кампанию в городские думы и муниципальные советы в 22 российских городах. Организация поддерживает 63 независимых кандидата — часть из них состоит в партии «Яблоко», однако большинство не имеет политического опыта и избирается впервые.

Кандидаты от «Городских проектов» в Ростове-на-Дону Фото «Городских проектов»

Горпроекты поддерживают кандидатов информационно, юридически и финансово — за счёт денег из фонда. К продвижению кандидатов в депутаты привлекли волонтёров и агитаторов. Организация сообщила, что их не везде регистрируют с необходимым количеством подписей — в некоторых городах им отказывали уже после того, как принимали их.

Дениса Анатольева в Нижнем Новгороде комиссия сняла за ошибки, которые сама и же внесла в подписные листы: изменила номера домов и квартир. С такими наглыми фальсификациями мы ещё не сталкивались, вообще-то это уголовное преступление. «Городские проекты»

Так же, как и на сайте «Умного голосования», кандидатов от «Городских проектов» можно найти по адресу прописки. Различие в том, что Горпроекты не призывают голосовать просто против «Единой России», а пытаются «расширить своё политическое представительство», выдвинув своих кандидатов в как можно большем количестве городов.

8 сентября Кац заметил, что в системе «Умного голосования» на многих участках, где ведётся активная избирательная кампания «Городских проектов», система предлагает голосовать за «спойлеров» от парламентских партий, например, КПРФ и ЛДПР, а не за их кандидатов. Кац считает, что таким образом «Умное голосование» лишает возможности победить оппозиционеров Горпроектов, поддерживая политиков, призывавших голосовать за поправки в Конституцию и участвовавших в проведении референдума в Крыму.

Глава штаба Навального Леонид Волков ответил, что «Умное голосование» поддержало всех кандидатов Горпроектов, которые вели активные избирательные кампании — то есть большую их часть, однако это опроверг Кац и пользователи твиттера. Волков отметил, что суть «Умного голосования» в том, чтобы продвигать кандидатов, которые имеют опыт и политический вес, чтобы они смогли набрать достаточно голосов, а среди представителей Горпроектов встречаются восемнадцатилетние «менеджеры по продажам».

Несмотря на конфликт с командой Навального, Кац решил поддержать «Умное голосование», так как одобряет идею проекта Навального. Теперь, если на сайте «Городских проектов» нет их кандидата от «Яблока», предлагается проголосовать за кандидата, поддерживаемого штабом Навального.

Максим Кац @max_katz



Хочется поддержать оппозиционный проект, хоть там сводя личные счёты и решили использовать его чтобы вредить нашим кандидатам Мы приняли решение несмотря на историю всё равно призывать на нашем сайте людей голосовать по рекомендации УГ если вбит адрес, где нашего кандидата нет.Хочется поддержать оппозиционный проект, хоть там сводя личные счёты и решили использовать его чтобы вредить нашим кандидатам https://t.co/2ukA7niU6w

В Архангельской области губернатору-единороссу не доверяют после Шиеса, в Иркутской высокие шансы у коммуниста, а в Новосибирске сильная оппозиционная коалиция

Несколько источников РБК, близких к администрации президента, утверждают, что в этом году нет регионов с «ярко выраженной угрозой» власти, и все кампании должны пройти в один тур. Но есть субъекты, в которых риск второго тура может возрасти. Среди них Архангельская область, где проходили массовые протесты против строительства мусорного полигона. А главный конкурент действующего врио губернатора, единоросса Александра Цыбульского — лидер фракции «Справедливой России» в областном парламенте Ирина Чиркова, которая поддерживала протесты.

Кроме того, в состав Архангельской области входит Ненецкий автономный округ. Это самостоятельный субъект, но его жители будут участвовать в выборах архангельского губернатора. А в НАО Цыбульского не любят: он предлагал упразднить статус региона и объединить его с Архангельской областью, это тоже спровоцировало протесты. А на голосовании по поправкам к Конституции НАО оказался единственным регионом, где, по официальным данным, большинство жителей высказалось против поправок.

Ещё один регион, где, возможно, состоится второй тур губернаторских выборов, — Иркутская область. В прошлый раз, в 2015 году, кандидат от «Единой России» Сергей Ерощенко проиграл коммунисту Сергею Левченко во втором туре. В декабре 2019 года Левченко подал в отставку после критики Кремля за то, как в области ликвидировали последствия наводнения. На его место назначили бывшего замминистра МЧС Игоря Кобзева, к которому в регионе настроены враждебно. Левченко называет происходящее в области хаосом и рассказывает о многочисленных кредитах нового руководства.

Сейчас Кобзеву противостоит депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов, которого поддерживает бывший губернатор. По данным «Медузы», в Иркутскую область приехала команда политтехнологов, которая должна повысить шансы единоросса на победу.

Собеседник РБК в руководстве «Единой России» видит риски для партии в Новосибирске. В муниципальный совет города избирается оппозиционная коалиция, сложившаяся вокруг штаба Навального. Возглавляющий её Сергей Бойко в 2019 году занял второе место на выборах мэра Новосибирска. А большинство участников коалиции смогли зарегистрироваться на выборы. Кроме того, в ряде округов позиции КПРФ сильнее, чем у «Единой России». Сам мэр города Анатолий Локоть — коммунист.

Помимо перечисленного, источники РБК считают потенциально «проблемными» для партии власти на разных уровнях Пензенскую, Ростовскую и Ярославскую области, Пермский край, Коми, а также Орёл, Иваново, Владимир, Астрахань, Владимир, Ульяновск и Смоленск.

За полгода до выборов зарегистрировали четыре новые партии. СМИ пишут, что это «кремлёвские спойлеры»

Весной 2020 года в России зарегистрировали четыре новые политические партии:

«Партия прямой демократии» или «Партия танчиков» разработчика World of Tanks Вячеслава Макарова;

«Новые люди» создателя Faberlic Алексея Нечаева;

«За правду» писателя Захара Прилепина;

«Зелёная альтернатива» экологического активиста Руслана Хвостова.

Один из разработчиков World of Tanks и основатель «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров

Фото Игоря Иванко, «Коммерсантъ»

Все партии открыли отделения в половине регионов, получив право участвовать в выборах 13 сентября. По данным источников «Коммерсанта», партии создали для иллюзии конкуренции, а также чтобы «увести» молодёжь с уличных протестов.

Новые «кремлёвские» партии делятся на два вида: системные и временные — «партии телешоу», сообщили источники «Медузы» в аппарате президента. Например, партия Прилепина — «это для диванных воинов или аудитории политических ток-шоу на федеральных каналах», пояснил источник. А «Новые люди» создавались в качестве системной «контролируемой» оппозиции для «городского образованного среднего класса, на аудиторию 18–30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы».

«[Временная], например, та же „Партия прямой демократии“, вернее „партия танчиков“. Туда же можно отнести партию Прилепина. Здесь не предполагается создания серьёзной партийной организации с отделениями [в регионах], руководящими органами, в общем с привязкой к земле и в расчёте на долгосрочную работу. Главное — яркие заявления, шум в информационной повестке». Источник «Медузы» в администрации президента

Близкие к администрации президента источники сообщили «Коммерсанту», что каждой партии обеспечат преодоление барьера в одном «проходном» регионе, чтобы им не пришлось собирать подписи га выборах в Госдуму в 2021 году. По данным издания, «проходные» регионы распределяли в зависимости от повестки: ППД — Воронежская область с «креативным классом», для «Зелёной альтернативы» — Челябинская область из-за экологических проблем, «За правду» — Рязанская область, так как регион «в представлении АП является регионом милитаристского патриотизма».

Прилепин объясняет уверенность в победе в Рязанской области тем, что он там вырос, а партия начала работу в регионе задолго до выборов. ППД тоже рассчитывает на Воронежскую область, потому что «там у нас наиболее сильные команды, наиболее сильные кандидаты».

Предполагалось, что «Новые люди» победят в Белгороде, так как это город «с крепким сегментом электората из малых и средних предпринимателей». Однако партия не смогла собрать подписи, а партийный список не допустили к выборам в облдуму. Нечаев объяснил это тем, что губернатор Белгорода Евгений Савченко возглавляет партийный список «Единой России», а «Везде, где губернатор или мэр возглавляет партийный список, у нас проблемы». Около 100 человек отказались сотрудничать с «Новыми людьми» из-за звонков якобы от власти, сообщил Нечаев: «[Их спрашивали:] вы же хотите получать гранты от нас, куда же вы идёте?».

Основная цель АП на думских выборах — улучшить результат «Единой России». Задача номер один — отвлечь прежде политически пассивные, а теперь заинтересовавшиеся политикой группы граждан от участия в уличных протестах, задача номер два — отдать «Единой России» полученные [новыми партиями] проценты. источник «Коммерсанта» в администрации президента